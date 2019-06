Contigo Dentro 29/06/2019 Especial ORGULLO. Técnicas para reconvertir Gays. Pansexualidad. Otros orgullos, Cocido Lalín y Palomos.

Voz 1 00:00 M

Voz 2 00:11 no

Voz 1 00:13 ha pasado un estado ahí sí

Voz 2 00:38 sí

Voz 0401 00:56 de pequeña era raro explicar lo que siento cuando te gusta un niño del colegio de enfrente Emirates embelesado una niña de tu clase de todas las posibilidades que te gustara los dos no irá buena idea no lo era porque ni tus padres ni tu hermana nadie en el colegio que había contado que podías tener las mismas ganas de que te besaban ambos entonces no sabes ni siquiera si lo que te pasa no será que es que estas tarado y a veces a estar reza es porque se te pase lo tuyo son días en los que que probablemente alguien dormirá peor por el jaleo la calle días en los que pasear por determinados barrios implique que tus hijos vean hombre semidesnudo su mujeres en tetas reivindicando a amar a otras pero ojalá éstos fueran los únicos inconvenientes que vayas a tener en tu vida educando a tu hijo cuerpos desnudos no hacen daño a nadie y quizás a los más pequeños les venga bien saber que a Amena quién amen nadie podrá humillarnos Por ello celebramos tener derechos exhibido Samara quién ha nos mezclamos entre nosotros y nos manifestamos con todos nos acompañamos de padres y madres de hijas y de hijos salimos a la calle en volvernos en la bandera arcoíris porque cada uno de sus colores nos identifica como lo que somos lesbianas gays transexuales bisexuales Inter sexuales todo lo que termine con la terminación sexuales estamos hay porque es una diversidad de colores pero también es una diversidad de identidades propias celebramos con orgullo ser quiénes somos

Voz 4 02:50 Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 5 02:55 eh

Voz 6 03:00 insights es inminente

Voz 7 03:08 él solo la

Voz 8 03:35 buenas noches Julian Jaén alias el patillas buenas noches todo bien bastante veo que tienes con tu con tu papelitos ahí todo apunta adicto o sea que deduzco que me

Voz 0401 03:46 la sala contará alguna noticia de esa de la que yo normalmente no me entero

Voz 9 03:50 bueno sí

Voz 10 03:53 mira no los bienes de la leyendo a una compañera Elisa Álvarez de La Voz de Galicia

Voz 9 03:59 en el Le he dicho lo contrario

Voz 10 04:02 sí pues nada mira resulta que

Voz 9 04:05 qué

Voz 11 04:06 que hay una niña con nueve años en Galicia que acaba de conseguir que un juez lo autorice su cambio de nombre y sexo en el DNI que bien estará súper contenta nueve años nueve años que bien no mostró según parece es la que lo ha conseguido antes al menos en Galicia pues me alegro muchísimas felicidades para esta niña por su peleáis

Voz 12 04:25 todo para la bueno pues también para la Administración gallega por haber tramitado rápidamente su cambio de identidad

Voz 0401 04:33 es que eso está muy bien y que es una de las grandes reivindicaciones

Voz 10 04:36 pero vamos que también he aprovechado para que sacáramos un poco el tema porque hay un jaleo un poco así al al respecto es decir nosotros en este país hay una ley desde el dos mil siete que te permitiría

Voz 13 04:49 ah

Voz 10 04:51 el cambio el sexo y el nombre en el Registro Civil para los adultos para los adultos

Voz 11 04:56 si bien el propio

Voz 10 04:59 supremo ha presentado ante el Constitucional un requerimiento para que esté se pronuncie si esto es legal o no que los menores estén digamos que en este desamparo no

Voz 11 05:11 bueno que no que no que en este especificado por así decirlo que ellos también pueden hacer ese cambio no eso te refieres

Voz 10 05:17 entonces lo que sucede

Voz 13 05:19 es que según parece

Voz 10 05:23 depende un poco de aleatoriamente como le parezca el juzgado

Voz 11 05:27 por eso es importante entonces hasta

Voz 10 05:29 el Supremo hasta que el Constitucional se pronuncia o no con ese aspecto pues seguirá pasando un poco así que será un poco y obviamente al puede tocar te puede

Voz 11 05:40 que no será lo mismo ser un niño transexual en Galicia que serlo a lo mejor en cualquiera de las otras provincias donde ni un solo juez haya tramitado ese esa ese posible cambio de nombre porque el momento en el que se tramiten imagino porque si se crea jurisprudencia que yo de estos yo de esto es que no sé si una sentencia crea jurisprudencia yo puedo recurrir a ella iba a decir oiga recuerden es

Voz 12 06:02 esta esta sentencia de otro o de otro

Voz 10 06:06 Salgado podría ser mira lo que vamos a hacer es que esto se presenta ante los registros de cada hasta los registros civiles de cada población entonces no es cuestión de un juzgado esto sí cuando El Supremo que haya cuando el Constitucional responda al requerimiento del Supremo tendremos una una una decisión judicial de momento es un poco según le padezca a los juzgados a los registros en fin es un poco un vacío no

Voz 11 06:32 bueno pues a ver si nos empezamos

Voz 10 06:35 Iberia podíamos aplazarlo y tener tratar este tema algún día y allí me gusta

Voz 11 06:40 pues ya lo que tienes que buscar bien empieza a indagar por esos juzgados y registros civiles y todas esas cosas y que nos cuenten todo esto te parece

Voz 10 06:50 sí vamos a hablar con algunas de estas asociación por ejemplo la la que se encarga en Galicia es Arenas una de ellas ya ha recurrido en el caso de esta familia

Voz 11 06:58 ya sabes ya tienes deberá pues ya los tengo hacerlos

Voz 10 07:02 mira ahí ahora te de hablar de un estamos ya en el momento semana orgullo no estamos en el fin de semana gordo del orgullo es que sí

Voz 11 07:12 no estamos en el fin de semana del desfile pero si estamos en el inicio porque al final acabó esto ya arrancamos la semana del orgullo que empieza fue

Voz 10 07:22 eso está claro bueno pues fíjate en Brasil ya llevan diez días que celebraron el desfile porque lo hice perdona diez días no casi dos semanas es que lo hicieron el

Voz 11 07:33 lo hicieron hace dos sábados muy bien pues cada pues pues ya tiene una fecha

Voz 0401 07:39 todos tendemos a juntarnos con esa fecha para para poder celebrarlo pero bueno pues en Brasil han decidido

Voz 11 07:47 celebrarlo antes me parece fenomenal

Voz 10 07:49 pero sea realmente celebran el desfile más o menos dos dos semanas antes que por ejemplo el que va a ser en Madrid y en otras capitales de Europa el caso es que el desfile me ha esperado porque sabes que en Brasil hay un presidente que sabe

Voz 12 08:04 claro tiene homófobo

Voz 10 08:06 que entre otras frases tiene la hay que preferiría perder a un hijo un accidente haberle con bigotudo que es un poco entre cutre asquerosa

Voz 11 08:14 sí sí yo sí le iba Llorente

Voz 10 08:17 pues nada parece ser que siempre tiene bastante tirón bastante afluencia de esta manifestación yo podía años dicen hay hay cifras de que han podido llegar a los tres millones de buenas a es una ciudad muy muy muy grande muy populosa Gemma Areces ser que pero vamos está claro que entre dos y tres au sea una barbaridad de éxito

Voz 11 08:39 ACI leído felicidades sabes yo creo que estaba pensando también llevo unos días pensando hoy no hago más que darle vueltas Si la ultraderecha entrado ya en nuestro Congreso y Si los mensajes homófobos los puede dar cualquier portavoz de un partido único y exclusivamente porque al estar en ese partido se siente legitimado a poder decir lo que quiera yo creo que en este orgullo después de escuchar todas y cada una de las declaraciones homófobas que llevamos escuchando ojalá este desfile del Orgullo en Madrid para el sábado que vienen no el de esta semana sino el de la que viene

Voz 0401 09:14 el día seis es no para el sábado día seis el orgullo de Madrid reviente

Voz 10 09:20 todas las expectativas también son poco lo que han hecho aquí en en en Sao Paulo donde bueno pues han ido consiguiendo objetivos y uno claro de este año era era era este llama reventar el el orgullo y hablando de orgullo te tengo que comentar que bueno que no vamos que que ha habido un cambio de Gobierno en Madrid y que ya se ha notado un poco hay unos carteles una campaña de para para anunciar y para arropar el orgullo que consistía digamos que en dos carteles no una prima la frase del estilo de quienes guardan recuerdo de la represión y una segunda fase en el kart en otro cartel que ponía nuestro mayor orgullo

Voz 11 10:01 sí solamente visto lo de nuestro mayores que

Voz 10 10:04 se lo ha cargado a han quitado lo que era la primera fase el la respuesta del del Consistorio ha sido que era

Voz 11 10:11 para unificar criterios

Voz 10 10:14 muy han muy ambiguo bueno o no

Voz 11 10:16 ese estaba celebrando lo que se estaba celebrando lo que queremos celebrar es reivindicar todas esas personas mayores que sufrieron el franquismo en sus propias carnes con testimonios como los que llevamos escuchando cada vez más en los que se dice cuestiona de verdad que no podamos decir en voz alta que durante muchos años tuvimos que escondernos por no ser heterosexuales esas personas mayores forman parte de nuestra historia porque se pegaron mucho antes que nosotros sí porque sufrieron era resulta que comentado la ultraderecha está ejes está ese está ultraderechista

Voz 14 10:49 la cobardía CAI médica que sí

Voz 0401 10:53 le molestan muchas cosas que no entiendo porque le molestara que apoyemos a nuestros mayores LGTB

Voz 10 10:58 bueno porque parece que todo está herido le han preguntado por la bandera he dicho que bueno que la ponen porque estaba ahí no porque haya que ponerla o algún motivo para decir que había que ponerla que la ponen como ha puesto de otros años pero no han respondido diciendo la ponemos por esto porque tiene que estar por este motivo porque hay que reivindicar estoy hay que defender esto ya la ponemos ha puesto otros años bueno porque acaban de llegar y ya veremos la ponen no bueno pues ya sabemos que les ha dicho que para poner una bandera que pongan las España que es la que no representa todo bueno es que este caso se trata de representar a todos y a unos unos que también han estado mucho tiempo escondidos

Voz 0401 11:32 encarcelados por el franquismo general putos

Voz 15 11:37 eh eh

Voz 0401 11:55 la primera vez que vía Christopher coincidimos para celebrar el Día Internacional Contra LGTB fobia estudió estuvimos nosotros los dos ambos citados por Poli en un acto que se desarrolló en la Puerta del Sol de Madrid me gustó mucho conocerá a Christopher del que había algunas cositas pero es verdad que yo como soy bastante despistada Hay somos tanto si tanta gente tan diversa hay historias que es verdad que no me pase desde el principio el caso es que me di cuenta de que era muy fácil entenderse con él

Voz 14 12:27 de qué hablar con

Voz 11 12:30 con él y con Christopher edad como bueno pues en tres palabras de algún resumen cortito hizo más capaces de seguir avanzando

Voz 16 12:39 buenas noches Christopher buenas noches qué tal qué gusto que te que te hayas a mi programa claro porque no

Voz 17 12:47 un

Voz 11 12:48 cuál es tu pecado Christopher vamos a ir al grano porque tú cometido un pecado gravísimo verdad ya que mira que había oportunidades y posibilidades que te ha gustado las chicas para que todo fuese mucho más fácil fíjate te gustaban los hombres ya yo que entente de todo lo intenta este de todo y además vivías cuando he dicho lo de pecado lo dicho porque además vías en un entorno bastante religioso no es así

Voz 16 13:15 yo por mi familia toda tu familia es mormona

Voz 11 13:20 casi bueno ahora menos pero en esa época si en esta época de la que vamos a empezar a hablar eran súper mormones no tenía en el mormón subido sí el caso es que cuanto tardaste en contar que que eras homosexual

Voz 16 13:37 a los diecinueve años no tenía el valor para decir eso a nadie casi

Voz 11 13:43 ni como a todo el mundo empezaron a gustar los tíos pues pues ha puesto a la tierna infancia

Voz 16 13:49 pero mucho antes es como cuando miró atrás puedo ver que por ejemplo me gusta ver padre Angel Rojo que eso es más guapo que el pago de de rojo

Voz 12 13:57 Power Ranger rojo claro que es el más guapo claro

Voz 14 14:01 ya no puedo ver cada vía

Voz 16 14:04 pistas antes que yo no me daba cuenta tú no te das cuenta

Voz 11 14:08 porque referentes homosexuales tenían algo no

Voz 16 14:13 la verdad que no muy muy pocos quizás alguna persona que en Ubud reality pero siempre como el payaso o como el típico que que no se que no tiene muchos amigos algo así entonces no frentes de gente feliz así que he metido en este

Voz 11 14:31 esta comunidad mormona con tutores de Jutta no sea todo esto es todo esto transcurren Jutta no yo soy de Ohio pero estoy bien así que cuando empecé es líder armario estaba viviendo allí en Utah en la cuna del organismo en la cuna del organismo tela entonces que esto sería pues poco más o menos con pues en fin como como aquí nacen en en una casa en el Vaticano practicamente no si bastante parecido fenomenal súper cómodo para mí como es el caso es que

Voz 14 14:59 qué decidiste

Voz 11 15:02 era terapias sí por qué porque te contaron que aquello te iba a quitar el maricones si tenía amigos que habían ido a sigues me decían oye esto te va a ayudar muchísimo a mí me indica todo ahora han salido todos los los me han dicho melón consejero bastante porque habían tenido experiencias muy buenas porque era era como lo que se hacía no es como el que tiene le duele la garganta y entonces pues se tomó una pastillita para muestra la banda

Voz 16 15:26 era como una pastilla es secreta pero sí entre ese grupo de gente de mormones gays jóvenes eso es lo que es gracias

Voz 0401 15:33 buenas noches Gabriel J Martín psicólogo

Voz 18 15:36 las noches especial

Voz 0401 15:38 está precisamente en reafirmación gay a que sí

Voz 18 15:44 cogerle es exactamente sí

Voz 0401 15:47 a qué te has han bueno Hadi tú la historia de sabes por quién quiere T

Voz 11 15:51 su maricón hacia la mitad del libro La

Voz 0401 15:54 tienes

Voz 18 15:55 sí sí sí parece además muy lamentablemente universal en el sentido de que es una pena que muchos chicos como él habían pasado por esas extorsión y otros muchos que lamentablemente pasarán por situaciones similares eso es algo que tiene que refleja el libro porque es algo que ocurre mucho en nuestro colectivo

Voz 16 16:14 tú Christopher ha llegado a decir que te sentías apestado que te sentías raro no era era lo que te trasmitía tu homosexualidad si me sentía sucio me sentía diferente y no tenía las palabras para poder explicarlo sabes

Voz 0401 16:31 Gabriel cuál es la consecuencia de pasar por una de estas terapias que tú además o días que lo llamemos terapias

Voz 18 16:38 es que no se puede pernicioso por una persona hacerse algo terapéutico es algo que beneficia a la persona y esto no beneficia a nadie bueno a las de las organizaciones que las que fomentan y tal sí pero en realidad la persona que la sufre desde luego no

Voz 11 16:56 cómo se llaman vamos a llamarlas por su nombre de una vez

Voz 18 16:58 en técnicas de conversión solemos utilizar el cómo termina por técnicas de conversión pero bueno por decirlo de alguna forma porque tampoco con vistas a nadie no entienden nada porque es imposible dejan de ser homosexual igual que es imposible dejar de ser heterosexual

Voz 14 17:13 claro y cuenta que ese

Voz 0401 17:16 día de lo peor porque cuál es la consecuencia de pasar por unas técnicas de conversión como esta

Voz 11 17:23 las depende mucho de la persona

Voz 18 17:25 nica concreta que que haya pasado la cantidad de tiempo que haya estado en esa técnica pero habitualmente ahí hay dos aspectos muy importantes uno los que tienen que ver con la propia vivencia de la sexualidad que muchas personas que terminan con una versión profunda la sexualidad no pueden disfrutar de su sexualidad no no tienen respuesta sexual se ve muy afectada otro tensiones emocionales también en la parte de hay muchos casos de depresión problemas también de ansiedad pero no no no quiero extenderme por ahí y luego la que tiene que ver con la valoración que hacen la propia persona eso que llamamos autoestima no elige que me sentía un apestado y me senté alguien completamente enfermo inadecuado porque le habían enseñado contó esto lo que lo que uno interioriza del contexto es que por el hecho de ser homosexual te conviertes en alguien que lleva consigo una mancha grande fuerte contra la que hay que luchar además con mucho mucho puesto y que no te permite relacionarse con los demás de la forma que que relaciona

Voz 19 18:29 no no me refiero a esto hay que dinamitar lo de alguna manera no se Christopher como como meten la dinamita

Voz 0401 18:36 algo como lo que está que estaba viendo los pelos de punta

Voz 11 18:40 como antes dinamita en todo eso para para bombardear

Voz 16 18:44 esta hacer tú cómo lo hace es que cuando estaba contando tú me identificaba tanto sabes ha tenido problemas con ansiedad con depresión con autoestima con la sexualidad es que es Tozo igual hay mira la forma más fácil para mí es contarlo montarlo fue que no esconderlo poder sentir que yo estoy haciendo para poder luchar contra eso porque hechos lo que intentan hacer es quitarte el poder del

Voz 20 19:14 Het quién eres y qué intereses pues yo tengo que elegir Gabriel

Voz 0401 19:21 cómo cómo trabajas con estas personas en terapia

Voz 18 19:25 pues fíjate qué es lo que he hecho Christopher es importantísimo porque es que yo lo cuento en realidad hay dos aspectos ahí interesantísimos uno recibir el apoyo social de los demás la validación de los demás decirle mira tú no eres el que está equivocado los que están equivocados son esas personas que tienen una concepción del ser humano muy restrictiva basada en los efectos que se supone que son sagrados y si son ellos los que están errados en lo que se regirá la diversidad afectiva entrada no les vale no soy yo el que está enfermo no soy yo el que tiene una mancha crecido he tenido la mala suerte de que ser en un entorno que no ha sabido comprender

Voz 0401 20:01 tú has llegado perdona que te interrumpa todos llegando a decir que hay padres que merecería en la cárcel por en dicho a sus hijos

Voz 18 20:07 eso es una frase de aquí te mucho único en Cillo he visto discos que han sufrido tanto tanto tanto la creencia que han recibido les ha dejado unas secuelas tan profundas y dolorosas que evidentemente eso tendría que considerarse como maltrato infantil irá más de un juez sí creo que hombre cae una forma también muy literaria expresarme pero yo creo que ese maltrato merecería la pena de cárcel

Voz 21 20:33 buenas vulnerado casi sin ninguna duda el resentido que te vio interrumpir

Voz 11 20:37 pero sigue

Voz 18 20:40 otra de las viviendas en las vistas fuera contarlo es recibir el apoyo social para la gestión de las emociones los humanos que las como las emociones compartiendo las

Voz 22 20:50 buenas las sacras sentamos las malas

Voz 18 20:53 las de no vimos gracias a que las compartimos con los demás cuanto más las compartes más reglas que analizas más las sacas aquí más apoyo recibes eso conforta muchísimo con lo cual fíjate perdóname Pérez que es importantísimo el chip lo que hay que cambiar es que una persona en llega un momento en que dejen de avergonzarse de poder hablar y compartir con otros que es homosexual a justamente a poder hacerlo porque eso es lo que eleva a las

Voz 11 21:18 porque eso es lo que eleva a entrenar que es Christopher a ti cuando alguien te dice un partido coge y esgrime el argumento de que los maricones a los que somos

Voz 0401 21:30 los que no somos heterosexuales que si queremos celebrar el orgullo nos vayamos a a la Casa de Campo

Voz 20 21:36 qué dices pues desde luego en ningún lado

Voz 11 21:40 me quedo aquí eso por un lado pero cuando te dicen además que te esconda cuando te dicen que otra vez vuelvan al armario cuando te dicen que dejes de pasear quién eres porque de eso se trata realmente el hecho de de que te vayas a la Casa de Campo es para no molestar los a ellos yo pasé toda la vida escondiendo mi no sólo los demás pero también de mí mismo

Voz 16 22:04 llegó un punto en que no puede hacerlo ni un segundo más y entonces yo nunca volveré a eso nunca

Voz 0401 22:11 Gabriel cuán importante es que tengamos leyes como tú has dicho que protejan a niños del maltrato que supone salir del armario

Voz 11 22:20 no estar en casas con padres homófobos

Voz 0401 22:23 que los llevan a estas técnicas de conversión que suponen por cuanto importantes que tengamos leyes que nos protejan a los que no somos heterosexuales

Voz 18 22:33 es importantísimo porque lamentablemente estamos en una época de cambio histórico no es hace cincuenta años de Stone Wall demente a en el sentido histórico todos estos muy reciente evidentemente quedan sectores todavía muy vinculados a Al por temas religiosa conservadora en las que esos cambios no han llegado todavía las leyes son criterios que nos están diciendo qué cosas están viene qué cosas están mal entonces una ley que estoy diciendo claramente que que desde el punto de vista a los colegios profesionales y las asociaciones profesionales esto está muy claro y prohibido desde hace mucho tiempo pero es que además dejen

Voz 21 23:10 con toda claridad reflejado que

Voz 18 23:12 que llevara a una persona someter a una persona este tipo de terapias y entre comillas y simas simplemente porque se acomode no obligarles a acomodarse a un estilo de vida concreto que que De Vito eso primero deja eh sin ningún tipo de duda once personas de que efectivamente son los padres pues el concepto religioso que está equivocado o no no ellos y segundo protege evidentemente de que personas que son vulnerables que son muy vulnerables a la presión de la familia en la presión social acuda a ese tipo de de técnicas de pensando realmente quiero que están haciendo es lo que les conviene porque estoy perdóname hay un punto muy importante las personas que acuden a este tipo de técnicas nunca lo hacen por voluntad propia lo hacen llevadas por la presión social de un entorno en el que como es lógico a una persona quiere encajar porque todo el mundo quiere encajar con su familia con su vecindario con la gente que les rodea para no intentaré con ese entorno se somete a ese tipo de procesos si no existiera esa presión no iría nadie a que le cambien algo que ha nacido con con su persona que les completamente natural

Voz 11 24:22 Christopher yo sé que para Ci fue renacer de norte a España tú te imaginas que te veces criado por ejemplo en una casa en la que la diversidad sexual hubiese estado presente o por lo menos la educación sexual

Voz 20 24:37 tú hubiese sido más feliz

Voz 16 24:40 los estaba pero no ayer porque estaba con un amigo que él salió del armario con trece años tuvo su primer pareja a los quince llevó diez años de retraso sabes que es muy fuerte y a veces pienso que no sé si sería más feliz pero sería un poco más fácil pero la vida es así

Voz 11 25:01 ver habría es la vida que tengo buen no tienes una vida estupenda puestas y mira qué bien cómo se te luce esa sonrisa Gabriel te odio un poco que lo sepas porque sé que

Voz 19 25:11 no a medida al orgullo por qué te vas al orgullo de Nueva York a celebrar el aniversario de esto en Wall

Voz 11 25:20 creo que siempre es una cosa no es que te odie porque yo no soy nada envidiosa solamente te pido una cosa disfruta mucho brinda por favor

Voz 21 25:28 traté de que la vida y el sexo son siempre mucho más divertidos con todos nosotros dentro muchas gracias

Voz 15 25:52 sí

Voz 0401 26:15 cuando hablamos de venta cine sexuales estamos acostumbrados a hablar de heterosexuales bisexuales y como mucho a sexuales homosexuales sin embargo no hay personas que reclaman su propio espacio que exigen su propia denominación que no se encuentran representados sin ninguna de las clasificaciones que detallado antes buenas noches

Voz 13 26:39 buenas noches empezamos por lo más

Voz 0401 26:43 cuál es tu orientación sexual

Voz 13 26:46 come mi etiqueta la elegido ponerme ha sido panza actual in

Voz 11 26:51 que consiste Lapan sexualidad pues la parte

Voz 13 26:53 sexualidad como como definición nación poco hegemónica es que nos podemos sentir atraídas por cualquier persona independientemente de su género es decir que el género no determina no es un factor determinante en nuestra orientación

Voz 11 27:10 has utilizado el femenino

Voz 13 27:13 sale hablar de Irán si es yo me considero persona trans no binaria bueno puedo usar cualquiera de los tres pronombres masculino femenino neutro pero sí que es verdad que por por cuestiones políticas cuando habló en genéricos prefiero usar el el femenino para dar mayor visibilidad

Voz 14 27:32 las siglas que que mejor nos representan creo son FELGTB la hay y yo la suelo poner siempre

Voz 11 27:41 por inercia no porque eso de que las personas interés sexuales hay más personas interés sexuales que personas transexuales pero no hay de pan sexual tú te sientes representado en ese acrónimo de por ejemplo la Federación Española de lesbianas gays transexuales bisexuales

Voz 13 28:00 pues es es un poco distinto con respecto al colectivo yo sólo hablar de LGTB y Plus porque hay hay otras orientaciones e identidades que quizás no son tan visibles porque dentro de Trans pues las personas trans binarios muchas veces dentro de la olvida y luego con respecto a la FELGTB sí por qué

Voz 10 28:22 de la FELGTB hay un grupo a nivel

Voz 13 28:25 estatal croquetas que es Davis sexuales a nivel político pero dentro de de ese grupo sí que hay personas con otras plurales actualidad es ya Samphan sexuales homosexuales o polisémico

Voz 11 28:40 buenas noches Noelia Mellado

Voz 19 28:42 buenas noches coordinadora del grupo

Voz 11 28:45 políticas bisexuales de la FELGTB

Voz 23 28:48 así es Darcos

Voz 14 28:50 dice que no es bisexual que él es que ella

Voz 11 28:56 Spanair sexual tú qué dices al respecto

Voz 23 29:00 yo digo que cada uno cada uno en cada una es aquello con lo cual estoy identifiques portando desde el grupo de política dice la gente ve que como bien ha dicho hay personas transexuales en su interior abogamos con una definición en general y en el ámbito estatal muchísimo más inclusiva de lo que la gente en general se piensa no estamos hablando de una definición de bisexual tipo o binaria de me gustan los chicos y me gustan da claro estamos hablando de una definición que usamos en una admitió estatal que ya digo que son es una definición que usan activistas Villa activistas pan porque precisamente entendemos que somos fruto de una misma lucha que es el mono sexy la definición que manejamos a nivel estatal es estaba desde los años noventa Ilíada precisamente una persona vi que también es no binaria ya que es una activista estadounidense Palomino se establece como una definición inclusiva

Voz 11 30:04 con arresto de sí claro

Voz 23 30:06 y luego explicaremos el paraguas bisexual que precisamente bisexual sería aquella capacidad a esa orientación sexual mejor dicho por la que siente atracción por más de un género no necesariamente al mismo tiempo ni con la misma intensidad ni al mismo nivel es decir es una definición amplia

Voz 11 30:26 tú no te te sigues pensando que en tu caso es diferente no

Voz 13 30:33 piense que en mi caso es es diferente porque bueno es el el el manifiesto del del noventa y a la bisexualidad existía desde desde mucho antes lo que pasa es que a nivel social antiguamente se entendía que la bisexualidad era sólo hacia hombre su mujeres de ahí surgió la sexualidad es decir la la transexualidad surgió históricamente si no me equivoco en el setenta y cuatro son los primeros datos que hay escritos precisamente para incluir a personas maquinarias que es lo que pasa que a nivel actual de la bisexualidad recoge obviamente es algo que quiero aclarar porque siempre dicen que las personas pan sexuales decimos que las bisexuales son tránsfugas porque no la sexualidad es tu propio género y el resto de géneros incluyendo a personas trans incluyendo persona extraordinarias incluyendo todo el mundo igual que la transexualidad a nivel práctico puede parecer que no hay diferencia pero a nivel de cómo construimos porque al final todos son constructor sociales a nivel de cómo construyó mi mi orientación yo me definía como como persona bisexual en en origen qué es lo que pasa que a nivel teórico todas tenemos muy claro que que la bisexualidad es mi género y otros géneros que es lo que pasa que luego a pie de calle preguntas y la gran mayoría de personas no activista

Voz 11 32:03 lo que hace es apartar directamente lo que hace es personas transexuales lo que concluir las

Voz 13 32:08 no incluirlas definir sólo como hombres y mujeres

Voz 11 32:11 claro con lo cual ya hay un error porque los no binarios quedan automáticamente excluye pero eso es un error

Voz 13 32:16 entonces por eso muchas veces las personas pan sexuales preferimos esa etiqueta no porque no nos sintamos representadas por la bisexualidad

Voz 11 32:24 que sí que podríamos podríamos

Voz 13 32:26 yo a nivel personal quizás no pero por cuestiones ya más más personales pero entiendo que haya muchas personas sexuales que que se incluyan de hecho creo que que como ha dicho la compañera la bisexualidad y la transexualidad son compañeras de lucha contra el monumento

Voz 11 32:46 cómo me gustaría aclarar el monóxido

Voz 13 32:48 mismo porque el otro día lo puso en un tuit y la gente me dijo No es que estéis en contra de los homosexuales no estamos en contra de que cuando vemos a dos personas liando se asumimos que su orientación se dirige sólo un género ya

Voz 11 33:02 que solamente es porque como se en si está con un hombre solamente le gustan los está con una mujer solamente le gustan agujero esto eso son no nos planteamos ni siquiera que que hay ahí estamos muchas personas que no solamente estamos nos sentimos atraídas por un solo género

Voz 13 33:17 pues eso es el mono sexy es el el el reducir y luego al final la lucha obrera de todo el colectivo contra el patriarcado que que no deja de de ser un eje de opresión común y al final lo que lo que buscamos un poco las personas activistas pan sexuales define muy bien las activistas no gente que se cree una cuenta de Twitter en media hora de Youtube se pone a dar a dar clases de de cosas creo que a quién hay que escuchar cuando definimos la transexualidad bisexualidad esa activistas vi Pan Yi yo es que al final compañeras y compañeros y compañeras vi que son activistas nunca he tenido este problema ni este gran dilema de de lucha entre Villepin es decir hace

Voz 12 34:05 poco en Cogam hubo hubo unas charlas unas jornadas

Voz 13 34:08 de sexualidad del que fueron maravillosa

Voz 11 34:11 si fuera es decir yo estuve allí

Voz 13 34:13 creo que es la primera vez que me siento bien dentro de un activismo bisexual

Voz 14 34:18 muy bien Noelia parece que

Voz 0401 34:21 estamos dispuestos todos asunto de esas Umar no

Voz 23 34:25 es que realmente es así es decir es verdad que existen prejuicios que existen estereotipos eso sin innegable vivimos en una sociedad muy marcada por es decir temas dice te lo patriarcal no entonces entonces todo lo que no encaja

Voz 14 34:39 si todo no

Voz 23 34:41 es blanco ni negro pues el bis como no sé como que no se contempla no y esto es algo que llamamos mono sexismo así muy reducido efectivamente estoy de acuerdo con todas las palabras que está diciendo mi compi y no sólo eso sino que es muy importante dejar muy claro por favor que ha utilizado cuando yo me construyó por supuesto es una etiqueta al final nosotros nos asociamos con una etiqueta u otra con una cuestión identitaria es algo personal es algo personal no está mal pero yo no puedo juzgar por ejemplo una persona que sea

Voz 21 35:15 bueno como

Voz 23 35:18 pero no en cualquier caso todo tiene que ver con el paraguas bisexual por ejemplo en este caso no entrar por ejemplo no se ve reflejado yo no entiendo perfectamente hay quién si hay quien no no no hay porque imponer este sistema

Voz 21 35:31 no el paraguas y sexual pues

Voz 23 35:34 básicamente lo que pretende es tener presente arresto orientaciones no mono sexuales no mano sexuales me refiero lesbianas Gays sobre todo también espero pero esto no es importante un dato ha dicho también que la gente no no le non según os le entonces se dice agresión lésbica agresión homófoba no claro eso sí tanto es así que el último suyo de discursos de odio a delitos de odio mejor dicho acredita que sólo un cero coma dos por ciento de la población de la Comunidad Ville Plus en el caso de Mi como entendería así denuncia un acto de delito de lo dio

Voz 11 36:15 pues ya la última pregunta Lacy Ràpita qué les parece a ustedes que la derecha haya dicho que a lo mejor se van a tener que pensar sino a celebrar el Orgullo

Voz 23 36:30 bueno he aquí cualquier partido político tendrá su ideología cerrada de decir lo que querrá decir que no pero desde luego quiénes están a pie de calle de luchando por nuestros derechos a diario a unas personas activistas son también docente son también nuestros contribuya hace ya de trabajo ya sea de cualquier tipo en un año de memoria histórica ha dedicado a nuestros mayores el eje TBI dedicada a los cincuenta años de Stone Wall de nuestros orígenes yo creo que sinceramente no no es el momento de hablar de partido político sino de nuestra propia historia de nuestra propia historia

Voz 13 37:06 poco pollo por por resumir mucho creo que los partidos políticos no pinta nada en decidir si alguien se puede manifestar o no porque es un derecho constitucional y en el caso de que quieran hacerlo pues volveremos a hacer un bastón Gun

Voz 0401 37:21 pues ha quedado muy claro muchísimas gracias gracias Noelia Mellado coordinadora del grupo de política Bisexuales FELGTB tarde

Voz 24 37:29 muchas gracias no lo dudó

Voz 15 37:38 doctores free

Voz 11 37:43 a veces parece que la diversidad sexual sólo se exhibe y se celebra en las grandes ciudades pues no es así afortunadamente no es así hay personas que se empeñan en que la diversidad sexual

Voz 0401 37:57 puede ser una realidad en lugares donde hasta hace muy poco los homosexuales las personas transexuales los intersección cuáles lo bisexuales las desviado

Voz 11 38:08 más todo lo que no fuese heterosexualidad parecía no existir o al menos estaban bastante escondidos

Voz 0401 38:16 buenas noches Rafa Cuiña político empresario y durante la anterior legislatura alcalde de Lalín en Pontevedra

Voz 19 38:24 buenas noches muchas gracias

Voz 0401 38:28 he contado que tuvo en la anterior legislatura quieras alcalde con Compromiso por Galicia tú fuiste uno de esos que se empeñan en que el orgullo llegar hasta la Lin

Voz 25 38:39 bueno sí la verdad es que lo veíamos como una medida de igualdad de los derechos de los colectivos LGT TBI y la verdad que somos unos de los pioneros en Galicia en esta cuestión en un entorno rural especialmente complicado para estas cuestiones y que yo creo que estuvimos intentando hacer un trabajo pedagógico por así decirlo durante estos años creo que como excelente resultado

Voz 0401 39:02 dos citas además tenían es la semana del cocido el cocido del orgullo y luego la Semana del Orgullo en si hubo muchas reticencias al principio porque yo he estado en el orgullo de la Liga es un sitio muy rural cierto hubo muchas reticencias

Voz 25 39:18 bueno no triste estoy aquí con una yo creo que hablamos largo y te pierdas esta cuestión hubo muchas al principio sobre todo por una cuestión de descolgar no la Lin tampoco es que sea por así decirlo la España profunda varios cosas yo de veinte mil habitantes y urbana importante una parte rural importante pero la gente la verdad es que este tipo de cuestiones con las veía como cuando menos raras no ir al principio lo lo identificamos un poco con con nuestra famosa feria el cocido que va por cincuenta y una ediciones y la gente pensaba que era como menospreciar a la Feria del cocido no bueno salió bien seguimos en records absolutos de visitantes durante durante esta feria pero los dos últimos años decidimos un poco apartarlo de esta cuestión y hacerlo independiente de lo que era la el cocido Ia Bush incrementó aún más la participación pues subiendo exponencialmente todos los años

Voz 0401 40:16 pero lo que has dicho antes que fue muy pedagógico es cierto porque es verdad que pues las señoras de Lalín se acostumbraron durante esa semana por ejemplo haber jugadores de rugby Conesa

Voz 19 40:27 dimensiones que tiene lo jugadores de rugby pues de la mano por la plaza del pueblo o dándose un beso claro

Voz 11 40:35 señoras y los señores hubo una cosa que me impresionó muchísimo

Voz 0401 40:38 que fue cuando vi porque para mí como bisexual mi adolescencia no fue especialmente dramática pero tampoco fue cómoda y me encantó ver a esas niñas de catorce años subirse a un escenario delante de todos sus compañeros decir me llamo fulanito de tal y no soy heterosexual yo soy lesbiana

Voz 25 40:59 sí bueno yo que soy heterosexual aunque creo que la continuación lógica de love o pasaban poco de los griegos sería ser bisexual pero no es no es mi caso bueno pues pues pues porque no tocó por así decirlo pues yo creo que este tipo de de cuestiones y qué dicen mucho de lo que su contenido lo que tiene que sólo en concepto y nosotros ahora siempre decimos que la Liga es la capital gallega de la marca que tenemos de la que nos sentimos especialmente orgullosos y lo que queremos es que las nuevas generaciones que se van incorporando lo que hacías tú las personas de catorce quince años yo tengo un hijo de tres pus vean con absoluta normalidad como puede ser que cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana que tienen la condición sexual que le da la gana y que nadie tiene por qué criticar que una persona decida en un sentido otra no

Voz 0401 41:48 pues el encargado en Extremadura de liarla parda como la Lali lió en su momento Rafa Cuiña es Cristóbal Torres Kio y nos coge el teléfono desde Sevilla buenas noches Cristóbal

Voz 22 42:02 hola buenas noches

Voz 0401 42:03 quiénes sois los palmos de Badajoz

Voz 22 42:07 bueno pues los lo hemos Badajoz es una fiesta una fiesta de la diversidad sexual que bueno se viene celebrando desde el año dos mil once ese celebra poner a raíz de unas desafortunadas manifestaciones de un del alcalde conservador por entonces que que bueno era drama Miguel Celdrán y que bueno pues hizo una serie de declaraciones que que fueron desafortunadas dijo concretamente que en Badajoz no había Palomo Cojo que los echaban bueno de él decía los echábamos para otro lado depende de que lado cojeaba pero que los echamos para otro lado entonces estas declaraciones pues causaron indignación en la sociedad pacense en la sociedad extremeña en general a raíz de esto el Gran Wyoming con el programa pues se ha hecho eco ahí bueno organizó la caravana de de hemos cosas dices denominó el pensaba mandarme un autobús lleno de gente perteneciente al colectivo LGTB y Plus ese autobús autobús grande que pueden caber cincuenta y ocho personas

Voz 21 43:05 sí pues se transformó me mil personas qué no nos juntamos y la leíamos parda como has dicho en Badajoz

Voz 14 43:14 qué bien a mi me parece que el liarla

Voz 0401 43:18 así es es fantástico porque

Voz 14 43:20 vosotros lleváis nueve ediciones

Voz 0401 43:22 en una cita que se espera en la provincia pero perdona hay gente que se va a los Palomo Cojo de Badajoz

Voz 22 43:28 totalmente osea hemos hablado nueve mil personas este año hemos alcanzado cotas de treinta mil personas y subiendo porque bueno ya se ha convertido en un referente cultural en un referente también educativo y pedagógico que resaltar esta última palabra que comparto con el compañero que acaba de intervenir porque no sólo si se trata de una fiesta en la que se ha concentrado un montón de gente a escuchar música ya bueno y a disfrutar sino que tiene una programación previa muy rica a nivel cultural con teatro con festivales de cine también con actividades para los más peques entonces bueno se ha intentado estandarizar en normalizar está este festival y yo creo que se ha conseguido con la Familia también con su es un pequeño va todo tipo de familia y la verdad es que hemos conseguido que Badajoz que bueno puede parecer la Grace una de las grandes desconocidos en España pues sea la capital del de la diversidad sexual en la capital de la libera de la libertad sexual también

Voz 0401 44:24 esta pregunta que os voy a hacer es para los vivos porque yo estuve en el orgullo de Lalín y lo vi con mis propios ojos pero además tú acabas de decir en estas hablando de citas familiares sea yo vi a familias tras el Aline porque puede ser perfectamente con tus hijos porque no hay nada que que lo puedan ver pero ojo cuán importante creéis los dos que es la implicación de los adultos en la educación de los pequeños en el terreno de la diversidad sexual que qué opinas tú Rafa

Voz 25 44:57 bueno absolutamente no de antes lo de que poste chavales y niños y niñas que empiecen a ver lo que tiene que ser lo cual es un trabajo una cuestión pedagógica que tenemos incluso desde las instituciones yo creo que durante durante demasiado tiempo todos los actos relacionados con el orgullo sólo se relacionaba con la fiesta con los excesos como otro tipo de cuestiones digamos superficiales o sólo de aquí está evidentemente por ejemplo la Liga hacemos seminarios para parados porque en los que vienen referentes entre ellos fuiste tú en su momento del mundo TBI en los que explican diferentes cuestiones los que le dan cualidad de los diferentes problemas que diferentes personas pueden estar sufriendo por esta convicción los avances que está teniendo la sociedad estaba aspecto lo mucho que queda por hacer no bueno pues yo creo que yo creo que esto es absolutamente complementado

Voz 0401 45:57 en tu caso tu cruz tú qué opinas Cristóbal la implicación de los padres de los adultos en la educación sobre la diversidad sexual hasta dónde tiene que llegar

Voz 22 46:07 bueno yo he de decir que suscribo todas las palabras K

Voz 18 46:09 estaban de concentrar mi compañero y bueno también

Voz 22 46:12 las completo diciendo que nosotros yo soy profesor de universidad y soy homosexual entonces bueno también intento hacer educación de diverso el de coeducación y educación en la diversidad sexual suele libertad sexual también en en la universidad en la Academia porque creo que bueno que es crucial también he trabajado en colegios institutos y creo que es un gran tema tabú de nuestro sistema educativo por tanto creo que nos tenemos que implicar aún más sobre todo en una época que nos ha tocado vivir que estamos avanzando en esos derecho pero por otra parte hay formaciones políticas que se están intentando a encargar de pues

Voz 18 46:49 en de a callarnos de amedrentar no de amenazar no sirve destruir no

Voz 22 46:55 los derecho yo tengo dos sobrinos pequeñitos que tienen ocho nueve años tienen totalmente normalizado que tienen puntito que que es homosexual que va a tener un chico de pareja y la verdad es que los chavales lo viven con total normalidad de hecho ellos hasta hasta bueno hasta pueden a presumir de la situación tan normal que viven y no lo consideran como nada extraordinario y nada que que sea fuera de lo común así que creo que tenemos un papel relevante tanto el profesor lado como la familias y si hay buena predisposición por parte de la familia traen a sus medias condena a los teatros a los eventos que hay culturales educativos pues creo que entre todos podemos construir ese sentimiento de libertad sexual ese sentimiento de diversidad que tanto en esta sociedad

Voz 0401 47:40 y luego al contrario no solamente con los con los niños porque yo todo encontrar una anécdota Rafa te acuerdas de lo que pasó no cuando yo estuve en la Lin porque si hubo una mujer claro

Voz 25 47:48 por eso

Voz 19 47:50 bueno

Voz 0401 47:51 a mí fue un fin de semana tengo que reconocerlo para mí la cita de el orgullo el al y me pareció una de las mejores citas en las que he estado nunca eh pero pasó una cosa muy curiosa y es que después de que yo soltarse uno de mis múltiples speech discursiva estos pues cuando estábamos después relajadita os todos se acercó hacia mí una mujer que debía tener pues fácil setenta años

Voz 20 48:15 me pregunto entonces tú con qué naciste

Voz 0401 48:20 naciste siendo niño y ahora eres mujer porque eres una mujer transexual que es algo que me ha pasado en varios ocasiones porque por mis dimensiones por mi tono de voz por mis cosas

Voz 12 48:35 también se hace hay una

Voz 0401 48:36 cosa hay un sistema educativo hacia todas esas personas mayores que jamás se habían planteado que pudiese suceder

Voz 25 48:44 así es y la verdad es que fue una buena muchas muy graciosas pero claro ten en cuenta que la rotura absoluta de esquemas para una persona de esa edad de una sociedad que que estaba de espaldas hasta realidad es es fuerte es importante no hay por lo tanto pues que se encuentre con una persona como referente absoluto TBI que le puedo dar una explicación señor acabe sintiendo y que lo que veía un minuto antes como de ciencia ficción a ser absolutamente normal es un avance no

Voz 21 49:21 un pequeño no pudo

Voz 12 49:23 de Rafa Cuiña no sé qué pasar a partir de ahora Pere tomó que

Voz 0401 49:29 darte las gracias efectivamente por haber convertido la línea en la capital gallega de la tolerancia muchísimas gracias por por haber hecho que otros orgullos existiesen Cristóbal Torres Palomo de Badajoz muchísimas gracias de verdad por liarla así de bien una vez al año y porque quede constancia de que la diversidad sexual sale también de las grandes ciudades

Voz 22 49:56 seguiremos ligándola desde el respeto desde el cariño e invitando a todo el mundo a que se sume a esa maravillosa fiesta y hacia el oeste

Voz 21 50:03 digo de nuestra vida que es Geli de raza y Cristóbal en muchas muchas gracias Contigo Dentro

Voz 11 50:12 Delia Blanco

Voz 26 50:15 sí

Voz 27 50:19 no

Voz 0401 50:21 no

Voz 4 50:24 eh

Voz 29 50:26 ah sí

Voz 30 50:32 la gente no es señala apuntan con el de su Rami de actualidad y a mí me importa un bledo qué más me mega soy distinta ello no soy de nadie no esté todo en You

Voz 31 50:53 no hay nada estén segregan una relación como la noche libre esa tarde que alargar un poco más escondiendo te donde sólo tiene encontrarán los qué quieres que te encuentre una noche para ti para que hagas lo que te plazca pero que te sientes en la única mesa estrecha donde claves tú Ig grafias

Voz 32 51:13 nada

Voz 33 51:16 sí

Voz 32 51:20 he visto

Voz 0401 51:21 pero además cortadas por tu patria si no viene nadie no importa siempre y podrás dar rienda suelta a la imaginación imaginar es un verbo de bendita conjugación imaginas lo que quieres sin rendirle cuentas a nadie a mí me gusta creerme la reencarnación de Tina de Jarque aquí ya que fue la primera en desnudarse sobre un escenario que no esperaba que Jude terminaría haciendo lo propio todas esas noches libres lo que más me gusta es saber que mis asuntos de camas sólo decido yo comunico a todos los implicados a cuánto está su cuarto y mitad de lo que tengan conmigo ya es un verbo que vilipendiados cada vez que no lo hacemos bonito hagamos del sexo la bendita exaltación de la amistad

Voz 34 52:08 que sólo le presupone hemos a las borracheras por ejemplo llegando a él después de comprobar cuánto bueno nos hace la persona que de repente queremos cerca ya sea para un ratito para construir hundido madre esposa amante credenciales suficientes para merecer tu propia

Voz 0401 52:30 anoche libre seas quien seas una a la semana unánimes una cuando sea pero que sea una noche libre para contarla después o para recordarla a solas que tu ya sabes lo bien que se te da tener mucho

Voz 35 52:46 es nada hasta lo que yo haga

Voz 33 53:00 y así seguiré

Voz 36 53:07 aquí

Voz 33 53:10 qué tal no yo haría así