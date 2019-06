El Cine en la SER: 'Los muertos no mueren', los ecozombies de Jarmusch no muerden (29/06/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 el cine de zombis siempre ha sido una buena metáfora política de la sociedad preso Jim Jarmusch recurre a él en estos tiempos confusos en los muertos no mueren con un reparto de lujo capitaneado por Bill

Voz 3 00:33 Murray está son los ocho y veinte no debería estar anoche haciendo ya si últimamente lo que empiezo veranos un descuido

Voz 1084 00:40 Brown Carlos Marqués Marcet remata su tríptico sobre la juventud con los días que tendrán la historia de una pareja de treintañeros que se enfrenta la maternidad y a la precariedad

Voz 4 00:49 es decir que es lo quiero pero estoy seguro de que no no quiero hacer amistades lleno que no nos quieres tener un hijo como se sitúa también

Voz 1463 00:57 instinto maternal es un thriller con dos madres que bebe del cine de Hitchcock y Chabrol que dirige Olivier más de Pas el del telefilme sobre ETA Santuario ciento

Voz 5 01:09 quién es

Voz 6 01:12 en cine clásico nos preparamos para

Voz 1084 01:14 celebrar el ciento tres cumpleaños de Olivia de Havilland la actriz ganadora del Oscar por la heredera Eve

Voz 7 01:19 dónde estoy California solamente para verte para explicar todo todo es demasiado tarde para explicar

Voz 1463 01:26 en televisión hablamos de Paquita Salas la comedia que dirige Javier Calvo y Javier Ambrós y los Javi sí que retrata las miserias del cine y la televisión

Voz 1 01:33 Nuestro país escritos y actores toda la vida de Mi querida señorita Toni Cantó Todo sobre mi madre

Voz 8 01:41 bueno es verdad de ejemplo a un diputado de Ciudadanos

Voz 1 01:43 pero qué pasa ahora con Ciudadanos

Voz 4 01:49 nadie sabe nada no entiendo nada con Andreu Buenafuente ya Berto Romero no entiendo nada de lo que está pasando ahí la gran apoteosis está la ignorancia era allá Tsonga vamos a seguir este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 9 02:13 todos cómo compra Baixa Andreo creo que no has encendido

Voz 5 02:18 capita ser

Voz 10 02:24 es

Voz 1463 02:47 hola qué tal buenos días bienvenidos a él tiene en la SER empezamos José Manuel Romero qué tal qué tal Pepa Boff basta conciudadanos pasa sobre todo nos metamos verano usted de la semana que también se ha colado en la televisión es impresionante bueno no dejamos del todo la política porque el primer estreno también tiene mucho de eso empezamos con Jin Jan

Voz 11 03:06 sí de zombis estrena Los muertos no muere

Voz 1084 03:08 película con la que inauguró el pasado Festival de Cannes con un reparto lleno de estrellas como Bill Murray Adam Driver o Tilda Swinton

Voz 2 03:17 no no no

Voz 1463 03:36 los Tommy siempre han sido la metáfora perfecta para alcanzar a audiencias masivas mensajes políticos sobre la decadencia de la democracia occidental George Romero ha sido el gran ejemplo en películas como La noche de los muertos vivientes donde el centro comercial era peor que cualquier zombi

Voz 12 03:51 hay dos más hay fuera ha visto algún otro por aquí yo me ocuparé de esos no tiene miedo

Voz 13 04:00 el baile homenajea aquí parodia con cariño Jim Jarmusch en los muertos no mueren como nos decía en el pasado Festival de Cannes donde inauguró con esta comedia

Voz 1463 04:12 en la que los muertos de un pequeño pueblo norteamericano se levantan contra los vivos bajo la atónita mirada de la Policía Local

Voz 4 04:18 pacto de Carbonero George Romero es nuestro Dios es el creador de la era posmoderna de los zombis la noche de los muertos vivientes es la primera cinta de horror que vi de pequeño su papel ha sido fundamental porque ha cambiado la idea que teníamos sobre los monstruos que pasan de ser malos a amenazas sociales se transforman en víctimas de sí mismos expresión de las Hoces

Voz 14 04:38 edad a la que pertenecemos sensatos

Voz 1463 04:42 sí para Romero el consumismo de los centros comerciales pilar básico del nuevo capitalismo era la desgracia de la sociedad invadida por zombis para hallar mus son las redes sociales los móviles los coches de alta gama y hasta las estrellas de Hollywood hay mucha retranca en cada cosa que propone y mucho disfrute de un director que ha conseguido reunir a sus viejos amigos para esta película

Voz 14 05:02 hay chicos Krahe es ese tipo S

Voz 4 05:06 no creo que la crisis ecológica sea sólo un asunto político me enfado un poco cuando responden que nuestra película por hacer referencias al final del planeta sea política es bastante confuso no va de política la política no me interesa me preocupa que la gente sea consciente de lo que pasa en cualquier punto del planeta pero eso no es un asunto político

Voz 14 05:26 de hecho me Bill Murray que

Voz 1463 05:29 protagonizó Flores rotas es ahora el jefe de policía así muchas luces ni mucha valentía forma pareja con Adam Driver un joven agente poco espabilado Driver también sabe lo que es protagonizar una historia de Jarre muslo hizo en Patterson su anterior película junto a ellos una mujer policía el personaje de Chloe Xevi ni a la que ambos le hacen serios más Plinio

Voz 15 05:48 escucha no deberíamos decirnos entre nosotros

Voz 1463 05:51 estos son

Voz 15 05:53 que todo se desvanece será como en una pesadilla

Voz 14 05:58 Méndez no creo que pueda

Voz 4 06:00 decir eso del resto del reparto son amigos y con

Voz 1463 06:02 en dos de llevarnos de todas las edades y procedencias por ejemplo Selena Gomez Danny Glover Iggy Pop o Tom Waits y también el cantante country Stark el Simpson que compuso

Voz 7 06:11 no el tema principal de la película que juega un importante papel en este guión hay algún motel en el país

Voz 16 06:18 Pablo eso sí ayuno en la cárcel de este es muy bueno es estos Gilles Simon de del donde sí ya lo sé y me encanta esta canción

Voz 1084 06:29 ya se ha dedicado en su carrera romperlas no

Voz 1463 06:32 el más de los géneros que ha ido tocando el western en Dead man el cine de samuráis en Ghost Dog o el de vampiros con sólo los muertos sobreviven donde ya aparecía una de las protagonistas de esta historia Tilda Swinton

Voz 2 06:44 sí

Voz 17 06:45 el aborto

Voz 4 06:48 es decir chardonnay el juego formal destape

Voz 1463 06:51 Xicola consta de una ruptura de la Cuarta Pared para incluirse asimismo así tenemos las conversaciones de los policías Bill Murray Adam Driver recalcando que están leyendo un guión discutiendo por quién lo tenía primero cuál de ellos todavía no lo teniente

Voz 3 07:05 ya son las ocho y veinte lados debería estar anoche haciendo ya se últimamente lo de Lorenzo veranos son descontrole

Voz 1463 07:13 nacido en el Underground neoyorquino el director de Ohio puede presumir de haber sido uno de los realizadores más fieles Asimismo hay otro aspecto curioso de su cine que aquí tiene relevancia el uso del paisaje urbano sin sus primeras películas paseaba sus personajes por los suburbios neoyorquinos a qué juega con adentrarnos como turistas que pasaban por allí en un pueblo idílico de la América profunda donde muchos podrían haber votado a Trump

Voz 4 07:38 los políticos no parecen salvar nada más bien son una distracción ya ahora lo que hacen es comprobar el planeta con sus corporaciones empresariales eso es para mí el problema está en nuestras manos lo que la gente hace que la gente sea consciente ese también responsabiliza por ejemplo si todos los que estamos aquí de fin viéramos boicotear a las empresas que no nos gusta cómo actúan podríamos cambiar las cosas tenemos la posibilidad de hacer estas cosas pero el tiempo pasa muy rápido creo mucho en la gente joven y en todo ese movimiento que ese Estado

Voz 14 08:07 el equipo tipos lo metes teme hecho en San

Voz 1463 08:11 el idílico pueblo acaba viviendo una invasión de zombis o tal vez no tal vez los zombis siempre han estado ahí os os los habitantes de ese pueblo que no pueden morir porque sus vicios no les dejan

Voz 2 08:28 eh eh eh

Voz 18 08:38 en lo que

Voz 19 08:46 en nombre de la feria cada acción metía malos flota nuestros

Voz 1463 08:55 tenemos también esta semana cine español los días que vendrán Anne fue la ganadora en el pasado Festival de Málaga era la segunda vez que subdirector Carlos Marqués Marcet ganaba en este certamen y lo hizo también con su opera prima diez mil kilómetros Si entonces hablaba de una pareja viviendo en la distancia ahora habla de una pareja enfrentándose a su primer embarazo

Voz 1084 09:22 tiene Carlos Marqués Marset una especial sensibilidad para narrar lo íntimo para meter su cámara en las relaciones modernas y reflexionar sobre el presente Nouveau ancha Encinar

Voz 4 09:35 hasta el final

Voz 1084 09:41 los días que vendrán en su tercera película tras diez mil kilómetros un retrato realista de la mora distancia en una generación que vivía la crisis is enfrentaba sus propias contradicciones

Voz 21 09:50 en cualquier esquina me una mierda que me recuerda Dati y tú con tus cosas con tu gente con tus fotos

Voz 1084 09:59 era su opera prima con la que ganó el Goya a mejor dirección novel tres años después pasó a retratar el cambio generacional en la amistad y la familia con tierra firme desafiaba el discurso hegemónico de la maternidad en una pareja de lesbianas

Voz 22 10:13 a mí me Devin Wright

Voz 1084 10:16 a cierto qué méritos llegue siquiera es ahora con Els días que brindarán una película en catalán aborde el proceso de embarazo de una forma naturalista y sincera a partir de la experiencia real de David Verdaguer y María Rodríguez Soto la pareja protagonista

Voz 4 10:32 la ahí dormida la obra laureado Elena Gardaland

Voz 23 10:35 salía

Voz 14 10:40 en el cole tuvo

Voz 1084 10:42 dos públicos otros no un experimento entre la realidad y la ficción una película de creación donde el rodaje y la vida real caminaban en paralelo pero las historias debían tomar distancia

Voz 24 10:52 digamos que alojar los de nosotros mismos para poder hablar desde la verdad absoluta porque situaciones como una especie de reality te poner a que una cámara te callas todo no porque el P

Voz 22 11:00 pero sí que te ataca en cambio si trabajas desde la creación y desde

Voz 24 11:04 ensayaron personaje yo con Carlos David con Carlos de luego crearlo nuestra relación nueva como si dijéramos pues puedes ahondar mucho más en en en los temas que queríamos hablar

Voz 1084 11:14 improvisaciones ensayos trabajo colectivo para

Voz 25 11:17 el ir dando forma a un guión fue un rodaje muy atípico porque se escribía ser rodadas eh reescribir las eh remontaba Serra pensaba la película durante el proceso porque es que había un íbamos a contrarreloj el sentir que teníamos nueve meses así María

Voz 4 11:34 ya bueno cuatro me ella tenía tres meses y medio estábamos a tres meses y medio estemos poco tiempo se se fue creando esto para mí es una película de creación real

Voz 1084 11:45 en cambio cuando apareció un vídeo real del nacimiento de la propia María un vídeo casero que le sirvió al joven realizador catalán para estructurar el relato mira

Voz 22 11:56 que cada día cuando hace falta Jaume pues no sé a dónde tres días dado y ya cuando llegué pues ya

Voz 4 12:06 vale

Voz 22 12:08 sí

Voz 26 12:10 miedo

Voz 1084 12:12 eran las dudas de un aparecen construcción sus miedo sus expectativas su tránsito hacia algo desconocido una cinta sobre el embarazo Hinault con la gestación como excusa sirven a Marques Marset para como en todas sus cintas anclar la historia a la realidad sociopolítica defiende el director que todos sus fines políticos sus personajes son reconocibles atados a su tiempo Tornos

Voz 27 12:36 ya oí las condiciones económicas en los que vivimos acaban conformando como cómo nos relacionamos sigue sigue siquiera nos damos cuenta no

Voz 1084 12:44 esas condiciones son entre otras la precariedad la inestabilidad la normalización lingüística en Cataluña y la masculinidad convertido en su actor fetiche en su tercera película juntos David Verdaguer asuma aquí la parte ingrata la de un hombre que ante el embarazo saca su lado de padre

Voz 4 12:59 la familia cojos ideales los tira la basura se buscó un trabajo mucho peor donde serán menos feliz pero tendrá más dinero podrá mantener porque ninguno en su casa trabaja yo lo entiendo pero de aquel al perder los ideales también está perdiendo poco a poco a su pareja porque la pareja se enamoró esos ideales en realidad el problema no es ni de Luis ni de vivir es del sistema

Voz 1084 13:19 con su tercera película Marques Marcet completa una especie de trilogía tardó millennials una radiografía de las relaciones modernas y sus contradicciones que escuece a los treintañeros Él lo llama Trilogía accidental dice que nace de la necesidad de repensar la sociedad de la dificultad de construir una vida en común base del capitalismo en un mundo

Voz 4 13:36 seccionado con la realización personal tiene griegas

Voz 27 13:39 es un análisis sociológico de de ese esa

Voz 1084 13:41 obsesión por conseguir la felicidad y la felicidad

Voz 27 13:44 la personal que por otro lado charla decepción personal no sé tu mismo encuentra T Seselj no versus a no crear comunidad no hiciese que los Tamara Rojo porque también había mucha gente no que sufría mucho a base de tener que sacrificarse por por las

Voz 1084 13:59 eh por Kay afilar presión por mantener el sistema

Voz 27 14:02 piensas no encontraron sin sin juzgarlos y que pone un poco Jaque ese sistema de valores

Voz 1084 14:07 los días que vendrán es un retrato intimista y delicado sincero y político llenó de verdad hay matices la obra más madura de un director con mucha personalidad se sustenta en la desnudez y valentía de dos intérpretes conectados al ritmo de la música poética de María Arnal Marsal vaca

Voz 28 14:22 tanto la vida pedían una vida muy mal su al había alguien que cita made in love tal tú vida en tanto tanto

Voz 1084 14:49 y pasamos al cine francés con el thriller psicológico instinto maternal que dirige Olivier nace de paz y que nos traslada al cine de los años sesenta es un reportaje de Zara Rodríguez

Voz 29 15:00 el director y guionista belga Oliver más de paz lleva al fin es su tercer largometraje y su segundo thriller después de ilegal y santuario ahora presenta un thriller psicológico de época con Berlín sens como protagonistas

Voz 30 15:14 creo que estas diciendo vuelve dentro de la habitación Alice que ocurre les el ex parejas que mi hijo aquí sólo cerca de la ventana de su lado ordenando los juguetes de Maxi mamá

Voz 22 15:28 Selim bar todos esos juguetes siento Jerte asustada ahora bajamos

Voz 29 15:33 la LISI Céline son dos amigas que comparten chalet en la Bruselas de los años sesenta además de vivir juntas han criado a sus hijos como íntimo sin embargo lo que ha sido una bonita amistad empieza a tambalearse cuando Maxine el hijo de ese sufre un accidente ante la presencia de su mejor amiga Yeste muere a partir de aquí las mentiras y las venganzas empieza a surgir en esta clásica película de suspense que mantendrá el espectador con la intriga hasta el final

Voz 22 15:58 sabes es que provocó el infarto de tu madre te lo diré porque los tomarse sus pastillas no sería su medicación al cataplasmas cierto entonces cómo es posible que diga lo contrario cómo es posible que le cambió las pastillas hayan por un placer y eso provocó el impacto que mató a tu madre mató a tumba sí asegura de que esa no era normal y estaba en lo cierto tenía razón millares

Voz 29 16:32 tal y como dice el título en castellano instinto maternal cuenta desde las primeras escenas con el instinto de una madre que sabe que quiere encauzar el mal a su hijo una cinta que además cuenta con un toque feminista tal y como sucedió en sus películas anteriores cubiertos

Voz 11 16:48 S un hombre soy feminista de hecho me parece que en el mitin faltó más apoyo por parte de los hombres además lo llevo estudiando desde hace tiempo el feminismo y la relación entre los hombres y las mujeres creo que el hombre ha expoliado la mujer desde tiempos inmemoriales y es que la mujer es el origen de muchas cosas el hombre ha hecho mucho robo y mucha apropiación Alice Celine son dos mujeres con muchos potenciales vecinas de la misma clase social leí ambas heridas por las dificultades de la vida Luis perdió sus padres esto la hizo más frágil y le provocó trastornos psicológicos Céline es una mujer con mucha voluntad que sea sobrepuesto a sus problemas de fertilidad para tener un hijo las dos siempre se han dado apoyo mutuo Ésa es la base de la película listo

Voz 4 17:28 sí

Voz 22 17:29 el cineasta más se basa en la novela de Barbara Bel para trasladar su fascinación hacia el instinto maternal una fascinación que viene desde tiempos atrás

Voz 11 17:40 esa fascinación ya existía hay proviene de una experiencia directa en concreto en ilegal ni proyecto anterior estuve un par de años haciendo una investigación personal sobre los centros de retención administrativo en Bélgica ha y me vi confrontando a la realidad de muchas madres solteras madres que venían solas con sus hijos sí que atravesaba en el Mediterráneo me pareció entre admirable y un poco aterrador porque veía realmente ese superponer ese es capaz de pasar por encima de todo empezando por pasar por encima del miedo para que sus hijos que era lo más importante sobreviví Essen llegasen a buen puerto esa fascinación sobre el instinto maternal viene de antes

Voz 4 18:16 se confunda suma

Voz 29 18:19 con un toque americano el director lleva al fin de su tercer largometraje una cinta que ha estado presente en el Festival de Toronto y en el que las verdades y mentiras se juntan para mantener atento al espectador hasta el último segundo

Voz 22 18:30 así como esta

Voz 5 18:35 no quién es

Voz 4 18:56 marchamos

Voz 31 19:01 sí

Voz 32 19:02 sí sí

Voz 1463 19:08 lo último que supimos de ella fue que había denunciado a la serie Foix por no era cierto lo que decían sobre ella Olivia de Havilland cumple este lunes ciento tres años y tiene una larga e interesante carrera con películas como La heredera con la que ganó el Oscar o lo que el viento se llevó por eso el director de Sucedió una noche el programa de cine clásico de la Cadena Ser el canal TCM Antonio Martínez nos va a repasar en el siguiente reportaje la vida de esta longeva actriz

Voz 0229 19:34 qué habría sido de las hazañas de Robin de los Bosques de no haber estado allí Lady Marian esperando a ser rescatadas

Voz 7 19:41 si pasaba entonces me Máis no es cierto decir suya si eso ya es otra cosa

Voz 0229 19:47 habría quedado patente el egoísmo de Escarlata sin compararlo con la bondad de Melania

Voz 33 19:51 a Escarlata tienes tanto

Voz 1463 19:54 siempre ha admirado quisiera poder

Voz 0229 19:57 Bolivia De Havilland fue durante mucho tiempo la ingenua oficial de Hollywood la camita adorable del cine ponerle fin rodó ocho películas Él ponía el heroísmo ella la belleza y el gesto preocupado en títulos como Murieron con las botas puestas Robin de los bosques o Capitán Blood

Voz 34 20:13 Capitán Blood creí que se había ido no puede estar aquí admitió acabas de llegar usted no puede imaginar la cantidad de amenazas que han salido de su boca sólo pide para encontrar

Voz 0229 20:25 todo ello la convirtió en una de las actrices más populares de los años treinta y cuarenta mil novecientos treinta y nueve en concreto fue un año especial para

Voz 35 20:33 días de gala Allegri casi la hospitalidad sureña llegó a su clímax cuando unos distinguidos visitantes encabezados por el productor David Sainz freak y las actrices Olivia de Havilland Vivian Life llegaron en dos aviones primo

Voz 0229 20:47 los la Warner la había prestado al Metro para interpretaran que el viento se llevó el éxito de esta película del melodrama Si no amanecieran la convencieron de que su talentos estaba malgastando en la Warner además estaban los éxitos de su hermana Joan Fontaine que brillaban película el tejido

Voz 36 21:03 Coke como sospecha o Rebeca sí que esto

Voz 0229 21:08 desde niñas habían mantenido una gran rivalidad durante toda su vida ha sido dieron con más o menos disimulo y a partir de los años setenta dejaron incluso de hablar

Voz 4 21:17 qué hay detrás de esa enemistad porque es el día van tan profundamente

Voz 36 21:22 no se basan en sólo las enemistades nacen del resentimiento

Voz 0229 21:28 en parte por envidia de su hermana pero sobretodo porque deseaba mejores papeles Olivia quiso rescindir su contrato con Warner y acudió a los tribunales tras descubrir que su contrato infringía una antigua Leire California contra la servidumbre así lo explicaba ella misma las leyes de California dicen

Voz 36 21:45 que ningún empresario pueden retener a un empleado con un contrato de más de siete años la cuestión es si siete años se refieren a siete años según el calendario siete años de trabajo

Voz 0229 22:00 los varios juicios la actriz ganó finalmente el caso que fue pionero ya que desde entonces las relaciones contractuales entre las estrellas y los estudios dejaron de basarse Argos contratos

Voz 1463 22:10 a partir de ahí se conoció como la de

Voz 36 22:13 visión de Havilland sí mira en un libro de leyes lo encontrará en la de

Voz 7 22:18 hay

Voz 0229 22:23 es años estuvo apartada el cine ya que la Warner la suspendió de empleo y sueldo pero su regreso no pudo ser más triunfales

Voz 38 22:31 a Hamilton por su trabajo en la película vida íntima de Julia Norris es para mí un gran placer presentarla como la ganadora del premio a la mejor actriz de mil novecientos cuarenta y seis

Voz 0229 22:40 gracias Óscar que repetiría tres años después con otra de sus grandes interpretaciones la

Voz 7 22:45 ver hay mujeres mucho más guapas mil mujeres más inteligentes pero también tiene una virtud que la supera todas tu dinero no piensas nada más

Voz 0229 22:58 en a través del espejo pudo demostrar también que valía para los papeles de malvada dando vida a dos hermanas gemelas una de las cuales resultaba ser una psicópata

Voz 36 23:09 me han enseñado buenos

Voz 0229 23:12 a mediados de los años cincuenta comenzó su decadencia llegado momento decidió abandonar la vorágine de Hollywood y se instaló en París junto a su marido el periodista francés Pierre Galante en los setenta

Voz 1084 23:23 control acomodo en la televisión y en películas décadas

Voz 0229 23:25 Profés como Aeropuerto setenta y siete o el enjambre

Voz 7 23:28 tierra los inspiradores del aire acondicionado y no permitas que salga nadie está que yo te avise ahora mismo la atención aquí la señorita Majid Khan pericia dejas vuelve a atacarnos de nuevo

Voz 0229 23:40 en los ochenta abandonó definitivamente el cine desde entonces ha vivido discretamente en París dedicada a una nueva vocación la de escritora y sin apenas conceder entre Messi no están para nada vimos en la ceremonia de los César de dos mil once donde recibió la ovación de todo el público puesto en pie y a pesar de su edad sigue revelándose contra lo que no les gusta en dos mil diecisiete demandó a los responsables de la serie de televisión feudo donde Catherine Zeta Jones la interpretaba Libia argumentaba que las cosas que ponían en su boca hablando sobre su hermana Joan Fontaine eran mentira

Voz 7 24:17 es dietistas contar a la prensa que yo me rompí la clavícula cuántos años

Voz 0229 24:25 una demanda que por cierto perdió pero ahí sigue a sus ciento tres años la actriz más longeva del Hollywood clásico última superviviente del reparto de lo que el viento se llevó de tantas otras películas inolvidables

Voz 39 24:37 ah bueno

Voz 8 24:51 un Paquita tiene aquí dice aquí

Voz 4 24:56 más el no

Voz 1463 25:00 y hablamos ahora de series de televisión con Dani Garrán hola qué tal buenos días buenos días Pepa esta semana ha vuelto a uno de los personajes lazos más queridos de la televisión se ha estrenado ya en Memphis la tercera temporada de Paquita Salas y a las

Voz 6 25:13 sí claro que la he visto en la he visto porque además de que son seis capítulos se ha ido al spam

Voz 0457 25:18 no no ha llegado perfectamente a la plataforma Paquita Salas ha vuelto con la temporada más decisiva en la que la serie tenía que mostrar su madurez lo ha hecho con creces el anterior dejamos al personaje de Bray CF hundido personal y profesionalmente habrá vuelve como buena superviviente que es relanzar su agencia de representación eso sí más modesta

Voz 40 25:39 Agencia gourmet porque gourmet básicamente me inspirado en el Corte Inglés es una zona en la que te puedes pasar horas viendo productos más exclusivos el gourmet tiene una cosa que es los putos tienen mucha calidad pero hay poco que la gira es decir si quieres jamón tampoco hay doce es Belinda Washington unos jamón cinco Jotas si a lo mejor vídeo un poquito más paletilla pero que te enseña la espera gourmet El Corte Inglés te lo importante es el envoltorio el envase

Voz 0457 26:00 bueno vuelve Paquita cómo con esa mezcla de drama y comedia con el que ya la conocimos con muchos gags y muchas bromas del mundo del espectáculo con esos secundarios como que nos tiene enamorados ICO más cameos que nunca entre los que destacan Lidia Bosch Úrsula Corberó Irene Escolar Jet o Terelu Campos

Voz 36 26:18 Mato vestido hecho para mí donde está imagino camino de casa de cordero

Voz 7 26:26 yo no tengo la culpa de que Saura inútil que además hace que sea muy Opel

Voz 1463 26:30 para hablar de Paquita Salas pues hemos estado con los Jabois en una entrevista muy loca como también pues es parte es lo que toca

Voz 6 26:37 sí claro eso es la marca Javi la resistencia pero casi

Voz 0457 26:42 hemos hablado con ellos agregó sobre el estreno de esta tercera temporada Isabel si vamos a ver a una Paquita más cercana al drama como

Voz 41 26:49 Media la serie siempre concibió de una manera muy clara en el capítulo I están las bases cuando Macarena deja Paquita que terrier dos veces con el spam y de otra vez más pero realmente la la idea era hacer un retrato de

Voz 0457 27:01 una profesión muy poco reivindicada bueno hablamos con ellos de todos los cambios que han dejado fuera de cómo consiguieron que Isabel Pantoja la cabecera de todos los charcos en los que se meten en la sería tratando diferentes polémicas como también se meten en jaleo siempre que están de promoción haciendo entrevistas parece como que nosotros seamos conscientes de la lucha ni que los seis años que lleva

Voz 41 27:24 hemos de carrera intentando dar la cara en lo que podemos por este tema hayan valido de nada sólo porque una frase sacada de contexto o de tono a la pues ya te convierte en que Tunas tira la primera piedra en Stone Wall pues no

Voz 1463 27:37 bueno se referían a esa polémica sobre si maricón amable y bueno pues ahí está no tiraron la primera piedra en Stone Wall nosotros tampoco pero celebramos y reivindicamos el Orgullo LGTB y perdimos que escuchen esta entrevista esta tarde en nuestro programa esta madrugada que ya está disponible en nuestro podcast gracias Dani adiós

Voz 42 27:58 ocho

Voz 10 28:20 en y hubo ni en el de la eh eh eh duré eh eh eh

Voz 5 28:44 sí

Voz 10 28:47 da mi

Voz 45 28:58 Iván

Voz 1463 29:00 sí sí

Voz 10 29:06 dicho eh

Voz 1463 29:11 terminamos el tiene láser en la realización ha estado Juan Aranaz de la técnica María Jesús Rodríguez en la redacción producción y en nuestra web José Manuel Romero y Sara Rodríguez nos despedimos con Matrix la película de culto de las hermanas Wachowski que cumple veinte años

Voz 22 29:24 los y que vuelve a algunos tienes adiós muy bien lo que parece

Voz 4 29:28 pero no no puedo explicar los últimos Morfeo creía una fiesta varios puestos sacrificar subirá por aquello lo que creía

Voz 10 29:40 porque yo creo eh