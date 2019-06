Gol de Mateta (p.) (España 0 - Francia 1)

pide calma darnos no habitado por él como una ordenado Allied vez jugador de la Juventus Lope y todo el colegiado bueno Miguel trece de penalti a penalti y tiro porque me toca

Voz 0645

00:16

bueno bueno jugadores júniors Firpo Darling que hay que decir que es el que más protesta pero no sé si lo va a pitar o no desde luego se lo están comiendo para decir mira le saca amarilla hora júnior Firpo lo tiene bastante claro eh no tiene pinta ni que vaya es el defensa Dani le pone la mano en el cuello y tú