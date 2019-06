El Larguero: Tercera parte (28/06/2019)

Voz 2 00:00 vamos ponerme

Voz 3 00:22 dado de fichajes Pedro Fullana qué tal muy buenas noches Yago muy buena empezando

Voz 1991 00:27 por la presentación de Marcos Llorente al que le han dado dorsal

Voz 4 00:31 si hereda el catorce de Rodrigo marcó Llorente que viene para sustituir al centrocampista se marchará al Manchester City así que no sólo le va a sustituir sino que además va a llevarse número de cara a la próxima temporada un dorsal también histórico en el Atlético de Madrid lo llevó la última temporada Rodrigo antes Gabi y también el técnico Diego Pablo Simeone en su momento en su estancia en el conjunto rojiblanco como futbolista veinticuatro años cinco temporadas ha costado cuarenta millones y habla precisamente de Simeone Marcos Llorente en su puesta de largo

Voz 5 01:02 pero como decíamos el Cholo que no sepáis es un grandísimo entrenador con un carácter muy hizo una capacidad enorme de de transmitir su fútbol a sus jugadores eh yo estoy encantado de estar aquí de de ponerme a sus órdenes si de aprender todo de él que bueno pues tanto él como el proyecto que lo tienen en conjunto de este club es algo que me atraía mucho hoy en cuanto saltó el el interés del club por mí no no duda en venir

Voz 1991 01:32 bueno de hecho creo que marcó Llorente nunca ha tenido duda cuando el Atlético de Madrid se puso en contacto para ver si podía ser posible el dijo que que para alante y tiene la plena confianza del club tiene la plena confianza de Simeone ahora sólo falta que que funcione ha hablado también Cerezo no

Voz 4 01:48 sí porque como Andrea Berta tienen mucho trabajo o cerrando los frentes que tiene abiertos para reforzar la plantilla antes de que se vuelva al trabajo la próxima semana enseguida hablamos de el último que es renal lo dio el lateral brasileño que ya ha cerrado su contrato con el Atlético de Madrid pero antes escuchamos a Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid que hoy se ha puesto el traje de director deportivo y así ha destacado las cualidades de Marcos Llorente

Voz 6 02:09 Marcos es un mediocentro de contención con capacidad también para jugar de zaguero destacando su capacidad de anticipación e intocable e intuición a lo que suma llegada pegada y sobre todo gol

Voz 1991 02:23 bueno sobre todo gol sobre todo gol

Voz 3 02:26 el director deportivo un poco un poco raro

Voz 6 02:28 Enrique Cerezo firman al pivote defensivo y lo que tiene gol

Voz 3 02:32 director deportivo empanada o porque desde luego no no no es la mejor cualidad de Marcos Llorente que alguno venderá por supuesto pero sobre todo gol no

Voz 7 02:39 es en fin en va a llegar

Voz 1991 02:42 y no

Voz 4 02:43 sí renal Lodi el lateral de veintiuno años brasileño un lateral zurdo de bastante producción ofensiva de largo recorrido veloz uno de los que estaba en las principales quinielas dentro de las

Voz 1038 02:57 secretaría técnica del Atlético de Madrid

Voz 4 02:59 cerrado el acuerdo con el Atlético Paranaense brasileño ha jugó cuarenta y nueve partidos oficiales con el equipo con la primera plantilla marcado

Voz 1038 03:07 cuatro goles ha dado ocho asistencias estaba ahora

Voz 4 03:09 mismo jugando la Copa Libertadores el club ya ha comunicado el principio de acuerdo ese va a cerrar todo en cuanto pase reconocimiento médico sea desbloqueado la negociación que días atrás estaba bloqueada porque habían rechazado la oferta de veinte millones la han subido sea cerrada la operación en torno a los Veinticinco firma por cinco temporadas según ha podido saber la Cadena SER y bueno así el Atlético de Madrid desencallar uno de los frentes que tiene abiertos y que Simeone ya había exigido para comenzar la pretemporada al menos o a un efectivo bien el lateral zurdo sí puede ser el lateral diestro el asunto de Hermoso

Voz 1991 03:42 en cuanto al resto de futuribles que contamos

Voz 4 03:45 bueno pues ya tienes tres fichados y oficiales Felipe Monteiro Marcos Llorente renal Lodi cerrados y no oficiales Héctor Herrera Joao Félix se avecina la semana de las cláusulas porque esta semana que en el City va a depositar la de Rodrigo el Barça va a perfilar ya el asunto Griezmann y el Atlético de Madrid va a cerrarlo de Joao Phoenix las prioridades tras cerrar

Voz 1038 04:05 uno de los dos laterales zurdos es cerrará

Voz 4 04:08 era el lateral derecho se miedo bastante complicado por no decir imposible porque el Barça va a pedir mucho

Voz 1991 04:14 el albanés del NAP

Voz 4 04:16 el ese es el mejor colocado hay algún alternancia más también urge cerrarlo de Mario Hermoso el español ahora sí parece que asume que va a tener que bajar la cláusula pero el Atlético de Madrid sigue ofreciendo poco más de veinte millones le da al español varios días si no se va a la caza ya de una alternativa de Blind que es el mejor colocado para reforzar al equipo Mari hermoso llegaría gratis la próxima tempo

Voz 1991 04:36 ah gracias Fullana esta mañana hasta mañana

Voz 7 04:39 no Lodi

Voz 0301 04:43 sí al izquierdo bastante podemos decir que un jugador de carácter plenamente el objetivo está jugando en el Atlético Paranaense había lo dicho la Recopa Sudamericana con Bruce Lee acababa de debutar en la Copa Libertadores señor dar la eliminatoria ante Boca Juniors pero entendemos que ya no la va a jugar de pasada forma parte de del Atlético de Madrid en el lateral izquierdo pero muy muy ofensivo de dicho en alguna ocasión ha llegado a jugar de volante de de extremo zurdo llega sin parar por la por la banda llega por sorpresa de a nivel físico un motor ahí importante y tiene buena pegada también de un futbolista que que no tiene problemas para en cuanto a opción de remate aunque sea fuera de del área pegarle al balón porque tienen éxito buen golpeo de la pelota

Voz 1991 05:28 pero te parece jugador ya para llegar y ponerse a jugar en el Atlético de Madrid nivel Atleti

Voz 0301 05:33 yo creo que lo va a pasar mal los primeros meses sobre todo para ponerse el traje el mono del Atlético de Madrid en el aspecto sobre todo defensivo me parece que es única aunque sube con muchísima alegría al al ataque que Simeone le va a pedir otra cosa seguramente pedir que mira mucho más esas vidas no quiere decir las verdades de los equipos de Simeone no no sean ofensivos pero que para ponerse el mono de la Roja el rojiblanco el del Atlético de Madrid hay que dejen muy bien

Voz 8 06:04 sobre todo si juegas en la apaga y creo que ahí

Voz 0301 06:07 ayer eran los iba a tener que pasar un proceso de aprendizaje que no va a ser excesivamente rápido me daba sensación

Voz 1991 06:13 ya sabemos cómo está el mercado pero veinticinco millones de euros un precio ajustado

Voz 0301 06:18 es pata dinero eh Goodall sí sí pudo lista que no que no ha jugado en Europa que todavía no ha debutado en competición europea me parece dinero pero es una es una apuesta por un futbolista muy joven veintiuno años que lo normal es que crezca a poco que les vaya más o menos bien el fichaje al Atlético de debajo de un futbolista que se podría revalorizar por la por la verdad que que tiene es una apuesta pero insisto que conlleva cierto riesgo que creo que por un jugador de veintiuno años que todavía no ha pisado Europa y que no juega por ejemplo en la selección que no tiene un nivel súper súper destacado alquilado el paga un buen dinero el Atlético

Voz 3 06:54 después de ciento veintiséis Félix con diecinueve años me parece a mí que esto no no parece tan veremos veremos si funciona no que esto el tiempo al final acaba poniendo a cada uno en su sitio gracias Bruno abrazo

Voz 8 07:04 por otro hasta luego en el Real Madrid varios frente

Voz 1991 07:08 es abiertos como por ejemplo un portero que puede llegar al conjunto blanco Kevin Fernández qué tal muy buenas

Voz 1264 07:14 qué tal ya o como está algunas Antonio Civera

Voz 1991 07:17 el portero de la sub veintiuno que lo está haciendo fantástico estaría interesado en Real Madrid en hacerse con sus servicios no

Voz 1264 07:23 sí lo hemos contado en SER Deportivos me decían desde el Alavés que en los últimos días se ha interesado el Real Madrid por si Vera recordemos que es el portero suplente de Fernando Pacheco en el Deportivo Alavés pero se ha hecho con la titularidad en la sub-veintiuno después del segundo partido hoy desde el Alavés me reconocían que el Real Madrid ha preguntado que está interesado en él no descarta tan que se pueda abrir negociaciones próximamente series con el jugador porque parece que puede ser la idea del Real Madrid que si a Payá al Castilla no sería para el primer equipo que sea el portero del Castilla fue como tercer portero del equipo de Zinedine Zidane pero vaya al Castilla aunque hay un par de matices sobre todo uno Yago bastante importante

Voz 1038 08:05 Civera pertenece al Deportivo Alavés

Voz 1264 08:07 hasta hace dos temporadas pero el Valencia cuando el traspaso se guardó una opción para poder recomprar lo cada verano ahora mismo el Valencia podría recomprar así era por una cantidad me dicen entorno a los tres millones de euros por tanto ni mucho menos es una operación fácil pero sí que es verdad que el Real Madrid está interesado en el ahora portero suplente del Deportivo Alavés

Voz 1991 08:31 pues veremos si viendo el Valencia que hay interés por parte del Real Madrid sea ejercen esa opción de de compre hacen con los servicios del jugador para recuperarlo au sino si dejan que negoció el Real Madrid y en el caso de que consideren oportuno que que llega un nuevo portero al al global iremos contando gracias Kevin déjame Yago

Voz 1264 08:51 segundos porque después de esta noticia que hemos contado a mediodía me preguntaba mucha gente esto no quiere decir que se vaya a hacer nosotros contamos la información el interés que hay en el Real Madrid por este jugador no queremos decir que ese vaya a hacer porque nosotros contamos las noticias quiero decir lo que nosotros no ficha Bonnie hacemos los equipos pero que sí es verdad que hay ese interés y luego ya está en función de los clubes decidir si finalmente sí verá u otro portero que llega al Madrid simplemente eso

Voz 1991 09:16 muy bien aclarado porque muchas veces se da información de cosas que están pasando no significa que sea decisión nuestra sino que una uniese no tiene porque concretarse siempre

Voz 3 09:26 pase lo que pase todo lo contamos Kevin abrazo habrá

Voz 1264 09:28 Yago buenas noches Antón Meana que también buenas

Voz 3 09:31 hola buenas noches Éramos pocos y llego si hubiera o pueden llegar siquiera

Voz 0231 09:34 ya te digo eh es un momento importante del verano porque si vienes Iberia qué pasa con Clooney qué pasa con Luca Zidane la portería está bien cubierta con Courtois y con Keylor sería uno más en el culebrón de los portes

Voz 3 09:46 sí sí ahora mismo están cuatro dejarían cinco juegue de marginal la pretemporada con las cinco porteros viajando a la a las giras bueno en fin curioso el tema por lo menos no

Voz 0231 09:59 ya te digo ya te digo el otro ella contaba Herráez no que no ve Zidane al un como portero suplente del Madrid a ver quién está mejor para ganarse el puesto de tercer portero esta noticia de Kevin puede mover un poquito más el baile de porteros bueno a la operación

Voz 7 10:13 salida en el Real Madrid con matices como esta posible llegada de de exhibiera Mayoral destino Real Sociedad tiene toda la pinta ideó al al Milán no

Voz 0231 10:24 sí yo a lo mejor estoy haciendo unos números que me parecen muy buenos pero creo que el Madrid está ganando un dineral tremenda este verano cuarenta por Marcos Llorente va a ganar cuarenta y cinco por Mateo Kovacic más de veinte por Raúl de Tomás hoy hemos sabido que otros veinte por Theo Hernández al Milán serán entre doce y quince lo de Mayoral a la sociedad estamos hablando de que supera los cien millones de euros en ventas y no ha sacado a los dos más caros que son Gareth Bale James Rodríguez lo de Theo para el Milán es un viaje sin billete de vuelta traspasado seis temporadas al equipo de San Siro Se marcha Un

Voz 1038 11:04 jugador que vino por veintiséis millones de euro

Voz 0231 11:06 hemos fichado del Atlético de Madrid y que nunca fue el que se vio en Vitoria no ha sido posiblemente el jugador más centrado los dos últimos años a pesar de que ha estado en San Sebastián Teo no tiene sitio en este Real Madrid y se marcha al Milán también sea marchara San Sebastián cedido Martín bodegas después de renovar luego te lo contará es una situación extraña esta la del Madrid que está muy parado vendiendo muy bien haciendo mucho dinero y eso les permite de de encaja KAS suficiente para que el mes de julio y de agosto sea el medio centro que busca Zinedine Zidane

Voz 3 11:41 Roberto Ramajo hola qué tal buenas noches hola buenas que llega o de Jarno

Voz 9 11:48 si no es así saludar a como saludamos en en el Larguero debería de haber llega a es enseñarles sí aquí en Donosti Alía

Voz 1825 11:58 ahora mismo no está cerrado pero si está a punto de cerrarse hay un pequeño matiz económico que está frenando la operación y que hace que a estas horas de la noche no sea oficial pero es verdad que se va a hacer oficial en las próximas horas la cesión por dos temporadas sin opción de compra de llegar a la Real Sociedad el deseo del jugador era de San Sebastián el Madrid será respetado ahora tocaba negociar con la Real Sociedad de los términos de esa de esa cesión primero bares no vale hasta el dos mil veintitrés con el Real Madrid después llegará la segunda parte de la operación que es la cesión por dos temporadas a la Real Sociedad el club txuri urdin se hace cargo de la ficha completa del jugador con lo cual la operación el puedes a a la Real en dos temporadas alrededor de los cinco millones de euros el Madrid se guardaría la posibilidad de que el próximo verano después de la primera temporada si necesita lo puede recuperar pagando una indemnización al conjunto txuri urdin Otro de los matices de la operación es si entra o no entra finalmente la cláusula del miedo llamada es decir que la próxima temporada cuando las ha jugado frente al Madrid no pueda jugar o dejar la real no la quería incluir porque la pagar la ficha del jugador pero el Real Madrid en todas las sesiones la incluye así que intuimos que tendrá cláusula del miedo el futbolista noruego que la próxima semana está ya en San Sebastián el día ocho va a comenzar la pretemporada en Zubieta a las órdenes de inmernada y será el quinto fichaje de la Real Sociedad para esta próxima tiempo

Voz 3 13:20 Prada gracias Ramajo abrazó a Ajuria o Meana por completar

Voz 7 13:25 tenemos que hablar de ese convenio que deberían firmar Liga y Federación lo deberían hacer

Voz 1991 13:31 antes del domingo porque tenemos el sorteo del calendario el jueves como no lleguen esa convenio igual no podemos encontrar con que no hay condicionantes a ese sorteo igual el día diecinueve agosto para hoy la temporada a un Madrid Barça

Voz 0231 13:45 sí yo creo que van a llegar a un acuerdo pero a lo mejor soy optimista porque me lo transmitió el otro día el CSD y María José Rienda hablando con ella en el manotazo después de la reunión del mar antes pero hoy no ha habido avances la Liga considera más información de la Cadena Ser que ya no puede ceder más que ha cedido todo lo que podía en esta negociación pero sin embargo la Federación cree que no se ha andado los pasos suficientes para firmar el nuevo convenio el convenio caduca el día treinta es decir el domingo hoy no se han reunido de hecho ni estaban en Madrid los que tenían que ir a la Reunión veremos si el lunes se pueden reunir pero desde la Federación dicen que ellos están muy por la labor de firmar ese convenio que quieren que es bueno un convenio de coordinación entre la ligue la Federación pero que no se han cumplido los plazos que ellos piden es decir que la Liga no le dice a la federación en cuanto gana por los lunes cuánto gana por jugar los viernes como es su contrato con prolija como es su contrato con la sección de club de fútbol femenino por eso aparte de que no quitan un par de denuncias que molestan a la Federación no se firma el convenio Isi como tú dices no hay convenio antes del jueves la Federación no tendría que respetar ninguno de los múltiples condicionantes que pone la Liga cada sorteo todos los oyentes saben que los sorteos de la Liga no son puros hay trescientos condicionantes que si el Madrid Barça de Aída en noviembre que si el de vuelta en marzo que si este partido no se juega en la jornada uno que no se en la jornada dos que el calendario sea asimétrico bueno pues si no hay convenio de coordinación el jueves no habría condicionante de la Liga y la Federación haría un sorteo puro en el que

Voz 1991 15:20 vete a saber qué sale por tanto yo creo que

Voz 0231 15:23 la Liga va a terminar cediendo más todavía firmará

Voz 1991 15:27 por tanto conseguirá tener esa

Voz 0231 15:29 ese poder en el sorteo del jueves va a ser una

Voz 1991 15:31 semana de interesante en el serial de gallego en Hora veinticinco con Ruby Tebas va a estar bien eh

Voz 3 15:38 estará listo hasta el jueves

Voz 1991 15:40 vamos a tener sería la que si Ana fijo eh

Voz 10 15:43 a esta hora del viernes no han avanzado lo suficiente no hay acuerdo para firmar el convenio bueno pues eh

Voz 1991 15:49 estar atentos a Hora veinticinco Deportes

Voz 0231 15:53 abrazó hasta mañana chao por cierto en diez mil

Voz 1991 15:56 todos debería empezar en la Copa América el partido de cuartos de final entre Colombia y Chile Chile pero se va a retrasar Javi Sánchez muy buenas de nuevo

Voz 1284 16:04 qué tal vamos estamos de lo que está pasando

Voz 11 16:07 bueno pues es lo que está pasando es que por la caravana el autobús de la selección chilena no ha podido llegar a tiempo al Arena Corinthians no el partido va a comenzar con veinte minutos de retraso ahora mismo acaban de saltar a la selección chilena al terreno de juego hacer entrenamiento y bueno la capital ha sido increíble sobre todo evidentemente de la gran parte afición colombiana aquí cuando la lucha por la megafonía se ha escuchado un bochorno total a la selección chilena

Voz 1991 16:36 bueno pues a la una y veinte minutos más o menos está programado

Voz 7 16:40 que empiece ese partido entre Chile

Voz 1991 16:44 Colombia hay alguna novedad lo contamos gracias Javi hasta luego

Voz 11 16:47 hasta los cincuenta

Voz 3 18:38 de basket para hablar del Eurobasket femenino hemos jugado el segundo partido de la fase de grupos y hemos vuelto a ganar Javier seis o qué tal muy buenas hola Yago buenas noches pero nos ha costado ella no lo advertía el seleccionado

Voz 1991 18:53 por Lucas Mondelo que ojito con Gran Bretaña que venía como Cenicienta pero de eso nada hoy nos lo ha puesto complicado hasta el final lo los hemos despegado eh

Voz 1982 19:03 bueno hay que recordar que ha habido un empate a cincuenta y siete a solo dos minutos para para al final no entonces bueno pues España efectivamente ha sufrido mucho para para ganar este este partido Gran Bretaña es un equipo duro ya en la preparación quedó claro en la primera parte bueno nulo tiro exterior de España solo aguantaban Laura Nicholls y Astur duro las pívots y Marta Shanghai que ayer consiguió treinta y un puntos hoy cero puntos en el descanso luego más de lo mismo en el tercer cuarto y luego en el último empate como digo a cincuenta y siete menos mal que ha habido un triple de Oubiña y una canasta de Silvia Domínguez que han desequilibrado el partido bueno segunda segunda victoria eso nos viene a cuento para que Laura Nicholls nos contaba que este equipo parece la podemos escuchar nunca se rinde y eso ha sido claro a la hora de conseguir esta segunda victoria

Voz 19 19:55 sido un partido que hasta los últimos segundos estamos empatadas parecía que no desde el principio no salen las cosas como como estamos acostumbrados pero bueno sí está claro que una de las fortalezas de de esta selección bueno de este equipo es que no nos rendimos da igual quien contra viento contra contra todos estamos ahí siempre no con con cabeza Aperribay luchando se a mi resume

Voz 1991 20:13 segundo partido segunda victoria hay buscamos el pleno el domingo Saisó contra Letonia

Voz 1982 20:20 pues sí a las cinco y media de la tarde en cinco y media de la tarde Letonia España jugamos contra el anfitrión uno de los anfitriones de este campeonato bueno las cuentas son claras Si España gana este partido será primera de grupo y por tanto pasa pasamos directamente a cuartos de final estrés del gran

Voz 3 20:37 a objetivo bueno una derrota que Hungría que

Voz 1982 20:39 complicarse mucho para que no quedáramos segundas de grupo pero como digo cinco y medio

Voz 1991 20:44 lo controlar cinco y media contra Letonia domingo

Voz 1982 20:47 no para buscar la primera posición del grupo inclasificable directamente para los cuartos de

Voz 3 20:53 gracias hasta mañana mañana Álvaro Benito qué tal muy buena algo que tal línea AVE si te pillaba ahí que estaba ves no ibas a la Fórmula uno en las que voy a la carne pescado sea sorteado el calendario de vamos el lo malo el cuadro de

Voz 1991 21:11 la de Wimbledon no es camino fácil para Rafa eh eh que yo recuerde

Voz 1038 21:15 en unos cuantos Grand Slam disputando Rafa Nadal desde que debutara fíjate en Wimbledon en el año dos mil tres es han pasado dieciséis años el más duro en primera ronda frente al japonés su vital que debería de ganar sin demasiados problemas pero los problemas y nunca mejor dicho aparecerían en segunda ronda todo esto es hipotético porque después hacemos los cuadros y después pasa lo que pasa que sorpresas en segunda ronda sería aquí

Voz 7 21:35 aquellos que más allá de

Voz 1038 21:38 tener una actitud que no aprueba la gran mayoría del circuito es un es un tenista con muchísimo talento cuyo juego salta muy bien a la hierba en Wimbledon hace cinco años gana nada

Voz 1991 21:47 pienso de hecho Kyrgios si dejase de comportarse como un imbécil muchas veces sería un gran tenista

Voz 1038 21:51 absolutamente y más en superficies rápidas no tanto en tierra batida pero en dura cien Yerba donde insisto hace cinco años gana Nadal sería segunda ronda quiere giros en tercera que es un canadiense que juega muy bien no Tsonga que es un veterano francés que juega muy bien sobre hierba en octavos sería Childs en cuartos Tim es semifinales Federer la Djokovic es decir

Voz 3 22:11 primera ronda el resto son huesos

Voz 1038 22:14 huesos más duros un poquitín menos duros pero siguen siendo duros ninguno blando

Voz 1991 22:18 en fin bueno Rafa Rafa

Voz 1038 22:21 ya no dijo Toni Nadal hace unos días aquí en el Larguero contigo que el Sevilla mejor que hace un año donde llegó a la semifinal frente a Djokovic hoy ha vuelto a perder en otro encuentro de exhibición no han jugado ningún partido oficial previo sobre hierba antes de Wimbledon hoy ha caído frente a April hay que recalcar que Nadal ha ganado dos veces en Londres pero es la superficie donde muestra más debilidad aquí por ejemplo la ganado sintaxis le ha ganado dos veces y les Moore le ha ganado Kyrgios también da siempre no hay catorce españoles diez en categoría masculina cuatro en femenina destacar en femenina la presencia de Garbiñe Muguruza que en muchas ocasiones no se cuenta con ella pero aquí ganó hace dos años hice enfrente hería en una hipotético duelo de tercera ronda ante la número uno del mundo Ashley Barthe

Voz 1991 23:01 va a estar bonito pero no va ser fácil retenido adiós Fórmula uno Manu Franco qué tal muy buenas

Voz 1385 23:06 qué tal cómo estás Gran Premio de

Voz 1991 23:09 el austríaco hemos tenido en la primera sesión de entrenamientos libres buenas sensaciones de Carlos Sainz pero va salir último

Voz 1385 23:15 pues sí muy buenas muy buenas sensaciones quinto nada menos el piloto madrileño y no vas a salir último pero casi probablemente penúltimo ver ahí por porque los dos el piloto de Renault que él quiere recomponer el año pasado el timo Carlos cambian de de motor en Mclaren llevarán ojo Torres evolucionado que tiene algo más de diez caballos que el anterior me refiero y eso es bueno es una buena noticia pero la mala cómodo es que sale la parte trasera de la parrilla yo creo que hay que quedarse con las buenas sensaciones que hace con que hay un paso adelante clarísimo de Mclaren con respecto a otros años y también tenemos dos Renault iba a tomar este Gran Premio como un gran premio de transición ver hasta dónde puede llegar en la remontada Carlos Sainz pero pero yo creo de son buena no más allá de que salta la a la parte trasera

Voz 1991 23:59 a qué esperamos mañana para la calificación quiénes son los grandes favoritos

Voz 1385 24:03 bueno pues había logrado el mejor tiempo Charlie Claire Sebastian Vettel con el otro Ferrari ha vuelto a cometer un error y ha sido séptimo por otra parte hay que tener en cuenta que que Lewis Hamilton ha sido cuarto en cualquier caso volverá a haber una lucha entre entre más clave entre Mercedes perdón Ferrari con un poquito de favoritismo esta vez hacia Mercedes pero no tanto como en otras ocasiones yo puesto quizá porque echarle que les dé la sorpresa

Voz 20 24:27 y bueno pues sí

Voz 1991 24:30 veremos si no no Leclerc me gusta eh y me parece un piloto que rápido que es inteligente además que le va bien va a estar bueno ya lo va a estar este año pero va a estar peleando muchos años por ganar un título

Voz 1385 24:42 sí sí sin ninguna duda es en Ferrari y en todo el doble tiene como el sustituto el heredero natural de ello yanqui que recordemos el piloto que que perdió la vida tras el aquí en dos mil catorce pero que pudo haber ido a Ferrari también ha estado destinado a ser piloto de Ferrari de alguna manera Charles Claire está como tomando el relevo es el de esa mística que rodea pero bueno todo el mundo en Ferrari lo cree así íbamos a ver si si es cierto porque Sebastian Vettel he aunque es un Petra campeón del mundo desde luego este año no está a nuestra altura

Voz 1991 25:12 igual cuando lo deje a mi hermano Raikkonen

Voz 7 25:15 a me me hago de claqué

Voz 1284 25:17 bueno digamos que me hago eh

Voz 1385 25:19 él es decir de existe que no es decirlo así talento quizá pero es un tipo un poquito más tranquilo de quienes un poquito eh

Voz 21 25:28 pasa nada quiero decir que yo me adapto a cualquier innovación esto es Diego yo diría Gallo de noche no como dicen

Voz 1385 25:36 tenemos que ser exactos del piloto que venga a cenar Urquía aquí a nuestro restaurante que portero que estamos esperando correr a todo bueno decirme

Voz 1991 25:43 antes de que me vaya de vacaciones promete y lo digo públicamente que me paso a ver la casa de manolos

Voz 1284 28:58 uy qué ha fallado muy buenas cómo estamos qué tal las primeras sensaciones que en la primera jornada

Voz 1104 29:03 las minas de los pilotos fantástica se piloto saquito con un poco porque Jorge Lorenzo por ejemplo hoy ha sufrido una dura caída en el F1 esa fracturado una vértebra dorsal la d6 iba a ser baja para lo que queda de cine hecho en Holanda y también para la semana que viene en Alemania tal y como ha comunicado oficialmente Alberto Puig es el team principal del Repsol Honda así que malas noticias para el mallorquín una temporada completamente así era para él pero no todo son malas noticias hay otros pilotos a los que les va mucho mejor por ejemplo Maverick Viñales ha logrado el mejor crono hoy en Moto GP con la Yamaha portantes cuartas Dani López Prusia Andrea Dovizioso y Alex Rins quinto clasificado en el día de hoy incluye el año pasado segundo en una carrera espectacular en Moto GP lo que supuso su primer podio mundialista en la clase reina y que te escuchen a estas horas de la noche la sintonía El Larguero tenía canas de calor con Alex Rins pues estoy convencido que este domingo va a dar mucho que hablar también en Holanda

Voz 1284 29:57 hola Alex qué tal buenas noches buenas noches estaba segundo podio mundialista

Voz 0080 30:03 esta tierra

Voz 1104 30:05 juega no es por la que marque el a Valentino Rossi queda es lo vi fue una rueda de prensa típica en la que estamos todos más pendientes de lo que decía Rossi Márquez que es lo que decían los integrantes del podio todo el mundo

Voz 3 30:20 hombre de va a olvidar Alexander y cuál fue tu primer podio no

Voz 1284 30:23 ya con lo que cuesta cosas

Voz 3 30:27 bueno llegamos a un circuito con buenas sensaciones el año pasado fue muy bien no

Voz 0080 30:31 sí la verdad que sí la verdad que el año pasado conseguimos una velocidad muy buena es una carreras súper batallar con muchísimos Gil otros en el grupo delantero

Voz 31 30:40 sí la verdad que es increíble increíble increíble

Voz 3 30:43 firmamos ya no más o menos que sea como el año pasado

Voz 0080 30:47 ya te digo una segunda posición sería sería fenomenal

Voz 1284 30:51 el único que puede ser con menos gente no

Voz 0080 30:53 el grupo mejor

Voz 8 30:56 al final ha como las demás

Voz 0080 30:58 tres extras motos que pesan el triple y correr muchísimo más

Voz 1284 31:01 sí

Voz 0080 31:02 es mucho más delicado hombres al esto compre

Voz 3 31:04 veraz para Tino pero para los que lo vemos desde fuera para el espectáculo cuantos más estéis ahí metido mejor pero bueno las sensaciones hoy en la primera sesión de libres qué tal

Voz 0080 31:15 han sido muy buena angina sido han sido buenos tanto el equipo como yo somos como árido hemos estado probando un poco los neumáticos que había para para esta carrera es diferente a los de los de Montmeló ya de cara a mañana aprobaremos el chasis que probamos de Montmeló la semana pasada

Voz 1991 31:32 es un circuito muy Suzuki no que se adapta muy bien a vuestras características

Voz 0080 31:38 está muy bien no estas características si quiere quedar bien a Yamaha yo creo que que pudiéramos a ver desde luego

Voz 1991 31:46 tiene curvas muy rápidas con riesgo de caída hoy hemos tenido la de Lorenzo hay que tener cuidado eh

Voz 0080 31:53 bueno al final como todos al mismo ritmo que tienes en otros circuitos yo creo

Voz 3 31:59 sal lo mismo bueno sí es verdad es que vais a toda pastilla en todos los circuitos ya nada nuevo no para vosotros

Voz 0080 32:05 sí sí sí que es verdad es que tienen más culpa rápidas puede incrementar un poquito pero pero al final cuando buscas el límite y además nosotros que casi cada vuelta lo lo buscamos es ese con una Moto GP así que hay que hay que estar atento hay que está vale por lo que hay que estar

Voz 1991 32:26 bueno es la octava prueba del Campeonato llegas como tercero en la general esperabas estar con estos números a estas alturas de campeonato

Voz 0080 32:33 bueno la verdad es que te te soy sincero hipo de puede ser mal no pero sí que estamos terceros estamos haciendo un gran campeonato pero o sea no es que no me lo esperaba sí que me lo esperara a la pista disfrutar mi venga lo que venga

Voz 1991 32:52 pero se puede aspirar a más es decir ahora miramos la clasificación está a tan solo dos dos de Dovizioso estás a XXXIX de Marc Márquez podemos aspirar a estar más arriba

Voz 0080 33:02 desde luego yo desde luego que yo quiero estar más arriba pero pero me gusta ir carrera carrera y desde luego o cuando llegamos a Montmeló fuimos a darlo todo hicimos cuartos me podría haber esperado de tras las últimas cuentas atacarle pero quizás en mi carrera no pensé en el campeonato oí la final aquí pues será más de lo mismo que ya se verán las circunstancias que se den pero intentaré hacer mi carrera

Voz 8 33:30 intentaré ganar

Voz 0080 33:32 y a darlo todo para ti como para no

Voz 1284 33:34 la gran mayoría el gran rival a batir es Marc Márquez

Voz 0080 33:38 bueno Marc es un es un rival que quedara así a bote pronto es el que más gente más fuertes en el celuloide

Voz 1991 33:45 bueno tienes por delante tienes a Dovizioso pero el ver por detrás a un tío como Valentino Rossi no lo vamos a negar mola

Voz 0080 33:53 bueno modo mola desde allí arriba la moda haberse tercero pero pero ya te digo intento intento no pensar mucho en tenemos tenemos mucha pena por delante y además estar al cien por cien no no no puedo estarán en la curva o una carrera pensaron ahora se adelantó a esta me pongo es uno el campeonato venga lo que tenga será

Voz 1991 34:15 hombre lo lo que realmente mola es estar en el grupo arriba el tener opciones el que te tengan respeto en el en el Mundial que esos significa que se están haciendo las cosas muy bien

Voz 0080 34:27 bueno al final el año pasado acabamos haciendo un gran año

Voz 1991 34:30 sí

Voz 0080 34:31 estado con con buena forma no es sí que es verdad pues que me me me hago cada carrera más ver una carrera estoy ahí ileso esto sí que mola esto es esto es lo que me Lita

Voz 1104 34:46 todas las cosas que Molanes es una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes para el año que viene en todos los asientos son los principales docientos están ya asignados pero me consta que ya hay movimientos de cara al mercado dos mil veintiuno y que a veces una de las piezas más codiciadas donde te ves tú a ese dos mil veintiuno come te gustaría estar

Voz 0080 35:05 voy a decir aquí a dos mil veintiuno ha de llover y sea de hace mucha calor eh que estáis en ello reconoce melón estamos en ello desde luego estamos en ello mi manager estás estamos viendo ya

Voz 31 35:18 muy apretados final yo pienso que estoy coña en la verdad que sí

Voz 0080 35:23 el equipo genial compaginamos muy bien no así que me gustaría me gustaría me gustaría estar aquí desde luego

Voz 1104 35:32 Mela nada más me quedo con esa es muy buena

Voz 1284 35:36 pues nada ya tiene este Carmela de nada amigo

Voz 1104 35:44 el grupo poetas que no te gustan a ti que a nosotros nos encanta

Voz 1284 35:47 que se sepa que sepas es que lo vamos a titular Suzuki estoy de que

Voz 1991 35:53 Oña

Voz 1284 35:55 te parece bien dejó un gran concernidos

Voz 8 35:58 sí

Voz 1104 35:58 es verdad que para mantener que yo te digo que tiene muchas novias que es uno de los pilotos del momento

Voz 3 36:06 paso palabra Allen mil gracias que vaya todo fenomenal el domingo en como mínimo a repetir lo del año pasado

Voz 1284 36:11 a un abrazo muchas gracias ha dado

Voz 1991 36:14 ETA este tío va a ganar el Mundial tarde o temprano eh

Voz 1104 36:18 hombre tiene el problema que tiene en todos los que está Marmara que esto Javier Parrilla no sabemos cuántos años estará Mar pero tiene pinta de que muchos pero sí que va a ser uno de los grandes rivales de Marc ya lo es este año ha consiguió su primer victoria mundialista en Austin Texas aquel día ganó gracias a quemar se cayó cuando marchaba líder destacado pero está en disposición de plantarle batalla amargue quién sea de tú a tú hasta final de carrera además de los que la espectáculo hasta la carrera de Montmeló venía remontando ganando ocho posiciones por carrera y puro lujo puro espectáculo no se clasifica bien los sábados de luego recupera los domingos el día que sea clasificarse realmente bien en parrilla va a estar ahí de principio a fin y además como has visto es un tío muy divertido

Voz 1991 37:00 sí la verdad es que da gusto charlar en general con todos los pilotos del Mundial de motociclismo gente accesibles súper natural y súper normal

Voz 7 37:09 da gusto Mel algo más

Voz 1104 37:11 sí sí comentarte que solamente ha sido séptimo trabajando pensando en la carrera del domingo a terminó justo por delante yo Amir que las otras categorías moderación el más rápido en Moto2 con Navarro quinto como mejor dos españoles ya les Márquez noveno recordemos Carles Márquez llegó líder por primera en la categoría de Moto2 y Moto3 el más rápido ha sido el checo conocen con Marcos Ramírez decimos como el mejor de los nuestros

Voz 1991 37:34 milita mañana contamos cómo ha ido las calificaciones un abrazo

Voz 24 38:43 Sharp para el tramo final de El Larguero José Palacio muy buenas de nuevo hola de nuevo Yago hablamos

Voz 30 38:48 los de una competición que se realiza en Madrid ya van varias ediciones que lo que más Dieter que es la última edición que tiene que ver con el fútbol base y que tiene que ver este año con un

Voz 1038 38:58 el acto solidario que yo creo es precioso si hoy ávido gesto esta semana Vigo gesto en Alcorcón que es donde se está disputando la Madrid Sur Cup que es un torneo internacional el fútbol base muy prestigioso en los país que como decías ya lleva para la UNED

Voz 7 39:11 décima edición fíjate que han competido

Voz 1038 39:13 ante esta semana más de setenta equipos más de mil quinientos jugadores equipo formado por jugadores del Real Madrid el Rayo Getafe Leganés incluso en esta edición ha estado también invitado el equipo de la Escuela de Michel Salgado el Spanish School de de Dubai es un torneo muy prestigioso también con muchos equipos de la zona sur de de Madrid pero nos llamaba la atención un equipo que se llamaba anda baby is ese equipo Uganda Baby seis formado por chicos que juegan en el Móstoles también hay otros chavales que juegan en otra en otros equipos de la zona sur de de Madrid pero la curiosidad que ese nombre es un nombre cualquiera es el nombre de una ONG Uganda Baby es que se trata está tratando de mejorar las condiciones de vida de todos los chavales de aquel país de África nuestro protagonista es Alfonso Galán Martínez trece añitos ir que es el precursor de esta idea de ponerle a su equipo el nombre de la ONG una ONG que dirige Miguel la presidenta y fundadora su madre Montse Martín que también os escucho ahora mismo en el larguero y sobre todo un detalle precio en lo que él ha dicho nos han hecho unas equipaciones súper chulas muy bonitas pero no para nosotros el abono para regalar a los niños du banda hola Alfonso

Voz 3 40:20 buenas noches hola buenas noches a esta hora deberías estar en la cama pero bueno lo hacemos él como excepción

Voz 10 40:26 te parece no es sí sí sí vale bueno

Voz 1991 40:29 lo primero cómo surge la idea de llamarle a vuestro equipo con el nombre de de esta ONG

Voz 0080 40:34 pues porque mi madre llevaba muchos años yendo haya o no hay pues

Voz 10 40:39 se nos parecía una buena idea

Voz 34 40:44 pues en nombre del equipo Davis Uganda porque así a mi madre también las ilusión también ayuda a árabe y su banda

Voz 1284 40:59 hola qué tal buenas noches hola buenas noches pues qué bonito no

Voz 8 41:03 pues y muy bonita la gran porque además a mí me coincidió que estaba yo fuera estaba diríase no gasta ahí yo me he encontrado de repente aquí nada más llegar con un equipo cantadas las camisetas de Juan Tato buenos días y personal ilusionados así que me ha encantado pues es un detalle que me parece precioso no es algo que al final no Mégane vídeo tan casa hay Iker vez que tiene una continuidad no hay que las mi estaban encantadas de participar Hay que sabían un poco sabían bien para lo que ella Issam precisa de una realidad que es diferente a la suya es muy bonita

Voz 1991 41:38 y allí en ese momento en el que tu hijo de tan sólo trece años vamos a recordarlo te lo propone te lo dice

Voz 10 41:44 tú qué piensas sientes pues pues siento que

Voz 8 41:51 pues que al final todas esas yo cada yo yo lo digo siempre nunca he quería llevarme a mí a mis hijos jugando cuando llega hace comenta ya irían si quiere pero Alfonso siempre además ha tenido detalles desde que era muy pequeñito que celebre y a no de cuando me iba pues Navas película favorita para llevarlas a los vídeos o no se detalle te ves que saque valoran también lo que hay en otra parte del mundo y que es diferente a lo que tienen ellos no ni mejor ni peor diferente pero ese acuerdo añade lo que pasa en otros sitios también no anime

Voz 1991 42:24 hombre imagino que esto además tiene que hacer que te sientas muy orgullosa por el hecho de que tu hijo se empapan de de lo que ve en casa de lo que vive que que que como Nos explicabas ahora hay otra realidad en otros mundos que son completamente diferentes y que desde tan joven aprenda a todo esto la verdad es que le dan mucho de cara al futuro

Voz 8 42:45 le da mucho de cara al futuro como persona estoy segura de que de que tanto a él como a la gente que le rodea porque ahora a todos los compañeros con esa edad que sabe lo que significa vivir su banda que están ilusionados con que esas camisetas van a llegar a otro habano la aguada que las van a llevar a otros niños que van a poder disfrutar del deporte con camisetas que han llevado ellos por iniciativa de ellos no a que que es una ilusión lanzamiento de ganado un partido sino de ganar un partido y de de ganar otras muchas cosas que no que no si no simplemente ganar el partido en sí no gana la amistad es ganar solidaridad es Juan tanto cosas añadidas a lo al deporte

Voz 1991 43:26 Alfonso me imagino que lo de las camisetas vamos no tuviste las equipaciones no que la queríais mandar si os y a Uganda eso cómo surge

Voz 0080 43:33 sí sí pues como ellos no tienen allí equipaciones pues también quisimos darles un detalle de y se acordaban Esteban acordar siempre nosotros de planeo que hemos disputado

Voz 1991 43:45 y sus compañeros tuviste que convencerles au todos a la primera que la primera se no tú has pensado el ir a Uganda en alguna ocasión como entablará tu madre que de momento no pero en el futuro te lo planteas te gustaría ir

Voz 8 44:00 yo sí yo cuanto antes cuando cuando cuando pueda decir se pues lo tiene claro sí sí de hecho alguna de nuestras hijas María

Voz 1284 44:10 si quiera llegar hoy al mediodía

Voz 8 44:12 hay hasta octubre hasta que empiece otra de la universidad el noventa y nueve por ciento de las voluntades de los montes tenemos son mujeres a chicas así que al bolsa espero que porque amigos han deseando que sea una manta que el empieza ahí que piensan es chicos para allá que no sean todo mujeres mujeres mujeres

Voz 1284 44:32 sí que la solidaridad no tiene que ver con el género siendo que con la concienciación de lo que está pasando

Voz 8 44:38 empezando a ver qué pasa esa pero gracias a chicas que Piqué de de San poco más mayorcita empieza a mí para allá todo hombres

Voz 1991 44:47 evidentemente Montse les dieron el premio Art al fair play después de lo que han hecho no era para menos no

Voz 8 44:53 sí la verdad es que ha puesto mucha ilusión en los de este premio

Voz 1038 44:56 bueno a ver haber Alfonso que nos han dicho yo he pedido informe que yo soy de Móstoles me han dicho que juegas en Móstoles su RJ JC vende tu un poquito porque me han dicho que eres un buen central que te están siendo ya Bono se buenos equipos Vega habéis hecho un muy buen torneo no sí

Voz 34 45:12 no si eso está en esto jugando en el modo en el infantiles iconos sean nuestras una y puede estar contento cuando le

Voz 10 45:25 vamos a ir dejando las cosas claras de qué equipo era ahí

Voz 0080 45:29 pues no sé pues en el gol pero si me tengo que decir por unos es del Madrid pero me veo todo el partido

Voz 1991 45:36 ex del Madrid pero vamos que te gusta el fútbol si lo puede ver todo lo ves no

Voz 10 45:40 no lo veo

Voz 1991 45:42 Montse Le Le flipa el futuro no cómo y quién es tu jugador referencia Alfonso este jugador que dices tú me gustaría ser como quien hombre sigue centrada en Madrid no hemos estado a ninguna duda por cierto te pregunto qué has P que has pensado este verano cuando se hablaba de que Ramos se podía ir a China o no

Voz 10 46:02 bueno es que yo tenga claro si no con el Madrid sin Ramón no lo mismo no

Voz 1991 46:09 bueno imagino que después de todo esto es darle continuidad no es decir el seguir haciendo acciones de este tipo solidarias y que si se va contagiando la gente alrededor pues mucho mejor

Voz 8 46:21 pues sí además de una cosa super importante de las entrevistas de radio o cuando alguien por lo menos por cierto interés en lo que hacemos no confía en el proyecto oí será conoce bueno al final lo que ocurre en países muchas veces pero no importa nadie entonces cualquier cosa que sea darnos discusión y ver lo que ocurre es que la gente pueda meter a lo mejor en nuestra página yo doy nosotros entramos más facilidades a todo el mundo que quiere ir a Uganda hecho desde mediados de julio a finales de septiembre van más de ochenta voluntarios españoles

Voz 1991 46:56 sí sí

Voz 8 46:57 pues vive en la experiencia y entonces bueno pues cualquier cosa que sea difusión yo

Voz 0080 47:01 vamos aprovechando muchísimo

Voz 1991 47:04 aprovecha cuéntanos donde tienen que entrar en qué páginas en qué webs en cómo pueden colaborar para poder ir ahogando o de cualquier otra forma aprovecha para