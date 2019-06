Tagliafico: "Me voy a quedar un año más en el Ajax"

Voz 1 00:00 Chucho Twitter

Voz 0717 00:26 de Argentina en este partido de cuartos de final contra Venezuela se mete argentina en esas semifinales contra Brasil estamos en el autobús de la selección argentina Nico Tagle a qué tal buenas noches

Voz 4 00:39 hola buenas noches cómo están muchísimas felicidades bueno muchas gracias acabas de escuchar la narración del del gol en tu país que has pensado que ha sentido

Voz 5 00:50 nada que no no me acordaba había sido de Taco no te lo escuche increíble increíble porque estábamos bicefalia titular lo primero minutos para abrirnos un poquito

Voz 1991 01:03 habéis estado mejor creo en la primera parte en el segundo digamos habían bajado a lo mejor un poco el pistón pero siempre controlando muy bien el partido no

Voz 5 01:11 sí sí creo que el segundo tiempo fue más y sin querer quizá un poquito para atrás es el género a Venezuela bueno la pelota y jugar un poco más pero siempre teniendo las precauciones tratando de estar bien defensivamente

Voz 1991 01:29 en Nico tú que has vivido toda esta Copa América desde dentro desde las dificultades que habéis tenido al principio con todos los palos que os han dado con todo lo que os ha caído en cuanto se libera la mochila con este partido de hoy entrando en semifinales

Voz 6 01:46 bueno pero creo que eso no cambia la verdad que yo creo que ni antes éramos peores señora somos mejores lamentablemente otra resultó Balda ir

Voz 5 01:57 hasta ahora no estaba bueno porque claro bueno se quiere

Voz 6 02:01 que creara algo o armar un proxecto a formar algo no puede depender solamente resultados entonces eso es complicado pero bueno obviamente que que está bueno es decir pasando soy clasificando no me ha tocado un rival muy duro en la la próxima pero yo creo que lo hice de un equipo humano más sólido y creo que tenemos que pensar en juego de esta manera que haciendo un poquito más eficaces a la hora de tan apeló algo

Voz 1991 02:29 pero Nico creéis dentro de la expedición lo habláis entre los compañeros que a lo mejor sobre todo en vuestro país que son los más críticos con vosotros creéis que a lo mejor son injustos con vosotros

Voz 6 02:42 bueno cada uno puede opinar lo que quiera pero es verdad que nosotros somos muy muy exigentes nosotros mismos somos muy diferentes de tratamos de de bueno siempre lo negativo no lo positivo está bueno genera un ambiente sí veo puede trabajar Chota ahora bueno es que si algo más hay que pensar en hay que pensar en lo que viene que bueno te pones a pensar estamos a dos partidos algo algo muy lindo ahí tenemos que tener enfocaron eso

Voz 1991 03:19 eh cómo están Messi porque lo hemos visto muy muy involucrado desde el inicio de este campeonato eh

Voz 6 03:25 sí sí sí sí quizás no está teniendo su máximo nivel Él mismo lo dice acero está muy involucrado y el grupo y eso está moros estaba bueno para todos para que bueno puedo aportar lo que portar siempre hice bonos a Ana Rosa Quintana fue asesina

Voz 1991 03:46 mira esto es lo que ha dicho tu compañero Leo al terminar el partido sobre el estado del terreno de juego

Voz 1293 03:51 es muy difícil jugar también a veces la cancha son muy mala lamentablemente he dicho que me paso la verdad que es una vergüenza que que dentro de la cancha así cuando se está jugando una Copa América pero pero bueno no ayuda tampoco va a poder jugar a poder tener bola pero te rápida por jugar a dos toques siempre si te hace tiempo pueda porque porque pica mal porque no puede conducir toda la verdad es que que es muy mala no estoy permite a condición de parece a picando para porque lado pero para para como Marte para plantear también

Voz 7 04:25 eh Niccolo esté en el terreno de juego no estaba

Voz 1991 04:28 el último eh

Voz 6 04:30 no no en todas las canchas en el pasado que bueno por ahí falta de pacto mucho tierra cancha pareja y gruta bien la verdad que en ese sentido consideró que ninguno es rápida y a su hijo mucho más fluido acá como que es un tiempo más de bueno a la hora de bueno de esto que esto te habla de creer

Voz 0749 05:02 Juan Arias son unos rápido como no tenía que como así que puedes hacer

Voz 7 05:07 quiero que te felicite

Voz 1991 05:08 un tío que ha estado sufriendo que ha estado siguiendo que es un histórico de la selección argentina Gustavo López buenas noches

Voz 0749 05:15 pues qué tal buenas noches tiene salir con aclara es que mucha felicidad es el primero o el auto como está todo bien que bien todo muy bien todo muy bien primero felicitarte no sólo con la selección no por dúplex que me pone muy contento ya que es tuitean y es muy importante inteligente el plus de mis amores unido que vengo viendo el entierran pionera muy muy contento por momentos así que bueno que por por pueblo Bani

Voz 8 05:50 muchísimas muchísimas gracias sí creo que este año fue algo increíble increíble incluso unos suponía pensar ir en la Champions de esa manera no

Voz 6 06:01 para arriba pero bueno la verdad que fue una yo

Voz 8 06:05 bueno dibujar las ovejas repita sabemos lo mismo pero bueno hay que hay que si con eso a mí me va con esa misma identidad y con el mejor

Voz 1991 06:16 porque no te mueves no del Ajax no te mueves bien eso fijo

Voz 6 06:20 no era quedarme un año más si eso lo arreglamos concluye pues veremos a ver si me conviene a mí si le conviene club pero por ahora verdad

Voz 9 06:32 ahora acabo Nico te tengo que preguntar Brasil pregunta si si vale porque

Voz 0749 06:38 quería quería estrella que está dentro de lo que es el grupo la selección es un tema táctico porque hoy he visto a a la selección muy involucrada en lo físico relegando muy bien sobre todo el Kun Agüero con acuñar tirado por esa banda no utilizó que es un que jugar mucho más cómo preparó el calor y el partido y lo que Venezuela le había hecho mucho daño a la contra el cuanta Metropolitan y había sufrió mucho la velocidad preparó algo especiales durante la semana para este partido con alguna oportunidad anda

Voz 6 07:10 bueno la idea esa de poder cubrir un poquito cortados ADN encontrados los extremos en rápidos como Rondón que intentaba ojalá todas quizás es un poco diferente al partido de en Madrid en principio de un juego una niña de cinco y eso era ir perjudicó más en este en este caso como de de bueno de mata bien ella niña dorsales extremos y a veces de acuñó Paul tratando de ser más compacto que que su último partido que tuvimos que no suele vivían después de gente arriba sabíamos cómo se genera

Voz 1991 07:53 acabo como decía partido de semifinales Copa América Brasil delante el partido los partidos pero que aquí no hace falta ni motivación Casino vamos que motiven

Voz 6 08:03 no no no no porque son Chipre y tenemos lo que hay que no lo primo dar y me parece que hacer disfrutarlo pues bueno realmente lo veremos todo quedara

Voz 1991 08:15 Nico Tagle clasificó enhorabuena por el partido de hoy mucha suerte para el martes porque te puedo decir que aquí van Camus Argentina no tenga ninguna duda