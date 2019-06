¿Almorranas en silencio? Nunca

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios yo quería

Voz 3 00:10 Marco pues el exhibicionismo que vivimos una época en la que cada vez la gente habla sin complejos de sus cosas la gente sigue derribando muros de de intimidad que antes parecían indestructibles ya no esconden la sexualidad ya exhiben su cuerpo sin pudo no les importa de qué dirán incluso hay gente que va mucho más allá o presento al señor Aimar Báltico Aimar buenas tardes Aibar Vaticano vamos a afrontar ya de entrada vamos a decir lo que padece es para que la gente sepa qué camino vamos a transitar en los próximos minutos tú tienes de manera pública

Voz 4 00:40 no hemos oído efectivamente tengo hace unos cinco años hemos ranas redondita y oscura como un conejo

Voz 3 00:45 bueno vamos a vamos a evitar esta metáfora de este tipo porque probablemente es ahora hay gente que está

Voz 4 00:52 no se trata precisamente de hablar sin complejos hemorroides se acabó sufre la en silencio cómo se vivía lo ochenta los setenta en los noventa Se acabó sufrirla sé que es una tara física pero mi al Morgana es parte de mi indisociable como decimos en nuestra asociación yo soy yo osea te tenéis una asociación hacemos un poco de terapia de grupo no abrimos hablamos de nuestra la enseñamos pues el tema no si acaso mira a estudio hermano

Voz 2 01:21 pero hay armarios vale vale

Voz 4 01:24 no obstante si acaso mira tiene acaso cuentes tus manos a casos de tu preciosos ojos a cosas con tu a orejas porque la gente hemos de esconder nuestra hemorroides pienso yo

Voz 3 01:35 igual porque es también un lugar que no es demasiado visible precisamente por esa

Voz 4 01:39 Nuestra talleres están a la vista no las enseñamos hasta les ponemos nombre en la mía se llama con bueno un compañero compañera otra se llama Andrés sita porque dice que se parece a la cabeza Andrés Iniesta por favor hay niños antes otro prejuicio hombre hombre

Voz 3 01:58 mentes oye pero una cosa es que en estos talleres de afectados de la hemorroides que que hacéis

Voz 4 02:05 el te hace ponencias famoso que quieran contarnos que ellos también tienen el y la semana pasada por ejemplo tú por aquí Antonio Resines un par de semana vino Mocedades todos lo cual todos todos nos contaron que ayudan a cantar mejor compartimos nuestra cosa de este verano por ejemplo hacer un crucero Spacey mitad policías dos bordos sigue un crucero en el que no se sirve café y chocolate ni picantes y hacemos parada para coger bloque de hielo en ya

Voz 3 02:32 yo entiendo lo que no estás contando Aimar pero incluso creo que muchos sin embargo yo hablo

Voz 4 02:38 me estoy Asinca

Voz 3 02:41 como ya te cuento vive sigue

Voz 4 02:43 viviendo de espaldas a la hemorroides

Voz 2 02:47 eso es obvio

Voz 4 02:49 una anécdota decía que si me permite yo tengo yo tengo un hijo veintidós años estudiante serio educado pero enamorada porque todo hereditario bueno empezó a salir con una chica y cuando los padre de ellas se de que mi hijo teníamos Annan le prohibieron a su hija salir salí se controla saliendo camino y casi la sociedad ya pero como entrenador no yo de que tu hijo padecía la primera cena en la casa los suegros se levantó una señora que ha enseñado no ocultarlo Belloso pero igual es la primera vez que conoces cuándo es el momento de que estaban comiendo avanzado bueno por lo que es bueno

Voz 3 03:26 Marte te voy a otra cosa pocas veces en los años que llevo bien porque he tenido tantas ganas de decir esto se nos acaba el tiempo

Voz 4 03:32 claro no pasa nada se podía ayudar aunque sea un solo oyente vale a salir del armario la idea bueno yo me siento satisfecho por cierto quien quiera saber más que entren WWW agujeros negros punto