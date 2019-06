Xtreme Vote, la nueva moda de votar a ciegas

Voz 1 00:00 vale

Voz 2 00:31 las vacas se va a el publicarlo no haber aprovechado politólogo quería hablar

Voz 0251 00:38 esto el análisis político ahora está como muy de moda no en radio en televisión sobretodo también en redes sociales yo no tengo nada en contra de del análisis político pero a veces entre tanto dato y tanta estadística pues el deja de lado un poquito a las a las personas sabéis que hay hay muchas historias humanas detrás de la política historias que os voy a traer os voy a presentar algunas como por ejemplo una mujer que conoció al hombre de su vida gracias a un voto nulo aquí apetece escuchar esta historia toda esta historia la protagonizó Maricela inicial a qué tal buenas tardes

Voz 3 01:10 con el conociste a tu vida gracias son voto nulo verdad elecciones de mil novecientos noventa y seis en el colegio electoral me encontré con un muchacho que a mí hacía tiempo que me Camelot Gustavo cómo decirlo jóvenes ahora me hacías tilín del noventa y seis y empezamos a hablar entonces vamos me dijo pues estaba interesado en una relación sexual con sustrato amoroso cuidado me llamas algo serio yo en esa época estaba bastante interesada estaba momento

Voz 0251 01:35 es el terreno abonado no es especies no

Voz 3 01:39 pero es que lo apunté la papeleta a

Voz 2 01:40 ahí estamos en la papeleta que ibas a usar dude voto

Voz 3 01:44 sí la recuerdo como son tuviera en la mano la papeleta la papeleta de unido centrista

Voz 2 01:49 el centrista Fernando García corrupto eso sí

Voz 3 02:01 sí lo han vivido entonces una clínica apunte el número el número ya estaba ahí en ese momento que lo me tienes sobre ahí a la urna madre misión

Voz 0251 02:11 el número de chico que te gustaba en la urna

Voz 3 02:14 mientras al cierre electoral merecía la mesa Hay pedirse me podía quedar el recuento que habían votó con un número que a mí mafias para falta tiene gran Nagin no no vale que será completamente irregular que los protocolos son muy estrictos que si la democracia no sé que que esto no es el coche la Bernard

Voz 0251 02:30 o sea que era difícil negociar con ellos verdad parten en el voto

Voz 3 02:33 sí pero yo llevaba una pistola en esa época en el bolso a que bien mirado una herramienta ideal ideal negociaciones cortoplacistas sí

Voz 2 02:41 es largo plazo

Voz 3 02:43 eso deja la pistola pero acortar plazos resultados inmediatos y sí sí sí sí la urna aclaró encontraron el uno con el teléfono llamé chico sino que hacemos

Voz 2 03:00 final feliz no

Voz 3 03:05 a treinta y cinco años de matrimonio y al final hicimos

Voz 2 03:11 treinta y cinco no XXIII imagínate

Voz 0251 03:15 pues gracias esto es una historia una historia humana que está detrás de la política también ha recordaréis la de Francisco Francisco que era un diputado que se escondió durante el asalto del 23F en el ochenta ayuda si tardó treinta años en salir de debajo de del escaño Francisco declinaron nuestra invitación nuestras muchas invitaciones para acceder aquí pero no deja o este mensaje

Voz 4 03:34 prudente si vale de acuerdo un fallo lo tiene cualquiera pero dejada que Bolonia es dejadme en paz

Voz 0251 03:42 bueno del mensaje de Francisco pero vamos a acabar ya recuerdo este tema del factor humano en la política que no se puede descartar del del análisis político ojito a esta nueva moda que viene de Estados Unidos y que yo creo que puede condicionar los resultados del futuro siempre hemos seguido eso de votar tapándose de la nariz no hemos escuchado no entonces como el mal menor donde digamos no pero ir votar tapándose los ojos tenemos al teléfono vigor Exit o la vida

Voz 2 04:06 al extremo estoy

Voz 3 04:13 ah no se trata vivieron la experiencia democrática extrema extrema vas a vas a votar con los ojos vendados coger una papeleta sin saber de qué coma ya Iker hay un subidón de adrenalina and crea erección no trabajando día a nada

Voz 0251 04:28 pero sí pero de esta manera con el extremo este puedes votar

Voz 3 04:31 a cualquiera acogiera cualquiera de eso no voy a decir que a veces me hacen políticos diciendo chorradas y pienso igual

Voz 2 04:41 sí

Voz 0251 04:43 que lo que decía no no decide el ciudadano sino quién decide es la suerte osea que proponía la democracia quede en manos de la suerte

Voz 3 04:50 a mí me parece muy buena idea claro que sí claro que sí en España son más de un millón de extremeños muy bien muy muy bien si aquel atraco animarnos animaros si Isaías Lafuente si digo animaros