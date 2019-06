'Los pequeños brotes' de Abel Azcona

Voz 3 00:00 incapacidad para el concentrarme siempre ha necesitado de zonas de contraste tras dos años en los que tuve una gran dificultad para leer un libro completo encontré la única manera de hacerlo en la barra de un bar atestado con música en directo en el centro de Nueva York cuando me mudé a Barcelona me costó casi tres meses poder volver a tener un libro entre mis manos

Voz 1363 00:38 Abel Azcona buenas noches hola buenas noches me pregunto qué siente este artista multidisciplinar Valiente crítico coherente con su obra y con su vida que ha expuesto en importantes museos de todo el mundo al lider en alto su propia experiencia una experiencia dolorosa pesa o aligera equipaje

Voz 4 01:02 yo creo que ambas no y al final ha surgido esta idea Bono surgió hace mucho tiempo de recopilar esos pequeños mini idearios no que he ido escribiendo a lo largo estos viajes de estas experiencias de esta vida no como lo que al verlas todas juntas y tú mismo te ves capaz de abrir libres releerlo no sabes que están ahí pero prefieres que te acompañan que estén presentes entonces yo las relecturas la verdad que no una suelo hacer incluso cuando se recopiló libro completo no lo he leído entero porque creo que que todo junto para mí ese demasiado de hecho

Voz 1363 01:33 tú mismo recomiendas no leerlo ha seguido

Voz 4 01:36 me parece que es demasiado no sé me parece que son unas píldoras como tan contundentes que si la LES todas juntas pues pues tener una sobren gesta no hábiles que no se puede parar Luis Martín el otro día el escritor me dijo es que la Brain entero porque no podía avalar pues sí que es verdad que que que todo el mundo que la tenía entre manos dice que no sé porqué tienes la necesidad de leer

Voz 5 01:56 no era el último yo la verdad que no tengo la posibilidad mental ahora mismo lo entero pero sí que es verdad porque a mí me toca pues en primera persona pero sí que es verdad que bueno desde otro lado pues yo creo que

Voz 4 02:06 es que el que se lo quiere entero pues que se prepare

Voz 1363 02:11 los pequeños brotes editado por dos bigotes es un libro de relatos breves en el revisa los acontecimientos que han marcado tu vida otras editoriales te habían ofrecido publicar tu biografía no aceptase porque ahora sí porque has elegido este formato el género del relato para para hablar de esto Kiki que tienes dentro

Voz 4 02:28 creo que al final estas experiencias vitales siempre habían estado de alguna forma pues prevalecía han dentro de mi creación artística no dentro de mi obra pruebas decían en los museos pruebas en las formas pero nunca de esa forma como tan pues tan directa o como tenía interna tan personal creo que que este era el momento porque bueno aparte de mi relación personal e íntima de amistad con los dos con dos bigotes que son una editorial considero que en ese acto íntimo en necesita una editorial íntima de donde yo me considerarán en casa me parecía mucho mejor pues poder hacer esto que son unos pequeños brotes de ahí la palabra que tiene como muchas lecturas y eso me gusta a mí y a partir de ahí poder hacer esas pequeñas lecturas de experiencias vitales personales que han hecho lo que soy

Voz 1363 03:11 experiencias vitales que dices que te duele releer sorprende escucharte esto Abel porque tú

Voz 4 03:17 eres un un artista que lleva eso

Voz 1363 03:19 expresión artística límite consideras que tu cuerpo es social es político no sé si Barajas el coste emocional de llevar tu cuerpo al límite como lo yo

Voz 4 03:30 las

Voz 1363 03:30 pero en cambio está reconociendo que la palabra también duele sí yo es decir

Voz 4 03:36 yo con el cuerpo en hasta tal punto que yo creo que al final para mí digo Mou Performance is desnudar me trabajar con el dolor trabajar con sin límites mes me sencillo pero sí que es verdad que tengo unos grados de intimidad amigos personales en mi experiencia que por ejemplo que vaya por la calle me llamen ojo lince pues todavía me llama la atención porque eso es algo que sale en el libro yo no había contado hasta ahora en todo momento pues que hay ciertos términos y ciertas aspectos que evidentemente están latentes cuando yo hablo de abuso en mi vida hablo de maltrato en mi vida cuando hablo esas cosas pues al final ya un momento que yo había hecho una en propio Spitz de mi propia experiencia vital en el que yo me sentía cómodo qué pasa que aquí hemos rotos Speak totalmente y lo que hacemos es profundizar en individualmente en cada uno de esos procesos de una forma tan íntima que en aún no se ha tenido que yo que ni yo mismo los tenía presentes de esa forma yo a veces libro porque sé que contaba cosas que ni yo mismo había trabajado pero bueno justamente yo creo que esa es la riqueza de ese libro de abrir ese acto de intimidad

Voz 5 04:35 no

Voz 1363 04:36 son experiencias personales duras que tienen que ver con tu construcción como persona como artista tu infancia en casas de acogida la no relación con una mujer con tu madre una mujer prostituidas drogodependiente hablamos del proceso de escritura creo que en la nota de autor del comienzo dar algunas pistas una nota que he leído yo al comienzo del programa

Voz 4 04:57 sí bueno es hay muchos procesos diferentes igual que mis procesos creativos animal Performance no hay procesos en los que las palabras ya estaban en mi cabeza desde hace años siguieran palabras que entendían que salir entonces en Lisboa tuve la oportunidad a sentarme escribe todas esas palabras con facilidad que en realidad eran palabras que ya tenía en la cabeza ahí están prácticamente escritas otras ya eran textos pues tenía por ahí que tuve que reciclar el kilo ahí había escrito en ciertos momentos después de hacer alguna Performance otros son textos que hice en mitad de algunas piezas hay un poquito de todo pero todo son posparto de lo mismo es decir yo siempre tengo hablo de mi experiencia vital en mi trabajo artístico hablo de de toda la historia de abuso demostré maltrato y creo que esta vez lo que hago pues dar un poquito más de lo que sólo dar seis generalmente ves un cuerpo que trabaja con el dolor trabaja con la experiencia de trabaja con todo esto pues árabes también esas pequeñas pinceladas de pensamientos escritos verbalizado que te hacen pues profundizar en esa historias en esas piezas y nosotras Performance la gente que conoce mi obra además van a encontrar también mucho más allí porque van a ver cómo me sentí después de algún proyecto como me sentí en mi infancia cómo me sentí pues eso yo creo que al final es profundizar qué es lo que muchas veces

Voz 5 06:09 lo hago pongo mi cuerpo desnudo y al grito trajo

Voz 4 06:13 en el dolor realizó una polémica me persiguen pero en realidad se queda todo en un amarillismo en una especie de periódico de prensa y tal creo que justamente esto es lo contrario de intentar pues esa intimidad que a veces en los proyectos artísticos no consigo en línea

Voz 1363 06:29 esto el dolor he abierto bueno lo cierto es que tengo el libro lleno de pestañeo porque cada vez que leía una decía esta esta quiero que Abel lea esta pero tenía tantas que no sabía con cuál quedarme página ciento treinta y tres se llama mi propio invierno dice así dice dos meses al año necesito vivir en oscuridad cierro las ventanas bajo las persianas iluminó mi entorno con una o dos velas hace años denomine estos días como mi propio invierno te acuerdas cuando escribí este esto en qué momento decidiste incluirlo

Voz 4 07:03 sí me acuerdo que escribí eso es todo lo escribí de los primeros días que llega a Lisboa porque Lisboa llegue a una casa que no me sentía en casa porque además

Voz 5 07:11 me habían obligado a irme allí no ir

Voz 4 07:15 la casa además era una pequeña una especie de agujero también baje también las persianas aparte que a una casa que ya era oscura en sí entonces recordé como yo y muchas veces había ascendido estoy había sentido que muchas casas y muchas historias de mi vida había hecho esto mismo cerrar todo hasta abajo cerrar la puerta cerrada con llave y encerrar me hay el tiempo con eh CSIT en este caso hablábamos de dos meses entonces como sentía empatía con esos procesos yo pues escribía este este texto de mi propio invierno

Voz 1363 07:43 vamos a recordar a los oyentes Si decírselo al que no lo sepa que en Portugal está recluido en lo que llamas exilio estás denunciado por el Obispado de Tudela por Abogados Cristianos tienes querellas de Vox de Hazte Oír del Partido Popular de la Fundación Franco entiendo que vienen todas de la Performance amén no

Voz 4 08:02 no da Performance amén vienen las deme las de organizaciones católicas vamos a llamarlas de acuerdo y las de organizaciones pues de extrema derecha o es que al final todos son un poco al mismo palo no yo les llamo a todos bando nacional entonces entonces bueno cada uno pues tiene su todas son piezas artísticas

Voz 5 08:18 es decir yo no he tenido ningún tema Tribunal con nada que no tenga que ver con con

Voz 4 08:23 mis creaciones artísticas todas pues bueno por piezas diferentes Fundación Francisco Franco porque hicimos un peritaje completo de tono en el Valle de los Caídos estos expuso y visto lo hizo gracia o tal loco o bueno creo controversia y varias piezas la pieza que hicimos de afiliarse completamente a la A cuarenta y dos partidos políticos me afiliaba Vox y luego con el carné lo utilicé para dar una conferencia denunciando Berna fueron creo que todavía estás afiliado a alguno de ellos sí quedó me quedan cuando cinco Falange Española ciudadano el Partido Socialista Podemos no

Voz 5 08:55 cuál era quinto pero bueno otro

Voz 1363 08:59 vamos a centrarnos en en la Performance amén si tú quieres eh tú estás a gusto no dispuso de una serie de hostias consagradas que juntas formaban la palabra pederastia ibais cuando fuiste denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos decidiste no acudir a las citaciones judiciales por eso te buscan por qué no acude este

Voz 4 09:18 bueno yo creo llega un momento de ahora hemos presentado otro no es un libro exactamente es más como una especie de a yo pero que se llama un acto de desobediencia consideró que al final llega un momento en el que cuando el artista está perseguido de forma continua el artista tiene que ir de forma continúa en los tribunales llega un momento que es que se crea un sistema que es que es bueno que es un error no es erróneo entonces considero que llega un momento que los artistas lo que tenemos que hacer es en poder darnos en nuestras creaciones si el sistema no funciona y los tribunales son una continua

Voz 5 09:49 sarta de

Voz 4 09:50 o persecuciones de Bono yo yo lo considera antidemocrático pues consideró que el artista debe totalmente pues eso declararse desobediente debe plantarse entonces yo me plantee ante el juez porque llega un momento que además un juez mismo ya había dicho que aquí no había delito de blasfemia alguno y que existía la libertad de expresión de repetir otra vez el mismo proceso por cuarta vez con un momento que yo dijera que hay que plantarse y creo que además en plantarse ir al no asistir como artista obediente considero que hay un discurso muy potente que ahí mismo puede continuar el propio proceso artístico

Voz 1363 10:21 no tienes miedo de que te detengan

Voz 4 10:24 no considero que es parte de mi proceso artístico consideró que es parte de este sistema en España funcionara como debería funcionar como un estado en el que se proteger la libertad de los creadores de la libertad expresión esto no pasaría pero como no es el caso porque hay creadores exiliados o en la cárcel considero que debemos hacerlo si se evidenciaron ISO capaces de tener una detención pues bueno estaremos hablando de algo muy grave ya que consideró que a través de las dos estará denunciando

Voz 1363 10:50 estás recluido en lo que llamas exilio bueno te haces fotos continuamente es decir no te estás escondiendo pero los comisarios la gente que conoce el arte que lo valora te sigue llamando sigues exponiendo no sé si este dato es correcto tienen el mismo número de exposiciones ahora mismo que de citas de citaciones en los tribunales

Voz 6 11:08 en un comentario que hizo una entrevista de broma claro evidentemente evidentemente no porque entonces tendría Un perro de otro tipo de educación básicamente la ubicación de calado también yo creo dedicó económico no

Voz 4 11:22 ya tiene unas cuantas ahora mismo sí ahora mismo tengo siete lo que pasa es que sí que hay dos que bueno la mayoría nosotros creemos que salvo las católico apostólico y acepta osea es decir que el juez no las va a aceptar a trámite otra cosa es que las denuncias están presentadas viviendo las exposiciones acaba de inaugurar en el espacio

Voz 1363 11:44 a mitad de Murcia la muestra el deber de reincidencia del artista en el acto de desobediencia si son estas pequeñas acciones que han sido perseguidas

Voz 4 11:51 de alguna forma intentado hacer yo ahora he tenido bueno tengo varios problemas pero uno de los problemas que tengo ahora es el problema nacional yo general hago exposiciones en instituciones museos normales corrientes instituciones públicas y ahora evidentemente por la orden de búsqueda de captura pues se me daban tres o cuatro meses en los que hasta que el tema se solucione pues yo no podía hacer exposiciones entonces quise volver con mis orígenes volver a estos espacios que trabajar un poco desde la disidencia espacios autogestionado espacios con un enfoque incluso ideológico anarquista entonces en estos espacios conseguido poder volver a disponer proyectos que Egina generalmente estarían institucionalizado estoy sudando muchísimo en este proceso porque es como volver a reincidir volver a estos orígenes no en estos espacios por lo que hemos hecho es una pequeña selección de piezas que son perseguidas las hemos reincidido de forma pública pero esta vez no sólo individual sino a nivel colectivo entonces desde una forma coherente de decir si tú en tu vida te algo tú estás claro que por lo que te persiguen estas empotrado en ello y crees en ello pues consecuente toda tu vida en ese discurso yo al final la consecuencia en la reincidencia me me parece igual de importante que la desobediencia a refiero

Voz 1363 13:03 los pequeños brotes editado por dos bigotes clan al comienzo de la conversación decías que mueve leer que te ha traído este este libro que te ha de vuelta

Voz 4 13:16 bueno pues me ha devuelto a muchos actos como he dicho antes pues en la intimidad no lo presentamos en Madrid con Leticia Dolera y fue un acto entrañable porque estoy hablando de de la vida del amor de de del arte de las persecuciones de la dificultad de hacer arte crítico no me sentía por primera vez como en una especie de de de momento en el que la gente entendía lo que yo decía el generalmente con el arte no me pasa siempre en cambio con la lectura con con la narrativa quizá la gente entramados profundizar más simpatiza más quizá yo creo que estamos aceptada eso que que haya un señor desnudo en mitad de un museo no

Voz 1363 13:53 qué te motiva a escribir me motín

Voz 4 13:56 va yo siempre me ha motivado a hacer lo contrario de lo que se me han dicho que haga que es ocultar mi historia ocultar mi experiencia generalmente la gente que venimos con historias difíciles pues yo de los cero los siete tengo una experiencia vital que está marcada pues eso por abuso

Voz 5 14:08 el maltrato drogas abandono

Voz 4 14:11 la sociedad está construida para que estas personas que viven esas experiencias se callen se someta las mantengan en su casa España es un país de tabú es totalmente yo he aprendido hacer exactamente lo contrario en dos yo creo que cuando más contemos más sol tenemos más compartamos esos hace una especie de contagio de catarsis colectiva que hace que seamos imparables no a través de la literatura ahora a través de la escritura tengo unos momentos de intimidad conmigo mismo y hay puedo explorar en cada uno de esos brotes en una de esas palabras puedo contar cosas que igual con el cuerpo no cuento

Voz 1363 14:42 Abel Azcona te esperamos cuidarte mucho

Voz 7 14:45 vale Macarena muchas gracias