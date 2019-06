Acento Robinson: 'La revolución emocional de Inma Puig' (30/06/2019)

Voz 2 00:00 ah ver

Voz 1546 01:25 bienvenidos a ciento Rumasa Inma Puig psicólogas más importantes de nuestro país en su clientela Istán afloren Nate del mundo del deporte como también mundo de la empresa y particulares en el apartado del deporte ha estado quince años como psicóloga del Fútbol Club Barcelona Yazid gente cinco años trabaja en el mundo del tenis con jugadores y jugadores del ATP Tour Emma también trabaja con los pilotos de Fórmula uno Il la competición de Moto GP puedo seguir con más deportes hay más personajes para Le tengo amigos entonces me apetece entrar ya en materia

Voz 4 03:22 encantada estoy esperando la sesión partícula

Voz 1546 03:24 hala no pero fuiste tenista sin embargo ya como psicóloga es como que tienes doce húngaros de psicología

Voz 4 03:34 en este sentido yo te diría como hablando del tenis como el el entrenador de Steffi Graf cuando era la número uno del mundo que Le dijeron que sentía al ser el entrenador de la número uno del mundo y él dijo pues siento que tuve la gran fortuna de cuando me lo propuso aceptarse su entrenador porque sino ella ahora sería el número uno del mundo yo no sería su entrenador

Voz 1546 04:01 también es cierto yo yo en el año setenta y nueve un mozo de diecinueve años hijo del Manchester City y entonces el sitio con su equipo de La Vanguardia tuvimos un psicólogo pero duró poco porque los veteranos del vestuario pues le ninguneada armas bien especie de estigma en aquellos tiempos de un psicólogo que te pasa te pasa algo oí claro aunque personalmente reconozco que a mí me ayudó yo le eche de menos a los dos meses cuando dejó de venir con nosotros y que sé que perdimos a un psicólogo

Voz 4 04:40 pues se perdió la posibilidad de poder conocer exactamente cuál es el valor y el aporte que puede tener profesional de las personas cuando está trabajando en un equipo de fútbol que al fin y al cabo a veces nos olvidamos que son personas tanto

Voz 1546 04:58 que es otro concepto que Palmer hecho de deportistas de elite suelen tener unidad pues tierna a muchas veces no tiene las herramientas para afrontar el ídolo trato o el percibido fracaso a fracasos es gente en tiene era no han a veces les vemos cómo altos guapos ricos ir realmente debido a su éxito son más vulnerables

Voz 4 05:30 fíjate que lo que sucede cuando hay alguien que a edades tempranas o no tan tempranas consigue un éxito aprender a vivir con la envidia de los demás a cuestas

Voz 4 05:42 esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta porque todo el mundo busca el éxito todo el mundo quiera el éxito pero no se tiene en cuenta que a veces el éxito puede dañar ya hay que protegerse y hay que cuidarse al respecto

Voz 4 06:33 muy importante porque aparece el temor de no poder responder a las expectativas de los demás van depositando en ti cada vez más expectativas esperan de ti que no falle es que consigas lo que no has conseguido antes que consigas otra vez lo que has conseguido antes y esto realmente es una carga que hay que trabajar de ahí la necesidad de poder contar con un profesional de las personas para eso fíjate empecé a trabajar el Fútbol Club Barcelona me me comentan que hay un vicepresidente que que quiere hablar conmigo porque no quiere saber el porqué tú psicólogo en un club de fútbol yo Le comentó digo

Voz 5 07:15 no pues si tenemos en cuenta que un equipo de fútbol es un grupo de personas que están entrenados por otro grupo de personas que son los entrenadores que están arbitrado por otro grupo de personas que son los árbitros que están siendo seguidos por otro grupo de personas que somos seguidores dirigidos por otro grupo de personas que son los directivos comentados por otro grupo de personas que somos comentaristas deportivos tampoco es tan extraño que haya un profesional de las personas

Voz 1546 07:39 en el creo eran todas las personas

Voz 4 07:45 tiene rasgos parecidos

Voz 1546 07:47 emocionalmente hablando

Voz 4 07:49 pero en realidad todos necesitamos lo mismo para sentemos bien a todos nos gusta lo mismo a todos nos duele lo mismo lo que es diferentes la dosis

Voz 1546 08:01 no creen por ejemplo cuando era futbolista ejemplo porque no voy a hablar de otros no misma día en el trabajo está ultimado analizado por millones de personas no entonces yo solo Hinault teniendo tengo donde esconderme no sin embargo un empresario de mucho empaque quizás sus ramificaciones son mayores pero no popularmente él no va a encontrar defiendo por cierto la acabas de Falla arcanos de fallar sin embargo a mí se entonces eso hace el la el tratamiento diferente hacia mí que hace aquel empresario

Voz 4 08:47 esto que comenta que es algo que yo comento a menudo qué digo que lo comentó los empresarios cuando a veces critican a jugadores esta frase tan común de lo que gana este jugador estaría corriendo todo el día lo digo bueno pero a ti no te analizan no saben lo que ganas no saben que te lo gastas no saben si te equivocas cuantas veces te equivocas porque aprender a convivir con esto es difícil sobre todo porque hicimos han de aprender a convivir con la envidia de los demás a cuestas esta suma con un nivel de exigencia que depositan en los afición a los seguidores intentando compensar sus dificultades a veces en la vida es decir te has socias a la imagen de alguien porque es un ganador si tú te sientes un perdedor tú solo cargas ir con los ganadores para sentirte menos mal tú no ganas pero tu equipos

Voz 4 09:42 por esto hay veces que cuando llegas al campo la gente dice ver qué haremos hoy yo siempre pienso si no juegas

Voz 1290 09:49 hablamos de lo que tú decías de de de que la gente sabe lo que saben todo tu información ahora sobre todo con el tema de las redes sociales y de que todo el mundo es bueno ellos mismos suben contenido propio en tú has visto que ahora te va a haber más gente porque se sienten vulnerables ese sienten que que no tienen privacidad pero al mismo tiempo tienen que hacer un ejercicio ellos mismos de ser más populares

Voz 4 10:15 hace más exitosos esquisto es la eterna contradicción en la que nos sumerge en la tecnología fíjate que antes todo era privado y tu decidía lo que hacías público ahora todos de decidir lo que hace es privado esto nos Gene nos sitúa en una en una situación difícil porque porque por un lado están como medio obligados porque si no estás en las redes es como si existiera entonces están todos los contratos y todo lo que conlleva la la carrera de un profesional por el otro lado estás expuesto estas exposición te hace más vulnerables es decir la gente sabe mucho más de que no sabía antes como más saben más expuesto estás también tú crees que emocionalmente

Voz 1290 10:59 estamos preparados esa tú crees que nosotros de verdad sabemos lo que estamos haciendo con con

Voz 4 11:06 como las tecnologías absolutamente además estamos en un momento único en la historia que no había sucedido nunca antes desde siempre los mayores sabían más de todo que los pequeños de los jóvenes entonces era un clásico que decías

Voz 6 11:22 a mi abuelo me reglas un reloj oye culminaba bicicleta que Lepage

Voz 4 11:25 esa

Voz 6 11:26 ahora lo común que yo oigo es

Voz 4 11:30 a los abuelos decir hoy no sé qué le pasa a mi móvil bueno cuando venga mi nieto Le diré que lo arregle o Le diré que me programe el mando de la televisión esto que no es simplemente un hecho que sucede ya está va mucho más allá tienen una trascendencia porque pone en cuestión la autoridad es decir la autoridad queda un poco son Cavada porque cómo vas a poder exigirle tener una autoridad y ser un ejemplo a alguien que te ha de obedecer y que luego tú lo necesitas innovar es un ejemplo para el esto es algo que no lo estamos pensando estos Grace

Voz 1290 12:05 a ver como una copia por ejemplo ejemplo en redes sociales por un jugador más popular en redes sociales pero que en el vestuario no rinde como tiene que ser y luego puede haber un conflicto en el equipo puramente pues las va puertas afuera de lo cómo se percibe que él

Voz 4 12:21 creéis que aparece el agravio comparativo también que el agravio comparativo es la carcoma de todas las relaciones entre las personas y en los equipos quién tiene más seguidores quién no mira yo tengo como como paciente a una persona que tiene más de quince millones de seguidores en Instagram el otro día me decía muy feliz fíjate hoy mira cuántos seguidores tengo y tal pero no te veo muy contenta te veo muy seria de que estoy pensando hoy creo que vale la pena que pensemos juntos qué significa tener quince millones de seguidores me decía bueno pues oportunidades gente que me quiere digo mira Internet es como la calle hay gente hay tiendas hay de todo cuando yo era pequeña empecé sola por la calle mi padre mi madre mis abuelos me repetían no hables con desconocidos no entras en ningún coche de alguien que no conozcas no Comas nada ni bebas nada aunque te digan que nos conocen a nosotros es decir cuando yo empecé a ir sola por la calle me dieron una serie de consejos que yo seguía para seguridad si internet es como la calle ahora yo no veo que los padres ahora vigilen y avisen y sepan ni sepan cuáles son los peligros reales con los que su hijo se va a encontrar en en en Internet cuando esta persona me decía fíjate cuántos seguidores tengo yo me yo le decía Guti no estás asustada o porque estoy feliz yo digo mira Internet es como la calle con lo cual es como si te siguieran por la calle quince millones de personas sólo por probabilidad estadística de estos quince millones habrá algún psicópata neurótico algún tuvo están felicitan tranquila ha dicho hoy día todo el rato mirando para atrás que que quién viene por detrás

Voz 1546 14:17 gente que te sigue para criticar te también ha animado no

Voz 4 14:23 pero los que se esconden y entonces aprovechan para decir todo lo que no tienen valor para decir o lo que ellos saben

Voz 1546 14:31 lo que no tiene sentido decir pero necesitan decir pues todos los grandes deportistas que has conocido yo he conocido a algunos pero no tan intensamente como como tú Emma pero yo sólo reflejando en un vestuario en que jugaba no cuando éramos buenos hemos vuelto Seron porque no pero yo sí

Voz 1546 14:58 sí además en otros deportes también yo a grandes rasgos no miremos muy en serio yo me pongo en como dos paquetes no algunos Keystone que están absolutamente inconsciente en exactamente está en jugando y otros que son genios los genes son menos es decir que jugadores y yo me yo tuve una gran amistad con Severiano Ballesteros pero yo estoy seguro que cuando Severiano instados con ese un empate para ahí él no estaba consciente justo lo que está jugando no compañeros mes hirió de alguna forma con cien tipo quise llegue ese saber exactamente lo que esto supone tanto millones esto lo vi yo una vez retirado Televisión Española amablemente y me invitó se comentarista en el Mundial de del año noventa inane uno entra un año retirado yo la gente en las calles sino las plazas de Thalía bañándose en Fuentes llorando de alegría tristeza dormirnos aceras para ahorrar dinero para coger entradas y la más imaginaba siguió musgo y sabido lo que supone un partido de fútbol no hubiese podido acarrear las botas la inconsciente es un grado a favor Inma

Voz 4 16:24 absolutamente por lo que estás diciendo que está tal como lo estás contando es decir si uno toma conciencia de la repercusión ni de las consecuencias de lo que va a hacer queda paralizado en cambio si uno hace lo que en aquel momento siente sin estar pensando en las consecuencias es más probable que puedo hacerlo que lo haga muy bien por qué hacer lo que les salen lo que siente lo que sabe hacer sin sin pensar que esto es la diferencia entre cómo gestiona la versión es decir esto es ponerse presión o gestionarla hay una pregunta que siempre acostumbro hacer a los deportistas profesionales cuando empezamos a trabajar yo les pregunto qué es para ti la presión entonces es muy sorprendente las respuestas porque el que no es muy ganador nato siempre defiende la presión como algo incómodo y te dice no es aquello que siento en el momento que tengo que chutar un penalti pienso si lo fallo que angustia pero luego me pongo el portero que está en aquel momento lo describen como situaciones de tensión de incomodidad en cambio los auténticamente ganadores natos son los que le preguntas se quedaba un poco pensativo es como sorprendidos y entonces te dicen bueno esa la sensación que sientes cuando en un momento dos determinado del partido dices cuando empiezan a pasar cosas es decir viven la presión como un reto y los no tan ganadores la viven como una amenaza

Voz 2 18:51 en todo caso una diferencia muy grande entre

Voz 8 18:54 el deportista si juegan en equipo que son los deportes individuales porque justo lo que tú dices a la hora de de de cuando hay una situación de presión se pueden refugiar un poco en otros diez jugadores cuando tú eres

Voz 4 19:09 la pista por ejemplo pues estás solo tú notas una diferencia psicológica entre estos dos atletas sí sí porque como bien dices en equipo

Voz 9 19:18 un equipo consistente es un equipo en el que tiene diferentes maneras de ser y de vivir

Voz 4 19:25 las cosas porque es lo que lo hace valioso es decir la homogeneidad es atrofia ante la diferencia es enriquecedora entonces siempre sucede que bueno hay unos que asumen la Yves necesitan que hayan que los que no la quieren porque se la ceden lo miran con admiración y esto les da fuerza para hacer lo que lo que quiere hacer a nivel individual al igual yo creo que es más es mucho más duro el deporte individual en el sentido de que estas tú solo ir dentro de los deportes individuales yo hay dos que que pondría por delante que son el golf tenis con la diferencia que en el golf estuve contraté tienes un caddie que te puede ayudar y que te habla hay que te acompaña yen tenis hasta hace poco todavía está muy restringido estás solo en la pista luchando contará otro de tu especie al que has de aniquilado eliminar para poder seguir adelante y que además estaba prohibido que tu entrenador todavía lo está te hagas señas te diga cosas que no puedes

Voz 6 20:33 claro el rival tampoco tampoco con lo cual bueno pero también a nivel a nivel pero

Voz 1290 20:41 son al rasgos personales fuera de su ámbito deportivo tú notas características distintas

Voz 4 20:47 es pero pero en un equipo de fútbol también es decir hay a nivel individual el el carácter es bastante más obsesivo porque repiten las cosas sí son actuaciones y comportamientos y son jugadas es una técnica que los movimientos son siempre igual en un equipo de fútbol pasa lo mismo si tú analizas por por líneas los caracteres de los jugadores descubrirá que el porteros el más diferente porque es el raro es decir en un deporte en el que todo el mundo juega con el pie Si tú juegas con la mano es diferente es en el que además cuando el equipo está muy bien es decir que está haciendo muchos goles él no brilla no trabaja cuando el equipo va muy mal que él tiene mucho trabajo y se está luciendo es cuando él le va bien con lo cual siempre va un poco a la

Voz 1546 21:41 el portero prefiere un empate a cero que gana uno cero porque no tienen que compartir las TIC los titulares con alguien cero cero en sus carnes uno cero es al que me

Voz 6 21:50 exacto

Voz 4 21:52 con la manera de ser ya es determinada pero los defensas en la línea defensiva como carácter han de ser más obsesivos fíjate que están jugando están siguiendo la pelota del otro no se pueden distraer con nada y esto es un punto obsesivo que has de poder desarrollar pero lo has de tener innato medio campo es otra manera ella es jugar con cabeza levantada hay repartiendo juego ya eres otro carácter y los delanteros son tienen es más histérico tiene en el punto histérico fíjate cómo van por la banda fíjate cómo fíjate

Voz 1546 22:26 como son tiene quiere por cierto y es que yo jugaba jóvenes Le Pen el cuerpo técnico en las cenas o comidas adivinaban la Demarcación de los camareros que nos atendía qué ha fallado muy pocas especies porque se la forma de de tratar los platos si como nos ha hablado o no adivinaba si jugaba al fútbol en gente marcación jugaba y hacinaban muchísimo

Voz 10 23:00 pues eran buenos observadores muy buenos observadores buenos entrenadores todo junto eh porque un buen entrenador ha de ser un buen observador

Voz 1546 23:09 por por cierto es que han uno desafortunadamente y te lo digo mi gran motor con dinero deportista profesional supongo miedo al fracaso más allá que los pura ambición de de triunfar es un defecto quizá ya para mí no

Voz 11 23:31 ha visto está que no pero el es son maneras diferentes de de enfocar el objetivo es decir hay quién no contempla el fracaso que hay al quién le va bien hay quién no yo él que teme

Voz 4 23:49 por si no lo consigue pero la misma ansiedad angustia de pensar que no lo vas a conseguir te genera la energía para conseguirlo es decir lo importante es que cada uno encuentre su punto para obtener lo que lo que desea que trabaja

Voz 12 24:04 eh

Voz 1546 29:14 hablo de que el deporte programa acento Robinson gravemente el deporte es un pretexto para contar historias humanas y además considero que el deporte es un fiel reflejo a a la sociedad en que hicimos no a los pacientes que se del mundo de la impreso particulares han

Voz 4 29:38 hace unos mismos los mismos problemas que

Voz 1546 29:41 estoy por exactamente los no

Voz 4 29:43 mismos y además es que a veces nos olvidamos que los deportistas de elite son personas y a veces nos olvidamos que los grandes empresarios son personas como personas viven sienten las vicisitudes de su vida particular o profesional de la misma manera esto sí

Voz 8 30:04 un deportista puede ser un reflejo a ser exagerado Un preso que de repente sale a la vida cotidiana es decir un jugador de fútbol caído todo su vida jugando al fútbol

Voz 1290 30:17 y como decía es de estar distraído para no saber la realidad de ciertas cosas para que esté jugando a fútbol luego de repente se lleva al mundo real de estar en una situación incómoda tiene que aprender desde cero una cosa habiendo conseguido todo no es una tarea que puede dar muchísimo miedo

Voz 4 30:33 estamos hablando casi de la finalización de la carrera del deportista no obsesiona una lesión de larga duración lo que le impide si ir esto hay que trabajarlo también esto se hay es una ayuda inmensa para ellos porque no quieren ni pensar muchas veces plantea es decir bueno cuando tú no no esto no quiero pensar ahora pero hay que pensarlo porque porque es algo que va a llegar en un momento u otro es un poco lo equivalente a la muerte es decir a los humanos nos cuesta hablar de la muerte antes de su muerte profesional que llega una edad en la que a nadie leyera porque a a las personas les llegan a mucha más edad entonces esto sí que hay que ayudarlos mucho a gestionarlo porque es la gran diferencia entre que él que sabe gestionar ir preparándose para el final sin menguar tu rendimiento yo recuerdo perdona recuerdo un jugador que estaba finalizando su carrera no se lo quería plantear pero un día salió en la sesión trabajando y me confesó que tenía en un calendario iba marcando los días iba haciendo una cruz en el calendario de lo que le faltaba para que se terminara su carrera deportiva ir decía que se sentía como si estuviera en el corredor de la muerte no entonces empezamos a trabajar y a pensar que significaba porque de qué manera fue un cambio brutal Alicia madre mía esto no se me hubiera ocurrido pensarlo de otra manera como que estoy ya era mi final no es el final de una etapa y el inicio de otra

Voz 1546 32:15 mira cuando yo jugaba al fútbol coincidió con un famosísimo cantante ni el Times confesando que era un drogadicto explicaba el que disuaden accionó la droga él decía que pues mira yo podía a una gira tengo la gente vendido y piensa ahí ama aplaudiendo me tal cuando no cuando no estoy tocando no estoy durante la gente actuando en paz y otorga viendo un partido tremendo esto lo entendí porque dos veces a la semana yo exterior con mariposas en el vestuario cambiando la ropa luego salgo presa garganta que es un túnel Joyce el rugido de miles de personas a Cannes Pierre eso en patas metes un gol lo no letal al público reaccionando no dos veces a la semana pero la que lo martes cuando hay partido aquel jueves viernes los diez para cien muy pero muy vacío sin no insistía cualquiera era como si fuese un día que no no contaba con él no entonces mucho mis compañeros aquellos tiempos deben bien ludópatas jugaba muchas cartas ir al hipódromos de caballos y tal o que vivían mucho no ha para cómo sustituir es aquel vacío

Voz 4 33:47 a eso dice que la adrenalina

Voz 1546 33:49 es una droga

Voz 4 33:51 mira que el ejemplar precioso porque has descrito un campo lleno de aficionados rugiendo IAS de escrito un día que no hay partido a y es curioso porque los jugadores muchas veces definir las semanas en las que sólo hay partido el domingo cuando no hay Champions como una semana larga yo siempre en principio de milicianos que estas semanas más larga yo lo decía como más larga claro tienen siete días sí pero sólo hay un partido ese manos largas y semanas cortas sentido lo que estás diciendo

Voz 20 34:24 pero fíjate que tiene que ver con lo que más teme el ser humano que es estar solo

Voz 9 34:32 es decir cuando tú estás acompaña DC Moyá admirador Ximo de de gente de seguidores te sientes como lleno como que tienes un sentido cuando estás solo si realmente no tienes sentido te encuentras muy vacío entonces que que hace el ser humano intenta sentirse me

Voz 4 34:55 Nos mal y entonces juega bebe se droga que en realidad no es más que un intento de sentirse mejor por la vía equivocada porque lo que hace le perjudican

Voz 1290 35:09 yo me acuerdo de lo que yo decía que uno de los mayores problemas de esta sociedad hoy en día es que

Voz 20 35:18 buscamos siempre un propósito no sabemos ser necesitamos un propósito

Voz 21 35:24 ver lo que valemos y no retiramos constantemente a uno

Voz 1290 35:27 la sociedad Kenny conocemos

Voz 9 35:30 no sabemos estar no sabemos ser es decir siempre queremos tener el objetivo tener dinero tener fama cuando lo básico

Voz 4 35:40 simplemente es poder

Voz 9 35:42 estar sin tener que estar justificando para que lo haces ni

Voz 4 35:49 Colau simplemente hacer ah antes había la posibilidad de un banco en un pueblo viendo a la gente pasar se pasaban las horas y la gente se sentía bien ahora parece que si no haces cosas no no no está siendo no hay la posibilidad de estar contigo mismo y no tener que estar demostrando nada a nadie hemos de estar siempre divinos de la muerte hemos de estar siempre acertados hemos estar siempre jóvenes ágiles guapos estupendos esto no existe esto es engañarnos esto es una sociedad del bienestar que es es irreal por qué la vida es estar a ratos contento a ratos triste a ratos asustado a ratos Usanos ratos enfermos insisto es la vida real todo lo demás no sé qué

Voz 22 36:38 ha pensado chupo tan a menudo

Voz 8 38:06 ahora gracias a a las redes sociales internet estar todos interconectados en en un minuto treinta segundos en somos más emocionalmente inteligentes

Voz 4 38:20 no porque fíjate hay algo que que son donde vamos a poner las emociones y los sentimientos en el futuro es algo que yo me pregunto a menudo me hago esta pregunta como profesional de las emociones no porque la emoción de un chico cuando a los dieciocho años se saca el carnet de conducir y empieza conducir por primera vez no va a existir cuando nos van a recoger un coche sin conductor entonces no sé dónde la vamos a poner pero lo vamos a tener que poner porque emociones no vamos a dejar de tener nunca como humanos que somos no se habla mucho de la inteligencia artificial de los robots que vienen y que todo esto

Voz 23 39:02 Nos va a hacer volver

Voz 4 39:05 los más torpes más Tour más tontos yo entiendo que no hay más estímulos lo entendido no estamos hay hay más estímulos en según qué tipo de estímulo los mucho menos en otros gente que hay veces que hay es una una imagen que lo hemos visto todos una mesa en un restaurante y hay una familia cada uno está consumo es dices qué lástima no entonces demonizar a la tecnología pero por el otro lado todos hemos tenido un hijo estudiando fuera un nieto nacido no sé dónde tal y entonces con el hay pacto con la pantalla con la web cante enseñan y a es es decir que no es la tecnología el problema porque como vemos la tecnología a veces no separa de los que tenemos cerca pero nos acerca a los que tal hemos lejos entonces no es la tecnología somos nosotros que no las sabemos gestionar y no nos han enseñado a La Ventana otro día

Voz 1290 39:59 tras Francino en tuvieron una un segmento que hablaban de que la gran pan la gran pandemia que va a haber ahora es el estrés emocional que hay un hay un problema enorme con el estrés del trabajo porque no nos estamos gestionando bien y como emocionalmente hay hay sobre estímulo creo que es está bien reflejado pero no sólo en la vida de una persona normal pero creo que hemos deportistas aún más porque

Voz 4 40:27 a todos miramos a ellos constantemente como ejemplo además lo estamos como ejemplo Jackie hay un error que cometemos todos y nadie nos avisa de ello es que tomamos como modelo la excepción y entonces cuando Thomas como modelo la excepción ya no vamos bien porque la excepción ha de ser lo diferente lo extraño nosotros somos lo lo habitual entonces no podemos tener como modelo a la excepcional yo me cuento muchas veces con con entrenadores que me comentaban a este jugador harían entreno mira cómo no tira no me hace caso no me obedece yo les digo esto luego cuando el jugador salta al campo como que es maravilloso resulta fantástico yo siempre les digo no podemos esperar un comportamiento ordinario de un jugador extraordinario

Voz 1546 41:23 es es has hablado de una persona que está muy mal tratado en los últimos años han quedado tres lustros de del fútbol entrenador es decir cuando yo era un jugador el entrenador súper abrió misa etc etc en nuestro devenir estaba en sus manos o iría es justo lo contrario entrenan por el beneplácito de la plantilla porque la futbolistas tienen contratos más largos con más dinero y miro entrenador Isern ha entrado al elegancia este Lehman hecha dentro un poco yo estoy aquí ellos siguen ganando lo mismo el entrenador me parece que es el tipo más vulnerable cualquier vestuario sin embargo es el que más sabe de este deporte porque he estado en aquel yo tantos años no es verdad que es como es un poco el mundo al revés como ves como a la figura de entrada

Voz 4 42:21 mira para para responderte el ejemplo cuando empieza a trabajar el Fútbol Club Barcelona me preguntan por dónde voy a empezar y con quién voy a trabajar yo digo con los entrenadores con el equipo staff técnico y me dicen así porque digo porque es el eslabón más débil de la cadena si el equipo no funciona si no se gana vosotros le dijo el directivo no vais a dimitir a despedir a los veintidós jugadores con lo cual hay que trabajar con el cuerpo técnico que es el eslabón más débil de la cadena hay que arroparlos hay que reforzar los hay que acompañarlos y hay que darles las herramientas para que puedan gestionar todos los jugadores que tienen en el vestuario con sus características con sus sueldos en sus entonces yo absolutamente soy una ferviente admiradora de los entrenadores porque es un trabajo dificilísimo es como ser maestro es como su padre es decir a os de gestiona a una serie de individuos todos diferentes con lo cual a cada uno lo has de tratar de una manera como la que necesita después a todos en común en el cuerpo

Voz 1290 43:29 es también como psicólogo a corto plazo sin saber hacerlo pero intentar saber cómo llevarla a uno que no conoce

Voz 4 43:36 esto es una frase que se dice mucho en una entrena ha de ser psicólogo yo fíjate en esto no estoy de acuerdo porque el entrenador tampoco ha de ser médico ni tampoco ha de ser abogado ni tampoco ha de ser economista es decir esta frase de que el psicólogo de ser de que el entrenador ha de ser psicólogo entiendo que ha de acompañarse de apoyarse en un profesional de la psicología para que les las herramientas no hace falta que lo sea es como de la misma manera que hay un médico pero él no hace falta que sea médico porque no van a empezar a diagnosticar las pero en este sentido el entrenador es una figura herida

Voz 1290 44:15 en el Barça que cuando se ganaba ganada Messi cuando perdía perdía Valverde

Voz 4 44:19 entonces esto es fatal porque va en detrimento de la figura de autoridad que es el entrenador se hizo un trabajo de investigación estaban en los precioso ese cogieron una serie de jóvenes en los que unos optaban y querían ser porque eran muy buenos era académicamente querían llegar hasta Abiyán los que a nivel de deporte se creía que podían llegar a ser profesional entonces los empezó a observar ya a controlar ya de muy jóvenes y luego al cabo de veinte años se mi vio a ver hasta dónde habían llegado los unos en los otros y que tenían en común los que negado más arriba nivel académico y más al más alto nivel deportivo Isabel que en la casa en la que los estudiantes académicamente a la figura del profesor era muy respetada tenían mejores resultados en los deportistas en las casas en la que la figura del entrenador era muy respetada tenían mejores resultados deportivos

Voz 1546 45:27 es curioso por cierto por cierto tenemos que habla el título de un libro es maravilloso y también su contenido no la evolución emocional o algo me encanta me encanta un título a mí me encanta como repito el contenido han easy to sueles utilizar el método vale no de de de Michael Ballack el el húngaro graves no

Voz 4 45:55 el médico

Voz 1546 45:58 de de como cuál ha sido el gran empuje razón nació fino detrás de la revolución emocional

Voz 4 46:06 mira al podríamos decir que el motivo ha sido recoger treinta y cinco años de experiencia de trabajar con personas que ya sea en la consulta ya sea trabajando en el mundo del deporte cosas aspectos que trabajábamos de la las cosas me decían por qué no me lo han explicado antes porque yo hubiera gestionado o las situaciones de otra manera esto deberían enseñar en las escuelas porque esto es un básico hay que me decía esto tendría que ser un fondo de armario Bono finalmente porque que en este libro de cinco años de experiencia trabajando en empresas con deportistas todos son casos reales los que explico en todos he cambiado el nombre por por qué mi profesión no me permite que esté bajo secreto profesional Mi código deontológico no lo permite con lo cual las ha cambiado menos la última la última es la historia de un jugador de Valdo Lopes que yo descubro hace muchísimos años

Voz 23 47:06 ha debido a

Voz 4 47:09 no sé si queréis que cuente la historia un sábado por la tarde yo estoy viendo por televisión el partido Mallorca Osasuna ahora cuando el cuento piedras un poco friki no

Voz 6 47:22 teniendo en un Mallorca Osasuna cosas que entonces se llamaba somos eso estoy viendo el partido de repente

Voz 4 47:33 un jugador marca un gol va como un poseso a la cámara se levanta la camiseta debajo llevaba una que con rotulador grueso podía escrito gracias hermana Marina que de pensando ya no yo no podía parar de pensar que que debía haber hecho aquella persona Marina para que la celebración era tan grande debía haber sido algo muy grande al día siguiente me puse a buscar quién debía ser su sí a su hermano quién era descubro en la sección de deportes de un periódico de León que Valdo Lopes de Villablino de un pueblo de León hizo dos goles y además a a se los había dejado a la hermana Marina que tanto lo había ayudado una monja de Cáritas yo había allí ya tuve el hilo empecé a tirar a tirar cuarenta y dos llamadas de teléfono después en cuenta

Voz 6 48:25 no a la hermana Marina en la calle Martínez Campos de Madrid es que es más fácil hablar con Pedro Sánchez y hasta que no encontré

Voz 4 48:39 digo hermano Marina puedo venir a Madrid a hablar con usted me dice así de que digo de fútbol me dice bueno muy bien sí sí a mi me gusta mucho el fútbol me gustaba hablar de fútbol pero le advierto por su acento que yo soy del Real Madrid

Voz 6 48:57 la madre me recibe

Voz 4 49:00 dice bueno ven ustedes de qué quiere hablar digo de Valdo Valdo Lopes me dice pero creo que usted se hizo a sí puede contar de que lo conociese pase pase empieza a explicar la historia que sale no voy a hacer un spoiler eh porque sino

Voz 6 49:17 no van a leer el libro

Voz 4 49:20 explica la cantidad de cosas que a hacer para que estos niños pudieran tener un campo de fútbol una pelota de fútbol y todo lo que fue hacia entonces me dice quiere que le enseño lo que tengo la habitación y me bajo con trofeos fotografías más camisetas dice mire mire mide cuando me lo enseña todo aquello le digo pero que agradecido verdad porque en una de las camisetas ponía gracias hermana Marina por los años que me diste no lo olvidaré jamás hídrico que ha agradecido y me dice ella con cara de sorprendida una vez va qué majo verdad porque al fin y al cabo yo sólo le di cariño

Voz 1546 49:57 bueno hoy por cierto viendo algún otro fragmento de del libro a Mieres fuerzas porque es que yo soy muy de llorar a veces siento tremendamente estúpido ha podido estar viendo una película derepente y hago todo lo que yo puedo par no ahora a Il claro la les tenemos entendido como un signo de debilidad no han IMI permite Smith dejas que yo puedo llorar

Voz 4 50:31 claro porque es saludable eso es igual de de sano que reír es decir pero tenemos esta idea que dices no de que mostrar tus sentimientos o tus emociones en un momento determinado es un sin toma de debilidad de vulnerabilidad que es cierto civilidad de una educación arcaica que la educación te decía que no podía mostrar los sentimientos no podía es decir lo que pensaba no poder pero corresponde a otra época

Voz 10 51:02 ahora estamos en otra época con la final podemos hacer lo que nos sale solo stock cuestión de dosis Didac recibí que además la intensa

Voz 4 51:13 pones

Voz 23 51:15 me me decía

Voz 4 51:17 Ramón Besa me decía que él había estado viendo el libro y que no hay ni un imperativo yo pienso fíjate pues esto yo no no era consciente de que no había escrito ningún imperativo Sergi Pàmies me decía es que es el primer libro en el que no me riñe por nada

Voz 1290 51:39 sí

Voz 4 51:40 dice no me no me riñe porque pienso no me riñe porque no pienso no me dicen lo que tengo que hacer es decir hay que me dice no es que esto es un libro de autoayuda es un libro para pensar para reflexionar para darte cuenta de muchas cosas que no es que no las sabes es que no sabes que las sabes

Voz 1546 52:00 una evolución sin sin balas en una donde llega menos mal que nos acaba de hacer porque claro si hubiese gente tú yo hace años no estoy aquí hablando ahora retirado a hecho

Voz 6 52:17 otra cosa es la vida

Voz 1546 52:21 pues muchas gracias por ese sesión de terapia por haber hablado con nuestra amada audiencia de la alcachofa amabilidad a la Cadena se muchas gracias

Voz 4 52:30 gracias a vosotros es un placer

Voz 4 52:41 son

Voz 25 52:43 no son no son

Voz 13 52:55 bueno poder están escuchando Imma Puig hasta la saciedad cuánta sabiduría

Voz 1546 53:01 ha sido un privilegio poder pasar este rato con Elia es muy fácil entender poquito tanta gente quiere contar con su mirada que por cierto es muy cálida con sus ojos azules interpretando cada uno de sus expresiones estoy seguro que los han podido gracias gracias Inma Iker hace su ustedes estar ahí al otro lado de la alcachofa Elia de la Cadena Ser que van con Dios

