Una idea estrecha de la libertad de expresión

Voz 1150

00:05

la capitana Carlo la Roquetes saca los colores a Europa al desafiar a Salvini a cuarenta y dos inmigrantes rescatados del mar hasta un puerto italiano en la isla de Lampedusa con la arrogancia del desprecio que le caracterizan Salvini le ha recordado que pasar un semáforo en rojo tiene consecuencias de momento porque tienen nos recuerda tres cosas que salvar a personas en situación de extremo peligro es un deber universal que el comportamiento de Europa en el Mediterráneo dando crédito gobiernos como el de Libia incapaces de garantizar derechos básicos es deplorable que es una vergüenza que los dirigentes europeos hayan dejado que Salvini se convierta en el Faro de las politicas antiinmigración todos ellos son responsables de los desastres humanitarios que se niegan a reconocer Hinault por esconderse detrás las fanfarrón heridas de Salvini dejan de serlo Otegi es el líder de un partido político con representación parlamentaria un personaje que no ha sido irrelevante por distintos motivos en la historia reciente de este país Televisión Española el entrevistado lo que puede responder perfectamente criterios de interés periodístico entre otras cosas porque el voto de Bildu puede tener un papel en la investidura la derecha clama al cielo confirmando una vez más que tiene una idea muy estrecha de lo que es la libertad de expresión a mí me indignan algunos argumentos de Otegi como me molestan las exhibiciones fábricas reaccionarias de Banksy parte de la derecha pero las aguanto porque forma parte del precio de la libertad cada vez que se prohibe hablar alguien estamos más cerca de que nos prohiban habla a todos parece que política el cinismo no tiene fronteras Ciudadanos a través de Aguado pide al PSOE cuyo candidato Ángel Gabilondo legó en primer lugar que se abstenga para salvar la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid sin Vox pero al mismo tiempo niega los socialistas cualquier posibilidad de que Ciudadanos corresponda como un gesto equivalente para resolver la investidura del presidente Sánchez así cualquiera