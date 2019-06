Abstencionistas

Voz 1985

00:00

hoy como ayer sigue la partida de póquer entre el PSOE y Podemos a cuenta de la investidura dice la ministra de Hacienda María Jesús Montero que no hay segunda vuelta si falla la primera es algo apañados digamos para meter presión a los de Iglesias pero en la vida casi siempre hay segunda vuelta para todo claro que la muerte no más novedoso es el clamor de los políticos los convergentes que están actualmente en la cárcel a favor de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez novedoso pero no inédito ya lo procuraron en la campaña electoral Illes desautorizar a sus amigos y jefes en el poder ya lo pidió otro de ellos Joaquim Forn nadie le echó cuentas es verdad que en una coyuntura como esta la vieja Convergencia habría sacado unos rendimientos máximos hasta de un secano pero no pidamos lo imposible no está mal que los pospuso listas en realidad Puyol listos acérrimos intenten un pequeño movimiento hacia el pragmatismo cuando el fiel de la balanza de la investidura pende de muy pocos votos cualquier posición vale mucho los diputados del P de CAP son siete están diezmados respecto de sus propios resultados ya aún no cubren los siete puestos puesto que los que estar en prisión no cuentan pero pueden condicionada a favor a los quince d'Esquerra con permiso de Quim Torra el actor que prefiere que todo segunda como decía un famoso anuncio de colchones a el PRI él duerme