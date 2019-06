Malakal, el hacinamiento de los centros de protección civil de Sudán del Sur

además centros de protección para civiles pero dadas las dimensiones Muriel podríamos casi decir que son prácticamente en campos de refugiados no

me imagino que que al ser bases con protección militar la seguridad está garantizada pero claro también te pregunto por las condiciones en las que vive allí toda esta gente por ejemplo creo que en el caso de de Malacán en cerca de treinta mil personas en ese centro de protección viven en unas condiciones óptimas y dignas

además y ahorra están ahí o como in situ rock

Voz 0861

03:25

claro te quiere preguntar precisamente por esto último que comentas Muriel en ese problema no de de los suicidios se que habían detectado no sé imagino que el hecho de que la ciudad por ejemplo de mala Cal quedase prácticamente arrasada ha pesado mucho no en el en el daño físico y psicológico de esta población