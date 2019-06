es mucho mejor desactivar la bomba que esperar a que explote en nuestro caso el territorio porque hemos renunciado hemos renunciado los productos de de proximidad hemos renunciado a seguir manteniendo población en el territorio pero no eso población que vive sino población interactúa con el territorio en algunos casos tenemos población que vive rodeada de territorio absolutamente ese lo atizado no creo que de una vez por todas tenemos que poner poner el foco el foco hay Hinault bueno entiendo que desde las zonas más urbanas y la sensibilidad ante ante las llamas cuando se ven en la por ejemplo la televisión no se habla de ellas en la radio es cuando se pone a flor de piel pero la vegetación que todos los días y este proceso es imparable en en en este incendio está no está pasando de seis mil hectáreas de las cuales prácticamente son Olivares

Voz 1

05:35

en los en los países desarrollados nos estamos encontrando circunstancias que no tuvimos en la historia ya no sólo porque el clima no está cambiando algo que siempre hemos considerado constante el clima no cambia si el clima Llanos nos está cambiando pero además hemos generado una situación socioeconómica en la cual sentimos que nos podemos permitir el lujo de prescindir del territorio y eso nos ha pasado antes a la historia hay a veces pongo un ejemplo de que la antigüedad en los incendios forestales salían de las ciudades porque se utilizaba el fuego las ciudades de las ciudades y quemaba en el campo a día de hoy nos encontraremos no estamos encontrando el problema de que el fuego nos va a venir de fuera a saltar entre comillas lo va a afectar a la ciudad como hemos visto en ciudades como Estados Unidos pero como vivimos en dos mil siete por ejemplo en Vigo sí es un fenómeno al que no estábamos acostumbrados porque llevábamos diez mil años gestionando el territorio incluso gestionando lo con fuego gestionando una agricultura muy intensiva y a día de hoy hemos preferido traer alimentos y productos de de sitios alejados no Hampden