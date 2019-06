Hora 25 Deportes: Marcos Llorente jugará en el Atlético con el 14 de Rodrigo (28/06/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 0919 00:06 la llego

Voz 2 00:09 buenas tardes otra vez juega la selección de baloncesto

Voz 0919 00:12 si el segundo partido el campeonato Europa jugaron ayer el primero en Veinticuatro horas vuelven a jugar ganaron Si en la primera fase se jugando partidos que valiente será el domingo ayer ganaron a Ucrania de paliza hoy jugamos ante Gran Bretaña yo creo que estamos pidiendo más dificultades de las previstas cómo marcha el partido Héctor González

Voz 3 00:28 qué tal Gallego muy buenas tardes pues de momento España está sufriendo porque sólo está ganando de un punto cuando quedan cinco minutos para llegar al descanso de hecho han tenido que parar ahora el partido el entrenador nacional Lucas Mondelo para pedir tiempo muerto quedan cinco minutos para llegar al descanso veintiuno veinte va ganando España al combinado británico

Voz 0919 00:46 día la segunda victoria el siguiente partido sería el próximo domingo motociclismo una mala noticia primeros entrenamientos del Gran Premio de Holanda en Assen se ha caído esta mañana Jorge Lorenzo una caída espectacular le han llevado al hospital y las pruebas que le han realizado dicen que tiene una fractura en una vértebra tiene una vértebra rota no va a ser intervenido quirúrgicamente pero por supuesto no va a estar en la carrera del próximo domingo va a tener que llevar un corsé durante las próximas tres semanas vaya año el pobre Jorge Lorenzo que está teniendo en su estreno en Onda en Wimbledon Rafa Nadal ha jugado hoy un torneo exhibición ya sabéis el torneo comienza la próxima semana ha caído ante el francés Lucas pueril en tres sets aunque no es lo peor eso lo peor es que en el sorteo celebrado esta mañana de Wimbledon a Rafa Nadal le ha caído un cuadro complicado es cierto que no se va a ver con Djokovic hasta la final jugaría si llega a semifinales y todo va normal contra Federer pero luego comentamos que va a tener por delante un cuadro realmente difícil en la hierba Rafa Nadal quién fútbol la noticia de la última hora es que el Atlético de Madrid anuncia un acuerdo con el Atlético Paranaense de Brasil para firmar al lateral de veintiún años reinan los parece que Simeone lo estaba siguiendo desde hace tiempo un lateral brasileño de Israel gol largo recorrido lateral zurdo del Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Atlético Paranaense el Atlético que hoy ha presentado a Marcos Llorente el centrocampista que llega procedente del Real Madrid declaró el día de la presentación pues le han preguntado y tu tu pasado tus raíces es madridistas Marcos Llorente ha dicho es con

Voz 2 02:30 con naturalidad se que es algo poco común estoque que ha pasado pero pero bueno era lo mejor para mí y estoy encantado inusual y de de venir aquí echar juntos por esta camiseta nosotros aspiramos a a competir no a competir y pelear por todos los títulos eso es lo que queremos hacer y creo que tenemos la capacidad de calidad para para conseguirlo

Voz 0919 02:54 todavía no ha dicho lo de partido a partido pero bueno de aquí a septiembre ya lo habrá dicho unas cuantas veces porque eso mientras siguen la toma del del te lo inocula en en el en el cerebro y bueno pues todo esto hasta el final del programa y como siempre en el inicio vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 4 03:13 Gallego buenas tardes hombre hombre Irak Toy ve estoy pensando una cosa el Madrid fichó el Madrid fichó por noventa y seis millones hacer redes a CR7 Balón de Oro lo ganó todo de United un despilfarro noventa y uno pagó porvenir mejor jugador de la Premier varios años un despilfarro cien por Jafar líder muchas estadísticas de la Premier un despilfarro el Atleti ficha a un niño por ciento veintiséis millones de euros a un niño de diecinueve años ya es una ganga a ver cómo te lo explica que es que no

Voz 5 04:14 digo bueno tarde espero que con un vuelco buena de crítica o a tu tía Mayte pero vamos yo no tengo problema adquiere nombrada presidenta de la Comunidad o que pacte con Pedro Lozano o lo que sea me da igual porque ya en el momento Cantet habla dar volumen la radio no oculta nada

Voz 0919 04:42 hombre si bajas el volumen no pasa nada mientras no cambies el dial

Voz 6 04:47 todos tan contentos empezamos venga pues todo el mundo

Voz 0919 04:59 en veinticinco minutos juega Argentina partido de cuartos de final de la Copa América ante Venezuela además el partido se juega en Maracaná genuina que ha llevado una primera fase algo irregular y que si hoy consigue derrotar a Venezuela jugará las semifinales de la Copa América ante Brasil en ese clásico mundial que quiere ver todo el mundo la próxima semana pero claro argentina no está para tirar cohetes vamos a ver cómo sale la albiceleste alemán dime que no sale Messi en el once inicial bueno buenas tarde

Voz 0301 05:30 hola Gallego muy bueno pues te lo podré decir pero estaría mintiendo Messi es titular Messi y diez más en la selección argentina el que no juega finalmente lo Chelsea ya sabía filtrado que el futbolista del Betis iba a partir hoy desde el banquillo ese Acuña el que le va a sustituir en la banda izquierda y repite esa fórmula Aldi Scaloni el seleccionador el argentino con Messi en la media punta y con el Kun Agüero Lautaro Martínez como referencias en en ataque le fue bien a nivel ofensivo en el partido ante Qatar pero en defensa sufrieron bastante ante acataran ese último partido de la fase de grupos de una Venezuela que defiende muy bien que va a meter un trivote en el centro del campo con Rincón con Moreno Icon ya Ángel Herrera jugador de del Huesca con Rondón un viejo conocido de la Liga española como referencia arriba así que buen partido yo creo bastante igualado este Venezuela Argentina que va a arrancar en Río de J

Voz 0919 06:20 que sufrió con Qatar con Venezuela ya veremos aunque estando Messi en el campo siempre todo

Voz 7 06:25 de cambiar si Argentina cae ante Vélez

Voz 0919 06:28 vela pues las criticas a la albiceleste

Voz 7 06:31 te en en su país van a estar

Voz 0919 06:33 puro a la orden del día así pasan jugaran con Brasil que sufrió anoche de madrugada un montón para clasificarse bueno en los penaltis Bruno

Voz 0301 06:42 y eso a pesar de que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un futbolista más en el arranque del segundo acto expulsaron a un defensa de la selección de Paraguay INE así Brasil pudo ganar en los noventa minutos recordamos que no hay prórrogas sede del cero cero Nos fuimos directamente a los penaltis acabó ganando la selección de Brasil es verdad que en los noventa minutos lo mereció también tuvo muchísimas ocasiones falló mucho Coutinho falló también Gabriel Jesús firmó uno alguna ocasión importante también ni Illa acabó marcando el delantero de del Liverpool pero bueno Brasil es Brasil juega en casa y es una de las principales favoritas es la primera semifinalista y recordamos se eh que pase este Venezuela Argentina se va a enfrentar contra las Islas y que si pasa Argentina Brasil Argentina en semis

Voz 0919 07:26 lo contamos en El Larguero gracias Bruno y tenemos el juego la Copa de África está jugando Marruecos José Palacio buenas tardes

Voz 1038 07:32 qué tal muy buena gallego está jugando el mejor partido de la fase de grupos de la Copa África es está jugando desde las siete de la tarde en minuto ochenta partidos Marruecos uno Costa de Marfil cero son dos de las favoritas para llevarse el título de esta Copa África además en el grupo la muerte que está siendo un auténtico partidazo lo verás que están muriendo muchas ocasiones sobre todo en un bonito gol el que ha marcado en Siria el delantero de Leganés ha hecho un partidazo Nordin Amrabat que ahora ha estado unido en el suelo

Voz 0919 07:57 tras llevar a tener que cambiar que recordará a la gente que Marruecos hace un año aproximadamente el Mundial de Rusia empatamos con Marruecos sin merecerlo porque nos pegaron un baño lo marroquí

Voz 1038 08:09 en con un penalti raro el va bueno claro mucho y además que nosotros que estamos del barrio de los penaltis también hay en ellos se quejaron pues si gana ahí terminan ganando en estos nueve minutos que restan de partido Marruecos ya estaría en octavos de final porque ya había ganado el primer partido le costaría a costa el marfil eso sí tendría todavía una Jornada para clasificarse a octavos otra selección que tenemos ya en el día de hoy en la siguiente fase puede ser Sudáfrica el tienen que jugar ante las diez de la noche ante Namibia también en este partido de grupo de tiene que ganar antes se ha jugado el Túnez uno Mali uno se lo que complica la clasificación a Túnez que lleva dos empates a uno y además ha dejado una imagen terrible que es lo que un poco afea algo del fútbol africano que es un canta Don espectacular del portero tunecino dejasen era un córner que se mete directamente en la portería con la manos ha sido ha sido terrible en Mali está a un paso de de octavos bueno mañana lo que tenemos son dos buenos partidos y Camerún Ghana a las siete de la tarde en el grupo F y luego también tenemos a las diez de la noche Benin Guinea

Voz 0919 09:09 son las ocho y treinta y nueve esto es Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 10:01 hoy es el día después de la nueva exhibición de la selección española de fútbol sub veintiuno que ayer se metió en la final del Europeo derrotando a Francia cuatro uno y pegando un repaso futbolístico tenemos una selección con un talento impresionante y cuando juntas tanto talento es muy difícil que te vayan mal las cosas ni selección superior físicamente ni rigor táctico de Francia nada a ver cómo están algunos jugadores lo de Fabian está siendo un espectáculo jugamos el domingo ante Alemania la gran final del Europeo cómo está la selección el día después que se dice en Italia Mario Torrejón hola

Voz 3 10:39 hola Gallego muy buena desde Udine ya donde esta mañana

Voz 1501 10:42 ha llegado la selección a eso de las dos de la tarde aproximadamente ya directamente para comer en el hotel de concentración ha recorrido las tres horas que separaban Reggio Emilia de esta localidad del norte de Italia ya muy cerquita de la frontera con Eslovenia en unas tres horas aproximadamente que es lo que ha tardado en llegar aquí en la selección española felices te lo puedes imaginar estará ha habido sesión de recuperación fundamentalmente para los once titulares partido de ayer once que se volvieron a exhibir y ahora mismo lo que hay y lo que reina es el optimismo porque una exhibición detrás de otra cuando de Verdasco está jugando en la selección es para ser muy optimistas y no llega esta revancha de el europeo de hace dos años en el mejor momento entre ellos de un centrocampista Casio clave en la transformación de este equipo desde el partido frente a Italia entró contra Polonia ganamos cinco cero fue uno de las claves Salvamar Roca ya hablaba así de cómo está España ahora

Voz 0661 11:27 bueno pienso que es muy fácil jugar con estos compañeros Fabián l'Any jornal quién sea Mikel Merino Zubeldia todos son increíbles son un jugadorazo es de primer nivel en la silbaron a uno no la pierde otro somos un grupo excelente un una piña somos Si la verdad que vamos todos a la una cuando le toca uno todas la gente lo apoya y el domingo estaremos supere frescos para para hacer un buen partido de hoy vamos a ir a por la final a por la victoria

Voz 1501 11:51 fresco no se gallego porque llegan muchos ya con muchos kilómetros en las piernas hasta última etapa de de la temporada pero mañana tenemos último entrenamiento a eso de las siete y media de la tarde en el escenario del partido en el estadio de Friuli el campo del Udinese para después en conferencia de prensa ya como previa de ese gran partido de esa gran final del próximo domingo nueve menos cuarto frente al Valencia

Voz 0919 12:09 en otro mejor de la garganta Mario pero no te ya voy tirando no te voy tirando con un abrazo el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Atlético Paranaense para fichar un lateral zurdo de veintiuno años Pedro Fullana quién buenas tardes

Voz 10 12:26 qué tal muy buenas es Renan Lodi un lateral zurdo hay un principio de acuerdo con el Atlético Paranaense brasileño era uno de los dos jugadores que quería el Atlético de Madrid para reforzar el lateral zurdo el o Alex Téllez la preferencia era Téllez en primer lugar pero muy caro renal Lodi la alternativa de veintiuno años y con mucho futuro de recorrido de gran proyecto ofensiva la negociación se había estancado las últimas semanas al rechazar los brasileños veinte millones de euros pero sabes bloqueado en las últimas horas tras mejorar la oferta rojiblanca que estará en torno a los veinticinco millones de euros y además también tras superar unos problemas fiscales que preocupaban al conjunto brasileño un jugador de futuro el Atlético Madrid avisábamos que pisaba el acelerador para firmar al menos a uno de los laterales porque era una de las exigencias de Simeone para iniciar la pretemporada la semana que

Voz 0919 13:11 estoy viendo noticias de hace meses donde ya se contaba que a Simeone le gustaba mucho este chaval y que lo estaba siguiendo bueno pues parece que a los veintiún años va a venir al Atlético y aquí con el Cholo lo normal es que crezca como futbolista ya veremos si crece o no Marcos Llorente presentado hoy en el Wanda Metropolitano

Voz 11 13:32 y como avión concierto

Voz 0919 13:35 han preparado no sé si para esta tarde para mañana no ha podido ir la gente a la presentación éxito un acto privado pero ojito eh que escuchando a Cerezo

Voz 11 13:44 el presidente del Atlético hombre Se demuestra que que ha seguido la trayectoria de Llorente porque se sabe su característica

Voz 12 13:52 la perfectamente son muchas las virtudes que atesora nuestro nuevo jugador Marcos es un mediocentro de contención con capacidad también para jugar de zaguero destacando su capacidad de anticipación e intocable e intuición a lo que sobre todo por es sin duda un esta tarde en el fichaje con un presente grande

Voz 0919 14:16 el futuro prometedor que el Scout in que ha hecho Enrique Cerezo de Marcos Llorente impresionante por cierto Fullana ha llamado la atención que le han presentado ya con la camiseta número catorce que es la de Rodri es decir que el Atlético ya asume que Rodrigo la semana que viene vuela al City que no le va a dar una vuelta

Voz 10 14:35 si el Atlético lo tiene claro desde el momento que Rodri ya a día se le comunicó al Atlético de Madrid que llegaría un club a principios de julio para pagar la cláusula ese club a ser el City así que sustituto Marcos Llorente que además coge el testigo con el dorsal incluido con el dorsal número catorce que en su día también portaron Gabi o Diego Pablo Simeone cinco temporadas de contrato veinticuatro años paga el Atlético Madrid cuarenta millones de euros por Marcos Llorente que el está encantado con Simeone y con este proyecto

Voz 2 15:02 poco puedo decir el Cholo que no sepáis es un grandísimo entrenador con un carácter único oí y una capacidad enorme de de transmitir su fútbol a sus jugadores yo estoy encantado de estar aquí de de ponerme a sus órdenes Si de aprender todo de él que bueno pues tanto él como el proyecto que lo tienen en conjunto este club es algo que me atraía mucho hoy en cuanto saltó el el interés de otros por mí no no dudé en venir

Voz 0919 15:28 que tenga suerte Marcos Llorente cómo les va la selección española femenina baloncesto europeo segundo partido estamos jugando ante Gran Bretaña Héctor

Voz 3 15:39 pues está sufriendo nueve está yendo bien nada al combinado de Lucas Mondelo derrota al descanso treinta y uno treinta y cuatro sólo un triple anotado de España en el primer tiempo ocho pérdidas ataque poco fluido así que toca reaccionar en el segundo tiempo para conseguir esa segunda victoria consecutiva descanso en Riga España treinta y uno Gran Bretaña treinta y cuatro

Voz 0919 15:57 más cosas del mercado de fichajes la Real Sociedad se va a llevar cedido a llegar chavalín del Real Madrid que lleva ya unos años de cesión en cesión en el extranjero parece que al menos una temporada va a estar cedido en Donosti Roberto Ramajo hola

Voz 1825 16:14 hola qué tal Gallego muy buenas pues el acuerdo es un hecho a falta de que sea oficial Martino llegar va a jugar cedido en la Real Sociedad las dos próximas temporadas sin opción de compra por parte del conjunto txuri tiene el Real Madrid lo podría recuperar el próximo verano pagando una indemnización al conjunto txuri urdin porque el la cual recuperaría parte de la inversión de la Real Sociedad que va se va a hacer cargo de la ficha alta de Martino dejar pero los movimientos son los siguientes primero tiene que renovar en noruego con el Real Madrid va a renovar por dos temporadas más hasta el dos mil veintitrés después Se hará oficial el acuerdo de cesión hasta el dos mil veintiuno a la Real Sociedad el espera la próxima semana que en San Sebastián para que empiece la pretemporada el día de ocho a las órdenes de Imanol algo así

Voz 0919 16:59 bueno es una de las salidas del Real Madrid aunque están era una salida difícil estaba fuera oí digamos que pasa por Valdebebas para volver a irse hay otras que tiene que trabajarse más el equipo blanco la de Cobas siga el Chelsea parece que está muy muy encaminada hacia iba a sacar otra pasta el Madrid Antón Meana

Voz 13 17:16 sí gallego muy buenas cuarenta y cinco millones de euros costó treinta no ha explotado del todo en el Madrid ha estado este año cedido en el Chelsea y cómo estás sancionado el equipo de Londres quieren hacer la operación antes del domingo cuarenta y cinco millones que van a ser sumados a los cuarenta De Marcos Llorente y atención a los veinte de Theo Hernández vaya a día para los hinchas del Milán les echan de la Europa League Illes fichan a Theo Hernández seis temporadas el Madrid ya ha conseguido más de cien millones en traspasos y faltan por salir jugadores como Gareth Bale o James Rodríguez hoy tapas

Voz 1421 17:49 pero vaya por cuanto lo va a vender adiós veinte millones más de lo que lo que pagó al Atlético de Madrid fue algo parecido yo creo que algo mayor de cerca de los treinta XXXII creo que fueron bueno no está mal la operación

Voz 0919 18:03 hacia el Meana anti gallego ID el Valencia contamos que Denis Cheryshev que estaba cedido en el equipo de Marcelino bueno ha convencido Suu temporada ir Ximo más mano se va a quedar ya traspasado no

Voz 0962 18:16 sí el que ha convencido también es Marcelino con su empeño ya convencido Mateo Alemán que no lo tenía tan claro pero Marcelino sí que le había dicho incluso al futbolista que estuviera tranquilo y que iba a hacer todo lo posible por intentar traerse lo ya a la tercera sería ya comprado vino a Valencia cedido hace cuatro temporadas por el Real Madrid el año pasado por el Villarreal y ahora están cerca de pactar un precio de traspaso en torno a cinco millones y medio de euros que le pagaría al Valencia al Villarreal para que Cheryshev de una vez por todas ellas se convierta oficialmente jugador del Valencia Hinault cedido por nadie

Voz 0919 18:48 bueno pues esto son los movimientos del mercado

Voz 0962 18:51 fichajes el próximo lunes es día uno de julio

Voz 0919 18:55 ese día la cláusula de Griezmann pasa a ser de ciento veinte millones de euros solamente y ahí se va a desatar la gran batalla de los fichajes lo contaremos seguimos

Voz 0919 20:37 este fin de semana tenemos motociclismo y Fórmula uno y en motociclismo en el Gran Premio de Holanda en Assen hemos tenido una mala noticia un susto importante esta mañana porque se ha caído Jorge Lorenzo Dios mío qué año el de Jorge Lorenzo la caída es espeluznante le han llevado al hospital para ver que tenía para hacerle pruebas bueno una fractura de una vértebra Mela Chércoles buenas tardes

Voz 20 21:01 hoy relaja gallego finalmente no es uno sino dos vértebras fracturadas las seis y la A ocho así que Jorge Lorenzo bajar este Gran Premio de Holanda y también el de la semana que viene en Alemania tal y como ha confirmado Alberto Bush el team principal del Repsol Honda me preguntase si este fin de semana podía ser el de Jorge Lorenzo

Voz 0919 21:18 este tardar

Voz 20 21:20 dudar es que vamos a ver si puede reaparecer después del parón veraniego el cuatro de agosto de Breno para llevar un corsé para ellos de recomiendan reposo de auténtica mala suerte para el mallorquín hablamos con Valentino Rossi sobre lo que están atravesando hecho de español hizo un problema técnico en Sundance su voto porque siempre sigue igual diez el tren delantero un piloto busca tener confianza con el tren delantero lo primero de todo es sensaciones pero cuando se cae porque fuerza pues tiene esa confianza y bueno pues es un una pescadilla que se muerde la cola permanentemente y les está Jorge Lorenzo al que le deseamos una pronta recuperación

Voz 0919 21:56 que no sea nada mañana vemos como a los oficiales gracias Mela Fórmula uno Gran Premio de Austria ya no contaba ayer Manu Franco aquí que Mclaren había decidido cambiar el motor de Carlos Sainz y que esto le va a penalizar y que va a salir desde atrás desde la última fila hoy en los primeros entrenamientos que destacamos hola Manu

Voz 20 22:17 hola muy buenas pues qué pena eh porque no se ha sido quinto con uno de motor Renault evolucionado incómodos una pena porque parece ser que aquí sí que tenía un coche ya para para estar delante está más unidos incluso a nivel de los recursos Ghazi un poquito todos Verstappen eso sí lejos todavía de los Mercedes y los Ferrari más rápido ha sido Charles cero al pues de Ferrari y Sebastian Vettel que sabe que está cosas esas incluso de Carlos I y con Lewis Hamilton cuarto

Voz 0919 22:48 mañana la clasificación y en Wimbledon hoy como les decía al principio Rafa Nadal ha jugado un torneo de exhibición preparando lo importante lo de la semana que viene ha perdido pero quizá realmente esto es lo anecdótico del día porque lo realmente importante Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes ha sido el sorteo del cuadro por Rafa no ha tenido suerte no

Voz 20 23:11 bueno en principio el principio dos de la decir que no tiene partido con volcar que pues el peligroso porque yo pido pero bueno no debería ser problema el problema viene en segundos partido porque me toca con platillos yo sí es un problema de entrenador en todos los aspectos porque el australiano como vaya a sacar en cómo vaya como le vaya desquiciada Rapa también algún día tendrá que meter la pata este chico y perder no así que vamos a un buen partido el le pueda ganar y a partir de ahí la factura bajo el cual quedó que se tendría que ver las caras en cuartos con bien se inicia probablemente concede les llega no olvidemos que el año pasado cayó en cuartos de opinión sí bueno pues el cual lo no es muy bueno pero ningún cuadros bueno sí que lo que hay que hacer es jugar bien tierras Nahr que esperemos que sea capaz de superar esos obstáculos adelante y hacer un buen torneo en el cuadro femenino Muguruza tiene partido bueno más unos fácil que una habrá sigue ella halal que ha pasado que después embajada norteamericana que sí puede tener un poco peligro pero yo ya no el partido seguía con la número uno del mundo con la ganadora de ganga dos aquí juega bien en tierra batida es Australia el dejó a la vienen Vielba aunque realmente es bajita no tiene pinta de goleadora bueno también como en las chicas todo el misterio si se juega bien se a cuartos

Voz 0919 24:58 esa frase buena la chica esto es un misterio pero pero el Miguel Ángel un abrazo desde el lunes vamos a hablar de gol porque Sofía Álvarez está terminando la segunda jornada del Masters de Andalucía en el campo de Valderrama estamos muy pendientes de Sergio García de John Ram no ha ido demasiado bien Sofía

Voz 21 25:17 pues no no ha ido demasiado bien pero todavía está en marcha la segunda jornada del Masters de Valderrama Sergio García defiende título ha acabado cuarto en la clasificación provisional a cuatro golpes de diferencia el líder por el momento el sudafricano Christian B dijo a ocho golpes bajo par quién también está a cuatro golpes es Adrià Arnau que hoy ha terminado en segunda posición iba a día Quirós que ha finalizado quinto y el punto negativo está en yo Ram que ayer acabó lejos de la cabeza y hoy se sitúa a siete golpes de diferencia ahí está situado en el puesto veinticinco de la clasificación provisional

Voz 0919 25:45 esta semana estamos cerrando el programa con los fusiles pero hoy es un día especial y hoy viernes vamos a cerrar con esta canción que esperamos dentro de un par de horas suene en la noche madrileña el maestro Andrés Calamaro presenta hoy en Madrid su nuevo disco cargar la suerte que está lleno de canciones maravillosas seguramente que el concierto de esta noche en el Botánico tendrá que sonar en algún momento Iván Álvarez vamos a contar otras cosas por ejemplo que Jonathan Castroviejo excampeón campeón de España Vettel la contrarreloj en el campeonato español de ciclismo

Voz 1709 26:52 es celebrado en Yecla en Murcia por quinta vez es el ciclista español con más títulos de campeón de España y además el defensa Jorge Miramón es el tercer refuerzo del Levante llega del Huesca firma por dos temporadas los mismos años con los que ha renovado Antoñito con el Valladolid