La polémica del día

Voz 0827

00:07

mira ayer celebramos el Día de la Liberación Fiscal que es una jornada simbólica pasados los primeros ciento setenta y ocho días del año que marca la frontera en la que un trabajador deja de hacerlo para cumplir con sus obligaciones fiscales ya comienza a trabajar sólo para sí mismo a partir de ahora yo qué casualidad también ayer se difundió la lista de los morosos con Hacienda son cuatro mil personas que nos deben en conjunto catorce mil millones casi un Bankia para rematar hoy nos hemos levantado sabiendo que una compañía transnacional como Netflix apaga en su primer ejercicio fiscal en España que fue el pasado tres mil ciento cuarenta y seis euros que parece de ficción bueno antes de que me abrasen por Twitter hay oyentes que se están riendo si antes de que me abrasen reconoceremos que tiene un punto de demagogia unir las tres noticias oye porque cada una está cargada de matices porque en ella se cruzan delincuentes procesados ciudadanos que aún pleitear legítimamente con Hacienda por defender sus razones yo optimizado eres fiscales que usan atascos que son perfectamente legales para mejorar sus beneficios pero aún con esos matices observa esta realidad no sale a devolver porque demuestra como dijo la abogada del Estado en el juicio contra Urdangarin que lo aquello de hacienda somos todos no es más que un eslogan publicitario esta semana Salvador Sobral el cantante le dijo a Toni Garrido aquí en la SER que aunque pagar impuestos es engorroso a él le gusta hacerlo y además recordó que su trasplante de corazón Se lo han financiado los contribuyentes portugueses que es lo que haremos por cierto los españoles si alguno de los morosos que nos deben los directivos de Netflix tuvieran Dios no lo quiera algún problema grave