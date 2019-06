Voz 0099

00:00

Prokófiev compuso una música maravillosa para una vieja leyenda cuando se aburría o pastorcillos gritaba que viene el lobo y se partía de risa mientras sus vecinos corrían a esconderse hasta que un día el lobo llegó nadie atendió a sus gritos así estamos nosotros mientras unos advierten que viene el adelanto electoral otros están seguros de que es una amenaza para presionarles y entonces llegan los que dicen así no pactar hemos reciben exactamente la misma respuesta pues así nosotros tampoco pasan los días las semanas Lobo amaga por la izquierda luego por la derecha ahí asoma la oreja pero nunca los dientes todos son aquel pastorcillos ruso que se llama Pedro Sánchez todos son sus vecinos dicen que no les mueven los sillones sino las ideas todos manejan encuestas cifras cálculos hay que mentir mienten cualquier cosa menos ponerse en la piel de sus votantes que les gustaría más a quienes me han votado de verdades importaría que yo no tuviera un cargo les molestaría tanto que nombrará a alguien de otro partido preferiría nuevas elecciones el lobo llega siempre llega al final cuando nadie lo espera ida mordiscos que se comen medio grupo parlamentario de un bocado entonces ya no sirve de nada a dar gritos y las encuestas las cifras los cálculos no consuelan a nadie de la realidad así que de momento yo me voy de vacaciones ha sido un placer y un privilegio dirigirme a ustedes todos los viernes ojalá sean muy felices