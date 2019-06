El Larguero: Segunda parte (28/06/2019)

Voz 2 00:00 de que chiquitito

Voz 3 00:10 Nuestro de todo eso que la carrera de canto al verter se ha sido el primer gol hoy

Voz 1991 00:30 de Argentina en este partido de cuartos de final contra Venezuela se mete argentina en esas semifinales contra Brasil estamos en el autobús de la selección argentina Nico Tagle afincó qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades bueno muchas gracias acabas de escuchar la narración de el del gol en tu país que has pensado que ha sentido

Voz 4 00:55 nada que no no me acordaba había sido de Taco te lo escuché increíble increíble porque estábamos Estefanía titular lo primero minutos para abrirnos un poquito

Voz 1991 01:07 habéis estado mejor creo en la primera parte en el segundo digamos había bajado a lo mejor un poco el pistón pero siempre controlando muy bien el partido no

Voz 4 01:16 sí creo que el segundo tiempo fue más y sin querer quizás fuimos un poquito para atrás eso del género a Venezuela bueno la pelota a mi hijo

Voz 0749 01:27 poco más pero siempre teniendo

Voz 4 01:30 las precauciones tratando de estar bien defensivamente

Voz 1991 01:34 en Nico tú que has vivido toda esta Copa América desde dentro desde las dificultades que habéis tenido al principio con todos los palos que os han dado con todo lo que os ha caído en cuanto se libera la mochila con este partido doy entrando en semifinales

Voz 5 01:50 bueno pero creo que eso no cambia la verdad que yo creo que ni antes éramos peores señora según mejores lamentablemente otra resultó Balda ir hasta bueno está bueno porque claro

Voz 4 02:04 bueno si quiere

Voz 5 02:06 que creara algo o armar un proxecto a formar algo no puede depender solamente resultados entonces eso es complicado pero bueno obviamente que que está bueno es decir pasando soy clasificando no me tocó el muro en la en la próxima pero yo creo que lo hizo de un equipo más más sólido y creo que tenemos que pensar en juego de esta manera quizá haciendo un poquito más eficaces a la hora de la pelota o algo

Voz 1991 02:34 pero Nico creéis dentro de la expedición lo habláis entre los compañeros que a lo mejor sobre todo en vuestro país que son los más críticos con vosotros creéis que a lo mejor son injustos con vosotros

Voz 5 02:46 bueno cada uno puede opinar lo que quiera pero es verdad que nosotros somos muy muy exigentes nosotros mismos somos muy diferentes me tratamos de de bueno siempre lo negativo no lo positivo bueno genera un ambiente se puede trabajar Chota ahora bueno que sonaron ni pensar en hay que pensar en lo que viene que bueno te pones a pensar estamos a dos partidos algo algo muy lindo ir tenemos que tener enfocaron eso

Voz 1991 03:24 cómo están Messi porque lo hemos visto muy muy involucrado desde el inicio de este campeonato eh

Voz 5 03:30 sí sí sí sí quizás no está teniendo su máximo nivel Él mismo lo dice acero está muy buen grado hizo siete vienen en grupo y eso estamos bueno bueno para todos al que bueno puedo aportar lo que porta siempre hice bonos a así de asesina

Voz 1991 03:51 mira esto es lo que ha dicho tu compañero Leo al terminar el partido sobre el estado del terreno de juego

Voz 1293 03:55 eso hace muy difícil jugar también a veces la cancha son muy mala lamentablemente he dicho me paso la verdad que es una vergüenza que que dentro de la cancha así cuando se está jugando una Copa América pero pero bueno no ayuda tampoco a no poder jugar a poder tener bola pero te rápidos por jugar a dos toques siempre sitas en tiempo pueda porque porque pica mal porque no puede conducir toda la cancha verdad que que es muy mala no estoy permiten cuando con conduciendo pues a picando para cualquier lado pero no para como paparazzi

Voz 6 04:29 también lo esté en el terreno de juego no estaba del todo óptimo

Voz 5 04:35 no no en todas las canchas dado que bueno por ahí falta de pacto mucha tierra canchas maneja a veces postular postulado bien

Voz 7 04:49 la verdad es que en ese sentido coincide con Leo porque no

Voz 5 04:54 adiós a las canchas rápida y a su hijo mucho más fluido acá como que es un tiempo más de Estado bueno a la hora de bueno

Voz 7 05:04 esto esto te habla de creer

Voz 5 05:07 jugar Arias son unos rápido como tiene como así

Voz 6 05:11 quiero que te felicite

Voz 1991 05:13 un tío que ha estado sufriendo que ha estado siguiendo que es un histórico de la selección argentina Gustavo López buenas noches

Voz 0749 05:21 qué tal buenas noches tiene esa Nickon tardes que mecánico mucha felicidad es el primero hola auto cómo estás todo bien que bien todo muy bien todo muy bien primero felicitarte no sólo con su selección no Portu presente en el hacha que me pone muy contento ya que es triste años muy importante inteligente de mis amores unido que vengo viendo el en que han pionera hacia me quedé muy muy contento porque soy muy feliz en este momento así que felicite bueno queda por por pueblo

Voz 8 05:54 muchísimas muchísimas gracias sí creo que este año fue algo increíble increíble incluso a unos suponía pensar ingenio en la Champions de esa manera no

Voz 5 06:07 pero bueno habrá que fuera yo

Voz 8 06:10 bueno ojalá que las ovejas repita sabemos lo mismo pero bueno hay que hay que si con eso me va con esa misma identidad y con el mejor

Voz 1991 06:20 porque no te mueves no del Ajax no te mueves bien eso fijo

Voz 5 06:25 no era quedarme un año más asiste eso lo arreglamos con el club volveremos quiera que BNG Si me conviene a mí si le conviene club pero por ahora

Voz 9 06:37 y acabó Nico te tengo que preguntar Brasil preguntas y si vale porque

Voz 0749 06:43 quería quería estar dentro de lo que es el grupo la selección un tema táctico porque hoy he visto a la selección muy involucrada en lo físico relegando muy bien es sobre todo el Kun Agüero con acuñar tirado por esa banda no utilizó a Chencho que te jugar mucho más cómo preparó el calor y el partido y sabiendo que Venezuela le había hecho mucho daño a la contra del cuenta Metropolitan y había sufrió mucho la velocidad preparó algo especial Scaloni durante la semana para este partido con alguna oportunidad

Voz 5 07:15 bueno la idea esa de poder cubrir un poquito más lo costados ADN encontrados pues son rápidos como campeón que intentaba ojalá todas ducharse fue un poco diferente al partido de Madrid el príncipe un juego aliñado de cinco y eso perjudicó más en este en este caso como de de de bueno de más bien ella niña los extremos y a veces de acuñó Paul tratando de ser más compacto que que su último partido que tuvimos que no se lo después de gente arriba sabíamos cómo se genera

Voz 1991 07:57 y acabo como decía partido de semifinales Copa América Brasil delante el partido los partidos pero que aquí no hace falta ni motivación casi no vamos que motiven

Voz 5 08:07 no no no no porque son chicas y tenemos lo que hay que el lo lo primo y me parece que hacer disfrutar lo bueno realmente lo veremos todo quedara

Voz 1991 08:19 ni cota clasificó enhorabuena por el partido y mucha suerte para el martes porque te puedo decir que aquí bancarios Argentina no tenga ninguna duda

Voz 9 08:27 muy bien muchísimas gracias un abrazo fuerte todos que vaya bien un abrazo único

Voz 1991 08:34 Kus con qué te quedas del del partido y mejor el primer tiempo el segundo tiempo igual no es lo acaba de decir además Nico que de forma inconsciente igual Se bajó el pistón pero lo bueno es que no se dejó de de tener controlado el partido no

Voz 0749 08:47 me quedo con el equipo sin tener al mejor Messi lo icónico también y lo dice el propio Messi si tener al al mejor Leo en Argentina en esta Copa América a medida que van pasando los partido Argentina o creciendo como equipo lo cambio han funcionado con Rodrigo De Paul más cerquita el medio también con acuña un cambio que parecía extraño pero salió francamente bien con un claro Martine que está siendo no la revelación sino yo creo que la afirmación de que iba a hacer un buen torneo ser un delantero centro espectacular junto con el Kun Agüero se entiende muy bien libera mucho más a Messi y la línea de cuatro como conforme de lateral derecho que ha cumplido muchísimos recordemos que en el Tottenham juega de central y ha cumplido bien está que que sufrió a lo primero pero cumplió la línea de centrales también y muy bien armario creo que ha hecho un buen partido está haciendo una un partido bueno delegue empezó con dudas en la Copa América pero el partido está respondiendo y lo que me quiere eso que el equipo ha ha superado baches importante y cada vez que va entrando en la competición va superando esos esos obstáculos sin tener al mejor Messi que seguramente esperemos que aparezca en la fase final pero está bien Argentina como equipo y eso me está sorprendiendo gratamente

Voz 1991 10:01 mira ha dicho precisamente Messi esto sobre su estado de forma en esta Copa América

Voz 1293 10:05 sí la verdad que no no está siendo mejor que Copa América lo quiso esperaba no pero bueno eso un partido que se de esta manera que como decía Resino no no se puede jugar mucho es siempre más complicado para nosotros lo que queremos te caros era muy diferente a la hora de de conducir vale que se junta mucha gente en el medio también en todos los partidos pero es importante que que siga no hay que que seguimos

Voz 1991 10:31 Gus es un partido de semifinales es la Copa América Brasil es decir todo el mundo espera a Leo Messi

Voz 0749 10:39 a Leo sí es el que te va a dar ese salto de negro

Voz 1991 10:47 ahí estamos teniendo problemas explicación haber ahora ahora ahora mejora

Voz 0749 10:52 que decía que cuando tiene que aparecer no es verdad yendo dice está siendo la mejor Copa Dina pero Leo no aparece en estos en estos partidos que jugó sí esperemos que aparezca contra Brasil no va a necesitar Argentina porque Brasil es un equipo que compite muy bien eso de a veces tiene más jerarquía tiene más título la camiseta por treinta Vigo está creciendo en el torneo está haciendo realmente bien las cosas en los últimos los partidos que cómo capturar es verdad lo va a ser un equipo como estos dos porque Brasil es mucho más potente pero ITA Argentina al me quiere ver a la situación sigo pensando que guay es para mí el candidato número uno pues lo que he visto en esta Copa América veremos si pasea argentino pasea obras así que hay que a mí el candidato número

Voz 1991 11:44 Bush explicarle a la gente que supone en Argentina un partido contra ahora sí

Voz 0749 11:49 diferente a todos sin rivalidad no sólo de un país sino porque hay esperado ante el de selecciones terno rival es ganar la partida al al estudio más Copa del mundo tiene ya que más la Copa América llene osea es superar todos todos porque hay una rivalidad muy grande dentro en sus con con Brasil desde peligros zona hasta luego lo fueron campeones con distintos entrenadores es todo esto es no perder arte bueno Cacho Ndi ártico se hizo acá

Voz 4 12:27 de de de del amigo yo que brasileño

Voz 0749 12:30 eh ganarle en los momentos nuestra ciudad rodearon partido que para Argentina o para habrá sido hacen sumamente importante

Voz 1991 12:38 lo viviremos seguro vamos a estar ahí a las dos y media de la mañana hora española

Voz 0301 12:44 haberlo hecho dotar de

Voz 1991 12:47 penal para ver este partido Gush no es tarde mil temprano es el momento perfecto siempre porque esto hay que de la gruta

Voz 0749 12:53 me Chelsea también estos insultarle que vivirlo sirve como son sea claro

Voz 1991 12:58 lo que sí gracias Gus como siempre un abrazo muy fuerte enhorabuena

Voz 0749 13:01 placer como siempre escucha mucho corazón

Voz 6 13:05 sí a tope no

Voz 0749 13:09 no sabe la Copa América así que no sé cómo está España

Voz 1991 13:13 gracias hasta luego Juan Irigoyen con el país qué tal muy buenas noches qué sensaciones ha dejado Argentina

Voz 1404 13:25 positivas en Argentina que escrito aquellos tratado pero ya otros ha perdido interés muy bueno control de partido tírate atrás y el Kun Agüero Diego son partidos similar el claro yo se relajó

Voz 1991 13:49 hay preocupación porque todavía no haya aparecido Messi

Voz 1404 13:54 no me da la sensación de que todavía se posó sobre todo porque alrededor de la figura de así se ha dejado de generar ese tipo de Argentina compare se lo tomó como un regalo que cualquier otra cosa Hay la factoría de posible que es todo lo que se ha ido arriba del mar y casi todos los campos de malísimo dejó de Si son muy nerviosas

Voz 1991 14:26 bueno eso

Voz 1404 14:30 entonces se quejó pero

Voz 1991 14:32 viajado se públicamente aquejado y públicamente justo después del partido

Voz 1404 14:38 pero es que son parta que son a lo mejor pero no cumplía

Voz 1991 14:49 Juan esperas cambios con respecto al partido de hoy para para Brasil

Voz 1404 14:58 cómo esperar que no pero pero me parece que quizá poco pero creo que fui fue porque delito hoy como lateral derecho sí lo hicieron el recorrido que era complicado sobre todo porque lo tengo ir relativamente bien si mucha seguridad pues mira a ver si me transmitió Kucher y que cumplan exponía estaba porque a veces pradera entero se desconecta cuando se que oye mira al futuro a jugar esta mejora muy difícil es decir Argentina pueda Júzcar eso que aquí bueno como lo pero si no se con

Voz 1991 15:50 veremos veremos porque este es el clásico es un Brasil Argentina y lo disfruta pase lo que pase Juan Irigoyen muchas gracias un abrazo un una un fotógrafo Bruno alemán qué tal muy buenas noches lo primero a analizando el partido y qué te ha parecido Argentina

Voz 0301 16:06 bueno yo creo que ha mejorado Argentina de de sistema con Messi en la media punta y los dos delanteros que lo que le está dando cosas sobre todo a nivel ofensivo o te decían tanto Gustavo tal como ahora Juan hoy en también pero también es cierto que que Argentina eh no me lo acabo de creer del todo todavía es decir en un duelo ahondar Brasil ya sé que son partidos en los que lo táctico lo las sensaciones futbolísticas no cuentan tanto oí al final de dos jugadores de de Darra de intensidad ahí de Bach que eso es lo que ha acabado marcando el partido pero las sensaciones que me ha dejado Argentina a pesar de que son cada vez más positiva en un duelo cara a cara con deudas y no los saco de ver del todo positiva porque bueno es un equipo que eh en transición defensiva cuando le hacen contraataques sufre mucho y que tampoco me lo imagino ochenta noventa minutos intentando defender porque te lo decía ahora Juan eh creo que cuando le toca defender de verdad defenderme me parece todavía vivo algo frágil como has visto a Messi hoy flojo e ha jugado un partido pues a un nivel muy muy inferior a ya no sólo a sus mejores partidos sino a lo que supera la media hay que querer esconderlo es es una tontería ya es que lo ha dicho el propio claro se reconocibles Messi hoy ha fallado una cantidad de controles que en su nivel habitual allá en tres meses de competición e hizo así tiene que haberlo de los campos y esos es muy obvio y están fatal desde el primer día lo estamos diciendo en que va muy en cuenta también te diría yo de la Copa América eso pasa siempre en la cantidad de faltas no que que hacen los equipos para acortar el el juego hoy Venezuela lo lo ha hecho mucho y además está pagando muchos los partidos por el por el bar el partido y también sobre todo en el primer tiempo ha sido un ejemplo de de eso creo que estamos viendo a nivel de vistosidad en un una Copa América no venden mejor nivel posible por lo que te digo no porque se para demasiado el juego cada decisión de batas gran muchísimo no acaba de dilucidar los los árbitros tanto de la sala Boss como el propio árbitro viendo las imágenes y al final hay demasiados partidos que que les cuesta que que en un buen ritmo de fútbol

Voz 1991 18:20 que no sirva como excusa pero tiene que ser desesperante para un tío como Messi o el propio está gráfico con el que hablábamos que está acostumbrado a jugar en el Ajax en campos que son alfombras de repente encontrasen estos patatal tales es que no es que no es ni medio normal para un torneo al nivel de una Copa América

Voz 0301 18:35 totalmente te diría que el en el el caso de hoy el campo está la yo creo poco regado oí igual el de un poco alto pero no sé si decir que estaba peor del del del otro día el de la cadena del gremio que que a uno un fallo de de Messi le pasa en un balón atrás e ir remató a las nubes y claro se hizo casi un mes de duración pero sí la verdad metida más o menos lenta des que le le bueno como si hubiera un conejo en medio del del césped les salta el balón y acaba rematando paulatinamente con con la espinilla porque porque el campo estaba el horrible mal no horrible directamente

Voz 1991 19:10 a Bruno que esperamos de ese Brasil Argentina de el del martes al miércoles de la madrugada el martes el miércoles

Voz 0301 19:16 para mi favorita la selección de Brasil no sólo porque juega en casa yo creo que porque lleva más tiempo trabajando con Tito porque al final el grupo llevaba tiempo junto y aunque haya cambiado bastante respecto al funcionamiento de del Mundial líder de la fase de clasificación de cara al Mundial es un equipo un poquito más más hecho a mí me da la sensación de que Argentina se va a resguardar un poquito porque sabiendo pues eso de la localidad de Brasil el hecho de que tiene grandes jugadores Si un centro de campo que dominó mucho yo creo que vamos a dar una versión de argentino un poquito menos dominadora con un intento un poquito menor de dominios del el partido de lo que hemos visto últimamente y a partir de ahí sobre todo en contraataques si tienes paz y los Messi agua y Lautaro intentar hacer daño creo que más o menos pueden ir por ahí los tiros aunque insisto me parece que hoy en día una selección un poquito más compacta la la brasileña que Argentina vamos con Argentina claramente no pues me sólo son la duda es si no no por Gustavo el caso era pero sí sí hombre históricamente a a ti ya lo sé pero no que que la gente nueva cada me mola también bastante la la selección argentina de hecho y no en un libro sobre la la historia del fútbol argentino oí sí sí bancarios en Argentina

Voz 1991 20:28 por supuesto yo que tengo aquí a mi derecha también también bancada Argentina sin duda gracias uno hasta mañana un abrazo luego también tenemos

Voz 0779 20:37 los nada en en treinta y siete minutos exactamente partido entre Chile Colombia veremos a ver cuál de estas dos selecciones se mete en la semifinal Javi Sánchez qué tal muy buenas

Voz 1991 20:50 qué tal muy buenas Yago estás ahí ahora mismo en el en el escenario del partido cuál es el ambiente

Voz 0451 20:58 bueno pues aquí en en la Arena Corinthians de Sao Paulo ambiente más o menos ahora mismo alrededor de diez mil personas ya dentro del estadio quedan cuarenta minutos yo te tengo que decir Yago Palacio que Le Banco a la selección colombiana evidentemente salen a todos porque pero sin duda el ambiente es espectacular el que está viviendo tanto en la previa como dentro de del está ahí yo creo que no se va a llegar a llenar esta Arena Corinthians con aforo para cuarenta y siete mil espectadores un poquito más cuarenta y seis cien

Voz 1991 21:26 yo creo que no se va a llenar nos han dicho que han vendido

Voz 0451 21:28 cuarenta mil entradas pero yo estoy viendo mucho hueco hace tan sólo quedan cuarenta minutos

Voz 1991 21:33 alguna novedad reseñable en alguno de los dos equipos

Voz 0451 21:37 bueno que vuelve Falcao la novedad es que vuelve Falcao como titular en la selección colombiana no ha Duan Zapata yo creo que lo quiere utilizar el profesor de Pekerman perdón el profesor el profesor de Carlos Queiroz como revulsivo ya en la segunda parte

Voz 1991 21:54 sí por supuesto que vuelve David Ospina después de que tuviese

Voz 0451 21:56 abandonar la concentración de la selección colombiana

Voz 1991 21:59 en unos días porque su papá estaba bastante mal y tuvo que viajar a Medellín Javito que está siguiendo a la selección de Colombia creo que este año tienen la la esperanza no las sensaciones de que están siendo una de las favoritas de las que mejor fútbol están haciendo y por qué no ser candidatos reales a la Copa América

Voz 0451 22:17 sí sin duda el nueve de nueve en la primera fase les decía mucha confianza yo no creo que estén realizando un fútbol excelso de hecho creo que no están jugando relativamente bien pero están solventando los partidos están ganando al final en un torneo en el que eran sólo tienes que ganar seis partidos eso es muy importante el fútbol de Quirós todos lo conocemos el que tienes ahí a tu derecha izquierda Palacio lo conoce de sobra todavía más yo creo que es sin duda importante una selección como Colombia se enfrente a Chile a nuestros cuartos de final veremos a ver de qué es capaz el equipo yo espero un partido bastante aguerrido bastante de contacto bueno hay que recordar una cosa ya lo saben me del día de ayer porque si llegamos a el empate al término de los noventa minutos no vamos directamente al punto de penalti

Voz 1991 23:02 gracias Javi San disfrútalo un abrazo un abrazo Yago que estaremos es sólo en cuanto a la Copa América que ya veis que hay mucho se ha currado Álvaro Benito la conexión con Italia Fico

Voz 10 23:14 ya ha salido así que Benito ha están enorme y muy bien jugador del Ajax que ha sido hoy uno de los y el sorpresa en Europa con la temporal

Voz 1991 23:23 qué han hecho con con el Ajax en en la Champions no ha dicho algo importante que ha hablado con el Ajax que la intención es seguir al menos un año más con lo cual esto

Voz 10 23:32 el conjunto holandés la próxima temporada

Voz 1991 23:35 José Palacio muy buena muy buena Yago también hemos tenido Copa africana

Voz 1038 23:38 sí hemos tenido tres partidos pero sobretodo tenemos el partidazo yo creo de esta fase de grupos que era el el grupo del Marruecos Costa de Marfil uno cero para el conjunto marroquí ha sido no sólo un partidazo por el cartel porque son dos de las el clara favorita para llevarse el título sino luego en el terreno de juego e ha estado mejor quizá al principio Costa Marfil teniendo un par de ocasiones

Voz 11 23:59 de ese claras en las que Bono el portero del

Voz 1038 24:02 tirón ha tenido que intervenir activamente pero ha marcado EE Siri por cierto Óscar Egido hoy todos los aficionados del Leganés estarán orgullosos eh porque o menú con un gol de cabeza con Nigeria le daba la clasificación a octavos a a los nigerianos otro el Lega en Siria es el que le le da el pase a octavos de final a a Marruecos que demuestra ser mucho más equipo luego ha tenido mucho mejor el balón ha sabido jugar mejor a fútbol ha tenido más de también otro jugador del Ajax ha tenido el posible dos a cero así que ha sido un gran partido que clasifica a Marruecos y buena Costa Marfil no lo deja en mala posición en Segunda con tres con tres puntos e hice la tiene que jugar en el último partido grupo precisamente en este grupo lo contaba en la presentación lo iba ganando Sudáfrica ya ha terminado el partido así uno cero el tanto ante Namibia tenía mucha presión los Bafana Bafana porque habían perdido el primer partido ir sino ganaban Ana Villa prácticamente estaban fuera de los octavos de final ahora lo que no deja el fútbol africano que mucha paz John alguno goles bonitos pero uno dejar unas cantadas terribles entre dos y esta ha sido una de ellas precisamente otra cantada espectacular lo hemos visto en el otro partido de esta de esta jornada que ha sido el Túnez uno Mali uno ya ha sido la cantada del portero tunecino dejasen era un córner desde banda izquierda córner normal puesto pues el portero es el adjetivo a su soporte

Voz 1991 25:23 debe aportarle han sido un gol olímpico con la mano del

Voz 1038 25:26 el portero volverá que luego Cars Riad conseguido marcar de falta una falta que le rebotó en la espalda y empató para Túnez pero Túnez se complica la vida uno de los campeones de África que sólo tiene dos puntos por dos empates a uno y Malí sí que se queda a un paso de de octavos y mañana también tenemos apunta te lo a las siete de la tarde un partido bueno grupo F Camerún Ghana es partidazo partidazo con presión para la gana de Thomas Party que empató en el primer partido es verdad que la Camerún de de Seedorf ganó hoy va más relajada así que tiene que salir con todas las Águilas negras lo las estrellas negras porque si no pueden despedirse de la clasificación