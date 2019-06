¿Acierta el Atlético de Madrid pagando 126 millones por Joao Felix?

Voz 1 00:00 no hablaba nada

Voz 2 00:10 pues vamos con el debate de los jueves hoy os preguntamos a al Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Joao Félix en el lado del no están Romero Gallego hola Romero Gallego muy buena

Voz 0239 00:22 las qué tal muy buenos a todos y en el lado del si está

Voz 2 00:26 Miguel Martín Talavera Jordi Martí que está de nuevo por aquí o hasta la hora Jordi

Voz 3 00:31 muy buenas muy buenas buenas noches cómo estáis quién quiere empezar venga

Voz 0239 00:35 bueno yo creo que fue un fenómeno me parece que ha calado ya en la zona de flotación eh no no no bueno es un fenómeno es evidente que que conoce a al chaval seguramente como no lo conocemos ninguno de nosotros incluído Talavera el problema yo yo creo que el fichaje de Jon Félix es un acierto el problema es que seguramente sea un acierto para el futuro y el Atlético de Madrid y necesitan jugador top cinco por ese precio para de desde el día diecisiete de agosto salvo que pase alguna hecatombe va a comenzar el campeonato nacional de Liga acabamos de escuchar a Pedro Fullana decir que el Atlético de Madrid es un equipo para hombres seguramente yo Félix todavía es un proyecto de hombre es un proyecto de gran jugador pero creo que ninguno de nosotros ninguno de los cuadro ni siquiera Talavera que estamos hoy aquí en el debate podemos asegurar que Joao Félix es un Top cinco el Atlético de Madrid va a dejar escapar a un top cinco como Griezmann por ciento veinte millones de euros iba a coger aún repito proyecto de gran jugador qué tiene que ser el emblema del club desde el primer minuto del primer partido del primer día de la primera competición y eso es muy complicado está al alcance de muy pocos y ojalá me equivoque pero creo que a día de hoy no está al alcance ello Félix

Voz 0845 01:42 yo creo que a mí el chaval me gusta la verdad pero yo creo que es desmesurada la inversión y de un riesgo máximo yo creo que vamos a a lo que hemos visto hoy o el chaval de la Real Sociedad cuánto vale Oyarzábal sesenta y cinco millones fichado Oyarzábal Ia Ceballos o a Oyarzábal ya Fabián por los ciento veinte si se lo dices a la gente el Athletic prefieres Oyarzábal y Fabian o o prefiere hallado Félix yo creo que te llevarían dos jugadores contrastados con una progresión todavía brutal que han jugado en Primera División contra contra equipos contrastada Nos inversión serían menos arriesgada que las que supone fichar a un chaval de diecinueve años por ciento veintiséis millones que está pagando más por él que se pagó por Cristiano Ronaldo que ha pagado por Hazard ose va a pagar por Griezmann nadie entiende esa tremenda inversión del Atlético de Madrid un chaval que que sí que es esperanza de mucho pero poco más

Voz 1576 02:44 era la primera razón para ver que ha sido un acierto total Yago el ver cómo están los enemigos del Atlético de Madrid por ciento tenemos un par de ejemplos

Voz 4 02:53 esto no lo niega que ya no lo niego porque es que a Talavera Talavera les quiero mucho y me hace mucha gracia conmigo ya primavera sabes Talavera sabe que utilizando esa lengua

Voz 0239 03:07 bélico que bien entendido el utiliza

Voz 4 03:09 pero bueno que preguntar en otra trinchera esto no es una cuestión de trincheras y bueno

Voz 1576 03:17 poco de poner un poco de distancia porque ellos han dejado verdad por favor repleta Talavera repito repito la primera razón para demostrar que ha sido un acierto total inversión sobre todo Félix es ver cómo los enemigos del Atlético de Madrid

Voz 3 03:30 al crack total están que muerden

Voz 1576 03:33 en que muere después de saber que que chico ha rechazado al City ha rechazado otros equipos ya preferido jugar en el Atlético de Madrid se dijo lo mismo evidentemente no es la misma cantidad de enero pero se dijo lo mismo cuando se batieron todos los registros por un portero también parece procedente del Benfica que era Jan Oblak Oblak en el mejor partido sí que hasta entonces no se ha parado por ningún portero que Ronaldo en Liga locura hombre elevar no estuvieron mal como y lo pagó lo pagó el Atlético de Madrid ya lo que te voy

Voz 4 04:02 año demente evidentemente

Voz 1576 04:06 poner el precio ahora de Cristiano Ronaldo o lo que se pagó en su día por otros jugadores que absolutamente desfasado porque yo no te digo yo no te tenido que sea poco lo que se ha pagado por yo feliz me parece una barbaridad

Voz 4 04:16 como no pero entiendo eso es este año estoy yo en otro planeta haciendo bueno sé que es imposible fíjate

Voz 3 04:26 bueno esta voy a decir que está aguantando cada vez que el Este lanzando pullitas el sigue con su discurso

Voz 4 04:30 no pero este año por Griezmann el lunes este año no

Voz 1576 04:37 sí yo veterano que tiene una cara

Voz 3 04:40 que son noventa y cuatro que se queda al resultaría para que la gente de aquí a la gente les queda claro para que a Berto Romero demandó pero a ingresar termino Yago perdona perdona no estabas tú el moderador sea tan censor no es que tú ya has hoy gallego también tala no es nada

Voz 0239 04:58 este término hay prometo no volver a hablar aunque no creo que lo cumpla dado alta en que la gente para que la gente lo tenga claro en esta en este monólogo maravilloso de Talavera que no está creyendo ni en el estudio que contigo de Madrid va a pagar más

Voz 3 05:12 por Joao Félix de lo que va a ingresar por Griezmann continúa Talavera o cuando se puedas bueno talan un

Voz 1576 05:21 no rematar Jordi tan sólo como te digo más allá más allá de que la cantidad es absolutamente astronómica

Voz 4 05:29 esto cortito y al pie que no está claro ya Rossi de interrumpen dieciocho veces más complicados además estás tú aguardando minutos como quédate

Voz 1576 05:39 de es que va a constar nadie ocultar que es una gran cantidad de dinero pero lo que está muy claro es que no me he quedado te lo demanda yo creo que Paolo Futre eso y lo único que yo no estoy de acuerdo de Romero no es que Paolo Futre creo saber algo de esto lo que está claro es que ello Félix es un fenómeno cuando el City otros equipos grandes se han fijado del es porque lo ponen en su objetivo como es Madrid vamos un par de años en un par de años y al final el que se lo ha llevado ha sido el Atlético con todo esto señor Rajoy Si yo no soy yo no soy un adivino como gallego y como Romero para decir que es una barbaridad yo no sé si va a ser una barbaridad pero que desde luego que había que arriesgarse

Voz 4 06:21 aquí sería algo estamos todos Jordi mates te aflora por favor no es que es muy sencillo

Voz 3 06:28 cómo voy a decir un muy breve el Barça y el Madrid pueden fichar estrellas consagradas es decir el Barça y probablemente lo haga el próximo año puede gastarse trescientos millones por en papel pero solidez eso sí ya te estoy diciendo exigió también el Barça en un momento dado podría hacer una gran apuesta por un MP eh está pasando dentro de un año dentro de dos el Barça yo en Madrid pueden fichar estrellas consagradas el Atlético no puede fichar una estrella consagrada al precio que los pagos deshielo está pagando más caro que Griezmann Jesús pues por lo tanto lo que tiene que hacer Atlético es arriesgar con apuestas como esta de

Voz 0985 07:04 yo Félix que tienen muy buena pinta porque no

Voz 4 07:07 no es tanto de la apuesta del Madrid Vinicio Antonio otra vez comicios Esquerra momento es tremendo oye Jesús habían temido segundo el

Voz 0985 07:17 el Atlético tiene que avanzarse a la explosión de jugador y luego otra cosa muy importante tú Jesús Le días Oyarzábal Ceballos la seria jugadores que con todo el respeto son grandes jugadores pero no generan la ilusión al no Jesús personas la ilusión que veo que en en en los colchoneros genera el nombre de llorar

Voz 4 07:38 es una cosa y al cabo ellos

Voz 0985 07:40 a Ortega ya cuando en el año oye tiene tienen que reconstruir un proyecto tienen que reconoce nacionales una pena que refundar y me parece que Joao Félix es un personaje un futbolista que habiendo sido campeón con el Benfica tiene Félix de proyectar bueno hoy voy yo ahora

Voz 0845 07:58 que creo es que tiene que ser muy duro de entender para la gente del Atlético de Madrid que Griezmann se vaya por ciento veinte millones de los que el Atleti va a pillar noventa sólo por fichar aún chaval casi juvenil tenga que pagar ciento veintiséis millones eso no se lo explicaba te dejan eso es lo que no se lo explicas al socio del Atleti pero vamos ni ni ni por ahí manifestaciones en el Madrid en el metro

Voz 4 08:24 qué tal si la segunda

Voz 0845 08:26 el verdadero el que es un monstruo que su fenómeno aparte de Futre no sabes genes mejor GM ese es el monstruo que ha hecho para dar ciento veintiséis millones por un chaval de diecinueve años no lo había hecho nadie porque ya estaba contrastado y le quería ese sí que quería media Europa pero lo de Jorge Méndez que es que hecho estaba estaba como otra

Voz 4 08:48 no había hecho una temporada en Mónaco íbamos a decir la verdad es que tú que yo que tú me digas escúchame en cinco meses

Voz 0845 08:56 porque déjame déjame que termine en cinco meses

Voz 4 08:58 jugado el chaval

Voz 0845 08:59 en cinco meses le ha sacado ciento veintiséis millones

Voz 4 09:03 ha hecho esta Champions ornato eh me gustó volví una cosa una pregunta más arriba más arriba

Voz 1576 09:14 ya está jugáis centran lo que vais a ver lo peor el fútbol europeo y el fútbol portugués te decía otra cosa porque luego encima sus malintencionados siempre con lo del precio el Atlético de Madrid por tres futbolistas sólo va a ingresar doscientos setenta millones de es el Atlético de Madrid va a invertir bastante menos en reforzar la plantilla de lo que va a ingresar por los jugadores que ha traspasado por lo tanto no hay ninguna locura no va a ser con locales

Voz 4 09:40 cuadrar basamos cuadrada

Voz 1576 09:44 esto y en ese sentido como bien dice de perfectamente Jordi Martí tú tienes que ir a arriesgar te tienes que ir a por una OPA pues bien este caso pero es verdad lo que yo esté año veinte porque yo yo Félix Cuesta este año el ciento veinte por igual el año que viene yo Félix te cuesta trescientos

Voz 4 10:04 no lo sabemos pero voy con los alumnos que preparen entonces bueno vale ciento cuarenta prepara el grillo preparadas por cada pregunta lo el Grillo ya para curarse pero estamos todavía prepárate Grillo portugués una pregunta gallego haya Romero que va a ser la puntilla

Voz 0985 10:23 que me digan qué talento joven hay ficharle

Voz 0845 10:26 pues cualquier pues mira por el árbitro en la selección en la selección española sub veintiuno unos cuantos avisó en en todo momento había alzado la realidad metió el año pasado catorce goles en la Primera División española catorce puestas sesenta y cinco billones que que Fabian sin se está saliendo en Europa no cuesta ni la mitad ni la tercera parte que yo Félix iba a ser su posición si Dios peón de campeón de Europa que estéis estáis sacando de quicio

Voz 4 10:59 a mí no me explico lo que ha versionado la Jordi disco para contestar a pregunta atleta déjame a Rivas para que el recuerdo

Voz 0239 11:14 creo que en Madrid el año pasado firmó al mejor futbolista juvenil que tiene sólo un año menos que yo Félix unos meses menos que yo Félix que pagó por él sesenta millones de euros y lo matas te jugada en la primera división brasileña había debutado estaba a punto de debutar

Voz 3 11:31 con la absoluta de Brasil no había demanda

Voz 0239 11:34 pero ni de lejos están apunta exaltada y elevado estabas punto bueno hombre lo matas de is to Talavera que decía que sesenta millones de euros en Vinicius o cien millones de euros

Voz 4 11:45 no yo no pero escuchar recientemente ha dicho de difícil que comer porque estoy obligan que no nos protege del debate ciento Callao

Voz 3 11:57 eso es fantástico basta ya estaba perdona hay perdona Yago de la misma forma que Antonio pues hace comentarios de que no haga más gracias que para mí son muy graciosas mías entonces yo te mete pero un dirigido también que compre un sermón metro un pulsómetro o como se llama el aparato este que mide los tiempos de posesión no sólo es un termómetro antes había o algo termómetro

Voz 4 12:23 no me sirve pese por terminarse me permite

Voz 1576 12:25 según esos momentos cuando él cuando el Barça firma firma animar que es un jugador que es verdad que tiene algo bueno

Voz 4 12:32 ya ya contra el Barça en trayectoria tiene la historia firmó un jugador por por aquel entonces por aquel entonces sale mucho menos lo que es ahora por no

Voz 3 12:46 voy a poner orden porque era tirarla al final al fin

Voz 4 12:48 tal pero comparando animar con Félix hombre escúchame te estoy hablando del inicio de Neymar para el Barcelona ni yo fue el Barcelona fue la proyección de yo Félix ser bastante mejor que se van

Voz 3 13:02 estar consagrado en el Santos ya sé que Santos también en Brasil tres temporadas jugando con el primer equipo jugando ya como era así no nos yo digo dato objetivo eh que lo has puesto preparar dicho deja claro lo votar Santo Brasil que Juana más lo que tienes ocho mil euros cero Talavera además los firmo pero cuando se porque además todas mal

Voz 0239 13:24 cien millones de euros que dices es lo de Lehman el Barça dijo que eran treinta millones

Voz 3 13:27 si no al final salía salían cuanto era Jordi setenta y dos no una cosa

Voz 4 13:31 no hablo también para que la gente

Voz 3 13:34 el ochenta y seis pero para que la gente nos tome algo

Voz 0239 13:36 en serio aunque en la época que estamos ya tampoco Menem tomarnos demasiado en serio bueno casi nunca para que la gente lo tenga claro Talavera está comparan o al Neymar que firmó el Barcelona que era ya casi capitán de la selección de Brasil

Voz 3 13:50 no no no lo era pero no es que vale estar siempre manipulando los romeros y cincuenta y nueve minutos a perdemos un pequeño alto en el camino y escuchamos a los oyentes que sino nos dan las tres

Voz 1 16:14 no no no

Voz 2 16:16 estamos

Voz 3 16:17 atiendo si acierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Joao Félix y hablamos con los

Voz 11 16:23 los oyentes hola qué tal muy buenas noches hola buenas noches desde dónde nos llama

Voz 12 16:30 desde Valladolid Monasterio de Vega

Voz 11 16:33 Monasterio de Vega eso ahí

Voz 12 16:36 yo necesito o pueblecito de Valladolid olvidado

Voz 11 16:40 en España hay poquitos habitantes están censados no poquitos ochenta ochenta fíjate si ya tienes un convento el siglo X muy bonito muy bonito porque si se quemó por desgracia eso sí

Voz 3 16:53 en fin bueno a ver si fue Romero

Voz 12 16:58 yo estoy vamos a ver yo estoy con Romero y con Gallego

Voz 3 17:02 el gallego el primer motor ya sin preguntarle directamente ya tienes ocho grados

Voz 12 17:07 yo no sé si no saben cuándo de diecinueve años se puede romper una rodilla lo está hecho no está formado no se pueden pagar ciento veintiséis millones de de euros no se puede porque pueden salir o no pero vamos ciento veintiséis millones pro jugado diecinueve años es como tirar una moneda y sale cara o cruz no sale bien y si no

Voz 3 17:33 vamos es demasiado pero también se

Voz 4 17:35 pero la rodilla Hassan que costó ciento veinte días

Voz 11 17:38 no sí lo mismo pero tú firmas estáis ahí se rompe dentro animo permite resistencia tiene más músculo tiene mal pero estamos Elche Justino usted de qué equipo es yo del Valladolid de Valladolid después eso es

Voz 12 17:56 después pues de Madrid tiene que ver eso

Voz 0239 18:01 tienda que dentro de nada no

Voz 12 18:03 tienen que es ver si se sea del Madrid y eso de Valladolid el Athletic aunque también me gusta lo es eso que por un jugador de diecinueve años no se pueden pagar esas cantidades astronómicas de dinero

Voz 3 18:16 ha quedado clarísimo no vemos por allí por la fiesta de San Roque en agosto vale

Voz 13 18:20 están huésped Narros todo tiene al rastro Justino muchas gracias buenas noches hasta luego hola Jesús buenas noches

Voz 3 18:28 es

Voz 12 18:29 una buenas noches donde desde cederá de Menorca

Voz 3 18:33 el Menorca no era mía pero pudo Jordi tú lo conoce bien no hombre yo suta de yo lo conozco muy bien pero por lo menos con poco más de brisa no he Jesús si está claro los caballos había pasado la fiesta de San Juan sí Jesús con quién está con Romero Gallego con tala y Jordi yo por esta vez estoy con Jordi Jordi contarla también no os hablo con Jordi rostro humano sí sí también también te ve desde el principio Jesús un hombre sensato me has parecido sensato tú puedes pasear por ella a ver poco a medias explica sus

Voz 11 19:17 me

Voz 3 19:17 digo voto nulo bueno no a media hora

Voz 4 19:20 dio cuenta de que destruida pues tú

Voz 3 19:23 yo no problema

Voz 12 19:25 yo si tuviese ese dinero si se Madrid ficharía Ceballos afortunadas a Fabián hijo dedica Unicaja pero como la fecha Félix yo creo que es una buena inversión lo que al final Si de bar de lo pondrán vender

Voz 3 19:40 claro se padre valorizar puestos como mar

Voz 12 19:44 pero yo creo que hace falta creo que hace falta tres o cuatro jugadores de otro perfil pero bueno la Pichardo pues bueno es

Voz 4 19:53 no sabemos si está de acuerdo Jesús tráfico contra los hoy Jesús digamos

Voz 3 19:58 voy a poner para Jordi Talavera es un poco raro tu voto eh las cosas como son

Voz 12 20:02 bueno pero se lo para yo vale vale un aporte un apunte dos invitados hacia él al mercado de esa costa marina

Voz 3 20:11 no digas eso que te tomo la palabra que se te presentan todos estos aquí en un mes

Voz 12 20:15 bueno yo no ya lo conoce sino que los demás

Voz 3 20:19 cree me acerqué acerca te tomo la palabra Jesús mil gracias un abrazo buena noche

Voz 14 20:24 hola Gabriel buenas noches hola buenas noches yo yo me iba uno del lado de Dalai de Jordi

Voz 4 20:31 ya directamente no ha sido decir pasa Lina

Voz 14 20:35 porque lo que yo entiendo un talento y creo que si se hacen las cosas bien en el Atlético de Madrid se trabajaba con echaban físicamente psicológicamente que es algo que he hecho o lo hace muy bien acceso rápido al Mundial porque cualidades no le faltan yo pueblo con un grito

Voz 4 20:53 eh

Voz 14 20:54 por lo tanto no daría la posibilidad de luchar por títulos e incluso ganarlo sería tapará todo porque ganaríamos más de lo que perdemos fichando vamos

Voz 3 21:04 eres del Atleti no

Voz 11 21:06 a muerte Gabriel mil gracias buenas noches yo esta mañana hola Pepe qué tal buenas noches buenas noches desde dónde nos llama desde Sevilla a la fresca no por ahí

Voz 14 21:20 no conozco amigo a no hace más que para los se

Voz 3 21:26 bueno en el centro estamos se por aquí hemos tenido y XXXVIII graditos muy ricos

Voz 14 21:30 cuarenta y cuatro grados a buen entonces bien nada para dormir fenomenal esta noche sobre todo

Voz 3 21:35 al tratarse PP usted con quién está con él sino con el no

Voz 14 21:38 no yo que no debía haberlo fichado que no vale porque yo creo que se votó a mano tanto tanto millones tanto fichajes de tantos millones yo creo que no está bien no

Voz 15 21:51 el PP es que el debate todo no claro es que

Voz 14 21:55 este hombre no estamos votando de esto no bueno pero el te dice claro sí que son mucho dinero para un jugador

Voz 3 22:02 claro que llegó Xavi quiero decir yo interpretando a Pepe dice que esto no le parece bien que no no significa tampoco no parezcan bien otros pero estamos hablando de este legales eh

Voz 14 22:11 general

Voz 3 22:12 en general pero en general a usted le parece una locura ciento veinte ciento veintiséis Portimao Félix

Voz 14 22:18 es un equipo a cualquier jugador quién yo creo que esto es una locura balonmano de fútbol

Voz 3 22:25 se nos ha ido eso tampoco les parecerá Yago entiende mi bueno perdona no le parezca un bicho raro vamos continua yo creo que lo tantos claro fíjate dos dos ya pero el día que hagamos un debate jodió ya te lo digo PP muchas gracias

Voz 11 22:41 buenas noches hola Javi buenas noches desde donde como es el desempate

Voz 3 22:49 no no no quería meterle presión pero usted decide quién se lleva el debate de hoy es el que decanta

Voz 11 22:54 pues el que no que no que no tenía que has dicho que no no no no no que no que no que

Voz 4 23:00 no le parece una locura Javi Javi que que él

Voz 3 23:04 luego le tenía que haber fichado el Atlético de Madrid que sí creo que no que no hasta que no pareció se pareció a veinte euros tiene que volver a repetir bueno vale otra victoria nuestro porque es lo que este es el voto que canta de un lado para otro porque soy un poco Javi quiere desarrollar un tratamiento por si puedes quiere desarrollar un poco porque es Besaide ideal argumentos

Voz 16 23:26 es que no

Voz 3 23:29 ahí está pues ya está claro vamos

Voz 11 23:31 no se puede decir más alto pero no más claro Javi muchas gracias buenas noches

Voz 15 23:37 con nada Oye también está bien pues ya había sido la sentencia vuelve a mi querido meter presión a Javi mío pero

Voz 4 23:46 quería hacer esto reportaje primer argumento cuando la gente atlética

Voz 3 23:51 está tan fastidiada acertado en la web en la web completar ya bueno en en Twitter y aunque hay cinco nos sesenta y cinco dólares virtual también para Romero

Voz 4 24:02 te has salido desde que caso de la Reunión de larguero hasta o Romero votando

Voz 14 24:06 del mismo

Voz 4 24:07 pues la verdad es que la gente ilusionada por el de mayo bueno bueno perdón el único

Voz 0845 24:15 llamado Gabriel estaba ilusionado toda la temporada que viene bueno pues bueno

Voz 0239 24:21 hoy aparte es para estar ilusionado porque históricamente desde que el Cholo Simeone que es un entrenador que ha cambia la historia del Atlético de Madrid

Voz 0845 24:27 eh sólo tiene algo en su debe

Voz 0239 24:31 es que sus fichajes no suelen reventar la de inicio los ciento veintiséis latente que Rubén tarde inicia hoy

Voz 3 24:39 ya veremos pero sí a las claras Rodri la reventa da tanto con el Rodríguez al City ya veremos ya veremos otro día otro día seguimos debatiendo este domingo a las chicas del del basket que hayan ganado del partido del Eurobasket de paliza no han ganado tres tres dos eh no ha ganado antes eh de diecinueve de dicho que dieciocho en concreto hemos tomado aunque tres dos el virtual un cuatro dos más para Romero ha dicho así que nada multitud Romero Gallego Jordi Duce Valle muchas gracias a todos