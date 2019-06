A trabajar. Desde la izquierda

Voz 1100

buenos días Pepa no es conveniente acabar con la paciencia de los respetable haría bien Pedro Sánchez en decidirse de una vez a presentarse a la investidura más que nada para intentar que este país salga de una maldita vez de la provisionalidad empiece a acometer las montañas de problemas que nos aquejan apostaron unas nuevas elecciones es como echar los dados tentar a la suerte pero no basta aprobar por los pelos la sesión de investidura que más valdría que el presidente ya estuviera tejiendo una red de colaboración con socio preferente Podemos en palabras del propio Sánchez para enfrentar los ataques a la política de redistribución tan necesaria empatada en el primer día del nuevo Gobierno es de esta derecha montara ahora reforzada por los ultras de Vox que llegan con las pilas cargadas hacha de sílex a fin el presidente toda la tarea que tiene pendiente logre más temprano que tarde que Pablo Iglesias entienda que los suyos no han conseguido asaltar los cielos lo conseguirán en unas cuantas décadas pero que al menos ya han llegado al aeropuerto suficiente previo para sumar lo saco de votos así pertrechado Lomce sea llevar a cabo rápidamente unas cuantas reformas laborales y económicas y quizá de esa manera pueda convencer a su electorado de que la socialdemocracia con su enjundia todavía puede ser de izquierdas