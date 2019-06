Hora 25 Deportes: La sub 21 busca la final del Europeo (26/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 bueno Ángels Barceló in Jesús Gallego

Voz 3 00:09 Gallego buenas tardes años buenas tardes hasta ahora al partido de la selección femenina de baloncesto

Voz 0919 00:13 sí que debuta hoy en el Campeonato de Europa juega en Riga ante Ucrania es el primer partido de esta primera fase recordemos que las española son las actuales campeonas de Europa así que después de la emoción del Mundial de fútbol vamos con la emoción del Europeo de baloncesto femenino el partido está bueno lleva jugados pocos minutos del primer tiempo Chaves hizo buenas tardes

Voz 1982 00:35 hace tan sólo dos gallego pues si de vamos a trece minutos de partido es decir minuto tres del segundo cuarto de momento va ganando a la selección española que ha ido de menos a más en este partido treinta a veintiséis de momento con una gran protagonista como es Marcos gay que lleva ya dieciséis puntos es decir dos triples primer partido para sacarse nervios encima tres minutos segundo cuarto Gaga España treinta veintiséis

Voz 0919 01:00 enseguida vamos a estar en Italia donde a las nueve se juega la semifinal del Europeo Sub Veintiuno entre España y Francia si España gana jugará el próximo domingo la final ante Alemania que ha ganado hace unos instantes a Rumanía la otra semifinal enseguida vemos cómo sale con que once la selección española sub veintiuno pero en el inicio del programa estamos en pleno mercado de fichajes y hay un nombre propio Neymar y el Barcelona la posibilidad de que Neymar volviera al Barcelona va estar presente durante todo el verano Joy ha tomado la palabra un vicepresidente del Barça el señor Carbonell

Voz 4 01:37 que dice que el Barça no se ha movido pero que es sabe

Voz 5 01:42 que Neymar quiere volver eh en cuanto a la primera afirmación de que el Barcelona quiere fichar a Neymar eh salimos de una premisa que no es correcto lo que sí que es correcto a día de hoy lo que yo leído lo que oído lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça lo que el Barça esté preocupándose de fichar a Neymar que es la parte que no puedo estar de acuerdo ahora estamos en en el en el momento de decidir qué jugadores con que pobres no se ve el próximo año

Voz 5 02:44 a cinco

Voz 0919 02:44 aunque la anotación seguramente del verano es la de los ciento veintiséis millones de euros que va a pagar el Atlético de Madrid por el portugués Joao Félix un chaval de diecinueve años que se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y en uno de los fichajes más caros de la historia Joao Félix a ver si les sale bueno al Athletic porque sino como semanas

Voz 5 03:09 justificar ciento veintiséis millones por un chaval de diecinueve años

Voz 0919 03:15 mira vamos con todo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes

Voz 1328 03:21 llegó mira ahora mira pero ahora Milosz Neymar ahora mira Maté qué lástima verdad ni más no es Mapfre Cuqui tras que tengo en mi mano enlazan que aunque gana embate con el Madrid ahora mira otra de mi mano que ves es Florentino alzando hay pedía la Champions voy a caballo

Voz 6 03:41 esto que era rasos otra

Voz 4 03:44 cualquiera sabe dejad vuestro mensaje Queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 2 03:55 los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:04 hola chicos pues mira a personas que no le gusta nada pues que para mí muy tranquilizador porque seguía doloroso que yo le a esta persona hombre a mí me daría la depresión siglo tranquilidad señores TRAM que ir dignidad que ahora vaya a estar un montón de tiempo sigo ir esta pero que sobre todo me gustaría que quedara absolutamente claro que ven canta no gustaron bueno pues nada chicos el arcoiris al poder a Dios

Voz 0919 04:52 una veinticinco Deportes

Voz 2 04:54 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 05:01 a estos señores que pone muy a menudo que eso no es

Voz 0919 05:05 es Basque empalagoso bueno bueno pero que que claro que Maite va a dejar un tiempo si llamar porque ya sabéis que cuando llega la canícula cuando llega el calor Se va para el norte ahí está algo incomunicada pero que volverá seguro eh vamos empezamos venga en veinticinco minutos semifinal Europeo sub veintiuno España se enfrenta a Francia con novedades en el equipo de Luis de la Fuente Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1284 05:39 oye qué tal muy buenas desde el estadio citar el tricolor en Reggio Emilia donde reina el calor ya están calentando los dos equipos treinta y seis grados de temperatura que no está mal con cuarenta y cinco por ciento de humedad y una sensación térmica de cuarenta grados centígrados calorcito como ya al maestro Pancho Barona revés quita pues hay refresca están los dos equipos calentando hay que recordar que la mayor novedad ya es que no va a estar Musa den velé que está algo tocado bastara en el banquillo y Luis de la Fuente ha preparado un once con novedades pero muy parecido al que goleó al Bolonia consiguieran a portería Marti Aguirre Gavidia Firpo laterales con Vallejo Unite Núñez como pareja de centrales y a partir de ahí sí sin ninguna novedad con más rock hay Fabián Ruiz en el eje central acompañados de Ceballos en la mediapunta por la izquierda Fornas por la derecha Dani Olmo y arriba ya recuperado Mikel Oyarzabal hay que recordar que bien que ya está aquí el seleccionador Robert Moreno y el presidente de la Federación Luis Rubiales y que si ganamos repetiría hemos la misma final que hace dos años frente Alemania en Polonia

Voz 9 06:36 porque Alemania ha ganado cuatro dos a Rumanía cómo suena ese equipo español en el centro del campo con Fabián con Roca con Olmo con Ceballos con Fornells

Voz 0919 06:47 con Oyarzábal arriba la verdad es que tiene una pinta fabulosa bueno pues desde las nueve de la noche lo contamos en las emisoras de ser más a ver si el domingo España juega la final del Europeo ante Alemania son las ocho y treinta y siete esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 08:31 antes de escuchar al vicepresidente del Barça Carbonell sobre Neymar y demás un asunto musical hoy es noticia el vídeo que ha elegido el Real Madrid para presentar su segunda camiseta de cara a la próxima temporada en Madrid y su marca publicitaria Adidas han elegido Bush una serie de cantantes de detrás de rap de Non Anita Kourou

Voz 14 08:50 Ike y con Sergio

Voz 0919 08:52 Ramos con Vinicius

Voz 14 08:55 sí

Voz 0919 08:56 bueno pues han presentado la segunda camiseta que será azul el año que viene con este ritmo escucha

Voz 15 09:01 Juan en el madrileño era en Madrid de rebajas mundial vamos

Voz 0919 09:14 Stendhal para la gorra para atrás chandal abierto los brazos arriba habló podéis imaginar no fue curiosamente hoy la Liga de Fútbol Profesional ha presentado el balón con el que se va a jugar la Liga el año que viene que es un balón de la Liga y la marca publicitaria Puma han elegido para presentar el el nuevo Balón en un vídeo donde sale Griezmann un Tití Luis Suárez también un conjunto de Trapp y una música esta ésta

Voz 3 09:48 lo mismo chándal ha gustado el chandal abierto gorra para atrás

Voz 0919 09:53 a mí es que me parecían me parecen igual en ardor yo no sé si es si el mismo Dios vendió

Voz 3 09:59 a los dos porque vamos a hacer la prueba vamos a poner las dos a la vez verás

Voz 15 10:03 desde el madrileño

Voz 3 10:04 ella se instala la del Madrid Liga el Madrid es la de la Liga

Voz 15 10:19 qué tal más o le

Voz 3 10:27 es que es igual que en la misma canción fuera cambió la letra un poco pero es la misma ver qué es lo que defiendo nos han engañado en Madrid

Voz 0919 10:44 bueno vamos a Barcelona que ha tomado la palabra el vicepresidente Carbonell ya les hemos escuchado al principio el programa Santi Ovalle

Voz 5 10:49 decir que él sabe que quiere volver a hasta cinco veces ha dicho Cardona que Neymar se ha ofrecido al Barça pero dice que no está sobre la mesa de la junta directiva a día de hoy el fichaje del brasileño fuentes del club lo califican como una operación cito textualmente de fuegos artificiales admiten que sería una delantera de ensueño Neymar Griezmann Messi Suárez difícil de asumir en cuanto a salario pero recuerdan que ya tuvieron al tridente lo hicieron viable en cuanto a números esto ha dicho cardo UNED de qué se necesita para que Neymar vuelva a vestir de azulgrana

Voz 0747 11:23 me gustaría que se sufragará muchas cosas de él cosas podía de su salida que no entiendo por lo tanto hoy si nos tuviéramos que plantear lo que ahora estabas comentando que no es el momento porque no lo estamos haciendo insisto en que la voluntad del jugador se nos ha transmitido ya hasta aquí hemos llegado pero pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que estamos

Voz 0919 11:47 le piden que pida perdón que retire la demanda a partir de ahí dicen desde el club que empiece el que será el culebrón del verano bueno si tiene pinta de que va a ser muy largo y vamos a ver hasta dónde llega mientras tanto ha dicho que lo que están vendiendo por ejemplo han hecho oficial la venta de fieles en la llegada en esto

Voz 0017 12:06 así es neto por veintiséis millones fijos más nueve en variables dicen desde el club que son operación buena tanto a nivel económico como a nivel con el Deportivo porque fichan un buen portero que pueda ser suplente de Ter Stegen mientras llega Iñaki Peña que es el porte

Voz 0919 12:21 lo Delphi en Valencia ya han presentado vacile Sein y tiene más movimientos el mercado de Marcelino Pedro Morata sí sí están gallego

Voz 1716 12:29 el Valencia jugando varias barajas para firmar futbolistas de ataque se alegra al día de hoy que las negociaciones van cambiando la posibilidad de la llegada de Denis Suárez el Fútbol Club Barcelona quiere dieciséis millones de euros de traspaso más dos aproximadamente en variables el problema es que el jugador no se baja el salario lo suficiente para que el Valencia acepte esas condiciones entre tanto fuentes oficiales del entorno del juez confirma de la Cadena Ser que hay acuerdo principio de acuerdo entre el jugador y el Celta de Vigo a la espera de que el Celta y el Barcelona lleguen a un acuerdo el Valencia no se lo cree juega sus cartas y enfría la operación y mientras tanto el Valencia paralelas Paralelamente está negociando con el Villarreal la compra de un jugador que actuó en esa posición de Denis Cheryshev que ya lo tuvo el Valencia cedido la pasada temporada vio una opción de compra de siete millones Velenje no la ejecutó y está negociando para tratar de comprar el futbolista en menos de esa cantidad IES jugador sí que en este momento cotiza más al alza para la posteridad de su llegada

Voz 0919 13:26 al Valencia pero el nombre del mercado es Joe Félix ciento veintiséis millones dice el Benfica que le ha ofrecido el Atlético de Madrid es decir que este chaval de diecinueve años va a ser más caro

Voz 4 13:38 que Cristiano Ronaldo Ése fue por cien millones va a ser más caro que Hazard la llegada al Madrid por cien millones iba a ser más caro que Griezmann que Isabel Atlético saldrá por ciento veinte no por ciento veintiséis una operación tremenda que todavía tiene que firmarse pero que que va a ser

Voz 1716 13:57 Pedro Fullana bueno no se habla de otra cosa buenas tardes muy buenas no y además hay que recordar que el Atlético Madrid va a recibir sólo noventa y cuatro millones de Griezmann es decir le va a costar

Voz 16 14:05 treinta y seis más el fichaje de

Voz 17 14:08 no Félix es el desembolso más importantes de la historia del club y el cuarto más importante de la historia el fútbol tras los de Neymar en papel Coutinho en los próximos días se va a hacer oficial el fichaje por parte de los clubes y Simeone ya lo espera para incorporarse a la pretemporada Los Ángeles de San Rafael una leyenda del Atlético como Paulo Futre habla de Joe Félix en la SER

Voz 18 14:29 regiones sin cubos los yo es da después decir que Cristiano no ojalá te puedo decir que es un fenómeno éste niño en seis meses ha gestionado hace portugués ya mundial lo te un talento increíble no es eh un niño que tiene lesiones graves y estamos hablando de un jugador por estar

Voz 0919 14:51 un niño un niño que ojalá no tenga lesiones graves y ojalá les haga bueno Atlético Madrid y lo disfrutemos mucho tiempo en la Liga española pero atención que el Atlético de Madrid que ya se ha llevado el Madrid a Marcos Llorente

Voz 1716 15:03 está interesado en Jan

Voz 0919 15:05 de Rodríguez Antón Meana bueno está qué tal Gallego buenas

Voz 1716 15:08 tardes los agentes de Hammett le han dicho al colombiano que el Atleti le tiene en sus oraciones si es capaz de vender a Vitolo ya Correa durante el mes de julio a James le encanta la opción pero no le cuadran los tiempos él puede esperar veinte treinta días más o menos porque después de la Copa América tiene vacaciones pero si el Atleti

Voz 0919 15:27 le quiere fichar pero estilo el culebrón

Voz 1716 15:29 todo el mes de agosto tendría que decir si James a la oferta del Napoli en la noticia es la siguiente el Atlético de Madrid no cierra la puerta a James James se lo piensa mucho

Voz 5 15:39 el Madrid le iba a pedir al Atlético cincuenta millones de euros pagaron con Llorente Mohamed cincuenta no parece una locura operaciones cerradas oficiales Sevilla presenta

Voz 0919 15:54 dado a Joan Jordán que viene del Eibar Manolo águila buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes se ha cerrado la operación en la tareas desde hoy va pagar

Voz 1025 16:03 Sevilla algo menos de la cláusula que era quince trece catorce millones de euros por este jugador que va a firmar por cuatro temporadas Joan Jordán por tanto confirmado ya futbolista del Sevilla es el tercero de Monchi atención porque el cuarto podría ser el delantero holandés el peso

Voz 1716 16:18 TV look de John tiene veintiocho años ha hecho veintiocho goles en la Liga holandesa ni Monchi quiere contratar a este delantero y las negociaciones ya están abiertas también fichaje en el Levante

Voz 0919 16:28 Pedro Morata de Pedro Morata

Voz 1716 16:30 sí sí sí Carlos Clerc lateral izquierdo lo ha oficializado el Levante viene por las tres próximas temporadas a coste cero es el segundo fichaje que hace oficial el Levante después del delantero Sergio León los siguientes que probablemente hará oficial oficiales el Levante serán el lateral ex jugador del Huesca Miramón también el centrocampista Hernani del Oporto

Voz 0919 16:51 Clemente el Levante también cierre en breve el central

Voz 1716 16:53 al del Valencia Rubén beso por entre aproximadamente unos cinco millones de euros y el Levante está intentando por todos los medios luchar con la Real Sociedad para tener a Borja Mayoral si no lo consigue tiene a Soldado en la recámara

Voz 0919 17:08 Osasuna se lleva Hachemi Ávila que estaba jugando hasta ahora en Huesca Javier Laquidain

Voz 0888 17:13 muy buenas gallegos y se sigue moviendo Osasuna en el mercado llega como segundo fichaje el Chinea Ávila esta atacante argentino autor de diez goles la pasada temporada con el Huesca hay que llega por dos coma siete millones de euros de San Lorenzo de Almagro que era el propietario del cincuenta por ciento sus derechos además de seiscientos mil euros en variables Chinea Ávila veinticinco años firma por cuatro temporadas y eso he contaba con otras ofertas de equipos de Primera división pero será rojillo hasta dos mil veintitrés también tenemos

Voz 0919 17:38 los fichajes en el Alavés Kevin Fernández hola

Voz 1264 17:40 llevo si el quinto en lo que va de verano es Saúl García un lateral izquierdo de veinticuatro años que llega libre de contrato desde el Deportivo de la Coruña hay que ha firmado para las cuatro próximas temporadas va a hacer la pretemporada a las órdenes de Asier Garitano pero hay tres laterales izquierdos en la plantilla y según hemos podido saber el diario a Madrid semana jugaron puesto en pretemporada ahora las prioridades cerrar un mediocentro y un delantero antes de que arranque la pretemporada el ocho de julio

Voz 0919 18:04 también tenemos una contratación en el Mallorca Pedro Morrás

Voz 19 18:07 qué tal buenas tardes da digo si el delantero croata Ante Moody's que jugará las próximas cuatro temporadas en el Real Mallorca todos a ejercer la opción de compra de dos coma dos millones de euros al tostón italiano el año pasado fue clave desde su llegada al equipo jugó dieciocho encuentros y anotó seis goles y es el segundo fichaje tras el de Martín Pallín

Voz 0919 18:26 en la Copa América hoy comienzan los cuartos de final a las dos y media hora española se juega en Maracaná Él Brasil Paraguay favorito por supuesto los brasileños y en el Mundial femenino Gonzalo Conejo hoy que se juega pues hoy sólo hay un partido comienzan los cuartos de final Noruega Inglaterra las británicas son favorita han ganado todos los partidos del torneo recibiendo sólo un gol pero cuidado con Noruega que ya sabe lo que es conquistar un Mundial vienen con un día más de descanso Xavi Saisó como estaba marcador de España con Ucrania en el Europeo

Voz 20 18:54 a punto de terminar decía Gallego el partido en suprime los parches seis segundos cinco décimas gala a España cuatro puntos cuarenta y cinco cuarenta y uno seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 20:34 lo de la Copa América del Mundial femenino claro y la gente está diciendo qué pasa con la Copa de África que se nos ha olvidado Bruno Alemany Copa de África hoy después del gran triunfo ayer de Egipto en que nos fijamos

Voz 0301 20:45 pues en el partido que está a punto de acabar con sorpresas un Senegal Argelia dos en principio candidatos al título y lo está ganando Argelia que no era ni mucho menos ser la favorita está ha marcado Belhadj está perdiendo la selección de Senegal la de los Coulibaly Sadie y compañía por cero goles a uno Además histórica victoria de Madagascar Madagascar uno Burundi cero iban a las diez de la noche Nos queda él Kenia Tanzania vamos Tanzania el equipo entrenado por a Munich

Voz 3 21:11 Saisó ha llegado de dejase el partido de España

Voz 1982 21:14 ah así es con el marcador de cuarenta y siete A42 cinco puntos arriba para el equipo español que ha ido de menos a más mal primer cuarto el mejor ha sido el segundo cuarto yo ojo porque Marta es Arga lleva ya dieciséis puntos con dos triples pero la gran estrella del equipo cráneos lave lleva veintitrés puntos el primer tiempo

Voz 0919 21:35 bueno seguimos hablando de polideportivo hoy ha comenzado el Master de Golf el Open de Andalucía en el campo de Valderrama con dos españoles entre los favoritos John Rami y Sergio García vamos a ver cómo ha ido la primera jornada Héctor González cuéntanos

Voz 25 21:50 qué tal Gallego muy buenas pues de momento el de Castellón es el que ha llevado el primer asalto Sergio García ha finalizado con una tarjeta de cinco bajo par en segunda posición la jornada John Rame está tres golpes por detrás y entre medias en un grupo de perseguidores más de los nuestros Adrià Arnaud Pablo Larrazábal el líder es Víctor Pérez golfista francés de veintiséis años y que de momento aguanta la primera plaza se presupone que va a ser una lucha entre RAM en el lugar que le vio crecer como jugador y Sergio García vencedor de esta cita en tres ocasiones entre ellas las dos últimas mañana segunda jornada en un torneo gallego que tiene premio los diez primeros Se aseguran su presencia en el Open Británico de mediados del mes de julio

Voz 0919 22:28 el mismo el campeón del mundo Alejandro Valverde ha renovado su contrato con Movistar seguramente va a ser uno de los más veteranos del pelotón la próxima las dos próximas temporadas va a ser difícil encontrarse subido a la bici alguien más veterano que el Borja Cuadrado buenas tanqueta Bargalló Gallego buenas

Voz 1716 22:47 de si si hay alguno mayor desde luego no va a tener el nivel que

Voz 0919 22:49 tiene Alejandro Valverde tiene treinta y nueve años como dices renueva hasta dos mil veintiuno ya conoce

Voz 0298 22:55 no su hoja de ruta después de esas dos temporadas extras como ciclista estará tres años como embajador del equipo ahora se llama Movistar antes ocas de par la estructura de Eusebio Unzué en la que lleva quince años en la que ha ganado la mayoría de las ciento veinticinco carreras que lleva en su trayectoria como profesional viene de ganar la ruta Díaz Italia está en los Campeonatos de España de Murcia este fin de semana correrá el Tour de Francia pero en el horizonte el gran desafío que le queda en su carrera que son los Juegos de Tokio dos mil veinte el año que

Voz 26 23:21 en el año que viene es un año olímpico espero hacerlo pues lo mejor que que se pueda Hay para para poder estar en unas Olimpiadas y luego pues un un año mal me veo me veo capaz todavía me encuentro bien motivado con ganas con un gran equipo alrededor que tanto yo a ellos como ellos a mí Nos conocemos perfectamente

Voz 0919 23:46 así que el año que viene Valverde a por el oro olímpico en los Juegos increíble este fin de semana tenemos Fórmula uno

Voz 16 23:52 y motociclismo en

Voz 0919 23:55 estamos por las motos en el Gran Premio de Holanda que esperamos Lorenzo sobre todo puede dar un paso adelante y acercarse a los primeros puestos de Moto GP de Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1104 24:06 a fuese Rafa gallego esos mucho esperar porque todavía Lorenzo ha sido un gran resultado con la Honda es cierto que tuvo un test en Montmeló después de la carrera la que involuntariamente tiró a tres pilotos a Madrid Viñales a Andrea Dovizioso y Valentino Rossi Gun Maurici del que ha dicho que sabe que Lorenzo cual voces Yamaha pedirle disculpas no se y su compañero Rosa allí hice que hubiera estado de más que hubiera llamado por teléfono que para eso lo tiene pero ya está dicho no tienen ningún intención de llamarle en cuanto al líder de Marc Marta ella con veintisiete puntos de ventaja y la lección aprendida exija lo que ha pasado a los catorce de las diecinueve carreras el Superbike Iker Alonso y Massa cometió dos errores que le han llevado al suelo y actualidad seis puntos de ventaja sobre Jonathan Rey eso significa que el campeonato es muy largo que puedes bajó el cosa y Márquez a pesar de su enorme ventaja treinta y siete puntos sobre Dovizioso no se relajan y dice confía

Voz 0919 24:56 lo contaremos como El Gran Premio de Austria de Fórmula uno donde esperamos Manu Franco que Carlos siga en los puntos o incluso mejores buenas tardes

Voz 1385 25:04 hola muy buenas en la verdad y un sexto puesto en el Gran Premio de Francia pero hemos recibido malas o regulares como mínimo noticias el piloto madrileño porque va a salir en la parte trasera de la parrilla ya que va a cambiar el motor Renault de su Mc Laren como digo regulares porque sale muy atrás pero bueno porque es un por mucho más evolucionado que tiene cerca de veinte caballos más de potencia digamos a los nuevos décimas nada

Voz 0919 25:29 lo contaremos también como contamos Javi Blanco que Marc Gasol ha renovado su contrato en la NBA con los campeones con Toronto

Voz 27 25:35 pues si iba a seguir una temporada más con los campeones de la NBA el Espanyol ha decidido ejecutar la opción y permanecerá en Toronto Raptors Mar tenía la opción de alargar su contrato un año más y cobrar veinticinco coma seis millones de dólares o también podría convertirse en agente libre de decidir a qué equipo finalmente ha decidido continuar iba a luchar por revalidar el anillo anoche mucho especulaban con la posibilidad de que la decisión la haya tomado Marc sabiendo que hay que te va a continuar sin embargo la realidad que que Away va a convertirse en agente libre iba a buscar un contrato máximo veremos si Toronto se lo ofrece y si el envite de las finales de aceptarlo siga guay se queda está claro que vamos a volver a ver a Marc pelear por

Voz 0919 26:09 máximo esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los Punset de Dios en el Europeo de baloncesto ya sabes al descanso España está ganándole a Ucrania cuarenta y uno treinta y uno en el primer partido de la primera fase está a punto de comenzar en Italia la semifinal de los sub veintiuno de fútbol entre españoles y franceses ya algún titular más de los jueves Óscar Egido

Voz 1643 26:47 no pues novaciones la de Walter Tavares con el Real Madrid hasta dos mil veinticuatro renal da Seibutis una temporada más con entendí contra Zaragoza la Copa Federación de tenis cambia el formato se va a jugar a partir de la tierra batida y además de dos mil veinte a dos mil veintidós se va a disputar en Budapest precisamente en Budapest va a arrancar el Giro del dos mil veintiuno llevan buenas noticias desde los Juegos Europeos en mis sembró Rusia porque en piragüismo Sete Benavides ha colgado la medalla de bronce en T uno dos

Voz 0919 27:12 aquí lo dejamos aquí sigue hora25 con Angels Barceló y en las emisoras de ser más el partido entre España y Francia a las once y media Larguero mañana ocho y media os esperamos de nuevo un saludo de Gallego