Juan Genovés: "Cómo iba a pintar un cuadro de mujeres y hombres abrazándose"

Voz 1 00:09 sabes que esos son los aplausos del veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis aplausos de quienes asistían a el pacto del abrazo se llamó así que filmaron Rivera y Sánchez llamó así porque un cuadro

Voz 2 00:24 de este pintor fundamental la historia artística española el abrazo estaba de fondo que significa el abrazo qué significa políticamente el abrazo

Voz 1189 00:36 bueno nosotros que estábamos en la resistencia que es una palabra que parece que se va es porque se solía decir el entramado ese de que

Voz 2 00:46 que era la

Voz 1189 00:50 la oposición al antiguo régimen eso lo aprendí en en Francia estamos con unos amigos pintores ir íbamos en cine entonces había un señor en la fila de cine unos jóvenes les dijeron salga por favor obsceno tiene guardar formas yo mis amigos franceses decide quién es este sin entonces la gente el respetaba él lo llevaron decía no por favor que me encuentro mientras no vaya entonces yo digo que con esta es hice señor señores un resistente te has fijado que llevó no me Dalí una cosa hice ese señor Nos hace que disfrutemos de la democracia que tenemos ahora ese luchó por la ADER yo lo comparo con nosotros porque aún estamos a la dictadura dije cada uno de nosotros somos resistentes y algún día pensaría es entonces generemos pese a días algunos porque no somos oposición al la oposiciones cuando hay una democracia democracia Itu pensamos que lucha el una dictadura en aquí en España en todo el mundo eso es la resistencia yo lo puso un poco el bueno IOR no sé por qué pero ahora resulta que se está poniendo de moda la palabra bueno pues muy bien estoy encantado

Voz 3 02:00 fíjate yo hubiera pensado que efectivamente como en Francia a los resistentes se les hubiera homenajeado no habido mucho de eso verdad absoluta en España hay gente que que

Voz 1189 02:11 yo le hemos dado han dado la vida también porque era todo ilusión cuando y sobre todo la gente que podíamos viajar tenemos la suerte les alivie hemos como se veía en los países nuestros en Francia decías porque no tenemos nosotros eso bueno pues referente a la pregunta que me hacía sobre el cuadro si nuestro lema la reconciliación de los españoles

Voz 2 02:36 yo me

Voz 1189 02:40 apoyé is después formó parte del Partido Comunista Español Partido Comunista Español yo no sé si los españoles piensan lo primero que se que que yo hoy de ese partido y de esa lucha los admiraba de la lucha ellos entonces y no me atrevía a militar con ellos pero los ayudaban todo lo que podía entonces cuando hoy eso es decir la reconciliación Acciona ahí estoy yo bueno entonces como pintor es hoy digo hay que buscar un una un símbolo ahora es muy fácil decir que la reconciliación es un abrazo pero cuando no lo hay era muy difícil muy

Voz 2 03:20 es difícil

Voz 1189 03:22 yo hice varios ensayos enfrente de mi casa hay un colegio salían todos los niños poniendo cada día cuando a la hora de salida corriendo y de pronto alguien hizo no sé qué se dieron un abrazo todos juntos toma el abrazo sea era como una señal de alegría ya gasta el abrazo

Voz 2 03:41 si tuviera que pintar genovés a los españoles de junio del dos mil diecinueve en que convertiría que abrazo el abrazo se mantiene Nos hemos polarizado unos dado

Voz 1189 03:53 pasos para tener no sé quizá lo que estoy haciendo cada día yo no he cambiado en el fondo no ha cambiado lo que pasa que son nuevas formas de expresarse no pero fíjate tenía un problema en ese en ese cuadro nun claro era la la la gente abrazándose no la gente unida pero entonces como pintaba un cuadro de mujeres y hombres si yo pintaba un cuadro de mujeres y hombres abrazándose parece que otra cosa no

Voz 2 04:20 es que había una reacción Brossa no claro

Voz 1189 04:23 yo tenía el problema de como pintaba no podía hacer un abrazo de sólo hombres entonces lo resolvía con algo que la gente le pasa desapercibido en cuadro al fondo derecha hay una mujer que estaba abrazando es abrazando el futuro porque está en contra de dirección está en el abrazo pero está dirigiéndose al futuro ahí encontré la clave del cuadro entonces en resulta ese hizo o el a la Junta Democrática junto a la Junta Democrática que entonces había diferentes partidos unidos unirse a la lucha democrática entonces estamos en la clandestinidad entonces pensó en mi estudio en mi casa como digo un chalé que tiene la ventaja de tener sus calles pueden salida dos calles eso es sólo para la clandestinidad no entonces SC de estudio la Junta Democrática celebró una de las lesiones

Voz 2 05:21 hablamos del final del franquismo al final del franquismo

Voz 1189 05:23 final el mismo año setenta y seis en unos meses cinco seis meses de de es entonces se reunió la Junta en en mi estudio de pronto me llaman yo no formaba parte de la Junta yo formaba parte de la ventana con la gente que está girando porque venía la Policía salir porque la otra calle Carles por lo practiquen la publicidad por un sitio y estrena otra cárcel entonces empeñaban no no es que te llaman Sal entonces estaba celebrando la reunión no habían como Benji tantas personas o treinta y entonces me dijeron mira hemos acordado sacar un cartel de la amnistía queremos la amnistía de los presos políticos y hay que hay hay que sacar un cartel entonces ya que estamos en tu estudio pues lo puedes hacer tú yo digo yo encantado de hacerlo claro dicen pero es que el mañana ya digo hombre mañana no puedo en este momento no pueden cuartel yo digo bueno quizá reproducir en alguno de los echaban a punto de salir unos una de cuarenta cuadros que iba en el museo de Suiza en el Museo Alemán de uno hay aquí unos unos cuadros que tengo aquí antes de entrar en el cual podemos pasarnos y no no no queremos entrar Belén nada ayer lo dicho bañadas es cosa estudia entonces yo digo no hay más remedio que sacar de alguno de estos cuadros el cuadro de Amnistía entonces cogí un dirigente a un dirigente que yo he sido siempre de voto desde Sandoval Pepe Sandoval era un diligente una persona maravillosa culta fenomenal una persona que fíjate me dijo mi cuando empezó al al Partido Comunista ser legales tal me dijo Mira Juan yo no debería de Fitch esto pero deja la lucha porque esa lucha reponen efectos sin embargo los cuadros pinturas sólo puedes hacerlo tú maravillaron esto no te lo puedo decir te lo digo en plan de amigo de verdad porque me encanta Abdul tu personalidad pintor me da mucha pena cuando te encierra una iglesia cuando deshace no sé que estás en peleas lo de tu vida que conocen me importa yo yo no soy que yo no quiero ser ningún famoso yo quiero ser uno más dice Si eso está muy bien y que lo pienses pero acuerdan células de digo pues éste que las

Voz 2 07:41 este caso no lo hiciste caso no

Voz 1189 07:45 pero me convenía hacerle caso en ese momento lo cogido en un momento vamos a ver si juntos vemos mis cuadros decidimos cual entre los dos vemos a ver en qué quiero mira que enseñó en el cuadro de este las manos hice un poco utópico es porque sí que podía ser es que tienen mañana entonces aparece el cuadro del abrazo entonces el se queda mirando la mirada del Inter ese es el cuadro genovés vengamos presente

Voz 2 08:17 vengamos al dos mil diecinueve claro lo hace muy poco tiene esto podría ser cuando cuando aparece podemos dijiste que que tenía la semilla de algo nuevo como te ha parecido la evolución de de Podemos

Voz 1189 08:31 porque tiene sólo cinco años de vida si pues fue una ilusión muy grande que después la realidad pues estamos viendo que tiene mira la la izquierda siempre ha sido igual Rusia en los momentos difíciles se revuelven y se empiezan a mirar el ombligo cada uno sabes que cuando por ejemplo el Partido Comunista se hizo legal yo personalmente tenía mis dudas eso es diligentes que los veíamos todo el día y la noche que parecían y no sé que esos dirigentes que teníamos ganas de la calle de la gente estaban arreglando Celestin Vito el el despacho esto ya uno a uno el fui preguntando lo tío lo tú tú te gusta esto habían estaban pensando en el Partido Comunista Francés guiones así y uno uno preguntando y todos me dijeron que reorganizarse sobre a mi madre mía ya estamos que sepan a burocratización una burocracia que es educar a que se iban a burocrático y cada uno su amor su su pequeño poder de la sien Tito hay que difíciles esto no hay que ser dizque

Voz 2 09:46 da hoy que es ser de izquierdas en el siglo XX

Voz 1189 09:50 en mil a los derechos humanos hay que leerlos los derechos humanos hay que leer los hilos tiene que ver a la gente y los tiene que en los colegios los derechos humanos para mí es el campo del mundo unos derechos humanos empieza introducción a diciendo dirigidos a la familia humana están dirigidos a la familia humana somos una familia nos tenemos que dar cuenta para ser demócratas que somos una familia

Voz 2 10:21 pero eso realizamos somos nosotros genovés que es lo que más te preocupa de España de la España de este momento

Voz 1189 10:28 pues me preocupa la democracia

Voz 2 10:30 es en peligro me preocupaba en peligro

Voz 1189 10:34 han aparecido unos seres por ahí que son los de siempre que son los de Mussolini que son los de Hitler con sus tácticas de Mussolini de Fielder exactamente las mismas decir barbaridades después decir que no las han dicho con mentiras algo pisando con la ayuda de los periodistas muchos fuera malos periodistas con ayuda de sus reservas con ayuda de una justicia que es heredada aún una de en en España aún no aún está respirando de los hijos los nietos de de de que son formada por amiguito de amigo amigo que se han votado entre ellos tenemos una justicia que no ha hecho a una transición por lo general hay jueces que se salvan pero no están luchando como locos con una fuerza que aún están allí bueno pues todas esta gente con sus cosas como lo que hay

Voz 2 11:34 al parecer ahora Muguruza de ahora

Voz 1189 11:37 vivo de los desde los dos de Franco del Valle de los Caídos qué te parece que sigue allí que en ella marea sacarlo pero por favor lo que lo que le llama es que una cosa admitida en el en el Consejo de los diputados de los de los diputados una cosa que es la voz del pueblo consejos de encima esa voz nuclear las nadie no puede haber cinco señores es

Voz 2 11:59 que digan que no que no

Voz 1189 12:02 aún mandato el pueblo una cosa aprobada por pero eso se gastaron sorprende Eurochamp

Voz 3 12:07 ese detalle el auto detalle del auto que decía que Franco era jefe de Estado de España desde octubre del XXXVI

Voz 2 12:15 porque lo decía el auto el gol estuvo Bono por favor cuando era legal la República aún

Voz 1189 12:21 cuando ellos cuando dicen que es un golpe de Estado cuando hablan tanto del golpe de Estado los suyos que fue un golpe de Estado un golpe de Estado que me que costó tantas víctimas tanta miseria tan qué amargura por favor yo viví la guerra cuando era niño tenían seis a nueve años cuando se está formando tengo una idea de la guerra que era una guerra no es a gente que no conocieron la guerra no sabe lo que es no es lo que sale por la tele no esos fogonazos y esas cosas esas exhibiciones de fuegos artificiales una guerra es la cosa más horrible que puede tener una social el ayuden a un niño me decían de niño a él taparon los ojos que no lo vea yo he dicho yo lo he visto en pensaba lo que pasa es que no sabía expresarlo pero lo pensaba cómo puedo pensar borra tenía seis años cuando empiezan a tenía seis años cuando se te acuerdas y nueve cuando acabe

Voz 2 13:13 hay memoria

Voz 1189 13:16 Mishima y lo he pintado todo eso lo he tenido que sacar fuerza Nuet y todo eso lo temo Pinto pero el abrazo no tiene vuelta atrás sí bueno pero yo siempre estoy temblando porque ha llegado al sitio con Di quería correcto salón principal de esta presidiendo junto con los padres de la patria está donde debe estar donde está la soberanía

Voz 4 13:44 pero hay una copia porque el cuadro

Voz 1189 13:46 o con la con la simbología de los cuarenta años tal ni a una exposición ahora está en el Reina Sofía exponiendo los cuando ha tenido treinta años los diversos directores yo como ese cuadro lo he pintado yo pero no es mío que cada gente lo hace suyos mío me pasan a neutras tremendas llegó a La Coruña o voy a Las Palmas al sitio Messi ir siempre me una persona que dice hay Mille yo te un cuadro suyo y seguridad cuadros mío

Voz 2 14:14 el cartel no mire

Voz 1189 14:16 eso era mi padre mi padre lo lo teñía como en casa entonces era la ilusión de su vida el cuadro Mis tía siempre la brazo entonces los hermanos lo hemos heredado ineptos a mí tengo una suerte quiere venir a verlo y tú muy de ahora no puedo pero en fin tal María sea otra cosa es su tesoro ya

Voz 2 14:36 sabes que te digo genovés Juan Genovés que tenemos que terminar y me gustaría terminar dándote ante cosas que podíamos hablar dando dándote un abrazo en nombre de todos los oyentes