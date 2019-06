El Larguero: Tercera parte (27/06/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:19 Raúl es que sabes quiénes no le han Gallagher esto está en el BBK próximo del once al catorce de julio

Voz 3 00:27 yo por si no tienes planes para ese fin de semana tira para allá vamos con el Valencia Pedro Morata muy buenas buenas

Voz 1716 00:32 es contaba en Radio Valencia hoy Dennis

Voz 3 00:35 Suárez que estaba interesado el valenciana de hacerse con su servicio se aleja con destino Balaídos no sí

Voz 1716 00:40 por qué no acaban de llegar a un acuerdo el Valencia y el jugador el jugador tiene un salario

Voz 3 00:47 para los salarios del Valencia altísimo en el fue

Voz 1716 00:50 el club Barcelona por encima de los tres millones de euros netos eso en el Valencia no lo gana nada más que Rodrigo ir con dos vía el futbolista tiene dos años más de contrato con el Fútbol Club Barcelona y el Valencia necesita que el jugador se rebaje el salario el jugador según hemos podido confirmar ha aceptado rebajarse el salario pero a juicio del Valencia no lo suficiente bueno para poder hacer el Valencia el esfuerzo puesto que no se trata de un futbolista que vaya ser prioritario para la próxima temporada luego además hay que llegar a un acuerdo con el Barça el Barça quiere dieciséis millones de euros de traspaso más dos en variables y lo que hemos podido confirmar es que el Celta de Vigo y el jugador están acercando posturas Denis Suárez y el Celta de Vigo hay una oferta del Celta de Vigo que satisface digamos lo que Denis Suárez estaba dispuesto a cobrar en el Valencia pero que el Valencia no le quiere pagar por lo tanto ahora mismo están hablando el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona para tratar de llegar a en acuerdo Denis Suárez el resumen es que está ahora mismo más cerca del Celta de Vigo que dé el Valencia y por ello Yago otro Dennis no Suárez sino Cheryshev está más cerca en este instante del Valencia el jugador del Villarreal tenía el Valencia lo Adrián ante toda esta temporada pasada en Valencia de una clara una cláusula de opción de compra por siete millones de euros que no ejecutó el Valencia antes del treinta de mayo porque quería conseguir a cuadros más barato está negociando con el Villarreal en torno a los cinco seis millones de euros está ahora mismo la negociación y es posible que se cierre eh a no mucho tardar Ike Cheryshev continúe en el Valencia otra temporada más no ya en propiedad del valenciano cede

Voz 1991 02:29 todo vale y en cuanto a la operación neto civiles en cómo podemos explicar que una operación se ha cerrado en treinta y cinco la otra XXVI más nueve

Voz 1716 02:38 el Barcelona le pidió al Valencia que estaban teniendo presiones sociales e que no nos entendía muy bien la operación de llevar allí a neto con veintinueve años de pagar una cantidad de dinero a tan alta de no da en fin lo que hasta explicando el compañero Valle y al Valencia le venía también bien el hecho de que dejar para la próxima temporada una parte del traspaso me explico al final el traspaso se ha hecho por la misma cantidad de dinero es decir el Valencia compra Files en por treinta y cinco millones de euros el Valencia vende a Neto también por treinta y cinco millones de euros lo que ocurre es que al Valencia le es suficiente para cuadrar los números ingresos gastos con veintiséis millones es la temporada los nueve siguientes que son en variables pero variables fáciles de conseguir Se conseguirán cuando neto actúe en el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada y por lo tanto el Valencia esos nueve millones de euros en los anotará como un ingreso en el ejercicio de la temporada que viene es por lo tanto una operación doble de ingeniería contable pero al final se hace por la misma cantidad el Barcelona paga lo mismo por meto que paga el Valencia

Voz 3 03:50 después ha aclarado queda gracias Morata hasta mañana adiós en el Real Madrid Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal muy bueno el próximo en salir

Voz 4 03:57 Kovacevic si está bueno pues casi casi cerrado falta que se haga oficial será mañana o pasado que hay una fecha límite recordemos que el jugador estaba en o está en el Chelsea cedido llegó hace cuatro años al Real Madrid procedente del Inter treinta millones de euros se va a hacer la operación por cuarenta y cinco aproximadamente Mateo Kovacic que recordemos el Chelsea no puede firmar a más jugadores porque tiene la sanción de FIFA tiene cerrada la ventana de este verano pero como este jugador estuvo el pasado año cedido si puede estar puede ser traspasado al equipo inglés por tanto Kovacic si va a ser jugador del Chelsea seguimos

Voz 1991 04:33 con Elio la portería ahora de momento Zidane sigue teniendo cuatro sí

Voz 4 04:37 tiene cuatro hemos contado aquí en la Cadena Ser que bueno el Madrid evidentemente no va a dejar salir libre a un hombre como Keylor Navas sin no hay una oferta poner porque el que gana cinco limpios quiere ganar siete limpios que son catorce brutos el equipo que venga afirmar le tiene que poner encima de la mesa veinte millones de euros no es fácil la operación por un futbolista que tiene ya tenía tres años como es Keylor Navas aunque es muy bueno tiene entre Champions es a sus espaldas ahora mismo el Real Madrid cuenta con con Keylor Navas Zidane encantado porque tendría a Courtois ya Keylor esto que hace que que el único salga cedido en el caso de que Keylor tenga una buena oferta y el Madrid recibe dinero se marche fuera el segundo sería el único no es que no le guste a Zidane pero entiende que tiene poca experiencia y que el una prueba Courtois no sería un portero no es que no sea fiable no sea un portero con experiencia para estar bajo los palos del Bernabéu

Voz 1991 05:28 tras completar la camiseta del madrileño la segundas bonita Zülle

Voz 4 05:30 sí sí chula allí la música me consta que te gusta no

Voz 1991 05:33 cómo lo han presentado en el día de hoy bueno gusta en la camiseta la verdad dale dale tienes la música por ahí

Voz 5 05:42 de poco más Umbrella en el Mali de alianzas anilla ilegales soy del Madrid desvelar válidamente abre un equipo de fútbol mundial

Voz 6 05:56 Ramón Clarín y también queremos vetar más adagio son tú porque son Cerrato genera más elevado burocracia precio pero es eso es algo que hacer

Voz 3 06:10 yo te puedo ayudar mucho pero bueno que modernizarse Yago no no os está muy bien esto puede sonar el próximo cuando es el once de julio no no no no no ni de coña sea ya te digo yo que en España más de los robos no preparado para para gustos colores que está muy bien a la gente le gusta estupendo nada que animarse llegamos cierta madrileñas luego el Vincci eleven Xerez bueno las cosas van cambiando y hará esto pues se lo puedes te lo puedes llevar ya que ya ya ya es suficiente la camiseta también que buena es muy chula gracias Herráez un abrazo hasta luego Pedro Fullana muy buenas muy buenas lo de Joao Feli

Voz 1991 06:45 ex hay que explicarlo ciento veintiséis millones porque es pago aplazado

Voz 7 06:48 sí porque son ciento veinte millones de la cláusula de recesión y además seis millones de euros por qué se va a pagar la cláusula a plazos sino al contado es tan sencillo como también entender lo que explica a Morata no hay diferentes ejercicios contables ya sabes que termina este mes termina el ejercicio contable a partir del uno de julio empieza otro o el Benfica precisamente por eso prefiere que mejor se ha inscrito a partir del día un hoy al margen el Atlético de Madrid le interesa pagar a plazos porque así tiene dinero disponible para afrontar los otros fichajes que que le quedan por hacer que son bastantes sobre todo a a nivel defensivo así que son los ciento veinte millones de euros de la cláusula más los seis que paga extra el Atlético de Madrid por aceptar el Benfica el pago a plazos de la cláusula de recesión es el mayor desembolso la historia del Atlético de Madrid el club

Voz 1704 07:37 harto de la historia del fútbol después de los

Voz 7 07:40 de Neymar en va P y Coutinho y Simeone que ya espera al futbolista para que se incorpore dentro de una semana a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael y una leyenda del Atlético de Madrid también portugués como Paulo Futre habla así de Joao Félix en la Cadena Ser

Voz 8 07:54 prisión sin cubanos yo creo que esto es después de decir Fay igualar Cristiano no ojalá te puedo decir que es un fenómeno este niño en seis meses a sonado afirmó portugués ya fue bombardeado un talento increíble no es eh uu look uno fuerte entre la línea es mortal un niño obsceno un tienen lesiones graves e si continúa creciendo no tiene nada malo Pro camino estamos hablando de Algodor podrá estar en vigor sino por gentes de tres o cuatro años Tamudo

Voz 7 08:29 bueno pues el mejor del mundo entre los tres o cuatro mejores del mundo dentro de un par de años dice Paulo Futre Atlético de Madrid espera a que el Benfica de luz verde para que ambos clubes den ya oficialmente el fichaje en público un a Joao Félix que se va a incorporar como digo para trabajar en la pretemporada al espera mucho trabajo por delante a nivel físico en las próximas semanas en Los Angeles de San Rafael a las órdenes de el profe Ortega que habla así de lo que espera de los puristas que se van a incorporar este verano

Voz 0269 09:01 todo futbolista necesita adaptación al lugar de trabajo quién viene el Atlético Madrid sabe que viene un gran equipo lo grandes equipos son muy intensa lo grandes equipos juegan juegan de verdad está hecho para jugadores de verdad así que hay que adaptarse rápido como miembro del cuerpo técnico del Atlético y me gustaría saber cuál es el Estado el nivel ilusión como siempre por encima del diez

Voz 1991 09:22 Don Felipe tiene mucho talento desde luego a las órdenes de profesor de currar va a sudar que no veas esta pretemporada gracias muy llana hasta luego doce y cuarenta y cuatro vamos con el debate

Voz 10 10:17 dos

Voz 12 10:36 eso no

Voz 3 10:48 pues vamos con el debate de los jueves hoy os preguntamos a cierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros por Joao Félix en el lado del no están Romero higa llegó hola Romero la Gallego

Voz 13 11:00 muy buenas muy buenos a todos y en el lado del si está

Voz 3 11:04 Miguel Martín Talavera Jordi Martí que está de nuevo por aquí

Voz 14 11:07 hola tala hora Jordi muy buenas muy buenas

Voz 1576 11:09 buenas noches cómo estáis quién quiere empezar venga

Voz 0239 11:12 bueno yo creo que es un fenómeno me parece que ha calado ya en la zona de flotación eh no no bueno futura es un fenómeno es evidente que que conoce a al chaval seguramente como no lo conocemos ninguno de nosotros incluído Talavera el problema yo yo creo que el fichaje de Jon Félix es un acierto el problema es que seguramente sea un acierto para el futuro y el Atlético de Madrid necesita un jugador top cinco por ese precio para de desde el día diecisiete de agosto que salvo que pase alguna hecatombe va a comenzar el campeonato nacional de Liga acabamos de escuchar a Pedro Fullana decir que el Atlético de Madrid es un equipo para hombres seguramente Jon Félix todavía es un proyecto de hombre es un proyecto de gran jugador pero creo que ninguno de nosotros ninguno de los cuadro ni siquiera Talavera que estamos hoy aquí en el debate podemos asegurar que Joao Félix es un Top cinco el Atlético de Madrid va a dejar escapar a un top cinco como Griezmann por ciento veinte millones de euros iba a coger aún repito proyecto de gran jugador que tiene que ser el emblema del club desde el primer minuto del primer partido del primer día de la primera competición es muy complicado está al alcance de muy pocos y ojalá me equivoque pero creo que a día de hoy no está al alcance de Félix

Voz 0845 12:19 yo yo no era que a mí el chaval me gusta la verdad pero yo creo que es desmesurada la la inversión ideó un riesgo máximo yo creo que vamos a a lo que hemos visto hoy o el chaval de la Real Sociedad cuánto vale Oyarzábal sesenta y cinco millones fichado ya alzaba Ia Ceballos o a Oyarzábal y ya Fabián por los ciento veinte si se lo dices a la gente atlética prefieres Oyarzábal y Fabian o o prefiere sábado Félix yo creo que te llevarían dos jugadores contrastados con una progresión todavía brutal que han jugado en Primera División contra contra equipos contrasta los inversión serían menos arriesgada que las que supone fichar a un chaval de diecinueve años por ciento veintiséis millones que está pagando más por él que se pagó por Cristiano Ronaldo que ha pagado por Jafar ose va a pagar por Griezmann nadie entiende esa tremenda inversión del Atlético de Madrid pinchaba que que sí que que es esperanza de mucho pero poco más

Voz 1576 13:21 mira la primera razón para ver que ha sido un acierto total Yago el ver cómo están los enemigos del Atlético de Madrid por ciento tenemos un par de ejemplos

Voz 0239 13:29 los fans en este debate porque aquella que no lo niego porque es que Talavera Talavera les quiero mucho y me hace mucha gracia cuando ya no les niego ya esta primavera sabes Talavera sabe que utilizando ese lenguaje bélico que bien entendido el utiliza pero tienen que preguntar en otra trinchera esto no es una cuestión de trinchera se opone a un poco

Voz 1576 13:55 se pone un poco de distancia porque ellos han en los Andes

Voz 0239 13:59 es verdad por favor repita a Talavera repito

Voz 1576 14:01 repito la primera razón para demostrar que ha sido un acierto total inversión sobre todo Félix es ver cómo los enemigos del Atlético de Madrid

Voz 0239 14:07 ojalá les haga crack total

Voz 1576 14:10 orden están que mueve después de saber que que chico ha rechazado al City ha rechazado otros que ya ha preferido jugar en el Atlético de Madrid se dijo lo mismo evidentemente no es la misma cantidad dinero pero se dijo lo mismo cuando se batieron todos los registros por un portero también parece procedente del Benfica que era Jan Oblak el empate

Voz 0239 14:29 está en el mejor partido

Voz 1576 14:31 el pago por ningún portero que era una auténtica locura hombre

Voz 0845 14:34 pero no estuvieron mal como mala inversión

Voz 1576 14:36 pagó y lo pagó el Atlético de Madrid ya lo que te voy

Voz 0239 14:39 pues bien atada demente

Voz 1576 14:43 en temen de poner el precio ahora de Cristiano Ronaldo o lo que se pagó en su día por otros jugadores que absolutamente desfasado porque yo no te digo yo no te digo que sea poco lo que se ha pagado por yo Félix me parece una barbaridad

Voz 0239 14:54 como no pero entiendo eso es este año no estoy yo en otro vuelo metiendo no sé que es imposible fíjate sí

Voz 3 15:03 esta voy a decir que está aguantando tal vez que el esté lanzando pullitas el sigue con su discurso

Voz 0239 15:08 no pero no solamente este año por Griezmann no logre el lunes que este año no

Voz 1576 15:14 sí sí yo vez dejó claro que tiene

Voz 0239 15:17 es que son noventa y cuatro que se queda al resultar reza para que la gente para que la gente le queda claro para que dio a Berto Romero de ingresar termino Yago perdóname eran perdona que no estabas tú Braga el moderador sea tan censores es que tú ya has hablado

Voz 3 15:32 el gallego también tala no preguntó nada

Voz 0239 15:35 te termino y prometo no volver a hablar aunque no creo que lo cumplan lo que la gente para que la gente lo tenga claro en esta en este monólogo maravilloso de Talavera que nos está queriendo ni el Atlético de Madrid va a pagar más

Voz 0985 15:49 As por Joao Félix de lo que vais

Voz 0239 15:52 quieres por Griezmann continúa Talavera oyente

Voz 0985 15:54 me gustaría decir algo cuando se puedas bueno

Voz 0239 15:57 me talan un monolito rematar

Voz 1576 15:59 Jordi tan sólo como te digo más allá va más allá de que la cantidad es absolutamente astronómica

Voz 0239 16:06 esto cortito que no está claro derrumbe Rubén dieciocho veces más complicados otro medio además estás tú aguardando como yo de veinte minutos

Voz 1576 16:17 bueno es que muy dinero escribió para ocultar nadie ocultar que es una gran cantidad dinero pero lo que está muy claro es que el mercado lo demanda yo creo que Paulo Futre eso es lo único que estoy de acuerdo de Romero yo es que creo que algo de esto lo que está claro es que yo Félix es un fenómeno cuando el City otros equipos grandes se han fijado del es porque lo ponen en su objetivo como es

Voz 0239 16:41 con dos en Madrid

Voz 1576 16:44 en un par de años y al final el que se lo ha llevado ha sido la ley

Voz 0239 16:47 ha habido lo de voy con todo esto

Voz 1576 16:50 sí yo no soy yo no soy un adivino como gallego y como Romero para decir que es una barbaridad yo no sé si va a ser una barbaridad pero que desde luego que había que arriesgarse

Voz 0239 16:58 desde aquí sería a no es lo que estamos todos Jordi a favor no es que es muy sencillo

Voz 0985 17:06 voy a decir muy breve el Barça Madrid pueden fichar estrellas consagradas es decir el Barça Madrid probablemente lo haga el próximo año puede gastarse trescientos millones por en papel como personalidad ya te estoy diciendo el PSC también y el Barça en un momento dado podía hacer una gran apuesta por una eh está pasando dentro de un año dentro de dos el Barça en Madrid pueden fichar estrellas consagradas el Atlético no puede fichar una estrella consagrada al precio que los paga el deshielo está pagando más caro que Griezmann Jesús fue por lo tanto lo que tiene que hacer Atlético es arriesgar con apuestas como esta de Joao Félix que tienen muy buena pinta porque no esperan

Voz 0239 17:46 esta del Madrid Antonio una y otra vez comicios es que realmente es tremendo oye Jesús segundos

Voz 0985 17:55 ético tiene que avanzarse a la explosión del jugador y luego otra cosa muy importante tú Jesús Le días Oyarzábal Ceballos la serie jugadores que con todo el respeto son grandes jugadores pero no generan la ilusión al no Jesús perdona es la ilusión que veo que en en en en los colchoneros genera el nombre de con las cosas incluso a cabo ellos con el profe Ortega llorando en el año oye tiene tienen que reconstruir un proyecto tienen que revolucionó opcionales una apenas que refundar y me parece que Joao Félix es un personaje un futbolista que habiendo sido campeón con el Benfica tienes todas las Félix de proyectar bueno hago hoy voy yo ahora yo lo que creo es que

Voz 0845 18:37 tiene que ser muy duro de entender para la gente del Atlético de Madrid que Griezmann se vaya por ciento veinte millones de los que el Atleti va a pillar noventa sólo por fichar aún chaval casi juvenil tenga que pagar ciento veintiséis millones eso no se lo explica que eso no se lo explicas al socio del Atleti pero vamos ni ni ni hay contrataciones en el Madrid en el metro y la segunda el verdadero el que es un monstruo que es un fenómeno que Futre

Voz 0985 19:07 no sabes

Voz 0845 19:08 es mejor GM es el monstruo que ha hecho pagar ciento veintiséis millones por un chaval de diecinueve años no lo había hecho nadie porque ya estaba contrastado y le quería ese sí que le quería media Europa pero lo de Jorge Méndez que es que ha hecho

Voz 0239 19:25 la cosecha había hecho una temporada en Mónaco íbamos a decir la verdad es que en cinco meses lo que tú me digas escúchame en cinco me pregunta déjame déjame que termine en cinco meses que ha jugado el Barça

Voz 0845 19:37 en cinco meses le ha sacado ciento veintiséis millones

Voz 0239 19:40 ha puesto patas arriba la Champions ornato eh me gusto buenista cosa una pelea para gusta más arriba más arriba

Voz 1576 19:51 sí ya Paco centran lo que vais al mismo equipo europeo el fútbol europeo y el fútbol portugués pero además decía otra cosa porque luego encima sus malintencionado siempre con lo del precio el Atlético de Madrid por tres futbolistas sólo va a ingresar doscientos setenta millones de euros el Atlético de Madrid va a invertir bastante menos en reforzar la plantilla de lo que va a ingresar por los jugadores que ha traspasado por lo tanto no hay ninguna locura no va a ser con hemos hecho una escuadra

Voz 0239 20:18 no pasamos

Voz 1576 20:22 y en ese sentido como bien dice de perfectamente Jordi Martí tú tienes que ir a arriesgar te tienes que ir a por una opción

Voz 0239 20:30 en este caso

Voz 1576 20:32 la todo porque yo este año veinte porque yo feliz yo Félix Cuesta este año el ciento veinte pero igual el año que viene yo Félix te cuesta trescientos

Voz 0239 20:42 ah bueno estábamos pero voy con la pobre cuestión depare no entonces bueno vale ciento cuarenta para el grillo prepárate porque a la pregunta es con lo del Grillo ya para el estudio de la temporada pero estamos todavía prepárate el Grillo portugués una pregunta Begoña Romero que más la puntilla

Voz 0985 21:00 que me digan qué talento joven hay ficharle

Voz 0845 21:04 pues cualquier mira a la selección la selección española sub veintiuno unos cuantos todo lo que había alzado la recogida metió el año pasado catorce goles en la Primera División española catorce puestas sesenta y cinco billones que que Fabian está saliendo en Europa no cuesta ni la mitad ni la tercera parte que yo Félix iba a ser una posición si Dios fue campeón de Europa es que es que estéis estáis sacando de quicio

Voz 15 21:37 hay Chavalón venden me explico ayer desavenencias que no lo que ha versionado la Jordi

Voz 0239 21:45 lo digo para contestar a estar a la respuesta apunta el talento joven deja segundos para que poner recuerda creo que en Madrid el año pasado firmó al mejor futbolista juvenil que tiene sólo un año menos que yo Félix unos meses menos que yo Félix que pagó por él sesenta millones de euros y lo matas te jugada en la primera división brasileña había debutado estaba a punto de debutar con la absoluta de Brasil había devuelto ni de lejos está durante saldrá Gabi estabas Gap un bueno hombre lo matas de is to Talavera que decía que sesenta millones de euros en Vinicius o cien millones de euros no ya no pero escuchar no ha dicho nada de Vinicius a sale a ganar tendremos que comer porque yo no he dicho a que no no tengo cae del debate ciento verdad

Voz 13 22:34 es bueno digo basta ya estaba perdona perdona Yago de la misma forma que Antonio pues se hace comentarios de que no haga más gracias que permiso muy graciosas mías entonces detonante pero un dirigido también que

Voz 0985 22:49 hombre es un sermón metro un pulsómetro o como se llamado aparato este que mide los tiempos de posesión de Garbajosa

Voz 13 22:55 hace un termómetro antes había algo que no

Voz 0985 22:58 el termómetro cronómetro

Voz 1576 23:01 mira es siempre pese por el veinte diez según fuentes

Voz 0985 23:03 el domingo cuando el Barça

Voz 1576 23:06 Emma animar que es un jugador que es verdad que tiene algo bueno

Voz 0239 23:10 dime ya Sirera con granadas Llorío firmó el versión trayectoria sobre la historia firmó jugador por aquel entonces por aquel entonces era sale mucho menos lo que es ahora sí sí

Voz 3 23:23 a poner orden porque voy a tirar la descomunal

Voz 0239 23:26 al comparándola con yo Félix hombre escúchame te estoy hablando del inicio de Neymar para el Barcelona y Barcelona yo fui la proyección de yo Félix mayor de ser bastante mejor que se venía

Voz 3 23:40 al estar consagrado en el Santos ya sé que es el Santos también en Brasil

Voz 0239 23:43 dos temporadas jugando con el primer equipo jugando ya con Brasil no nos yo digo dato objetivo eh que lo he dicho aclara que tú te dan el Santo Brasil que Juanan más de lo que se cero Talavera además esto los firmo pero cuando afirmó además todos martes cien millones de euros que dices el Barça dijo que eran treinta millones

Voz 3 24:05 sólo al final Aznar salían cuanto era Jordi setenta y dos no una cosa

Voz 0239 24:09 lo tengo para que la gente el ochenta y seis serio pero para que la gente nos tome algo en serio aunque en la época que estamos ya tampoco conviene tomar no demasiado en serio bueno casi nunca para que la gente lo tenga claro Talavera está comparando al Neymar que firmó el Barcelona que era ya casi capitán de la selección de Brasil no no lo era pero no es hablando pero vale manipulando el Romero de este tributo a Podemos un pequeño alto en el camino

Voz 1991 24:38 escuchamos a los oyentes es que si no nos dan las tres

Voz 17 24:49 leer más Madrid ciento cuatro punto tres oye Carlos

Voz 3 26:54 estamos debatiendo si acierta el Atlético de Madrid pagando ciento veintiséis millones de euros

Voz 13 26:58 los Portimao P Leaks hablamos con los oyentes hola qué tal muy buenas noches hola buenas noches desde donde nos llama

Voz 23 27:07 desde Valladolid Monasterio de Vega

Voz 19 27:10 Monasterio de Vega eso que haya

Voz 23 27:13 yo necesito o pueblecito de Valladolid olvidado de esto

Voz 13 27:17 en España hay poquitos habitantes censados no poquitos ochenta ochenta fíjate fíjate en un convento el siglo X muy bonito muy bonito aunque sí pero se quemó por desgracia mano en fin bueno a ver si fue Romero yo estoy vamos a ver

Voz 23 27:37 yo estoy con Romero y con Gallego

Voz 3 27:39 el con gallego el primer voto ya sin preguntarle directamente ya tienes ocho grados

Voz 23 27:44 yo nací si no saben cuándo de diecinueve años se puede romper una rodilla no está hecho no está formado no se pueden pagar ciento veintiséis millones de de euros no se puede porque pueden salir o no pero vamos ciento veintiséis millones pro jugado diecinueve años es como tirar una moneda a Cruz no sale bien y si no

Voz 0239 28:10 va por detrás pero también se puede romper la rodilla Hassan costó ciento veinte

Voz 13 28:15 no no está contrastado hombre pero nadie se rompe dentro

Voz 1576 28:21 mismo

Voz 13 28:22 pero si te más resistencia piden más músculo tiene mal pero estamos hechos Justina usted de qué equipo es yo del Valladolid de Valladolid

Voz 0239 28:32 después

Voz 13 28:33 después de Madrid vale vale que ver eso no tiene nada que ver pero no tiene nada que no

Voz 23 28:41 tienen que ver si sea del Madrid eso de Valladolid volverá el Athletic aunque también me gusta es eso que por un jugador de diecinueve años no se pueden pagar ese está cantidades astronómicas

Voz 3 28:53 de ha quedado clarísimo vemos por allí por la fiesta de San Roque en agosto vale

Voz 13 28:58 Chango pena rostro español rostro ustedes no muchas gracias buenas noches luego hola Jesús buenas noches una buenas noches desde donde desde Menorca Mallorca de Menorca sí sí sí sí la verdad es que hay calor Dati pero pudo conoce bien no hombre yo Ciutadella lo conozco muy bien pero por lo menos con un poco más de brisa no Jesús sí sí campaña

Voz 23 29:26 caballos avispas

Voz 13 29:29 sí bueno tocaya de Jesús con quién está con Romero Gallego con tala Jordi yo por esta vez estoy con Jordi Jordi Català también no os con Jordi nosotros bueno se te ve desde el principio Jesús un hombre sensato me has parecido sensato de este tú primero que a es poco a medias explica digo voto nulo bueno a medias para

Voz 1576 29:58 punto cuenta lo haya dejado

Voz 13 30:01 es como

Voz 23 30:02 yo si tuviese ese dinero si se Madrid ficharía Ceballos afortunadas a Fabián hijo de Unicaja pero como la fecha Félix yo creo que es una buena inversión final Si me lo pondrán vender

Voz 13 30:18 claro se padre valorizar revalorizaba revueltos como nevar

Voz 23 30:21 pero yo creo que hace falta creo que hace falta tres o cuatro jugadores de otro perfil pero bueno la Pichardo pues bueno es

Voz 0239 30:31 sí sí lo es

Voz 15 30:34 os contra los Oscar Jesús vamos a

Voz 3 30:36 voy a poner para Jordi tala pero es un poco raro tu voto eh las cosas como son bueno pero sí vale vale vale

Voz 23 30:44 es una Ponte al mercado de esa costa marina

Voz 3 30:48 no digas eso que te toman la palabra que se te presentan todos estos aquí en un mes

Voz 23 30:53 bueno yo ya lo conocen sino que los demás

Voz 3 30:57 créeme acerca cómoda para la verdad Jesús mil gracias una buena noche

Voz 24 31:01 hola Gabriel buenas noches hola buenas noches yo que me posesión no del lado de tala de Georgia

Voz 15 31:09 ya directamente no así es decir pasa Lina

Voz 24 31:13 sí que lo que yo estoy aquí en tiene un talento y creo que si se hacen las cosas bien en el Atlético de Madrid se trabaja con echaban físicamente y psicológicamente que es algo que el Cholo y esbozos de son lo hace muy bien va al Mundial porque cualidades no les falta el pueblo concreto con verdad por lo tanto nos daría la posibilidad de luchar por títulos e incluso ganarlo sería porque ganaríamos más de lo que perdemos fichando vamos

Voz 3 31:42 desde el Atleti no

Voz 13 31:43 a muerte Gabriel mil gracias buenas noches esta mañana hola Pepe qué tal buenas noches buenas noches desde dónde nos llama de Villa a la fresca no por ahí

Voz 24 31:58 no todo amigo a no hace más que para algo

Voz 3 32:03 bueno en el centro estamos bien por aquí hemos tenido y XXXVIII granito muy ricos

Voz 24 32:08 tres y cuatro grados a buena entonces bien nada para dormí fenomenal

Voz 13 32:11 sí sobre todo tratarse PP usted con quién está con él sino con el no

Voz 24 32:17 yo que no debía haberlo fichado que no vale porque yo creo que se lo tengo las manos tanto tanto millones tantos fichajes que tantos millones yo creo que no está bien

Voz 0239 32:29 que todo no sólo claro que sí

Voz 24 32:32 entre el esto no bueno pero eso te dice claro pero sí que son mucho dinero con jugadores

Voz 0239 32:39 claro que sí muchas quiero decir yo interpretando a Pepe dice que esto no le parece bien que no lo siente que tampoco no le parezcan bien otros pero estamos hablando de este legales con lo cual en general pero bueno general a usted le parece una locura ciento veinte ciento veintiséis Portimao Félix

Voz 24 32:56 es un tipo pasaba por por cualquier jugador yo creo que en esto es una locura digo

Voz 3 33:03 yo creo que estamos completamente de acuerdo le parecerá ya entiende bien

Voz 13 33:07 bueno pero

Voz 3 33:08 ah claro no le parezca es un bicho raro vamos

Voz 13 33:11 hombre yo creo que lo lo tanto claro fíjate

Voz 3 33:14 ya pero el día que hagamos un debate continuo jodido ya te lo digo Pepe muchas gracias buenas

Voz 13 33:19 noches hola Javi buenas noches desde donde ya no Mateo es el desempate

Voz 3 33:27 no no no quería meterle presión pero usted decide quién se lleva el debate de hoy es el que decantó

Voz 13 33:33 el que no que no que no tenía que han dicho que no no no no no que no que no que

Voz 0239 33:38 no le parece una Javi Javi que

Voz 13 33:42 luego le tenía que haber fichado el Atlético de Madrid que sí que no que no que no jugar hasta que no al principio pareció parecía que lo tiene que volver a repetir bueno vale otra victoria nuestro porque si los votos canta de un lado para otro porque soy insistía hemos un poco Javi quiere desarrollar un tratamiento si puedes quiere desarrollar un poco porque estoy de eso es ideal argumentos

Voz 25 34:04 es que

Voz 13 34:07 ya esto ya está claro vamos se puede decir más alto pero no más claro Javi muchas gracias buenas noches

Voz 0239 34:12 es bueno pues nada yo yo también estoy bien pues habría sido la sentencia presiona Javi pero yo propongo

Voz 15 34:23 no pues fenomenal estoy respuesta de primer argumento cuando la gente atlética

Voz 3 34:29 esta tan fastidiada desconcertado ya estamos en la en la web en la web completar ya en en Twitter hay cinco nos sesenta y cinco

Voz 0239 34:37 pues también para Romero y te has salido desde que sale de la Reunión de larguero hasta o Romero

Voz 1576 34:43 votando

Voz 0239 34:45 con la gente ilusionada ponentes

Voz 15 34:49 bueno pero no el único color llamado bloque el único

Voz 0239 34:51 bético ha dicho quiere Gabriel estaba ilusionado

Voz 0845 34:54 en toda la temporada que viene bueno pues bueno

Voz 0239 34:59 no aparte es para estar ilusionados porque históricamente desde que el Cholo Simeone que es un entrenador que ha cambió la historia del Atlético de

Voz 0845 35:05 eh sólo tiene algo en su debe

Voz 0239 35:08 es que sus fichajes no suelen reventar la de inicio por ciento veintiséis la tiene que reventar de inicia hoy

Voz 3 35:16 ya veremos Rossi a las claras Rodri la reventa una reventa tanto con el Rodríguez Soccer City ya veremos ya veremos otro día otro día seguimos debatiendo este domingo baja las chicas del del basket que hoy han ganado dentro del partido de Europa

Voz 13 35:31 que son protagonistas de paliza no han ganado cero tres tres dos eh no ganaba antes de diecinueve dicho que dieciocho en concreto unos tomado que tres dos El virtual un cuatro dos más o menos para Romero ha dicho así que nada Volturno

Voz 3 35:47 primero gallego Jordi Duce Valle muchas gracias a todos

Voz 0239 35:51 venga

Voz 13 35:53 Dahlán lo de virtual es nuevo

Voz 3 37:41 sintonía de Copa América porque esta madrugada arrancan los cuartos de final a las dos y media hora española es decir en una ahora hay dieciocho minutos tenemos el Brasil Paraguay Bruno Alemany muy buenas de nuevo qué tal día como hoy

Voz 1991 37:53 buenas cómo llega ese partido Brasil que es la gran favorita

Voz 3 37:55 menos en Maracaná hay miedo al famoso

Voz 0301 37:58 sí con alguna baja importante por ejemplo Casemiro que no va a poder jugar el partido porque está suspendido estaba sancionado además se ha conocido que en las últimas horas Henri Charles son jugador que había sido importante en los primeros partidos pues tiene paperas que seguramente se va a perder lo que resta de de torneo así que bueno seguramente veamos un centro del campo con Alan entrando con vistas de Nápoles que ya dijo ayer títere sería titular y Arthur formando ahí en ese centro del campo con a tiñó por por delante Ewerthon el futbolista del gremio que fue prácticamente a última hora pero que que está siendo una de las sensaciones de del torneo con dos grandes goles de momento un partidazo en el último ante ante Perú también titulaban en en la banda izquierda aunque no son oficiales todavía las alineaciones para ese partidazo primero de cuartos entre Brasil y Paraguay

Voz 1991 38:48 también nos va a pillar acabado en tiempo del Larguero el Venezuela Argentina porque también es hoy viernes ya considerando como viernes a las dos y media es decir en una hora y media en el cuarto este Brasil Paraguay para las nueve de la noche del viernes el Venezuela Argentina jugó Argentina que no ha llegado con muy buenas sensaciones Bruno

Voz 0301 39:04 sí es un partidazo además eh yo creo que se enfrenta Argentina ante un equipo que por su forma de jugar me puede poner especialmente complicadas las cosas Rafael Dudamel el técnico de la vinotinto de Venezuela en opta siempre por un equipo que que sea muy ordena edito atrás Si ha de los problemas que está demostrando Argentina sobre todo con con balón yo creo que mañana no puede lo puede pasar mal además un equipo que va muy bien a la contra Venezuela y Argentina le cuesta replegar cuesta volver hacia atrás en sí que por calidad de jugadores no tendría ningún una duda en decirte que me parece que argentinas favorita sin embargo si atendemos a lo que hemos visto en los últimos partidos y a la capacidad que tiene insisto en Venezuela de ordenar si de hacer daño al contragolpe pues creo que bastante bastante bastante igualada esa eliminatoria

Voz 1991 39:53 ojito que el partido es a las nueve acabaría las once en el caso de empate no hay prorroga esperaron que no estemos abriendo larguero de mañana con los penaltis entre Venezuela y Argentina que no me sorprendería Bruno por completar hoy ha habido partidos de la Copa África también en el grupo B ha ganado Madagascar a Burundi

Voz 0301 40:10 sí que es histórico ha ganado por un gol a cero uno de tantos de de falta lo ha marcado ha y lo digo viene la imagen tibia

Voz 31 40:20 Agustí crece sí pero bueno usted

Voz 0301 40:23 ha ganado Madagascar conocerá a Burundi eviten de la selección de Argelia en el partido más destacado de la jornada Senegal cero Argelia uno es el primer partido de de lo que llevamos de dormido en el que se enfrentan dos selecciones que son claramente candidatas al título y lo ha ganado a Argelia Argel desde podemos decir que es más o menos sorpresa porque Senegal pues tiene una de las mentes estrellado dos incluso con dando a Coulibaly ha salido Manel el Liverpool en el último partido de de la noche ha estado ganando Aída Tanzania de de Munich pero al final no ha podido hacer Kenia tres Tanzania dos

Voz 1991 40:58 el y Maharashtra es exactamente el nombre del goleador y la y otra

Voz 13 41:04 en cinco minutos ya no me acuerdo del nombre del jugador

Voz 3 41:08 mañana contamos cómo ha ido sobre todo la Copa América gracias Bruno hasta

Voz 13 41:12 era un abrazo lleva hasta luego vamos con el baloncesto

Voz 1991 41:24 bueno muchísimas felicidades era importante empezar bien eh

Voz 33 41:28 sí como dice pero está muerta antes me meto con el resultado de dos personas espacios creo que que hemos empezado

Voz 31 41:36 permanece igual bueno ahora hay que seguir a igual lo mejor

Voz 1991 41:40 el partido ha estado igualado la verdad hasta el descanso pero en el en el tercer cuarto había roto el partido eh

Voz 31 41:46 bueno ya lo sabíamos hemos jugado muchas veces contra ella sí pero es un poco a la misma dinámica no aguantan el partido hasta mitad de tercer cuarto hoy después a no tener a un tan largo como nosotras hizo eso se nota no y bueno yo también que que creamos nosotros en defensa pues está ahí bajan su su acierto en ataque y bueno al final fue hecha ya sabes nada no nos rendimos

Voz 1991 42:13 al final han sido dieciocho puntos de ventaja desde fuera todo parece mucho más fácil ya sabes pero esperábais más resistencia de las ucranianas

Voz 31 42:23 pero como tú dices no al final lo que ha sido pero pero bueno tengo que que al final también cuando te ves en el último cuarto perdiendo de quince siete o de diez de te dejas ir porque mañana hay otro partido y bueno al final la ya te he dicho antes estos partidos siempre son más o menos igual no principio hay que tenerlas controladas porque sale muy enchufada si no no puedes dejar que te coja ninguna ventaja

Voz 1991 42:50 oye cuando puedas tírate Un triple

Voz 34 42:54 y encima ancho usándolos

Voz 31 42:57 sale o un día es un día de pero ya

Voz 1991 43:02 hombre pero sí

Voz 31 43:04 la

Voz 34 43:07 seis de diez y treinta y un puntos desde luego no se puede empezar mejor este Eurobasket

Voz 31 43:13 no a la verdad es que no yo no sólo a nivel individual no creo que que lo hemos hecho muy buen trabajo lo muchísimo y me ha tocado a mí cohesión en chupar esos tiples vi pero a lo mejor mañana le toca otra que tiene este equipo oí por eso pues la ganamos

Voz 1991 43:30 mañana Gran Bretaña ayer avala hablábamos con Lucas Mondelo que nos decía el Gran Bretaña la gente piensa nada o bueno ya veremos Gran Bretaña pero en la preparación contra ellas nos lo puso complicado eh

Voz 31 43:43 sí sí a un equipo al que está en crecimiento es un equipo ambicioso un equipo de tiradora alta fuerte hoy la ganadora a Letonia ahí mañana se va a ser una final la primera final Tijuana este campeonato hoy iba a ser muy duro

Voz 1991 43:57 Marta notáis que sois como actuales campeonas las grandes favoritas que sois el rival a batir

Voz 31 44:04 bueno está claro que eso no es lo hemos ganado no al final cuando cuando ganas mucho al siempre quieres ganar el equipo para pues a para quitarle para quitarle un poco de mérito no está claro que que venimos nosotros con los pies en el suelo siempre respetando a todos los rivales pero pero bueno yo creo que que los equipos nos tienen ganas aquí igual no transaccional vosotros

Voz 1991 44:26 sí sí es difícil gana al un un Eurobasket el revalidar el título es es complicadísimo quiero decir que si lo con seis este año el mérito que tiene es incalculable

Voz 31 44:38 sí creo que el otro día Lucas que hace más de treinta años

Voz 1991 44:41 la URSS sí

Voz 31 44:44 exacto lo dijo el otro día imagínate lo complicado que es a yo creo que esto a dos aquí los equipos están mucho más a equilibrados con jugadoras nacionalizada Alsa bueno esto a ser un campeonato duro sólo el primer partido oí bueno vamos a ir viendo cómo vamos ganando acabó Marta

Voz 1991 45:06 al margen de España que evidentemente estábamos entre los favoritos quién ves tú como las selecciones más potentes

Voz 31 45:12 del cita Serbia Rusia Francia hay algunos que quedarán alguna sorpresa como cada campeonato no está claro que por ejemplo Serbia juega en casa ahí la cosa tienes mucho orgullo es una jugadoras de de mucho talento Bélgica sobretodo está en crecimiento no Francia ahora conocemos que ella tiene potencia desde hace muchos años que bueno

Voz 1991 45:33 ahí va a estar bonito vamos que esto demuestra lo que venimos diciendo muchas veces esa frase de un Eurobasket tiene mucho más nivel que un Mundial pues demostrado queda

Voz 31 45:43 sí yo creo que cuesta más no pero bueno lo que sí puedo decir si si la eso eso de llegar hasta hasta el final pero pero bueno vamos a trabajar para llevar lo mejor posible y a seguir haciéndolo bien

Voz 1991 45:58 bueno el primer pasito lo hemos dado y ganando a Ucrania mañana vamos a dar el segundo derrotando a Gran Bretaña por lo menos lo vamos a intentar a intentar así que Matas Marta Saray enhorabuena por el partidazo que habéis hecho hoy suerte para mañana

Voz 31 46:10 muchas gracias bueno estará la conversación que mantenía

Voz 1991 46:12 hemos al final del encuentro con la jugadora de la selección española Xavi Saisó

Voz 3 46:16 tal muy buenas hola hallazgo poner que partidazo hecho

Voz 1991 46:19 la gay desde el tiro de tres la verdad es que practicamente infalible buen partido el tono general de España eh

Voz 1982 46:25 sí muy bien en el primer partido de estos campeonatos Yago siempre es difícil es complicado hay que soltar los nervios romper el hielo como hizo un poco al tópico no hay bueno pues hoy a España envía un mensaje de que llegarían ha ganado noventa y cinco setenta y siete ha llegado a ganar de veinticuatro puntos en el último cuarto muy bien eh muy bueno tipo de Lucas Mondelo que ha tenido pues bueno a nuestra protagonista en El Larguero a Marta con treinta y un puntos seis de diez lo decía estuvo en triples francamente bien Laia Palau también que al final dieciséis puntos e iguala en general Nichols a once puntos varón bien bien todo el equipo español primera victoria para para conseguir los frutos aquí pues como también comentabas ya a Gran Bretaña que para Madrid

Voz 3 47:10 de lo que pueda parecer claro claro cuál

Voz 1982 47:12 porque bueno bosque como comentabas en la preparación nos lo pusieron complicado es un equipo difícil pero yo creo que España hoy ha demostrado que que en un momento determinado las bajas de Sancho Lyttle Ali de Alba Torrens que es un poco el temor que hay ahí pues están por ejemplo habían suplidos por Marta no Marta que que que hoy ha llevado al equipo a las espaldas a consiguió XXXI y hombre que no siempre va a meter treinta y un dos pero lógicamente es avistó un equipo compacto que yo creo que es lo más importante

Voz 1991 47:42 Javi mañana contamos el segundo partido contra Gran Bretaña una obra

Voz 3 47:45 un abrazo hasta luego tenemos que hablar también de ciclismo Borja Cuadrado qué tal muy buenas hola buenas noches Valverde eterno dos años más

Voz 0298 47:53 fíjate que tiene XXXIX y ha renovado hoy ha hecho oficial su continuidad como avistar hasta dos mil veintiuno cuando tenga cuarenta y un años además ya ha hecho oficial también que va a continuar tres años más una vez se retire como embajador del equipo

Voz 3 48:05 notable del de que se retire con los cuarenta y un eh que lo quiero ver

Voz 0298 48:08 claro claro ahora que ver lo que está a un nivel espectacular hay que recordar que estamos hablando de la actual campeón del mundo ganador de la Vuelta a España ha podido en todas las grandes vueltas ha ganado un montón de de clásicas viene de ganar la ruta de occitano y a la pasada semana y el próximo sábado de la semana que viene el día seis arrancará el Tour de Francia pero bueno vamos a ver lo que sucede en el caso de esta renovación de Alejandro Valverde que lo ha ganado como decimos prácticamente todo hay todavía una cita marcada seguramente en rojo en su trayectoria que serán los Juegos Olímpicos de Tokio Kun cuarenta años el próximo año esto es lo que decía sobre la la cita asiática

Voz 0072 48:43 el año que viene un año olímpico espero hacerlo pues a lo mejor que que se pueda Hay para para poder estar en unas Olimpiadas y luego pues un un año mal me veo me veo capaz todavía me encuentro bien motivado con ganas con un gran equipo alrededor que tanto yo a ellos como a mí nos conocemos perfectamente

Voz 1991 49:05 yo me veo hoy sería una pasada allí un broche de oro acabar con una medalla olímpica es la de oro muchísimo mejor evidentemente pero antes el Tour de Francia lo contamos la semana

Voz 3 49:15 tiene gracia Borja un abrazo hasta mañana Álvaro Benito qué tal muy buena hola Yago qué tal Héctor González qué tal qué tal muy buenas Yago perdón empezamos de golf pues

Voz 0239 49:22 ver ya que está veinticuatro Prime Time