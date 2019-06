El trauma climático, la memoria para frenar el daño ambiental

Voz 1 00:00 el

Voz 4 01:04 yo soy un teórico escribo sobre qué es la memoria la memoria colectiva de donde surgen los conflictos sobre la memoria durante muchos años ha ido muchas conferencias y he visitado muchos lugares como Polonia o Alemania Estonia Japón

Voz 5 01:17 en todas partes cada vez que salía el concepto de memoria la gente decía tienes que entender que aquí es diferente a la vigésima de es que me dijeron fue incapaz de contestar en realidad no es diferente

Voz 0861 01:32 bueno de memoria se ha hablado mucho estos días en Madrid con esta interesante visión que ofrecía esta semana el profesor de Sociología de la Universidad de Virginia bueno al importancia de la memoria no no sólo para preservar el legado de de historia sino sobretodo para prevenir los errores del futuro aquí continúa con nosotros Steve Jobs profesión

Voz 6 01:50 de de literatura de la Universidad de de regates

Voz 0861 01:52 en Belle en Bélgica en ya las

Voz 0861 01:57 pero no se nuestros oyentes Se quizás lo viendo escuchado nosotros no lo hemos escuchado hasta ahora ese concepto de Trauma ambiental exactamente en qué es el Trauma climático

Voz 0116 02:15 el trauma climáticos un concepto muy amplio que recoge los impactos psicológicos que provoca ese cambio climático sabemos que vamos a perder que estamos perdiendo especies de animales ecosistemas paisajes emblemáticos cada vez lo vemos más por ejemplo con los cambios de temperatura

Voz 0116 02:36 los expertos alertan de que es cambio es inminente hay informes de la ONU hay mirar el bien sobre la pérdida de biodiversidad y esto tiene un impacto en la salud mental de la gente cada vez hay más gente preocupada por el cambio climático Illa informes sobre personas que sufren problemas de salud mental por esto estrés postraumático ansiedad depresión

Voz 0116 03:06 arrollando nuevos términos para describir Straw problemas inducidos por los cambios en el medio ambiente climática la nostalgia climática en los tres Greta ático hay un concepto que tiene ahora mucha influencia tal

Voz 0116 03:29 estas en casa si hablamos de nostalgia en general

Voz 0116 03:35 pero las olas tal Gil habla de la sensación de echar de menos

Voz 0861 03:51 esos conceptos que nos comentas ahora mismo centrándonos en otro más de los que no se avanzaba en en esta entrevista es ansiedad climática por ejemplo que supone lo que significa en base a las investigaciones que lleváis tiempo haciendo en este campo

Voz 0116 04:11 no nos solemos referir están en sanidad como estrés traumático estamos familiarizados con el estrés postraumático pero en este caso lo que no es la experiencia como tal sino la anticipación se refiera al miedo el Trauma que provoca la posible llegada de desastre

Voz 0116 04:39 pueden encontrar ejemplos en el cine a películas con personajes que sufren ansiedad por la llegada de época

Voz 0116 05:01 divisiones siempre ve grandes tormentas grandes inundaciones y eso acaba afectando a su salud mental

Voz 0116 05:18 es sobre esto demuestra que hay un gran interés

Voz 0116 05:29 yo es una forma de hacer que los estudios sobre memoria y sobre el trauma sean relevantes para la crisis climática

Voz 0861 05:45 por lo que nos cuenta el miedo no es una herramienta para imaginar el escenario apocalíptico que nos podría venir en un futuro pero le quiero preguntar hasta qué punto la memoria no podría ser en parte la solución para revertir el cambio climático no sé si puede ser esa nuestra propia salvación no la memoria para evitar lo que es pueda llegar con esa imagen apocalíptica hace Kate

Voz 0116 06:15 yo creo que sí creo que la memoria podría ayudar a evitar estos desastre aquí quiero introducir el concepto de antropólogo

Voz 0116 06:29 una nueva era geológica marcada por el impacto de los humanos en el planeta el concepto se basan en que habrá un momento en que los humanos desaparezca vamos dejemos una capa geológica a través de la cual podríamos ser estudiados

Voz 0116 06:52 es una manera de llamar la atención al hecho de que todo lo que hacemos determina cómo vamos a ser recordados todo lo que estamos haciendo ahora será visto y analizado por los que vengan después de nosotros quizás seremos estudiados por extraterrestres o por una nueva inteligencia nuevas especies de ratas por ejemplo esto lo que hace es llamar hacia una visión póstuma a que nos posición hemos en el futuro y miremos hacia atrás y eso es de hecho lo que muchos artistas y escritores están haciendo desde hace diez años

Voz 0116 07:28 hay libros que hablan de la figura de un historiador hipotético que se sitúa en el futuro y mira hacia atrás a lo que nosotros hicimos hay películas como la era de los estúpidos o libros como el colapso de la sociedad

Voz 0116 07:46 yo esto lo llamó memoria anticipa toros es una manera subversiva de tratar la memoria lo que hacemos es invertir la dirección en la que se mira los hechos intenta movilizar a la acción enfatizando que hay un montón de pérdidas y de catástrofes que podríamos evitar así que esa visión crítica del futuro nos puede ayudar

Voz 0116 08:13 sí que es cierto que aunque creo que la memoria si puede ayudarnos a entender la crisis ecológica nuestra es es un tema en el que los académicos de la memoria no han profundizado mucho

Voz 0116 08:32 los estudios de la memoria están más centrados en el individuo no dan normalmente el entorno y el medio ambiente es más bien algo pasivo ya estable el protagonista es el humano años pero con la crisis ecológica el entorno tiene que ser el protagonista no puede ser ignorado por ejemplo la ola de calor que estamos viviendo ahora sabemos que estos fenómenos cada vez se van a ser más frecuentes e intensos conforme no sale entremos en el antro Pocero así que creo que en los años que vienen los estudios de la memoria exhiban adentrarse más en las predicciones medioambiental

Voz 0861 09:22 que el papel de la memoria juega un una herramienta es una herramienta fundamental y prioritaria precisamente este comentado comenzamos esta entrevista haciendo mención al Museo de cambio climático de de Nueva York por curiosidad lo ha visitado como es cómo es ese primer museo case a nivel mundial no que recoge en la importancia del cambio climático

Voz 0116 09:53 no he ido aún porque hasta donde tengo entendido no tiene un lugar físico exacto estamos trabajando en ello pero sí han organizado una serie de exposiciones poniendo por ejemplo señales de tráfico en diferentes barrios de Nueva York buen mensajes relacionados con la emergencia climática

Voz 0116 10:14 la gente no se lo espera porque piensa que va a ser algo relacionado con el tráfico esperan una calle sin salida o algo así pero son mensajes alarmantes sobre la crisis climática y el fin de la humanidad están haciendo cosas muy interesantes y el objetivo es que las exposiciones se acaben en un edificio como tal en Nueva York me encantaría visitarlo porque es un proyecto muy interesante por la aportación que podría traer al estudio de la misma

Voz 0861 10:50 Steve Jobs gracias por estar con nosotros si puedo aportar unos esta visión tan interesante sobre todo tan necesaria de lo que nos puede venir Hydro que tenemos que evitar gracias