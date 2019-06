La novela autobiográfica con perspectiva de género de Laura Freixas: 'A mí no me iba a pasar'

Voz 1 00:00 unos

Voz 2 00:07 en la cara que ponían

Voz 3 00:08 nuestras reuniones porque cada vez más Etienne y yo más que charlar nos reuníamos solía ser después de la cena los sofás rojos del salón los niños dormían el silencio era total nosotros agenda en mano despachaban los viajes horarios papeles que firmar cuentas transferencias cuando terminábamos Etienne decía una frase siempre la misma o capitulo lo repasábamos todo cuánto día Bayo esa frase la frase y el destello triunfante en los ojos de Etienne que la acompañaba como si el mayor placer el momento estelar de una pareja fuera cuadrar agendas escritora

Voz 1363 00:49 fundadora y directora de la colección El Espejo de Tinta ha traducido o prologado obras de Virginia Woolf o Simon de Beauvoir es presidenta de honor además de la Asociación para la igualdad de género en la cultura Laura Freixas buenas noches muchísimas gracias me pregunto si a una de las voces más importantes del feminismo español la tuya remueve reelegir a aquello que ha escrito desde la reflexión más crítica hay más valiente

Voz 4 01:16 sobre una misma mira me remueve pero el hecho de escribir es muy terapéutico porque te vuelves dueña de tu historia esto yo lo he vivido digamos y sufriéndolo pero al escribirlo aunque sea exactamente lo que viví y me hago dueña de ello por lo tanto ya no me duele tanto

Voz 1363 01:36 a mí no me iba a pasar de Ediciones B es una novela con perspectiva de género en la que hablas de maternidad de matrimonio una manera autobiográfica y nada el deseo de entender Laura como una feminista universitaria escritora acabo llevando una vida que nunca quiso lleva

Voz 4 01:51 sí efectivamente yo me encontré a los cuarenta y tantos años llevando una vida de ama de casa madre además escribía pero eso cada vez ocupaba como menos lugar y casi era ya como una excusa que yo me daba a mí misma para justificar el tipo de vida que llevaba que claramente no era el que yo había querido llevar pero es que no se engañan con el mito de la igualdad Si creemos que está todo conseguido y que haremos lo que queramos y no nos damos cuenta por ejemplo de que en el paquete de tener hijos para una mujer va el paquete de ser madre no en el sentido biológico sino en el sentido social que se le da eso con todo lo que supone el de ser ama de casa el de renunciar a tu carrera profesional en todo o en parte todo eso yo no lo quería yo pensaba que yo lo iba a poder evitar porque nos venden que tú vas a hacer lo que quiera si yo no quería eso y sin embargo no conseguí evitarlo

Voz 1363 02:47 no sé si hay alguna parte que haya dado un poco más pudor escribir coquetear removido porque bueno fuera de micrófono te comentaba que es un texto muy valiente que va muy rápido que no tiene no se mueven el artificio va muy directo al sentimiento es un texto en el que nos vemos todas

Voz 4 03:05 pues eso me están diciendo si estáis diciendo muchas es que hay muchas cosas que son muy comunes bueno pues casarte enamorada y luego darte cuenta de que esa relación tan emocional y tan amorosa se está convirtiendo en una relación casi profesional o laboral y el ser madre y meterte en algo que que tú decides cuando empieza pero luego ya no lo puedes parar en mi caso además yo he adoptado y eso es una experiencia que ha contado poco los tratamientos de fertilidad hay muchas cosas efectivamente que son muy comunes pero a mí lo que realmente me he dado vergüenza de este texto en qué cuento cosas que efectivamente son muy íntimas y no se suelen contar no no voy a adelantar cuáles pero lo que más vergüenza me ha dado ha sido el reconocer y qué parte he tenido yo en todo eso sea que no son sólo cosas que me han pasado sino cosas que yo he aceptado muchas veces por cobardía o por pereza

Voz 1363 04:11 yo perdóname Laura no esté muy de acuerdo con lo de vergüenza creo que es un gesto muy valiente este es un texto muy valiente porque profundizas en tu matrimonio en la maternidad experiencia como profesional en distintos trabajos pero por qué escribir esta historia a todo esto ha pasado en qué momento vital te encuentras cuando dices tengo que escribir esto se que va a ser arriesgado

Voz 4 04:36 pues en el momento de en un momento de conciencia feminista de suficiente reflexión ir lecturas ir conocimiento de otras historias para darme cuenta de lo que tienen en común mi historia con otras historias para entender sea te podría citar ensayos que leído como uno que cito mucho la fantasía de la indebida calidad de Almudena Hernando o textos literarios como El diario de Sylvia Plath que a mí me han servido para entender lo que me pasó a mí porque una cosa es sufrirlo otra es resolverlo por las buenas o por las malas pero otra cosa que requiere muchos años es entenderlo luego esto que dices de la valentía que me lo está diciendo mucha gente a mí me sorprende y me inquietó un poco pues también creo que se adquiere en un momento de madurez en que de madurez personal y profesional en que ya te sientes muy asentada ya no tienes el miedo que tenías antes a que te pongan en una lista negra a que no te inviten a que te miren mal yo ya estoy no sé todo como todo eso me queda como como detrás no ya ya no ya no me dan miedo esas cosas

Voz 1363 05:47 esa es otra de las lecturas se de esta novela también cuando vas leyendo dice es yo creo que la autora aparte de estar muy bien ponderada con el feminismo une llevas haciendo activismo toda la vida pero es cierto que es algo que está entre las líneas no el de una mujer que escribe esto porque está tan liberada que ya no deprisa pesa

Voz 4 06:07 no ya no me pesa porque llega un momento en la vida en que ya sabes más o menos a donde puedes llegaría donde no cosa que en parte depende de Ci en parte depende de la sociedad que te rodea osea al en muy próximo me decía estos días yo creo que tu tienes más enemigos de lo que cree es porque no te hace simpática mucha gente por esa militancia feminista no enemigos activos que te atacan sino bueno gente por ejemplo en mi mundo profesional de la literatura que prefiere pues que yo no ande por allí que yo voy ahí siempre protestando

Voz 1363 06:43 el que es incómoda porque eso incómoda

Voz 4 06:45 bueno yo esto lo tengo aceptados ella hay cosas que a lo mejor hace veinte o treinta años pensaba que me gustaría conseguir y que ahora ya no sé si me gustaría pues ahora me da igual pero en cualquier caso se ex me estoy totalmente convencida de que no las voy a conseguir porque quienes las manejan nombres en en ninguna simpatía bueno pues no ha aceptado entonces de perdidos al río sea yo ahora voy a decir lo que me parece

Voz 1363 07:08 en cambio las alianzas son más fuertes no

Voz 4 07:10 si las alianzas son más fuertes y realmente la asociación clásicas y modernas a mí personalmente me ha servido muchísimo porque me siento muy acompañada y muy solidaria in siento que no estoy sola no porque me di cuenta en un momento dado de que había muchas mujeres en el mundo de la cultura como en otros que estábamos peor viviendo lo mismo y sufriendo lo mismo no la misma discriminación la misma invisibilidad etcétera Esto el el asociar no nos ha dado muchísima fuerza

Voz 1363 07:40 enseguida vamos a hablar de la asociación pero vamos a seguir abriendo las las páginas del libro no no vamos a desentrañar mucho porque queremos siempre que los oyentes de los muchos libros ellos y ellas sean los que vayan haciendo su propia lectura pero te casas con un francés un ejecutivo del sector bancario te mudas a Madrid tenéis una niña después acepta es un chico en el libro hablas de las dos experiencias de maternidad muy diferentes la de la madre biológica y la madre adoptiva pero no idealizar ninguna de las dos

Voz 4 08:09 yo creo que son dos experiencias intensísima que yo me alegro mucho de haber vivido las dos que me han hecho muy feliz y por una parte y por otra parte también siento que hay como un engaño y que sean idealizado muchísimo no el y además cuento otra cosa que yo creo que que que nadie nadie cuenta que es como cuando eres madre te te encuentras sin referentes en la cultura no es decir que no se dio para morirme para estar enfermas se que tengo novelas que me han avisado de cómo podía ser eso desde La montaña mágica hasta la muerte de Iván Ilich osea yo me puedo imaginar moribunda o enferma por supuesto adúltera no hay toda una literatura del adulterio me puedo imaginar de muchas maneras pero cuando me encontré embarazada y a punto de ser madre me di cuenta de que nadie me había contado eso porque bueno por supuesto en los anuncios de Potito lo cuentan no lo veo los libros de autoayuda o pero pero no hay una un referente cultural importante sobre eso y habló también de ese vacío

Voz 1363 09:15 de hecho te te he escuchado decir que hace años te hubiera convenido leer un libro como el tuyo

Voz 4 09:21 sí sí sí la verdad habría venido también

Voz 1363 09:24 aquí está parte de las cosas puede que de aquí de ayuda también esa valentía no se que no has querido dejar nada porque has dicho alguna va a necesitar esto como yo que lo necesiten

Voz 4 09:35 igual que a mí me ha servido sea que yo publiqué mis diarios entre otras cosas porque he leído el de Rosa Chacel o el de Sylvia Plath All de Virginia Woolf me han servido muchísimo y además de una manera que las novelas no sirven tiene que ser autobiografía cruda no sé explicar muy bien por qué pero no es exacto no me sirven igual de querido bueno pues entrar en esa cadena es decir bueno voy a intentar hacer para las que vengan después lo mismo que han hecho por nosotras todas esas mujeres anteriores

Voz 1363 10:07 vamos a seguir en esta línea vamos a fijarnos en un párrafo el libro pensabas que la maternidad de ofrece una identidad clara y evidente parir te deja descansaba

Voz 4 10:18 sí es que eso también por ejemplo eso lo lo explica muy bien Sylvia Plath ante la no sé la dificultad de será alguien y de tener un gran proyecto que es una dificultad para todo el mundo pero especialmente para las personas que tenemos ambición y educación y posibilidades de hacer algo importante no y por lo tanto contamos con ello y luego nos encontramos con que es más difícil de lo que creíamos Si somos mujeres todavía es más difícil no yo cuento en el libro algo de mi experiencia profesional y de cómo veo que a los que manejan el cotarro profesional son hombres y no me van a acoger facilmente in tengo dificultad imaginarme siendo uno de ellos etcétera entonces ante todas esas dudas y esas crisis que yo viví muy intensamente en la década de mis treinta años la maternidad te da una identidad que todo el mundo celebra acepta que es como que que tapa todas las preguntas ya no tienes que preguntarte quién soy qué hago convivida para qué sirvo no cuál es mi identidad porque todo el mundo tiene clarísimo Itu también durante bastante tiempo que tu identidad y tu función en el mundo utilidad clarísima es ser madre

Voz 1363 11:35 y otra cosa que vincula y es que crear y criar hijos e hijas es una forma de creación tan dificil y valiosa como la intelectual o artística

Voz 4 11:45 sí eso es un tema en el cual bueno yo reflexionado mucho digamos es lo lo teórico y al mismo tiempo también de una forma vivencial yo creo que nos cuesta a lo mejor reconocer eso porque la cultura patriarcal se da como una dicotomía sí a la creación artística es cosa de hombres y crear seres de carne y hueso es cosa de mujeres entonces inconscientemente una apercibido semen ha recibido el mensaje entonces teme que si se dedica a crear seres de carne y hueso eso la va a apartar de lo otro o por lo menos que cuando una cosa no es la otra no sea que que como escritora no eres madre porque ser madres como incompatible no

Voz 1363 12:29 tienen la misma valoración no tiene la misma valor

Voz 4 12:31 ción pertenece coma dos órdenes de cosas ampliamente distintos yo creo que eso además es un error porque eso es pensar que la maternidad pertenece a la naturaleza y no a la naturaleza pertenece la reproducción pero la maternidad es algo humano yo querido unirlo he querido escribir sobre la maternidad porque se ha escrito muy poco a mí realmente me parecen dos experiencias comparables porque es sacarte algo de dentro aunque no lo has puesto tu sola pero en la literatura tampoco evidentemente sea siempre un diálogo con la literatura que ya existe y es como crear un mundo a partir de cero y es absolutamente fascinante y las dos experiencias me encantan

Voz 1363 13:11 íbamos una experincia que cambia a la persona es decir a la madre esto claro repente guión escrito

Voz 4 13:15 ahora te cambia no sí bueno estamos

Voz 1363 13:18 hablando de de valentía en fin hemos utilizado muchos calificativos pero que quede claro que es un libro divertido es decir tiene un sentido del humor la relación con tus padres ocupa un lugar importante en el mismo dices que fue estimulante pero no siempre fácil me pregunto si ha cambiado en algo esta relación tras escribir sobre tu vida porque recuerdo Manuel Vilas nos contó que después de escribir Ordesa él entendió comprendió e incluso toleró muchas cosas de sus padres que antes no

Voz 4 13:46 pues mira yo diría a mis ganas para mí escribir a mí no me iba a pasar me ha servido a ver cuando escribes sobre todo cuando escribió su autobiografía te encuentras en un papel muy raro que es ser juez y parte a la vez sea si tú lo escribes estás dando tu versión y por lo tanto de alguna manera eres juez pero al mismo tiempo es parte interesada sobre todo lo que no tienes que hacer porque es peligrosísimo eh literariamente aparte de humanamente es como un ajuste de cuentas darte Dati el papel brillante poner a los otros como los malos de la película entonces yo me he esforzado mucho en hacer eso y de hecho ayer recibí un correo que me hizo mucha ilusión de un conocido mío que es crítico literario especialista en Autobiografía había que me decía que bueno hay que además no conoció a mi marido saque era como muy imparcial y me decía una cosa que me gusta de tu libros que tu marido no sale como uno corro sea simplemente yo tampoco es algo como una víctima no entonces he intentado mantener esa ecuanimidad respecto a mi marido respecto a mis padres y creo que sí que que he avanzado en en ecuanimidad bien incomprensión no

Voz 1363 14:59 de hecho si quieres dura con alguien es un poco más contigo aquí con el resto

Voz 4 15:03 era una se trata yo lo que yo quería ser dura conmigo porque además yo realmente me reprocho yo yo sé que que la sociedad tiene buena parte de culpa en eso que yo le reprochó que es como es que yo termine siendo lo que no quería ser no la sociedad es por ejemplo la las maestras de la guardería que cuando el niño tiene una conjuntivitis eso se encuentra malo tal te llama Nati no llaman a su padre por ejemplo eso menos un ejemplo entre entre mil hay toda esa sociedad que siempre da por supuesto que tú como eres la madre tienes que ocupar de todo que tu marido es el que necesita trabaja Ari viajar etc pero sobre todo yo quería entender cuál fue mi parte y en ese sentido sí quizá he sido dura conmigo pero es lo que qué es lo que quería no quiero quiero entender que qué es lo que hice mal

Voz 1363 15:57 me pregunto si requiere valentía entran en este libro yo creo que va a haber alguna detonación controlada por parte de la mujer después de leer este libro

Voz 4 16:07 pues no lo sé porque bueno hace sólo quince días que ha salido que ya va por la segunda edición pero pero supongo que sí que porque ya estoy recibiendo como muchas bueno muchos mensajes por facebook por Twitter por Mail etcétera de mujeres que me dicen que les ha removido mucho

Voz 1363 16:23 yo bueno no genere debate sí porque sí

Voz 4 16:25 lo que yo creo que la literatura tiene que servir para eso no

Voz 1363 16:28 tu conversación no el decir momento yo

Voz 4 16:32 coalición examen de conciencia no sí

Voz 1363 16:36 eres presidenta de honor de clásicas y modernas donde habéis puesto en marcha varios proyectos la sin sombrero por ejemplo el Plan de Igualdad para bibliotecas el día de las escritoras hace unas semanas firmase el manifiesto contra el machismo literario en el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa las feminista Nos movemos pero el patriarcado también porque son necesarios gestos como estos acciones como éstas

Voz 4 16:59 bueno para poner de manifiesto algo que a nosotras nos parece muy obvio y flagrante que es la desigualdad por ejemplo en el mundo de la cultura pero que si no lo señalamos nadie se da cuenta osea cuando yo empecé a darme cuenta de que las bienales festivales congresos catálogos tienes de novedades etc etc apenas aparecían mujeres porque suele ser común quince por ciento de mujeres un ochenta y cinco por ciento de hombres en todo esto que te digo nadie esa cuento se llorar la única además yo no me atrevía a decir nada para que no me pusieran en la lista negra y me he encontrado muchas veces nos hemos encontrado muchas de nosotras que vamos a no sé el director de una institución que da conferencias de decirle oiga mire su programación está usted programando un ochenta y cinco por ciento de hombres y te dice pues nunca me había fijado y lo peor es que es verdad entonces pues eso es lo primero que tenemos que hacer no talento el patrón

Voz 1363 17:52 es que es invisible parece que no están eso es ir lo tiene talento es reinventa

Voz 4 17:57 darse constantemente con nuevos argumentos SA si antes el argumento era la naturaleza o bueno antes era Dios luego fue la naturaleza y ahora el argumento es lo hacen porque quieren sean las mujeres se ponen el velo o no pero

Voz 1363 18:12 a la prostitución de la prostitución

Voz 4 18:15 o alquilan su vientre porque quieren que a mí me parece un argumento muy lastimoso porque además un argumento destinado a acabar el debate osea no hables de eso no intentes y además justifica cosas que son muy raras no sea porque una mujer se va a prostituir cuando sabemos simplemente sea ya no hablo de lo subjetivo objetivamente acaban todas estas mujeres con una serie de enfermedades de problemas psicológicos de problemas físicos y además os hacen rica se hacen ricos los proxenetas no pero bueno entonces yo me lo aplico a mí osea porque yo hice algo que objetivamente me perjudicó como es ir dejando Mi vida profesional para ocuparme de la soy de los niños y por lo tanto ganar cada vez menos por lo tanto depender económicamente de mi marido no sea es otro ejemplo en este caso propio de algo que objetivamente es difícil de entender porque objetivamente me perjudicado yo en a mí no me iba a pasar intento entender por qué fui entrando en esa lo que ahora veo como una trampa total no

Voz 1363 19:22 son tan felices que ha recuperado la editorial tres hermanas como es para una autora la convivencia con dos novelas con una que ya pues una tiene más o menos digamos que está dormida no las novelas duermen un poco cuando

Voz 4 19:34 pues da una gran satisfacción ver que algo que dejaste atrás no se lo ha tragado ese especie esa especie de pozo sin fondo donde no sé quién decía que tiramos los libros no sea alguien decía cuando publicó un libro es como que lo tirón pozos no

Voz 1363 19:48 desde que era una niña quería ser escritora pero que es lo que motiva al Laura Freixas a escribir

Voz 4 19:55 yo creo que el motivo por el que yo escribo es que yo veía a mi madre leer con mucha pasión y entonces me daba la impresión de que había un mundo que yo no conocía al que no podía acceder que era mucho más interesante y mucho más intenso y mucho más vivo que el mundo cotidiano y la verdad es que los hijos pensando hasta que la literatura me parece no siempre pero muchas veces me parece más interesante que que la vida real y supongo que también quería que mi madre me prestara a mí la atención que prestaba las novelas

Voz 1363 20:30 yo quería escribir novelas por eso en la literatura encuentras otra dimensión encuentro sí otra dimensión

Voz 4 20:39 como lectora pues me encanta leer una novela japonesa o la autobiografía de un noruego que es lo que estoy leyendo ahora estoy leyendo el enésimo volumen de Nauru Garza entonces eso me da como una variedad de experiencias que yo no tendría jamás porque aunque viajará mucho nos yo vivo como todo el mundo en Mi cuerpo y en mi tiempo sólo me puedo mover en el espacio entonces

Voz 1363 21:01 eh eso es maravilloso es interesantísimo Laura Freixas muchísimas gracias por esta raza conversación lo hemos terminado hablando veinte minutos que han pasado volando gracias a ti

Voz 4 21:12 Macarena