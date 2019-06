Voz 1 00:00 no

Voz 0194 00:10 va a Xavi Torres buenas noches empiezan las fiestas del Orgullo Gay en muchas ciudades de dentro y fuera de España la gran fiesta la gran manifestación del Orgullo es en Madrid iba a ser el sábado que viene el seis de julio

Voz 1432 00:22 sí en Madrid estarán al día seis para la gran manifestación y para que cada uno en su ciudad vaya organizando y luego se puedan unir todos aquí

Voz 0194 00:29 este año desde la política habido varios vetos en las manifestaciones de algunas ciudades

Voz 1880 00:33 ejemplo el Pride Barcelona ha vetado la participación de ciudadanos en la manifestación las asociaciones que lo organizan les han vetado por sus pactos con Vox en Madrid también el Orgullo Gay ha vetado a PP y a Ciudadanos y además han dicho que no quieren en ningún político en la cabecera de la manifestación pero si hablamos de vetos al orgullo también los hay en el otro sentido por ejemplo en Valencia Vox ha vetado la declaración institucional de las Cortes por el Día del Orgullo LGTB y que se va a celebrar

Voz 0194 00:58 en declaraciones homófobas de políticos sabido más de una última

Voz 1880 01:01 mente así se pueden entender los vetos perfectamente pone de la política como dice de la Iglesia también acordados de Fernando Paz él era el número uno por Albacete de la lista de Vox lo retiraron pero lo gracioso es que lo retiraron por sus declaraciones que negaban el holocausto Hinault por estas sobre la tiranía

Voz 2 01:18 lo que se está restringiendo es el ámbito de expresión de las personas que disiente no sentimos de esa tiranía homosexual instada precisamente no hay una presa

Voz 1880 01:29 y te decía de la Iglesia escuchar también a Luis Argüello Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal el orgullo de la heterosexualidad

Voz 3 01:37 nosotros nos parece en este momento muy importante resaltar el significado de la diferencia sexual del ser hombre y mujer de la relación entre hombre y mujer del papel del matrimonio de la familia de la apertura a la vida es algo de lo que nos sentimos orgullosos de lo que desearíamos también que se promoviera el orgullo de la maternidad y la paternidad el orgullo de valorar el significado de la diferencia sexual valorar

Voz 1880 02:04 el significado de la diferencia sexual dice Ángels hoy hablamos de orgullo del orgullo en general de lo que es de si es necesario o no de la diferencia entre ser orgulloso y tener orgullo íbamos a empezar con la canción elegida para el vídeo del Orgullo de este año que es el bolero Tú me acostumbradas T que era un himno secreto de la comunidad gay de América Latina es en la versión de sala

Voz 1432 02:40 Sara que es el orgullo bueno hemos hay cuatro acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia de la

Voz 1880 02:45 eso es sentimiento de satisfacción por los logros capacidad de sus méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida la segunda arrogancia vanidad exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad la tercera es amor propio autoestima y la cuarta persona o cosa que es motivo de orgullo mientras que para la filosofía el orgullo sería una virtud para la religión es un pecado pecados origen está el término en un término catalán que es Gul que a su vez viene del término francés orgullo para la religión el orgullo es uno de los pecados capitales es el primero el primer pecado capital la soberbia orgullo ellos lo definen como una estima de sí mismo vio indebido que busca la atención y el honor que se pone uno en antagonismo con Dios todos los pecados capitales tienen una virtud antagónica es lo que hay que hacer como para vencer el pecado no bueno pues la virtud enfrentada al orgullo es la humildad el hombre humilde dicen no aspira a la grandeza personal porque ser Hijo de Dios es un valor muy superior es Satanás la figura que personifica la soberbia ahora vamos a analizar esta un poquito mejor de momento hemos hablado del orgullo gay pero el orgullosa ha reivindicado en muchísimos otros movimientos en otros grupos sociales en minorías raciales si raza negra por ejemplo escuchar como Le pide James Brown a su público en un concierto que gritar bien alto soy negro y estoy orgulloso

Voz 6 04:11 en hora muy bien

Voz 0194 04:33 Ana Carrasco buenas noches la profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña habitualmente en la cara B para darnos una visión filosófica de determinados términos Ana para la filosofía que es el orgullo porque para la religión lo decía Sara del orgullo es un pecado es lo que llevo

Voz 7 04:49 Satanás a rebelarse para la filosofía buena No me hables de Satanás porque según tertuliano a la filosofía la carga el diablo así que lo que lo que es muy interesante lo que ha dicho lo que ha hecho Salah porque precisamente el orgullo se tiene que entender como una virtud porque es un vamos a pensar que lo que es el orgullo el orgullo yo siento orgullo a ese Canobbio tiene que ver con un sentimiento yo siento orgullo y qué significa este ente el orgullo es un sentimiento asociado al reconocimiento propio o de las Damas de la propia valía pero además en su justa medida es importante esto en su justa medida porque el orgullo lo que hace es reconocer los límites reconocer los méritos dentro de esos propios límites reconocer por tanto el esfuerzo que ha costado hacer de ETB determinadas cosas así que el orgullo es una virtud asociada un sentimiento pero es también está asociado aún logro a hacer no es que yo me sienta a mí me sienta orgullosa porque así sin inglés porque soy inteligente y me siento orgullosa con por lo que hago con esa inteligencia no es que yo me sienta orgullosa por temer a Gonzalo de amigo me siento orgullosa por lo que implica hacer esa amistad con Manzano

Voz 0194 06:03 tiene que tiene que ver el orgullo con la soberbio con la vanidad

Voz 7 06:06 bueno habitualmente lo que ha pasado es que se ha confundido lo que sólo orgullo y lo que es la soberbia antes decía que el orgullo tiene que ver con un sentimiento o puedo decir que estoy orgullosa pero que utilizamos habitual o habitualmente es ser orgulloso o tener orgullo pero claro qué pasa con la soberbia he dicho que Ello tiene que ver con una virtud en la justa medida reconocimientos la justa medida qué pasa con el soberbio el subrayó le pasa como a Satanás que se exalta que sí ponen un lugar que no le corresponde pero cuando hace eso cuando se un lugar que le corresponde infravalora a los demás esa mente pues el tener el orgullo pretendían que no digo que soy orgulloso puedo decir que soy vanidoso ISIS hoy vanidoso lo que busco es que me adulto en un mérito que a lo mejor no me corresponde

Voz 0194 06:51 desde la filosofía cuán cuál sería lo contrario porque decía Sara lo contrario es la humildad no decías tú desde la religión exacto desde la filosofía sería lo contra

Voz 1760 07:00 vale

Voz 7 07:01 voy a voy a hacer hoy de Anas Tote les hizo y lo voy a situar voy a situar el oro el orgullo como una virtud que tiene dos extremos que son negativos uno es la soberbia y el otro es es la es la es la es la es la humildad justamente lo que se opone lo que se opone a la al orgullo es la vergüenza por qué la vergüenza tiene que ver cuando yo no me reconozco cuando no me reconocen los demás cuando yo me infravalora de tal manera que no quiero que los demás me vean por eso me escondo entonces cuando me acepto cuando reconozco mi mérito en injusta justa medida entonces

Voz 1880 07:42 pues señores me manifiesto el día

Voz 7 07:44 de haber orgullo LGBT entonces

Voz 0194 07:47 el ser orgulloso está bien es una es algo positivo

Voz 7 07:50 es algo positivo y es necesario os pregunto a vosotros pregunta también a los oyentes a se puede vivir sin tener un valor una valía que Tour reconozcan como algo tuyo qué tipo de vida tendrías sino tienes algo que tú consideras especial y que te hace por tanto valorar

Voz 0194 08:10 pues trasladó la pregunta los tertulianos Gonzalo qué tipo de vida tendrías

Voz 1760 08:15 el orgullo es fundamental porque tiene que ver con la con la propia dignidad no sea yo quería meter una cuña filosófica aunque aquí la filosofía le corresponde Annan pero hay un libro que todo el mundo cita pero que muy poca gente le que es el de Francis Fukuyama el último hombre el fin de la historia que va del orgullo Él decía que el fin de la historia de historia acabaría cuando en esta era el liberalismo global ya no vi hubiera reivindicaciones de reconocimiento del orgullo lo cual claro se equivocó grandemente porque es evidente que todavía es necesaria muchas reivindicaciones de reconocimiento de visibilidad no hay mucha gente que debe perder la vergüenza para reivindicar su propia valía no hago la pregunta que hacía Ana qué tipo de vida tendría

Voz 0045 08:54 sino sin tiramos sino no fuéramos orgullosos yo soy orgulloso me gustaría vivir en una sociedad orgullosa porque yo creo que solamente la sociedad de las personas con orgullo puede encaminarse hacia adelante el por eso no me extraña que sea pecado no porque precisamente el pecado consiste en que era orgulloso no era rebelde es un súbdito eres un sometido no que es lo que tienen las grandes instituciones de sometimiento de poder y yo cómo me consuelo rebelde no soy un súbdito y no estoy dispuesto a someterme por la buena nada por eso soy un pecador

Voz 0283 09:29 tengo mucho orgullo yo también me he criado en este país de formación católica donde la autoestima está está bastante por los suelos cuando no se exigían tanta humildad y tampoco orgullo y quiero decir que a mí un es un concepto que que me encanta el orgullo de pertenencia no oí me encanta subrayarlo porque es un lujo poder sentir orgullo de pertenencia a esta tertulia por ejemplo o al periódico en el caso en el que trabajo o que Leo quiero decir que una comunidad de lectores de un periódico de oyentes de una radio de Picasso Mujer feminista que comparto con muchísimas personas principios que nos hacen fuertes bueno pues ese orgullo de pertenencia a mí me parece básico es un descubrimiento

Voz 1432 10:14 lo de mi edad adulta la ría

Voz 0194 10:16 porque contigo estoy muy de acuerdo contigo Ana desde

Voz 7 10:19 que además que contra la pertenencias que la pertenencia a una comunidad lo que se hace con una comunidad en poco propicio intentes mismo claro pese a propósito un poco del tema el tema de la humildad Díaz la humildad para la filosofía o por lo menos sale como yo la entiendo es el vicio la humildad el problema porque no recibe no reivindica es aquello que tú te mereces por tanto es terrible porque el implica que no las nuevas generoso ni con los demás ni contento conmigo mismo

Voz 1432 11:04 la orgullosa Mary que abandona su trabajo que abandona su marido explotadora que abandona su vida anterior para seguir rodando viviendo con fuerza gracias a su orgullo realmente esto es lo que pensamos todos de esta canción pero la Prou Mary es un marco es una mujer Ésta es la versión de Tina Turner a esta Se la conoce más realmente como Keep on Running que es lo que está diciendo a todo el rato a ella es una canción de mil novecientos setenta y uno

Voz 1432 11:45 pues vamos a hacer un recorrido por otras palabras algunas de ellas ya hemos hablado que son más o menos sinónimos este tema que es la Viking a una canción mexicana de mil novecientos sesenta y cuatro de Rubén puentes y la hemos traído en esta versión que es la de Luis Miguel es el altanería no una más la vanidad que ya hemos hablado de la vanidad y todos manida es como titula Javier

Voz 9 12:04 Krahe gracias a mi conducta vagamente antisocial e tengo un caen cada vez está igual de creerá el censo de monumentos vendrán las barro fiarme de excremento

Voz 1880 12:22 la general no porque en la ley en la letra dice también como sería muy bonito servir de adorno en mi ciudad sobre un bloque de granito la vanidad lo que estábamos diciendo otro orgulloso que lo demuestra con su

Voz 10 12:32 imagen es el caballero de la fina estampa de María Dolores Pradera

Voz 1432 12:56 cuyo que también tenemos todos que es el que sientes por otra persona no esa generosidad al reconocer la valía del otro escucha cómo cómo introduce esa frase Kiko Veneno en su canción fuego

Voz 0194 13:21 hola Ana decía es generoso porque es verdad que decía yo estoy muy de acuerdo con Berna cuando decía el orgullo de pertenecer pero sentir orgullo por alguien no fuera algo a mi me parece una de las cosas más bonitas es una

Voz 7 13:30 las cosas más bonitas pero sabes por qué porque quiere decir que ves al otro lo que le

Voz 12 13:36 cuesta hacer las cosas porque cuando tú este sientes orgullo por tu hijo por tu hija a lo mejor no ha conseguido lo que quería pero estás orgullosa porque hasta esforzándose por él

Voz 0194 13:46 yo creo que es uno de los mejores piropos estoy orgulloso de ti yo creo que es de lo mejor que le pueden decir aún

Voz 0194 13:53 te veo lo que te ha costado claro ella así fíjate es que bueno y si te reconocen galáctica generosidad me parece de lo más bonito que te pueden decir humilde no claro cuando hemos pensado nada es la cara B del orgullo lo primero que hemos pensado fue en la novela y la película de Orgullo prejuicio cómo no

Voz 1880 14:17 esta es su banda sonora es una película de dos mil tengo que se inspiró en la novela de Jane Austen se publicó por primera vez el veintiocho de enero de mil ochocientos trece de forma anónima y es una de las primeras comedias románticas de de la historia de las novelas no son cinco hermanas que su madre quiere casar y hay que pararse a leer despacito frases de la novela como por ejemplo la vanidad y el orgullo son cosas diferentes aunque muchas veces sean utilizados como sinónimos una persona puede ser orgullosa sin ser Banna el orgullo tiene que ver más con nuestra opinión de nosotros mientras la vanidad con lo que lo demás con lo que los demás piensen de nosotros no es orgullo es vanidad vamos con la hoguera de las vanidades

Voz 14 14:53 un negocio de seiscientos millones de la Comisión de ser más sería de un millón setecientos mil todo el uso lo bien trabado

Voz 1432 15:01 esta es también otra adaptación es la adaptación de la novela de Tom Wolfe de mil novecientos ochenta y siete es una sátira sobre las costumbres de la sociedad de Nueva York de los años ochenta la película de Brian de Palma del año noventa con Tom Hanks como protagonista vamos con una más que sí

Voz 14 15:16 Sitti si es con que es demasiada evasiva pronto

Voz 1432 15:21 esta es la frase nunca es demasiado tarde ni caso demasiado pronto para ser quien quiera ser es un hombre que nace viejo y que va rejuvenecido a medida que pasa el tiempo

Voz 1880 15:30 la ley de dos mil ocho con Brad Pitt y Kate Blanchet no quería olvidarme sólo una última película Orgullo y pasión de año cincuenta le con el gran Frank Sinatra Sophia Loren sobre la Guerra de la Independencia española fue una de las primeras pelis de Hollywood que se rodaron en España en bastantes ciudades en ciudades como mujer o como por ejemplo Ávila que por cierto eso es un orgullo para

Voz 0194 15:51 un orgullo para David tres las cuatro orgullosas y los cuatro orgullosos esto

Voz 1880 15:54 pues que uno puede estar orgulloso de casi todo y hemos seleccionado cuatro hombres y cuatro mujeres que le cantan al orgullo cada uno lo hace a su manera vamos a empezar por las mujeres con Madonna y el Express Yourself

Voz 1432 16:11 haz lo que te haga feliz no vayas a por lo segundo sino por lo primero segunda elección del orgullo la que nos trae Lady Gaga no hay otra manera yo nací así estoy en el camino correcto soy preciosa a mi manera en muy muy parecida con el mismo mensaje el hayan de gloria

Voz 15 16:42 está bien

Voz 1432 17:34 esperará sido casi siempre más significado casi siempre nunca saque lo Jack lo que hay que hacernos esperar sino hacer habla de él como un hombre asesinado que perdió su vida pero nunca perdió su orgullo según donde Marvin Gaye Pride and Joy un tema de mil novecientos sesenta y dos que habla del amor a su chica y lo que le está diciendo todo el rato es tú eres mi orgullo y mi alegría me quiero como un bebé que quiere a su juguete y una más estalla es de sentirse orgulloso uno con sigo mismo es en sí

Voz 1432 18:17 no puedes tocar esto es la canción más hay más bailada de James del año noventa Nos falta aún no salta uno que es con el que nos vamos vamos a cerrar la cara B de hoy con todo el orgullo y además bailando conscientes todos de los sexys

Voz 0194 18:40 Ana