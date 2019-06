Desayunos en la maleta (de Carla)

es uno de los mejores desayunos de mi vida ha sido en Las Vegas en un hotel de estos así de de Las Vegas en los que sirven desayuno buffet igual te digo que está a la hora de la cena no teníamos hambre Nos teníamos una una zona donde no hacían tortillas de cualquier tipo en otra zona donde servían pastas sushi carne a la brasa hecha allí al momento si para desayunar

siempre que les no sea bufet libre intentó desayunar fuerte y luego pues a lo mejor me ahorro la hora de la comida ya no sólo de ahorrarme el gasto de comer sino porque también pues pudo tirar de largo y no tener que parar a comer y seguir haciendo visitas turísticas

no sé si la cuestión es si es práctico no es práctico para mí la cuestión es que va conmigo

que hable ir con mis propios cubiertos todas estas cosas para mí si tienen sentido con lo cual si son prácticas y no concibo ya viajar sin este kit un poco es dieron Weiss pues porque no va con mi filosofía

Voz 2

02:24

es verdad que puedes tener suerte y que el anfitrión sea súper Majo te invite a desayunar o te diga que puedes hacerte el desayuno con las cosas que tienen su cocina que incluso se vaya a tomar un café contigo te enseña la ciudad pero bueno eso no pasa siempre no no es algo que que debas esperar cuando hace Scout Surfing en cambio yo lo que sí he hecho es que está prestando un espacio de su casa se está abriendo las puertas de su casa de forma gratuita y está confiando anti pues bueno para agradecer esa confianza Así me gusta llevar un detallito