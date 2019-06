El reto de un mundo en movimiento

Voz 2 00:00 no yo sí nada ni voy a la

Voz 0861 00:42 sí ha pues hablando del cambio climático para los incrédulos los expertos siguen alertando de que la combinación del imparable deterioro medioambiental que sufre nuestro planeta ir a falta de recursos tiene un impacto directo e irreversible en la migración y los desplazamientos en todos los rincones del planeta uno se calcula de hecho que en dos mil diecisiete por ejemplo hubo casi diecinueve millones de desplazamientos que estuvieron directamente relacionados con desastres causados por el cambio climático y otro millón de personas dejar sus casas por culpa por ejemplo de la sequía estos datos figuran en el informe operación salida de Ayuda en Acción hoy hemos invitado a su director Fernando Mudarra qué tal bienvenido buenos días hola qué tal bueno ahí una ecuación que no falla no es la mayor impacto del cambio climático mayor pobreza mayor desigualdad si de un tiempo

Voz 4 01:36 esta parte como estamos muy acostumbrados a ver en muchas situaciones cotidianas en todas partes del mundo también para las personas más vulnerables el hecho de que el clima no sea como venía siendo se está convirtiendo en un factor fundamental para su poder cosas

Voz 5 01:52 seguir un un nivel de vida mínimamente digno

Voz 0861 01:56 bueno es la gran paradoja no es que el quiénes más contaminan quiénes más contaminamos que somos los países desarrollados pero al final en cambio son los países más pobres quiénes acaban sufriendo las consecuencias no

Voz 4 02:07 sí aquí ya tuvimos nuestro momento de esquilmar todos los recursos naturales todavía donde quedan es en las zonas rurales en países en los cuales ni la industrialización de la urbanización ha llegado a ser tan importante es donde verdaderamente están sufriendo lo los cambios climáticos lo que a nosotros nos puede parecer recientemente por ejemplo en España un cambio del régimen de lluvias significativo en el cual en épocas del año llueve o en otras que debería llover no lo hace para una persona que vive en el campo que solamente puede obtener medios para comer

Voz 0861 02:42 que cultiva un cambio de esa característica les les hace literalmente morirse de hambre bueno en este informe eh vosotros en en Ayuda en Acción además sabéis de de los mitos no entorno a la a la migración entre esos mitos por ejemplo el ayuno que que que documenta con datos me parece muy interesante y ese ese mantra de que los millones de de migrantes no que se mueven por por todo el mundo que se desplazan entre ellos por ejemplo a que refugiadas al final tienen como destino a los países desarrollados eso no es así no al final la mayoría no acaba aquí en los países desarrollados

Voz 4 03:16 no es así es un porcentaje muy pequeño el que

Voz 0861 03:18 la pudiendo llegar a precisar desarrollado

Voz 4 03:21 los en este caso Europa por ejemplo son pocos porque realmente la gente no me ha por gusto muy por una necesidad imperiosa de hacerlo bien sea por la violencia bien sea por efecto el cambio climático bien sea por la pobreza es que no le permite sobrevivir minimamente en sus países de origen está contrastado que lo lo ochenta y cinco por ciento de la casi trescientos millones de personas que están en este momento registrados como personas inmigrantes desplazados internos au o refugiados terminan en países vecinos que están en condiciones similares a las a las de los países de los que salen hay dos en concreto los que trabajamos de manera muy directa los dos principales países receptores en África denigrante esos Etiopía EU IU Uganda en este caso eso te iba tiene más de un millón Uganda tiene un millón y medio de personas provenientes de Sudán de Somalia Eritrea de esa zona

Voz 0861 04:18 por lo que veis en qué condiciones viven estas personas

Voz 4 04:21 esos países limítrofes o al menos se producen fenómenos que son diferentes a los que encuentran cuando cuando llegan a Europa y lamentablemente aquí no hacemos nada por ello nosotros países hay una afinidad cultural hay además una red de protección relacionadas con personas que emigraron antes au con persona familiares amigos gente cercana con las que se pueden relacionar y aparte de eso hay casos muy paradigmáticos el caso de Uganda por ejemplo las espectacular Uganda es uno de los países de mayor cogida de persona migrantes y refugiadas por el conflicto sur sudanés es un país que ofrece los mismos derechos que a cualquier ciudadano de Uganda a las personas que se integra mientras el DJ además incluso les proporciona un lugar en el que se puedan asentar y puedan reconstruir su vida no tienen ningún tipo de problema a la hora de llegar y eso está suponiendo incluso para jugando un factor de desarrollo y de crecimiento de mayor competitividad

Voz 0861 05:22 bueno qué contraste no es lo que proponen Uganda por ejemplo con lo que propone aquí en España algunos partidos de extrema derecha no que es precisamente quitar esos derechos a la gente que viene aquí buscando un futuro que no tienen en sus países de origen

Voz 4 05:34 tal cual está pasando lamentablemente de manera muy muy generalizada en todos los países europeos vivimos ahora la composición del Parlamento Europeo la composición de las nuevas Cortes etcétera la llegada de una serie de eh posiciones extremas frente a un tema que lo seguimos tratando como como una emergencia y lo seguimos tratando como una amenaza cuando se trata de una tendencia que ha venido para quedarse que deberíamos ser capaces de manejar y de pensar en el medio largo plazo considerarla una oportunidad dejarnos de corto plazo de intentar poner muros al campo porque no va a ser posible que que esto se frene con ese tipo de medidas y Ferrando por ejemplo una pregunta que

Voz 0861 06:14 entonces surgía no estos días en que mensaje llega por ejemplo a los países de origen de la estrategia política o la la ideología política de estos partidos de la extrema derecha a nivel europeo obviamente pero por ejemplo aquí en España ha detectado que este discurso en que promueve la xenofobia por ejemplo respecto a esos migrantes que pueden llegar a nuestro país allí en los países de origen por ejemplo ya sea en Uganda en el otro tipo de países del norte de África llega a ese mensaje xenófobo que por ejemplo que que rezuman algunos partidos aquí en España

Voz 4 06:44 llega evidentemente igual que llegan el caso centroamericano con mensaje que provienen de EEUU llegan pero creo que en ocasiones no somos conscientes del nivel de desesperación que hace a una madre un padre a un adulto o que hace a un niño con ocho años y una niña tener que salir de de en entorno cultural y de su entorno protector para emprender un camino que no se sabe a dónde va para este tipo de personas además su reacción ante la imposibilidad de hacer otra cosa que migrar lo que les es genera es incluso más riesgos en el camino y más riesgos porque el hecho de interponer esta serie de trabas o no o no facilitar facilitaron o establecer una serie de de canales controlados y seguros para que las personas que se vayan a mover lo hagan terminan dejándolos a a la Mercedes de redes de trata Hay de redes de de negocios ilícitos donde el peligro en el camino se convierte prácticamente en muerte segura o no

Voz 0861 07:43 en concepto en el informe que precisamente me ha gustado mucho de alguna forma definida que en la migración nunca debería ser un acto desesperado no tristemente no tenemos una imagen que ha dado la vuelta al mundo muy reciente esa imagen de de Oscar

Voz 4 07:58 su hija Valeria ahogados a orillas de Del Río

Voz 0861 08:01 lo Bravo he buscando un futuro no buscando poder llegara a Estados Unidos obviamente la solución no es nada sencilla pero debo esta experiencia cómo creéis que se puede conseguir ese ansiado no se lema no definición de que la migración en este planeta en este mundo nunca debería estar vinculada a ese nivel de desesperación tan tan brutal que me comentabas ahora

Voz 4 08:22 primero intentando ser conscientes de que la inmigración es un derecho y ha existido y existirá de manera segura a lo largo de los próximos años solamente un dato para que seamos conscientes de ello y de cómo esta tendencia ha venido para quedarse las últimas predicciones de población al al dos mil cien la colocan a seis países africano como parte de los doce más poblado del mundo tenemos Padilla como dijera con setecientos millones un país cometió Pía que tiene casi treinta millones de desplazamientos internos en este momento sesenta millones para dos mil cien tendrá doscientos cincuenta millones de personas estamos hablando de algo que que va a ser inevitable a lo largo del tiempo y pensamos que dado ese hecho ya es un hecho real y que lo quiera negar que acuda a la cifra si lo verá muy claramente vemos que hacer un trabajo bastante más pensado y bastante más estratégico con respecto a ello desde cada uno de los países para nosotros el hecho de que la gente Negre no tiene porque ser algo necesariamente malo como vuelvo a decir todo el mundo tiene derecho a a buscar una mejor vida allá donde crea lo que pensamos que cuando se introducen estos factores forzados inevitablemente la vulnera la habilidad y la ausencia de derechos en toda ese movimiento Se si se reducen la garantía de derechos absolutamente no lo que parece podemos poner también el foco aparte de en estas emergencias lamentables como la foto que no muestra ese padre desesperado en una hija de dos años cruzando un río sin saber exactamente dónde dónde va es que cuando la gente migre migre con suficientes capacidades para hacerlo que migre adecuadamente legal mente seguramente con una posibilidad de labrarse un futuro allá donde llegue importante eso trabajo en en origen entender cuáles son las causas no intentar atajar los efectos intentar tapar el sol con un dedo no nos va a llevar a absolutamente a nada si no somos capaces de ponernos en el lugar de las personas que emigran a intentar que en esos lugares se den las condiciones para que quien quiera hacerlo al menos lo haga de una manera digna

Voz 0861 10:29 bueno imagino que de todo esto no habéis hablado precisamente en esa en ese con lo que en esa conferencia que veis celebrado en en Ayuda en Acción recientemente sobre el reto no de un mundo en movimiento una charla con expertos en relaciones internacionales con periodistas especializados precisamente en tema de de migraciones por resumir Fernando ya para terminar con qué sensación global esa lista de de de ese foro de ese Coloquio

Voz 4 10:51 con la sensación global de que estamos ante un tema del que necesitamos hablar y hablar mucho las encuestas europeas de opinión y de problemas más graves para la sociedad a Europa vea la migración empieza a tomar unos puntos muy muy muy altos pensamos que todo lo que hagamos por por difundir un mensaje no alarmista sino más en sentido de de oportunidad y de necesidad de de trabajar en derechos el en los momentos actuales y para los más vulnerables como un elemento de oportunidad para el futuro es muy importante construir ciudadanía que sea consciente de este tipo de aspecto sí que no vaya llevando como nos está llevando a una polarización extrema ya tomar este asunto como donde se juega muchas vidas y donde hay mucha gente que que lo pasa muy mal y que lo pasará muy mal no tomar este asunto como un elemento confrontación

Voz 0861 11:47 vivo oí K ideológico casi sectario pues Fernando Mudarra gracias por este ratito aquí con nosotros por esta charla tan interesante de verdad porque como bien dices es necesario no hablar de todo esto y sobre todo hablarlo con calma en profundidad sino un mensaje alarmista idea de preocupación porque la realidad es la que es y nos va a tocar vivir con ella y sobre todo cuidará lo máximo posible Fernando un placer tenerte aquí de verdad muchísimas gracias