Un hombre pierde su empleo por no hablar del calor

Voz 1 00:00 son genial especialista secundar

Voz 2 00:06 los pues no se ha llegado ya la redacción una noticia realmente sorprendente e inquietante relacionada con esta ola de calor otra Claris que que va a dejar España como Desembarco del Rey resulta que un hombre de Alicante ha llegado al trabajo esta mañana ya ha tenido problemas porque atención no no ha hablado de calor

Voz 3 00:27 no

Voz 2 00:28 no ha dicho ni media de calor me nudillos buenas tardes

Voz 4 00:31 hola qué tal muy buenas tardes y calurosa máxima tarde

Voz 5 00:34 nada nada ahora ya es tarde

Voz 4 00:37 ya es tarde que es que pista pestañeo culpa mía hace van a notar por lo que hay que estar me distraiga llegas pensando en tu casa

Voz 2 00:46 hay hechos son los hechos usted preludio trabaja en un polígono industrial en las afueras de Alicante Almería lo dicho afueras de Alicante usted entre a trabajar

Voz 4 00:58 a las ocho y ocho consenso que ha pasado los ocho nada entro la ocho hay bueno me quita al frente al el cuello porque están papá o traducir calor claro si hacía calor me cambia la camisa porque la tenían empapada me daban las cara inglés dicho a todo el mundo le digo legó hola qué tal buenos días ya está ya está nada más qué tal buenos días buenos días yo me sentado me he puesto a trabajar vale y se quedó callado claro es que mi trabajo en esa cita muchísima concentración y además yo estaba pensando en cosas mías aquí en el cuello que no me gusta nada problema con mi padre que bueno que sale sale de la cárcel mañana donde el calor no no en fin cosas que me pasan a mí por la cabeza que no puedo estar nombrada en la calor calor para nada

Voz 2 01:42 ya está todo como había cierta hostilidad en el trabajo es o que todos me miraban y cuchicheos van a mis espaldas compañeros más raya se claro decían sus compañeros parecían no se entiende nada porque se va a eso cuchicheos Guti el cuchillo cuchicheos justamente esto lo dicho por fin ya me he dicho a ver qué dice así tal cual esto es el sacaba ha visto Chernóbil pero usted está loco sí que ha pasado ya se han pasado cosas pero en qué planeta vive que sino lo que hace que si no sabes la ola brutal de calor

Voz 4 02:29 ya está aquí que si la tierra se derrite tú hablando de gilipollez que si vives aislado de todo que si no te importa una mierda que has colaborado

Voz 5 02:38 un poquito lo personal no hacer daño sacado a todo lo que duele y bueno

Voz 2 02:43 eso es una furia también es un poquito normal porque es el tema de conversación

Voz 4 02:46 día mala noticia llegan los jefe problema ahí hay una entrada de que me he pasado toda la mañana enteras sin hablar ni una sola vez del calor puesto de patitas en la calle

Voz 2 02:58 sí sí saber si va novios de calor esto Dios sí que es una muestra cierto desprecio que tiene usted decir asociada a la capacidad de empatía pero de despedirle me parece un poquito heavy se a ya trabajo en la Agencia Española de Meteorología ha coño

Voz 5 03:13 vale vale allí un poquito más sabes Mejía no lo no lo llevan bien sí que se comprenderá con lo sentimos con este calor que hace además no ahora no hay una cosa que no