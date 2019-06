Los salmones se deshuevan antes de morir

Voz 1 00:00 la Ventana desde el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

Voz 0313 00:06 son las cinco y diez minutos de la tarde las cuatro y diez en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana las tardes de los viernes a esta hora nos toca meternos a todos y a todas por el motivo que sea en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 2 00:23 bueno tenemos arrodillado habla muy mal

Voz 3 00:28 sin duda esta distinción llega en un momento muy importante porque demuestra entre otras cosas las buenas relaciones que atraviesan los dos países las dos casas reales ya muy pocos días de que el Rey Felipe VI cumpla cinco días cumpla cinco días llegar al toro en España

Voz 4 00:45 a cuarenta y ocho años a cuarenta y ocho año cuarenta y ocho horas perdón de que se formen los ayuntamientos las negociaciones para el Gobierno de la capital han chocado en este punto que efectos pude tienen una persona adolescente

Voz 1727 00:58 este caso esta práctica asfixia hasta que pierde

Voz 4 01:00 de la consenso hasta que pierde la consenso Bussi a culo aún previstos

Voz 5 01:07 sobre temas de Astrofísica

Voz 4 01:09 que el módulo experto del mundo en

Voz 6 01:12 culo mulo mulo

Voz 4 01:16 en el Reino de año ya quiere decir que su autora no sean dos nunca por las ramas no sean do nunca por las ramas podemos cometer errores iban los horrores

Voz 7 01:26 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación

Voz 4 01:32 a las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 8 01:35 Piers de humildad de vigilancia

Voz 9 01:43 hoy en Valencia llegamos al informe número quinientos noventa y cuatro seis

Voz 0827 01:47 eso es venga vamos con ello que tenemos mucha plancha ayer dejamos una duda en el aire en La Ventana

Voz 0313 01:51 el caso Ortega y todos los que cobramos en la SER seamos homosexuales heterosexuales bisexuales medio pensionistas Kinépolis estamos muy contentos y satisfechos del cariño de en fin

Voz 0827 02:04 acompañado explicar lo que es mañana más a las cero de España el aire ni gratis ni bueno sí que he encontrado karting el que supongo que es a lo que te referías no es una palabra claro yo soy castellano no lo entendí muy bien pero es un dulce que conocen perfectamente bien en Aragón en Baleares en Cataluña hay aquí en Valencia pero es que además un oyente valenciano do la definición de Quiñón en Valencia tiene más acepciones ver aparte esa pasta seca de harina huevos azúcar almendra es una persona débil delgada sin salud y vigor así que ten cuidado a quién llamar caraqueño el también es un golpecitos en la cabeza con la mano una vez Collada ir también es la parte abierta en la popa de una barca donde se sitúa el patrón para las maniobras esto es metáfora muchísimas cosas era metáfora de esta mañana alguna compañera valenciana Le he dicho estas otras acepciones siendo las conocíamos ya que a lo mejor estamos aprendiendo todos a la vez bueno comenzamos esta unidad de vigilancia que tenemos que arrancar con mola mola por supuesto de calor con la que está cayendo aunque buena aquí sabéis muy bien lo que es eso El galo

Voz 8 03:06 el calor El calor el calor calor

Voz 0827 03:10 pero el súper calor ETEA han subido tanto las temperaturas que Pedro Sánchez aunque está en funciones han decidido remodelar su Gobierno ya creado un Ministerio de Sanidad para las altas temperaturas Pepa Bueno habló con la nueva ministra y lo escuchó Mikel Atsuara

Voz 10 03:25 recomendaciones de sentido común que va desde después de beber mucha agua no tomar bebidas azucaradas son muy saladas

Voz 11 03:32 ya está aquí la primera ola de calor del verano Iñestas que acaban de escuchar eran las recomendaciones de la ministra de Sanidad para las altas temperaturas de la ministra de Sanidad para el asalto

Voz 0827 03:43 la temperatura la ministra de Sanidad para las altas temperaturas cuestión de el orden de los factores que a veces en la lengua así que alteran el producto puede no puede parecerlo lo confunden no con la entonación conveniente este orden habría sido mejor

Voz 11 03:57 ya está aquí la primera ola de calor del verano Iñestas que acaban de escuchar eran las recomendaciones para las altas temperaturas de la ministra de Sanidad eso les

Voz 0827 04:07 eso es bueno en todo caso la ola de calor es fuerte hay que tener mucho cuidado en estos días sobre todo con las personas ancianas sobretodo con los recién nacidos aunque ya estén un poco crecido los recién nacidos

Voz 12 04:18 bebé ha tenido que ser trasladado y atendido en una ambulancia debido a las altas temperatura

Voz 0827 04:22 las que se registraban en la zona Pedro del Rosal del recién

Voz 1803 04:24 nacido tiene unos veinte meses el recién nacido tiene unos veinte meses

Voz 0827 04:29 grandote el recién nacido eh con veinte meses pero bueno aquí todos caemos así que antes de seguir me voy a fustigar Francino con este error que me envían Arturo Obregón Ignacio Gil Roberto relance Eduardo García Ramón Corominas estaba hablando de un astrofísico y resulta que lo hice austriaco vamos al universo que nos proporciona espectáculos maravillosos no sabemos si éste del que yo hablar Cándida Altagracia en Herrera en la Cope lo es la verdad presentaban aún astrofísico astrofísico experto en cúmulos globo lares austro físico que podría ser un neologismo para referirnos a aquellos físicos nacidos en Austria pero no no era el caso fue sencillamente un gazapo corregido está también puestos a crear pues a lo mejor un requisito para esos ricos que después no pagan a Hacienda y tal podría ser un requisito me dice Teresa Colomer después de escuchar esto

Voz 13 05:26 anuncia la retirada de sesenta y seis productos homeopáticos por no haber presentado la documentación básica requerida María dolorido sin ni siquiera han cumplido el primer requisito requisito que había exigido la

Voz 0827 05:38 española del medicamento es el primer Ricky si el cariñoso muy rico Vinyoli es muy requisito bueno una duda que nos ha enviado el equipo de todo por la radio bueno aquí se plantea aparte de repetir

Voz 14 05:51 tres veces se plantea una duda sobre el nombre tenis de mesa pimpón o pimpón pimpón con como el debate

Voz 0827 05:58 qué caramba el grano

Voz 15 06:01 Said

Voz 8 06:04 pimpón no tiene solemnidad no el lugar Georgie Dann la cuña bueno vamos a ver el pimpón

Voz 0827 06:14 calidad ni siquiera es un nombre es una marca registrada es como la aspirina una marca registrada

Voz 8 06:19 llegó al Diccionario llegó aquí se Castellani

Voz 0827 06:21 no como pimpón con M I P pimpón así todo junto pero el deporte Se llama tenis de mesa de hecho la Federación Internacional no es de pimpón Federación Internacional de Tenis de Mesa hora aclara y Mario Suárez nos envía esta confusión en la elección entre dos verbos fronterizos que son afrontar afrontar

Voz 16 06:41 te has planteado claro te dedicas profesionalmente has estado asistiendo a tu madre tu Josep como afrentas como afrentas tú Prokom afronta tu propia vejez

Voz 0827 06:52 ya está aclarado Toni Garrido corrige a tiempo así que nada más que decir hay errores un poquito más comprometidos como este que nos envía José Antonio Barrionuevo en realidad podríamos decir que es un error para desbordarse

Voz 0460 07:04 lo ha dicho claro que sí eso es lo que nos enseña el salmón noruego que hay que ir a contracorriente yo pensada hombre no se tome tú sabes cómo acaban los salmones después de remontar el río pero es es es un gran final a los osos lluevan cuanto muevan la trincan

Voz 0827 07:21 en cuanto desviaban la Prim Gun la verdad es que tiene huevos esta vigilancia eh porque tenemos varios verbos el verbo que es poner huevos así en general el verbo Huévar qué es lo que hacen las aves cuando principio han comienzan a tener esos huevos pero después está el verbo que habría que haber empleado aquí que es el verbo de es un verbo regular así que los salmones antes de morir en todo caso de Webber si no no no puede ser que alguno se parta de risa antes de morir por cierto es el verbo diez Huévar no está en el diccionario todavía no sea lo que no la verdad

Voz 17 08:04 está bien

Voz 0827 08:04 Lancia que sería propia El Ministerio del Tiempo Javier Calderón no recuerda que Felipe II no encargó la presa del Gascó ni el canal del Guadarrama que están en la Comunidad de Madrid salvo que suele apareciese a Carlos III para inspirar de la obra

Voz 1803 08:23 la Comunidad de Madrid declarara Bien de Interés Cultural el conjunto de la presa del Gasco y el canal de Guadarrama uno

Voz 1727 08:29 obra de ingeniería que en su día en el siglo XVIII

Voz 18 08:31 encargó Felipe II en el siglo XVIII encargó Felipe II con la intención de crear una conexión navegable entre Madrid y el Atlántico

Voz 0827 08:39 ya siglo XVIII y Felipe II no tendría que haber chocado un poquitín yo pero bueno la obra se ideó efectivamente en mil setecientos ochenta y cinco Se inició en mil setecientos ochenta y siete reinaba Carlos III que moriría un año más tarde no sé si por el esfuerzo de las obras Carlos III que era el abuelito de Nieves Concostrina el famoso el de la Puerta de Alcalá

Voz 19 09:01 si fuera ahí

Voz 0827 09:06 no sólo hemos cambiado a Felipe II es siglo también hemos cambiado bueno hemos vuelto a cambiar la capital de Turquía nos llaman la atención Sergio Santos y Pedro Sanz

Voz 1727 09:15 empezamos Dani con lo que recoge la prensa internacional a esta hora sobre la victoria del candidato socialdemócrata en la capital de Turquía en Estambul capital de Turquía en Estambul la repercusión que puede tener para ellos

Voz 0827 09:28 bueno pues capital de Turquía Estambul no la capital de Turquía recordamos una además es Ankara y sobre cambios de nombres Javier del Pino entrevistó este fin de semana a Íñigo de Barrón que es un compañero del diario El País un compañero que fue de los que le pinchó el teléfono Villarejo la verdad es que te pinche el teléfono Villarejo es un marrón claro como el periodista se llama Íñigo de Barrón pues se pueden imaginar antes de antes de hablar contigo déjame saludaron

Voz 20 09:56 a este programa que es Íñigo de marrón marrón que Íñigo

Voz 0827 10:01 Barrón convenciera del país financiero del país efectivamente José Rodríguez frutos no sabe si es preciso bueno quizás sea demasiado preciso referirnos a una embajada como embajada de asuntos exteriores hablábamos del accidente que afectó a un grupo de españoles en Costa de Marfil hicimos esto

Voz 21 10:19 el accidente de tráfico tuvo lugar ayer sábado en estos momentos la embajada de Asuntos Exteriores en el país en la embajada de Asuntos Exteriores en El País está trabajando para agilizar no

Voz 0827 10:29 estratégicamente una embajada se ocupa de los asuntos exteriores de nuestro país allí en el lugar de origen hombre con decir la embajada en el país sería más que suficiente también nos pregunta Alfonso Sanz Si tenemos claro lo que significa sendos por esto que escuchó en un boletín informativo

Voz 0089 10:44 el magistrado que fue juzgado hace unas semanas recibe esa condena al considerarle responsable de un delito de prevaricación imprudente en concurso con un delito de revelación de secretos la sala de lo penal civil del alto tribunal madrileño ha llegado a la conclusión de que no se trata de faltas disciplinarias sino más bien de dos

Voz 0827 11:00 en sendos delitos de dos sendos delitos dos sendos delitos bueno el adjetivo sendos au sendas no significados significa

Voz 22 11:08 a uno cada uno a uno para cada uno de

Voz 0827 11:10 dos o más personas eh así que a los acusados les condenaron por sendos delitos eso sería lo que tendríamos que haber dicho sendos delitos de apropiación indebida pero bueno Alfonso Ojea hoy solo perdonamos todo porque le han concedido la Antena de Plata así que enhorabuena Alfonso y además a entrar la Unidad de vigilancia y una cosa más Carlos Moyà no tiene claro que sea correcta la forma en la que nos referimos a una persona que aprendió a tocar el piano

Voz 23 11:36 por sí mismo prendió tocar el piano de manera didáctica didáctica dice que escuchando la radio

Voz 0827 11:41 aprendió de manera didáctica bueno puede ser que fuera didáctica la manera eh pero lo normal sería que lo aprendido de manera autodidacta que por cierto es un sustantivo que no todo el mundo sabe tiene género e está autodidacta el autodidacta aunque la verdad es que no se utiliza mucho

Voz 8 12:06 un refrán antes de entrar en materia valenciana

Voz 0827 12:09 sobre caldos tazas Carmen Espinosa nos manda esto de Íñigo Errejón

Voz 0799 12:14 si Ciudadanos quiere no equivocarse sigue habiendo otra posibilidad pero a mí me da que ya han tomado una decisión que esa decisión es una decisión que no entienden ninguna parte de sus votantes y sus socios en Europa que es en realidad es que no quieres caldo toma siete tazas y no quieres caldo toma simétricas

Voz 0827 12:30 siete hombre yo entiendo es que hay libertad en este manejar los refranes empatamos y no quiere está caldo toma dos tazas después toma tres tazas Íñigo Errejón ya lo ha dejado en siete tazas a ver dónde a la cosa volando por la SER está muy viajera esta mañana en Hoy por hoy se ha hecho desde la Alhambra suponemos que ahora han visitado el famoso monumento el general

Voz 25 12:56 quieres disfrutar de la obra de una de las principales figuras del arte abstracto en España la Diputación de Granada junto al Patronato de la Alhambra y tiene la Life junto al Patronato de la Alhambra Life presente en la exposición confesión gen

Voz 0827 13:09 lo de internacionalizar los monumentos Jonathan han llevado demasiado lejos de que el itinerario por Herminio entiendo sí bueno y nosotros estamos aquí en Valencia aquí la verdad es que me siento como en casa porque soy de Palencia osea Palencia no como diría Alberto Garzón y sus firmas encuestas planteen

Voz 26 13:26 que aquí en este pueblo en este pueblo de Castilla y León en este pueblo valenciano sale este pueblo valenciano es donde los estamos Palate

Voz 0827 13:38 Nos Valentino Alberto Garzón fuimos valencianos eh en algún diccionario el gentilicio pero aquello desapareció aquí en el diccionario conserva sin embargo Valentino como referido algo de Valencia eh lo de valenciano desapareció por cierto que los compañeros de Hoy por hoy han podido llegar en AVE a Granada nosotros hicimos aquí en Valencia el programa el día en que se inauguró el AVE hasta esta ciudad que tiene además otras líneas férreas en las que según el ministro de Fomento de aquella época José Blanco viajaban ciudadanos personas desde luego compromete

Voz 27 14:09 claro que el próximo año en el primer semestre presentar el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana donde se concentran también numerosos ciudadanos se personas numerosos ciudadanos se personas sí señor dos

Voz 0827 14:22 categorías ciudadanos si personas este hubiera tenido más repercusión hoy en día es ver Rivera le hubiera hizo pasa ministro los ciudadanos no somos personas bueno por carretera es que era muy complicado llegar aquí hasta hasta Valencia había alguna zona en donde se producían atascos kilométricos

Voz 28 14:37 hola buenas tardes ha complicado bastante la circulación el desplazamiento en la provincia de Valencia hacia la capital hay retenciones muy importantes más de veinte mil kilómetros en la zona de El Rebollar

Voz 0827 14:46 hay nueve mil kilómetros una Rebollar los del rebote por deben estar los pobres e ahora cuando llegó el AVE a Valencia en dos mil diez gobernaba el PSOE a nivel nacional con Zapatero Ia aquí no aquí gobernaba el PP aquí los socialistas estaban un poco de capa caída estaban incluso nublados

Voz 29 15:03 dónde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublado los cielos perdón van a estar nublado

Voz 0827 15:13 los socialistas van a estar sobrados ahora gobierna de nuevo el PSOE en la Comunidad con Compromís con Podemos aunque los compañeros de aquí de Radio Valencia yo no sé si le den mucho futura el presidente porque ya les están empezando a llamar Ximo chufa

Voz 15 15:27 no descartamos no es una posibilidad que la descartamos

Voz 0141 15:30 bonita ha pedido hoy un cara a cara con el candidato del PSDB eche mano Chubut Chema Chuck Ximo Puig para poder confrontar los programas electorales de los dos grandes partidos

Voz 0827 15:39 siempre Ximo chubasquero la verdad es que está bien hoy

Voz 23 15:52 muy intensa ayer bueno estuvimos en la presentación en Valencia de el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Szabo Alfonso X el sabor la sabio

Voz 0827 16:04 durante el apóstol José enviados que llamamos en manos de Amos bueno allí es una ciudad muy agradable es muy humana bueno es tan humana esta ciudad de vale decía que aquí no tienen servicios públicos ni tienen servicios urbanos tiene sencillamente servicios humanos

Voz 30 16:21 asegura los taxistas que el problema tiene solución una solución fácil aplicar la ley que prohibe a los coches con conductor Servicios Humanos Servicios Humanos servicios urbanos

Voz 0827 16:31 a balón será que sólo llevan perros hasta entonces bueno es una ciudad tan tan humana que lo humanizan todo hasta los socavones con las obras del AVE por ejemplo en su día se abrieron varios Manuel buenas tardes

Voz 31 16:43 ya le llamé hace tiempo con los esas ramas gana los agujeros que hay y faltar siguen estando igual ya al lado de lo que es el patio del número dos cada vez que el sobaco

Voz 32 16:54 de él y lo que es él

Voz 0827 16:58 cada vez que el sobaco es más grandes no quiero ni imaginar con el calor como o leerán los eslovacos bueno queremos agradecer el esfuerzo de los compañeros de Valencia para que esta uniría esta unidad tuviera hoy contenido son sesenta y cinco mil novecientos parados menos

Voz 15 17:12 en la Comunitat Valenciana esa valoración de tenéis nuestra página web empate Valencia punto es además la perdón

Voz 8 17:18 te permiten Vermont permiten Vermont Dean por meditación ahí está muy bien mira para Isaías lo tenemos de Isaías un saludo desde la Valencia

Voz 0827 17:31 saludo saluda aquí estamos y aquí lo hemos recogido qué majos son los compañeros tienen efectivos eso sí Francine eh por ejemplo son de ideas fijas si tú siempre suele saludar a un compañero que se llama Juanma Graner pues oye aunque te salude otra tú a lo tuyo

Voz 1727 17:45 para conseguir que dos conexiones ferroviarias tan importantes sean incluidas entre las prioridades de la Unión Europea Ana Talent buenos días buenos días Juan Ana Talens buenos días buenos días Juan verlas

Voz 0827 17:57 buenos días Juan digo perdona que será el apellido buenos Elía también los políticos seguro que te acuerdas de lo de Ricardo Costa quienes quieran me hubiera en vez de entrar bueno pues esto tampoco es malo los de conducir bajo los efectos de la conducción es lo último que ha soltado el delegado del Gobierno aquí

Voz 33 18:16 alcohol y drogas en el cuerpo bajo los efectos de la conducción bajo los efectos de la conducción hacen disminuir la percepción sensorial no compraba hacia las distancias es más bien al contrario creo que no

Voz 0827 18:27 bajo los efectos de la conducción sino conducir bajo los efectos del alcohol de la droga pero bueno aquí son gente muy preparada que tiene conocimientos amplios Quizás quizás demasiado amplios

Voz 7 18:38 hola Bob

Voz 34 18:40 hola hola hola qué tal

Voz 0827 18:44 sabido es que no soy

Voz 35 18:46 esto es lo que no soy yo eh no tú eres nada

Voz 7 18:49 creo que queremos Cabot que están a no hará normal esto es lo que pasa en las orgías que esto es lo que pasa las orgías que no sabemos cómo solucionarlo

Voz 0827 18:59 quién que no diré que no que no diré que no eh si ella lo dice esto es lo que pasa en las orgías claro es que empiezas dándote a las orgías Ical que puede pasar después de uno de robos pues la otra vea rabos

Voz 0141 19:18 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigo

Voz 7 19:22 dadas por los rabos por los rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 19:27 si ves rabos en vez de robos pues acabas viendo en vez de sospechosos sospechosos

Voz 15 19:32 de momento se han detenido a ocho sospechosos a ocho sospechosos

Voz 0827 19:37 pero bueno Francino no todo va a ser follar aquí se trabaja se trabaja mucho y además la cosa tiene mérito porque aquí en Valencia las semanas laborales son larguísimas no como en el resto de España que somos unos vagos tiro no hay que trabajar

Voz 1727 19:50 drogas al día trescientos sesenta y cinco días la semana hay que trabajar veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días la semana por esta ciudad y eso hay que hacerlo

Voz 0827 19:58 no se puede hacer trabajar trescientos sesenta y cinco días a la semana es meta físicamente imposible aunque quizás alguno trabajé demasiado eh por ese después llegan a la radio y los compañeros le preguntan lo que le preguntan merece

Voz 23 20:11 dice la pena que nuestros oyentes al menos sepan por dónde por dónde te mueres por dónde te mueres te mueves

Voz 0827 20:17 sí por delitos tener te mueres bueno aunque aquí lo de trabajar mucho lo resistiría porque son muy fuertes en el resto de España por ejemplo tiramos balones fuera cuando queremos desviar la atención Aquino aquí tiran directamente balcones

Voz 1803 20:34 en opinión del ejerciendo la conselleria no se creen ni la ley ni el medio ambiente y está actuando como protector y abogado defensor del infractor sólo así se entiende el colectivo que los escritos en respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balcones fuera en tirar balcones fuera Hinault construcciones ilegales

Voz 0827 20:50 si tirar balcones hacen cosas raras se pero además ya desde pequeños aquí por ejemplo los niños suelen venir con

Voz 22 20:58 un pan debajo del brazo no no no aquí

Voz 0827 21:01 vienen con un brazo debajo del pan

Voz 36 21:04 los cien mil pavos equilibrado está un nivel

Voz 0827 21:06 Idaira la haciendo

Voz 36 21:08 global fue bien sea que lo lo niño bien con un brazo bajo palos lo niños bien con un brazo Baco pan

Voz 0827 21:14 eso dicho yo no he dicho brazo debajo del pan que sería un brazo ortopédico íbamos acabando

Voz 37 21:24 no vamos como hace

Voz 0827 21:29 quién recordamos el día en que murió Judy Garland pasó algo más en Nueva York hice nos coló un personaje en La Ventana

Voz 9 21:36 Evin Eugenio que un momentico va a saludarlo pero me voy a ir porque acabo a escuchar que han estado hablando del Día del Orgullo en el bueno Amío anda dado unos límites en la vida de la hijos que sois jóvenes todavía se Stein tenéis que elaborarán un porvenir no podéis empezar celebrando

Voz 0827 21:57 yo ni al del homosexuales que es por cierto de lo que le acusaron en el documento oficial a García Lorca aunque es una palabra que ha aparecido en el último diccionario de la Real Academia eh de la homosexualidad así apareció en mil novecientos treinta y seis después llegaron otros nombres para nombrar todo un mundo toda una manera de vivir el mundo en el que hoy ha profundizado Saúl cabeza Liz

Voz 38 22:19 hoy en el Día Internacional del Orgullo repasamos a modo de diccionario las palabras esenciales en torno a este colectivo probablemente en muchas ocasiones nos hemos liado un poco con la terminología que se utiliza no hemos entendido muy bien a qué se refiere esto de LGBT is

Voz 39 22:38 este acrónimo surge de la agrupación de las iniciales de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que nos lo mismo el primero es la atracción sexual que sentimos en el plano emotivo romántico sexual y afectivo hacia otra persona que segundo es por tanto la conciencia de una persona de sentirse perteneciente al sexo masculino o femenino en los años noventa se comenzó a usar este acrónimo que proviene del inglés y que ahora se utiliza a nivel internacional vamos a empezar a desgranar con mucho orgullo esta agrupación de letras

Voz 8 23:05 la L hace referencia a la desvían la Gea los gays a los bisexuales este es el inicio del primitivo termino el EGB que se comenzó a usar en los noventa

Voz 39 23:22 posteriormente el término evolucionó incorporando otras letras la T haciendo referencia a las personas transexuales que no transgénero la primera designa a las personas que se oponen al género con el que han nacido y tiene la voluntad de cambiarlo la segunda se respira las personas que nacen con un género pero que no comulgan con las convenciones sociales y los comportamientos de dicho género por último incorporó la referida Inter sexuales a los que antes se conocía como hermafrodita es decir nacer con características anatómicas ya

Voz 38 23:49 ambos sexos psicológicamente pueden sentirse mujer hombre ambas con ninguna de ellas con estas letras se creó el acrónimo que conocemos ahora el colectivo LGBT

Voz 7 24:02 no

Voz 39 24:07 pero esto no acaba aquí recientemente se han ido añadiendo otras dos letras la acude ir anglicismo que se refiera raro y que designa a las personas que no se encuentran dentro del modelo organizativo de los roles ideas degenerados sexual sobre aquellas personas que tienen un bajo o nulo interés el actividad sexual la suma de estas han dado lugar a otra forma de designar a la Comunidad el colectivo LGBT luz lo que queda claro es que son muchas las formas llamar y querer a las personas y hoy sin duda es un día para celebrar el amor en diversidad

Voz 0827 24:39 vamos a celebrar el amor en diversidad nos vamos retirando Francino lo hacemos como lo hacen aquí haciendo mutis por el forro en el Valencia mutis por el foro mutis por el forro entorno a la sanción de Vicente vamos pero siguen escuchando la ventana siguen escuchando la hacer

