Alba Molina: "He llorado mucho haciendo este disco"

Voz 1 00:00 mariposa preguntamos siempre a nuestros invitados en este programa que se llama Alfaro cuál es su relación con el mar cuál es la tuya

Voz 2 00:10 muy el mar el Mareta en mi vida en en muchos digamos de alguna manera mucho momento no me inunda pues la música el amor esa sea que significa mucho aparte me gusta el mar físico obviamente me vuelve loca claro

Voz 1 00:34 te dan miedo el mar o te atrae me da miedo

Voz 2 00:37 respeto me encanta pero sinceramente muy para dentro no me vivamente

Voz 1 00:45 esta mariposa acaba de escribir en el disco que viene a presentar que ha tenido una infancia maravillosa y que ha sido muy afortunada porque se siente tan afortunada Alba Molina

Voz 2 00:57 pues porque porque me gusta lo que porque me gusta ahora ante me gustaba pero ahora me gusta que soy consciente como son las personas que queman rodea

Voz 1 01:10 si tú cierras los ojos de imaginas el sonido de tu casa es Sevilla cuando eras pequeña que sonido describirías a los oyentes

Voz 2 01:20 pues pueblo pajarillo yo vivía en el barrio Santa Cruz siempre había mucho paro de noche de día

Voz 1 01:30 en la calle ese sonido de tu infancia el el sobre del Pajariel a abrir la ventana sí porque has escogido mariposa seudónimo

Voz 2 01:39 es una canción muy hermosa y un bichitos súper doce parecido yo me identifico bastante la aflore con la mariposa soy tímida hecha p'alante para muchas cosas pero Time ya hay un sensible

Voz 4 02:01 incluso hablan

Voz 5 02:04 no

Voz 4 02:12 era Reina dando ánimos se posaban sobre la Lore

Voz 6 02:45 las

Voz 4 02:55 al

Voz 8 03:05 no conocía tus padres al Olea Manuel tiro por tu abuela que no a toda vela mi abuela era la mejor del mundo

Voz 2 03:15 GM abuela Antonia Rodríguez La negra una cantaora fabulosa creíble irrepetible a la que por ejemplo admiraba mucho Camarón

Voz 1 03:27 de Camarón admiraba la negra y a menudo aquí muchos Gatopardo es que han hablado de la negra sea que ha marcado a Mas que acabaron día de Alba Molina vienesa presentar un disco que cierra una trilogía que has dedicado a tus padres este este disco para Lole y Manuel es el tercero el primero fue Alba canta lo leía Manuel II caminando con Manuel y ahora este es el resultado una grabación de un concierto que existe en el Lope de Vega en Sevilla cerrar una trilogía aparatito

Voz 2 04:01 qué significa creo que redondear el trabajo que hemos hecho no de alguna manera no es salir de ahí pero pero sí redondear me gusta mano salir no voy a salir nunca no tienen ningún sentido tampoco salir de de dónde vengo pero sí es verdad que es una forma de darle un fin por llamarlo de alguna manera si de alguna manera cierra un círculo sí

Voz 1 04:23 el segundo disco el que dedica este a tu padre caminando con Manuel fue el emocionalmente más importante para el momento en el que lo hiciste

Voz 2 04:31 emocionalmente el más significativo sí pero no necesariamente más importante pero sí significativo no muy muy duro de hacer muy complicado no me creía que me vamos me quiere en Bogotá pero me costó la vida a tener que cantar las canciones de mi padre que que si te la sabes pero cuando yo era pequeña Sami Mi padre no cantaba se cantaba antes no ante cuando en los primeros Manuel y eso ya después y cantaba otros tipo de letra y es entonces esas letras y eso yo me sonaban y me las había como por inercia pero nunca la había cantado ni siquiera por encima entonces tenía que ponerme a escuchar a mi padre para aprender me las canciones era bastantes

Voz 8 05:12 duro va muy aún mucho DC

Voz 9 05:16 ya lloraba el día Jaume gusta

Voz 10 05:24 cantada aún seca

Voz 1 05:31 en este III incluir una canción también muy importante para ti es que nadie vaya a llorar que es una frase que decía mi padre

Voz 8 05:39 así que cuando murió bueno recuerdo que aquellos fue emocionante para todo el público el para todos los que fuimos testigos de ese momento en televisión y es que él tenía muy claro que el mañana no existía no era algo que decía mucho porque esa frase es es muy importante el mañana no existe niña eso lo tengo bastante claro y a Alba

Voz 1 06:32 hay un capítulo que igual los oyentes no conocen pero a mí me me gustaría recordar que es cuando Tarantino utiliza tu mira para su película Kill Bill volumen dos que sientes cuando que sientes cuando tú es

Voz 8 06:44 la acción en Tarantino imagínate de Luanco yo que soy fanática de Tarantino todo me encanta

Voz 12 06:54 hombre

Voz 13 07:05 en

Voz 15 08:14 de tu etapa como modelo

Voz 8 08:16 que empezamos a conocerte hay que recuerdas qué lección saca este de aquella etapa

Voz 2 08:21 bueno me divertí mucho tiene algún dinerillo Viaene tampoco mucho más eh no me fue mal Nina simplemente que bueno trabajó bastante esos años desde los dieciséis hasta los dieciocho más o menos Civil ir me lo pasé bastante bien lesión pues no te gastas el dinero que has ganado

Voz 1 08:46 no

Voz 2 08:47 que los padres de que fueras modelo bien a ellos me parece bien cada SAS tienen tienen esa forma especial de de de arte es quién eres ellos tienen esa capacidad que te vas a tu madre bien

Voz 1 09:03 Caldas con ella la mariposa que será la canción que que has elegido que también ha dado el pie esta entrevista excusa de la cantaba pequeña o qué relación tiene con la mariposa sí sí es no es

Voz 2 09:18 así es en realidad se llama cuento para mi niño pero yo le llama la mariposa hizo bueno una canción muy hermosa muy bonitas y ella la canta para morir entonces yo la recuerdo desde que estaba vamos no las recuerdo la barriga de ella porque no porque no se recuerda sino también hice la canto ya homicida bueno Lucía ya muy grande de diez a dieciocho años y Michiko tiene nueve y hace ya tiempo decidió yo no la cantó con ellos pero si sale encantado mucho años

Voz 1 09:51 va ha suscitado las flores a principio esta entrevista tiene esta todas flores en el brazo son plantearse una rosa

Voz 2 09:59 sí sí bueno para mí mi abuela

Voz 1 10:03 Anera

Voz 2 10:04 la veo como una rosa generosa con olor dulce hermosas calladitos pero grande

Voz 1 10:12 quién hace los dibujos depende

Voz 2 10:14 me he ido haciendo cosas por todos lados

Voz 1 10:17 ahora despedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida o que ha sido o es no tienen por qué ser una persona cada uno dice una cosa distinta Si te pregunto quién ha sido es el faro de tu vida que te viene a la cabeza sin duda será sin duda si tuviera oportunidad de verle otra vez que alguna vez hemos comentado eso también que iría a contarle lo primero los

Voz 2 10:44 muchas veces soñó con él no quiero llorar Justice llorona dormía que le habla pero muchas veces muchas veces niño con el sueño sueño que le que leve o que estoy con él sabe cuando me despierto tengo la sensación de haber estado con él y me parece alucinante amable dijo papas pero a que estaba aquí no te habías muerto estaba aquí tiene preocupa jinete llorando Zhai tengo nada todavía le huelo y todo me siento perfectamente su su tacto de su cara el pelo el abrazo todo como si fuera ahora mismo entonces yo creo que que no les hablaría tanto me sentiría