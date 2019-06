Por el Principio: Carme Ruscalleda

Voz 2 00:00 por el principio un buceo por los orígenes en primera persona

Voz 0371 00:23 mi padre mi madre cocinaba porque tocaba ahí evidentemente yo pondría Medalla de Honor a esas mujeres que cocinan bien y en cambio no disfrutan con ello esos maravilloso cuidar de la familia sin disfrutar cocinando se dio cuenta que yo disfrutaba que me gustaba que no tenía ninguna pereza proponer detalles pues pactamos evidentemente no barrer esas esas escaleras enormes de de ese fondo de casa que no se termina nunca con esos animales pues para ocuparme de la cocina

Voz 0910 00:56 esa niña que empezó a cocinar para la familia con diez años acumula hoy siete estrellas Michelin Carme Ruscalleda es autodidacta en la cocina ya desarrollado todo su trabajo en el negocio que abrió con su marido enfrente de su casa en un pueblo de Barcelona un restaurante que ha cerrado en noviembre pasado y con el que ha llegado al más alto reconocimiento internacional Carme Ruscalleda pasó de trabajar en la charcutería de esos padres a ser una de las chef más reconocidas del mundo al frente del San Pao un restaurante de vanguardia es una historia que merece ser contada empezando por el principio por el principio del Príncipe por el principio

Voz 0910 01:41 Carme Ruscalleda Serra nació en mil novecientos cincuenta y dos en San Pol de Mar un pueblo de cinco mil habitantes a sesenta y cinco kilómetros de Barcelona en el que lleva viviendo toda la vida su familia era agricultor hay comerciante tenían una tienda finas en la que además vendían leche deba quería vino a granel huevos de las gallinas que criaban al fondo de la casa donde también estaba en el caballo y el carro animales y personas convivían en aquella época

Voz 0371 02:07 nace en el seno de una familia agricultor y comerciante en una casa rural irá de payés pero lo de no centro del pueblo parece incluso un poco extraño hoy que desde las puertas de mi casa se veía domar

Voz 0371 02:29 la entrada imaginamos pues un espacio muy rústico con sacos con capaz con canales que son unas una especie de de cajas para que el grano que de horneado vendíamos por la tarde leche Granell de unas vacas que teníamos cerca del domicilio veníamos vendíamos también a grande un vino que se que se elaboraba en la casa

Voz 0371 02:55 era todo formaba parte de un de un mismo habitáculo con una entrada muy amplia por eso a veces yo pienso que es como una escenografía para una obra de teatro que refleja ese momento no ese momento tan rústico y a continuación había pues la cocina y el comedor o dos o sea Angels con una bodega con el lagar parece lo vine con las botas y entonces en tirar unos escalones con ese no se traducir la palabra ansiedad que es como un jardín pues abierto en el interior de la casa donde hay gallinero gallineros donde hay las Conejero sonda ya está dado cerdo y del caballo en estas cita en este espacio abierto por animales hay que ser escrupulosamente limpio no ha para la salud familiar de de de de la familia y los propios animales un animal hay que cuidarlo muchísimo y por lo tanto hay que limpiar diariamente esos consejeros los gallineros esa esa Corrado pequeño de cerdo o del caballo y evidentemente eso no es que sea un jardín de rosas por lo tanto una niña de esa familia ayuda a sembrar dudas recolectar ayuda a vender ayuda a cocinar a una niña que aprende el valor de el equipo humano un equipo humano que era familiar pero fíjate lo sobre ambas personas que tienen relaciones mundo a Grid agrícola cuando se siembra son todos aún cuando se recolecta todos alguna después cuánto se vende todos a una

Voz 0445 04:47 damos Karma despierta cariño hay que levantarse

Voz 9 04:56 ya la leche la mesa les has puesto las gato

Voz 0445 04:59 claro que sí cuando vuelvas de las

Voz 0910 05:01 tras me ayudas con los animales que tenemos mucho por delante

Voz 9 05:05 calma expresó no esperan ya voy Mamá quiero ir a la playa jugar que tu padre te espera Karma

Voz 0371 05:24 en los años setenta el ochenta por ciento

Voz 0910 05:26 producción de fresas en España se hacía en el Maresme alto la orografía del terreno con colinas con pendientes muy pronunciadas orientadas hacia el sol favorecieron la expansión de este cultivo pero en los años noventa la entrada de las fresas de Huelva ante Marruecos comportaron la desaparición de muchas explotaciones hubo un

Voz 0371 05:45 una revolución agrícola de normales se arrancó toda la vida eh porque daba un vino de poca graduación un vino que no sean Botelho era un vino que días vender durante al año porque si alargaba se picaba de tan poca graduación eh por lo tanto llegó la fresa fresa era un cultivo estacional de primavera verano que realmente serán fue motor económico en mi infancia y juventud mi padre fue también de los que arrancó la VIP para apostar por la fresa provocando había que cosechar había que ir a recoger las fresas en domingo porque el mercado de Barcelona era muy bueno ahí me perdí evidentemente muchas playas de de de verano muchos paseos de verano para ir a coger fresas

Voz 0371 06:38 naturalmente no es que iba contenta y cantando al trabajar sino enfadada pero al fin y al cabo después eso hemos recibido como un fondo de trabajo que me ayuda a encarar la vidas

Voz 0910 07:13 acostumbrada desde pequeña a ayudar con el ganado y la limpieza acordó con su madre dejar los corrales para hacer la comida de toda la familia Karma empezó a hacerse cargo de la cocina con diez o doce años entre fogones era donde mejor se sentía conocer los productos de la tierra día a día conocer cómo cambian según las estaciones del año y ver su evolución eso ha sido su escuela

Voz 0371 07:34 así tirar adelante pues escudella escudella ese ese cocido catalán que puedes hacerlo pues con muchos ingredientes o con menos más más pobres Ica siquiera una comida diaria o unas patatas a la cazuela con sólo la costilla de cerdo de bueno dicho yo harto de hacerlo desde jovencita esa comida básica sana

Voz 5 07:58 a ti te Fermí

Voz 0371 08:00 siete descubrir sin darte cuenta aprendes como las temporadas diferentes y las ensaladas de la familia cambian de color incluso las comidas sabes que de tomates en esa época sólo sabía en verano y cítricos sólo en invierno y cerezas sólo en primavera verano hacer esa pedagogía una pedagogía que precisamente es para abrir tumbas ante a esperar que los mejores tomates Se ambos de verano porque son fruto del sólo porque merece que tenga esa maduración que que salgan al exterior todo esos azúcares fruto de un fruto que es un tomate hoy en día cuando tenemos niños que se hacen mayores nuestras casas hay que Kultury darles hay que contarles cómo son las temporadas diferentes incluso hacer ese ejercicio recuerdos ese tomate cuando era invierno que era más eso sin mira ahora este casi que no necesita aliño porque es verano porque su momento

Voz 0445 09:23 os habéis enterado de lo del hijo de la Esther cuál es el que se marchó marchado Emilia Galicia es el mayor pues que ha vuelto y parece que ha dejado no en Santiago de Compostela y está la Esther muy preocupada el tono y la novia como es es que es algo serio anda que se lo podía haber echado del pueblo

Voz 0445 09:45 parece que sería la cosa que piensa hacer el no que Rice A vivir que es disgusto para su madre si es que se están enviando correspondencia hay parece ser que el chico ya conoce a los padres de la noche y todo pues así empezó la de los y mira el muchacho aquí que se ha venido al pueblo voy a vigilar la salud que no saques MP ante unos vasos de agua mujer que con este sol tenemos la boca seca

Voz 0910 10:23 Carme Ruscalleda aprendió desde bien pequeña el valor del trabajo veía cómo la familia este Tour nada para atender el negocio habrían atienda al levantarse la cerraban para acostarse

Voz 0371 10:33 una niña que ve el esfuerzo y el valor de las mujeres el mundo agrícola la mujer es realmente la espina dorsal de esa familia que ayuda en todas las tareas cuida animado ese hay animales cuida mayor mayores y cuida de los niños esas mujeres que todo Macía hermano cocinaban y tenía que encender un fuego el fuego de carbón tenían que darle aire para que cogiera fuerza la una mano tendían arriba el unos cerrados de de dos pisos con una especie de de de barreño para acarrear esa esa ropa mujeres estaban contentas que cantaban trabajando lloran no oigo a la gente canta trabajando por lo tanto me crié en el seno de la familia muy trabajadora muy feliz muy colaboradora sí sí cantando incluso por la tarde cuando ponían la olla cocer las alubias y por lo tanto ponían el fuego que lentamente se cocinaba ya tenían tiempo de hacer o ganchillo o incluso encaje de bolillos si en la calle con otras mujeres haciendo tertulia imagínate a ciento todas estas tareas a a

Voz 0371 11:48 Carmen jugaba mucho a las cortinillas hipócrita muñecas tenía Olletas pequeñas utilizaba arena para simular arroz Oller vaso piedrecitas para hacer

Voz 0371 11:58 recuerda como una vez fue a casa de unas amigas que utilizaban Arruza

Voz 0371 12:04 un escándalo ir haga lo mismo vecindario evidentemente una una familia poesía de un estatus social elevado donde les permitían jugar con arroz de verdad y lo ponían a hidratar y claro al arroz crecía escuchaba y bueno después una amiga mía que yo me quedé escandalizada me dijo huy pues eso escandalizado con poco esta otra familia o permitan jugar a niños con chocolate chocolate de verdad tú imagínate que mundo tan tan tan pobre no tan pobre tan gris tan primario pues el jugamos a al escondite valía esconderte en todo el mundo por Román por lo tanto si ese día tenían suerte que tu madre te llevaba no sé si al doctor de fuera claro estamos ya escondida que no te encontraban por lo tanto esto de jugar al escondite ir serla que te ponían la pared contando hasta cincuenta o hasta cien hijos demás se podían esconder bueno eso es un juego magnífico

Voz 24 13:32 jugué mucho

Voz 0371 13:34 a esos se French no sufra hecho se traducir la palabra esos eh lavaderos muy grandes que había en esa casa donde había esas

Voz 0371 13:52 pero teníamos muchos indios y americanos viajemos guerras nos peleábamos por un indio que era un hurón que era bueno era como indicó como el fetiche la chica la chica americana también Nos los calzaba vamos por ella bueno he jugado a indios y americanos muchísimo más que muñecas a muñecas eran muy poco jugábamos mucho a disfrazarse no contraje sino que eran como retales que teníamos en un baúl de de la familia ahí bueno nos montamos fue hoy historias de Las mil y una noche hemos sido muy creativo es jugando si eso es así

Voz 0910 15:04 San Pol de Mar es un municipio de la comarca del Maresme en la provincia de Barcelona situado en el litoral el pueblo está atravesado por la línea de ferrocarril del Maresme que transcurre en paralelo a la costa esa vía del tren era entonces y sigue siendo hoy una barrera que separa el pueblo del mar

Voz 0371 15:20 con diez años atravesamos la vía del tren quedó el tren es lo que separa todo el litoral de es está la playa ahí a vamos solas evidentemente con la merienda con ese pan chocolate o pan con butifarra ya jugará la playa sin nada a crear el juguete en la playa a esta playa ha sido realmente un espacio de de visitado para para imaginar juguetes yo soy de una generación con pocos juguetes los juguetes nos hemos creado o con cañas con maderas con hierbas o en la misma arena construyendo y en viviendas repartidas bueno he jugado muchísimo en contacto con la naturaleza naturalmente

Voz 25 16:24 yo soy uno

Voz 0371 16:25 no generación que a las niñas no nos preguntaban qué quiere ser cuando sea mayor el gran doctor feminista precisamente ellos que creo que no hay pareja que ahora en esos momentos tengan un niño y una niña planteen una formación pedagógica y docente diferente para uno para el otro a los dos les forman por igual en cambio sí que era un momento que te formaban persiguiera Un marido en cambio mira yo soy tan afortunada que encontré un marido que me ha sido a mí bueno la Escola era una escuela religiosa a los niños iban a otras con los niños con los niños las niñas con las niñas sí que fue un momento de que la escuela yo creo que dedicamos demasiado tiempo hacer labores de ganchillo de punto de cruz de de bolillos perdimos mucho tiempo haciendo esas esas tareas y nos perdimos yo creo pues eh quizás literatura quizás geometría quizás en matemáticas yo he sido siempre una muy buena estudiante siempre y con los deberes hechos me gustaba muchísimo sacaba muy buenas notas yo me hubiera gustado mucho hacer una carrera artística me encantaba me encantaba dibujar pintar modelar recuerdo un día la comida familiar pues fue como una bomba nuclear nuestras me gustaría hacer una carrera artística imagínate familia según una carrera artística qué horror

Voz 0910 18:11 a Karma le gustaba mucho dibujar de pequeña parecía tener aptitudes artísticas pero su familia lo consideró una vocación terrible esos padres siguieron el consejo de las monjas reorientar la convencerla para que se quedara a trabajar en casa ella obediente no se reveló

Voz 0371 18:27 a mis padres lo comentan pues a las islas con la religiosa les aseguran que les garantizan que los artistas son todos unos bohemios vamos a perder a esta niña por unos caminos indeseados hay que modernizar la tienda tienen que hacerla feliz que que ella se quede contenta quedándose en la casa no

Voz 0910 18:54 karma se preparó entonces para formar parte del negocio familiar estudió Comercio mercantil con las monjas ellas mismas sugirieron a los padres que transformarán la tienda para hacerla feliz y entonces aquel negocio rústico se convirtió en una charcutería moderna en lo más innovador en la época un supermercado

Voz 0371 19:14 evidentemente mis padres modernizan la hacienda y modernizar la tienda ahora para las que nos escuchen modernizar era ponen un supermercado en aquellos momentos era pues Anuar el mostrador que todo se vendía a través de un mostrador para ponerle un supermercado im padre tuvo la idea porque aunque incluso criaba en a en el campo siempre cree crío cerdos tuvo la idea de que para que ese supermercado tuviera más tirón tuviera más atractivo vender carne de cerdos criados en la casa

Voz 0910 19:48 Carmen se fue a estudiar técnicas de minería en Tordera con unos amigos de la familia y en mil novecientos sesenta y ocho con dieciséis años se incorporó al negocio familiar no le permitieron ser artista pero ella supo desarrollar sus deseos creativos de otra forma con la comida con el cerdo

Voz 0371 20:06 ahí ahí yo me formo pues terminó los estudios gusto quince dieciséis años dentro a formarme con técnicas de de Safin hería con una familia amigos de de de nuestra casa y ahí pasó casi un año aprendiendo pues a deshacer los canales de cerdo a escoger cuál es la Bender fresca para elaborar las cifras negras butifarras os vivas ir me estreno ya ofreciendo pues esa elaboración en fresco y cocinado de cerdos criados en la casa

Voz 9 20:39 buenos días Karma ahí hija vaya viento que se ha levantado buenos días señora Mercedes ya viene de la iglesia de ahí vengo cómo están tus padres bien trabajando mi padre está en el campo y madre anda hay detrás con las gallinas que le pongo me los garbanzos también medio kilo que les voy a poner en remojo esta noche ahora mismo esos unas butifarras que me decías las de los dos colores si son esas buenos días Karma Mercedes qué tal tu marido buenos días Teresa pues ahí sigue cada vez más recuperado pero ya se sabe que las torceduras duran lo que duran bueno que me decías de las butifarras Éstas son las nuevas que hemos hecho son de dos colores porque cada parte esta hecha de una clase de carne ya Esade que nuestros cerdos son de primera calidad

Voz 0445 21:25 qué cosas nuevas sin venta a esta chica pues se las lleve el otro día hay en casa nos han gustado mucho se las ve distintas pero de sabor está muy ricas tiene manos de oro la karma bueno pues no se hable más para ver qué tal resultan y una docena de huevos que ya no tengo ya como le gustan gusta chiquillos

Voz 9 21:40 aquí lo tiene todo señora Mercedes se lo apunto si hija apunta Melo dile a tu madre que a la tarde me acerco para coser un rato tengo tarea pendiente yo se lo digo no se preocupe adiós Teresa Conde Mercedes Karma ahora mismo señora Teresa

Voz 0371 22:02 hasta entonces yo que había tenido siempre tuve un contacto con el público con un carácter más agrio no era tan simpática yo antes el cerdo me me convirtió en una persona más feliz porque mía brilló en mi interior mi mente la posibilidad de hacer cosas a mi manera yo creo que lo que yo quería era hacer cosas a mi manera y empezar a hacer butifarras de dos colores blanca mitad negra UDI farras con queso butifarras mezclando carne de cerdo sentir el miedo de hacer de haber hecho una cosa tu manera venderla que alguien venga pague por ella y entonces pienso bien y me riñe y en cambio venía con un amigo para que lo conociera y ahí te da como un vuelo de de libertad de felicidad con tu trabajo

Voz 0910 23:09 el padre de Karma Ramon Ruscalleda tuvo una infancia muy dura y una vida entera dedicada al trabajo

Voz 0371 23:15 bueno nombre muy emprendedor muchísimo un hombre que cuando pues mira mi padre es de la selva de las barcas de la selva de un día pues mucho más pobre que que que la que la nuestra de condenar a un niño que empezó a trabajar a los nueve años a los nueve años fue a buscar su padre fue a buscar trabajo para él a otra familia otro otra familia agrícola para que le pusieran un plato en la mesa imagínate de de dónde venían mi padre

Voz 0371 23:52 eh yo le encomendaron pues a cuidar de vacas le tenían tanto miedo a las vacas Un niño de nueve años le tenía tanto miedo que una noche huyó de esa casi regresó a su casa horrorizado diciendo por favor no quiero estar ahí cuando él llegó a su propia casa se encontró que el dueño de la otra finca que le a Villa que le había adoptado ya estaba la casa diciendo bueno nuestro vuestro hijo ha huido entonces sus padres es comprendieron que era muy pequeño Tale retuvieron en la casa familiar hasta los doce años a los doce años volvió su padre buscarle ya un trabajo fuera en la agricultura ya nunca más regresó a su casa rotando sí que era un hombre hecho a donde con mucho ingenio

Voz 0371 24:49 tengo siempre a la tecnología para trabajar mejor evidentemente para dar a su familia pues eh una vida más confortable y una mujer que le que le ha sido siempre mi madre siguió siempre a de mi padre vamos a hacer esto venga vamos es Ramón osea un tándem un tándem perfecto

Voz 0371 25:14 fíjate de una dureza extrema ex crema eh nunca tuvo para jugar nunca tuvo una bicicleta a la bicicleta pro cuando su mayor para trasladarse yo no tuve bicicleta hasta los doce años probablemente porque él consideraba que dar una bicicleta un niño era criarlos

Voz 0371 25:51 mi madre era muy feliz sembrando recolectando muy feliz muchísimo la tenías Espírito mi padre me decía que cuanto más algo más funcionaba a mi madre que no que no se cansaba así muy feliz en a en el campo yo es quizás una vida de campo me hubiera costado más me gustaba mucho más el producto ese relación con el público IBI Madero lo ha hecho muchos años ha estado batiendo quedó cañón muchísimos años pero ella le acompañaba este espíritu en en directo en contacto naturaleza mucho más que yo ah bueno una una madre naturalmente amorosa madre son son amorosas pero evidentemente poco permisiva poco permisiva porque Ramon Ruscalleda ERE poco permisivo era la pareja perfecta para ese hombre tan emprendedor la pareja perfecta

Voz 9 26:53 Karma pasa me las almendras anda que están ahí en ese frasco las echamos enteras así no

Voz 0371 26:59 no hay que machacar las también mortero

Voz 9 27:01 mira lo ponemos aquí en la esquina de la mesa que aguantar más y le ponemos entró por debajo un trapo para que tía para que haga menos ruido el machacar tienen que quedar bien moneditas los piñones cuando se echan los juntamos con las almendras no eran dos piñones los dejamos para el final para que vayan por fuera en pegadizos espera que ponen el libro eso es lo que más me gusta de los jets los piñones ahora hay que echarle raya dura de Liga por qué no tu toma con cuidado no te cortes pues a mí no me gusta pero es un poquito sólo si le echas un poquito seguro que saber rico no no coges tanto que no hace falta componer un poquito ya quedan muy ricos yo creo que con más azúcar estarán más ricos

Voz 0445 27:47 qué bien separadas todo la cocina Karma cada día lo haces mejor

Voz 0910 27:58 la tía de Carme Ruscalleda María Serra fue una de las personas que le alentó a cocinar tenía un ejemplar del libro de cocina la teca de Ignasi Domènech un referente de la cocina catalana que se publicó por primera vez en mil novecientos veinticuatro Se sigue publicando a día de hoy muchas de las recetas del libro tenía nombre y apellidos de artistas políticos o personajes históricos Doménech fue un cocinero gastrónomo y divulgador que escribió treinta libros fundó la revista el gorro blanco sigue hoy vigente por obras como La teca un recetario de cocina escrito con un estilo ceremonioso lleno de consejos prácticos que se ha convertido en un clásico de la cocina catalana el ejemplar que tenía la tía de Carme Ruscalleda estaba muy usado ya había perdido las cubiertas estaba lleno de anotaciones en los márgenes la Tía María recomendaba sus versiones de las recetas pensando más en el ahorro que en la salud

Voz 0371 28:53 bueno es un libro evidentemente muy muy viejito y que tenía anotaciones tenía anotaciones porque era una mujer muy ordenada IR realmente eh que sabía llevar la economía de la familias tenía anotaciones por ejemplo el cuando es es todo santos hacen esos pequeños deparen ya es con la almendra de almendros de va a casa no te lo pierdas no comprábamos almendra recolectados droga picaba Mossos os piñones igual piñones de del campo hacías tenía anotaciones diciendo en vez de cuatrocientos gramos de azúcar con trescientos también queda bien es maravilloso era maravilloso lleva aquí me ahorro cien gramos de azúcar

Voz 0371 29:41 una mujer emprendedora invitado que murió muy joven pobre una mujer que merecía mi yo cuando me muera Si me dan una plaza parvo volver al mundo de mujer diez no me espero a que me den una plaza de hombre no me interesa una plaza de mujeres yo no lo entendía que quería decir permitía evidentemente cuando te haces mayor Ribes Yves las cargas de las mujeres entiendes de lo que hablaba la tuya

Voz 0371 30:21 el cine había un cine para los mayores para los adultos donde había prohibido la entrada hasta que no tenías creo que eran catorce años por lo tanto a Villa el centro parroquial donde los domingos después de la catequesis después de comer y pasa catequesis ya la catequesis ya te ibas disparada que empezaba siempre con un nodo generalmente con películas de de de Hawes con unos gritos e son tremendos un cine que cuando eres era menor menor me refiero de tres a los ocho años primero se daba en la en la escuela de las monjas un cine mudo de de Stan Laurel y Oliver Javi Harry de Charlotte mudo totalmente si había algún beso del chico con la chica la monja de turno que que hacía funcionar esa máquina ponía la mano para que no viéramos el beso en la pantalla después cuando ya te hacías mayoría había dicho la primera comunión y a podías ir a centro de catequesis y ahí había No Do ya había película Fargo es inaudito ponía la mano cuando había un beso de chico chica

Voz 0910 32:01 en mil novecientos cincuenta y dos tres alemanes que viajaban por la Nacional II decidieron pasar la noche en una pequeña fonda en Calella el primer pueblo donde pudieron divisar el mar la playa enorme el clima mediterráneo y las buenas infraestructuras que tenía la ciudad animaron a los tres amigos hacer negocios en la zona y le ofrecieron entonces a la dueña de la fonda en la que estaban llenarse la de turistas alemanes ese mismo verano y lo cumplieron en abril de mil novecientos cincuenta y tres llegó a Calella un autobús con sesenta turistas alemanes que debían alojarse en una fonda que sólo tenía siete habitaciones así que repartieron a los viajeros por las casas de vecinos del pueblo que recibían quince pesetas diarias por turista enseguida muchos vecinos empezaron a levantar pisos donde albergar nuevos turistas después llegaron los primeros hoteles y el negocio se expandió por el Maresme

Voz 0371 32:54 a principios de los sesenta hubo o otra revolución económica en la zona llegaron de forma esporádica alemanes turistas alemanes que venían con sus coches Ícaro que descubrieron hay un paraíso sin ninguna organización turística son las personas que tenían casas grandes alquilaban una o dos habitaciones esos alemanes e instalaban una semana dos semanas comunión con la familia se bañaban en una playa pues privada que la gente no iba a la playa iban son los niños la novia no iba a las familias

Voz 0371 33:34 esos seis kilómetros que tenemos de Mar era un paraíso privado para esos alemanes ahí sí que naturalmente hubo pues a personas de a humana es la que se dieron cuenta que este era un negocio emergente que había que crear estas estas redes para atender para hacer pequeños postales pequeños hoteles para hacer una discoteca para hacer un bar que no sabíamos qué qué significaba ya y puso una modernidad pueblo tremenda el Hostal San Pau que es lo que después nosotros acabamos comprando convirtiéndolo en el restaurante San Pau a principios de los sesenta era una casa grande una casa que habían hecho pues o los indianos en hombres y muchas casas como solariega es muy muy grandes que habían sido creadas por a personas que habían hecho negocio en ultramar ultramarinos que me han hecho negocio por ejemplo en Cuba regresaban hacían una casa confortable los herederos convirtieron a crea una de estas casas con jardín y abierto al mar construyeron dos pisos más fue ya un hostal San Pau para atender a este a estos turistas que era realmente un negocio emergente en ese jardín había una pista y era el momento de la explosión de los Beatles en todos los pueblos habían grupos musicales de cuatro de cinco componentes que empezaban a los Beatles a los Rollings evidentemente haciendo esa esa canción rock que tanto que tan rompedora era los mayores hoy es decir Esto no es música esos son los ruido esos son sólo platos y y cambios indies estabas bueno abierto de aquel ruido que tanto gustaba los jóvenes y tú eras muy pequeño está en ese jardín abierto al mar pues yo estado muchísimas noches de verano sentada al lado del que es actualmente mi marido mirando espiando a esos alemanes como bailaban pues twist en Sant Pau quién lo iba a decir que más tarde compraría Moses ese espacio Le dedica haríamos eso sí estaba al lado de mi marido porque entonces había una paz de la familia que salían a tomar el fresco antes de ir a dormir o a parecer esa tertulia de de vecindario nos permitían ir allá a espiar no

Voz 0910 36:23 muchos años después ese Hostal San Pau en el que se hacían los bailes Se puso en venta Carme y su marido estaban a punto de hacer unas obras en el negocio familiar para convertir la tienda de alimentación en casa de comidas cambiaron de idea decidieron comprar el hostal allí abrieron su restaurante San Pau con el que han conseguido tres estrellas Michelin y que acaban de cerrar hace unos meses el marido de Karma Toni Ballan era el hijo del propietario del Café del pueblo eran además vecinos y se conocían desde pequeños karma de niña le tenía miedo y manía Toni es sólo medio año mayor llegaba con tus amigos a la playa donde las niñas jugaban a desplazarse lo todo

Voz 0371 37:04 nos conocíamos no subíamos no subíamos el IVA por evidentemente con un círculo de amistad es muy diferente del totalmente diferente no coincidíamos en ni en mi después en en juegos de de de pubertad aunque nos hicimos novios con dieciséis diecisiete años estás muy jóvenes bueno nos hemos hecho mayores juntos yo que pertenecía a un grupo ya queremos de la teatral queremos que éramos hablo pues organista Mi marido era del grupo que perseguían a base a las alemanas que venían deseosas de latín mover no coincidíamos

Voz 5 37:47 pero un día en el grupo de teatro que su hermano mayor el hermano mayor de mi marido siquiera parte de ese elenco teatral

Voz 0371 37:54 le pidió a su hermano menor que mi marido que hiciera pues como una especie de cameo en una obra que ensayaba vamos que necesitamos un individuo que sólo atravesara el escenario dijera buenos días Toni dijo así siga lo haré ir bueno vino hay ahí te hablamos conversación en aquellos momentos los chicos nos acompañaban después del ensayo de de las noches chicas hasta su casa se se pegó a ese grupo común Moscardó ya ya no se fue

Voz 43 38:32 o sea un hongo

Voz 0910 38:41 Sampol la ciudad en la que Carme Ruscalleda ha vivido toda su vida ha experimentado cambios enormes en las últimas décadas

Voz 0371 38:47 cuando éramos pequeños no había que controlar la entrada de vehículos porque de vehículos había muy pocos poco sabía justo la a la persona que que repartía pues el repartía hielo repartiendo o repartía bebidas o señor que que el vehículo muy pocos había horas que no pasaba ningún vehículo por la calle sigue pasaron más carros Hito da había muchos más animales eh que con la llegada de turismo evidentemente es es faltan jazz es las las calles se prohibe a las Familias tener animales en su casa para el consumo propio has de tener en cuenta que en aquellos momentos era muy natural que todas las familias tienen casa con hijos y gallinas para para la comida familiar claro era un mundo que se transformó se modernizó en mi casa se se cambió ese carro caballo por una por una furgoneta allí ya ya hubo que poner señales de tráfico ordenar una viabilidad pueblo pueblo claro un ambos la sensación que entra en nuestras vidas que llega a la televisión que llega el biquini y había un sector que evidentemente cuando podía tiraban Arenas alemanas que se bañaban en bikini y claro no hemos vivido un cambio social muy importante en nuestras vidas debes tener en cuenta que o la dirección de pueblos Sampol el Ayuntamiento nunca permitió nunca dio permiso para levantar un hotel grande nunca lo odio y eso ha sido que a las personas que tenían interés en hacer pues un hotel importante se fueron quizás a Calella Pineda a Blanes Lloret Sampol ha mantenido esa alma de un pueblo marinero le ayudó mucho también la Nacional II que es como un cinturón que ciñe entre la vía nacional dos y aún se respira se ese carácter de pueblo Nos hemos multiplicado por tres pero continua siendo un pueblo donde la gente se conoce se saluda donde cuando bien de un nuevo un nuevo persona nuevas se queda porque se enamora de los vecinos del carácter de de de clima realmente nos trata muy bien belleza muy bien

Voz 0445 41:57 vamos Karma sienta que sólo faltas tú

Voz 9 42:00 mamá no me gusta pues es lo que yo además que está buenísima es que a mí me gusta a mí tampoco

Voz 44 42:10 pero bueno menudo señoritos que no han salido ahora toca comer

Voz 0371 42:13 no nos hable más

Voz 44 42:16 quién pues te las comes igual

Voz 9 42:18 vengo

Voz 0371 42:23 sufría porque sabía que terminaría llorando engullendo esas ayudas odiaba pero por qué ese se revolvía en el estómago no podía nunca en casa permitieron hacer para los niños una comida especial si había Abbas hay que Abbas más o menos pero no te vamos a hacer un especial

Voz 8 42:46 por lo tanto acababa con un cachete en la nuca porque las tragar

Voz 0371 42:52 yo siempre pensé que eran saladas porque las engulle limones tremendos en aquellos momentos las hágase cocinaban mucho más evolucionadas mucho más grandes casi que ya tenían fécula de legumbres deja de ser una legumbre que la tomamos en una juventud que es que es como una hortaliza por lo tanto eran mucho más expresivas más amargas mucho más cocinadas entraron en la casa terrible va a ser hoy en cambio ahora bueno este año incluso hemos cultivado nosotros en un en un pequeño espacio jardín unas matas de Abbas ya hemos disfrutado de ellas como

Voz 0910 44:07 Carme Ruscalleda afirma que saber de dónde viene cada ingrediente del plato que comemos es ensanchar nuestro conocimiento su libro La magia de la cocina está pensado para las escuelas para que los estudiantes pongan en valor la cocina y la nutrición Ruscalleda plantea la necesidad de hablar de la comida los niños en los colegios porque contar la historia de la cocina de un país es contar su historia contar por ejemplo cómo llegaron a Europa las patatas y los tomates o cómo con esos productos y otros igual de pobres si hacían platos ricos sin muy placenteros utilizando el ingenio

Voz 0371 44:40 hay ahora una campaña que pone a la generación que se perdió todas las legumbres yo me hice mayor comiendo precisamente legumbres legumbres cultivadas en la casa que nadie se piense que era aburrido por favor para nada porque eran variadas porque hay muchas variedades porque incluso puedes llevarla también a está a estados de de de cocción muy diferentes escena siempre fueron legumbres pescado de playa frito frito o Suk depende de la variedad de pescado porque claro tú no podíamos encargarla variedad de pescado eso que había al que sea el que sea había pescado depende de la variedad se cocinaba de una forma o de otra incluso hoy en día que fíjate es tan moderno ahora hablar de reciclaje en la cocina de no tirar nada yo vengo de ese mundo ese momento defiendo de esa cultura de esas alubias siete recomendaba el primer día se tomaban en esa cena directamente vidas directamente de la olla con Unió de aceite eh después las que sobraban al día siguiente se preparaba el desayuno de los hombres pasados por la sartén con cupo before con un poco de de de de Can salada después quedaba un caldo de alubias eso se transformaba en una sopa esos reciclaje puro y duro de esa cultura venimos no de no tirar nada bueno y es que es el mismo pecado tirar una cosa buena como ofrecerá una cosa es el mismo de no tiene nada de pan de cuándo habría suavizó de para hacer una cruz no paran de juego no situación darle un beso de rebañar tu plato no te permitían que que que dejarán nada de la mesa y eso me parece una deducción con magnífica ah sí

Voz 0910 47:07 Carme Ruscalleda plantea la necesidad de defender nuestro legado cultural y gastronómico considera la cocina cultura y conocimiento valora la tradición los alimentos primigenios y al mismo tiempo se sitúa en las posibilidades que ofrecen las avances tecnológicos siempre desde la exigencia y la responsabilidad como consumidores

Voz 0371 47:26 mira estamos sabrosos Siglo XXI digámoslo claro el negocio emergente es es ofrecer para el público que necesita tiempo ofrecerle cuarta y quinta gama eso está clarísimo negocio de futuro muy grande por lo tanto es muy importante que pongas la lista de las cosas interesantes de tu vida cuando nutrición en la cocina tú si tienes información si tú tienes cultura culinaria puedes elegir tus obras elegir el mercado tus obras y un día tienes prisa o comprar un producto elaborado no hemos que juguemos que haya comida basura si hay comida basura es que hay clientes basura por lo tanto si compras elaborado se exige donde no hay no tiene razón de ser que una laborado sea malo por favor por lo tanto si el cliente es exigente los elaborados pues serán buenos

Voz 0371 48:22 la cocinan al fin y al cabo para resumirlo es producto y conocimiento si tú tienes producto tienen conocimiento de qué hacer con tu no te vas a aburrir nunca la cocina ibas a cuidar de tu salud ibas a cuidar de placer la mesa provoca a los tuyos hay mucha relación afectiva alrededor de de una buena mesa

Voz 0910 49:09 después de treinta años abierto Carme Ruscalleda ha decidido cerrar el San Pau la Casa Madre el restaurante que le ha dado todas las alegrías todo el trabajo aquel que abrió con su marido en el mismo edificio en el que de pequeños espía van juntos para ver las fiestas de los turistas alemanes esta mujer que partió del escalafón más bajo que ha llegado al éxito gastronómico más alto del mundo lleva cincuenta años trabajando cierre el restaurante pero no se retira seguirá con sus tareas pedagógicas dedicada a los otros dos restaurantes que también le han otorgado estrellas Michelin el que abrió en Tokio después de que un empresario japonés viniera varias veces a convencerla que su hijo lleva en un hotel de Barcelona para celebrar su nueva etapa ha publicado felicidad un libro en el que rinde homenaje a su querido y aclamado restaurante San Pau considera Ruscalleda que luchar por la vida que quieres vivir es conseguir parcelas de felicidad reivindica a esa niña que creció cocinando para la familia jugando a hacer construcciones en la playa al lado del mar

Voz 0371 50:12 la mismo iban mimo iba busco y amiga de ella y soy capaz de bajar a la playa imaginar que soy esa niña sí yo creo que es muy importante cuando eres niño eres una persona que no te han mandado ninguna mala experiencia que no tienes rencores que evidentemente que la seguridad de tus padres te da esa fuerza que acompañen te ampara por lo tanto a la playa y encontrar esta niña yo la busco busco en el campo porque la he vivido mucho y la busco en la playa todos debemos cultivar esa parcela de niño no metemos a un niño que habita en nosotros a esa ingenuidad a esa capacidad de ilusionar te de descubrir de sorprender te o o la tengo conmigo esta niña porque a L'Aquila Bosco

Voz 51 51:02 sí

Voz 51 51:06 on han

Voz 52 51:16 con el principio Carme Ruscalleda dirección realización guión montaje y locuciones Angeles Oliva hito Oña Medina producción Matilde Suarez Quintero técnico desgravación prudente Díaz y Carlos Higueras interpretación Chupi Llorente Rafa Paradela Eli Zapata y Alicia Merino con la colaboración especial de Lucía Pérez Gerard Merino

