Punto de Fuga: 'El trauma ambiental y la memoria para prevenir el daño del cambio climático' (29/06/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 0861 00:08 seguro que si cierran los ojos por un momento sólo con escuchar este potente viento que sopla por nuestros estudios de centrará un ligero aire fresco que puede ser capaz incluso de aliviar este soportable calor de estos días en plena ola de calor nosotros no los hemos resistido esta semana a coger una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo bueno seguro que han visto es la foto donde se ve perfectamente a un grupo de perros tirando de un trineo en Groenlandia lo normal El problema es que no lo hacen sobre hielo sino sobre un enorme manto de agua esta semana hemos hecho un experimento hemos cogido esta foto la hemos dado al director de Greenpeace en España para que nos cuente que le dice esta imagen

Voz 3 01:00 estoy Mario Rodríguez el director de Greenpeace en España

Voz 4 01:03 viviendo e la foto de de unos perros un trineo en un glaciar de norte de Groenlandia una foto que por cierto

Voz 3 01:10 se ha hecho viral me produce una doble sensación por un lado de belleza incluso aparentemente parece que esos perros están sólo de andando sobre sobre el agua de la esta Nieves me produce una perturbación importante porque se las debía estar congelado a estas alturas del año yo que no está indicando esta foto es que los efectos del cambio climático el impacto del cambio climático se está produciendo de una forma más acelerada de lo que incluso de la comunidad científica preveía en sus estudios creo que refleja muy bien la sensación de que cada vez está calando más en la ciudadanía de de emergencia climática que no son simples palabras vacías no es un simple eslogan la Seat de actuar con rapidez por lo tanto eh estas fotos en lugares remotos del planeta tan bellos y cada vez producen bueno en cierta forma nos estremecen no porque se están degradando de forma mucho más acelerada de lo que pensábamos pues no nos indica pues lo que está recordando la juventud cada viernes cuando sale a la calle para decirnos que somos la última generación que puede solucionar este problema y que también se lo debemos a esos jóvenes que lo puedan tomar las riendas del país pues quizá ya sea demasiado tarde

Voz 5 02:34 punto de fuga en la calle

Voz 1 02:36 S

Voz 0861 02:37 con Javier Bañuelos quizás es la foto de Groenlandia bueno se acabe exhibiendo en el museo climático de Nueva York uno de los primeros proyectos a nivel mundial para generar un museo dedicado en exclusiva sobre el cambio climático bueno este es uno de los asuntos en los que lleva tiempo investigando a nuestro invitado hoy en Punto de Fuga Steve Jobs Good Morning bienvenido qué tal Monaim bueno luego vamos a charlar más en profundidad contigo pero así de entrada Edano su avance qué importancia tiene nuestra memoria para cuidar el planeta hace que desde es sí

Voz 6 03:27 en octubre Michels han Navy

Voz 0861 03:29 sus fans creo que les importa

Voz 0116 03:32 ante porque aunque los síntomas del cambio climático son cada vez más tangibles a cada vez más visible su impacto aún es un concepto muy abstracto para la mayoría de la gente es cierto que podemos notar pues por ejemplo la ola de calor que estamos viviendo ahora mismo pero no podemos notar esa violencia lenta ese cambio que ocurre sin que nos demos cuenta es casi invisible modelos científicos que dicen que va a ser peor en el futuro pero el futuro no ha llegado no somos conscientes estos conceptos de memoria con los que trabajo y te hablan de por ejemplo estrés traumático creo que pueden ayudar a hacer que este fenómeno tan complejo sea tangible en la mente de la gente

Voz 0861 04:10 bueno pues esa teoría tiene un nombre y enseguida vamos a descubrirlo con Steve Jobs es uno de los mil seiscientos investigadores que han participado esta semana en el Congreso sobre Memoria del Mundo bueno expertos en memoria histórica en neurociencia el ambiente en literatura voces más que autorizadas para hablar desde el genocidio en Ruanda por ejemplo hasta la catástrofe de Chernóbil o la manipulación de la historia que está haciendo la ultraderecha en países como por ejemplo en Brasil enseguida vamos a charlar vamos a seguir charlando con Steve Jobs y hablando del cambio climático pues hoy en Punto de Fuga también vamos a profundizar en uno de los estragos que está generando el llamado éxodo climático

Voz 7 04:49 a nosotros nos puede parecer recientemente por ejemplo en España un cambio del régimen de lluvias significativo en el cual en épocas del año llueve o en otras que debería de llover no lo hace para una persona que vive en el campo que solamente puede obtener medios para comer de lo que cultiva un cambio de esas características les les hace literalmente morirse de hambre

Voz 0861 05:12 el director de Ayuda en acción se va a sentar también en estos estudios con él hablaremos del último informe que han presentado sobre el reto de un mundo en movimiento un planeta que vuelve a llorar impactado por una imagen escalofriante la foto de Oscar y su hija Valeria de casi dos años ahogados a orillas del río Bravo intentando llegar a Estados Unidos

Voz 8 05:34 si van ya ellos haciendo arrastrado con la ni en la de salud con las manitas y llevar al punto de que de que ella esté gritó desesperadamente diciéndole acá la del decidió se se tan bien

Voz 1 05:58 así como se ve desde la mentira cariz yo me imagino que que él dijo hasta aquí ella decidió irse con su

Voz 0861 06:16 los abuelos de la niña están destrozados el planeta reacciona una vez más a golpe de realidad esta foto ha vuelto a sacudir conciencias pero nos tememos que pronto esta imagen seguirá hasta que no llegue la siguiente tragedia en el programa de hoy nos vamos a interesar también por las condiciones en las que malviven los refugiados en los centros de protección de civiles en Sudán del Sur

Voz 9 06:42 sí parece un poco a una cárcel también porque quién iba hacia el Kultur solución están ahí o como imputado Urroz de de tu desde encadenan tu número de puedo trastornos de salud mental depresión psicóticos hito comiencen a veces bueno intentos de suicidio en los ahorras de los Carlos

Voz 0861 07:05 desde el terreno recogeremos el último aviso de ayuda aquí ha lanzado Médicos Sin Fronteras en ese campamento viven en unas condiciones precarias más de ciento ochenta mil civiles enseguida nos iremos hasta allí viajaremos incluso más lejos nos iremos hasta Perú hasta el corazón de la Amazonía para conocer el proyecto Iquitos

Voz 10 07:26 desde que iniciamos este programa de voluntariado la visión de los niños se ha abierto su mente y su corazón se ha abierto un mundo de posibilidades entonces estamos viendo niños que están empezando a creer en sus sueños y a ver que hay un montón de cosas que los motivan que los mueven que aparte de eso se le da muy bien

Voz 0861 07:45 pero gracias a estos voluntarios como Andrea a los niños de Santa Clara del hojear vuelven a soñar qué quieren ser de mayores en una aldea por cierto en la que hasta ahora ejercían como adultos siendo simples niños una semana más os damos mal motivos que demuestran que este mundo también importa bienvenidos a punto de fuga comenzamos

Voz 12 08:15 no el eh Carmen Calvo ley

Voz 1620 09:13 yo soy un teórico escribo sobre qué es la memoria la memoria colectiva de donde surgen los conflictos sobre la memoria durante muchos años ha ido muchas conferencias y visitado muchos lugares como en Polonia o Alemania Estonia Japón en todas partes cada vez que salía el concepto de memoria la gente decía tienes que entender que aquí diferente a la vigésima de es que me dijeron fue incapaz de contestar en realidad no es diferente

Voz 0861 09:40 bueno de memoria se ha hablado mucho estos días en Madrid con esta interesante visión que ofrecía esta semana el profesor de Sociología de la Universidad de Virginia bueno al importancia de la memoria no no sólo para preservar el legado de la historia sino sobre todo para prevenir los errores del futuro aquí continúa con nosotros Steve Jobs profesor de Literatura de la Universidad de Gante en Bélgica en ya las ha de ese al arranque del programa pero no se nuestros oyentes Se quizás lo escuchado nosotros no lo hemos escuchado hasta ahora ese concepto de Trauma ambiental exactamente en qué es el Trauma climático

Voz 6 10:16 claro y sí o Zac lógico en Ax

Voz 0116 10:24 el Trauma climáticos un concepto muy amplio y que recoge los impactos psicológicos que provoca ese cambio climático sabemos que vamos a perder que estamos perdiendo especies de animales ecosistemas paisajes emblemáticos cada vez lo vemos más por ejemplo con los cambios de temperatura

Voz 6 10:38 jacta y voces instó a Vic hemos Main Road

Voz 0116 10:44 los expertos alertan de que es cambio es inminente hay informes de la ONU hay mirar el bien sobre la pérdida de biodiversidad y esto tiene un impacto en la salud mental de la gente cada vez hay más gente preocupada por el cambio climático Illa informes sobre personas que sufren problemas de salud mental por esto estrés postraumático ansiedad depresión

Voz 6 11:05 a ir expresen han pues no es de estas Feito Sophos and nosotros estamos

Voz 0116 11:14 arrollando nuevos términos para describir Straw problemas inducidos por los cambios en el medio ambiente climática la nostalgia climática L tres Greta ático hay un concepto que tiene ahora mucha influencia sola

Voz 6 11:29 han dicho a Efe que le habla de la nostalgia que se siente cuando

Voz 0116 11:37 en un estás en casa si hablamos de nostalgia en general

Voz 6 11:40 once es echar de menos un hogar que has perdido pero las olas tal habla de la sensación de echar de menos el lugar en el que aún estas pero que ya no reconoce están aún das a Monfils en ese set Change por ejemplo

Voz 0861 11:59 lo de esos conceptos que nos comentas ahora mismo centrándonos en otro más de los que no se avanzaba en en esta entrevista es ansiedad climática por ejemplo que supone supongo que significa en base a las investigaciones que llevan tiempo haciendo en este campo

Voz 6 12:13 es un concepto es dar fichó más Express matizó no solemos referir a esta edad como estrés

Voz 0116 12:23 de traumático estamos familiarizados con el estrés postraumático pero en este caso lo que no es la experiencia como

Voz 6 12:30 total sino la anticipación se refiere al miedo el Trauma que provocar la posible llegada de desastre o comen es un concepto que se está desarrollando mucho también en el campo cultural saben que no se fue suscrito

Voz 0116 12:48 pueden encontrar ejemplos en el cine a películas con personajes que

Voz 6 12:51 sufren ansiedad por la llegada de posibles catástrofes climáticas son freaks no han por ejemplo Tex el Ter de Jeff Nichols cuenta la historia de un hombre que sufre

Voz 0116 13:08 pesadillas apocalípticas visiones siempre ve grandes tormentas grandes inundaciones

Voz 6 13:14 sí eso acaba afectando a su salud mental también es en Future que haya película

Voz 0116 13:26 las sobre esto demuestra que hay un gran interés

Voz 6 13:28 se echa de ámbito cultural como en el académico sobre este concepto a o ferrum

Voz 0116 13:37 yo es una forma de hacer que los estudios sobre memoria y sobre el trauma sean relevantes para la crisis climática

Voz 6 13:44 sí sí ese subway for the Future Swiss Made of dijo

Voz 0861 13:53 por lo que nos cuenta el miedo no es una herramienta para imaginar el escenario apocalíptico quiénes podría venir en un futuro pero le quiero preguntar hasta qué punto la memoria no podría ser en parte la solución para revertir el cambio climático no sé si puede ser esa nuestra propia su salvación no la memoria para evitar lo que les pueda llegar con esa imagen apocalíptica

Voz 6 14:16 hace que te vas a Di mayo que estos conceptos sin estuches

Voz 0116 14:23 yo creo que sí creo que la memoria podría ayudar a evitar estos desastre aquí quiero introducir el concepto de antropólogo

Voz 6 14:31 Royce That's Concerts expresan Stone de Jaime o Human es una nueva era geológica marca

Voz 0116 14:39 da por el impacto de los humanos en el planeta el concepto se basa en que habrá un momento en que los humanos desaparezca vamos dejamos una capa geológica a través de la cual podríamos ser estudiados

Voz 6 14:52 día se libren Henao es de estos o of vive Women a diez

Voz 0116 15:00 es una manera de Ademar la atención al hecho de que todo lo que hacemos determina cómo vamos a ser recordados todo lo que estamos haciendo ahora será visto y analizado por los que vengan después de nosotros quizás seremos estudiados por extraterrestres o por una nueva inteligencia nuevas especies de ratas por ejemplo esto lo que hace es llamar hacia una visión póstuma a que nos posición hemos en el futuro y miremos

Voz 6 15:23 hacía atrás

Voz 0116 15:24 y eso es de hecho lo que muchos artistas y escritores están haciendo desde hace diez

Voz 6 15:29 años datos de amistoso harían On Air France Moments From I de expone

Voz 0116 15:36 hay libros que hablan de la figura de un historiador hipotético que se sitúan el futuro y mira hacia atrás a lo que nosotros hicimos hay películas como la era de los estúpidos o libros como el colapso de la sociedad

Voz 6 15:47 el chóped esos colapso seis

Voz 0116 15:54 yo esto lo llamó memoria anticipa toros es una manera subversiva de tratar la memoria lo que hacemos es invertir la dirección en la que se miran los hechos intenta movilizar a la acción enfatizando que hay un montón de pérdidas y de catástrofes que podríamos evitar así que esa visión crítica del futuro nos puede ayudar

Voz 0861 16:12 no

Voz 6 16:12 no soy yo me voy a can't make sense of me ven Orleans sin of claim Exchange bajar Iceta

Voz 0116 16:21 sí que es cierto que aunque creo que la memoria si puede ayudarnos a entender que la crisis ecológica nuestra es es un tema en el que los académicos de la memoria no han profundizado mucho

Voz 6 16:32 fiu Human Sánchez nas de informalmente a Fecsa

Voz 0116 16:40 los estudios de la memoria están más centrados en el individuo no dan normalmente el entorno y el medio ambiente es más bien algo pasivo ya estable el protagonista es el humano años pero con la crisis ecológica el entorno tiene que ser el protagonista no puede ser ignorado por ejemplo la ola de calor que estamos viviendo ahora sabemos que estos fenómenos cada vez se van a ser más frecuentes e intensos conforme no sale entremos en el antro antropólogo así que creo que en los años que vienen los estudios de la memoria exhiban entrarse más en las predicciones medioambientales

Voz 6 17:12 indicios de era si me Stories en Gates ha dado en régimen de fondo Gary Wright Prieto hay que mandar a Webber

Voz 0011 17:26 a

Voz 6 17:27 sí bueno en ese cambio no es evidente que el Papa

Voz 0861 17:31 de la memoria juega un una herramienta es una herramienta fundamental y prioritaria precisa ante este comentado comenzamos esta entrevista haciendo mención al Museo de cambio climático de de Nueva York por curiosidad lo ha visitado como es cómo es ese primer museo casi a nivel mundial no que recoge en la importancia del cambio climático

Voz 6 17:51 bueno es macho Walking and de Derecho Ain't sí sí que hay doce eh

Voz 0116 18:01 no he ido aún porque hasta donde tengo entendido no tiene un lugar físico exacto está bien

Voz 0861 18:07 trabajando en ello pero sí han organizado una serie

Voz 0116 18:09 de exposiciones poniendo por ejemplo señales de tráfico en diferentes barrios de Nueva York con mensajes relacionados con la emergencia climática

Voz 6 18:18 ten Display me sí

Voz 0116 18:23 la gente no se lo espera porque piensa que va a ser algo relacionado con el tráfico esperan una calle sin salida o algo así pero son mensajes alarmantes sobre la crisis climática y el fin de la humanidad están haciendo cosas muy interesantes y el objetivo es que las exposiciones se acaben en un edificio como tal en Nueva York me encantaría visitarlo porque es un proyecto muy interesante por la aportación que podría traer al estudio de la memoria

Voz 6 18:50 huy no le sirvió de insisten en el ex observando pues es absurdo

Voz 0861 18:59 gracias por estar con nosotros y por aportando de esta visión tan interesante y sobre tan necesaria de lo que nos puede venir de lo que tenemos que evitar gracias

Voz 0116 19:07 bueno es claro

Voz 1 19:09 el micro

Voz 0011 19:12 los expertos investigadores de cuarenta y cinco países desde Japón China a Ruanda o Chile han analizado la memoria desde todos los prismas posibles la política la ciencia la historia el clima o el arte han puesto en común como trabajar las distintas memorias las individuales las colectivas las de las mujeres son los niños la digital Il analógica y han debatido también de qué es lo que recordamos porque Francisco Ferrándiz es antropólogo del CSIC y uno de los organizadores del congreso

Voz 0801 19:38 lo que me interesa es ver cómo en un determinado momento de la historia se recuperan una serie de elementos se les da un giro determinado no y cuáles son los que también se olvidan porque aquí no no hemos no hemos hablado todavía de las políticas del olvido que son el compañeros necesario las políticas de la memoria no pero cuando estudias memoria estás estudiando al mismo tiempo olvido porque al recordar algo selectivamente estas olvidando otras cosas no

Voz 0011 20:00 el encuentro ha incluido exposiciones un festival de cine visitas voluntarias espacios como el Valle de los Caídos las trincheras de la Complutense la próxima cita será en charlas Bell en la Universidad de Virginia entre el dieciocho y el veinte de junio del año dos mil veinte

Voz 1 20:14 nada en mí

Voz 0861 20:16 estoy mira la

Voz 1 20:18 Punto de Fuga Cadena SER lindo

Voz 13 20:23 yo fui verano útero mi que ya

Voz 14 20:27 no

Voz 13 20:27 la Bakri Ada

Voz 0861 20:32 pues hablando del cambio climático para los incrédulos los expertos siguen alertando de que la combinación de el imparable deterioro medioambiental que sufre nuestra paleta ir a falta de recursos tiene un impacto directo e irreversible en la migración y desplazamientos en todos los rincones del planeta uno se calcula de hecho que en dos mil diecisiete por ejemplo hubo casi diecinueve millones de desplazamientos que estuvieron directamente relacionados con desastres causados por el cambio climático y otro millón de personas dejaron sus casas por culpa por ejemplo de la sequía estos datos figuran en el informe operación salida de Ayuda en Acción hoy hemos invitado a su director Fernando Mudarra qué tal bienvenido buenos días hola qué tal bueno ahí una ecuación que no falla no la mayor impacto del cambio climático mayor pobreza mayor desigualdad si de un tiempo a esta parte

Voz 7 21:26 cómo estamos muy acostumbrados a ver en muchas situaciones cotidianas en todas partes del mundo también para las personas más vulnerables el hecho de que el clima no sea como venía siendo se está convirtiendo en un factor fundamental para por su poder conseguir

Voz 15 21:41 según el nivel de vida mínimamente

Voz 0861 21:44 digno bueno la gran paradoja no es que el quiénes más contaminan quiénes más contaminamos que somos los países desarrollados pero al final en cambio eso los países más pobres quiénes acaban sufriendo las consecuencias no

Voz 7 21:56 sí aquí ya tuvimos nuestro momento de esquilmar todos los recursos naturales todavía donde quedan es en las zonas rurales en países en los cuales ni la industrialización urbanización ha llegado a ser tan importante es donde verdaderamente están sufriendo los cambios climáticos lo que nada nosotros no puede parecer recientemente por ejemplo en España un cambio del régimen de lluvias significativo en el cual en épocas del año llueve o en otras que debería de llover no lo hace para una persona que vive en el campo que solamente puede obtener medios para comer de lo que cultiva un cambio de esas características les les hace

Voz 0861 22:35 literalmente morirse de hambre bueno en este informe eh vosotros en en Ayuda en Acción además sabéis de de los mitos no entorno a la a la migración entre esos mitos por ejemplo el ayuno que que que documenta con datos me parece muy interesante y ese ese mantra de que los millones de mi de migrantes no que se mueven por por todo el mundo que se desplazan entre ellos por ejemplo a este será refugiadas al final tienen como destino a los países desarrollados eso no es así no al final la mayoría no acaba aquí en los países desarrollados

Voz 7 23:05 no es así es un porcentaje muy pequeño el que termina pudiendo llegar a países desarrollados en este caso Europa por ejemplo

Voz 0861 23:12 son pocos porque realmente

Voz 7 23:14 que la gente no ha por gusto muy era por una necesidad imperiosa de hacerlo bien sea por la violencia bien sea por efecto del cambio climático bien sea por la pobreza sí que no le permite pues sobrevivir mínimamente en sus países de origen está contrastado que lo ochenta y cinco por ciento de la casi trescientos millones de personas que están en este momento registrados como personas o migrantes son desplazados internos o refugiados terminado en países vecinos que están en condiciones similares a las a las de los países de los que salen hay dos en concreto los que trabajamos de manera muy directa los dos Prince para el ex países receptores en África denigrante esos Etiopía EU IU Uganda en este caso Etiopía tiene más de un millón Uganda tiene un millón y medio de personas provenientes de Sudán de Somalia Eritrea de esa zona

Voz 0861 24:07 por lo que veis en qué condiciones viven a estas personas

Voz 7 24:10 en esos países limítrofes o al menos se producen fenómenos que son diferentes a los que encuentran cuando cuando llegan a Europa y lamentablemente aquí no hacemos nada por ello no países hay una afinidad cultural hay además una red de protección relacionadas con personas que emigraron antes au con persona familiares amigos gente cercana con las que se pueden relaciona y aparte de eso hay casos muy paradigmáticos el caso de Uganda por ejemplo las espectacular Uganda uno de los países de mayor cogida de persona migrantes y refugiadas por el conflicto sur sudanés es un país que ofrece los mismos derechos que a cualquier ciudadano de Uganda a las personas que se integra mientras el DJ además les incluso les proporciona un lugar en el que se puedan asentar y puedan reconstruir su vida no tienen ningún tipo de problema a la hora de llegar y eso está suponiendo incluso para jugando un factor de desarrollo y de crecimiento de mayor competitividad

Voz 0861 25:11 bueno qué contraste no es lo que propone Uganda por ejemplo con lo que propone aquí en España algunos partidos de extrema derecha no que es precisamente quitarse los derechos a la gente que viene aquí buscando un futuro que no tienen en sus países de origen

Voz 7 25:23 tal cual está pasando lamentablemente de manera

Voz 15 25:26 a muy muy generalizada

Voz 7 25:28 los países europeos vivimos ahora la composición del Parlamento Europeo la composición de las nuevas Cortes etcétera la llegada de una serie de posiciones extremas frente a un tema que lo seguimos tratando como como una emergencia y Lootz seguimos tratando como una amenaza cuando se trata de una tendencia que ha venido para quedarse que deberíamos ser capaces de manejar y de pensar en el medio largo plazo considerarla una oportunidad Hay dejarnos de corto plazo de intentar poner muros al campo porque no va a ser posible que que esto se frene con ese tipo de medidas

Voz 0861 26:02 si Ferrando por ejemplo una pregunta que surgía no estos días en que mensaje llega por ejemplo a los países de origen la estrategia política o la la ideología política de esos partidos de la extrema derecha a nivel europeo obviamente pero por ejemplo aquí en España es decir Teresa detectado que este discurso en que promueve la xenofobia por ejemplo respecto a esos migrantes que pueden llegar a nuestro país allí en los países de origen por ejemplo ya sea en Uganda en el otro tipo de países del norte de África llega a ese mensaje xenófobo que por ejemplo que que rezuman algunos partidos aquí en España

Voz 7 26:33 llega el evidentemente igual que llegan el caso centroamericano con los mensaje que provienen de Estados Unidos llegan pero creo que en ocasiones no somos conscientes del nivel de desesperación que hace a una madre un padre a un adulto o que hace a un niño con ocho años a una niña tener que salir de de subir en torno a cultural y de su entorno protector para emprender un camino que no se sabe a dónde va para este tipo de personas además su reacción ante la imposibilidad de hacer otra cosa que migrar lo que les es genera es incluso más riesgos en el camino y más riesgos porque el hecho de interponer esta serie de trabas o no o no facilitar facilitaron o establecer una serie de de canales controlados y seguros para que las personas que se vayan a mover lo hagan terminan dejándolos a a la Mercè de de de redes de trata hay de redes de de negocios ilícitos donde el peligro en el camino se convierte prácticamente en muerte segura

Voz 0861 27:32 bueno hay un concepto en el informe que precisamente me ha gustado mucho de alguna forma definir que en la migración nunca debería ser un acto desesperado no tristemente no tenemos una imagen que ha dado la vuelta al mundo muy reciente esa imagen de de Óscar y su

Voz 0116 27:48 Cabalería ahogados a orillas de Del Río

Voz 0861 27:50 bravo buscando un futuro no buscando poder llegar a a Estados Unidos obviamente la solución no es nada sencilla perdemos esta experiencia cómo creéis que se puede conseguir ese ansiado no se lema o definición de que la migración en este planeta en este mundo nunca debería Esther vinculada a ese nivel de desesperación tan tan brutal que me comentabas ahora

Voz 7 28:11 primero intentando ser conscientes de que la inmigración es un derecho y ha existido y existirá de manera segura a lo largo de los próximos años solamente un dato para que seamos conscientes de ello y de cómo esta tendencia ha venido para quedarse en las últimas predicciones de población al al dos mil cien ya colocan a seis países africano como parte de los doce más poblado del mundo te vemos países como dijera con setecientos millones Un país como Etiopía que tiene casi tres da millones de desplazamientos internos en este momento sesenta millones para dos mil cien tendrá doscientos cincuenta millones de personas estamos hablando de algo que que va a ser inevitable a lo largo del tiempo y pensamos que dado ese hecho ya es un hecho real y que lo quiera negar que acuda a la cifra sin lo verá muy claramente tenemos que hacer un trabajo bastante más pensado y bastante más estratégico con respecto a ello desde cada uno de los países para nosotros el hecho de que la gente migre no tiene porque ser algo necesariamente malo como vuelvo a decir todo el mundo tiene derecho a a buscar una mejor vida allá donde crea lo que pensamos que cuando se introducen estos factores forzados inevitablemente la vulgar la habilidad y la ausencia de derechos en toda ese movimiento Se

Voz 0116 29:27 pero si se reducen

Voz 7 29:30 en la garantía de derechos absolutamente no lo que Preto tendemos a poner también el foco aparte de en estas emergencias lamentables como la foto que no muestra ese padre desesperado en una hija de dos años cruzando un río sin saber exactamente dónde dónde va es que cuando la gente migre migre con suficientes capacidades para hacer lo que migre adecuadamente legalmente seguramente con una posibilidad de labrarse un futuro allá donde llegue importante el trabajo en en origen entender cuáles son las causas no intentar atajar los efectos intentar tapar el sol con un dedo no nos va a llevar a absolutamente a nada si no somos capaces de ponernos en el lugar de las personas que emigran a intentar que en esos lugares se den las condiciones para que quien quiera hacerlo al menos lo haga de una manera digna

Voz 0861 30:18 me imagino que de todo esto no habéis hablado precisamente en esa en ese con lo que en esa conferencia que veis celebrado en el Ayuda en Acción recientemente sobre el reto no de un mundo en movimiento una charla con expertos en relaciones internacionales con periodistas especializados precisamente en tema de de migraciones por resumir Fernando ya para terminar con qué sensación global esa lista de de de ese foro de ese Coloquio

Voz 7 30:40 con la sensación global de que estamos ante un tema del que necesitamos hablar y hablar mucho las encuestas europeas de opinión y de problemas más graves para la sociedad europea la migración empieza a tomar unos puntos muy muy muy altos y pensamos que todo lo que hagamos por por difundir un mensaje no alarmistas sino más en sentido de de oportunidad y de necesidad de de trabajar en derechos el en los momentos actuales y para los más vulnerables como un elemento de oportunidad para el futuro es muy importante construir ciudadanía que sea consciente de este tipo de aspecto sí que no vaya llevando como nos está llevando a una polarización extrema ya tomar este asunto como donde se juega muchas vidas y donde hay mucha gente que que lo pasa está muy mal y que lo pasará muy mal no tomar este asunto como un elemento confronta Thibault idílica ideológico casi sectario

Voz 0861 31:41 pues Fernando Mudarra gracias por este ratito aquí con nosotros por esta charla tan interesante de verdad porque como bien dices es necesaria no hablar de todo esto y sobre todo hablarlo con calma en profundidad y sin ningún mensaje alarmista de de preocupación porque la realidad es la que es a toca

Voz 7 31:57 vivir con ella y sobre todo cuidar a lo máximo posible Fernando un placer tenerte aquí de verdad muchísimas gracias a vosotros

Voz 0861 32:21 Fernando nos ponía el ejemplo de Uganda pero otro de los peores ejemplos de desplazamientos internos masivos por violencia extrema lo tenemos en Sudán del Sur desde que estalló la guerra en dos mil trece más de cuatro millones de personas huyeron en muchas de ellas buscaron refugio en las bases provisionales que la ONU instaló en varios puntos del país bueno estas bases estaban pensadas para dar seguridad por unos días pero llevan funcionando ininterrumpidamente desde hace seis años de hecho se han reconvertido ya en centros de protección hay seis centros en todo Sudán del Sur Médicos Sin Fronteras trabaja en dos de ellos desde uno en concreto en mala nos atiende Muriel busqué Muriel qué tal cómo estás bienvenida

Voz 9 33:07 bien muchas gracias corre editar

Voz 0861 33:10 muy bien bueno en la ONU el les llama centros de protección para civiles pero dadas las dimensiones Muriel podríamos casi decir que son prácticamente en campos de refugiados no

Voz 9 33:21 bueno sí la diferencia digamos de crear en un momento de violencia extrema era de edad supuestamente tenía que ser una respuesta rápida intemporal cuando al final es una situación que estaba manteniendo en el tiempo Il a las personas que viven en el estudio de dado lugar Red bueno se encuentran en situaciones muy difíciles con unas condiciones de vida de ella hacinamiento bastante fuerte sin perspectivas de futuro pero bueno Chi que yo similares a los campos de tener cuidado pero esta se encuentran en la base militar aquí que llenan y todo en un han Judy chivo militar

Voz 17 34:09 alrededor de de los

Voz 9 34:12 de los desplazado me imagino que que

Voz 0861 34:15 ser va a sedes con protección militar la seguridad está garantizada pero claro también te pregunto por las condiciones en las que vive allí toda esta gente por ejemplo creo que en el caso de de Malacán es cerca de treinta mil personas en ese centro de protección viven en unas condiciones óptimas y dignas

Voz 9 34:32 buenos un treinta mil personas débil viviendo en un espacio bastante limitado una superficie más bajo de los esta onda humanitarios ir con la cercanía así que su facilita la comunicación de enfermedades contagiosas por ejemplo hay Toñi en y han hacinamiento a ETA unen toman muchos problemas relacionados con el agua saneamiento las la zarina desbordaban la agente la calidad de Lakua afecta a las poblaciones ellos desarrollan armera de relacionada con bueno con esta poca claridad de del agua es un bien la digamos que todas estas personas que se encuentran en estos centros de protección de civiles han experimentado en vida bueno duró el cumplí tu situación de violencia muy extrema y ahorra están ahí o como Sin Futuro de de esperada dada tu desde encadenan número de trastornos de salud mental depreció un chico chicos Eaton bien a veces bueno intentos de suicidio en los Red Bull

Voz 0861 35:49 claro en te quiere preguntar precisamente por esto último que comentas Muriel en ese problema no de de los suicidios se que habéis detectado no sé imagino que el hecho de que la ciudad por ejemplo de mala Cal quedase prácticamente arrasada ha pesado mucho no en el en el daño físico y psicológico de esta población

Voz 9 36:07 sí es una población que ha vivido muchos han perdido un ser querido ante rígidos juzgar a desplazados a veces barreras desde lloras te encuentran en este bueno es el lugar que aún les ha salvado la vida en algún momento pero que ahorra parece un poco a una cárcel también porque no tiene perspectiva hacia el Tour una institución para salir imagino que la situación

Voz 0861 36:35 en provisional con la que se diseñaron esos centros de protección no sé si justificarían por ejemplo que viendo que es algo ya permanente pues habría que plantearse algún otro tipo de solución para estas personas yo no sé porque también por ejemplo en Médicos Sin Fronteras sobre todo reclama no que que en el caso de que haya Herri ubicaciones de estos centros o desde estos centros mejor dicho ese haga de forma segura en condiciones dignas y voluntarias ahora mismo como se está ubicando la gente que quiere salir de estos centros

Voz 9 37:01 bueno ahorra lo que nosotros como Médicos Sin Fronteras entonces tenemos te y tal dentro del líder del centro de protección de civiles lo que hemos hecho un movimiento ya nos de la población pero no reubicación o retornó así por decirlo es decir en la población Tale Orbán de hasta actividades puede tener de bueno de de de

Voz 17 37:27 ajá algo o en este

Voz 9 37:30 sida desde servicios de de hasta aquí pero por la mayo ría de lo que hemos observado vuelven es decir que no hemos observado movimientos masivos fuera de sitio yo hice bueno nosotros como organización humanitaria respondemos a las necesidades de la población en donde este Hypo Rahola la población Zille en los centros de protección de civiles a dónde estén

Voz 0861 37:55 pues imagino que tendréis mucho trabajo tristemente por por delante en ese centro de protección de civiles en Malacán en Sudán del Sur Muriel hay muchísimas gracias por atendernos en directo desde desde allí desde Sudán un abrazo

Voz 7 38:08 grande

Voz 9 38:09 gracias a ustedes para los dos puntas de su

Voz 0861 38:13 cadena SER os invitamos ahora subir a un avión

Voz 18 38:19 cruzar el Atlántico viajar hasta el mismísimo Amazonas

Voz 0861 38:32 bueno quién dijo que viajar no es sencillo acabamos de hacer nueve mil kilómetros en solo cinco segundos nos acabamos de colar en la escuela cita unas cabañas levantadas en una pequeña aldea de Perú exactamente en Santa Clara de local prevemos un grupo de niños bailando otros están ahora mismo jugando en el suelo y aquellos de allí están dibujando la verdad llegar hasta aquí en no ha sido nada sencillo en no habríamos encontrado este rincón de la cuenca del Amazonas sin la ayuda de Andrea Suárez Andrea que tal cómo estás buenos días

Voz 10 39:06 hola qué tal buenos días Mora nosotros

Voz 0861 39:08 ha costado un poquito nos ha costado bastante la verdad llegar hasta aquí en tu caso cómo acaba este allí en Santa Clara

Voz 10 39:15 buen no te cuento yo hace tres años conocía Pía que es mi compañera en todo este sueño Nos conocimos en Cuzco ya ha sido un año atrás había estado en Iquitos que es la ciudad principal de donde se va a esta comunidad y me contó de este lugar así que decidimos unas navidades ir a conocer el el pueblo y bueno cuando llegamos allí fue mágico es una travesía llegar allí porque llegase Iquitos y de Iquitos tienes que tomar un bote y navegar una hora por el río Amazonas hasta llegar a este lugar cuando llegamos la cogiera el puede fue tan bonita que supimos que ahí era donde teníamos que iniciar este sueño que teníamos juntas

Voz 0861 39:57 bueno un sueño e Andrea que que tiene nombre es una de las co fundadoras del proyecto Iquitos quién lo conoce dice que estáis llevando luz a una comunidad que ha tenido y tiene no bastantes sombras

Voz 10 40:09 sí bueno es una comunidad que aparte de estar aislada de la ciudad porque como te digo solamente tienen acceso por botes desde el río Amazonas aquí la cuestión es que los botes tienen horarios entonces la está muy limitado con el acceso a la ciudad y aparte de eso tienen bastantes carencias también no sólo económica sino también el tema de sanidad el tema de educación no el acceso a oportunidades estaba bastante restringido para ellos

Voz 0861 40:37 de hecho en me ha sorprendido que os habéis encontrado en este tiempo con el tiempo que ya vais allí trabajando en en Santa Clara con niñas y con niños con un grave problema de baja autoestima sí

Voz 10 40:48 debemos tener en cuenta que son niños que llevan vidas adulta desde muy pequeños y sobretodo que están llevando cargas y responsabilidades que no les corresponden los problemas que hay en casa o que pueden ocurrir hay en la Comunidad los empieza una sentir propios lo que hacen que estén cargando con un peso muy grande para las edades que tienen entonces les cuesta mucho creer en los sueños y creer en sus propios potenciales

Voz 0861 41:13 bueno pero sueños tiene no porque algo bueno estáis haciendo Andrea eh tú y Pia porque nos hemos encontrado con niñas que sueñan con su futuro y que tienen muy muy claro por ejemplo lo vamos a escuchar qué quieren ser de mayo

Voz 14 41:26 yo estoy pensando estar aguardando a poner que hay muchos veces en el Perú muy ayudar a los niños que siempre son maltratado porque todo es cuidar de los niños de pueblos para el cuerpo fuera puede puede dar costes en las enfermedades

Voz 0861 41:54 Mona Andrea abogada Se enfermeras doctoras entiendo que esté es parte de vuestro éxito no

Voz 10 42:00 sí sí es es que la verdad desde que iniciamos este programa de voluntariado la visión de los niños se ha abierto su mente y su corazón se ha abierto un mundo de posibilidades entonces estamos viendo niños que están empezando a creer en sus sueños y a ver que hay un montón de cosas que los motive aunque los mueven que aparte de eso se les dan muy bien como dices tenemos de enfermeros pero también estamos trabajando con niños que han descubierto talento con la guitarra que están pintando cuadros haciendo pulseras tejiendo así que es hermoso ver cómo ese abanico de posibilidades Se abierto gracias a la llegada todos los voluntarios que llegan de todas partes del mundo

Voz 0861 42:39 pero Andrea yo creo que nuestro proyecto Iquitos Le falta algo no no sé quizás una radio comunitaria por ejemplo si es

Voz 10 42:52 sí está la llegada esta realidad comunitaria Baser increíbles Se abre un mundo de unidades y una nueva herramienta para en puede dar una comunidad que llevan mucho tiempo silenciada

Voz 0861 43:04 pero porque hace unos días a nuestros oyentes quizá sí que lo recuerden aquí en la SER ya hablamos con nuestra compañera Fátima donado que vivirá este proyecto Amazon das te pregunto Andrea en qué cambiaría exactamente en la vida de esta gente en la oportunidad por ejemplo no sólo de escuchar la radio sino quizás lo más importante de hacer su propia radio no no para mí esto es una hermosa oportunidad

Voz 10 43:27 para hacer sonar historias que llevan mucho tiempo calla en poder una comunidad que está aislada y sobretodo cuidar y conservar historias y culturas que se están perdiendo porque como tú sabes las cosas que se dejan de escuchar y se dejan de contar se olvidan entonces la radio Le dar voz a esta comunidad no sólo eso también va a permitir que los habitantes puedan empezar a comunicarse entre ellos y a generar un vínculo más fuerte con la llegada en Fátima también bueno enseñar a esta comunidad a comunicar las cosas

Voz 0861 44:01 bueno sí que es una hermosa herramienta como cualquier proyecto en sus inicios y entiendo que imagino no que además sobre todo en un lugar tan complicado como como la propia Amazonía cuesta mucho no pone en marcha un proyecto así te pregunto ya para terminar Andrea no se tenéis garantizada ya la puesta en marcha el funcionamiento del poderle darle al Aloña defender esa luz roja del proyecto Amazonas o todavía falta un poquito para que sea una realidad

Voz 10 44:23 aún nos falta un poquito estamos justo en eso para garantizar este proyecto hemos puesto en marcha una campaña creado Ding en la plataforma goteo de este modo con el dinero que se recaude vamos a poder comprar los materiales necesarios para instalar esta radio en la comunidad

Voz 0861 44:39 pues Andrea gracias por estar con nosotros hay muchísima suerte con ese proyecto de de Amazonas eh que estamos segurísimo así confiamos en que se va a poder poner en marcha te dejamos ahí en Santa Clara del del Real en Perú insite parece nosotros regresamos a Mary Bale un abrazo

Voz 10 44:55 muchas gracias a ustedes por la oportunidad

Voz 1315 45:00 desde enero del año pasado mil veintidós personas han muerto intentando cruzar nuestra frontera sur pero de eso sólo se han recuperado uno de cada cuatro cadáveres es decir hay más de ochocientas víctimas que han desaparecido en el mar datos de un nuevo informe del colectivo Caminando Fronteras los defensores de derechos humanos denuncian que la decisión de Salvamento Marítimo de dejar de hacer rescates en aguas marroquíes está aumentando en las tragedias por la falta de medios

Voz 0011 45:23 suecos Helena Maleno que hay unos compromisos

Voz 0419 45:25 por nacionales firmados por ambos países tienen que colaborar claro que tienen que colaborar España tiene que aportar más colaboración pues seguramente porque Marruecos tiene menos medios esto ha hecho que aumenten las muertes lo que aquí estamos diciendo es que es posible parar esas muertes claro que es posible si hay voluntad política y lo que estamos pidiendo es que esto suceda

Voz 1315 45:49 denuncian vulneraciones en la frontera y también cuando consiguen cruzar llegará aquí esta semana Naciones Unidas el Comité de Derechos del Niño ha condenado a España en dos dictámenes por no proteger los derechos de los menores extranjeros no acompañados lo hace por los casos de dos niños menores de edad a los que la Fiscalía declaró adultos expulsando los del sistema de protección y abandonando los en la calle Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Rais

Voz 1587 46:11 es estos dictámenes de Naciones Unidas son mucho más que un tirón de orejas a España como algunos pretenden hacernos cree SER nos parece increíble que hoy mismo en Madrid y en otras ciudades de España la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que acreditan ser menores de edad que acreditan su condición de Infancia de la única manera que pueden hacer lo que es a través de sus oficinas consulares a través de sus embajadas y consulados correspondiente

Voz 1315 46:39 la República Democrática del Congo está sufriendo el segundo peor brote de ébola de la historia según el Ministerio de Sanidad han muerto ya más de mil quinientas personas los contagios superan los dos mil doscientos esas son las cifras oficiales pero se cree que son mucho más altas porque hay muchas personas que no llegan a los centros sanitarios Luis Encinas de Médicos Sin Fronteras es experto en Angola

Voz 19 46:59 se sabe que no se sabe tampoco la toda la verdad a la realidad porque en muchos casos que desafortunadamente no están reportados estos números en los que se reportan y lo que vemos lo que tienes que llegan al centro de salud lo cual no quiere decir que es la la fotografía exacta de lo que está sucediendo en esta región al final acabó tenemos una generación de numerosos casos brotes nuevos micro flotas nuevos que llegan el acceso difícil para los sanitarios ir a las comunidades y viceversa las comunidades hacia hacia donde salud por miedo por desconfianza en el digamos en la respuesta del Ministerio de Salud ídem

Voz 1 47:40 los autores

Voz 19 47:43 organizaciones humanitarias internacionales también el rechazo bueno de la ciudadanía yo creo que esto es algo muy importante que también pone en peligro ya hemos tenido más de doscientos ataques de ellos ha fallecido no

Voz 1315 47:58 Nos vamos ahora a Bilbao porque esta semana he estado allí la directora del Centro Cultural de la mujer de Ruanda este centro ha recibido el premio de la Fundación Fair Saturday por generar impacto social a través del arte y la cultura el Centro Cultural de la mujer de Ruanda defienden la percusión femenina como forma de moderar a las mujeres Radio Bilbao Isabel Leo

Voz 0821 48:20 se han convertido en el primer grupo de mujeres percusionistas de su país un logro especial muy significativo teniendo en cuenta que por ley no podían tocar

Voz 21 48:28 en Sancho lo insinúa durante siglos en Ruanda estaba prohibido para una mujer hasta tocar un drama porque era algo asociado con el poder sólo se tocaba ante el Rey y las mujeres Whitney Cabanes en torno del poder

Voz 0821 48:43 el belga quieres la presidenta de este centro cultural llenos explicaba que actualmente hay un sesenta y cuatro por ciento de mujeres en el Parlamento ellas han iniciado políticas de género que deben extenderse dice a cada pueblo a cada casa a una sociedad tan conservadora como la africana para Odile la cultura tiene que representar a las mujeres y en eso están

Voz 21 49:03 con el lema apoderamiento de género pero sí una cultura de empoderamiento de la mujer hacemos a las chicas como flores delicadas la tele es cuando pueden ser realmente heroínas

Voz 0821 49:24 son realmente fuertes nos decía están preparadas pero necesitan sentirlo así que no llegue tarde

Voz 21 49:30 el hace moderadas demasiado tarde así que tienes que empezar con una cultura que la ASEM poderes para no tener que hacerlo después ya las has visto crecer y las has hecho crecer sabiendo que son iguales en la construcción de su país en su vida

Voz 0821 49:45 percusión esa imagen de su batalla de los pasos conseguidos y reconocidos ahora internacionalmente aunque nos recuerda Odile

Voz 0861 49:50 su país todavía no ha roto el tabú por eso

Voz 0821 49:53 siguen tocando

Voz 1315 50:06 aquí también sobre mujeres sobre la violencia machista ONU Mujeres ha publicado esta semana un nuevo informe denuncian la desigualdad que sufren las mujeres

Voz 23 50:14 dentro de la familia Mariola Lowry tres mil

Voz 0259 50:17 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación dentro del matrimonio no es delito en diecinueve países las mujeres estaban obligadas por ley a obedecer a sus maridos una de cada cinco fue agredida física o sexualmente por su pareja en dos mil dieciocho porcentaje que se duplica en Oceanía son datos del nuevo informe que acaba de publicar ONU Mujeres y que denuncia además en la enorme desigualdad dentro de la familia Constanza tabús es una de sus autoras

Voz 24 50:45 a mujeres hacen tres veces más de su tiempo al cuidado de los trabajos domésticos que los varones y un dato que es contundente y que se confirma en todas las regiones no hay excepción impuesta también lo fundamental que es el llevar la igualdad de género al interior de las casas y los hogares

Voz 0259 51:04 los datos confirman una vez más que la maternidad penaliza a las mujeres poco más de la mitad de las casadas trabajan frente a dos de cada tres en el caso de las solteras o el noventa por ciento de los varones casados la directora de la ONU Mujeres alerta de los movimientos que intentan cercenar los derechos de las mujeres en nombre de la protección de los valores familiares

Voz 1315 51:25 así terminamos en Siria durante los ocho años de conflicto allí el hambre ha sido usada recurrentemente como arma de guerra destrozando cultivos provocando fuegos ahora el régimen de Bashar al Assad y las fuerzas kurdas del noroeste del país luchan por hacerse con la producción de trigo informa desde el Líbano Oriol Andres

Voz 23 51:41 que esté tendría que ser un buen verano para los campesinos sirios tras varias cosechas magras por efecto de la guerra y la sequía todo indicaba que el actual campañas se podía invertir la tendencia pero el conflicto ha vuelto interferir en sus planes y amenazar con estropear los primero ha sido una serie de incendios provocados que han arrasado miles de hectáreas se ha culpado de ellos tanto estado la Micó como al régimen acusados de querer desestabilizar a sus enemigos ahora los agricultores se encuentran en otro fuego cruzado el desgobierno vial a los kurdos por hacerse con la producción hasta el setenta por ciento del trigo en Siria proviene de provincias bajo control curvo y sus autoridades han prohibido a los campesinos vender su cosecha al régimen pese a que éste habría ofrecido un mejor precio así se quejaba del la situación va has Ali a la agencia France Presse aviones de el Valle

Voz 0861 52:30 los kurdos como el régimen de saben que la cosecha

Voz 1814 52:32 la buena este año tratan de controlarlos ambos se aprovechan de nosotros el pobre campesino es siempre la víctima Nobel de Demi cosecha a ninguno de los dos bandos la dejar en casa hasta que se pudra porque los precios son muy bajos no cubren nuestros gastos

Voz 23 52:49 el pan es uno de los principales alimentos en Siria ya ha gozado de histórico subsidios ser capaz de proveer a la población con la preciada harina a un coste asequible puede aplacar los ánimos de protesta o puede exacerbar los ambos lados lo saben especialmente el régimen causados sistemáticamente el hambre como un arma de guerra para aplastar a sus oponentes

Voz 22 53:07 eres

Voz 27 53:29 en

Voz 1 53:31 pues hemos agotado ya

Voz 28 53:33 era hora de programa nosotros nos vamos pero no os preocupéis porque regresamos la próxima semana Punto de fuga os va a acompañar de hecho durante todo el verano ha sido un placer veremos pronto adiós

Voz 29 53:44 eh

Voz 30 54:03 la danza

Voz 32 54:35 ah vale

Voz 33 55:00 venimos

Voz 34 55:06 a sí

Voz 29 55:27 y