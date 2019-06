Entre Tiempos: Radio de verano (30/06/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos desde hace algunas semanas disfrutamos ya de la programación de verano que cada año ofrece la SER por eso hemos pensado que igual les gustaría escuchar cómo era hace cincuenta años no extrarradio cuando apretaba el calor y es que en nuestra Fonseca hay joyas como el programa Vacaciones en España de julio de mil novecientos sesenta y seis que creo que merece la pena recuperar hoy además junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos

Voz 1 00:39 Nos consejo

Voz 0142 01:12 sumergirse en un programa que la SER emitió hace más de cincuenta años lo cierto es que no alivia el calor de estos días a la que nos vamos a engañar pero sí puede resultar un buen experimento sociológico regresar a mil novecientos sesenta y seis en plena dictadura franquista y escuchar la radio que entonces era la reina de los hogares españoles vacaciones en España el programa en el que nos vamos a fijar hoy comenzaba así con su propio Llingua

Voz 3 01:39 jueves a esta hora la radio pone fondo alegre a sus vacación vacaciones soñadas vacaciones merecida felices vacaciones la Cadena SER presenta

Voz 5 01:58 canciones

Voz 6 02:00 canciones canciones en España

Voz 3 02:05 vacaciones en España reportaje al verano mil novecientos sesenta y seis quince millones de extranjeros y quince millones de españoles protagonistas de nuestro programa un programa distinguido con el Premio Nacional de Turismo a favor periodística de Manolo Alcalá hilo reporteros de las asuntos deportivos Eduardo cayeron páginas especiales de Manuel Martín Ferrand los grandes locutores musicales de la SER eligen la canción del verano realización Tomás Martín Blanco y Carmen Mendoza como presentadora femenina buen

Voz 5 02:38 las noches y felices vacaciones en España canciones

Voz 6 02:43 canciones canciones en España

Voz 0142 02:53 por supuesto en los años en los que la censura no perdía ojo o en este caso huido sobre los contenidos que se emitían por la radio no podía faltar la entrevista a la autoridad competente por los micrófonos de la SER pasó entonces Antonio García Rodríguez Acosta subsecretaria de Turismo que sumergía a los oyentes en una densa conversación impregnada de la moralina del régimen en la que se mezclaba turismo espiritualidad del pueblo español

Voz 8 03:20 buenas noches señor Rodríguez Acosta gracias por recibir en su despacho aunque sea de modo simbólico a todos los oyentes de la Cadena Ser nuestra primera pregunta España recibe hablando en términos generales y sin rigor estadístico una cifra de turistas extranjeros que oscila entre los catorce y quince millones de personas al año España es la reserva espiritual de Europa tomando al pie de la letra la frase de que serrín tiene esta circunstancia algún reflejo en el turismo internacional o dicho de otro modo cree usted que el turismo viene a España ha traído solo por su clima paisajes instalaciones etc pues considerable ir aún más es creciente el número de personas que nos llegan interesadas por la espiritualidad de nuestro pueblo evidentemente

Voz 9 04:07 si el viernes España no solamente por nuestro clima paisajes instalaciones etc sino traído también por los valores espirituales del pueblo español hay otros países que ponen ofrecen un clima semejante y una riqueza monumental y paisajística de primer orden pero turístico de España se debe evidentemente a razones espirituales y humana en primer lugar el ambiente que el turista encuesta encuentra es muy grato y acogedor nuestras tradiciones y costumbres hacen de España realmente un país diferente Si esto añade usted el ambiente de paz y alegría que se respira por todos los rincones de España tendrá la explicación de porque somos el país de moda para los turistas nada internacional

Voz 0142 04:50 aleccionados ya todos con esta entrevista el programa viajaba a Alicante para entrevistar a una señora con Dick y ni aun perdiendo

Voz 10 04:59 hoy vamos a comenzar amigos en una playa de Alicante en la playa de La Albufera allí nuestro compañero José Luis Marchante tomó su aparato de cinta Magneto afónica se acercó a una lista en biquini verde

Voz 11 05:12 te quiero decir en biquini de

Voz 5 05:14 verde

Voz 12 05:16 y ahora dentro siempre de la playa de La Albufera ETA tenemos a una linda señorita morena luciendo un bañador verde bañador no un bikini mejor dicho un bikini su nombre por favor señorita Cal es Jacqueline de donde es ya Clean tu Toulouse de Toulouse que le parece Alicante es una ciudad muy muy bonita y muy agradable y es la primera vez que viene Alicante no lo conocía no con así hace cuatro años que vengo aquí se divierte nosotros en vacaciones de España este programa de la Sociedad Española de Radiodifusión le deseamos toda clase de aventuras y felicidad en estos días que paso usted en Alicante

Voz 0142 06:01 en vacaciones en España también había hueco para el humor en este fragmento el locutor Tomás Martín Blanco y una actriz que imitaba el acento alemán mantenían este dialogo para hacer reír a los oyentes

Voz 5 06:13 como usted señorita yo hoy con mi música pese Rita le molesto

Voz 13 06:21 en absoluto no me tome sí

Voz 5 06:25 bueno pues eso es lo que me extraña es que venga Beethoven no pues pues no es usted alta rubia atractiva Yahya llevaba pantalones ajustados no le pega a Beethoven no será que lo escucho por patriotismo como soy alemana así de que parte de Alemania lo conocía usted pues nada más que por los festivales bueno hay Wagner claro inste

Voz 8 06:57 yo de Madrid o Madrid vena

Voz 5 07:01 lo que se haga un andaluz

Voz 13 07:04 soy gitana Pacios sí

Voz 5 07:08 eh cómo lo sabe a lo dice todo el mundo entonces así si al menos fuese usted todo juego mujer pues mi padre presidente de una peña taurina si si le vale basta con eso dejó tipo todo sí tiene usted es flaco alto toreros bajos y gordo como se vaya está cree desplegó todos te lo dice Kika cargos arrogante si no hay más que ver a planta mitos vamos a platanero plaza granito quiénes El Pla Canito no me lo podía usted presentado no le conozco personalmente no conoce a ningún personaje castiza conozco a Santiago Bernabéu a ver a Vicente Escudero a muchos así pero no creo que a usted le interés en estaría dispuesto ustedes invitarnos a cenar esta noche eh enseñarle los secretos de Madrid que creo que sus noches son irresistible pero señorita soy nombre no me importa las alemanas no somos celosas bueno pues si usted se empeña a dónde me va usted ha llevado donde usted quiera no voy a llamar a Henman paja decirle que usted no te invita a cenar no no le molesta que venga con nosotros

Voz 0142 08:42 en su recorrido por la costa mediterránea hay tras dar algunos datos estadísticos sobre el consumo de bebidas en verano tocaba hablar de la horchata

Voz 14 08:51 estadística curioso he aquí lo que debe en Madrid en estas fechas de agobiante calor dos millones de litros de cerveza

Voz 5 08:58 con millones delitos entre limonada es una avanzada

Voz 14 09:00 las demás refrescos cuarenta mil litros de aguas minerales todo eso aún sería más si los madrileños pudieran

Voz 10 09:08 como ahora hace nuestra compañera Mara en Valencia

Voz 15 09:12 acercarse paso a paso al kiosco de una típica horchatero

Voz 16 09:19 los tiene valenciana tiene dedicado como ustedes saben un pasodoble muy popular ya anda con música del maestro Alonso refrescando el verano de España aquí tenemos a una de estas horchateras valencianas tal y como la pinta el pasodoble en cuestión guapa amable derrochando garbo y simpatía con su blanquitos Ximo delantal bordado se llama Dolores Cabanes y es muy conocida en Valencia díganos qué es lo mejor que tiene la horchata pues yo creo que lo tiene todo la que hecho una cosa es que para mí es perfecta le han pedido algunas veces la receta la fórmula a la manera de hacer horchata muchísimas veces ese retrato para el extranjero ir de los extranjeros de los turistas extranjeros que nos visitan a quienes gusta más nuestra famosa bebida refrescante

Voz 17 10:08 pues yo me parece que a todo el mundo que la prueba incluso vienen buscando la oyentes España entera desde Valencia brindamos por ustedes y por felices vacaciones con un vaso de riquísima horchata valenciana servido por Dolores Cavani

Voz 0142 10:25 Tomás Martín Blanco y Carmen Mendoza despedían el programa recordando que había que ser amable con los turistas para que volviesen y como broche de oro al espacio la maravillosa voz de Teófilo Martínez con una lectura poética sobre la Sierra de Guadarrama versos que nos van a servir a nosotros también para cambiar de tercio porque ya estaba por aquí Gina Domínguez

Voz 3 10:46 sea amable con el turista extranjero

Voz 5 10:49 llegada a nuestro país aporta no sólo un apoyo para nuestra economía sino una bandera para nuestra fama sea cortés con estilo sea amable a la española reciba como un señor recibe una información una frase amable una sonrisa es muy sencillo pero muy importante el turista extranjero al volver a su patria hablará de usted pensará que son como usted todos los hombres mujeres de España

Voz 10 11:14 tenga lo encuentra ahora venga a darse una vuelta con nosotros vamos Aqua Barra

Voz 18 11:24 nido de cada fortaleza de granito gris potente que alimenta los precios rezuma Bages Guadarrama sinfonía de azules Velázquez borrachera de azul pobreza veo

Voz 19 11:46 y cuatro casi poco

Voz 18 11:49 es más de puntiagudos techos que amenazan nada las nubes te Guadarrama

Voz 21 11:59 entre tiempos con Ana Martínez Concejo buenas Ana o la Gina que nos trae en esta penúltima de la temporada

Voz 22 12:08 pues hace unas semanas la Cadena Ser nos adelantó algunos cambios en la programación cara a la próxima temporada a la temporada de dos mil diecinueve de

Voz 0142 12:15 mil veinte eso es Ángels Barceló se hace con el Hoy por Hoy Pepa Bueno pasará a los mandos del hora25 si eso es a eso me refería

Voz 22 12:25 en horas cierran una etapa se embarcan dentro de unos meses en otra nueva como decíamos Pepa Bueno y Ángels Barceló se despiden de sus programas esta temporada para intercambiarse la batuta de la dirección el próximo septiembre eso es Pepa Bueno del Hoy por Hoy

Voz 0142 12:39 pues de ocho años al frente y Ángels Barceló

Voz 22 12:42 de Hora Veinticinco después de once años entre tiempos no podíamos perder la oportunidad de poder recordar el primer programa que realizaron de esta etapa que están a punto de cerrar Pepa Bueno llegó a la Cadena Ser en dos mil doce para dirigir y presentar el Hoy por hoy era un tres de septiembre de dos mil doce

Voz 5 13:01 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 13:24 señoras y señores muy buenos días bienvenidos al Hoy por Hoy de la Cadena SER un programa veterano el líder de la radio española que hoy se renueva el programa de referencia forjado por grandes profesionales inicia una nueva etapa estoy encantada y orgullosa de estar hoy aquí

Voz 9 13:43 sí

Voz 1727 13:43 vaya por delante mi compromiso con la noticia y con ustedes con sus preocupaciones y su día a día soy un eslabón más en la larga cadena de radio que hacen los compañeros de la SER y todos sabemos que si los oyentes sin ustedes nuestro trabajo no tendría sentido en nuestro trabajo consiste en contarles hoy la vida este lunes tres de septiembre que viene con cielos despejados en toda España comienza el curso político hoy se reúne la dirección del PP con Rajoy al frente la del PSOE con Rubalcaba esta semana vendrá Merkel a España el jueves y ese mismo día sabremos si el Banco Central Europeo sigue compran

Voz 1473 14:29 donó deuda española de eso va a depender

Voz 1727 14:32 buena medida el rescate global de nuestra economía y a ras de suelo que pasa pues que hoy vuelven a clase los profesores en toda España para preparar un curso lleno de recortes en educación y que ya está aquí en los estudios de la SER Silvia Intxaurrondo la subdirectora de este programa con otras noticias que también

Voz 5 14:51 pasan buenos días hasta aquí hasta aquí

Voz 0142 14:55 Ángels Barceló llegó a la SER en dos mil cinco para presentar A vivir que son dos días pero no fue hasta el siete de enero de dos mil ocho cuando pasaría a dirigir el programa Hora Veinticinco así comenzaba su emisores así comenzaba su emisión con ella al frente son las ocho de la tarde las siete en Canarias les habla Ángels Barceló empieza Hora Veinticinco

Voz 24 15:23 a la espera les días

Voz 15 15:28 en Hora veinticinco

Voz 0142 15:37 Alfredo Pérez Rubalcaba comparece ahora mismo en la sede

Voz 0194 15:40 el Ministerio del Interior Rubalcaba esta explicando todos los detalles que rodearon a la detención ayer en Mondragón de dos etarras Martín Sarasola e Igor Portu éste último ha ingresado ahora mismo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia con una costilla rota y un pulmón perforado heridas que según la Guardia Civil se produjeron durante un forcejeo durante el arresto escuchamos en directo Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0093 16:00 a explosivos junto a detonadores y este zulo se encontrado por un croquis que llevaba uno de los dos detenidos en Mondragón en la tarde de ayer un croquis que ha permitido repito la localización de un zulo quisiera indicarles también que en los registros que tuvieron lugar ayer tres registros en la localidad en la que viven los dos presuntos etarras encontrado pues se ha incautado dos ordenadores insistí diverso material informático que está siendo analizado en este momento por la Guardia Civil

Voz 0194 16:28 y quisiera indicarles también más adelante ampliaremos todos los detalles sobre esta operación que está dando ahora mismo el ministro del Interior PNV Eusko Alkartasuna Ezker Batua los tres miembros del Gobierno vasco piden a Interior que depure responsabilidades de momento un juzgado de Donosti investiga lo ocurrido

Voz 24 16:45 los la otra gran

Voz 0194 16:49 noticia de la tarde se la hemos contado a las seis previsiblemente mañana martes regresará a Madrid el embajador marroquí en España que fue llamado a consultas hace dos meses cuando los Reyes visitaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como muy tarde el jueves estará de vuelta según ha confirmado esta tarde el Ministerio el Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores en esta primera hora de Hora Veinticinco le llevaremos también a Galicia cuatro muertos en lo que llevamos de año en el mar los dos últimos han fallecido este mediodía frente a las costas del municipio lucense de O Vicedo después de que volcara su embarcación no fue un golpe de mar no se debió al mal tiempo se cree que pudo ser el peso de las masas lo que provocó el naufragio

Voz 25 17:26 posiblemente pues un golpe de mar esto que hablamos de él

Voz 1473 18:48 que no sé quién bueno no lo sabía y que he dicho un radio grano llega una de mis lista superó a poner verano en el buscador de la de la discoteca y me ha salido esto que es una banda argentina que se llama a ver si lo digo bien Wilma Palma vampiros y eso es todo lo que se rumorea que tampoco es que me hayan enamorado mucho lo que me había conquistara el título de la de la canción verano traidor que con el asco que me da mi es calorazo

Voz 0142 19:13 no me digas pues yo que venía asesorada por los expertos para ofrecerte la mejor canción posible sobre las ganas de sol y playa mira

Voz 15 19:22 se guía consiguiendo un magnífico fuera una brisa cálida

Voz 1473 19:39 mira que te guste el verano su calorazo es de estar regular de la cabeza o de una persona con dineros que se puede pasar el trimestre tan ricamente a la orilla del mar pero que encima esto lo cantará hola hace el muñeco de nieve Ephron

Voz 0142 19:50 es el de dineros se de dineros vamos que no te convencido ni un poquito con mi elección musical

Voz 1473 19:57 al no pero nada de nada de bueno a mí no me gusta el verano pero que selló había mejores canciones para traerme por ejemplo está bueno lo que me faltaba ya os a los rebeldes cantando al eterno verano al sol

Voz 25 20:18 no mira déjalo porque Hitler queda igual es lo de

Voz 1473 20:22 a todos los años ya estoy acostumbrada por mucho que no me guste así que yo me lo voy a tomar con siempre con siempre nos así que yo me lo hubiera tomar como siempre con cara

Voz 27 20:34 no habría una una vez

Voz 1473 20:44 mira ya empezamos con las bromitas fácil dedica a ver si no te cuento es que en realidad Joy hoy traigo las cantidades que creo que van a sonar este año en todos los chiringuitos lo que está claro es que va a seguir sonando el reggaeton en todas partes no va a abandonar por muchos años se ha convertido en el ritmo veraniego por excelencia que además seguro que da pie a muchos amoríos estivales

Voz 28 21:08 es que me he acto de la acto ahora que quiero hacerte tendrá

Voz 0142 21:24 yo sé que tú eres muy by Longa bueno mi con esto en pues la verdad no me pones la mejor banda sonora verano

Voz 1473 21:32 tú no te preocupes yo te traigo a la estrella patria del momento que este verano no va a dejar de sonar en toda parte

Voz 29 21:43 Leopardi párame Rosario bajar bajar a que llamen lo que da

Voz 0142 21:58 madre mía María baja lemas bien porque a lo mejor me estoy metiendo en terrenos pantanosos te recuerdo que soy de esas personas a las que no les gusta nada

Voz 1473 22:09 Sony pero luego la garita si yo eh atentos todo es bueno pues nada sigo mostrando Themis apuestas para este verano pues no sé quiénes son las que cantan pues está bien claro no pero me suenan un montón es que las os ha estado escuchando tu del año donde que salieron de Operación Triunfo Éstas son Aitana hay Lola índigo que han sido dos de las artistas de la primera hornada que no han dejado de sonar por todas partes se me hace raro que no traigas a tu adora

Voz 0142 22:45 xima Amaya es que ella no saca disco hasta septiembre

Voz 1473 22:47 Zabala que me reservo a vale

Voz 0142 22:50 que tampoco te gusta no

Voz 1473 22:52 bueno pues como tenemos el orgullo a la vuelta de la esquina voy a ver si el tema que ha sacado Taylor Swift en apoyo a la comunidad LGTB y te mola Un poquito

Voz 0142 23:00 más pues sí esto me gusta muchísimo más dónde va para

Voz 1473 23:24 pues es curioso porque no todo el mundo le ha hecho gracia

Voz 30 23:27 que arrime el ascua a estas alturas sino mucho antes en fin que sea como sea estoy convencida de que el nuevo disco de Taylor Swift sonará mucho como espero que suene el largo de Carolina durante pero también las primeras canciones que hicieron eh

Voz 1473 24:00 porque si hay algo que une a la música con el verano son lo chorro ciento mil festivales que hay por toda España estos meses y estos chicos van a ser unos habituales de los escenarios

Voz 0142 24:09 todavía no sonando la música de otros habituales bueno

Voz 1473 24:12 ver en pie

Voz 26 24:15 despierta estás dormido dice además

Voz 0142 24:17 tampoco iba a dejar pasar la oportunidad de poner a uno de tus grupos favoritos a uno solo

Voz 1473 24:43 a unos cuantos porque a Viva Suecia también les vamos a ver en unos cuantos festivales y además ya están calentando motores para la presentación de su nuevo álbum que se llamará el milagro y no te lo vas a creer número que sale a primeros de octubre cuando empiezan las fiestas de

Voz 15 24:57 a mí no me lo puedo creer más

Voz 1473 25:00 Curro mira sobrevolando el estudio Gamboa pues no te quedan y nada la vuelta de las vacaciones que es temporada alta de estrenos y entre ellos van a estar estos ingleses también de mi favoritismos que sacan disco ocho años después de su último trabajo que Llanos y sonarán mucho este verano en la radio de la gente pero en la mía sí porque me flipa porque es imposible resistirse a ese tarea tarea no pero que Big Data Aref tarareando de los friendly fire de su nueva canción sí lo es

Voz 29 25:26 sí

Voz 0142 26:35 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción para mí es perfecto gracias a ti y a los oyentes para mí es perfecto gracias Marcos hasta la semana que viene

Voz 32 28:16 al