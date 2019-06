Las Noches de Marcoan con Jordi Hurtado

Voz 1 00:00 la Cadena SER emitirá a continuación un programa que no estaba previsto se Le pidió a Juan Carlos Ortega que realizara un espacio semanal para este verano pero no ha querido hacerlo para quitarse el trabajo de encima se lo ha endosado a Marco Antonio Aguirre un hombre sin experiencia en la radio Las Noches de Ortega se convierten por tanto en las noches de Marco Antonio

Voz 6 00:46 queridos oyentes de la Sociedad Española de Claudio difusión también llamado

Voz 4 00:51 cadena SER empiezo hoy

Voz 6 00:53 una singladura radiofónica que espero sea del agrado de todos ustedes no durante toda mi vida he sido un hombre enamorado del medio radio fónico pero nunca me había adentrado en en este sagrado oficio creció un hombre de campo acostumbrado a tal con gallinas cochinos hablando lo mando pero he oído muchas Radio mucha durante estos últimos años de mi vida gracias a la generosidad de la Cadena SER Messier ha dado un hueco en estos micrófonos y espero desarrollar llevarme como profesional pido de antemano perdón porque yo no fue un locutor profesional normal tener cosas no no las hago bien pero que yo hiciera que la intención es buena les acompaña herede durante todo el velado entrevistando a personas de gran valor españoles que han hecho algo reseñable hoy empiezo con uno que a buen seguro

Voz 4 02:00 eres les encantará escucharlos

Voz 6 02:09 es un hombre de los pies a la cabeza un profesional cuyo rostro ustedes ven cada día en la pequeña pantalla bueno en la mediana porque ahora la pequeña lo del teléfono móvil bueno tampoco en la gran pantalla porque el cine ya casi nadie va en la pantalla grande ahora es la del televisor por tanto es un hombre que todos ustedes ven cada día en la gran pantalla cada día cada día presenta el único programa que se emite todos los días del año su profesionalidad está hecha a prueba de bomba es hombre ingenioso amable gran conversador consiguió algo que muy pocos consiguen que nadie haya criticado su programa de televisión nunca nadie cuestiona su profesionalidad no ha caído en la telebasura ni en lo fácil y además nunca concede entrevistas tenerlo aquí a mi lado es algo extraordinario que me pone un poco nervioso del puedo aprender hacer radio porque además de televisión ha hecho mucha mucha es un privilegio para mí decir Jordi Hurtado

Voz 0983 03:16 buenas noches hijo buenas noches Marco Antonio buenas noches gracias gracias por por esta tras esta presentación porque bueno estoy un poco aturdido bueno permíteme que rectifique un poquito porque si que concede entrevistas

Voz 6 03:30 me dijo que era difícil era difícil de de sacarla del del del de la grabación de tu programación

Voz 0983 03:37 siempre claro y seis las circunstancias esa es precisamente la circunstancia que hace que no pueda acudir a muchas entrevistas que me solicitan porque paso muchas horas en el plató grabando los programas como acabas de decir Marco Antonio bueno me permites que te tutee

Voz 6 03:54 por supuesto hijo gracias gracias

Voz 0983 03:57 pues claro hay que hay que pasar muchas horas para hacer los programas porque aunque el programa dure unos cuarenta y cinco minutos por cierto que empezó en el noventa y siete con una con una duración de unos veintitrés veinticinco y cada vez lo están haciendo más largo osea que a este paso yo no sé lo que va a ocurrir pero ahora ya son cuarenta años

Voz 6 04:14 eso será porque tiene esa cosa puesto de la audiencia que se ve que era debe funcionar no claro claro claro y te pagan más cada minuto coplas más también

Voz 0983 04:24 lleva no no no es al contrario sea precisamente no es proporcional se es inversamente delito

Voz 6 04:30 desde aquí no te comprometa pero yo creo que aquí digo que me paguen más claro

Voz 0983 04:34 bueno eso está bien eso siempre está bien efectivamente sí sí eso estaría bien pues pues es decir te pasas muchas horas trabajando y cuando tienes tiempo libre pues quieres caminar que te toque el aire Ivano y a lo mejor pues no puedes atender a compañeros que estaría encantadísima de atender los estar con ellos

Voz 6 04:52 yo ya digo que es el el primer programa que yo hago en dicho alguna colaboración en algo en algún momento pero programa programa mio el primero entonces yo he decidido ser clásico para empezar y entonces he pensado que cuando se entrevista a un ser humano tiene que haber un perfil de de de de la de su biografía o algo así que ya que si nadie hola hola

Voz 8 05:21 hola buenas noches que te va a hacer

Voz 6 05:23 clásico clásico perfil

Voz 8 05:26 Jordi Hurtado Torres nace en San Feliú de Llobregat en Barcelona el dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y siete es periodista y presentador de programas de televisión conocido y popular en España por ser el rostro habitual de concursos de televisión desde el año mil novecientos ochenta y cinco Anteriormente adquirió experiencia en la radio presentando el programa la radio al sol

Voz 6 05:48 todo esto una cosa que después hablamos porque a mí esto yo recuerdo de haberla huyó estando yo en el campo marino

Voz 2 05:55 qué bien aquí en esta casa en

Voz 8 05:57 Radio Barcelona de la Cadena SER espacio que gana un Ondas en el año mil ochocientos mil novecientos ochenta y dos

Voz 0983 06:03 hombre mil ochocientos Marina deber

Voz 0493 06:06 duda es si fuese en mil ochocientos que ya la coña Mela de hecho muchas veces pero

Voz 0983 06:12 que no se ve inventado la radio porque Marconi no había nacido

Voz 2 06:15 lo bueno o no había inventado todavía la radio se veo parece que la chiquillada ya hecho va claro palabra no vale vale vale no

Voz 0983 06:26 no no pasa nada porque las acepto muy bien y no pasa absolutamente nada ya estoy muy hecho a estas bromas si acostumbrados ya sea Radio Barcelona nació en mil novecientos catorce me parece au mil novecientos veinticuatro algo así no mil novecientos veintidós

Voz 6 06:40 que a uno quiere dividían claro y J I

Voz 0983 06:43 claro yo llegué aquí pues poco después después más tarde no sobre los ochenta que que fuera una alegría en el ochenta y uno efectivamente recibir el primer ondas sí si en mil novecientos once

Voz 8 06:54 no hay cinco debuta ante la cámara con el concurso de TVE Si lo sé no vengo que presenta junto a Virgina Mattei ex en mil novecientos noventa y siete Jordi Hurtado se incorpora al nuevo proyecto de Sergi Schaaf en el con

Voz 0983 07:07 curso Saber y ganar diario

Voz 8 07:09 a dos que este año cumple veintidós años al frente

Voz 6 07:12 programa anecdótica mente el hecho de que

Voz 8 07:15 dado lleve tanto tiempo en televisión sin haber envejecido

Voz 6 07:18 perceptible mente ha dado pie a alguna que

Voz 8 07:20 abruman pero bueno el decía que las va muy bien no

Voz 6 07:23 eso es lo que hay pero yo debe está un poco fatigado de la de la cositas estaba en estado

Voz 0983 07:29 que va hombre hay que llevarlo bien porque si si te dicen que que te mantienes bien que no envejece es es un poquito es un homenaje a a esa continuidad del programa esa vida que tiene el programa porque normalmente es difícil que un programa dure tres meses cuatro es verdad un año veintidós meses pero veintidós años estoy siendo líder de audiencia todos los días el lado osea el canal internacional ahora en Internet ahora que que ya sabes Marco Antonio que ahora pues muchas personas nos ven online o sea no no hay que poner la tele a la hora que que se emite el programa helados sino que en cualquier momento online nos pueden ver y muchas personas pues nos ven online en la web entonces tenemos en todo el mundo seguidores es maravilloso sea es muy bonito porque estas bromas Un poquito también yo creo que es que es un homenaje a la buena imagen del programa a esa buena vida que tiene el programa a que se ha ido renovando a lo largo de los años

Voz 4 08:24 que siempre Sergi es que está pariendo pista

Voz 2 08:27 las pariendo pruebas

Voz 6 08:30 este hombre tremendo estrés

Voz 0983 08:33 Mendo y también está broma hace justo

Voz 6 08:35 si algo real porque yo ahora mismo estoy ha ocultado la verdad que es un hombre que eso está bien te conserva bien hijo es parte importante en la vida no

Voz 0493 08:44 lo de conservarse es aquello aquel que dice estoy en la edad de la ley

Voz 0983 08:47 esta porque me conservo bien no yo creo que es el chocolate negro que le doy mucho a lo del chocolate negro a partir de ochenta y cinco por ciento

Voz 2 08:55 si te lo recomiendo Marco Antonio porque ya llegó

Voz 6 08:57 tardo yo eso bueno pero a partir de ahora va a estar muy

Voz 0983 09:00 bien porque dicen que es antioxidante y aparte de que me gusta mucho pues durante las grabaciones pues ahí estoy entre el programa una onza de chocolate usado

Voz 6 09:09 a ver si va a ser este hombre conversando es una isla en este oficio hay profesionales que son península continentes que son mucho juntos que hacen lo mismo hay cabos golfos hay mucho pero este hombre con el que converso es una isla alguien aislado pero para bien alguien que hace lo que cree que debe hacerse sin ruido sin molestar trabajando duro en su sitio pequeño pero hermoso la isla de este hombre está llena de palmeras de aguas azules y transparentes decirlos precioso llenos de nubes blancas ha creado un paraíso pequeño en la televisión al que acuden los concursantes que como él tampoco hacen ruido bañan en esa playa de la televisión bien hecho qué te parece poético y hermosura

Voz 0983 10:05 es muy muy muy poético te agradezco muchísimo Marco Antonio de verdad estas palabras pero es cierto que que la dos ya es una te nativa de es una isla de porque la gente le preguntas qué qué programa eso o cuando vemos las audiencias y vemos que supervivientes tiene un treinta y cinco por ciento un cuarenta años casi unas barbaridades unas cosas tremendas no entonces no hay hace una encuesta pregunta a ver qué quién helados o qué programa de dos entonces ya tienes que hacer ese esfuerzo de poner lados y luego de de cada día es ahora ver Saber y ganar y eso es lo que hemos conseguido nosotros este equipo durante todos estos años ha conseguido crear una fidelidad crear un público Saber y ganar igual que que hay un espectador que está esperando el telediario cada día esperando las noticias a esa hora que sabe a esa hora exacta van las noticias pues tenemos un público muy fiel muy fiel que cada día es ahora está esperando saber ganar sea que necesita ese alimento un poquito no

Voz 6 11:10 Iturbe no te fatigas lo digo porque sales cada día del año ahora además va a haber una edición en catalán de Saber y ganar se sabe

Voz 0983 11:20 sí sí sí no no te cansas

Voz 6 11:23 si me queréis dejad al clan ir un poco que tengo derecho a descansar no tren se acaba la grabación aquí me voy a casa a descansar un poco

Voz 0983 11:31 sí ese es el momento en el que cuando consigues y las vacaciones por ejemplo las disfrutas mucho más sea es que es tremendo pero luego tiene el valor de que cuando vuelves nuevamente a esas jornadas intensas de de grabación sabes que lo que estás haciendo no puedes bajar el listón en ningún momento porque es llega a muchas personas sabes que en España es como un millón y medio de personas cada día que te ven más toda la gente que está viendo en América yo qué sé entonces eso te da es un chute no de de de de fuerza de de de de ilusión de ganas de seguir antes de la televisión

Voz 6 12:09 no lo decía que si hiciste cosas en la empezaste en en el medio radiofónico y bueno pues en

Voz 0983 12:17 de la radio fíjate con dieciocho años ya antes ya ya venía por aquí por Caspe seis por Radio Barcelona a ver los programas que se hacían en directo porque es que alucinaba viendo a los profesionales que bien aquellos momentos gustaba me gustaba la radio la llevaba el las venas podía decir no absolutamente entonces ver por ejemplo a Luis Arribas Castro haciendo los programas que hacía aquí esa gente extraordinaria como Rafael Turia Constantino Romero Ángel Casas

Voz 2 12:45 se llamaba Turó todo

Voz 6 12:49 es que yo era

Voz 0983 12:50 bueno una ilusión sea para mí eran como como las estrellas de Hollywood pero dentro de la radio estaban ahí en la radio era maravilloso entonces ya con dieciocho años puede empezar en Radio Juventud iba a partir de ahí pues después es de los primeros inicios a ahí en presentando música haciendo turno sábados domingos etcétera pues pues llegaron ya posibilidades de hacer unidad móvil de hacer entrevistas de hacer todo todo lo que se puede hacer para aprender Radio

Voz 6 13:20 que consejo me darías a mi que estoy empezando a miedo dijo que consejo me darías a mí para hacerlo bien para llegar al oyente medio español que sea esto

Voz 0983 13:31 lo que seas tú mismo o sea que

Voz 0493 13:33 que que no intente es artificios en intentes

Voz 0983 13:37 de maquillar la voz ni ni crear te ningún personaje sino que seas tú ignota en el oyente nota que quiere sincero y eso es muy importante porque la gente no es tonta

Voz 6 13:48 es lo que pienso que no tengo un vocabulario para hablar por la radio que debería aprender a hablar un poquito mejor que a lo mejor me se nota un poco de falta de cultura o algo pero

Voz 2 13:59 pero también es hacerlo de otra manera tampoco exacto pero

Voz 0983 14:02 yo creo que eso también se valora porque ese valor a esa autenticidad entonces esa sencillez que no tienes artificios que es realmente así o sea que que que Hinault te preocupes porque hay mucha gente que habla muy mal de muchos programas de radio y de televisión

Voz 6 14:17 por también cobrando un pastón incluso en la política estoy gente que habla vamos muy mal que son unos INE educados y están ahí también me dicen los compañeros del control que alguna llamada telefónica porque en este programa la gente pues ya mal no me me dicen sí

Voz 9 14:38 hola buenas noches hola hola buenas noches

Voz 6 14:40 es un hombre o Farina Madina desde

Voz 9 14:43 donde nos llama así de desde Asturias disculpa que es tiempo con Arenas no cumple Madina pues tiene aquí a a Jordi Hurtado que paguen por lo que usted considere conveniente

Voz 10 14:55 que llevas mucho rato llamando suele quería decirle no es ninguna pregunta es que en la hay muchísima compañía mis padres por las tardes con el programa y que no se jubilan nunca que sí puede que siga hasta los ochenta años por lo menos

Voz 2 15:07 pues gracias Marina allí un beso enorme

Voz 0983 15:10 un abrazo para para los padres que único gracias por seguirnos es muy bonito muy bonito claro esto esto te llega

Voz 2 15:15 imagínate a los ochenta años haciéndolo pues la verdad es la verdad

Voz 0983 15:19 porque sobre todo las horas que ahora invertimos en las grabaciones yo creo que no hay cuerpo que lo resista con ochenta hay un un señor Estados Unidos que presenta Llopart Dean que ahora no voy a Record no recordar el nombre que es un presentador que creo que lleva sí yo llevo veintidós con Saber y ganar creo que lleva XXXVII con el o sea que es que es el récord no el récord el recorte de de presentador no

Voz 4 15:43 que es mayor mayor que yo

Voz 0983 15:45 pero pero vamos es que llegar a esas esas cifras me parece que tampoco la la cadena no no yo supongo que te jubilan antes eh yo creo

Voz 2 15:55 que no es muy difícil

Voz 6 15:58 haciendo es todo mejor

Voz 2 16:00 bueno a lo mejor entonces vuelvo a la radio no porque como

Voz 0983 16:03 no hay que maquillarse es que es una ventaja punto de taquillas cada día eso cada día estaba bien de maquillaje diariamente maquillado pero sólo los días de grabación los otros días nunca se ha cuando no grabo es que nada

Voz 5 16:18 agua fresca

Voz 0983 16:21 no hay nada absolutamente nada sólo los días de grabación

Voz 6 16:24 cómo está allí mismo en yo allí mismo

Voz 2 16:27 no salvo cuando dentro por la mañana a las ocho de la mañana bueno no salgo ahora todavía sales que hay luz no porque sales a las nueve practicamente

Voz 0983 16:35 todavía hay luz pero en invierno es terrible no porque

Voz 2 16:38 entras pues eso de noche sales de noche

Voz 0983 16:41 son muchas horas que voy a poner

Voz 6 16:43 era una una canción

Voz 4 16:45 a ver qué te sugiere que imágenes mentales te sugieren a Camus

Voz 11 16:57 cantando eh

Voz 0983 17:01 qué te sugiere esto dijo hombre esto me sugiere fíjate un espacio que había hecho en Radio Juventud Mis inicios ideal que se llamaba rejuvenecer se porque esto es rejuvenecer se porque este tema de de de los Eagles del disco Hotel California que tenía un tema también New in town que era que fue uno de los bombazos de ese disco pues eso es de cuando yo tenía unos unos veinte diecinueve o veinte añitos me parece sí sí sí sí

Voz 6 17:30 cómo ves tú con veinte años

Voz 0983 17:31 bueno es bueno era eso o sea un chaval que ya había ido mucho a la radio a ver cómo se hacía la radio que iba los programas que como te decía antes de Rafael Turia que era un monstruo de la radio que era maravilloso extraordinario y que ya había pasado porque sin dieciocho no te dejaban entrar en la escuela de Radio Juventud entonces de la Escuela de Radio Juventud a José María Pallardó ahí a Jordi Estadella lo tuve de de profesor que después fuimos compañeros doblaje en televisión también etcétera Si entonces se había empezado ya había ya tenía ese primer contacto con la radio no con el micrófono con con poder presentar discos como este de los Eagles etc entonces bueno me tocó un ese añito muy

Voz 2 18:16 perdido que fue el de la mil porque como usted o tú supongo también me da me imagino que yo a no ser que te librar que había gente que tenía la suerte que se librara o Youtube ah pues pues sí pues nada eso sí un delito pero me fue muy bien la la radio fíjate

Voz 0983 18:37 qué bien que me fue la radio con la mili

Voz 0493 18:40 porque tuve la suerte que que gracias a estar en la radio tener no

Voz 0983 18:45 mucho contacto con todas las casas de discos porque entonces existía aquello que se llamaban discos

Voz 6 18:50 que la gente los comprados compraba de vinilo que se ponen en el tocadiscos claro de cuarenta y cinco revoluciones por ejemplo ostente interés

Voz 2 18:59 como este Hotel California que era de treinta y tres porque era algo

Voz 0493 19:01 es un elepé muchas canciones eh

Voz 0983 19:06 entonces yo tenía un sargento que estaba que a lo mejor ahora nos está escuchando quién sabe esto es maravilloso imagínate que ahora de momento de arrepintió llame Le Le traía casetes dejar Chad al sargento porque me pedía oye yo Jorge porque decía Jorge época Rado Jordi no no lo decía yo haré lo último que dejar Chaves sí

Voz 2 19:30 lo grababa actúen una yo lo pedí al de la casa de discos a los colegas de la de los de las compañías discográficas claro que eran un sensacional es que te enviaban todo el material nuevo

Voz 0983 19:39 los discos etcétera venga permiso son

Voz 6 19:43 tú tienes una voz muy bonito que estabais además muchas gracias tratarlas bien eso ayudaba con el asunto de la muchacha hasta el uno ellos

Voz 0983 19:56 hombre ahora estamos aquí en Antena fíjate claro esto lo escucha todo el mundo hombre en aquella época servía seguía claro porque les hablabas así al oído claro utilizar la voz ya me gustaba también lo del doblaje porque me daba estos del doblaje también con esas voces de ligar mucho

Voz 4 20:13 entonces poco tiempo después ya de la mili también empecé a ir

Voz 0983 20:17 los estudios de doblaje a ver cómo se hacía aquello porque aquel mundo maravilloso aquellas voces escuchar esas voces que que hoy ese entonces sí que se iba al cine como has dicho antes Marco Antonio pantalla grande aquí las salas leído aquel aquel cine Aribau aquel Palau Balaña yo que sé no sé el novedades que estaba aquí enfrente de la radio que era un cine de esos maravillosos con cortinas que sabido las cortinas entonces empezaba a la película

Voz 6 20:45 podría ser que yo te preguntado lo de las muchachas ya como El muchacho como ya derivada asunto con el cine las cosas esa Marina hija cosas del de lo mensajes de El internado

Voz 8 21:00 en nuestros oyentes no se envían guasa de alivió algo del programa y han dejado las siguientes para la primera es de Pedro buenas noches soy Pedro de Pamplona mira os enviado esta nota de voz guasa

Voz 12 21:15 que he tenido siempre una duda muy importantes sobre Jordi Hurtado es que yo no sé si sus gafas son falsas o lo necesita de verdad esa estación

Voz 6 21:29 o directo televisivo

Voz 0983 21:33 estás ahora eso sí que necesito si no no puedo leer además desde los cuarenta llega lo de la presidencia o vista cansada que también está ahí ahí todo todo juntitos no no no desde los doce así aproximadamente siempre con gafas sí sí y que me han ofrecido varias veces lo de la operación que te ofrecen incluso publicitariamente gratis pero me da una cosa me dan Yuyu esto de que lo toquen ahí es hoy tengo los ojos

Voz 2 22:00 pues bien ahí con la óptico maravilloso que también sea llama Jordi que que me hace unas gafas divertido

Voz 0983 22:09 sí sí más mi forma parte de la

Voz 2 22:11 gente jugar con con no no no de verdad

Voz 0983 22:15 las quieran de mentira eran las de las azafatas del un dos tres nuevamente esas no esa es una eran graduadas era era no se incluso llevaban que era era era atrezzo sea fue un invento de chicha un invento genial ha dicho que exacto actuamos perdió

Voz 2 22:30 hace dedicamos un programa también

Voz 0983 22:33 es de imprescindible es también en en Saber y ganar y por supuesto lo dedicamos mucho cariño se

Voz 8 22:38 el la segunda nota de audio es de una oyente un poco especial

Voz 6 22:42 sí sí

Voz 0195 22:42 hola Jordi qué tal soy Rosa Abadía

Voz 6 22:46 aquel día en el toreo

Voz 0195 22:47 hay haciendo una prueba para intentar entrar en Radio Barcelona en la SER lo bueno no sé tú y yo lo nerviosa que estaba porque para mí era lo más poder entrar a trabajar aquí y lo conseguimos y luego además coincidimos trabajando en programas junto situara vienes aquí como una estrella como un invitado especial de Ortega que maravilla Jordi te del te verte oírte otra vez en la radio en tu radio Un besito Jordi

Voz 2 23:15 la mujer besos Rosa esto se destinaría a la Cadena Ser en Barcelona

Voz 6 23:20 Cataluña una mujer preciosa con todos los sentir humanamente y es de todos

Voz 0983 23:25 humanamente es no es un Díez es un cien como profesional también yo siempre siempre lo ha dicho pero ha destacado además la sigo muchísimo no sigo todos los fines de semana estoy enganchado a su programa

Voz 0493 23:37 el día en Cataluña porque me encanta lo que hace que lo hace muy bien y efectivamente

Voz 0983 23:43 estuvimos juntos que tengamos pues eso justo dieciocho años hubiéramos salido de la escuela de Radio Juventud llegamos aquí porque para nosotros poder entrar en la SER en Radio Barcelona era era una ilusión tanda es que

Voz 4 23:57 era la radio dado era el lema era Radio Barcelona Larraz la radio

Voz 0983 24:03 yo no es si Marco Antonio tienes que decir la radio la ciudad así apretarle la Herrera Preta noches bueno hace aquello que me enseñaron a mí en en la escuela coges un lápiz te pone en la boca y entonces coges el texto que tengas que decir o por ejemplo esto hay un buen guión y luego sacar pero esto un buen ratifica Orleans leyendo un periódico con el lápiz en la boca y después después sacas el Lapid y entonces verás cómo cae

Voz 6 24:35 en hacer la clase

Voz 2 24:38 es que hacerlo más más más más más

Voz 0983 24:42 mira pero poco a poco si si ya estás mejorando

Voz 6 24:46 este hombre con el que converso entretienen cada día a un país pero yo me pregunto quién teletienda Jordi quién es el que le da el sosiego que él nos da a los españoles quién es el Jordi Hurtado de Jordi Hurtado

Voz 0983 25:04 bueno para todos por supuesto ese sosiego la familia a los más cercanos los que tienes las que tienes en este caso más cerca que chiquilla no sido chiquillas dos guías son dos mujeres dos mujeres y si mi mi en mi mujer y Rosa etcétera no son los que te ayudan a a a pisar con los pies en el sur

Voz 2 25:26 me lo ha que que jamás te creas nada

Voz 0983 25:31 que ese es es lo mejor que tienes indudablemente no en cuanto a distracción un últimamente estamos muy seria dos sea me no el sentido de serios sino de series de eso el Bernard Free exacto exacto exacto estamos en cancha diésemos a las plataformas ha pues yo lo decía antes también que la Telia que se ve de otra forma no cambia o es que ya no es aquello de a ver qué echan sentarse con el mando ir cambiando

Voz 6 25:59 o no porque tú

Voz 0983 26:01 la haces tú programación entonces la hace a la carta y tú buscas lo que quieres ver en el momento que lo quieres ver entonces a Isaías maravillosas y empiezas con una se iba siguiendo los capítulos

Voz 6 26:12 también esto me me dicen que en el en el Atlas

Voz 0983 26:14 el mensaje de la el por pocas sí sí

Voz 2 26:20 como ejemplo hay muchos programas pues que que te bajas

Voz 0983 26:22 el podcast y entonces lo pues nada con el móvil por ejemplo no ibas en el coche y escuchas y con el móvil si es que el móvil incluso sirve para hablar por teléfono también sí sí porque el el móvil ahora sirve para

Voz 2 26:36 todo para para no perderse por la ciudad para encontrar un lugar una tienda para comparar

Voz 0983 26:41 esas para pagar para

Voz 2 26:44 no perderte en fin para localizar algo

Voz 0983 26:47 ya te digo para hacer fotos por supuesto todo para hacer fotografías pero tener para ver películas para para ver programas te te

Voz 6 26:53 la visión yo ya yo Ayman pues con los de la la la la la tecla grandes muy bien dicho claro tiene aquí está este botón que me han dicho que algún día me pasa algo lo pulso pulsa ACS votó a Bush rebotó en todo

Voz 0983 27:08 entonces acude a alguien rápidamente

Voz 6 27:11 yo que está conectado Marina las chicas como ella me pasase

Voz 0983 27:15 todo perfecto pero se ve que ellos lo han programado

Voz 6 27:17 para que yo nada más que pulsar el botón pero estoy

Voz 0983 27:20 la tranquilidad sino que es es una una tranquilidad no el vives muy sólo en el campo vivo un lugar donde a lo mejor lo cuestionó la gallina tengo la monja te fíjate entonces esto aclaró tienes que tener en cualquier momento la posibilidad

Voz 6 27:34 comunicarte Oracle hacia Pemán me han dicho se están portando de verla muy bien hecho no usted esto va cualquier cosa

Voz 0983 27:43 ah fíjate que a mí me han puesto en él

Voz 6 27:46 lo que ellos llaman la agenda cuatro teléfono importantes en el teléfono de la de la da la bajo el teléfono de la chica esta cuanto teléfonos que ellos también de la Cruz Roja por si me y además

Voz 0983 28:00 ese botón especial y el botón botones

Voz 6 28:03 es que lo hay que impulsarlo oye Jordi que voy a pedir que te puntúe a ti mismo en en una serie de cualidades humanas del uno ardía

Voz 0983 28:13 hombre esto es muy difícil eh me instó de puntuarse uno mismo

Voz 6 28:16 yo yo creo que eres capaz de hacer mira bueno bueno bueno a ver a ver del humo ardía bondad cinco Center mucho pero tengo

Voz 0983 28:25 bueno yo me pondría un siete ahí ya ya está bien está bien ya está bien pero bueno intentamos cada día llegar al al al diez eso sí intentamos lo entendamos S

Voz 6 28:36 mala leche

Voz 0983 28:39 hombre hay hay momentos te aseguro que las grabaciones Marco Antonio que hay momentos de nueve porque si si si alguna una escuela un Muguruza antes no

Voz 2 28:47 a uno con los concursantes no pobrecitos porque ellos

Voz 4 28:50 sí

Voz 0983 28:51 ellos claro están en un medio que que no es el suyo pues surgida su casa que que no es lo que ellos trabajan no para ellos el plató es un medio extraño pero para los que trabajan en televisión es su medio de ETA

Voz 2 29:06 trabajo diario no riñe como argón algo

Voz 4 29:09 es que pasan cosas ahí sí con la técnica yo qué sé

Voz 0983 29:13 no hay que empezar a repetir Italia

Voz 4 29:15 y entonces bueno pues eso

Voz 0983 29:18 hay hay que le nervios que ponemos

Voz 6 29:21 ocho por ahí

Voz 0983 29:23 venga generosidad generosidad así si puntúa alto porque yo creo que hay que es hay que ser muy generoso en este mundo porque además cuando ves gente por ahí tan resabiado y tan mala

Voz 4 29:36 hay que ser generoso porque si yo creo que si das recibirá eso sí

Voz 0983 29:41 lo veo muy claro por qué no ser generosos si es que es lo mejor que se puede ser ahí ahí yo quiero quiero ser generosos

Voz 6 29:48 alegría de dar algo de eso también es recibir dar recibir también exacto

Voz 0983 29:54 porque desde que empecé en la radio es estás dando porque éstas

Voz 6 29:57 cuando compañía

Voz 0983 30:00 antes yo recuerdo de pequeño que que nos reuníamos la familia

Voz 4 30:02 alrededor de la radio la radio era era como algo algo sagrado algo especial sea miraba

Voz 0983 30:10 la radio y recuerdo aquella luz que había dentro de de de aquel transistor bueno no era un transistor no era un aparato de radio donde no de Luis del Olmo que aquí en Hoy aquí no pero pero es que antes había Matilde Perico y y yo pensaba que existían hay aquí que que en Veguellina que el niño qué tal lo bueno luego claro con esto del doblaje aprendí cómo es hacia las voces a los personajes no tuviera ya está doblé a Epi imagínate si se lo que son hacer personajes

Voz 6 30:35 no va a ver un momento tú a la voz

Voz 0983 30:39 en un en un tiempo si durante muchos años se dobló por grandes profesionales de Madrid de doblaje que yo seguí durante una época que se dobló aquí en Barcelona pues un poquito esa línea que ya habían creado ya de hacer el personaje de esa forma no

Voz 6 30:53 eso es como la Vaudelet Pyro ciento pelo

Voz 0493 30:55 las Leach era claro claro sí sí sí sacas el tema de Barrio Sésamo verdad señor es inevitable oyente el de la usada si estuviera Epi aquí es de color naranja eh eh Antonio alto el alto es Blas es el el amarillo e en la que él él de color exacto que es como una naranjas y que Nico con el jersey a rayas como imagínate yo era el que decía

Voz 13 31:20 la factoría que estás aquí en la Cadena Ser estas noches deja esto qué es esto es un micrófono giren el micrófono

Voz 0983 31:35 entonces gracias a a esa capacidad de de de cambiar la voz pues pues claro de poder comunicar con mucha generosidad con con la gente que te está escuchando no me Josu

Voz 6 31:46 el regalo que el virtual

Voz 4 31:49 es gratis gratis creatividad dudan de muchísimo tiempo

Voz 6 31:56 la broma esa que hemos dicho antes de que de joven eternamente pero también había una broma camino me gustaba me gustaba nada que dirían que ya había muerto y que era una una grabación a mí me yo sufría

Voz 0983 32:10 claro claro grupo pero claro Marco Antonio que eres una persona sensible

Voz 6 32:14 dura no les digas de decirle que no pero no exacto a tiene usted la

Voz 0983 32:20 eso hijo hombre al principio sí claro sí sí indudablemente daba muchísima rabia aunque había personas que te decía no menos y esto en el fondo es positivo y luego he visto que tenían razón

Voz 0493 32:32 que con el paso de los años esto

Voz 0983 32:34 se ha transformado se hemos conseguido darle la vuelta yo mismo le he conseguido dar la vuelta a este asunto no

Voz 4 32:41 la idea que sea algo positivo absoluta

Voz 0983 32:45 solamente positivo de de que una persona que se mantiene bien de que tiene una buena imagen de que un día sale Wyoming en su programa quiero decir te te nombra porque dice hombre esto no sé que sólo lo verá Jordi Hurtado tal y cual no sé qué edad entonces de ahí está lo vas escuchando la SER por ejemplo también o Especialistas secundarios yo que sé te nombra o los de El Mundo Today que cuando hicieron la broma

Voz 4 33:11 de que hay gente que que que que

Voz 0983 33:14 me decía lo siento mucho de que te hayan echado de la tele porque por un tuit injurioso contra Felipe III llegó a haber pero has escuchado lo que han dicho los del Mundo Today un tuit en la época de Felipe III porque es que había dicho se supone que yo había dicho que era un ludópata etcétera Ivano claro dice bueno pues esto ha llegado el momento y ha utilizado Felipe III imagínate sus influencias en la dirección de la tele indica

Voz 6 33:44 habían hecho incluso tú a padres y te nunca

Voz 0983 33:47 Piccolo de las series son El de este Ministerio tenía el tiempo efectivamente nunca oirá jugar un poquito con esto de que de que de que puedo viajar en el tiempo a través de esas puertas como como los protagonistas de la serie que me parecía fantástica que afortunadamente va a volver a Televisión Española una nueva temor sí sí te te te doy la noticia Marco Antonio aquí ahora maravilloso tú imagínate trabajar con actores profesionales como Cayetana Guillén Cuervo tenerla delante que te está dando la réplica que estaba alucinado con estamos ensayando para grabar Rodolfo Sancho Nacho Fresneda Aura Garrido bueno aquello fue una experiencia maravillosa maravilloso maravilloso

Voz 6 34:32 es lo más lo más importante en el mundo para yo es una pregunta de autor de de compañía

Voz 0983 34:40 bueno lo lo más importante ya lo hemos dicho antes son para todos para la sabemos es es la familia es que estén bien los que tienes más cerca indudablemente eso es lo más importante no pero es más importante el el el en el sentido profesional ser honesto con lo que haces no yo porque no hay ningún guión y aquí entra el tema de los guionistas es lo único que hay son las preguntas y lo demás todo nos lo inventamos

Voz 6 35:04 todo es simple las ondas sonoras de la Claudio recorren los caminos los pueblos ciudades de este país saben delante novela ser yo llegan a vosotros que radio me cago en todo lo que se mueve qué mágica es hermosa la voz del Jordi quemaba aquí al lado o llega a vosotros

Voz 4 35:32 que estáis tan lejos

Voz 6 35:34 yo no sé yo ahora que estamos así cuando el televisor por ejemplo tu chiquilla tan visto durante toda tu vida dice

Voz 0983 35:47 no me hace ni caso

Voz 6 35:48 no tengas claro claro

Voz 0983 35:50 tan acostumbradas es que pequeñas hasta aquí a la radio las llevaban los estudios de doblaje a los estudios de publicidad cuando iba cuando se acababa el colegio no tenían

Voz 0493 36:00 actividades yo qué sé entonces que no había canguro yo qué sé

Voz 0983 36:05 pues venga venir conmigo oí claro es que están acostumbra

Voz 2 36:08 no jugaban correteaba

Voz 0983 36:11 por por los estudios de Radio por los estudios de Publicidad por los las salas de doblaje no han estado viendo cómodo hablábamos series etcétera yo es una chica no no no no han seguido no han seguido este camino fíjate no curiosamente ninguna de las dos antes ido a este camino ya me hubiese gustado claro sí sí sí espero que espero que mi sobrina así porque tengo una sobrina que desde pequeña si ella siempre ha dicho que quiere ser actriz sería

Voz 6 36:42 más Georgina Georgina Hurtado

Voz 2 36:44 indultado Georgina saque como una como

Voz 6 36:47 una mujer criticó la mujer

Voz 2 36:49 los que ya está a punto de hacer los dieciocho sea

Voz 0983 36:52 que que que muy bien va a ser una gran actriz estoy convencido porque ha hecho ya muchas cosas que sigue Bacon sí

Voz 6 36:58 si eres un un tío bastante bastante bueno con tu sobrino

Voz 0983 37:03 hombre es que estoy muy orgulloso es que además problemas leves esa ilusión cuando ves la gente joven no cuando vienen es trabajas con gente joven y ves con esa ilusión de de que están empezando restos maravilloso cuando lo ves de de este tu distancia no

Voz 6 37:19 pero yo ya no somos unos críos yo menos yo tengo veinticinco años más más fijadas en cuanto a la Marina que Veintitrés

Voz 0983 37:31 fíjate si es una crías no es maravilloso

Voz 6 37:34 de toda la vida por supuesto vinimos aquí porque

Voz 8 37:40 en el whatsapp del programa siguen llegando muchas notas de audio rompiendo con preguntas para Jordi Hurtado no cumplen vamos a escuchar primero a Javier

Voz 14 37:48 soy hija abierta Asturias está noche tenéis el placer de entrevistará a Jordi Hurtado en forma parte de la historia de la televisión en España yo quería preguntarle si alguna vez ha soñado que sin en vez de presentador de esa americana

Voz 4 38:04 concursante

Voz 2 38:07 pues fíjate qué bonito que bonito no te dice Javier Piñar es es bonito algo que estaba al otro lado

Voz 0493 38:16 pues yo creo que que son tantas las preguntas que he leído en mi vida que cada sí

Voz 0983 38:21 María tengo que leer que que no recuerdo ese sueño pero seguro seguro seguro que que es soñado con con esa posición de estará ahí al otro lado y entonces quien presentaría Saber y ganar esta es ésta sería la

Voz 6 38:35 la el enigma no ha sido la gran pregunta otros Jordi

Voz 0983 38:39 creo va haciéndose las preguntas a mí como concursante

Voz 6 38:42 yo ido fíjate yo no sé si os pido perdón hacia uno científico ponerlas yo no sé que cosas de la cosa cuántica once que lo mayo que a lo mejor hay más duro universo muchos como burbujas universo ICAA a lo mejor en cada universo diferente hay copias de nosotros llaves en diferentes circunstancias que a lo mejor en un universo paralelo Jordi Hurtado concursante ha ido un claro él que concursante

Voz 0983 39:17 puede ser yo esto lo he oído en

Voz 6 39:20 he sí el Francino aún físico

Voz 0983 39:27 que seguro se que si lo que dijo un físico pues eso seguro seguro que es verdad y además en la venta

Voz 2 39:33 ahora nivelazo

Voz 6 39:35 también nivelazo claro

Voz 2 39:38 son profesionales

Voz 8 39:40 Madrid hija perdón Ésta es la otra nota de audio que nos dejan nuestros oyentes Carlos

Voz 15 39:45 hola soy Carlos de Toledo y le quería preguntar al señor Jordi Hurtado que asignatura se le daba mejor en el colegio cuál les gustaba más visibilidad seguido gustando tanto que después de tantos años de Saber y ganar

Voz 0983 39:59 muchas gracias gracias sí sí bueno se me da bien

Voz 16 40:05 en mira el dibujo eres tú

Voz 0983 40:08 no no no que va no no ya lo de gel que es gran dibujantes Mi hermano éste sí éste sí sí éste sí que es gran dibujante éste sí que se ha dedicado a esto

Voz 17 40:17 hay la peor la gimnasia que era o no era horroroso horroroso horroroso horroroso sé si se fatal

Voz 0983 40:28 sí que no colegio colegio pero sí que recuerdo ya que no era era Instituto con mucho cariño filosofía Sor maravilloso que explicaba la filosofía también una especie de Marley no que de la de la muy majo con esa capacidad de comunicar de explicar cosas de de hablar de cine de de eso con dieciséis años te abría un mundo clado

Voz 18 40:51 en un mundo extraordinario

Voz 0983 40:54 Ivano cada vez que sale filosofía en el programa y además hemos tenido hace poco un concursante doctora en Filosofía muy majo me majo pues ahí ahí disfruto seis

Voz 6 41:04 eh mientras hablaba de su te estaba yo imaginando de pequeñita cuando tenía nueve años cuando eras un crío jugabas Jordi

Voz 0983 41:14 bueno a lo que se jugaba en la calle sobre todo sobre todo mucho en la calle eso tenías esa posibilidad de vivir en un pueblo y sobre todo en cuanto sacaba al colegio de estar mucho en la calle jugando pues pues con los vecinos con con que era con los que hacías mucha amistad yo decía me voy aquí al lado

Voz 6 41:31 ya hay aquí aquí al lado era

Voz 0983 41:33 la casa del vecino entonces era el súper colega etcétera no entonces esto ahora es más difícil no porque no los hace tanto in

Voz 6 41:40 ahora nos dicen que los chavales se hacen una conexión desde la eso que juega el de los ordenadores fíjate que quedan con otro niños de su misma era por ejemplo que a lo mejor está en su casa llaves Se ve que se hablan por voz

Voz 2 41:59 no me digas todo un micrófono algo algo y cada uno

Voz 6 42:01 está en un sitio Ikeda mayo is it

Voz 2 42:05 hay que juega con una pantalla de algo así

Voz 6 42:08 es una pantalla un videojuego

Voz 2 42:10 pues eso videojuego videojuego eso se ve que cada uno

Voz 6 42:13 está en un sitio

Voz 2 42:15 pero hablan como sabes Marco Antonio que los videojuegos

Voz 0983 42:17 es la industria audiovisual más importante que hay en España que genera muchísimo más negocio que el cine bueno ya lo has dicho antes que claro la gente te lo va a hacer porque tenemos las tablets tenemos las pantallas para ver en casa las series claro imagínate si es tremendo pero es tremendo sobre todo la comunicación de los niños que se crea no porque entonces los ves a veces juntos en un sitio en un banco o en un parque todos con el móvil todos mirando al móvil ya lo mejor se están enviando entre ellos Whatsapp sabes que son estos mensajes es eso que hemos oído es el Whatsapp también que te puedes en enviar mensajes de

Voz 6 42:52 claro claro en el mío aquí no hay en este

Voz 0983 42:55 hombre pues sí supongo que sí luego cuando acabe

Voz 2 42:58 Matteo te lo miro

Voz 0983 43:00 que simplemente tienes que apretar un botón y puedes grabar mensajes claro yo claro y le envía un mensaje pues no se sea Marina a Madina o quieres decir algo pues en lugar de escribir vas más rápido sólo aprietas el botoncito de del dibujo del micro le dice salgo ahí a Marina aquí

Voz 6 43:18 a una pregunta dice

Voz 4 43:21 si tienes

Voz 0983 43:24 Twitter no tengo Twitter fíjate lo tengo Twitter y no tengo Facebook todos los que existen por ahí que pone Jordi Hurtado son absolutamente falsos identidades falsas que alguien ha acogido fotografías mías como hay millones miles de fotografías en Internet que es muy fácil de prensa del programa en fin tantos años claro y ponen la foto y ponen tu nombre

Voz 6 43:46 en cosa que tú has dicho exacto sí sí sí

Voz 0983 43:49 afortunadamente se cansan y eso está inactivo hace muchos años pero no tengo porque es que no tengo tiempo de alimentar Facebook y Twitter Solomon

Voz 2 43:58 faltaría esto o Instagram grabando

Voz 0983 44:01 que por ejemplo miseria así que sí que cuelgan es Stories no de de de insta a mí tal no sea mucha gente que constantemente está explicando lo que hace en Instagram no sí que hacen esas pequeñas historietas que e historias que que luego desaparecen que duran sólo unas horas

Voz 6 44:21 a mí ya me llame

Voz 0983 44:23 te sobrepasa me sobrepasa imagínate tú que habías enviado un telegrama cuando eh

Voz 6 44:30 ha recibido recibidos

Voz 2 44:32 donde cuando recibió un telegrama malo porque

Voz 6 44:35 la muerte a mi hermana fue porque fíjate qué

Voz 0983 44:37 sí así es que cuando llegó un telegrama eran malas noticias porque es que la gente no tenía ni un teléfono fijo entonces tendrían que enviar un té

Voz 6 44:45 Grama ni un cartero no telegrama yendo me que ya ves

Voz 0983 44:51 sí se peca de tuyas

Voz 6 44:53 pues el Whatsapp porque es más rápido se está noche queridos amigos estoy conociendo a la persona que se esconde cluster presentador estamos sabiendo quiénes realmente Jordi Hurtado este hombre de mirada serena ahora mismo a mi lado Sonríe un poquico los ojos cuántos días de mi vida después de trabajar en el campo hecho un parón y me he puesto el televisor haber porque con uf alegría ver a esos jóvenes también preparados contestaba preguntas a mí ver aquí a yodo Hurtado me da esperanza no porque lo veo con con esa alegría después de tanto tiempo en la profesión me da esperanza de que a lo mejor yo evidentemente no voy a poder estar tantos años como porque antes bueno nunca se sabe

Voz 2 45:56 nunca se sabe

Voz 0983 45:58 se decía que no estaba demostrado que que fuera morir pero bueno al final las células de mantas pues mandan Eye Toy hicieron una mala pasada verdad pero bueno nunca se sabe cada vez la la humanidad y demás cada vez la esperanza de vida es mayor ya que que que nunca se sabe Marco Antonio a la edad que vas a llegar a lo mejor llegar a centenario y superas cada vez hay más centenarios en

Voz 2 46:24 ya lo preguntamos un día en el programa ahora no tengo aquí el dato pero

Voz 0983 46:26 me parece que hay más de dos mil centenarios y más de ciento cuatro años

Voz 6 46:31 pero no hay que llegar a ese dato llegando bien

Voz 0983 46:35 exacto eso eso sí esos esos es una de las cosas que tengo clarísima hay que llegar pero llegando bien llegan exacto teniendo la cabeza bien que te puedas mover

Voz 2 46:46 eh con una cierta normalidad

Voz 0983 46:49 eso es eso es importantísimo y lo único que es vital único que Le pido a Dios

Voz 6 46:53 el tiempo que me quede que no sé si va a ser mucho poco puede seguir conservando la cabeza seguir estando bien más o menos salud que las piernas no me fallan y tener que Mir ratico para sentarme frente al televisor ver a mi amigo que a partir de ahora ya que es mi amigo Lourdes Hurtado Iván lo allí como hacer las preguntas El otro contexto se va acumulando un dinero esto me ha fallado o con el resto o eso yo quiero una vida de los medio día seis

Voz 0983 47:31 pues ya antes un poquito lo hemos dicho de de pasa además de que hacemos el programa diario de lunes a viernes Saber y ganar la edición de los fines de semana que juegan equipos dos equipos de tres personas cada equipo los fines de semana

Voz 4 47:46 ahora ya en en julio

Voz 0983 47:49 este Marco Antonio te cuento a la semana del ocho al doce de julio cada día el base

Voz 18 47:54 en la uno a la una y media del mediodía de una inmensa

Voz 0983 47:57 dos durante media hora esta semana vamos a hacer algo muy especial sabe Igüeña es decir el programa en catalán durante esa semana imagínate madre con concursantes que son de Catalunya que ya habían estado en el programa Saber y ganar que a conocer un poco la mecánica con motivo de los sesenta años de Televisión Española en otoño porque Televisión Española en Catalunya nació en Miramar en aquellos estudios míticos de Miramar en Montjuïc la montaña de Montjuïc en Miramar aquel gran profesional que

Voz 2 48:29 seguro que conocisteis Barcelona J

Voz 0983 48:32 se Luis Barcelona efectivamente el catorce de julio se iban a cumplir los sesenta años de la primera emisión cuando José Luis Barcelona presentó Balcón del Mediterráneo así se llamó aquel primer programa cumple sesenta años ya el mes que viene el catorce de julio por eso lo celebramos también

Voz 6 48:51 encantada

Voz 0983 48:52 el Congreso semana de sabéis si

Voz 6 48:54 lo que te apartaba si no tenías todo abajo

Voz 9 48:57 a tengan que ir en EEUU en euskera o en gallego

Voz 0983 49:01 todavía no a ver si hay un aniversario yo algún no sea algo que celebrar piden yo sé decir arratsalde on que es buenas tardes acá es Carrick casco gracias y agur adiós y bueno yo lo intento yo lo intentaré pero eso va a ser complicado eh señor

Voz 6 49:19 desde Televisión Española Klatten bien al yo no lo bien porque es un una personalidad en este oficio acompañado iba a seguir acompañando a mucha gente Klatten lo bien no lo hagan tampoco demasiado si alargan un minuto el programa que el padre un poco más eso lo digo yo en el no me lo ha dicho

Voz 2 49:42 no no yo no he dicho que quejarme

Voz 6 49:45 que ninguno pero a mí lo que chicas estaría

Voz 0983 49:49 cuando era yo sería justo

Voz 6 49:51 pues yo te veo como una persona joven comparado conmigo gracias se te encabeza ahora la dinero sí sí se lo que es un buen cojín ahí hago no gaste es ahora no no que no te dé por gastar todo lo que tengas ahora eh

Voz 0983 50:09 los que corramos en esto no esto no es como los futbolistas sabes que de golpe les cae hay como una montaña con una montaña de oro imagínate el becerro de oro aquel que adoraba el becerro de oro patagón les cae de golpe tienen pues la edad de Marina veintitrés años o menos o menos

Voz 0493 50:31 pero los que somos día a día a día a día ya vemos cumple

Voz 0983 50:34 sesenta presentan quién sí sí

Voz 2 50:37 pero no pierdan la cabeza no no no intentaremos antaño os hoy día no no es nada

Voz 0983 50:42 exacto no pierdan la cabeza no no hay vamos que no tengo ninguna idea de jubilarme a que quiero seguir seguir porque es lo lo que decía antes afortunadamente trabajo en lo que me gusta quiero seguir disfrutando

Voz 6 50:56 como tú eres un profesional de la Claudio yo no me gustaría que este esta despedida del programa la hiciera yo me callo adelante el programa el gran Jordi Hurtado

Voz 0983 51:09 bueno pues Marco Antonio gracias muchísimas gracias es es un honor que suerte estar otra vez aquí ante este este micrófono en el que como decía Rosa Abadía estuve por primera vez con dieciocho años en aquella prueba aquel día aquí más o menos en esta zona en el estudio de radio Barcelona

Voz 4 51:29 aquella primera prueba con nervios para poder entrar en la radio

Voz 0983 51:34 yo ahora estoy aquí y me ha dejado Marco Antonio se ha ido y me ha dejado solo bueno pues nada a los oyentes de la Cadena SER muchísimas gracias por seguir Las Noches de Ortega por favor sigan escuchando

Voz 4 51:46 cada semana este programa porque vale la pena porque es único cada programa será único buenas noches muchísimas gracias

Voz 20 52:02 no