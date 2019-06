Radio Lindo

Voz 1 00:00 es una mirada particular para observar encontrar

Voz 0313 00:58 la invitación la presencia de Antonio zambulle el anuncio de que llegue el verano ya se va a Portugal pero lo cierto es que empezó en el verano con esa voz espectacular de Antonio en portugués Joyce lo sigue desde Lisboa con otro tema en portugués pero cantar por un brasileño Chico Buarque aquí tiene que haber gato encerrado Elvira Lindo buenas tardes

Voz 0545 01:18 hola buenas tardes qué tal les va la Villa claro bueno por cierto se fue Antonio contentísima de bueno mucho eso sabes que no te sentir muy bien porque eso quiere decir que ha estado en el programa tan a gusto y además que me encantó para hablar pero abastos

Voz 0313 01:34 sabes que me gusta mucho de lo que hicimos el otro día que estoy convencido que de la misma forma que hace un par de años gracias a ti le descubrimos quiénes no lo conocíamos estoy seguro de que la otra tarde miles de oyentes le escucharon por primera vez seguro que se que se engancharon porque G merece muchísimo la pena

Voz 0545 01:50 sí desde luego bueno pues aquí estábamos escuchando la banda de Chico Buarque pues una canción como del año sesenta y seis sopor hay pero el otro día hace unos días cumplió setenta y cinco años yo estaba escribiendo sobre él el periódico para el periódico El País digo bueno si es que donde hay que escuchar a Chico Buarque ese la radio en claro porque es el lugar donde la gente verdaderamente puede apreciarlo el está ahora en París dice que todavía no exactamente exiliado pero pero siempre sabes que él estuvo exiliado en muchos años que cuando la dictadura militar iraquí eso es un nombre de una valentía de una coherencia de un conocimiento de su país mira de decía una cosa Chéjov y sobre Tolstoi decía yo siempre había pensado mientras viva Tolstoi habido esperanza yo creo que la gente de Brasil puede pensar mientras viva Chico Buarque hay esperanza en Brasil

Voz 0313 02:46 oye que estábamos hablando hace un momentito seiscientos tu tuviste alguno

Voz 0545 02:50 bueno claro mi padre el primer coche mis padres comprado con la lotería imagínate porque les tocó la lotería el año en el que sea es antes de que yo naciera así que imagínate que fue muy bienvenida se compraron un seiscientos era exactamente la la descripción de Nieves Concostrina cuatro cuatro niños detrás de la tortilla todo todo eso eso lo hemos vivido hasta que hasta que fueron comprándose uno un poquito más grande un poquito más grande

Voz 0313 03:22 Carme Betts esta tarde Elvira Lindo nos habla desde los estudios de la radio televisión pública de Portugal partiendo de la historia del del portavoz de Vox en en Andalucía de Francisco Serrano en su baja para recuperarse anímicamente eso lo que hemos contado de linchamiento mediático tal bueno hace una reflexión muy interesante sobre este tipo de personas que presumen por un lado quebrar claro decir las cosas tal y acusan a los demás de tener la piel fina hasta luego cuando eres responde pues no son conscientes de lo que pasa cuál es la conclusión estar en las redes no es nada inocente no es nada inocua verdad Elvira

Voz 0545 03:55 bueno es que yo realmente me sorprendo muchísimo de este tipo de personajes más ahora con las redes salen muchísimo no que prime hacen daño porque son muy agresivos luego quieren dar Penín cuando cuando a ellos les ocurre algo no eso ocurre muchísimo en las redes porque efectivamente este señor francesa Pablo Serrano diputado oí ex juez de familia pues dijo unas cosas tremendas

Voz 0313 04:20 tremendo tremendo es decir que

Voz 0545 04:23 eh que más o menos para tener una relación normal con una mujer a partir de la sentencia la manada pues los hombres tendrían que irse de putas como se decía antes no yo yo la las primeras ofendidas deberían ser las prostitutas porque dices bueno y qué pasa que un a una prostituta por el hecho de serlo puedes en asaltar los seis hombres si violarla todo se paga con dinero o no pero a mi me parece que fueron tan agresiva sus declaraciones que no entiendo la redacción es decir que la empatía de debería es es algo que se construye no solamente porque sientas el dolor de otro sino porque tú te imaginas el dolor que tú sentirían si hicieran lo mismo contigo no entonces yo últimamente pienso de de quién soy porque lo dicen los psicólogos también hay una especie de fallo de empatía y eso se ha multiplicado con el uso de las redes sociales porque es que la gente no acaba de darse cuenta de que lo que se dice ahí es público

Voz 0313 05:23 claro que es de verdad no es un mundo virtual es que eso existe también provoca sentimientos y genera reacciones y acaba siendo piel también no

Voz 0545 05:33 sí sí yo me acuerdo que hace pues hace ya un tiempo hace un tiempo porque era mucho antes de que le dieron el premio Príncipe de Asturias Mary ver la la historiadora y un programa de la BBC todo Astoria recibió ataques pero en unas ataques furibundos unos unos ataques no no con respecto al contenido de programas sino con Rossi el físico sí que le le decían puta cosas si te te tu vagina debe dar asco cosas así total que ella en vez de retraerse como normalmente hacemos los demás porque hay una especie de regla no dicha que es se meten contigo de esa manera mejor cállate pasa Ike que sepas el momento ella no hizo eso es una mujer profundamente muy activa no entonces lo que hizo fue localizar al detractor por así decirlo llamarlo a su casa y habló con su madre este era un chico de veinte años que estaba estudiando claro al conocer ella su identidad pues ella contó toda esta historia en un bloc puso también en nombre de este muchacho con lo cual ahora cuando tú pones en Google en nombre de este chico que disfrazarse pero sería sobre ella que le pidió perdón después sale el nombre del chaval es decir deberíamos entender que lo que decimos tiene consecuencias

Voz 0313 06:59 mira hemos hablado con con Xavi menos lo hemos localizado finalmente en en Nueva York este es uno de los las recomendado tú que lo sepan los oyentes mánager de los que tienen más peso en en España lleva llevará a las cuentas de gente muy importante muy muy famoso no hemos la hemos plantear algunas preguntas a propósito de esa que plantea estuvo hoy con esto que acabas de decir la primera es muy es muy clara es decir hay que tener bueno lleno casi una una pregunta una reflexión no hay que tener muchísimo cuidado sobre lo que subimos contamos en las redes no lo digo yo lo dice él

Voz 4 07:34 todos los que subimos tiene la potencialidad que negarse a ir a compartir con con con el mundo no bueno eso yo siempre digo que es importante pensar uno dos tres Antena subirá algo porque lo que vamos a subir no solamente tiene el poder de hacerse virales negarse compartir sin que al final bueno lo que subimos explica quiénes somos nosotros también no por tantos el no es algo banal no está algo que que que sea como una conversación de bar que que nadie solamente nuestros amigos a escuchar sino que hay millones de personas que van a poder leer este mensaje es sí que igual nosotros lo hubiéramos pensado

Voz 0313 08:24 claro yo esto incluso puede tener efectos retroactivos tú te acuerdas el caso de Guillermo Zapata del concejal de Podemos de

Voz 0545 08:30 claro el Ayuntamiento de Madrid antesala

Voz 0313 08:32 con unos chistes de dudoso sí sí sí sí sí

Voz 0545 08:35 Seppi Guillermo Zapata escritor a un libro muy interesante sobre todo todo lo que fue su experiencia y yo creo que el finalmente pidió disculpas y lo hizo sinceramente reflexiona muy bien sobre aquello que le paso yo creo que el pago un poco el pato sinceramente lo creo de él era más joven cuando cuando escribió esos tuits mucha gente no sabía lo sabe es algo que estamos aprendiendo yo también soy consciente de que estamos aprendiendo a utilizar esto que están es un arma tan peligrosa no entonces ya sabes que a a ser concejal de Cultura o era concejal de Cultura le Hindi dimitió no yo creo que pagó el pato Él había hecho chistes escabrosos que hacía muchísima gente que se hacían chistes sobre precisamente algo que estaba en estos días a la prensa continuamente sobre el caso de las niñas de Alcàsser esa sobre terrorismo sobre las víctimas está Grosso humor negro negro que yo creo que una juventud muy poco en empate que aprendió muy poco esa que que sabía muy poco de la desgracia usó como si fuera una moneda corrientes no a él le pasó este en Twitter yo creo Rosa desde luego aprendió o como un poco como la letra con sangre entra él aprendió exactamente qué es lo que se ponían ahí es algo que va que puede que van a leer ahora o que pueden leer

Voz 0313 10:00 fíjate Elvira este chaval que comentabas tú de veinte años que que insultó a la a la a la historiadora y que al final ella Le acabó localizando hoy se supo lo que había escrito Icesave pone su nombre te sale fíjate si dentro de no sé de quince años pues no se dedica a la política pongamos por caso no lo mejor el ministro en Reino Unido lo que sea Eleven sacan bueno claro es que es que hay que tener mucho cuidado y claro otra pregunta que lo hemos hecho al al experto a Xavi menos entonces sabiendo todo esto cómo debemos mostrarnos en las redes que

Voz 4 10:30 las redes son un espejo te quién eres o de quién quiere ser no evidentemente yo creo que lo más importante cuando uno se plantea un poco la estrategia de redes sociales uno tiene que tener muy claro quién quiere ser como quiere ser lo que cualquier foto cualquier mensaje digamos por la falta de contexto que en las redes nos presentan no porque solamente por ejemplar Instagram mostramos solamente un trocito de nuestra vida es muy importante que tenemos bien

Voz 0313 11:06 tú por ejemplo Elvira Si me dejas que te lo pregunten cómo lo haces tú eres una persona relevante conocida tú cómo gestiona sexto

Voz 0545 11:13 bueno hace pocos le sacaron Instagram es salí yo como Instagram porque me a mí en la red que más me gusta sí está ganando porque me gusta mucho en Instagram puedes conocer a muchos diseñadores ilustradores fotografió saque hay cosas bonitas cesión en Instagram definían como muy profesional y muy prudentemente muy bien sí sí creo que esas dos definiciones es también yo tengo amigos que de repente llega va llegan el día del orgullo gay se muestran en pelota sabes si yo no me preguntó pero a ver si es necesario es una es necesario no ya que tengas buen tipo no lo tengas si no es necesario que todas las personas que te van a ver tú quieres que te vean porque a lo mejor hoy deben en tu trabajo no te apetece no soy yo yo yo creo que debemos mira medir sobretodo nuestro nivel de impulsividad fíjate que Xavi lleva a estrellas del pop y todo esto también me lleva a mí porque yo le conocí de estudiante y como hemos contado alguna vez lo conoció el metro en Nueva York y si fui la primera persona así conocida que que el llevó ical me dio consejos es muy esto para todas estas cosas me dio consejos que están muy bien por ejemplo aunque el señor gira una vez me llamó Twitter era lo único que hago en Twitter es colgar mis artículos los cuelga Xavi menos no nos cuelgo yo por qué porque él sabe que soy una persona impulsiva yo también lo sé entonces yo no soy como yo sé como soy a las doce del mediodía o a las seis de la tarde pero no sé cómo puedo ser Si vuelvo a casa a las dos de la mañana m bebido tres copas no lo sé realmente yo puedo estar encendida en una cena hablando de política o hablando de algo que me ha pues por ejemplo de este de que algo me ha agradado como este señor Serrano no lea el diputado de Vox entrar ahí al trapo no yo creo que si tú formas parte de ya de esa selva tienes que estar preparado para para recibir ataques también no vean

Voz 0313 13:21 fíjate una cosa mira un estudio publicado ayer mismo esto que decíamos de los efectos de las consecuencias a lo largo del tiempo un estudio publicado ayer ayer dice que una de cada cinco personas que se presenta una entrevista de trabajo

Voz 3 13:35 son rechazadas por

Voz 0313 13:37 que no casa lo que dicen en la entrevista con lo que han contado las redes o por cómo se muestran o por exagerar o por mentir o porque hay una parte de en fin de subida de sus ideas de lo que sea Caixa empresa no les gusta

Voz 0545 13:50 yo propongo directamente eso eso es peligroso también yo creo que es el criterio de la sede empresarial también tiene que no se ser un poco más racional porque por un lado tú sabes que a la gente que aparecen los medios para veces casi que es el exige tener un perfil en la red no hay gente que no quieren tú quieres por ejemplo

Voz 0313 14:12 no no no yo no yo no estoy yo no estoy además lo hemos comentado alguna vez aquello no estoy yo no tengo facebook yo no estoy en Twitter me entero de lo que se cuece en Twitter porque me interesa tengo maneras de enterarme pero yo no tengo una cuenta particular no estoy en Facebook ni estoy en Instagram está mi hijo que es mi hijo mayor que ya es suficiente no ya Xavi menos lo hemos preguntado y me pasa algo por no estar en redes

Voz 4 14:37 yo creo que no pasa nada por no estar en redes que si uno no quieres par que que no esté mi único consejo es que si uno quiere estar tiene que aprender de las reglas de juego que dominan las redes sociales y por tanto que era susceptible uno hacer criticado todos a tener que mostrar tu vida tres a tener que hacer por las consecuencias que el uso de estas redes o al uso de estas redes en tu en tu vida no porque es no es esto que decir solamente la puntito o estás o no está si uno no quiere estar pues pues no quiere estar por ejemplo Anna Wintour que es la la directora de la revista Vogue ellos nada a las personas más importantes de del mundo de la moda

Voz 0545 15:24 mutuo sociales

Voz 4 15:27 yo creo que no le hacen falta no porque a veces también está Javier guardar un poco de misterio debería de tú tienes claro no en las redes no no

Voz 0313 15:38 fíjate yo es que con esto me parece fenomenal

Voz 0545 15:40 no yo ha dicho si yo nunca he pretendido hacer apostolado

Voz 0313 15:42 todo con con con mi caso con mi ejemplo pero soy consciente de que me pierdo cosas claro que me pierdo cosas como me pierdo cosas pues en fin no viendo tal película no leyendo libros no viajando a lugares tal claros siempre te pierdes cosas pero bueno me reconforta pensar que alguien que está metido de cabeza en este en de mundo y lo controle lo domina haga esta reflexión de que alguien no pasa nada yo tuve un tiempo en mi actividad profesional ya que lo comentaba él donde se me propuso sino signos me presionó en cierta forma para que me metiera

Voz 0545 16:15 yo no quise en fin no no quiso la gente tiene mucha tiene horas al día para conocerte no no no te va a conocer más

Voz 0313 16:24 tal cual ha o la directora de Vogue fíjate si no ya hizo entonces no estaba bueno pues mira a mi esto a mí me reconforta mucho sincera

Voz 0545 16:30 pero no creo que Le nosotros somos los que les damos a veces mucha importancia porque porque por ejemplo cuando se habla de los políticos Se habla de cuánto seguidores tienen en su perfil y resulta que a lo mejor hay partidos como Vox que manejan mucho mejor las redes sociales en el sentido de quince manejar manejar que es eso en el sentido de conocerse de de conseguir seguidores no están especializados en esos ven cómo intervenir perfectamente en las redes sociales y a lo mejor un político más valioso pues tiene muy pocos seguidores

Voz 0313 17:05 esa John no no pienso dedicarme a la política pero si me dedicara

Voz 3 17:09 desde luego no estaría no estaría

Voz 0545 17:12 dado no estaría tú no tú no crees que países más pequeños porque estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos por ejemplo dando su presidente tuitear desde desde casa no donde ahora mismo que acaba de salir esta mujer que dice que abusó de ella en un probador de barniz unos almacenes y él ha dicho algo así como su nombre si no eres mi tipo no todo esto dices pero no nos lo podemos ahorrar pues yo creo que a lo mejor un país más pequeño como ese España no podría el Congreso podría tomar cartas en el asunto es decir que los tuits de los políticos fueran asuntos profesional osea que nos comunicaran cosas pero que siguieran pensando que los verdaderos mediadores entre la política de los ciudadanos son los periodistas tienen que seguir siéndolo Hesperia

Voz 0313 18:07 incienso una magnífica idea