Álex Rins: "Cuando buscas el límite, como nosotros en cada vuelta, es fácil caerse con la MotoGP"

Voz 1 00:05 bueno es que Rafa Yago muy buenas como estamos hasta las primeras sensaciones que tal la primera jornada

Voz 1104 00:10 las mismas celo de los pilotos son fantásticas e piloto sabía tocar un poco porque Jorge Lorenzo por ejemplo hoy ha sufrido una dura caída en el FC uno está fracturado una vértebra dorsal la d6 iba a ser baja para lo que queda en Holanda y también para la semana que viene en Alemania tal y como ha comunicado oficialmente Alberto Puig es el team principal del Repsol Honda así que malas noticias para el mallorquín una temporada completamente hacia era para él pero no todos son malas noticias hay otros pilotos a los que le va mucho mejor por ejemplo Maverick Viñales ha logrado el mejor crono hoy en Moto GP con la Yamaha portantes tardó ni los servicios y Alex Rins quinto clasificado en el día de hoy incluye el año pasado segundo en una carrera espectacular en Moto GP lo que supuso su primer podio mundialista en la clase reina y que te escucha nada a estas horas de la noche la sintonía El Larguero tenía ganas de calderas coranes Rins pues estoy convencido que este domingo va a dar mucho que hablar también en Holanda

Voz 1 01:03 hola Alex qué tal buenas noches segundo podio mundialista tuvimos tiene razón

Voz 1104 01:12 buscaba una sola real la que marque el a Valentino Rossi que es lo vi fue una rueda de prensa típica en la que estamos todos más pendientes de lo que decía Rossi Márquez que es de lo que decían los integrantes del podio toda la razón del mundo

Voz 1991 01:27 hombre de va a olvidar Alex Andy cuál fue tu primer podio no

Voz 1 01:30 ya con lo que cuesta cosas

Voz 1991 01:34 bueno llegamos a un circuito con buenas sensaciones el año pasado fue muy bien no

Voz 0080 01:38 la verdad que estoy la verdad que el año pasado conseguimos unos una velocidad muy buena es una carreras súper batallado con muchísimos pilotos en el grupo delantero ir la verdad que increíble increíble increíble

Voz 1991 01:50 firmamos ya no más o menos que sea como el año pasado

Voz 0080 01:53 ya te digo que es una buena segunda posición sería sería fenomenal único que si puede ser con menos que antes del grupo mejor

Voz 1 02:01 pareja

Voz 0080 02:02 al final ha de Moto3 con vosotras motos que pesan el triple y correr muchísimo más que es mucho más delicado hombre compren

Voz 1991 02:11 veraz para Tino pero para los que lo vemos desde fuera para el espectáculo cuantos más estéis ahí metido el mejor bueno las sensaciones hoy en la primera sesión de libres qué tal

Voz 0080 02:22 ha sido muy buena han sido han sido buenos tanto el equipo como yo somos cómo ha ido hemos estado probando un poco los neumáticos que había para para esta carrera es diferente a los de Montmeló ya de cara a mañana aprobaremos el chasis que probamos test de Montmeló la semana pasada

Voz 1991 02:40 es un circuito muy Suzuki no que está muy bien a vuestras características

Voz 0080 02:44 salta muy bien no estas características es un ciclista que también lo a Yamaha yo creo que que pudiéramos ver desde luego

Voz 1991 02:53 tiene curvas muy rápidas y con riesgo de caída hoy hemos tenido la de Lorenzo hay que tener cuidado eh

Voz 0080 03:00 bueno al final como todo el mismo que tienes en otros circuitos yo creo

Voz 1991 03:06 sal lo mismo bueno es es verdad es que va vais a toda pastilla en todos los circuitos ya nada nuevo no para vosotros

Voz 0080 03:12 sí sí sí sí que es la edad los que tienen más culpa rápidas puede incrementar un poquito pero pero al final cuando buscas el límite y ahí además nosotros que que casi cada vuelta lo lo buscamos es es es ese con una moto GP así que hay que hay que estar atento hay que es vale por lo que hay que estar

Voz 1991 03:33 bueno es la octava prueba del Campeonato llegas como tercero en la general esperabas estar con estos números a estas alturas de campeonato

Voz 0080 03:40 bueno la verdad es que te te soy sincero hipo de puede ser mal no pero sí que estamos terceros estamos haciendo un gran campeonato pero o sea no es que no me lo esperaba sí que me lo esperara a la pista disfrutar mi venga lo que venga Sue

Voz 1991 03:59 pero se puede aspirar a más es decir ahora miramos la clasificación está a tan solo dos dos de Dovizioso estás a treinta y nueve de Marc Márquez podemos aspirar a estar más arriba

Voz 0080 04:09 desde luego yo desde luego que yo quiero estar más arriba pero pero me gusta ir carrera carrera desde luego

Voz 2 04:15 o cuando llegamos a Montmeló fuimos a verlo todo dijimos

Voz 0080 04:18 cuartos he me podría haber esperado detrás de Trulli las últimas cuentas atacarle pero quise hacer mi carrera no no pensé en el campeonato oí la final aquí pues será más de lo mismo ya se verán las circunstancias que se den pero intentaré hacer mi carrera e intentaré ganar

Voz 1991 04:39 a darlo todo para ti como para la gran mayoría el gran rival a batir es Marc Márquez

Voz 0080 04:45 bueno Marc es un es un rival que quedara así a bote pronto es el que más gente más fuertes en el los

Voz 1991 04:52 bueno tienes amar por delante tienes a Dovizioso pero el ver por detrás a un tío como Valentino Rossi no lo vamos a negar mola

Voz 0080 05:00 bueno modo mola desde allí arriba la Mola haberse tercero pero pero ya te digo intento e intento no pensar mucho en tenemos tenemos mucha pena por delante y además y al cien por cien no no no puedo estarán en la curva o una carrera pensaron ahora sí adelantó a esta me pongo un campeonato venga lo que tenga será

Voz 1991 05:22 hombre lo lo que realmente mola es estar en el grupo arriba el tener opciones que te tengan respeto en el en el Mundial que esos significa que se están haciendo las cosas muy bien

Voz 0080 05:34 bueno al final el año pasado acabamos haciendo gran año y este año pues hemos estado con con buena forma no es sí que es verdad pues que me me me hago cada carrera más ver una carrera estoy ahí Illescas esto sí que mola malita

Voz 1104 05:52 ahí está de las cosas que Molanes es una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes para el año que viene todos los asientos son los principales doscientos están ya asignados pero me consta que ya hay movimientos de cara al mercado dos mil veintiuno y que a veces una de las piezas más codiciadas del te ves tú vales en ese dos mil veintiuno como te gustaría estar

Voz 0080 06:12 de aquí a dos mil veintiuno ha de llover y sea de hace mucha calor e estáis en ello reconoce melón es estamos en ello desde luego estamos en ello mi manager estás estamos viendo ya así a ver al final yo pienso tú que yo estoy estoy de coño he la verdad que es un equipo equipo genial compaginamos muy bien no así que me gustaría me gustaría me gustaría estar aquí desde luego algo más

Voz 1104 06:40 nada más me quedo con esa proseguir muy buena

Voz 1 06:43 pues nada ya tienes tu Carmela de nada la el domingo

Voz 1104 06:50 ya grupo poetas que no te gustan a ti que a nosotros nos encanta

Voz 1 06:54 sí lo que pasa es que lo vamos a titular Suzuki estoy de coña te parece este dejó en blanco el tercero

Voz 1104 07:05 pero yo creo eso porque para mantener desde que yo te digo que tiene muchas novias que es uno de los pilotos del momento

Voz 1991 07:13 paso palabra Allen mil gracias que vaya doce novela el domingo en como mínimo a repetir lo del año pasado un abrazo muchas gracias dado este tío va a ganar el Mundial tarde o temprano eh

Voz 1104 07:24 hombre tiene un aire en todos está Marmara que esto Javier Parrilla y no sabemos cuántos años estará Mar pero tiene pinta de que muchos pero sí que va a ser uno de los grandes rivales de Marc ya lo es este año a consiguió su primera victoria mundialista en Austin Texas aquel día ganó gracias a quemar se cayó cuando marchaba líder destacado pero está en disposición de plantarle batalla amargue quién sea de tú a tú hasta final de carrera además de los que era espectáculo la carrera de Montmeló venía remontando ganando ocho posiciones por carrera es puro lujo puro espectáculo no se clasifica bien los sábados

Voz 0080 07:58 sí

Voz 1104 07:59 pero luego recupera los domingos el día que sea clasificarse realmente bien en parrilla va a estar ahí de principio a fin y además como has visto es un tío muy divertido

Voz 1991 08:07 sí la verdad es que da gusto charlar en general con todos los pilotos del Mundial de motociclismo gente accesibles súper natural y súper normal da gusto Mela algo más

Voz 1104 08:18 sí sí comentarte que hoy Mar Márquez solamente ha sido séptimo trabajando pensando en la carrera del domingo a hacerme justo por delante yo Amir que las otras categorías moderación más rápido en dos con Navarro quinto como mejor dos españoles ya les Márquez noveno recordó los Carles Márquez llega líder eh por vez primera en la categoría de Moto2 y Moto3 el más rápido ha sido el checo conocen con Marco Ramírez X como el mejor de los nuestros

Voz 1991 08:41 milita mañana contamos cómo han ido las calificaciones un abrazo