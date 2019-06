Voz 2

00:06

Rivera invita a sus críticos que se vayan uniforme en otro partido se apunta así al más vale ser pocos pero auténticos y obedientes que muchos pero dudosos una enfermedad característica de un atisbo de la que la izquierda sabe mucho como sin ir más lejos hemos visto recientemente en Podemos y que casi siempre acaba mal pero sobre todo evidencia la conversión de Ribera del liberalismo al autoritarismo discrepantes fuera aquí mando yo no estoy en condiciones de tratarles como parlamentarios parece que sus nombres no están en la lista de electos oficialmente comunicada al Parlamento Europeo por las autoridades españolas con esta afinada retórica al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha contestado por carta a la reiterada petición de Toni Comín para aclarar su situación parlamentaria más allá de las formas lo relevante es que Tajani deja constancia de lo que todos sabemos pero no gusta reconocer la Unión Europea no es un ente político supranacional y autónomo es simplemente un tratado intergubernamental y por tanto mandan los estados me preguntan si hay algún secreto alguna clave que pudieran encauzar el conflicto catalán Mi respuesta a riesgo de parecer ingenua es que sí la y citarlo porque mientras esté en el terreno reactivo de nacionalismo contra el nacionalismo no hay salida los tiempos vienen marcados por los choques identitarios evidentemente se ve puede refutar el argumento para absurdo sino vieron conflicto entre nacionalismos no existiría el problema pero su recordar que el independentismo dio el primer salto electoral en dos mil tres con una campaña de Carod Rovira fundada en su realización quizás si las dos partes fueran capaces de ahondar en esta vía los entenderíamos mejor hablaríamos de cosas concretas de formas de poder y no de adhesiones inquebrantables emociones trascendentales ni patrias innegociables que son la coartada para no reconocer los problemas en su real dimensión disculpen el desvarío