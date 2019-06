Voz 0552 00:00 muy buenos días amigos de la Cadena ser buenos días

Voz 1 00:03 buenos días Berto qué tal

Voz 2 00:06 hoy estamos en la calle estamos en la plaza de la luna de Madrid hoy hemos querido hacer un inicio diferente

Voz 1 00:14 es nuestra manera de decir gracias gracias Madrid

Voz 2 00:17 y padrinos acogió durante mucho tiempo en este teatro en el teatro Lara del que hemos salido un poquito para hacer un inicio autor muy muy poco fruto

Voz 0552 00:28 bueno es que me hace gracia porque la infraestructura necesaria para realizar esto consiste en una especie de de has puesto con micrófono si la es como una maricón evita no hombre a haberle lleva que se puede decir maricón era todavía al al sí a esta pieza clave e premium pero no estás ofendiendo a ningún colectivo llamando llamándole Manila en Chernóbil hombre eh echar Harry se ser hijo de Richard Harris a pasamos bueno dice no el actor pero creo que este es el actor no no no no creo que pase por aquí una buena cartulina bajo el brazo va a estar ahí la oposición lleva los carteles de de la serie quieres este mire aquí bueno dime lo de la ridículos llevamos una antena detrás para este choque que se ha olvidado aquí y nada me hace poca gracia abrir a decir poquito pero es que el objetivo es nada no como lo que tenemos aquí hablando en la calle

Voz 3 01:28 ese programa no no trabajo nunca con el objetivo en su vida pero vamos a movernos vencían podemos avanzar hacia allí no te muevas demasiado porque tenemos una cobertura pues bueno

Voz 0552 01:37 dicen cada pues llegar hasta la mitad de la calle de Silva

Voz 2 01:41 eh hay oye lo que estaba hace un día maravilloso mira aquí aquí hace unas hamburguesas cómodas en el Home Burger aquí me he metido unas hamburguesas pero como un niño pequeño es vivir contigo no te acuerdas que bueno que vale dinero

Voz 0552 01:55 yo no había tenido tanta carne dentro desde las

Voz 2 02:01 queremos calmar al público presente en el teatro Lara sala lo ves vamos a venir en un momento no crean ustedes que han hecho han hecho a la mañana en balde que han dicho vamos a la radio no están los de la radio que es es un formato que también hemos barajado pero por lo que sea por respeto no lo vamos a poner en practica hoy eh solamente dónde vas Berto que es que se a la Gran Vía por ahí

Voz 0552 02:22 sí bueno pues yo es que estoy buscando gente porque para mí pasear contigo de me parece muy poco radiofónico hablar con alguien bueno pues hablamos con alguien se ponga a él sea eso también te digo

Voz 2 02:32 la gente está algo del del época actual va a su bola

Voz 0552 02:36 eh esto de que sabe los reporteros oiga perdería si la gente presta siga así siempre tú crees que es la Edad Media no funcionaba igual tengan la Edad media pues hablaba Jonay que pues mira lo tengo que coger la peste del Torrevelo me puse voy voy a violar a van a saber típico de la Edad Media pero igual tenían más tiempo libre de tres choques a sus yo creo que menos estrés hola mira una señora chicas como está entonces escuchar la radio escucha

Voz 4 03:09 ahí pues muy bien muy bien escucha Basora porque no me da vergüenza no te da vergüenza

Voz 2 03:17 pues gusto tus gustos son son igual de respetables que quizás también los esto eh

Voz 5 03:24 y es latino también

Voz 2 03:26 gracias a Dios gracias iba escuchando su latir al que vino a por qué no los no los usos los grupos vivan lo latino sí aquí ya es que se puede gritar bien no mira pasa la publicidad hay perdón está muy

Voz 6 03:42 Medio Rural buenas buenos días buenos

Voz 0552 03:46 yo siempre les digo buen servicio de la policía servicios sí porque tiene como crezca que el agua me cago

Voz 5 03:52 bueno también que echa agua que guay cómo va la cosa currando oye refresca me tiene una plaza que está poquito seca e mucha mierda pero la de mi gente gracias gracias hasta el absurdo el Ayuntamiento no he dicho plan de que os vaya bien en el teatro porque no hay mucha mierda igual que gente

Voz 0552 04:17 sí

Voz 5 04:18 esta es la versión del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0552 04:20 sí sí el teatro ya vale venga a mis hijos les encanta decir palabrotas pero en casa y yo les digo que no digan palabrotas pero como se han enterado que cuando voy al teatro me dice mucha mierda sí me han pedido papá por favor te podemos decir muchos miedo cuando venga va cuando vaya al teatro sí entonces el día que tengo teatro ya desde desde las siete de la mañana que se levantan toneladas de mierda para ti

Voz 5 04:45 mierda tope yo Piñol

Voz 0552 04:48 no podía hacer una vez ya está

Voz 2 04:50 tienen como carta blanca no claro ese bien claro es que pasan los coches venga buenos días buenos días y adiós adiós aquí estamos ya en la calle anodina que es la y a la que está detrás vimos del teatro os hemos hablado muchas veces de esta calle que no tienen gracia ninguna pero tiene que estar porque si no saldría es directamente a otra casa

Voz 0552 05:09 qué es lo que tiene el urbanismo esta vez pero no me gusta pero tiene que estar ahí que está sino que habría nada nada nada

Voz 2 05:21 ella ha visto este chico que me con el pelo así blanqueo sí comiendo un pues yo me quería poner en verano el pelo así como papeles de joyas no que sí que

Voz 0552 05:28 Nigeria lo quería hacer perdona

Voz 3 05:31 no no no no no no le da vergüenza si es de Colorado hay quede coloradas y entonces el equipo de peluquería puedes de color blanco ya no pero Blanco

Voz 7 05:42 Avs me quería hacer como un amarillo pollo

Voz 2 05:45 aquí me han dicho a las compañías de peluquería no

Voz 7 05:47 Amos taxativamente Hidalgo pero por favor no creo que esté Tupelo ya para tratamiento

Voz 0552 05:54 dos agresivos

Voz 2 05:57 no no pide de coloración perdió el yo me lo quería hacer párpado echar unas risas hacérmelo es muy agresivos eh tú sabes que en verano que es lo que está llegando por eso estamos autor si yo hago cosas así me dejó

Voz 6 06:07 la uña larga vestido de Doña larga

Voz 2 06:10 si no les no veo un problema porque

Voz 6 06:12 no

Voz 0552 06:13 a ver un unha Esteban seguir creciendo hasta hasta después de muerto sabes que dice que no es verdad no es que crezca la uña es que se echa para atrás la cambios sí sí sí para mamá que se ve que no es que crezca la uñas cómo va crece la uñas está muerto un remanente de proteínas mira hecha presta atención verano mira te bien la uña a ver si es que te está creciendo que se está echando para atrás

Voz 2 06:40 bueno pues ya está aquí otra vez

Voz 1 07:07 os quiero público ya estamos

Voz 4 07:12 ahora sí ahora sí ya estamos en condiciones normales

Voz 2 07:15 soy quién Silva quien silenció desván maleducado quién va Silva mira mira quién ha venido ha venido que ha venido mi mujer sabes muy bien porque les dije voy a un sitio que me lo paso muy bien y empezó a sospechar que en este programa

Voz 0057 07:28 siempre se ha respetado no como a las mujeres de otros de los miembros de este de este tipo siempre se respeto eso forma parte del pasado bueno pues nada que disculpar no estaríamos ganas de

Voz 2 07:37 despedirnos de Madrid porque según nuestros planes la temporada que viene que sigue el programa vamos a realizar grabaciones en Barcelona y por lo tanto van queríamos hacer estas ponernos temas nuestros pronósticos unas cosas de nuestra de movilidad es decir de los temas tuyos temas tuyo estamos temas míos pero no voy a decir porque prefiero que estén nerviosos que pasarán este este misterio bien me viene bien siempre estoy abierto ha dicho que no puede venir a Madrid que pasará misterios experto es un enigma dentro de de de una pregunta Yenín más vamos a empezar a esta Samuel aquí les respetamos muy bien y arrancamos

Voz 0552 08:14 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 9 08:17 mi programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 1 08:23 vale aplauso a corto

Voz 5 08:26 Justo en así porque ya completaba la anterior sabes luego las

Voz 2 08:30 hay gente que salí dice yo creo que no era tan bueno para aplaudir tanto no que suele pasa cuando van a muchos programas porque como él un aplauso inducido que va bien para el producto claro pero a veces no se corresponde con lo que te dan

Voz 0057 08:42 a mí ya sabes que me preocupa mucho cuando me aplauden mucho al principio porque bueno pues porque tengo que igualar el el entusiasmo en el último aplauso ya ya de entrada me aplauden mucho pues ya estoy preocupado claro claro claro yo estoy preocupado todo el rato si se mucho miedo

Voz 0552 08:58 como un perro pequeño que tiemblan Berro pequeño que tiembla siempre

Voz 0057 09:03 todo es una amenaza claro claro me pasa es bueno pues tranquila

Voz 2 09:07 ah amigo bueno pero hay uno hay que me mira raro ya

Voz 0057 09:11 si quieres hacer pipí en la columna lo puedes hacer

Voz 2 09:14 se comporte como común pero eso no lo he hecho nunca orinar

Voz 0057 09:16 el programa eh aquí por ejemplo truncar a no voy a hacer es no voy a hacer

Voz 2 09:23 hemos traspasado muchos límites en este programa

Voz 0057 09:26 me me obliga este casi hacer de entre sí sí me forjar este sí sí luego los recuerdos e luego lo escuché me di una vergüenza si te obligue eso hundía

Voz 2 09:36 yo muy de verdad que hace bueno no es la cara eh porque a esta distancia tampoco es la cara a la gente luego Ochoa como te pasaste les decía hombre había como me entró metros setenta no entre tuyo menos aún tú capaz de de calcular que entre tuyo ahora hay metro setenta Si yo creo que sí muy preciso me parece eh mira yo mido metro setenta y seis

Voz 0057 10:00 gracias a tirar el suelo no no tira tira tener suelo no encima no quiero poner encima de la mesa no que se rompe todo aguantar aguantaría aguantaría venga venga vamos

Voz 10 10:29 que no venga ah mira vea metro

Voz 11 10:51 con un sondeo esquinas delante mío poquito pero por favor

Voz 0552 10:58 setenta y seis de dicho quítale veinte donde

Voz 6 11:04 cincuenta y cinco la talla la la la talla de Tom Cruise o de Prince dio lo haya perdonado

Voz 10 11:14 Prytz medía ciento de ciento cincuenta y cinco centímetros

Voz 5 11:18 venga vale dice ayuda

Voz 6 11:27 vale pues eso que no no fue tan tan grave por lo tanto

Voz 2 11:32 grave sería un palo estornudar a un palmo sí que tienes que tener mucha confianza sabes bueno pues decide el estornudo que me he comido oye veo que estás estás preparado ya para empezar el programa pero yo simplemente me planteo aquí las si te parece eh te comento un par de venga un par de cosas la semana pasada hay yo te comento tratan vale la semana pasada yo utilicé en las redes una sabes que tengo la costumbre de hacer como unos pequeños anuncios gráficos si hoy hay nadie utilice uno que por lo que fuera a mí me produjo bastante risa que es la cara absolutamente calva la cabeza pelada de Berto que esto es una foto que hace muchos años yo creo que era a medio maquillar cuando me estaban maquillando hacemos

Voz 0057 12:18 muchos años si de Julio Iglesias una invitación que hice un poco rara

Voz 2 12:22 por Arsène sí sí yo que ya sabes que te dicho que es el cénit de tu carrera claro yo como todo el día voy por pueblos maquillajes del programa de tal tengo un banco de fotos que yo creo que es delictivo creo que es delictivo si lo ve la policía me puedes meter en la prisión y utilicé esa foto y la mandé con una calva en la k en la cabeza escribí todo me dijiste hombre Berto bueno pues bueno repetirlo

Voz 0057 12:45 bueno tú me enviase la foto dices creo que es la mejor promo que se ha hecho nunca en nada si yo te dije que a mí no me gusta mí me parecía de mala educación ya se lo has dicho coger una foto mía donde estoy a todas luces muy muy muy desmejorado claro mal mal mal yo no necesito eso yo al contrario necesitó otros en que se me vea había

Voz 2 13:04 sí es insisten y permisos nada nada bueno así un perverso explicito de estos esta fue yo sí yo si te mande un audio que me daba mucha risa en yo interpreté mucho tu generosidad te quiero decir ayudante todo el mundo cual que que ah coño de no decir no la pongas percibir daba igual publicado no

Voz 5 13:24 no

Voz 2 13:25 no no es todavía no había publicado euros si te lo prometo legal entonces por igual labores publica Tale pero yo me quedo con eso me quedo con ese límite

Voz 0057 13:37 esto era esto es como una forma muy rara muy

Voz 2 13:40 poco evidente de pedirme disculpas no exactamente lo que viene ahora tan entonces yo quiero cerrar ya este tema y compartir con el público porque alguien dice Versalles quinielas me acuerdo de lo que me estás contando ahora cada por lo tanto me he permitido la licencia

Voz 0057 13:55 o sea que lo hubiera otra vez no

Voz 2 13:57 eh que lo veas bastante entonces

Voz 5 14:00 si no te importa eh es un sin techo uno Patti

Voz 0057 14:23 bueno ahora lo va a colgar en la pared y es una es una de las peores fotos que me ha hecho nunca dadas pues en esto consiste nuestra relación desde que no conocemos él se dedica a humillar me yo por un respeto raro que tengo pues no les no les roto la cara todavía

Voz 6 14:41 pero no le tira un ningún objeto romo hoy duro al acaba

Voz 0552 14:44 esta qué es lo que está pidiendo a gritos desde hace más de una década va muy bien a mi me parece que maravilloso para gracias

Voz 2 14:53 este hecho un aparatito porque creo

Voz 0552 14:56 qué tal usted cuatro niños de puede hacerlo eso ponerla en la cabecera de los llevaba al colegio va vale muchas gracias demonio nada gracias la quieres recuperar un tema que se trató el otro día la

Voz 0057 15:17 dijiste no se y medio en broma medio en serio te lo comenté ayer que estuvimos cenando juntos también si dijiste que cuando tú mueras que que supuestamente muy grasa antes que yo en principio si todo va bien bueno sin saber si todo va citó sigue los cauces naturales

Voz 2 15:31 el ciclo de la vida una patata vale

Voz 0057 15:33 Zuma es que tú que tú

Voz 12 15:36 yo yo ahora desactivadas a cocheras antes

Voz 0057 15:39 entonces la cosa y contento e ICO es Messi y te quedas tuyo en tú me dijiste que con la piel de tus testículos correcto dejaría has dicho que me hiciera un billete sí sí sí esto quedó como una broma no yo lo dije muy pero yo te quiero decir delante de toda España se ideó el mundo entero pues estoy programas escuchan todo en todas partes estas acciones María últimas voluntades

Voz 5 16:10 creo que sí

Voz 1 16:12 pues que que me hace mucha ilusión

Voz 10 16:15 me gustaría que esto no cayera en saco roto ahora mismo es lo que más ilusión me hace en mi vida si bueno pues tener algún día ese billete de lo hecho con piel de testículos que no los he visto no pero creo que

Voz 0057 16:28 claro que a lo mejor una pequeña mochila

Voz 0552 16:33 entonces entonces desde aquí si hay alguien que culta advierte

Voz 0057 16:39 tengo muchas dudas sobre esos debate en hay una hay un código deontológico los surtidores de piel tienen dicte dicen oye yo por ética no puede ocurrir piel humana claro esto estaríamos a detener casi económico de Turquía sea yo encuadernado en piel humana sí estuvimos hablando de eso de que a lo mejor

Voz 2 16:55 la acción mentes pero irrealizable o ir realizarle el ilegalmente

Voz 0057 17:00 me gustaría saber Curtidores ilegal hay unos puede aconsejar alguno alguien sabe si esto es legal Si esto sería una persona que como con

Voz 2 17:09 el ganas ha levantado la mano tú has hecho

Voz 0057 17:11 testamento tienes testamento hecho

Voz 13 17:14 sí sí sí sí

Voz 3 17:17 lo digo en serio Silvia dientes no no no no no no tengo yo no tengo pues habría que hacer testamento si imponerlo dejarlas ante notario ir ante notario va muy bien ahora como Rodrigo trigo

Voz 6 17:30 vamos a hablar de André no me venga son Sonia

Voz 0552 17:33 que saber lo que hacía el público venís aquí os importan

Voz 14 17:36 otro que a lo mejor coincidencia

Voz 0552 17:41 no te has curtido tus propios testículos

Voz 5 17:45 en Lugo

Voz 11 17:48 pues la verdad es que os he dicho sí pensé que

Voz 0695 17:55 era una apuesta arriesgada porque nunca iba a poder disfrutar de ese regalo en vida tener galo implicaba que el otro estaba muerto eso es verdad se luego también pensé que era un poco como comprarte unos zapatos hombre

Voz 0552 18:04 si tú lo antes de si alguien quiera hacer huevos o de un familiar que en aquel momento que esto tiene muy buena pinta Berto eso tiene bueno

Voz 0695 18:14 este es el regalo de bueno estuve de Berto

Voz 5 18:19 hombre esto feísmo perdona está muy grave pero no estoy muy

Voz 14 18:23 a ver es muy clara tomó riñonera son unos testículos

Voz 5 18:42 son de plástico donde dotes comprado esto tío a ver a ver

Voz 0552 18:49 a ver para los que no estén viendo el programa en Youtube esto es

Voz 3 18:53 como una especie de monedero hecho en plástico que simula una dos dos testículos con su pelo y aquí puede guardar

Voz 5 18:59 gracias hacia lo que puedo guardar pero dime dónde has comprado

Voz 0552 19:02 el ocho yo lo has hecho tú

Voz 5 19:05 esto lo cambia todo

Voz 2 19:08 podrías hacerlo con piel humana

Voz 15 19:11 es decir el el modelo

Voz 16 19:15 yo tengo esto ya que es bueno para eso sí es para

Voz 2 19:20 este es Darwin

Voz 4 19:22 dos dos dos caras de Darwin un aparatito pero bueno vale pues muchas gracias

Voz 5 19:28 a ganancias

Voz 8 19:40 como o yo

Voz 14 19:46 bueno vamos a ver o no

Voz 0057 19:49 pues a ver eh no se trata de esto yo lo que yo no quiero que esto tiene que quedar claro yo no yo creo que no lo contábamos bien no se trata de de extirpar de los testículos Andreu manteniendo su propia forma llevar dinero en ellos no es eso no es eso lo que yo quiero que se entienda bien yo lo que quiero es que con su piel se se corta hice haga un un monedero pero pero bonito tú no tienes por qué ver Nikon ni pelo ni nada se quita el pelo se Gürtel bien Monedero bonito

Voz 2 20:17 además que yo no pueda usar yo quería llevar junto al corazón siempre que incluso le puede serigrafía sea la Sagrada Familia por ejemplo claro algo típico de Barzan Copito de Nieve si coges yo me gustaría aquí pido

Voz 0057 20:31 a quién nos puede aconsejar porque esto es un programa que la hacemos entre todos primero quiero saber si esto es legal si se puede poner en un testamento y un notario te puede dar fe de esto cuando cuando este señor fallezca tiene que venir un señor es decir esa piel llevársela

Voz 2 20:48 que es tanto esta operación

Voz 0057 20:51 eso será para verlo de alto nivel llegaron unos

Voz 4 20:53 señores hay Curtidores

Voz 2 20:57 y la familia Un disgustó oye hasta el último momento dando por el saco sabes me ha de repente me acaba de dar cuenta que están aquí tu mujer y tu hija no sé

Voz 6 21:06 me he sentido mal hablado vive desde aquí lo digo pero Andreo yo quiero llevarla adelante

Voz 2 21:13 venga vamos a hacerlo tampoco te pases yo voy a marcar los tiempos no pues yo no tengo ninguna prisa pero quiere extraer lo quieres ha llegado el momento vale vale pues muchas gracias tienes la nariz para ti para no ya tengo yo venga vamos a seguir

Voz 0552 21:40 lo que sí es muy inquietante hay una señora aquí

Voz 2 21:43 que a empezar programa tiene un cartelito que me lo enseña que pones amante de chufa o yo yo yo

Voz 0057 21:50 en una pregunta es algún tipo de promoción algún producto local porque esto es una una teletienda

Voz 2 21:55 vamos crear ya han traído horchatas

Voz 0057 21:58 seguro no

Voz 2 21:59 con has pedido chufas chufas sin horchata y la chufa

Voz 4 22:03 a vale me hallaba seco Berto como

Voz 2 22:06 además José

Voz 4 22:08 estos son chufas vamos esto se puede comer así no aquí tengo a las instrucciones para que agua chufas para que me hagan la horchata

Voz 5 22:24 podía haber extraído

Voz 0057 22:29 y unos listones de madera para quemar que Magallón una cajón era que mate faltan

Voz 0552 22:36 muchas muchas gracias

Voz 2 22:38 pues nada

Voz 5 22:41 sí claro los chufa no paramos el programa para esto tuyo no ha cargado va vale gracias

Voz 0552 22:50 pues muchas gracias intuyo que a lo mejor es de la zona de Valencia Alborada ya hombre no me cuadra gracias a los dos

Voz 2 23:05 vamos a seguir adelante esta edición esta

Voz 6 23:08 no muy muy nada tengo una una

Voz 2 23:10 noticia para ti para todos para todos y la voy a la vamos a contar a través de una grabación de audio e pido disculpas porque la verdad es que las realizaciones un poco alocada pero la noticia era tan impactante

Voz 12 23:24 es que me vi obligado a hacerlo como pudo

Voz 2 23:26 eh

Voz 17 23:27 este es el resultado adelante la atención que tuvimos novedades muy importantes

Voz 1 23:47 y me dijo

Voz 17 23:49 desde he venido corriendo que amateurs todo hay dos chatarreros este tiene una voz más y haber visto más bien modulada recoge por lo tanto por lo tanto y esto es muy importante el avance de la investigación y claro hay dos por eso pasen más chatarrero hacer para nadie sabe nada de buena fe gracias sondeo hay dos

Voz 5 24:28 o saquen en tu barrio ya van ya ya están yendo dos chata

Voz 2 24:32 pero yo no tengo Barry yo tengo una calle porque aquello no es un barrio en fin algún día con detenimiento Jesús vale pero es una calle a de paso un chatarrero como mínimo dos veces al día como verán la cosa ellos que

Voz 0057 24:46 qué ha tenido que pedir refuerzos

Voz 5 24:49 que viene otro chatarrero

Voz 2 24:52 por lo tanto mi preocupación y mi interés está disparada muchísimo no sea esto tiene que pasar ya a instancias oficiales si el nuevo alcalde este que hay aquí en Madrid este que chiquitito que mola tanto

Voz 0057 25:05 es decir esa foto que lo coges

Voz 2 25:08 que parece que lo zarandea seis y si ese hombre tiene que meterse en esto ya pues si lo más seguro que le va a interesar muchísimo cuando se lo diga no lo no lo descarto pruebas que lo sepáis vale bien dos chatarreros me indican que hay que hacer una breve pausa estamos en la Cadena Ser y volvemos en un momento venga aquí estamos aquí para confirmar

Voz 11 25:32 estoy

Voz 1 25:35 en la Cadena Ser

Voz 0552 25:42 más adelante la Cadena se les estaba enseñando aquí el público presente en el teatro Lara cuatro tipos de regalos que por azares de la vida están ahora mismo nuestra Mesa que son el que los arraigo la gente el pesebre de cacahuetes un Darwin pequeñito hecho en en una impresora 3D una nariz de prótesis casi

Voz 6 26:02 aún habrá You y de qué manera abrazo RIM forja

Voz 2 26:07 vale esto es así es la gente es el primer paso hacia el Diógenes exacto pero bueno bonito vaya muy bien qué te parece que vayamos ya con las preguntas lo como quieras te puedo contar otra cosa adelante si sigue pues venga es un poquito Misterio Finito pero te cuento me da pereza hacer la sección misterio Finito pues sin sección no encuentran no pero es que con la música va va a ir mejor bueno pues que decídete

Voz 0552 26:35 qué quieres hacer yo qué sé si

Voz 6 26:38 no me preparo las cosas bueno vale Paul ponen la pone la música

Voz 10 26:44 la Cadena SER misterio Finito hoy este punto es el que en fin loco soy yo se llamaba e infinito hoy en la Cadena SER misterio finito con

Voz 2 27:07 Finito

Voz 5 27:11 buenas tardes buenos días también una buenas tardes es como cuando te descalzas pantallas mezquita duró pues entra con con unas botas oye te va luego te cuento lo que está más gruesa hay que voy mal gruesa

Voz 1 27:41 sí ahora sí perdón

Voz 2 27:44 bueno se ha colado ese señor con ese vozarrón Gu Yuyu es increíble verdad me ha estallado vea estallado los tímpanos bueno pues resultaría muy sensible no él esta sección hola buenas tardes

Voz 5 27:58 pero luego hago

Voz 2 27:59 esta sección todo lo importa tres cojones

Voz 5 28:02 eh mister bueno otro misterio menos quién sabe no yo vivo rodeado de misterio que extrañas y piano sí sí

Voz 2 28:11 lo que pasa es que lo que tengo que contarle pasó Andreu italiana raro que así por qué no se va

Voz 5 28:19 en que vuelvan los otros dos Bada eh les dejamos la habitación con la música eh puede esos momentos sí dime dime qué pasa Andreu salimos de la Sección I

Voz 6 28:36 pero pese los oído está por favor deje trabajar a la gente el ruido ensordecedor a mí también me molesta a los dos por favor

Voz 2 28:46 Andreo cerramos la sección no ha servido para nada

Voz 0057 28:51 no me hace ilusión es que se puede

Voz 2 28:53 incluso hasta aquí las vale pero como hasta que iba estaba hacía aparte de e Bay vamos a salir

Voz 5 29:09 mira con los tres cuatro minutos de radio más desaprovechar de la historia de la radio

Voz 2 29:16 fusión este programa es empieza necesitan un manual instrucciones si estamos un año sin hacerlo yo no sé volver hacer hay una cantidad de códigos y claves internas de personajes que van que no van que bueno es igualado una tontería el otro día estaba en el parque co con mi niña hacen más que yo

Voz 5 29:33 hago me voy también

Voz 14 29:36 por favor

Voz 2 29:43 entonces estábamos en un en un parque

Voz 0057 29:45 dos sección voces graves también rodaría E dos locutores que esto Rato

Voz 2 29:49 como esta gravedad no gravedad cero como está pero bueno pero esta semana más para Onda Cero oye que que nada muy tonto estábamos en un parque ahí ya sabes cómo son los niños que tienen si tiene suerte cabezones no tienen mucha sociabilidad los niños o son de dos tipos o no quieren jugar con nadie porque les da mucha vergüenza o juegan con todo el mundo mi hija está en el grupo II vale juegan con todo el mundo muy bien muy bien me estábamos en un sitio hay que se cuelga como monos y tal donde se cayó por cierto

Voz 0057 30:28 esto por aquí no iba a mirar a ver si decía que no con la cabeza

Voz 4 30:31 y entonces viene un niño

Voz 2 30:34 a jugar niños X Miño Random se Miño

Voz 0057 30:37 conocido el niño desconocía el niños desconocidos

Voz 2 30:39 para mí sí lo era para nosotros si se pone allí también era del grupo II que hacéis capas mira me colgar pum pam tú era un creo un año mayor que en mi niña yo me encarga si se colgar de ahí de no vale vale va Hierro era un niño

Voz 6 30:52 ya no no no no no Tim Burton niño un poquito

Voz 2 30:57 Yves Le digo yo que también como padre que intenta sociabilización este padre enrollado padre enrollado un rabia en nombre

Voz 5 31:05 hola chavales chavales queréis algo de merendar cura puedo jugar con vosotros qué quieres que no pero yo creo que no hay que tratarlo fue un acierto

Voz 2 31:17 estancia en niños pero padre enrollado normal digo hola cómo estás admira pues sí porque estaba en

Voz 6 31:23 cuando una maniobra muy arriesgada a mi hija

Voz 2 31:27 que por eso luego se cayó y entonces pues yo si saltan de de Hierro Hierro de barra en barra y el chaval pues yo ese saltaron Lulu salta pregunto Annie no hay ningún niño es conocido al niños con lo digo queda tienes dice dice siete llevaba letal pero él no se queda a gusto con eso y el misterio

Voz 5 31:52 por favor

Voz 4 31:53 le dices pero no te he dicho siete pero en realidad tengo diecisiete El niño se

Voz 2 32:01 pero era tenía el aspecto de un niño de siete teniendo diecisiete no espérate Idígoras Geria yo yo yo yo allí vi que había ya un contenido bueno para el programa porque yo vivo así con lo que el país bueno ya no era tanto la vivencia sido cuéntame lo que yo lo pueda contar

Voz 4 32:18 y digo cómo es eso dice sí muy fácil me gustó la producción muy fácil dice cuando yo tenía siete

Voz 6 32:26 me congelaron

Voz 4 32:28 eso el niño me congela no

Voz 0057 32:31 que ponerle nombre ya este niño

Voz 4 32:32 me tuvieron congelado hasta los diecisiete Waltz llamaba Walt por el frío y por el frío me queda pequeño y ahora por eso tú ves

Voz 2 32:44 que parezca que tenga siete

Voz 4 32:46 pero en realidad tengo diecisiete

Voz 5 32:50 y se fue mi hija ello nos quedamos

Voz 2 33:01 sí hay mira

Voz 5 33:04 no no no les decimos decimos nada de y luego añadió me dejáis la bicicleta lo voy a hacer

Voz 0057 33:12 dicho a ver si no esperamos un año te puedo deja hasta el coche

Voz 5 33:18 el gorrión

Voz 6 33:27 nada que bueno esta fue la explicación no no no añadió nada más

Voz 2 33:31 es muy fácil dijo al empezar la explicación ella

Voz 0057 33:34 bueno pues ya que ya que estamos explicando a unos cosas yo voy a explica otra cosa también venga ya una novedad que tengo para ti

Voz 6 33:41 a vosotros sé tengo es una vive en cuota novedades novedades viven la sección se deja llevar fácil si si vas es un engorro ya se lleva presentado raro y eso no me niego en la carrera se

Voz 19 33:58 vive en total

Voz 5 34:00 Pepe

Voz 0057 34:03 no no perdona las notas siempre ha sido de de nuevas pues cuando las plicas se normalmente es una que no debe hacer explicaba antes

Voz 5 34:13 ya

Voz 0057 34:14 sabes no hay no hay no hay nunca ha existido una secta

Voz 2 34:17 a tiene razón quita quita la música me invento otra selección no no es que la tenemos no

Voz 0057 34:22 notas no Andreo queda la tenemos no has dicho no

Voz 2 34:25 edades yo me agarro a eso

Voz 4 34:27 has dicho novedades

Voz 0057 34:30 bueno el nuevo Roberto podría ser

Voz 5 34:38 luego para el fin de semana me doy la cabeza entre él y vosotros creéis el juego B30

Voz 2 34:52 pero sí dímelo

Voz 5 34:54 porque es puramente sólo ha dicho que seguir por qué no

Voz 0552 34:57 qué hacer pidiera Babe lo gobernaba

Voz 4 35:00 desde ayer llevo como sería esto que hace tienen negativos en mi propio cuerpo calcetines

Voz 0057 35:11 yo lo voy a enseñar ahora esto es visual si quieres puedes acudir a You Tube haberlo vale os voy a narrar lo que pasa pero los podéis ver vale has claro claro toda esta parte lo que sería calcetín está de piloto

Voz 5 35:23 sí aquí pa arriba es mi pelo si calcetín de padre entonces llevo de lado la zona de calcetín a voy por la calle así como un imbécil porqué como si hubieras pisar un charco de ácido As pisar charcos de crema de pila tory ha visto

Voz 0552 35:44 me lo he hecho yo ayer por por idiota porque es la sección de Andreu que hice ayer ahí

Voz 0057 35:50 para mí para vosotros dará ya un par de semanas porque esto está grabado vete tú a saber yo ya me he perdido también alguien me preguntó por qué llevas calcetines Ical pared porque tú son siempre diferentes y tal y me pareció una buena broma es decir no es que son pintados escribí en el guión llevó calcetines pintados cuando llegue allí las chicas de de maquillaje me dicen tienes que afeitar te digo yo como no había contemplado esa posibilidad me dijeron si no te podemos pintar con los pelos que llevar y entonces me propusieron afeitar Met todas las pierdas todo toda la pierna que yo ahí me empecé digo perdón de vais al aparato

Voz 5 36:26 en qué momento decidimos porque si tú empiezas piernas barriga ya ya ya ya

Voz 0057 36:34 a ir tú cuando dejarte todo Mondo ya te puedes quedar como como un bistec y al final estuvo a punto de cargar me ese ese chiste para que no me lo hicieran pero decidió afrontarlo y así ya me he hecho

Voz 2 36:49 poco llegar lleva programa invierte con los pies encima de la mesa pintados como de azul y unas personas allí manipulando ante los pies de cortarse las uñas por yo siempre lleva en las uñas de los pies cuarta

Voz 0552 37:00 vale

Voz 2 37:00 vale vale impolutas te lo digo porque sino la pintura no agarra no igual en el pues ya está eras perfecto

Voz 1 37:13 cárnica

Voz 5 37:16 eh algo es promoción encubierta cómo te llamas mal perdona que te perdono obviando que que es lo que nota lo que estar delante no no estabas cosas

Voz 11 37:35 la Berto está pasando juego así lo de la chufa la Mesalles rara no seas hecho Magdalena San rayitas de Caner pero unas las manadas una nana

Voz 5 37:52 mi gracias Fira Berto se va a la mujer de las chufas de alguna manera quiere saber enseñar la verdad es que me podía haber trae me podía haber traído harina levadura pero no ella dijo adiós algo que comentar es que la horchata

Voz 2 38:28 si la traigo no se toman seguida sí Maddalena les pasa

Voz 5 38:32 lo mismo duras pues lleva la cancela iba a beber entera el litro y medio que trajera pero gracias de chufa muy delicado yo creo que Berto estamos en disposición estamos en dispone del dinero maleducado estamos en disposición de igualar un récord

Voz 2 39:00 que es el de no sacar ninguna pregunta que esto podría pasar podría pasar eh así como nos vamos a bueno no sé signos da para todos pero igual si es lo que hay que dar tiene que yo voy a probar en rollito de canela perdóname mientras Andreu siga haciendo programas pero hombre por favor daremos eh si no está bueno no lo voy a decir no

Voz 5 39:22 me quedaré callado

Voz 6 39:26 y nadie sabrá que está bueno no estamos en nadie sino Berto baje una pequeña degustación de

Voz 2 39:35 Castellito de canela

Voz 6 39:38 a ver si se calla es que está malo de momento no dice nada

Voz 2 39:44 son tiquismiquis ya sabes cómo es saber si si ojalá ojalá falleciera ahora para que esto fuera el último sabor

Voz 5 40:03 o con Mi vida que feliz Joy

Voz 2 40:08 pues ya ves te vuelve fracasa tu casa de Barcelona Iris Monedero con lo devuelves con unos con el derecho de bombos de goma y calcetines afectados te vuelves comido bebido qué más quieres que vaqueros es verdad eh tiene que estar agradecido afortunados

Voz 0552 40:24 ah

Voz 2 40:25 claro que sí dejaremos oye di que sea simbólicamente vamos a coger alguna

Voz 0552 40:29 das no no si es verdad

Voz 2 40:32 esto es una ceremonia bastante caótica vamos al nadie clásico

Voz 1 40:36 no

Voz 5 40:49 por cierto aprovecho para decir que la semana que viene que es la última esta ciudad temporal

Voz 0057 40:55 eh tú boca llena eh

Voz 2 40:58 vamos a hacer el programa desde el Festival de Comedia sin gloria en San Feliú de Guixols donde ya estuvimos la temporada pasada iba a ser un programa en directo rabioso directo vale con alguna sorpresa hay muchas cosas en un lugar maravilloso y un festival que nos toca de cerca que organizamos los de El Terrat de acuerdo si los Charlines desde Valencia se hace llamar no Charlines esta persona dice

Voz 0057 41:20 desde hace dos días mi jefe no para de envío de utilizar más el lugar de pero templo llevamos retraso con el envío más los entregaremos a ti

Voz 2 41:31 qué quiere demostrar ante cada vez que lo dicen es Martín vial teclea en la cabeza no puedo parar las seis seguro seguro que este también utiliza el ergo que eso ya bueno hubo mucha gente dice estamos llegando tarde ergo se habrán ido que dice algo también el pago para coger la parte mire usted expulsado de la ciudad le eléctrico por supuesto Víctor de Twitter o la nadie se une en una iglesia una pareja tienen sexo que una pareja la primera que el programa se lo tomarían como que están haciendo un agarrada o honrando a Dios por hacer ver que sea Ammán una pareja no qué te pasa una pareja de que Andreo una pareja tiene sexo una pareja de humanos si sí que si esto se le a ojos de Dios sabe entendiendo que Dios está haciendo todo lo que pasa en la Iglesia supongo que sí porque como su oficina no su empresa allí tiene que haber contacto directo no

Voz 0057 42:35 honestamente creo que Dios hace tiempo que está que se fue fuera otro a otros

Voz 2 42:39 si tiene va por la oficina no no como que montó esto

Voz 0057 42:41 es autónomo dijo Sáez como cuando tienes la verdura cociéndose dice luego el hecho un vistazo se fue con otra humanidad otro rollo que tiene

Voz 2 42:55 eh y aún no ha vuelto a echar un vistazo a puede eh que a lo mejor de repente se quema

Voz 5 43:00 más

Voz 2 43:01 o igual ha puesto el reloj de estos de cuenta atrás que es el fin del mundo y cuando se Piti Pipi los espaguetis creo que no hay nada eh no no hay nadie al volante no hay nadie para Andrea Bustamante Berto esto ya compete choza de Mallorca muy bien choza ese alcachofa eh si se hace llamar así sale mal Pepe alcachofa como también como cantaor no espera espera el caché

Voz 0057 43:25 porque si no no hay cantores con nombres

Voz 4 43:27 sí hombre hortalizas no es

Voz 0057 43:30 bastante común en el mundo del cante ponerse nombre de comida eh

Voz 2 43:34 qué es decir Habichuela Pescaílla

Voz 6 43:36 Tito es verdad sí sí entendía ahí ya razón posible alcachofa garbanzo Garbancito te de Le Bail alubia Manzanita Manzanita El Cigala si el delito de Canelas vale frito de Córdoba no se mantenga

Voz 2 43:55 con esa gente es apto para celiacos o tiene gluten Elsa Máis amante cero para los que están haciendo la operación bikini en el Himalaya también se había huevo frito muchísima gracia manteles acompaña está obsesionado eh entonces pedido unos oyentes que creo que se van de viaje de novios y hacen un viaje por carretera por Marruecos

Voz 0057 44:18 te han pedido que te calles un poco no

Voz 2 44:20 es que no nuestro presidente a favor una manda el correo dice mira que te piden esto y me piden que les esquiva con letras Samantha para todos porque quieren vigilar el coche llevar un coche por Marruecos Vilar Vinyes bueno pasarlo a vinilo esas letras con las que tenemos por ejemplo aquí detrás Vall s pasarle tras las hiciste tú si con un pincel viajó a mí gracias tipografía tienen nombre las puesto dice el viejo se llama empiece el viejo no me acabo de inventar depués poner un nombre a la tipografía bar Andreu Mateu eso vale vale tipografías amante venga y la puedes yo creo que la la podrías poner a disposición del mundo eh sí sí que yo creo que hay algún experto tipográfico aquí hay algo Gracita aquí algún racista anti que va a ver mi ámbito aquí no quiere venir a mano y bueno sí pero lo voy a hacer pues bueno que sepas que Marruecos va a haber una pareja con un coche todo yo con las letras enormes como si fuera un equipo del Dakar loco que se ha perdido creo amante para para todo muy bien gracias mucha ilusión

Voz 0057 45:26 vale algo sabe alguien desde el Shanghai entonces si algo sabe si hice engarce es donde está Thor no no no es de El señor de los anillos verdad sí

Voz 0552 45:37 vaya poquito que esta información en la cabeza

Voz 0057 45:42 cuando dejamos el BRIC de leche fuera de la nevera unos días decimos que se corta entonces y en una cafetería nos dan leche cortada irnos sin dije estamos podríamos denunciar por agresión con arma blanca

Voz 2 45:51 no

Voz 0057 45:52 el hombre va hablando de cafeterías el trapo Estepa limpiarlo de el lo de tu Vico decirle a mucho asco no soy el único no porque eso echaba vapor pero el trapo acogiéndome acogiéndome a verdad todo el rato ahí con tu Vico y el vapor y venga venga más mierda y luego ya no había otra manera no cuando se cambie Xetra quién lo decide claro

Voz 2 46:16 ya ya bueno oye tú que sabes cosas

Voz 0057 46:19 así tú que ya es cosa Cristina cosa fin Le he dicho hoy a una del Starbucks que los Basso que tienen son muy grande se lo he dicho así ya ya lo tienen dicha dice que tamaño quieres digo a ver humano a mí el pequeño vuestro me parece grandísimo y me lo enseña dice esto te parece grande por supuesto me

Voz 5 46:37 a veces es enorme

Voz 0057 46:39 ya digo y eso que tienes ahí esa especie de de de barreño infinito el grande grande grande un cucurucho el mago Merlín grande dices huy pues no sabes Klum la gente que hay que lo pide esto eh digo no si gente liberada hay que te metes un litro y medio de casos es un litro de eso está ya el ligados sea tu cuerpo no

Voz 6 47:05 basta ya no pero te ponen un corazón tu nombre Un corazón no Berto que dónde vas a quemar el más levantaban la vale vale vale dime

Voz 11 47:18 Grecia Grecia eso de Grecia de Grecia es un hombre ya pero mi nombre crecía

Voz 3 47:28 pero no no sabes de dónde viene vienen temo lógicamente hablando

Voz 11 47:31 no no no buscado pero no tiene ningún sentido supongo que mi madre no tiene Santo

Voz 0552 47:36 no no pero igual es como si dices pues es la contracción de Gregorio

Voz 5 47:42 por ejemplo

Voz 0057 47:43 sí porque mi padre se llamaba Gregorio y cuando me concibió pues tenía al verlo por ejemplo muy bien tres entiendo que no es el caso para nada no lo sé no lo sé pero entendería crece

Voz 11 47:58 estoy hace Go es que como tú te pones este número

Voz 0057 48:02 no es dónde viene no te no te pone nerviosa no

Voz 11 48:06 van a ver si le a mi madre pero mi madre tampoco tiene explicación

Voz 0057 48:10 claro se lo dio a mi abuela Opus te lo puso

Voz 11 48:13 ella no claro me lo puso ella con mi abuela se lo inventaron

Voz 2 48:17 abuelas y entre nosotros se está muy bien

Voz 11 48:23 vamos que no tienen ninguna explicación vieron él no se tenían el nombre por ahí venga yo no tenía

Voz 2 48:28 más una bolsa con papeles con sílabas

Voz 5 48:33 puede haber salido Pretty o

Voz 11 48:37 a Loris bueno pues oigan duras y Mi Familia se dedica a la producción de aceite trae un poco

Voz 2 48:42 me encuentro

Voz 0057 48:44 hago como las chufas

Voz 5 48:48 claro él está cayendo una fina que te lo agradezco vez de comedia ETA Berto el Catherine grano te lo van a dar

Voz 0552 49:02 pero ya que me es molido hasta hemolítico

Voz 0057 49:05 a dar besos pero bueno te va a quedar la cara como saben que había en Correos para mojar los sellos de aquel acto vaguedades flete así charla que voy a hacer voy a mezclar las chufas con el café era como una ruleta rusa me te de la mano y a ver qué saco

Voz 11 49:22 no es que lo ha cortado tostado y molido Mi madre otro estoy molido y lo guau lo habéis plantado ahí no no lo ha caído del cielo

Voz 5 49:36 venía Juan Luis Galán que yo a vacaciones tanto yo he dado todo lo que suena de nada

Voz 11 49:42 más cosas pues muchas gracias que eso lo tenían para que pitos y bueno no pasa nada estoy bueno contigo te da la mitad no yo tengo una nariz

Voz 5 49:55 ya veremos

Voz 0057 49:57 esto es para cafetera italiana algún tipo cafetero

Voz 0552 50:00 si la cafetera de toda la vida gracias Tuc Tuc que no tú soy yo soy Antonio Antonio tienes alguna relación con Grecia es si donde bien Antonio la paz

Voz 5 50:10 eh

Voz 14 50:12 bueno a mí me lo puso por Mi abuelo tal pero creo que es más común también quiero decir

Voz 5 50:16 la vas a lanzar pero salió Antonio no tuvieron suerte

Voz 2 50:22 esto se llama Antonia pero llevará camiseta que pone salva aquí lleváis todos los un un tipo te con los nombres que no es que

Voz 14 50:29 eh el asunto es que bueno si Berto tiene regalo sí yo también traía un regalo más para aunque no es la horas me gustaría pero sí sí

Voz 5 50:40 aquí hacemos lo hacemos lo que os de la gana

Voz 14 50:43 me gustaría que tú no te fueras pues somos como mucho

Voz 5 50:46 a quién quieres que baile

Voz 14 50:58 bueno e cometa pasa como se le encanta el tema camiseta de Jamaat de vendría

Voz 5 51:06 en este entorno eh bueno el tema

Voz 14 51:08 camisetas también es medio artista sitio

Voz 0552 51:11 los medios sólo eh

Voz 14 51:13 yo he traído como una camiseta para para él

Voz 4 51:19 eh

Voz 14 51:20 bueno luego de traído otra para que tú pongas a Berto ya que Azcona siempre lo que quieres un poco

Voz 5 51:26 en la de Berto ponen ignorante Antonio Antonio no es nada personal Antonio había un poco de descarrila que todavía no Berto tomó ahí muerto Antonio Muelas bastante a mí te digo perdona que te

Voz 0552 51:45 lo que esto es lo último que hay que hacer un regalo te lo convencí pero este tipo de consiga así como de plástico no te da la pechera la pechera que suda la pechera así

Voz 14 51:55 ha sido complicado pero a última hora a la única forma de pero personal

Voz 2 51:59 no apasionada he traído unas pegatinas porque realmente

Voz 14 52:01 para reivindicar lo necesario que es el arte en la sociedad sí que desde una asociación que reivindica a dar algo así porque solo así entonces bueno para que haga es yo lo he llamado haikus visuales depende de cómo lo configure pues se forma una frase forma otra hay cosas visual nos también tenemos camiseta nos podemos poner los cuatro en orden ir moviéndolo cientos de la frase cambia mucho

Voz 5 52:23 Paco gracias Antonio muchas gracias no yo lo que voy a hacer gracias Antonio aprovechando esto lo que voy a hacer es a regalárselo a la gente a muy bien pero lo siguiente mira ya estamos viendo ya está oye una cosa están sacaba

Voz 20 52:40 tiempo en este programa me habéis dado las cosas que más me gusta en el mundo la canela los restos de pastel favorito ya el café me flipa especialmente el olor del café porque yo te he contado que yo vivía en en en Cardona a mi pueblo tenía un lado y cada jueves en la calle amanecía llena de olor a café

Voz 3 53:02 la gente se ha callado como por respeto al resto no trae Amin están ya está haciendo muy bonito la patata eso me han cantado las chufas bueno vale pues yo voy a hacer un último juego Berto con tu permiso aquí es estas pegatinas pone pues tu corazón salva ignorante arte las

Voz 2 53:22 vete al azar

Voz 5 53:25 bueno ahora voy a tirar la gente

Voz 2 53:28 aquí pues no tirará bajar si no se ha marcado es Patil pero entonces cada uno a alguien del programa eh y unos y uno no sea conforma hizo lo vamos a tirar es que es un día maravilloso la verdad con tu permiso Antonio lo puedo hacer esto es un haiku dinámico tú es eso visual tiro algunos por aquí hostia buenos por allá y al que le toque lo que su pareja tienes que vaya a su casa dos eh y al que le toque pues queda tocado por ejemplo pues ella es arte y al que le toca bien

Voz 5 54:05 perdona perdona es que hay una pegatina que pone tú él que le toque eres tú si es que no piensas muchas Mira Berto si yo pensara no estaría aquí

Voz 0057 54:21 no me perdería lo mejor de la vida te voy a dar un abrazo yo también es que notado clases también si nos vemos en Barcelona

Voz 0552 54:31 gracias feliz no nos vemos en el Festival de Comedia pero estrellas un abrazo una lo último programa el último programa te ves