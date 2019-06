El Larguero: Primera parte (27/06/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintisiete de junio día en el que la selección española sub veintiuno se ha clasificado para el europeo de la categoría después de derrotar en semifinales a Francia al final cuatro uno y eso que empezamos perdiendo se adelantaron los franceses con gol de penalti de Mateo en el minuto quince

Voz 1991 00:57 en el XXVIII más Roca a la salida aún corren hacia el empate a uno en el tiempo de descuento de este primer tiempo Oyarzábal de penalti ponía el dos uno ya en el segundo acto la verdad es que hemos pasado por encima de los franceses en el minuto cuarenta y siete Dani Olmo tras un pase maravilloso de Fabián hacía el tres uno en el sesenta y seis Borja Mayoral tras otro pase espectacular de Pablo Fornells hacía el cuatro uno definitivo en la otra semifinal la ganado Alemania Rumanía cuatro dos así que la gran final el domingo a las nueve menos cuarto España Alemania España que busca su quinto título en esta categoría no perdemos segundo Nos vamos directamente al estadio porque está Mario Torrejón con protagonista lo Mario

Voz 1501 01:36 aquí estoy hago muy buenas noches en directo son las que Javier Antonio fuera de once y treinta y uno que ha sido clave en la parada que que pueda haber sido el dos a cero de Francia decía Cañete en la transmisión yo creo que ha sido intuición intuía que la jugada iba por ahí se ha tirado la parado o la Antonio muy buenas

Voz 1313 01:53 hola buenas noches que es que hay muchas paradas que son muy cara

Voz 1501 01:56 pues en un resultado y aunque después ha sido una exhibición ese momento la clave para el equipo

Voz 1313 02:00 sí porque bueno es yo creo que era el dos a cero para ellos y bueno yo creo que anímicamente nos ha venido bien para darle la vuelta al marcador

Voz 1501 02:09 no he dicho enhorabuena lo primero que tal y como empezamos Antonio es que parecía que bueno si pierdes un partido el formato de la competición que es todo verdad sin embargo hemos ido remontando remontando y hemos acabado exhibición contra Polonia ahora exhibición contra Francia estamos en el mejor momento

Voz 1313 02:23 sí bueno no nos podemos confiar ahora tenemos que recuperar lo mejor posible para para afrontar la final con con muchas ganas y dando lo mejor de cada uno

Voz 1501 02:32 Yago el portero titular de la selección sub veintiuno está ya en sintonía del Larguero

Voz 1991 02:34 hola buenas noches hola buenas noches sino sacas esa nos ponemos dos abajo y la cosa la película habría sido completamente diferente

Voz 1293 02:43 bueno para eso estamos para para intentar ayudar al equipo

Voz 1991 02:47 buena y eso que el portero ellos también ha hecho un partidazo pero es que han caído cuatro pero podíamos haberle metido cinco seis sin problema eh

Voz 2 02:54 sí yo creo que el partido del otro día ya

Voz 1313 02:57 demostramos que que es que de momento estamos bien pero ya te digo no nos podemos relajar y hay que recuperar lo mejor posible para para dar lo mejor el domingo

Voz 1991 03:06 no lo tenía clarísimo eh a pesar de haber empezado perdiendo el partido cero uno Nos ha dispuesto nada nerviosos había hecho lo vuestro y al final ha acabado dominando eso tiene mucho

Voz 1313 03:14 su mérito

Voz 2 03:15 si el micro

Voz 1313 03:18 ya el mismo pensamiento desde el primer momento ha sido un golpe duro pero bueno yo creo que el equipo estaba muy concentrado oí igual afectado para nada

Voz 1991 03:26 y sobre todo que creo que habéis dado las dos mayores exhibiciones en este campeonato el el el el cinco el cinco cero a Polonia el partido de hoy contra Francia para mí son los dos partidos más completos de la selección en este torneo

Voz 2 03:42 sí eh yo creo que

Voz 1313 03:44 hemos hecho junto con el de otro día hicimos un gran partido yo creo que hoy también creo que hemos sido justos vencedores del partido

Voz 1991 03:51 el sur ahora Alemania que vamos a tener delante

Voz 1313 03:55 bueno otro equipo muy físico también pero bueno yo creo que si estamos al mismo nivel concentrado yo creo que que les podemos hacer daño

Voz 1991 04:04 si hubiera que generación de futbolistas tenemos por delante en la calidad que tenemos en el centro del campo el gol que tenemos arriba actúa tras quiero decir tenemos el futuro garantizado

Voz 1313 04:14 pues ojalá que sí la verdad que que son muy bueno sí bueno de momento lo están demostrando a ver si podemos acabar de la mejor manera

Voz 1991 04:22 verá enhorabuena por ese paradón por el partido y mucha suerte la final un abrazo muchas gracias un abrazo Mario lo que decíamos marcha sino las sacas Rivera el dos abajo dos cero sería complicadísimo remontar

Voz 1501 04:34 hubiera sido un momento muy muy crítico con dos cero cuando un equipo tan físico como los franceses y es con confianza y con espacios hubiera sido un panorama muy muy complicado pero ha sacado esa intuición de saber por dónde iba jugada se paradón y ahora mismo estamos hablando de perdón de otra película completamente diferente que es la de una España muy ganadora una España que es a exhibir otra vez y una España que puedes imaginar las caras de felicidad que por esta zona mixta en la que hay fuera biliares hay autoridades veo parte de la comitiva de de la Federación bueno y te puedes imaginar abrazos los familia están esperando justo al lado del autobús para poder darle un beso y un abrazo a su chico no a sus a sus familias pues una explosión de felicidad porque esto es una generación fantástica Yago y lo han demostrado una vez más

Voz 0841 05:13 Jacobo Z qué tal muy buenas muy buenas Lago

Voz 1991 05:16 qué partidazo de España a pesar de que pasamos por encima de Polonia cinco cero hoy debido a que el rival era mucho más complicado como es Francia yo me quedo con el partido

Voz 0841 05:23 oye si que generación que facilidad para ganar y además haciéndolo divirtiéndose divirtiendo nos con fútbol champán lo que decías Yago meterle cinco a Polonia que estaba haciendo un torneo brutal era líder del grupo no es fácil cuatro a Francia juega bien este equipo tiene hambre no se lo creen todos trabajan todos presionan sin egos como decía Santi Cañizares y decía también Marcos López sí en un poco para recuperar esa autoestima de jugador español no los Ceballos Dani Olmo Fornells Oyarzábal que han demostrado que tienen mucho talento y que hoy por hoy hemos hablado mucho de jugadores franceses que están en la Premier que están en el fútbol francés los nuestros hoy han demostrado que este equipo Llanos ha metido en Tokio nos ha metido en la final del Europeo con fútbol champán y eso es impagable

Voz 1991 06:11 y ahora lo analizaremos en más más en profundidad a Jacobo pero creo que la función de Luis de la Fuente el seleccionador está siendo fantástica la toma de decisiones tanto al inicio de los partidos como a la hora de hacer los cambios yo creo que de momento

Voz 0841 06:24 de diez a mí me parece alucinante no el ver a lo mejor cómo es capaz de convencer a los jugadores de cambiar también

Voz 1991 06:31 segundo Jacobo que me pide nuevo paso Mario con uno de los protagonistas del día Mario

Voz 1501 06:36 decía decíamos Yago que uno de los momentos clave ha sido la parada de Iberia para evitar el dos a cero otro de los momentos jugando ha salido primero la presión Oyarzábal ese pase al hueco los ojos en la jugada que ha salido adquiere que tengo delante joven Ruiz muy buenas pero buena lo has visto perfecto Daniel Mosquera era el pase pero no tenías de espaldas

Voz 1293 06:52 bueno es que te digo la verdad no lo visto no sólo lo he escuchado contento por hacer gol que al final

Voz 1501 06:58 lo importante y eso tiene mucho mérito del la historia juega tiene mucho mérito porque parecía que la había visto que precederán ha jugado muy claro que contraataque pero si sólo olas escuchado tiene más mérito todavía están en sintonía de Fabian Ruiz uno de los ejes sino el eje de estas elecciones

Voz 1991 07:08 Fabián ha inventado el pase de oído

Voz 1293 07:11 porque la verdad es que había escrito el portero para tirar pero

Voz 1313 07:14 el a Dani he pensado que estaba

Voz 1293 07:16 sólo he y bueno al final lo importante no poder hacer gol

Voz 1991 07:19 José estaba solo menudo Chicharro que hemos metido Le pasa por encima Francia

Voz 1293 07:23 sí bueno al principio hubo usted pues la el partido iba porque encajamos el primer gol luego por Antonio Civera hizo de una grandísima parada que que gracias a él pues un poco arriba el equipo tiró hoy pudo remontar creo que ese momento fue clave para nosotros porque era el dos cero y Nos ponía las cosas muy difícil pero con esa parada el equipo tiró de corazón tiró de alma ahí pudo remontar

Voz 1991 07:50 es que precisamente Fabian estábamos hablando ahora considera para mi ha sido el momento clave del partido porque si yo se ponen un minuto más tarde con el dos cero la película habría sido completamente diferente

Voz 1293 08:01 está claro que es el momento clave de que empieza la remontada creo que a partir de esa parada nosotros empezamos agua mejor no nos venimos arriba tiramos de fuerza ahí empezamos pues a jugar como sabemos ir ahí empieza la remontada creo que es momento clave

Voz 1991 08:18 a destacar la capacidad de reacción que tiene esta selección en la capacidad de superación después de perder contra Italia en un torneo tan exigente en el que prácticamente no se pueden fallar había sido de menos a más yo creo que llegáis a la final en el mejor momento el torneo

Voz 1293 08:31 sí yo creo que al final pues de la derrota también aprenden hoy primer partido pues la derrota mucho llegamos vestuario y todos nos mirábamos la cara y estábamos deseando jugar yo creo que que esa derrota pues nos sirvió para aprender para aquí con más fuerza como Magán hay y creo que no hemos antes nos habíamos antepuesto en situaciones muy difíciles partido de Polonia que tenemos que ganar unas ventas de tres este partido una semifinal con una gran selección empezando perdiendo hoy la segunda ocasión que tuvieron muy y al final pues nos vamos con una ventaja de cuatro uno

Voz 1991 09:06 en y Fabián yo creo que clave en este campeonato la función que tenían los pesos pesados en los Oyarzábal Ceballos tú haber respondido avisa estado a la altura de de las circunstancias y ha tirado el equipo en el momento determinado que eso es importantísimo

Voz 1293 09:21 bueno creo que al final todo el equipo no los veintitrés que que estábamos cuerpo técnico el cocinero utillero fisio al final todos somos importantes porque cada uno es nuestro trabajo porque estamos a hacerlo lo mejor posible y cada uno intentamos ayudar de la mejor manera no contento por ayudar al equipo oí por por este pasa a la final

Voz 1991 09:40 va a tener un verano movidito con llamadas de teléfono eh

Voz 1293 09:44 bueno ahora mismo centrado en la lo más importante y al verano a disfrutar que también merece

Voz 1991 09:50 nada ya hablaremos otro día Abbas tranquilamente cuando seamos campeones de Europa ya hablaremos del futuro vale ojalá podamos Fabián enhorabuena a mucha suerte en la final un abrazo gracias Mario que espectáculo que que campeonato está haciendo Fabio

Voz 1501 10:02 no sé qué manera de de la jerarquía por delante es una auténtica barbaridad juega sobrado yo creo en esta categoría también lo ha hecho en el Nápoles te decía el otro día uno de los ojos derecho y esa así de de Carlo Ancelotti que está modelando un poco a su imagen y semejanza está consiguiendo pues que se eso que veamos a un jugadorazo que ánimo lleva a todos los galones de la selección junto con Dani Ceballos lograban

Voz 1991 10:23 eh Mario si hubiese protagonista me pides pasó de nuevo estábamos analizando con Jacobo cruceta el papel de Luis de la Fuente que está siendo fundamental que es adaptado de forma perfecta yo creo que momento la toma de decisiones todo correcto

Voz 0841 10:36 entonces ruido además otros rotaciones con valentía a la hora de sentar a jugadores fíjate la decisión el día de Polonia de que jugase Mikel Oyarzabal arriba hoy también ha apostado por eso lo de más Roca que le ha salido muy bien para coser el centro del campo y liberar masa Dani Ceballos y también liberaron futbolista como Fabián Ruiz lo de Dani Almo que se ha convertido en una pieza cable clave la pizarra el está funcionando muy bien hoy otra vez gol a balón parado la verdad es que todos

Voz 1991 11:03 me vas a matar que eso

Voz 0841 11:06 en ellos los que a medio ya espera

Voz 1991 11:08 me hacen con drogo la mano que se sigue hablando Jacobo sigue hablando que vamos a tener protagonista pero todavía no saqueada

Voz 0841 11:13 perdona yo creo que es uno de los protagonistas sin lugar a dudas como como bien apuntaba Fabián después del mazazo de la derrota contra Italia como ha sabido también que el grupo no se viniese abajo y es muy difícil plantearte ante la líder del grupo meterle tres tener que hacerle un más tres para eliminar a Polonia a Italia la anfitriona y lo ha conseguido no y veías a Luis de la Fuente hoy muy tranquilo en el partido hablando incluso en el descanso haciendo con el árbitro diciéndole oye que te has comido un penalti con el cero cero es decir que el trabajo de Luis de la Fuente su equipo está siendo maravilloso también a Jacobo estado

Voz 1991 11:48 enorme la narración un abrazo muy fuerte un abrazado dos a la espera de que nos vuelve a pedir paso Mario Torrejón con protagonistas voy a contar si puedo el resto de noticias que nos ha dejado el día como por ejemplo en el mercado de fichajes que ha habido cosas a nuestros contábamos que el Benfica había hecho pública esa oferta de ciento veintiséis millones de euros de el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios de Joao Félix a pesar de que la cláusula es de ciento veinte millones bueno hoy se ha confirmado todo eso seis millones de diferencia evidentemente corresponden a los intereses porque el Atlético de Madrid hace esta oferta no paga la cláusula de golpe para poderlo de hacer un pago fraccionado por eso se incrementa de ciento veinte a ciento veintiséis millones de euros en el Barça sigue siendo protagonista animar hoy ha hablado el vicepresidente del club Jordi Cardone sobre el posible regreso del brasileño Cardone ha reconocido que tienen constancia de que Neymar ha mostrado su interés devolver pero ha asegurado que ahora mismo es asunto no se ha puesto encima de de la mesa del club pero vamos que para el Barcelona para que el Barcelona se empieza a plantear algo lo primero que tienen que hacer evidentemente Neymar es pedir perdón como han insistido muchas veces en el Barça es retirar esa demanda que tiene ahora mismo interpuesta contra el club al que quiere volver no tiene mucho sentido desde luego lo que eras oficiales la contradice la contratación del portero Neto veintiséis millones de euros más nueve en variables firma por cuatro temporadas en el Real Madrid el próximo en salir va a ser Kovacic en cuanto haga efectiva la opción de compra el Chelsea de cuarenta y cinco millones de euros y además el Valencia ha presentado a civiles en como nuevo portero el conjunto ché el que tiene pinta que no va a jugar en el Valencia porque según Adela han adelantado los compañeros de Radio Valencia es eh Dani Suárez eh porque lo tiene hecho con el Celta de Vigo el acuerdo económico es total y ahora sólo falta el ok a la operación del del Barcelona hizo Joan Jordán nuevo jugador el Sevilla para las próximas cuatro temporadas en la Copa América esta madrugada arrancan los cuartos de final a las dos y media de la mañana Brasil Paraguay en Maracaná en la Copa África dos partidos correspondientes al grupo CES Senegal cero Argelia uno teníamos en juego desde las diez de la noche el Kenia uno Tanzania dos en cuanto acabe ese partidos contamos cómo ha ido y en el grupo B ha habido un encuentro Madagascar uno Burundi cero en el Mundial Femenino de Fútbol han comenzado los cuartos de final hoy un partido Noruega cero Inglaterra tres es decir que Inglaterra se va a medir en semifinales al ganador del Francia Estados Unidos donde podía haber estado España fuera del fútbol en baloncesto ha debutado la selección femenina en el Eurobasket donde defendemos título y lo ha hecho con Victoria de más bien de dieciocho puntos España noventa y cinco Ucrania setenta y siete próximo partido de las nuestras mañana a las ocho de la tarde contra Gran Bretaña en ciclismo es noticia Alejandro Valverde que ha renovado su contrato con Movistar por dos temporadas es decir que seguirá cumpliendo compitiendo hasta diciembre de dos mil veintiuno con cuarenta y un años va a estar compitiendo Alejandro Valverde bueno siempre ha dicho que en estos últimos años su gran objetivo era poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte porque no optar a ser capaz León olímpico ojalá lo consiga porque desde luego con la carrera que lleva lo merece como cada jueves tenemos el debate de El Larguero os preguntamos precisamente por ese fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid la pregunta es acierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Joao Félix ya sabéis que podía llamar teléfono gratuito novecientos cien ochocientos reservas otro hueco el luego charlamos o repito la pregunta a cierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Joao Félix llamadas al novecientos cien ochocientos luego lo debatimos las once y cuarenta y cinco

Voz 1991 15:44 no perdemos ni un instante volvemos a ese estadio donde España ha conseguido el pase a la final de el Europeo sub veintiuno Mario con otro protagonista

Voz 6 15:52 sí aquí siguen pasando gente que está feliz e lleva a decir una frase

Voz 7 15:56 la manera pero al más Roca contigo empezó todo buenas noches buenas noches bueno muy contento

Voz 6 16:02 de de poder participar de ayudar al equipo y de vivir esta experiencia que que es súper bonita estamos haciendo buenos partidos increíbles y la verdad que es todo un sueño que Luis de la Fuente empezó la revolución que que había que creer en ellas

Voz 1501 16:13 con cambios de un partido a otro el partido al que no la jugábamos cogió el mando del equipo junto con Ceballos con Fabian sea anotados que es que más que una exhibición tras otra no hay esta vez con Francia

Voz 1313 16:22 bueno pienso que que es muy fácil jugar con estos compañeros Fabián l'Any Fornas o con quién sea Mikel Merino Zubeldia todos son increíbles son un jugadorazo es de primer nivel en la salvaron a uno no la pierde

Voz 1501 16:34 otro disfrutaba mucho jugando hoy juntos somos mucho más fuertes Yago estaba Roca en sintonía del Larguero un jugadorazo

Voz 1991 16:39 Marc enhorabuena

Voz 1313 16:41 muchas gracias que mejor forma que devolver la confianza

Voz 1991 16:43 al míster eh siendo novedad en el once en unas semifinales de un Europeo sub veintiuno que haciendo el partido a tragarse hecho encima metiendo gol

Voz 7 16:51 pues sí muy contento muy contento por no sólo por el gol sino por por

Voz 1313 16:56 por puede ayudar al equipo por participar por estar dentro al final yo soy un jugador de equipo intentó aportar mi granito de arena ahí y al final que al final nuestros compañeros mucho más fácil

Voz 1501 17:07 dice Fabian que no saben de humo que se

Voz 1313 17:09 eh

Voz 1991 17:13 Barck Ésta es una de las claves de esta selección precisamente el buen rollo que tenéis que este sino hay buen rollo fueras que casi practicamente imposible el el el rendir dentro no

Voz 1313 17:23 pues sí somos somos un grupo excelente un una piña somos Si la verdad que vamos todos la una cuando le toca uno toda la gente lo apoya yo cuando me tocaba apoyar desde fuera pues apoyaba ahora me apoyan mis compañeros y la verdad que así es mucho más fácil y se nota mucho el el buen ambiente y el buen hacer que tenemos

Voz 1991 17:40 oye hemos metido cuatro uno a Francia pero es esto acaba así su nuevo que no se sorprenda a nadie bueno el portero ellos ha estado enorme tú en tu gol casi le tienes que meter dentro Vargas pegado con el alma eh

Voz 1313 17:50 sí la verdad que el Estado con todo mamá le pega al primero me la parada me ha dicho que está dentro que le he dicho a mi edad que le dedicaba hongo gol L tendrá que caer como era la verdad que que súper contento para este goles para para mí para mi familia para para toda la gente que siempre me ayuda

Voz 1991 18:07 bueno acabando Marc que importantes lo que cuenta el míster que además os lo tramita vosotros porque una cosa es salir a rueda de prensa es decir para mí son todos importantes y otra cosa es conseguir que os sin Thais todos importantes yo creo que en esa selección todo Estanis esas esa sensación

Voz 1313 18:22 pues sí somos veintitrés todos tenemos que estar preparados sabemos que venimos todos casi todos hemos tenido nuestra oportunidad nuestro momento oí tenemos que estar preparados para para aprovecharlo al máximo y hacer lo que el míster nos pida

Voz 1991 18:34 bueno y ahora Alemania yo creo que en nuestro mejor momento el torneo no

Voz 1313 18:38 pues sí será una final muy bonita estamos con con muchas ganas hoy hacía mucho calor pero bueno recuperación buena hidratación bien bueno alimentación y y el domingo estaremos súper frescos para para hacer un buen partido y vamos a ir a por la final a por la victoria

Voz 1991 18:52 de ahí estaremos nosotros contando a ver si es posible el quinto título de España en categoría sub veintiuno en número en un Europeo más Roca enhorabuena por el gol y por la victoria un abrazo

Voz 8 19:00 muchas gracias un abrazo Marío se hay más tú no paras eh

Voz 1501 19:04 yo estoy aquí de stopper de doble pivote con Mikel Merino y con todos aquí con más roca con Fabián todo con todo el mundo

Voz 8 19:10 sí que te te pillo pasó seguida Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal buenas noches Álvaro Benito buenas noches buenas noches Bruno lema en muy buenas hola a Yago qué tal Cañete que partidazo de España

Voz 9 19:22 si un partido muy complicado además porque empieza de una forma traumática con un penalti que no te pitan en la siguiente jugada un penalti en contra que se pone por delante y

Voz 1991 19:30 tiene los del bar contentos últimamente si se ponen

Voz 9 19:32 de Francia es un golpe moral tremendo tremendo tremendo porque empezar así es horroroso núm de forma inmerecida absolutamente en un partido donde no no puedes fallar donde hay noventa minutos para demostrar superioridad Hay el reloj empieza a correr muy rápido cuando vas perdiendo y luego con una parada fundamental de Siberia para evitar el cero dos cero dos hubiera sido Misilo el cero uno ya logró el cero dos era ya pues una lusa tremenda pero a partir de ahí lo ha dicho Fabián esa parada sirve para que el equipo se levante para que el equipo no le pierde la cara al partido para para coger confianza yo creo que ahí la habla ha sido fundamental la acción del portero no bueno Se produce el uno uno de forma justa y a partir de ahí empieza un partido nuevo y en el partido nuevo evidentemente ha sucedido lo que lo que preveíamos que España es muy superior al equipo francés que tiene mucho mejor equipo que tiene el centro el campo extraordinario con jugadores muy buenos y además muy en forma yo destaco también a a Luis de la Fuente el campeonato no empezó bien para él tuvo que hacer cambios tuvo que ser tuvo que tomar decisiones importantes y acertó y acepto hoy cuando alguien es capaz de arreglar un equipo sobre la marcha ya dentro del campeonato pues evidentemente tiene su mérito que es lo que yo siempre he pedido al al seleccionador absoluto no que cuando llegue un campeonato Europa un campeonato del mundo

Voz 10 20:51 yo no tenga tan

Voz 9 20:52 esto en cuenta la trayectoria de los jugadores en partidos anteriores ni en la calidad de los mismos que valoren muy mucho quién está en forma y quién está que dude dulce para jugar en en un momento tan puntual como es un campeonato a estas alturas en el mes de de junio claro que es más sencillo hacerlo con la sub-veintiuno no me imagino a lo mejor a un seleccionador absoluto haciéndolo Cacho Luis de la Fuente pero ese detalle nos tiene que enseñar el camino no y de ahí tiene que tomar nota Robert Moreno en esta Eurocopa hay acordarse de lo que de lo que ha hecho Luis no debe aprobar a mi equipo que tengo mi cabeza Iker extitular hicimos funciona e inmediatamente hay que tomar decisiones y me da igual el apellido los jugadores

Voz 1991 21:38 Álvaro

Voz 10 21:40 sí aguardaron con casi todo lo que lo que dice creo que España está fuera yo creo primero que que España ha sabido sobreponerse a situaciones muy adversas en el campeonato que eso te hace crecer a nivel anímico empezando un partido que quizá no esperaban ese nivel Le de dureza o o que lo permitiera el arbitro yo creo que en el fútbol hoy en día ya el futbolista no está habituado a ese nivel de dureza porque ya no se permite ahora es castigado con amonestaciones con expulsiones ese tipo de partidos no antes si hace en nuestra época pues será más común y ante anterior a nuestra época era más común pues que sobre todo fuera de casa en ciertas competiciones puesta ya a ese límite de permisividad del árbitro donde donde el fútbol se convierte en otra cosa no hay te impiden desarrollar tu juego que fue lo que lo que hizo Italia con España no es el partido en un en un nivel de agresividad que permitió al árbitro que que obviamente pues no no pues no pudimos jugar al a lo nuestro a partir de ahí el equipo pues yo creo que que ha ido creciendo la explosión con Polonia fue espectacular ya hacía tiempo que no veía un un equipo jugar al fútbol en un campeonato de alto nivel de esta manera porque fueron casi treinta disparos a portería de las cuales te puedo contar dieciocho veinte ocasiones claras si el equipo es ese partido lo acabamos ganando por por diez por ocho goles nueve goles diez de diferencia hubiese sido normal debido al al fútbol que practico España a una velocidad de pelota endiablada hay llegando por fuera llevando por dentro me encantó el equipo refrendado no es hoy Francia que tiene jugadores muy importantes en esa selección que hoy no han visto que hay jugadores muy importantes ya algunos de ellos brillando en primera línea europea yo apenas se le ha visto no no perseguían sombras quitando los últimos diez minutos donde España haya bajado de la velocidad y que se ha limitado a pasar los minutos y no llegaban no llegaban a a poner su fortaleza física porque no llegaban al balón no había duelo individual España lo movía con con tal velocidad y sobre todo con tal verticalidad no dio el pase cuando cuando está bien empleado que es como lo lo está empleando la sub-veintiuno con Paul con idea de progresar con idea de de llevó el balón dentro fuera fuera dentro de profundizar

Voz 9 23:57 rápido

Voz 10 23:58 eso es incontestable no yo creo que España está ofreciendo un fútbol en mi opinión espectacular Bruno además es que está haciendo muy

Voz 0301 24:05 inteligente Duran de durante los partidos están demostrando una capacidad para leer los partidos casi os diría impropia de su edad hemos visto en durante el torneo que que Ceballos y Fabián en la frontal de del área rival han hecho auténticas locuras en otros partidos sobre todo como te decía ahora Álvaro contara contra Polonia hoy lo que ha hecho Francia juntar mucho las líneas la línea de cuatro en la defensa ha empezado con línea de cuatro también en el centro de Ocampo ha intentado que que no tuvieran ese espacio Ceballos y Fabiani y lo que ha hecho España es leerlo perfecto había espacio a la espalda de la defensa Icon envíos hacia sobre todo júnior Firpo hacia el espacio pues ha podido generar muchísimo peligro a la selección francesa y añadiría también y me gustaría destacar el partido no individual también de Oyarzábal tenía hoy una lucha lo comentábamos ayer por la noche llegaba tocado contra dos grandes centrales como pan Mecano hay Icon AT les ha vuelto loco

Voz 1991 24:59 de damos de Bruno que está Mario Torrejón con el seleccionador Mario

Voz 1501 25:04 sí señor aquí estoy Yago con el seleccionador con con Luis de la Fuente vamos a aprovechar Luis que que estaban Álvaro Benito que Cañizares da dándote una sesión de de jabón que yo también me uno porque claro qué tal buenas noches enhorabuena

Voz 1896 25:16 oye yo soy de los que pienso que los halagos debilitan a saque me gusta escucharlas pero no pierda el norte no

Voz 1501 25:22 es que en este caso Luis lo hacen con razón porque decíamos lo de la revolución del partido contra Polonia Evra que lo pasamos mal contra Bélgica se revolucionó el once que hay que hacerlo a que te la valentía de hacerlo salió bien has hecho todos cambios hoy que también son dos cambios importantes Juan Vallejo cuando su equipo es otra exhibición Luis es que hemos ido de exhibición en exhibición en el mejor momento

Voz 1896 25:39 crece cada día esta esta selección este grupo porque tiene potencial para ello creo que también me habéis dicho aviso oído comentar que este mejor visión estos jugadores queda mucho margen de mejora afortunadamente para para poder seguir trabajando con ilusión para para crecer y eso lo que vamos a intentar seguir creciendo porque a corto plazo nos queda hasta final del domingo que es algo inmenso espectacular y queremos era el ciclo aquí europeo ganando lo hemos intentarlo ya sin americana

Voz 1501 26:11 ya sin la corbata de la suerte no para del que no su prestigiosa sino para toda la delegación aquí está en sintonía El Larguero en Orihuela fuentes

Voz 1991 26:16 sí ligas me obligan a poner sí que los halagos debilita no pues metido cuatro pero podíamos haber metido seis a ver si estamos más atentos arriba no

Voz 1896 26:26 es gratis nada la verdad es que estoy un privilegiado es un lujo trabajar con este grupo de jugadores con este grupo de trabajo que tengo que que que han dejado la piel durante todo este año preparación y fundamentalmente gracias a ellos no es nada fácil dirigir a este a estos jugadores porque cada vez te sorprende cuando tomas una decisión la decisión que tomas es mejor porque porque ellos se aplican en que haya sido osea entonces e insisto es un lujazo para mí poder poder está de dirigiendo a estos jugadores en lo comentamos

Voz 1991 27:00 precisamente anoche en directo casi a esta misma hora que llegamos en el mejor momento creo que ha quedado demostrado después de la exhibición contra Polonia el partido de hoy contra Francia es que ahora mismo estamos en un momento extraordinario

Voz 1896 27:12 sí sí sí hemos sido claramente no es vamos hemos ido de más a más porque realmente el partido de de Italia ya sabemos cómo fue haber hablamos el otro día tuvimos eso en diferentes circunstancias que bueno más emotivo de momento de hablar Bélgica fuimos mejorando aspectos aunque sufrimos mucho pero voy a Polonia hoy el equipo sigue creciendo cada día cuenta con más confianza con más seguridad y eso es es una parte muy importante de un equipo la seguridad la confianza además del potencial que tiene posibilidades de seguir creciendo entonces insisto Se juntar esos factores si realmente dista de momento es difícil debe de parar a un equipo que está viviendo esa situación

Voz 1991 27:52 además MR es que en allá los cambios que haya allá los movimientos que haya durante el partido el meter un jugador por otro yo creo que la implicación de todos el lo comentamos ahora con más Roca no el hecho de que usted les haga sentir a todos importantes creo que es básico en el funcionamiento de una selección

Voz 1896 28:10 sí es tratamos eso eso es otro de los aspectos que evidentemente cuidamos mucho porque yo de este on además hay que trabajo llevamos trabajando mucho tiempo con ellos pues se he tratado siempre de darles a cada uno en su sitio hablan con sinceridad creo que ellos creen en mí yo evidentemente es la ciegamente con los ojos cerrados que creo en ellos y entonces es muy importante que se sientan dos partícipes de de que el éxito es de es de los veintitrés personas fácil

Voz 1991 28:39 hay que saber gestionarlo eh

Voz 1896 28:40 sí es bueno pues intentamos hacerles ver creo que me entiendes son inteligentes y saben que en el grupo radical a la fuerza que el grupo les hacen más fue destacado más individualmente si se insisto de te ha te apoyas en el equipo y bueno pues eso es lo hacen muy bien lo interpretan fantásticamente bien creen en el mensaje hay gracias a Dios pues de lo sacamos rendimiento

Voz 1991 29:04 hay que ponerle la guinda hay que ganarle a Alemania buscamos nuestro quinto título que vamos a tener delante

Voz 1896 29:10 bueno pues un equipo actual vigente vigente campeón de Europa otra vez finalista por algo es muy potentes de sabemos cómo son los alemanes y a pero bueno serbal encontrar delante pues con un equipo por eso una energía muy buena una dinámica de excepcional confiados y con unas individualidades fuera de serie nosotros estamos con todo el respeto siempre a los rivales como siempre comento vamos a la final es única y exclusivamente pensando en que queremos ganarla proceso iban a encontrar un equipo muy fuerte también enfrente

Voz 1991 29:41 vamos a por ello el domingo a las nueve menos cuarto contra Alemania Luis de la Fuente seleccionador enhorabuena por el pedazo campeonato que estamos haciendo vamos a por el a el campeonato un abrazo

Voz 1896 29:51 venga igualmente gracias eres un abrazo las