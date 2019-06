Coto a los que invaden tu espacio en la playa: podrás disparar

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 2 00:09 yo quiero hablar de cada uno de los grandes problemas de de la playa mereciera usted a estas personas que teniendo a su merced varios kilómetros cuadrados de arena libre pues deciden poner su sombrilla sus enseres a dos palmos de alto vaya a todos en esta situación si eso momento vamos a compartir íntimamente la vida de estas personas durante las próximas horas bueno pues para solucionar este este grave problema el Ayuntamiento de Santa Pola pondrá en marcha un plan piloto que si tiene éxito podría trasladarse al resto en litoral español este planes idea o y de del asesor externo don Ángel y Ángel

Voz 3 00:43 la Katada otra cosa es que se llama Ángel me largo de aquí de Santa Pola me encanta me encanta otro programa especial Isaías Lafuente aquí no aquí dorado eso sí

Voz 2 00:57 Isaiah no no no no tampoco

Voz 4 01:03 ya que ahí no sé no sé no sé si vas a llegar

Voz 2 01:08 a esta medida que pretende usted en Santa Pola

Voz 4 01:11 se sabe si esa es es es es es pero bueno vamos a hacer una cosa si yo es micrófono Balta señalando al micrófono que no vamos a Pardo

Voz 2 01:25 es que yo lo tengo que pedir disculpas usted porque yo no tenía ni idea de que fuera

Voz 4 01:30 a eso hay que informarse cita debería haber sido bueno sólo se con Isaías con esto con el asunto ya soy todo rigor y lucidez vale pero que si así que no tema

Voz 2 01:41 pues vamos a la medida ésta que ustedes quieren implantar en la playa de Santa Pola vale

Voz 4 01:44 decir entrada decir que la intención es que esta movida se convierta en ley pero de momento será normativa municipal ya ver como se trata de la normativa de Derecho usufructo Mario playero de así

Voz 2 01:55 portuario playeros tierra de la base que aunque la

Voz 4 01:58 a ella pertenece a todos porque es así pertenece a todo el espacio que ocupa tú niño actual jazz tu sombrilla tu puta chanclas he legítimamente tuyo durante el tiempo que estés ahí y cualquier injerencia en las lindes de esa propiedad temporal si puede ser interpretada como una invasión de tu espacio

Voz 2 02:13 va vestido de paz al invadir nuestro espacio tenemos derecho a una protección no

Voz 4 02:20 hasta hace aquí no es en la ley de protección de la propiedad privada de Alabama de resultas de la cual tú puede disparar perdón

Voz 2 02:27 a parar así que si alguien pone su toalla acerca de la mía más o menos me también yo puedo disparar esa persona si para así

Voz 4 02:36 en aras de un óptimo equilibrio entre las partes la otra persona pues también puede entrar en tu espacio disparando para quedarse con la parcela situada aquí me recuperara lo que es el derecho de conquista ha suspendido él asegura desde la Segunda Guerra Mundial

Voz 2 02:47 nueva de vale vale pero entonces la playa esta una especie de salvaje Oeste no a mí me a mí pero es un pelín exagerado de la toalla cerquita pero liarse a tiros yo creo que puede ser muy molesto nos gusta así

Voz 4 02:59 no sé tal vez pero qué solución propone con esta gente el mismo tiene una sola cosa nada ni una no sabe de lo de lo tiro lo vamos a aprobar aquí en Santa Pola lo hemos dicho que funciona por lo aplicamos en otras playas vale en pesado como como como lo de los altavoces por ejemplo con la musiquita con ellas en la arena que no funcione nada Oye prisión a prisión tú pero ese sí es