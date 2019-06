la pone Mikel Oyarzabal el balón tengamos para lo cual ya con los dos no

Voz 0684

00:13

y a la Roja vida Marc la Roca a la polémica la Oyarzábal avanzó dentro del punto de penalti en el área pequeña sí pero que Conatel El primer alrededor de ido las cavernas donde le habían era a la zurda cine dice Roca esta no se me escapa le Testa la mezzo yo por el estalló golpea con la izquierda al fondo de la portería arriba en el veintisiete de la primera me para España España uno Bram y a otro ha