Negocios literarios del colectivo LGTB

es una mujer eso es y siempre ha sido el matrimonio si yo no tengo nada claro que un niño se Duque mejor viva mejor en un matrimonio de homosexuales en una unión de homosexuales que no que un niño T

porque creo que las circunstancias que las que estamos ahora estos partidos homófobos xenófobos con este discurso tan agresivo yo creo que necesitan la bandera otra vez fuera ayer hecho entregaron dos chicos en la librería pedir unas pulseras eh cuando vieron quizá pero esto es que hay no digo si joder qué asco ya es decir joder qué asco me parece

Voz 9

02:16

es curo había aún dos saunas creo yo recuerdo que iba a un bar ya había que tocan un timbre hay que tocar un timbre para entrar y te abren una puerta mientras corriendo o no pero todos los negocios eran nocturnos ya no había no existiese visibilidad de día y claro cuando cercana brío y fue el primer negocio que trajo visibilidad diurna al barrio de Chueca pues fue muy importante porque es cuando nos empezó a conocerse en los empezó a ver