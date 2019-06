Así viví la salida del armario de mi hijo

no me sorprendió en su momento porque yo ya lo lo sabía sin que no hubiese dicho nada de hecho en angustiada mucho verle intentar aparentar o que no era sencillo casi más liberada que él porque al final ver era alguien que quieres tanto por fin ser uno mismo es un momento muy bonito

a mí no me viene mal simplemente que fueran decisión que que tomó mi hija siria sigue se yo estoy pues encantado

Voz 7

00:54

cultas cuando mi hijo sale del armario entro en pánico pero no por mí sino por el me da pánico pensar el el daño que lo puede hacer la sutileza del IMI marido exige la técnica del avestruz lo que no se habla no existe me arrepiento cada día por ello