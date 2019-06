El vermut, ¡a cualquier hora!

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora Veinticinco

Voz 2 00:21 cuando la mejor hora a mí no son incurren ahora mala para estas cosas tampoco la verdad es que con este calor que hace y hoy pues a mí me apetece yo pediría el sábado a mediodía incluso me podría apetecer más pero ahora mismo uno

Voz 0194 00:39 no muy bien ahora podría caer uno muy bien venga pues vamos abrimos La hora vespertina del vermut la inauguramos aquí en Hora Veinticinco signifique lo que eso signifique porque el universo que rodea el vermut vermú o vermut que digo los de Barcelona tomamos vermut donde se exacto y los de Madrid lo que venga vamos es decir vermut siempre ha unido el vermut esos momentos plenos buenas conversaciones que además yo creo que es extienden más allá de la botella del vaso de la Copa de la barra del bar de la buena mesa Carlos responsable de Gastro en la Cadena Ser punto com porque nos gusta tanto el vermut por supuesto que también te gusta sí sí claro Itu porque regresen los gustos

Voz 3 01:19 yo creo que tu ya has explicado

Voz 0335 01:21 un poquito sí la verdad es que yo definiría entre dos cosas por un lado lo puramente órgano eléctrico porque esa mezcla de dulzón idea amargor que rebaja un poquito la agresividad del alcohol hace que sea muy agradable vamos a explicarlo ver mucha hace con vino blanco con algo de alcohol añadido con azúcar o con Ajenjo que es la misma planta con la que se laboral absenta Ésa es la base es la inventaron unos monjes alemanes allá por el siglo XVI no los italianos alemanes y luego es verdad que cada productor tiene su propia fórmula casi siempre secreta y intervienen muchas otras hierbas y especias de todo tipo a veces treinta a diferentes y con diferentes tiempos de de maduración no bueno yo cuando probó un vermut me resulta casi imposible adivinar que botánicos han utilizado pero el resultado suele ser siempre Redondo siempre algo estupendo te decía que tenía las explicaciones una es esta no es la más organolépticas la de los ingredientes pero la otra tiene que ver con lo social porque yo creo que el vermut es lo que tomamos los que ya no salimos por la noche pero nos gusta seguir socializando tomando algo con amigos y además haciéndolo en horario diurno y con algo que también nos gusta

Voz 0194 02:32 esto qué es comer claro además el vermut para mí siempre es un como fiesta el Bermudes sábado o el vermut es domingo es muy raro miércoles teniendo que Hoyo hacer Hora Veinticinco unos un vermut en cambio siempre sábado os entonces domingo cómo nos va a gustar un día claro claro tú tienes una lista de

Voz 0335 02:49 jeringuillas es una lista que va cambiando siempre voy añadiendo el último queda probado pero la verdad es que sí que tengo unas cuantas diría que mi favorito de todos es el rojo de los tal me encanta Anger y me encanta saber modesta Medel recordó también con como como un vermut buenísimo el que compré a granel en el pequeño local de Bodegas Obregón en el Puerto de Santa María quita muy pequeña pero hacen un vermut muy bueno no sé es que he probado muchos que me ha gustado Golfo Zarra lema Athletic Aguirre miró la cuesta nos decía están haciendo vermut con uva y poco chacolí o con Albariño

Voz 4 03:29 más de de todos los sitios y en caso de necesidad incluso Martín yo añado que compro yo a granel en el Sindicat de Falset está maravilloso Martín Berasategui buenas noches buenas noches y me ha dicho un pajarito bueno lo sé a ciencia cierta que tu bebida favorita es el champán con hielo pero alguna vez Thomas Bermudo

Voz 1520 03:47 pues tengo que decir que aparte del chacolí cinco el champán con los mi debilidad pero es muy importante que el agua mineral

Voz 5 03:55 ah vale o no vale cualquier no vale cualquier hielo

Voz 6 03:58 la tontería pero no no no no no

Voz 1520 04:00 bueno y luego la una bebida favorita es el vermú así que hoy vamos de pleno al quince yo recuerdo por qué de pequeña lo veía en la Parte Vieja donostiarra que algunos turistas solían peligran los vales Martini y el color de la bebida me llamaba mucho la atención cuando era pequeño eh y en cuanto crecimos pues empezamos a aprobar la severidad de los mayores ya sabes cómo somos los niñas y me encantó ese punto punzante de las bebidas amargas italianas porque los italianos son refinados maestros pariendo ver musitó de ese tipo de bebidas fortificadas a base de hierbas y luego por extensión también aparte de que me China en todos los bermudas pues el Campazzo y él me parece un prodigio

Voz 4 04:39 todo lo que es amargo mi me pasa lo mismo

Voz 1520 04:41 si no se puede concentrar mejor los matices que más me gustan a mí ese país a potencia ese amargor ese dulzón esas pequeñas dirigencia y el golpe del va del gas también le va a mi me gusta Antoni cualquier combinación con estos elementos es bebida campeona siempre mezcla Si al final siempre te parece una bebida campeona

Voz 4 05:03 por lo que te llega de tu restaurante es con los colegas tú dirías que está de moda el vermut

Voz 1520 05:10 pues claro que está de moda pero no solamente está de moda ahora lleva de moda muchísimos años porque es una bebida legendaria con muchos siglos de historia y es festiva invita a la celebración abre el apetito también Terim que al paladar y lo prepara para lo que venga y además es una bebida que pide cítricos tanto zumos como cortezas pide también alcoholes de estilos para mezclar combina muy bien con encurtidos también combina muy bien con salazones e incluso con algunas bebidas burbujeante Somolinos es esos yo que ahora que está llegando el calor aquí en el País Vasco de una manera increíble Eren no hay mejor bebida para la abrirle para la orilla de la playa en el chiringuito al borde de una piscina yo creo que es una bebida impresionante

Voz 4 05:55 tú lo utilizas para cocinar

Voz 1520 05:57 pues hasta ayer mismo mira volví de Madrid de grabar Master Chef que me acompañado a mi gran amigo David de Jorge casualidad hablamos de este tema paramos en carretera a comer en Boceguillas en la provincia de de de Segovia ante un platillo de aceitunas dijimos que el mejor en arreglarlas con un carretón de Bermeo y otro de aceite de oliva por que es un mejunje que le va de perlas se hiciese que tras el vermú sobre las aceitunas eso echas un poco de barullo aceite de oliva hay buena en unas aceitunas verás qué ricas está bueno ya sabéis que este año lo bueno este año pasado homenajeará Gilda en forma de esferas líquidas de racimo como un racimo de uvas en el menú degustación del del XXV aniversario del resalta el acerté fue un homenaje a lavandería donostiarra más reconocida y ahora tengo un reto este de estoy viendo la manera de integrar el verbo en algún plato como un moderno homenaje a los bares de la Parte Vieja donde yo nací ya mi raíces que no son otras que San Sebastián esto cuando bueno yo también suelo cuando me hablan así para cocinar mermó a gente ha sido domestica sólo decir cuando hagáis una vinagreta una línea una manada o un sofrito para una cazuela de marisco una sopa de pescado hay que probar echar un chorro de Vermont el fondo Iber X como se ilumina a la comida hay siempre les digo a mis hermanas y hermanos

Voz 4 07:19 yo hago unos mejillones que elabora es como muchas otras cosas pero el momento de unos mejillones los abro con un retoma bien generoso de vermut blanco quién es Alberto García Moyano Carlos pues mira le podría presa

Voz 0335 07:29 dar como abogado como empresario hostelero porque tienen una bodega en Barcelona a Carol también un un restaurante Santas crema también se podría definir como autor de la web en ocasiones veo bares que encanta al no está muy bien pero para mí además esto

Voz 4 07:46 por si además de todo

Voz 0335 07:49 eso para mí es una especie de oráculo para todo lo relacionado con la cultura de los bares lo mismo Le por preguntar por el vermut que esa servilletas que que que no sacan nada en el bar yo a me puedo preguntar este tipo de cosas Albert

Voz 4 08:01 muy buenas noches hola muy buenas noches qué entendemos por el vermut de grifo porque además de paseas por Madrid sobre todo en Cataluña lo tengo menos visto pero el Madrid te paseas y en muchos bares bueno la puerta hay vermut de grifo qué entendemos por el monte grifo

Voz 7 08:14 a ver aparte de ser una de las mejores cosas que tiene Madrid que me vuelve loco cada vez que voy voy una de las razones por el vermú aunque vaya trabajar y bueno el vermú de grifo no deja de ser al final emplear un tirador de Simo

Voz 8 08:29 la al al de cerveza así

Voz 7 08:32 cargarlo pues con algún depósito de vermut Day dos maneras clásicas al menos que os hay dos maneras típicas que es algo bien directamente cayendo desde el barril por por presión por altura o eh también hay métodos más modernos y creo que un poquito más bueno pues de más útiles que es pues bueno con una especie de de depósitos equivalente a lo que sería el barril de cerveza pero no con tanta dureza sino que son unas unas cajas con que le llaman Back in box que mantienen bien el el el vacío en no entra no entra oxígeno y entonces pues bueno lo pido

Voz 4 09:06 así lo tiras pero tú tú dirías que es mejor que el de botella o hay malos Bermúdez y fue malos veremos de botella hay buenos ver mucha grifo eso

Voz 7 09:13 meterse en un jardín o no no yo creo que yo creo que no hay magníficos increíbles Bermúdez Botella seguramente los mejores sean en botella lo que a mi me gusta más yo creo del vermut a granel de de de estos depósitos del Back in box a menos porque ya no es manipulable sino es es que es manipulable es decir nosotros por ejemplo pues tenemos nuestro verá tú si lo ponemos en nuestra la bota lo que hacemos es pues oye tenemos amargamente ahí como nos gusta bien Amargant pues nosotros nos lo nos lo customizada

Voz 4 09:44 ah vale déjame a mí me gustaría eso en cada bar lo puedes tener pues a tu gusto ya está bien porque

Voz 7 09:50 eso pues hombre pues hay variedad Mi personal

Voz 4 09:53 lo que me gusta amargo pues me lo amargo además de que ir a que me lo amargas de me gusta muy muy amargo en esta de moda sigue estando de moda fue una moda que está cayendo la gente sigue tomando verme

Voz 7 10:03 a ver yo creo que sigue alto el tema sí que es verdad que con el tema con la crisis inexplicablemente o explicable mente yo no tengo ni idea realmente si hay causa efecto ahí pero sí que hay un auge no se vuelve a redescubrir yo no sé qué es que a lo mejor nos quedamos sin viene

Voz 0111 10:21 para irnos de vacaciones y nos quedamos a tomar cosas en el bar que no salían poco más barato

Voz 7 10:26 pero sí que es verdad que hubo ahí esa subida yo creo que bueno el vermú nunca se fue yo estoy ahí mucho con con Martín que ha dicho pues es verdad que el vermut en la ya legendaria eso eliminarlo va a ser muy complicado sea yo

Voz 4 10:39 lo que forma parte de la vida de todo ser mamá nuestros padres después empezamos a tomar forma parte de la vida de todos y yo no imagino un domingo al mediodía sin un vermut

Voz 8 10:49 es muy difícil

Voz 4 10:50 con qué tapas lo acompañamos decía antes Martín los encurtidos le van muy bien las aceitunas le van muy bien porque hay que acompañarlo con algo porque también te digo tú te levantas un domingo por la mañana no desayunan y lo primero que te metes en el cuerpo es un vermú

Voz 5 11:02 sí

Voz 9 11:02 adiós adiós y te acuestas sí sí sí sí sí

Voz 7 11:07 aplicaba o sea el vermut ha dicho una cosa antes Carlos Salem en la introducción crea muy muy sabía que es oye qué bien qué tal que que tiene ese punto el amargo que camuflar un poco el alcohol pero eso también hay que tener cuidado con ello porque esta peligrosos pero es decir al otro lado

Voz 4 11:24 vida potente

Voz 7 11:27 si te vas animando y ojo eh con que lo acompañarían mira yo no me cumplió no me complicó la vida bueno aparte con con con con encurtidos y demás que proponga que añadir con patatas fritas y salsa Pina

Voz 4 11:40 me complicaría Diane mejillones ya un un un vermut de latas

Voz 0335 11:46 es una recomendación que a mí me parece casi pornográfica que que escuchen a vez de Martín que es el líquido agresora de los berberechos echarse lo al vaso de Bermeo también sí sí sí

Voz 1520 11:57 de bar supervivientes todo eso sea el líquido

Voz 4 11:59 debe ser de los berberechos le hechas dentro del vaso de vermú

Voz 1520 12:02 pero terriblemente bien volvimos berberechos hechos aparte de chaus aún mouse también les va súper bien de edad excepto que de humo que que el que es que si lo tratas con elegancia eh sale

Voz 4 12:16 reto aseguró que bueno Meritxell Falguera es quién es

Voz 0335 12:20 pues mira es una sumiller de Barcelona que nació con una botella debajo del brazo porque sus padres tienen una tienda de vino en en Sants el salida durante un tiempo estuvo escribiendo en la Cadena SER en el Bloc tinta de calamar pero bueno ha colaborado con muchos otros medios ha escrito libros ya tiene una forma de comunicar el vino muy peculiar pero Undiano sorprendió con un libro que se llama que beber cuando no bebes un libro en el que también se pueden encontrar alternativas sin alcohol los vermut

Voz 4 12:47 Paul Le pregunto por las alternativas Meritxell buenas noches buena suerte en tu faceta eso sumiller tu días que le sirve para aprovechar vinos mediocres o el vermú tiene que ser devuelto

Voz 5 12:56 bueno ya es que claro para hacerlo casero siempre tiene esa mala fama pero ahora mismo hay tanta competencia que se están esforzando en buscar Variedades antes era más las la base de uvas que había en Tarragona a Macao veo Parellada no hay en el resto de la Península ya lo que ves que están currando Esma haciendo Page es igual que empecemos el vino también la gente le gusta envejecer el vermut sea veo que hay ya mucha más cultura y sobre todo una cosa que la gente no piensa que es que el vi el vermut es un vino Haro matizado pero es un vino que cuando lo abrimos señores y señoras que se acuerden hacer el vacío o ponerlo en la NBA que no dura como si fuera una ginebra ostras esto es un consejo muy importante Mary porque no ha llegado hasta hoy como es verdad hace a pierde todos los aromas que nos Morán tanto a pensar en esto porque yo lo veo en mis amigos siempre la pifia o con Price boticas más pequeñitas os acordáis que por mucho que se convino que a veces no sea una vez se tenga a bien una vez abierto

Voz 4 14:10 eso tiene que tener el tratamiento de un vino lo mismo que hacemos cuando abrimos una botella de vino que a veces tenemos el tapón ese del vacío o sea lo mismo que un vino lo estaba haciendo mal cincuenta y cinco años de mi vida de haber estado viendo en Italia con qué te quedas con el Bermudo italiana

Voz 5 14:28 o con el de Reus por ejemplo pues mira hoy ese traído aquí Humberto

Voz 4 14:33 a ver Munté Touré de Torino pero claro yo me quedo con el de arreglo

Voz 5 14:38 es piensa que después hasta después de la capital a partir del dos mil quince ya tenemos el Museo de Reus de del vermut y que algunas de las grandes marcas están afincadas ahí podríamos decir a finales eso es la cultura sea pensad que decía Londres París ir Reus porque era casi donde se negociaba el precio del bochorno me parece increíble

Voz 4 15:05 que hay algunos Meritxell que son muy dulces incluso un poco empalagoso son la y otros que son muy seco

Voz 5 15:12 a ver la escuela francesa no es más blanco o más seco más alcohólico también la escuela italiana mucho más dulce ese Ros sólo Valentino ha sí es verdad que al final para mí como somalíes lo que es importante es el equilibrio claro ya has visto he visto que vosotros sois unos Amarguillo estamos amarga estamos amargados listas aparecen cántala Ruco la te encanta a mitad Jamil amargo me encanta es verdad que entonces cuando ves ese momento tan dulzón piensa siempre aparte somos así eh de mal pensado a expensas uy que Cabezón será no señores de verificable

Voz 4 15:53 no tiene por qué ser Cabezón Un no

Voz 5 15:56 es como el café piénsalo no ancha el café le ponemos azúcar no es tan amargo perdona a tu estómago seguro que le parece igual amargo lo que estamos es camuflado y no es que las bebidas las dulces de resaca es que tal vez hemos más porque se no solapa tenemos esa sensación más si has gusta te iba a de alegría a más de tal que el vermú

Voz 9 16:21 yo creo que como se toma al sol esas muy eso sí eso sí eso eso es lo que da dolor de cabeza

Voz 4 16:26 pues eso es el una de las Cruces con las que dar con cuidado claro eso es lo que nos mata me da igual pero de los dos Alberto Meritxell Le Pen Javi porque antes lo decía Martín que el vermut casa vínculos destilados un chorrito de Ginebra el vermú les sienta bien

Voz 7 16:40 siempre para o por Dios claro preparado

Voz 5 16:43 claro que sí es ella

Voz 7 16:45 además en en Madrid tenéis un sitio magnífico que escasa Camacho que tiran el vermú de tirador si bien tirador para la gaseosa y luego Elche rinde de Ginebra mejor preparado más buenos que para quedarse a vivir pues no ha ido a todavía yo

Voz 4 17:02 está abierto en ocasiones Madrid en ocasiones Meritxell como decíamos que tenías este libro que beber cuando no bebés hay alternativas al ver mucho y no queremos tomar alcohol

Voz 5 17:12 pues sí la verdad que a mí me da mucha rabia no cuando estaba embarazada dando el pecho eso no que parece que siempre que tengas que hacer algo social como es lo de vamos a ir a cero un vermú

Voz 4 17:22 sí como que tengas que beber citó sí

Voz 5 17:24 que lo fuertes que te tienes que justificar te es decir no tomo antibiótico y la gente que lo tomando no se justifica decir no es que no cojo el coche luego voy a coger el metro me entiendes un poco el mundo al revés somos muy fuertes aquí bueno dicho esto Viteri más fácil burbuja rosada pues mira sin hay glamour de un cavaron Chaparro se vuelve lo puedes tomar alcohol pues que nadie te quite ese momento la bien Roche también amargo ya ni el Ginger y no velcro Dino me vuelven loca es un poco el Ginger y no es a base del Ginger él sí pero con naranjas amargas te mira Ángeles que yo aunque sea cromática mente ver copas que tengan vida que no sean siempre los mismo refrescos es maravilla eso ya es claro que si no es mediar

Voz 4 18:13 abierto un tuvo de vermut sólo se ven de sábados y domingos a la hora del aperitivo o la gente toma a cualquier hora

Voz 0111 18:19 bueno hombre mayormente siempre fin de semana sí pero sí que es verdad que entre semana ahora de cercana a la hora de comer

Voz 7 18:27 la gente se apunta se apuntara bastante al vermú tengo que decir siguiendo un poquito con lo de antes que no claro que se va olvidado comentaros yo creo que sí que están pelín menos de moda en el sentido yo vendo menos litros de vermut que antes Maale ligeramente se nota pero los que son pero moteros siguen allí hice lo venden a todas horas también

Voz 4 18:47 ahora cuando acabe el programa Hora Veinticinco irán todos van a estar haciendo fila pero nosotros los primeros para tomarnos un vermut Martín vamos con la receta de hoy que tiene un nombre muy pero que muy de Martín que es atención e Garro Tim de no Garrote Garro Tim de tomate y vermut escucharán cómo lo cuenta Martín pero ya saben que los ingredientes sin los pasos los pueden encontrar en la web de la Cadena Ser Martín Garro de tomate cuéntanos

Voz 1520 19:13 primero empezamos con él granizado de vermut que lo que hacemos es calentar quinientos gramos de agua con cincuenta gramos de azúcar sin que ella era justo para que diluya viene el azúcar Illa agregó Amos la hoja de gelatina previamente hidratada ahí seca e luego le agrega éramos unos setenta gramos de Vermont mezclamos bien ICO lo que son recipientes para congelar y una vez que se congelan pues se hace con un tenedor con una espátula se hacen por las escamas que luego se convirtió que eso es lo que él llama haremos granizado en escamas no y luego hacemos el garrote de tomate y para hacer Garro Tim eh cortamos los quinientos gramos de tomates en trozos con piel y pepitas e introducimos dentro de un vaso de una batidora agregados los Veinticinco ramos de tomate concentrado los veintidós gran los veintidós gramos de que Chuck Berry veinticinco gramos de vinagre de sidra va batimetrías durante dos minutos y luego lo colamos por un fino bien bien fino salpicó comentamos colocamos de nuevo en el vaso junto al en el vaso de la creadora junto al hielo Pileje tritura vamos otra vez un poquito para que esté

Voz 10 20:20 frío frío frío entonces colocamos el Garros Tim en un paso bien frío también ITA ermita terminamos con una cuchara grande de granizado de vermú por encima

Voz 11 20:29 esto es el fin de tomate que bueno Martín fácil y fácil Meritxell Alberto muchísimo

Voz 12 20:37 las gracias y a disfrutar del fin de semana que es tiempo de vosotros gracias a los y con sifón es verdad un beso bien grande Martín hasta la semana que viene

Voz 11 20:46 cuando la semana que viene buen fin de semana para todos buenas noches

Voz 14 22:28 hola