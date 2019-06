Marta Xargay: "Esto solo ha sido el primer partido, va a ser un campeonato duro"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches buena muchísimas felicidades era importante empezar bien eh

Voz 1 00:04 sí es como tú lo has dicho pero sobre todo no se por el resultado de ganarlas y los dos te buenas sensaciones y creo que que hemos empezado de la mejor manera y bueno ahora hay que seguir llega igual lo mejor

Voz 1991 00:16 el partido ha estado igualado la verdad hasta el descanso pero en el en el tercer cuarto había roto el partido eh

Voz 1 00:23 bueno ya lo sabíamos y sabemos jugamos muchas veces contra ella parece un poco a la misma dinámica no aguantan el partido hasta mitad aparte tercer cuarto hoy después a tener a un tan largo como nosotras hizo eso se nota no y bueno yo también que que creamos ese otro hacen defensa pues hay bajan su su acierto en ataque y bueno te das fecha ya saben sala no nos rendimos

Voz 1991 00:50 al final han sido dieciocho puntos de ventaja desde fuera todo parece mucho más fácil ya sabes pero esperábais más resistencia de las ucranianas

Voz 1 01:00 pero como tú dices no al final la parece más todo lo que ha sido pero pero bueno tengo que que al final también cuando tiene ya el último cuarto perdiendo de quince o de diez te dejas ir porque mañana hay otros partidos y bueno al final la ya te he dicho siempre son más o menos igual no principio hay que tenerlas controladas porque sale muy enchufada sí no no puedes dejar que te cojan ninguna ventaja

Voz 1991 01:27 oye cuando puedas tírate Un triple de dolor

Voz 1 01:33 vale o era Un día es un día pero pero ya espero que existía igual pero que no es acostumbrados yo tampoco

Voz 1991 01:42 a las seis de diez y treinta y un puntos desde luego no se pueden empezar mejor este Eurobasket

Voz 1 01:49 no a la verdad es que yo no sólo a nivel individual no creo que que todas hemos hecho muy buen trabajo detrás de hemos aportado muchísimo y me ha tocado a mí pues en tu eso sí pero a lo mejor mañana le toca otra lo que tiene este equipo oí por eso pues la ganamos

Voz 1991 02:06 mañana Gran Bretaña ayer avala hablábamos con Lucas Mondelo que nos decía el Gran Bretaña la gente piensa Ana o bueno ya veremos Gran Bretaña pero en la preparación contra ellas nos lo puso complicado eh

Voz 1 02:19 sí sí a un equipo al que está en crecimiento es un equipo ambicioso un equipo de tirador alta fuerte hoy la ganado a Letonia Hay mañana se va a ser una final la primera final que jugamos este campeonato iba a ser muy duro

Voz 1991 02:33 Marta notáis que sois un hombre como actuales campeonas las grandes favoritas que sois el rival a batir

Voz 1 02:40 bueno está claro que eso no es lo hemos ganado no al final cuando cuando ganas mucho al siempre quieres ganar el equipo para pues ha para quitarle para quitarle un poco de mérito no está claro que sí que venimos nosotros con los pies en el suelo siempre respetando a todos los rivales pero pero bueno yo creo que que los equipos nos tienen ganas Si bueno nosotros también a los otros

Voz 1991 03:04 eh si es difícil gana algún un Eurobasket el revalidar el título es es complicadísimo quiero decir que si lo con seis este año el mérito que tiene es incalculable

Voz 1 03:14 sí creo que el otro día Lucas decía que ya se me hace treinta años en avión lo consigue no exacto lo dijo el otro día imagínate lo complicado que es a yo creo que esto a dos aquí los equipos esa están mucho más a a equilibrados con jugadoras nada esa bueno esto va ser un campeonato título primer partido oí bueno vamos a ir viendo cómo va evolucionando

Voz 1991 03:41 acabó Marta al margen de España que evidentemente estamos entre los favoritos quién ves tú como las selecciones más potentes

Voz 1 03:49 Bélgica Serbia Rusia Francia a alguno quedarán algunas sorpresa como cada campeonato está claro que por ejemplo Serbia juegan en casa ahí la cosa tiene mucho orgullo es una jugadoras de de mucho talento Bélgica sobretodo está en crecimiento no Francia ahora conocemos que ella tiene potencia desde hace muchos años que bueno a pasar pasar bonito

Voz 1991 04:12 vamos que esto demuestra lo que venimos diciendo muchas veces esa frase de un Eurobasket tiene mucho más nivel que un Mundial pues demostrado queda

Voz 1 04:20 sí a veces días yo creo que cuestan más no ha pero bueno sagrado que estoy todo es difícil a veta de llegar hasta hasta el final pero pero bueno vamos a trabajar para llegar lo mejor posible y ya seguir haciéndolo bien