El Larguero: Segunda parte (27/06/2019)

Voz 1 00:00 antes de seguir analizando la victoria de la selección española os recuerdo el debate de hoy novecientos cien ochocientos acierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Ridao Félix ya sabéis novecientos cien ochocientos que es teléfono gratuito corre de nuestra cuenta acierta al Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros para hacerse con Joao Félix novecientos cien ochocientos esto

Voz 1991 00:49 hablando Bruno pero nos vuelve a pedir paso Mario Torrejón con protagonista Mario aquí estamos

Voz 1501 00:54 como en la nada en la puerta del vestuario de de la selección española donde se escucha también la felicidad de muchos que lo están celebrando muchas cosas porque hace mucho calor todavía por aquí en esta zona y aquí delante de mí tengo presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales muy buenas hola buenas noches enhorabuena presidentes en la primera final de desde casa empezó a mandar

Voz 1896 01:11 sí en checos se la chequear verdad eh no tienen muy mal acostumbrado y campeona del mundo y campeona de Europa sub diecinueve campeona de Europa su venta subcampeonas pero la sub-veintiuno que haya conseguido estoy sobre todo jugando al fútbol como lo ha hecho creo que que ha creado afición y que todos los que aman el fútbol especialmente los españoles deben de estar muy orgulloso de este equipo de su seleccionador de del director técnico que hace un trabajo genial de son muchas personas de la Federación cada día trabajando muy duro para conseguir estos logros por supuesto está los que están en el campo pero hay mucha gente detrás

Voz 1501 01:46 estamos al lado de Robert Moreno también muy cerquita de Deschamps y que ha dicho el seleccionador francés es una exhibición otra vez una exhibición

Voz 1896 01:52 ha dado la enhorabuena el presidente también ha dicho que que bueno que Top poco más solo que no de hecho nosotros también lo hemos reconocido que tienen un gran equipo pero es cierto que con humildad tenemos que que también saber que que nuestra selección ha sido muy superior y ahora tener la humildad a los pies en el suelo porque dentro de tres días esto es una apisonadora de un día si tenemos que intentar redondear lo que campeón Yago rápidamente con americana y la corbata que tiene mucho mérito tal y como estamos aquí te lo puedo asegurar están sintonía El Larguero Luis Rubiales presidente qué tal buenas noches

Voz 1991 02:26 hola muy buenas noches al principio nos ha tocado sufrir un poco pero al final hemos terminado sobrados

Voz 1896 02:31 eh sí la verdad es que sí que creo que cuatro uno un resultado más que justo incluso han podido caer alguno más creo que hemos hecho un despliegue técnico espectacular que que ellos estaban ya al final pues de tanto ir de otra

Voz 2 02:47 el balón

Voz 1896 02:49 casi deseando que que acaba el partido pero desde luego esto es muy especial para nosotros muy bonito llegar a una final llegar de esta manera y ante un rival que oye que que es muy buen equipo también

Voz 1991 03:01 estamos viendo a jugadores de la selección a un grandísimo nivel Ceballos Fabián Oyarzábal pero creo que hay que darle el mérito que tiene el seleccionador Luis de la Fuente como él ha sabido darle la vuelta a esta situación ese partido perdiendo contra Italia al inicio que parecía que estaba todo perdido estamos terminando este torneo de una en una forma extraordinaria

Voz 1896 03:20 mira se me pasa por la cabeza el día que llame a Luis para comunicarle que iba a acoger la sub veintiuno y la humildad con la que provocó la valentía con la que asumió el reto como digo a él y su equipo tienen un mérito tremendo es un tío que sabe mucho de fútbol pero cada decisión que toma con una tremenda humildad buena gente iban a gente detrás de él está también Francis Hernández director técnico de todas las catorce enfermeras que están haciendo un trabajo bestial los que estamos allí a día lo valoramos y hay que felicitarlo a todos ellos los jugadores son sin lugar a dudas lo protagonistas pero los que están a su lado Huff que equipazo tenemos también eh

Voz 1991 03:56 el presidente no tenemos suerte con el bares hoy en el primer gol el de el pitan penalti a Francia la juega anterior hay mano clarísima un defensa francés que no nos pitan a favor y el otro día con las chicas tres cuartos de lo mismo

Voz 1896 04:08 sí bueno nosotros el lo Árbitro pueden acertar o no pero nunca vaya a escuchar que la Federació critiquemos una decisión no al contrario tenemos que respaldarlo son la parte más más débil quizá bueno ahí tenemos que estar con ellos tenemos que estar a muerte tanto cuando lo hacen en la Liga española como cuando hacen otra competición mira recuerdo cuando nos eliminaron hace ya casi un año en Rusia que nada más salir de la pregunta fue un posible penalti a Piqué que que Sevilla como claro y tal yo dije que España sabía ganar pero también sabía perder ahora afortunadamente estamos ganando pueda haber decisión acertada o no pero nunca vaya a escuchar de de este presidente con una crítica un árbitro a ver lo que hay que darle son son muy buenos los árbitros en general se equivoca alguna vez pero que no se ley que hay que está vida no

Voz 1991 04:57 acabo Ken a la conexión no es del todo estable pero tenemos una conversación pendiente con el tema de las denuncias de Tebas después de aceptar la Copa y la la Supercopa el tema de la Federación Madrileña los partidos del lunes el viernes así que si le parece hablamos otro día porque creo que no es el día a día

Voz 1896 05:13 vale vale encantado muchas gracias y un fuerte abrazo a todos

Voz 1991 05:17 pues fenomenal para otro día ya charlaremos con el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales Bruno no sé muy bien por dónde ibas

Voz 0301 05:24 bueno estaba diciendo que eso no la capacidad que han tenido los jugadores también para leer los momentos de partido como hacer daño a los rivales como leer los partidos e insisto para mí de manera impropia prácticamente a a la edad que que tienen hoy el partido de de Oyarzábal contra los dos centrales del RBA la Exit que ha si la gente los hábitos son malísimos pero es que no de verdad pero es que les ha desquiciado sea les ha sacado de deposición en en todo momento ha hecho que estuvieron incómodos en prácticamente cada cada acción en la que se medían con con el delantero de la Real ha jugado un partido para mí Oyarzábal súper inteligente hoy

Voz 1991 06:01 en qué generación de futbolistas tenemos Cañete en Ceballos buscando equipo porque en el Madrid no lo quieren Fabián en el Nápoles que están locos por renovarle Oiarzabal que bueno yo diría que a día de hoy es el el líder de la Real Sociedad por destacar estos tres pero nos tenemos una generación fantástica eh

Voz 3 06:21 sí tenemos una generación fantástica hay ya a veces tenemos que cambiar un poco el concepto todos no de dar oportunidades a la gente más joven porque efectivamente vienen pisando fuerte y lo merecen y en definitiva todos ellos el problema es que tienen también ansiedad por jugar en grandes equipos no y quizá toman decisiones precipitadas pero como decirle que no al Real Madrid en el caso de Ceballos como decir que no pues a a una oportunidad en Primera División como Siberia pero al final son decisiones que te complican tu carrera porque los años de formación lo que hay que buscar es jugar todos los días hay bueno Ceballos al final cabo pues el hombre busca es un jugador de campo que siempre puede tener minutos no pero por ejemplo centrándonos en los porteros en los último dos años en los últimos veinte veinticinco años pues han subido al primer equipo y han jugado como titulares porteros muy jóvenes como Valdés como Iker como De Gea como Kepa pero quizás no hubieran podido tener esa oportunidad sino hubiera habido un hueco en esas porterías no hubiera estado tres Stegen Oblak o Courtois y Keylor pues hubieran tenido que salir cedidos y es importante el que sobre todos los porteros tienen esa edad sabiendo lo difícil que es que un equipo apueste por ellos un equipo de Primera División el equipo donde es donde donde sean han crecido como es el caso de exhibieran el Valencia hay que elegir el equipo quizá de inferior categoría jugar todos los días porque luego además tienen toda la carrera por delante en el caso de los porteros además más carrera que ninguno no porque este retiran más tarde yo cuando voy a Siberia jugar que creo que es un gran portero que lo demuestra en todas las selecciones inferiores veo que día a día está en el banquillo el Alavés es yo pienso y este chico por qué abandona el Valencia para irse al Alavés sabiendo que está Pacheco que por cierto Pacheco sí que hizo ese recorrido lo leyó muy bien estaba en el Castilla dijo yo me voy al Alavés en Segunda División que hay hueco para jugar le fue también que luego hay que el Alavés subió a Primera División y se ha hecho como uno de los porteros grandes de nuestra Liga no pero qué importante es tomar esa decisión cuando salen de los grandes equipos Hinault cebarse en decir no yo quiero jugar en Primera no es que a lo mejor emplea no vas a jugar es mejor jugar en Segunda y seguir formando de coger un aval para el año siguiente si has hecho una buena temporada en Segunda División jugar en Primera división en cualquier otro equipo porque ya te he visto jugar anteriormente en Segunda División se que ya puedes competir en la en categorías importantes y a mí que me falta portero te voy a contratar y sí que voy a apostar por ti pero apostar directamente desde el Mestalla desde el Madrid B desde el Barça B es muy complicado para un portero y por eso digo que a mí me duele mucho cuando veo así verano porque creo que se equivocó en su momento tenía yo tengo grandes esperanzas de que pueda ser uno de los grandes porteros españoles en un futuro pero claro detrás de Pacheco no lo va a conseguir entonces hay que buscar un equipo jugar Álvaro no tiene hueco

Voz 1675 09:10 con el Madrid Ceballos

Voz 0916 09:12 lo tiene difícil no tiene difícil porque el Madrid no pero siempre que su posición juegan juegan dos futbolistas como que son dos futbolistas de es una una locura futbolistas el acto la actual Balón de Oro Kroos que es que es que su cerebro funciona a una velocidad y luego tiene mira telescópica los dos pesos a este año que ha estado bien pero es un futbolista absolutamente sublime no es difícil es difícil yo estoy con mira hoy pensaba justo qué qué pasa en ese último escalón o ni siquiera un escalón entero o no pues ese un último pasito que que que tienen que dar estos chicos todo ya para terminar de consagrarse porque vamos a jugar nuestra cuarta final de las últimos cinco campeonatos en sub veintiuno si miras más abajo en las categorías inferiores también solemos tener actuaciones muy brillantes entonces qué pasa cuál es la diferencia en países como por ejemplo Alemania por ejemplo Francia que que los futbolistas de esta edad si terminan la formación como ha dicho Cañete todos son titulares

Voz 1991 10:18 claramente desde hace un año dos años en equipos

Voz 0916 10:21 a mitad de tabla a mitad de tabla la parte baja de de la primera división es de sus ligas terminan de hacerse no que otro ejemplo contrario es el de Inglaterra en Inglaterra está teniendo resultados magníficos también últimamente en categorías inferiores está trabajando muy bien la cantera pero llega los primeros equipos tienen ese camino cortado no lo mismo que pasa un poco a veces con con conciertos futbolistas de primera línea de nuestra selección sub veintiuno por ese es el último paso del que hablaba Santi es tan importante no terminar de hacerse terminar de explotar en otros países lo pueden hacer porque son legal menos competitivas porque en este caso por ejemplo tú imagínate que Fabián todavía estuviera en el Betis pues con esta irrupción que ha tenido pues ésta de los prime los primeros espadas de a nivel europeo pues posee los rifa haría no pero hay que medir

Voz 1675 11:05 muy bien está loco al Nápoles que lo quiere renovar cuanto antes normal normal porque pero es un jugador que está demostrando un nivel excelso denomina

Voz 3 11:13 sabes quién a tomar una buena decisión por ejemplo Pablo Forlán para salir un equipo con gracia al West Ham

Voz 1991 11:18 qué pedazo de jugador por cierto donde estaba

Voz 3 11:20 pero mantiene el balón

Voz 0301 11:23 no no pero lo conoce perfectamente quiero decir

Voz 3 11:25 a equivocar el nombre no en el concepto de Pellegrino se lo ha llevado allí eh

Voz 4 11:30 eh Pellegrini

Voz 0301 11:32 sí sí he dicho si Pellegrini Manuel de digo yo corrigiendo deba

Voz 3 11:39 la vale P3 Pablo Pablo se allí porque está Pellegrini porque le conoce porque cuenta con el porque sabe que va a jugar porque se va que se hoy que se va a posicionar con minutos en una Liga importantísima la más importante probablemente que hay en Europa Pablo Font esa teniendo más ofertas no ha querido ir a muchos equipos no quería debido a muchos equipos por ese concepto es decir yo de yo voy ahí donde donde juegue dónde juegue donde sepa que tengo unas altas posibilidades de jugar en el West Ham evidentemente va a tener te posibilidad de Juan sigue con su progresión en el West Ham demuestra su la calidad que tienen que yo creo que este año no ha demostrado porque tampoco Calleja demostró gran confianza desde que llevó Calleja no ha sido el niño mimado ah ni mucho menos probablemente tendrá tiempo cuando marque diferencias de la Premier de llegaran Manchester Arsenal a donde sea diciendo cuidado que viene Pablo forales que ya viene siendo gran jugador en la Premier no el que viene a completar plantilla no entonces para mí este estos detalles son fundamentales porque en esta edad lo que parece un magnífico negocio que es firmar un gran contrato por el Paul con un gran club luego ese te vuelve en contra si tu caché tu futuro tu formación tu alegría al fin y al cabo porque arte en el banquillo aumente un años es Maurice eh eh depende de que juegues o no juegues no tanto de la camiseta

Voz 0301 13:08 el domingo Alemania Bruno que vamos a tener

Voz 3 13:11 delante bueno Bosé seguramente al equipo más

Voz 0301 13:13 el de del torneo España ha sido más brillante mucho más brillante diría en los dos últimos partidos yo creo que el tope de la selección española está por encima del de Alemania pero alemanes y de una selección muy irregular en cada partido te te ha demostrado lo que tiene una selección que intenta hacerte daño más o menos con la misma idea diría que que la absoluta tal es decir ellos quieren tener el balón tienen centrocampistas con muchísima capacidad para asociarse da Hood del del Borussia Dortmund está firmando un gran torneo llevando la manija de del equipo Neus House un centrocampista del Borussia Monchengladbach también está firmando un gran torneo jugando a muy buen nivel y Wall Smith no está sorprendiendo bastante porque es un delantero que bien había jugado en El Burgo pues bastante bien está esta temporada pero que ha marcado nueve goles en la en la Bundesliga es que lleva siete en este torneo es un zurdo Tito es falso nueve más que delanteros dentro de de verdad ahí bueno en lo vamos a tener también es una revancha porque la última final de un Europeo precisamente un España Alemania en el que nos las prometía muy felices Si y acabamos perdiendo

Voz 1675 14:16 a ver qué es lo que pasan en la final de este domingo Neus House tiene nombre de Music o telefónico eh

Voz 3 14:21 sí lo de personaje de los frigorífico que frigorífico

Voz 1991 14:26 en fin que el a finales el domingo que buscamos nuestro quinto título es a las nueve menos cuarto jugamos contra Alemania y lo contaremos en Carrusel así que Cañete Álvaro Bruno gracias a los tres un abrazo

Voz 5 14:38 hasta luego otro hallado Mario pole el punto y final tú desde el campo

Voz 6 14:43 bueno pues que ha sido muy bonito ver eximirse retrata a España

Voz 1991 14:45 sí tenemos una final dentro de dentro de tres

Voz 1501 14:48 días clase una maravilla que mañana pone también por carretera no como todos los enviados especiales ellos en autobús en coche eh nos marchamos a Udine ahí ya pues al tiempo que me imagino que comerán allí la la selección sub veintiuno para intentar tener entrenamiento de recuperación por la tarde y que ahora ya ya sólo supone ganar es que no no otra cosa Hay no lo tenemos que llevar empezó la cosa mal Yago pero fíjate como está poniendo

Voz 1896 15:12 chao Mario Buonanotte Xavi es bueno

Voz 5 15:17 el a las nueve

Voz 6 15:22 casi casi llego a la obra de teatro Otero casi casi me faltó nada

Voz 7 15:25 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que los sé

Voz 8 15:31 el eh nunca se casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios en obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com P cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 9 15:49 sí Santé

Voz 5 15:55 vamos con el Barça Santigo Valle qué tal muy buenas hola Yago muy buenas protagonista novedad Neymar había hablado el vicepresidente del club que ha reconocido que

Voz 1991 16:06 lo que contabas en Hora veinticinco que hasta en cinco ocasiones que Neymar se había ofrecido había mostrado su interés devolver pero que ellos de momento ni se lo plantean

Voz 10 16:15 mira el mensaje ha sido de Llor de Cardone que sea el vicepresidente primero del club es decir el directivo más importante después de Bartomeu el mensaje ha sido claro nítido hasta cinco veces ha repetido que Neymar es el que se ha ofrecido al Barça y no al revés escucha

Voz 11 16:30 la voluntad del jugador se nos ha transmitido que hasta aquí hemos llegado

Voz 3 16:33 a día de hoy lo que yo leído lo que huido

Voz 11 16:36 me parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça grupos tascas Fandos llegados Kabul Ambani sacan Barça conmigo a casa o aunque además de Neymar a mí no me biturbo yo de hecho que probablemente Neymar quiera volver al Barça porque así se ha manifestado pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva no este tema nos ha puesto encima de la mesa

Voz 1991 16:59 no ha quedado muy claro no que Jorge Madrid quiere volver al Barça de momento no se lo han planteado esa es la gran pregunta Ovalle si realmente el Barça todavía no sólo planteado o está haciendo números

Voz 10 17:11 el Barça asunto no está claro oí por lo que nos dicen a la SER es una operación que depende mucho del presidente de Josep Maria Bartomeu desde el club lo califican como una operación complicadísima y cito textualmente no es sí sí sí de fuegos artificiales es lo que me dicen esta mañana me decía un alto mando del Barça que el club aún no había movido ni un músculo para fichar que siga detenían el interés como dice Cardone pero que es muy difícil que de momento no habían hecho ningún movimiento eso sí admiten que la delantera sería tremenda Griezmann Messi Suárez

Voz 1991 17:48 pero de dar miedo si ya es pregunta

Voz 10 17:51 cómo se asumen estos salarios y decían que también se preguntaban eso cuando estaba el tridente Ike la viabilidad económica ahí está Weise podía mantener por lo tanto se tiene que hacer dos cosas Neymar lo contaba Jordi Martí una es pedir perdón y la otras retirar la demanda que tiene puesta contra Barça y a partir de ahí que empiece lo que fuentes del club definen como el culebrón del verano

Voz 1991 18:21 va a llegar esto hasta yo creo días bastante avanzados del mes de agosto hasta que se concrete lo lo de Neymar todos ya que llegue el uno de julio de gran tacada aquesta a venga al hasta luego pero vamos no tiene pinta que por cierto lo de neto ya es oficial no si veintiséis

Voz 10 18:36 mí me sentí seis millones más nueve en variables fichado por cuatro temporadas doscientos millones de Bush de euros de cláusula es una operación que ha generado bastante controversia en el entorno del Barça lo que defienden desde el club es que Files les pidió salir por eso arrancan esta operación que la única oferta que tenían por Ci en era muy inferior a lo que cobraron al final por el holandés era una oferta del Benfica de de unos diez doce millones de euros que este portero miedo puede sustituir a Ter Stegen en caso de lesión y Le puede competir de tú a tú para que no se relaje y que va a tener mercado en un

Voz 0985 19:11 futuro Si hay que venderlo aquí dos años

Voz 10 19:14 sí subirá Iñaki Peña que es lo que gente reclamaba que hubieran al del filial para hacer de segundo portero sí que defienden la operación tanto en el aspecto económico que ya hemos ido contando que era para cuadrar balances ahora que cierra el ejercicio económico como en el aspecto deportivo ya que defienden que es un buen portero y un buen fichaje de puente hasta que llegue Iñaki

Voz 5 19:35 gracias a esta mañana un abrazo Jordi Martí qué tal muy buenas qué tal muy buenas Yago Marcos López buenas noches muy buenas noches estos rapidito no se va a solucionar no

Voz 12 19:44 tiene pinta no tiene pinta a mí me me me hace gracia que que el vicepresidente primero del Barcelona dio a que no quiere volver el que primero que tiene que decirlo públicamente si tiene ganas exacto es hice tiene deseo deseo propio Neymar Canales tiene canales propios de de comunicación como hemos visto en los últimos tiempos a través de Instagram de Twitter de miles de canales pueden manejar la industrial Neymar

Voz 1991 20:08 oye visto que es estaba tatuando digo el el escudo el Barça igual es un mensaje

Voz 12 20:13 pero pero creo que me parece bien que lo diga porque es la primera voz a nivel oficial que es escuchar sobre este asunto desde desde Barcelona pero quien tiene que dar el primer paso quien tiene que dar el primer mensaje real de que quiere volver es el jugador más dinero

Voz 1991 20:30 es que Jordi eso tiene que ser lo primero que salga al jugador diga que lo volverá al Barça pido disculpas y retiro es que tiene un alemán de abierta contra el club no tiene sentido

Voz 0985 20:39 es que esto es trasatlánticos no se mueven tan rápido de un día para otro eh estos trasatlánticos buf requieren maniobras lentas es verdad al margen de que lo diga o no poner Neymar ha llamado más de una vez a las puertas del Barcelona

Voz 0916 20:53 y esto es así

Voz 0985 20:55 otra cosa es que como dice Santi Ovalle esto va a ser un culebrón hilo admiten desde el propio club y es verdad hoy lo ha dicho cardo poner la dicho Carner ha dicho bueno lo cierto es que él es el que ofrece pero también ha dicho Yago que no se da el escenario yo creo que esto es lo importante de su declaración no sedal escenario de alguna forma estás oficializado que por lo tanto hace falta un primer gesto de jugador que se concreta como decía Ovalle en dos cuestiones una pedir perdón y luego retirar denuncia una denuncia muy gorda que se va a ver en un juzgado de los social número quince de Barcelona el próximo veintisiete de septiembre en el que dos demandas el Barça que le reclama sesenta y cinco millones y Neymar que les reclama Barça cuarenta y tres Neymar ya tiene cobrados veinticuatro millones por el asunto aquel título recordarás de la prima de Renovación renovación digamos fue fallida Nos que fuera fallida sino que se fue antes de tiempo de aquí este contencioso por lo tanto estoy de acuerdo con Santi Ovalle que hay asunto no hay mar de fondo por más que Carner diga que no está sobre la mesa de la Junta cosa que es cierta en la junta directiva al asunto Neymar no ha llegado como tantos otros que se despachan digamos por otras esferas o por otras latitudes o por otros caminos que no son exactamente de la junta directiva que muchas veces se suele enterar a toro pasado pero por lo tanto hay asunto Neymar es un asunto de culebrón para mí lo más destacable del que ha dicho carnet es esto no será el escenario cuál es el escenario para empezar a mover el trasatlántico pedir perdón retirar denuncia sin

Voz 1991 22:29 en la operación entra a Coutinho para abaratar la el traspaso de o el regreso de Neymar en el Barça perfecto pero si tiene que ser de melé Marcos admite

Voz 0985 22:38 de dependerá dependerá él

Voz 12 22:41 es decir en el hecho de que sea tan complejo es tan simple como que Neymar no hace ni dos años que se fue del Barcelona tras abonar la cláusula de rescisión fijada en doscientos veintidós millones de euros alguien piensa que el país en Jermaine va a dejar escapar a su futbolista por menos de doscientos veintidós ó doscientos millones de euros yo no tengo esa sensación y luego es un buen negocio trae a Neymar por ciento cincuenta millones de euros por ejemplo más Coutinho o ciento cincuenta más el Barça tiene capacidad económica para para sostener toda esa operación una operación que no sólo traer al jugador sino su ficha por mucho que sea rebaje que eso hay que ponerlo entre comillas será de baja con respecto al PSG pero no se la rebaja con respecto a lo que cobraba hace dos años en el en el Camp Nou estamos hablando de una cifra que dinamita y los adivinen Jordi la masa salarial del club es es sostenible el Barça económicamente con estas cuatro estrellas David Mann que por cierto todo el mundo se olvida de Griezmann pero quizá la semana que viene podamos tener ya novedades oficiales por parte del Barcelona sobre Griezmann Messi Suárez in Aimar es sostenible

Voz 1991 23:52 Jordi esa es la gran pregunta porque una cosa es el esfuerzo económico de tener que traer a animar probablemente teniendo que ceder alguna de tus grandes estrellas porque claro luego hay que pagar a Messi a Suárez a Griezmann y animar

Voz 0985 24:03 sí Marcos lo explicado perfectamente no sé si la tesorería del club las costuras soportaría en una carga de estas características por más que lo que se anuncia es que se rebajaría el sueldo y que la cifra en el caso de aterrizar en Barcelona estrellas los veintidós netos hoy hemos entrevistado a Jokin Hernández en Radio Barcelona el padre de Xavi siempre una voz barcelonista a quién hay que escuchar himnos decía que del asunto Neymar su posible regreso no es algo que le huela muy bien que es algo que no agrada a un sector muy importante de la hinchada por lo tanto digamos también esto la forma como se fue Neymar yo creo que fue el tres cuatro cinco de agosto de aquel verano que dejó con el paso cambiado al club y al propio Vallvé verde Yago siendo como era pieza vertebral del equipo que

Voz 1991 24:50 la va a construir Alberto Valverde esta es no es

Voz 0985 24:53 es una espina que sea fácil de sacar pero también tenemos que poner un nombre sobre la mesa que es el de Messi Messi tiene su influencia y a mí por lo menos un directivo me ha dicho que de alguna forma Messi el asunto ha trasladado la planta noble del Columbia propio Bartomeu está satisfecho Messi los socios que ha tenido léase Coutinho léase den velé Yeste para mí eso problema hasta qué punto Bartomeu como decía Santi Ovalle probablemente de este asunto de Neymar se algo que esté llevando muy personalmente Bartomeu por lo tanto fíjate qué cóctel de elementos nos están apareciendo en este rato de de de reflexión que hacen que el asunto sea

Voz 3 25:35 muy complicado tremendamente com

Voz 0985 25:38 ligado pero no le podemos cerrar la puerta