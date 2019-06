Las Noches de Ortega: Getafe (28/06/2019)

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:40 buenas noches oyentes de la SER

Voz 3 00:54 te imagino esta noche con la radio colocada bajo la arribada después de una dura jornada de trabajo te imagino feliz porque ya ha llegado ese momento de paz que sólo la noche y las radio pueden darte te imagino haciendo planes preparando tu verano dónde vas a ir quieres contárselo los teléfonos de este tu programa amigo están abiertos para aquí

Voz 3 01:37 qué esperanzas ha depositado en ese viaje que interrumpirá tu rutina que aventuras has imaginado vivir con quién te vas que esperas encontrar allí esta noche quiero conocer tus vacaciones

Voz 3 02:00 quiero que me digas qué destino has elegido que compartan conmigo tus anhelos

Voz 4 02:07 te apetece venga empezamos

Voz 3 02:17 y cuéntanos tus vacaciones

Voz 3 02:27 da ante nuestros ojos estos días vemos desplegados folletos con fotografías preciosas de playas de arena blanca

Voz 4 02:40 o monumentos milenarios

Voz 3 02:42 y no podemos evitar imaginarnos allí esas playas son esos templos o notando el viento y la sombra de un trozo de selva y sin saber por qué una de esas fotos nos atrapa decidimos te queremos ir allí

Voz 7 03:01 Fernando desde Getafe buenas noches buenas noches dónde vas a ir de vacaciones Fernando

Voz 8 03:06 Cafe

Voz 7 03:07 además de Getafe donde va a seguir de vacaciones

Voz 8 03:11 Getafe no no no no no

Voz 7 03:14 a ningún sitio

Voz 8 03:16 mollar voy a recordar el Getafe

Voz 9 03:19 eh de arriba abajo sin dejarme hueco

Voz 1174 03:23 es decir que has decidido quedarte en tu propia ciudad ir recorrerla

Voz 8 03:27 cuando a fondo a fondo dejarme un metro cuadrado de de Getafe dejaron metro cuadrado

Voz 9 03:36 por porque has tomado esa decisión

Voz 8 03:39 pero a veces no cabemos ir lejos Juan cuando te con todas las cosas que no conocemos estaremos aquí es verdad que no no creo muy allá a países relajamos si bien tenemos cosas que no conocemos a eso se lo he dicho a buscar lo he dicho voy Jose este verano vamos a recoger el Getafe pero a fondo a conciencia arremangarse que no pero un puto metro cuadrado de Getafe que no hayamos visitado visitar Getafe de manera sé si va con cómodos putos locos luego yo le he propuesto a a mi señora

Voz 9 04:17 Paco Vega que ha dicho ella con encantada la le ha gustado la idea no

Voz 8 04:23 venga vamos a quién a quién no le pueda gustar eso aquí no a quién no le puede gustar recorrer se Getafe centímetro a centímetro con el compromiso además de de no dejarse ni ninguna jodida esquina jodió ladrillo pero lo eh eso eso gustamos guía rara hubiera sido muy Jo es como si me fuera digo dicho bueno pues

Voz 7 04:49 deseamos un mucha suerte que eso lo pasé muy bien recorriendo getafense centímetro a centímetro de Madrid demandado pues es iba a peor

Voz 10 04:57 un fuerte abrazo amigos otra gracias

Voz 6 05:01 a ti

Voz 11 05:08 queremos

Voz 3 05:09 a veces lejos a otros países cuando lo bonito está aquí Fernando va a recorrer Getafe centímetro a centímetro sin dejarse

Voz 7 05:27 donde diga Isabel buenas noches Isabel qué planes tiene para para este verano amiga

Voz 8 05:33 me acabo de romper todas las plazas tenía previsto ir a Nueva York me acabo de percatarse que que yo no yo no he visitado a fondo Getafe así ha estado estado está de Estado por la ADE centímetros cuadrados de Getafe que yo no haberle visto lo que lo que me he podido haber estado perdiendo todos estos años hola oyendo a este hombre porque me he dado cuenta que yo no quiero morirme sin haber visto Getafe en su absoluta totalidad conocer Getafe pero de modo completo o de modo que quiero hacerme una idea exacta exacta de lo que hacen no ha venido ahora sí

Voz 7 06:20 viendo

Voz 8 06:23 la llamada hoy de esa llamada ha supuesto para mí un un cambio de visión completa agradezco a Dios

Voz 12 06:33 a estamos oyendo la radio porque de no haber oído yo eso

Voz 13 06:36 no habría muerto si formarme una idea clara una idea completa una idea última definitiva de lo que Getafe

Voz 1174 06:46 sí pero a lo mejor estamos exagerando un poco porque usted ha dicho que ya que ha estado en Getafe ya conoce Getafe ya se ha hecho una idea más o menos de lo que getafenses no

Voz 8 06:54 te quiero colocar al Getafe de modo completísimo coche lo que parece que estamos hablando en idiomas distintos no el conocimiento de Getafe que yo busco es el conocimiento de Getafe en tanto que a Getafe Getafe en tanto que Getafe dejó Esencia de mujer el juez que parece que en que estamos hablando cada uno en un idioma diferente en diferentes ámbitos no no pues

Voz 7 07:20 no pero tampoco se enfade que quedan mejor simplemente que no que no lo había interpretado bien

Voz 8 07:26 en dices él cuenta que estamos hablando sino pensaba usted que yo daba de Getafe de modo superficial no vista cuanto calla y tiendas no se había dado cuenta de que yo de hablaba de algo más elevado ya algo más alto de algo más profundo no había dado cuenta de que mi deseo es ya está en un tris tras la agencia de Getafe captar el Getafe y el Getafe mismo

Voz 10 07:55 bueno me daba una mala aunque no

Voz 7 07:58 ah bueno muchísimas gracias por su llamada

Voz 14 08:02 hasta otra ocasionales no nada

Voz 7 08:11 Álvaro desde Jaen buenas noches

Voz 15 08:14 el ojo

Voz 7 08:15 por qué por decir algo pasado

Voz 16 08:21 qué ocurre Álvaro I Encuentro de hecho me he hecho mayor

Voz 17 08:29 se ha hecho mayor

Voz 10 08:32 por qué lo dice sí

Voz 15 08:35 bueno lo a veces se niega tal pero oyendo a los oyentes de ante Fernando ya llamado

Voz 16 08:49 que decían que vive en la visita al Getafe a fondo sí

Voz 15 08:56 pues me he dado cuenta que que llego tarde a ver si llego tarde que llegó tal vez eso ya no tengo fuerzas ahí

Voz 9 09:08 pero que quería hacerlo corregir Palma Palmou nueve cuando escucha de de hacer luce también

Voz 15 09:26 ni me responden las piernas pero bárbaros y grupos días de Getafe ha

Voz 16 09:36 superficial

Voz 15 09:38 te obsequian conoceremos es el cimiento íntimos de lo que Getafe es en sí mismo la he dado ya me lo ha ya me lo entiende retardo

Voz 10 09:59 Álvaro pero

Voz 17 10:02 hay otras cosas en el mundo no todo se reduce a a conocer Getafe a fondo

Voz 15 10:07 y es yo hace hace diez minutos eso es luego yo pensaba yo estaba bien

Voz 16 10:15 estaba bien pero claro te sacan el tema

Voz 15 10:20 hablan de lo hermoso que puedo hacer tener conocimiento absoluto de lo que en Getafe es en sí mismo de manera completa claro pone nunca me en la boca Hay que desconocen el Getafe era completo problemas que a mí me han puesto en la boca cuando ya estoy a punto de irme de la vida eso

Voz 16 10:47 no Álvaro no no pienso eso toca me toca mucho Álvaro tal que yo me voy a morir sin si sabes lo que

Voz 15 11:01 o lo que es lo que Getafe implica pues

Voz 18 11:08 bueno pero

Voz 7 11:16 podría acompañarle a alguien a visitar todos los rincones de Getafe

Voz 15 11:22 claro si es cuestión de llamar a las cosas que me cante encima yo no puedo compañía lo ha o mi nieto yo yo tengo gente que me quiere

Voz 16 11:40 pero no esto es que ya me canta yo pudiera empezar con una ruta por Getafe yo sé que

Voz 19 11:51 mucho antes de haber recorrido todo

Voz 15 11:53 dime lo cual ya

Voz 8 11:56 sí querría adiós

Voz 15 12:00 porque en la pierna ni la línea iba

Voz 16 12:08 no puedo

Voz 7 12:11 Álvaro pues tal vez lo lo más sabio es reconocer que que que no podrán nunca conocer a fondo Getafe oí decir con eso y no pasa nada

Voz 16 12:27 no no no no

Voz 15 12:30 te pueden

Voz 16 12:32 el gran mérito bueno pero lo vía me he acabado mi otros vendrán que conoce la tarde más no sé

Voz 10 12:45 sí sí

Voz 16 12:49 y lo bueno puta vida

Voz 10 12:53 no Álvaro

Voz 7 12:57 ánimo Álvaro animo

Voz 15 13:01 qué fácil fácil pronunciar esa palabra

Voz 10 13:06 lo sé pero pero que dice

Voz 16 13:08 yo consigo buenas noches Álvaro venga

Voz 7 13:16 venga Álvaro buenas noches no llore por favor Álvaro Álvaro por favor en serio por qué llora pero no pero hay más

Voz 20 13:31 bueno enorme

Voz 21 13:34 yo estoy bien

Voz 4 13:41 Álvaro no conocer a Getafe no podrá recorrer palmo a palmo los barrios centrales hubiera todo desde el Cerro de los Ángeles Álvaro no conocer a Getafe ni pisará los centímetros cuadrados del Cerro de Buenavista la catedral Mir Sector III con sus viviendas unifamiliares Álvaro Novo conocerá a Getafe no verá el centro cívico milímetro a milímetro y el teatro por ello miel reflejo de los rayos del sol en cada uno de los cientos de miles de ladrillos rojos

Voz 3 14:27 al paro o no conocerá Getafe morirá sin haber visto la luna desde todos los ángulos de esa ciudad

Voz 22 14:49 Carmen desde Lugo buenas noches

Voz 3 14:52 dónde va a ir de vacaciones

Voz 8 14:55 no quiero ser útil útil si quiero ser útil al antes de morir mas que sentido pues para para ir yo que aún me quedan fuerzas que yo a visitar a fondo Getafe contárselo

Voz 23 15:13 no Álvaro Quero

Voz 8 15:16 ojos de Álvaro que en cuanto yo tenga conocimiento absoluto de acetato pues tras habérselo que está dispuesto a usted

Voz 7 15:25 a visitar Getafe sin dejarse ni un solo centímetro cuadrado

Voz 12 15:30 no es que lo que más me apetece pero no voy a ser yo yo no comparto el deseo de de los oyentes anteriores de de hacerme con la idea total de ese municipio no no comparto ese deseo aunque lo respeto pero estoy dispuesta a hacerlo

Voz 9 15:49 por Álvaro aquí me notas que tape

Voz 8 15:53 porque es anormal me daba mucha pena conocer sus ojos pues ya me estoy yendo de estoy viendo he puesto cuatro cosas

Voz 12 16:05 maletas de ruedas y me voy a estación de Lugo ahora mismo que salen a Madrid y luego de ahí ya me voy a aceptar

Voz 7 16:15 lo comentado en casa luego algún familiar le

Voz 12 16:18 tú me me acaba de imprimir por eso no del ordenador que él tiene

Voz 9 16:26 la impreso un mapa de trigo así como yo hay

Voz 8 16:32 fórmula pisaron iré a casa

Voz 7 16:37 hay impreso su nieto ese mapa de

Voz 12 16:39 nieto que vivió conmigo en la calle tuvo problemas dentro de sus padres dijeron que que estuviese que conmigo que trabajan y no pueden atenderlo y aquí yo voy siempre

Voz 7 16:52 es usted una persona muy generosa de verdad visitar Getafe por Álvaro

Voz 12 16:58 por Álvaro es que no conoce ejemplar yo estoy dispuesto creado una asociación para que para que vengan a la casos pues todas las personas que el que no tienen ya y que no puede conocer a fondo aceptase

Voz 9 17:17 no fue la pizarra podemos poner una pizarra usted les va contando

Voz 8 17:26 sería más conveniente ahora estoy

Voz 12 17:29 ha gozado media más conveniente conocer trocito del Lugo pedirle un espacio entonces si escribo pizarra

Voz 8 17:42 las personas

Voz 12 17:44 tenían fuerzas para conocer cetáceos pues

Voz 8 17:46 te vienen aquí a modo de collage

Voz 12 17:49 yo a estudiar se les cuento

Voz 8 17:51 muy me fui explicando mediante gráficos es muy bonito proyección de Bosti rigurosas

Voz 9 18:02 cariño cesado es es usted una persona extraordinaria de verdad no se Uche lo digo de verdad te lo digo de verdad

Voz 7 18:13 gracias por su llamada ahí y ojalá

Voz 8 18:17 hola Álvaro

Voz 7 18:18 dispuesto a que usted sea sus ojos

Voz 10 18:21 ojalá dispuesto un abrazo enorme buenas noches

Voz 3 18:36 el sol que calienta la arena blanca de las playas es el mismo que ilumina la persiana cerrada de una tienda de sofás en Getafe la luna que se ve desde el Cañón del Colorado es la misma luna que ahora mismo pueden ver si salen a la calle cualquiera de los ciento ochenta y un mil habitantes de Getafe las ondas de sonido que mueven el aire para escuchar esta música de Bach son las mismas que Duran el aire en Arizona en Méjico en la península del Labrador

Voz 3 19:18 el misterio el tremendo misterio el gigantesco enigma con su escalofrío lo capta nuestra espalda igual si estamos en un templo inca

Voz 7 19:28 o en un hostal de Getafe Álvaro buenas noches de nuevo como está Álvaro

Voz 9 19:44 o esta de la decir acepta lo que propone esta amiga oyente

Voz 16 19:50 lo acepto quiero quiero que ella sea muy que vaya en Getafe

Voz 15 20:01 lo conozca a fondo que no te dejen nada que venga luego aquí a la

Voz 16 20:07 la Casa Jaime pero cuenta yo tengo poca cosa para ofrecerle porque yo no tengo capital tengo nada pero podemos pedir que

Voz 19 20:18 o de la cafetería de abajo un San Francisco

Voz 15 20:21 bueno una bebida de fresco

Voz 16 20:24 a mí de cuenta Getafe

Voz 7 20:28 está usted más animado que antes eh

Voz 16 20:31 claro cómo no voy a estar he cumplido un sueño

Voz 7 20:39 bueno aún no lo ha cumplido cuando ella vaya

Voz 26 20:43 cumplido ya pero no por qué

Voz 16 20:47 la generosidad esta señora eso para mí el Getafe

Voz 27 20:55 esta ciudad de ella o de esa

Voz 15 20:58 la Lille de Lugo

Voz 28 21:00 de abandonar ofreció esa tierra lleno de os juro por adentrarse en Getafe

Voz 15 21:08 bueno ellos esa generosidad

Voz 8 21:12 Bricio

Voz 28 21:13 adelantarle morirme ya he dicho que ir de vacaciones

Voz 7 21:18 gracias Alvaro buenas noches le damos el teléfono

Voz 29 21:26 a ello

Voz 30 21:31 a mí sí

Voz 3 21:35 son donde irás esas vacaciones que folletos has mirado que imágenes te han hecho soñar por qué paraísos has querido cambiar la rutinaria vista que ofrece tu ventana donde irás estas vacaciones

Voz 3 22:05 qué pensarás a la vuelta que notará será abrir de nuevo la puerta de tu casa que te habrás dejado allí y que te habrás traído Álvaro ya está de vacaciones ha encontrado el paraíso lejano a sus casi noventa años no era su paraíso un lago ni un acantilado con viento ni una puesta de sol ni siquiera era Getafe su paraíso es que alguien le contara Lago que alguien le contara El Acantilado que alguien le contar a la puesta de sol

Voz 32 22:51 que alguien me contar a Getafe cuente

Voz 3 23:10 veremos la semana que viene aquí a la antena de la SER mientras tanto disfrutar esta noche la luna mañana la luz del sol que es la misma en todas partes buenas

Voz 32 23:49 para más pues somos somos

Voz 32 24:56 yo