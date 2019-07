qué habría sido de las hazañas de Robin de los Bosques de no haber estado allí Lady Marian esperando

ser rescatada si entonces me vais no es cierto que eso ya es otra cosa

Escarlata tienes tanto literaria siempre te he admirado quisiera

Capitán Blood y que se había visto no puede estar aquí mi tío acabas de llegar si usted no puede imaginar la cantidad de amenazas que han salido de su boca sólo pide para encontrar

las enemistad no se basan en ello las enemistades nacen del resentimiento

pues años estuvo apartado del cine ya que la Warner la suspendió de empleo y sueldo pero su regreso no pudo ser más triunfal

Bedera mujeres mucho más guapas mil mujeres más inteligentes pero también es una virtud que la supera a todas las ley tu dinero no tienes nada más

me han enseñado buenos

cierran los aspiradoras del aire acondicionado y no permitas que salga nadie está yo te avisa

en los ochenta abandonó definitivamente el cine desde entonces ha vivido discretamente en París dedicada a una nueva vocación la de escritora y sin apenas conceder entrevistas no están para nos vimos en la ceremonia de los César de dos mil once donde recibió la ovación de todo el público puesto en pie y a pesar de su edad sigue revelándose contra lo que no le gusta en dos mil diecisiete demandó a los responsables de la serie de televisión feudo donde Catherine Zeta Jones la interpretaba Libia argumentaba que las cosas que ponían en su boca hablando sobre su hermana Joan Fontaine eran mentira