El Larguero: Charlamos con Dani Ceballos, Tagliafico y Alex Rins (28/06/2019)

Voz 1786 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero día en el que entre otras cosas ha sido presentado Marcos Llorente como nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta junio de dos mil veinticuatro Además Llorente ha aparecido ya con el dorsal sí que es el catorce el que va a lucir la próxima temporada

Voz 1991 00:55 es precisamente el que llevaba este año pasado esta última temporada Rodrigo sí había pocas dudas de que Rodrigo iba a abandonar el Atlético este año pues creo que esto es un pasito más o una muestra más de que Rodrigo ahora mismo está más lejos del Atlético de Madrid que de quedarse el año que viene el conjunto rojiblanco por cierto que el Atlético de Madrid ha anunciado esta tarde un principio de acuerdo con el Atlético Paranaense para cerrar el traspaso del lateral izquierdo de veintiún años Renan Lodi en principio va llegar evidentemente para ocupar el puesto de Filipe Luis firma por cinco temporadas el Atlético de Madrid va a pagar una cantidad cercana a los veinticinco millones de euros luego vamos a saber un poquito más de este nuevo jugador del Atlético Madrid Oeste jugador eh que puede firmar en breve por el Atlético de Madrid

Voz 1 01:43 en el Real Madrid sigue la operación salida eh que el Chelsea va ejerce

Voz 1991 01:47 la opción de compra por Kovacic por cuarenta y cinco millones de euros es cuestión de tiempo Mayoral tiene pinta que saldrá con destino Real Sociedad Theo Hernández podría irse a Italia para jugar en el en el Milán además otorgar también podría marcharse a la Real Sociedad veremos si final te llegan a un acuerdo pero desde luego hay mucho interés por parte del conjunto donostiarra el que puede llegar para reforzar la portería es Antonio Civera titular indiscutible con la selección sub veintiuno que el domingo va a jugar esa final del Europeo de la categoría contra Alemania y que está completando un muy buen campeonato Civera pertenece al Alavés pero el Valencia se guardó una opción de recompra cuando lo traspasaron al conjunto vitoriano así que hay interés por parte del Real Madrid pero la preferencia ahora mismo es para el conjunto ché eh eso lo del Real Madrid están buscándole salida a porteros tienen a Courtois tienen a Keylor Navas tienen a la localidad pues van a por otro van a por Siberia ver si empieza la pretemporada cinco la verdad que estaría a curioso en la Copa Erika acaba de terminar hace unos minutos el partido de cuartos de final entre Argentina y Venezuela y al final no hubo sorpresa ganó Argentina ganó dos cero para la albiceleste marcaron Lautaro Martínez lo Celso de esta forma yo creo que todos los que amamos el fútbol que dijo estamos con este deporte nos tenemos que alegrar pero nos tenemos que alegrar las consecuencias que tiene este partido de cuartos de final porque la madrugada del martes al miércoles a las dos y media de la mañana vamos a tener a un Brasil Argentina en el que gane además se mete en la gran final de la Copa América así que yo creo que sólo por eso hay que celebrar eh que Argentina se ha clasificado hoy de hecho Brasil anoche empató a cero con Paraguay en los penal sí se clasificó sufrió el conjunto que actúa como anfitrión en esta Copa América y como digo la el partido de semifinales precioso esta madrugada a la una arranca otro partidazo entre Colombia y Chile Colombia que está sí en una de las elecciones más sólidas en este campeonato en la Copa África en el grupo de Marruecos uno Costa de Marfil cero tenemos en juego minuto setenta y ocho el está ganando Sudáfrica uno cero a Namibia en el grupo de también hemos tenido un partido Túnez uno Mali uno en el Mundial Femenino de Francia partido de cuartos de final el verdugo de España Estados Unidos vuelva a pasar de ronda se mete en semifinal les después de haberle ganado a Francia uno dos fuera del fútbol en baloncesto segundo partido España en el Eurobasket donde defendemos título España sesenta y siete Gran Bretaña cincuenta y nueve hemos ganado al final de ocho puntos pero hemos sufrido eh ha habido muchos momentos del partido aunque hemos estado por debajo pero bueno en el tramo final de nuevo las las de Lucas Mondelo han vuelto a demostrar su calidad ya han llevado se han llevado este este partido el domingo el tercer partido de la fase de grupos donde buscamos afianzar la primera posición cinco y media la tarde contra Letonia en motociclismo llegamos al Gran Premio de Holanda hoy se han celebrado la primera jornada entrenamientos libres donde sin lugar a dudas lo más destacado ha sido esa fuerte caída que ha sufrido Jorge Lorenzo que no va a poder estar ni en este Gran Premio Nine siguiente contra contra no en sí ante en Alemania al confirmarse que sufre una fractura las vértebras eh

Voz 1 05:07 seis IT ocho que evidentemente los

Voz 1991 05:10 ligan a parar y no poder subirse en la moto así

Voz 1 05:13 tras la caída porque ha caído en un momento de tres

Voz 1991 05:15 dado torciendo es el el cuello inmediatamente ha sido trasladado le han detectado esa lesión y ahora a Jorge Lorenzo le toca parar en Fórmula uno sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria mejor tiempo para Leclerc vota según del francés gas Lee tercero Carlos Sainz acabó quinto veremos qué es lo que pasa mañana la calificación pero nos da un poco igual lo digo porque Carlos Sainz ha cambiado motor es decir que pase lo que pase va a salir último en la carrera del domingo las once y treinta y cinco minutos contado todo vamos con la sub veintiuno

Voz 1786 06:21 aquí la primera parada de este Larguero nos lleva a Italia porque el domingo a las nueve menos cuarto la selección española juega la final del Europeo de la categoría contra Alemania es un clásico del fútbol europeo un España Alemania Mario Torrejón qué tal muy buenas

Voz 1501 06:37 hola Yago qué tal buenas noches desde el hotel aquí en Udine nueva sede para la selección española la última parada de este viaje en una localidad muy al norte ya casi casi haciendo frontera que unos cuantos kilómetros eh pero casi haciendo frontera con Eslovenia si miramos un poquito las dada la ventana este hotel ya vemos las cordilleras montañosas que no son los Dolomitas pero casi Said un montón de parque natural es muy cerquita de de de esa zona montañosa de del norte de Italia una ciudad de cien mil habitantes estos casi un pueblecito para que la gente sea buena idea tiene doscientos mil Móstoles que esto tiene la mitad pero por lo menos ha caído un poquito logra estamos en treinta y dos treinta y cuatro o más a menos

Voz 1991 07:17 rozando los cuarenta macho

Voz 1501 07:20 la alegría pues nada esto ya te digo XXXII treinta y cuatro la sensación térmica sanos no aumenta con la humedad como nos pasó ayer en Reggio Emilia que era sofocante calor uno una sensación de cuarenta y uno cuarenta y dos así que estamos bueno razonablemente bien yo creo que en nuestro mejor momento que es lo más importante porque se ven las caras de alegría te lo decía ayer tanto en la zona amistad con en la concentración uno de los que tiene mayor alegría yo creo que es es el que lleva un poco tirando del carro desde el minuto uno en esta selección que es muy coral la selección casi todo el mundo tira de de ello pero aquí hay uno que que está exhibiendo especialmente que seamos a Dani Ceballos que tenga que medir esa ola Dani buenas noches

Voz 4 07:55 hola buenas noches yo es que venías con con ese país

Voz 1501 07:57 él no te lo puedes quitar ni queriendo

Voz 4 07:59 bueno la importancia de este torneo especialmente yo y la verdad es que tengo una ilusión tremenda que llegue el partido del domingo y campeón

Voz 1501 08:08 desde el momento que coge el primer balón el primer partido contra Italia fíjate como se puso de mal la la la clasificación entre comillas porque era era es un formato muy muy complicado este fíjate dónde estamos en el momento más complicado es donde no somos crecido que tiene este equipo que tiene este grupo que que lo hace tan especial

Voz 4 08:25 bueno yo creo que casi todos los equipos que acaban luego campeones siempre tiene un mal partido en todo el torneo yo creo que no es otro ya lo tuvimos frente a Italia de puede partido frente a Bélgica lo acabamos ganando pero no con la mejor pero a partir de ahí la selección que decidio a paso cantado y creo que nuestro mejor fútbol está por llegar el domingo

Voz 1501 08:47 pues a que hasta ahora Yago con la tranquilidad ya del hotel de concentración cada tenido la visita como siempre de muchos familiares muchos periodistas entre ellos aquí un servidor eh aquí está Dani Ceballos la magia de esta selección en a la sintonía en El Larguero

Voz 1991 08:59 hola buenas noches

Voz 4 09:01 hola buenas noches calor dicen esto no sabe lo que

Voz 1991 09:03 Sevilla en agosto eh

Voz 4 09:06 ya lo decía ayer que que en el partido imaginar en Sevilla

Voz 1991 09:10 ese es el y por eso está siendo además unos días calurosos en toda la península las estamos pasando canutas como se suele decir Dani en qué momento estamos porque yo creo que claramente en este torneo hemos ido de menos a más después de esa derrota contra Italia la verdad es que estamos ahora mismo en un momento fantástico eh

Voz 4 09:27 sí bueno nosotros queremos ya que llegue el partido domingo

Voz 1991 09:30 mire venimos de una actuación es muy buena

Voz 4 09:33 sensación eh creo que la mejores condiciones que podíamos llega al encuentro frente a Alemania pero bueno tenemos que con la misma humildad que nos ha llevado hasta el partido del domingo

Voz 1991 09:43 exhibición contra Polonia cuando más lo necesitábamos necesitábamos golear le metimos cinco una Polonia que venía con dos victorias exhibición en semifinales metiéndole cuatro a a Francia con cuál de los dos partidos te quedas en cual digamos estuvimos mejor estando muy bien en los dos evidentemente

Voz 4 10:02 bueno yo me quedo con con Polonia porque era clave para estar en el siguiente yo creo que lo más importante que era partido de Polonia que teníamos encima todo el objetivo que era ganar pero hacerlo por diferencia de tres Hay creo que lo conseguimos muy bueno a partir de ahí el equipo fue creciendo la segunda parte hizo un juego brillante ya el partido contra Francia cierto detonante

Voz 1991 10:26 empezasteis además perdiendo y creo que hay una jugada que lave en dos minutos después de que ellos marcase en la parada de Sirera Si Si sino la para nos metemos en problemas gordos eh

Voz 4 10:38 cabal partido de Twitter que puso Iker Casillas llevaba bastante razón creo que mundo cero Vera CIO un partido muy difícil pero aún Mazinho creo que el equipo estaba confiado en que vaya para la final de tenía una sensación de superioridad tremenda Francia creo que ello estaba como como viendo que España leído pasa por encima de lo que reflejó durante todo el torneo

Voz 1786 11:04 no no que acabó cuatro uno pero se acaba seis uno que no se lleven las manos a la cabeza porque habría sido justos sin ningún tipo de de problema

Voz 1991 11:11 por cierto en Dani en la previa del partido contra Polonia el míster los puso la pizarra cuatro cero que puso ayer

Voz 4 11:20 no no no no puso de que no puto que que fuéramos nosotros mismos oí que tuviera tuviéramos personalidad creo que lo que no ha llevado hasta aquí que yo que la humildad de este grupo una generación que ya viene de años anteriores que fue campeona en Grecia anteriormente con con él mismo míster con con un bloque muy parecido al que actualmente está aquí y quemó hace feliz mente a España por partida doble no sólo por la clasificación luego olímpico sino por el domingo campeón

Voz 1501 11:49 sí puede ser que en la previa pusiera algo así en la pizarra como está nuestra final algo parecido

Voz 4 11:55 sí sí ceda fueron las palabras textuales que que puso el Misteri el míster muy claro que es un torneo que no tienen margen de error que más mínimo te puede dejar fuera Hay y la verdad es que tenemos que ir partido a partido y como hemos ido oí que hace que el domingo tengamos una oportunidad de revancha frente a Alemania

Voz 1991 12:13 el Dani tú que has estado en vestuarios importantes de equipos importantes como es el Betis y el y el Real Madrid que secreto ahí en esta selección sub veintiuno porque yo creo que es fundamental siempre lo comentamos el buen ambiente buen rollo para que luego esos es que se refleja en el terreno de juego

Voz 4 12:29 sí es muy difícil porque la selección es totalmente frente a un equipo TB cinco seis veces al año oí que verdad cara llevamos cerca de un mes compitiendo Hume es creo que esta selección no es una selección es un equipo y creo que es fundamental para para seguir creciendo hice visto que en momento difíciles cuando más junto hemos estado y creo que el partido Italia fue un poco triste para nosotros pero ahí nos dimos cuenta de que posiblemente podíamos salir campeón

Voz 1991 12:59 no es que además mirando los partidos en da la sensación que cuando juegan juntos Fornells Fabián tú Oyarzábal parece que lleva jugando muchos años esto no garantiza un futuro para la absoluta extraordinario

Voz 4 13:12 sí hay en leía por ahí pues redes que que de las últimas cinco finales España jugado cuatro Si esto tiene queda esperanzado de cara a Eurocopa con del año que viene con el nivel absoluto de de mundial dentro de Qatar yo creo que España tiene una generación muy buena que viene apretando por detrás tienen una elección absoluta ahora mismo de mucho nivel pero creo que nosotros seguimos en esa línea va vamos ponen la cosa difíciles al míster que es a fin al cabo cerrar que tendrá que decidir en momentos puntuales que ha visto Alemanía

Voz 1991 13:50 eh

Voz 4 13:51 bueno a Alemania parece que no estaba ni en el torneo no creo que que aplazó de hormiguita tranquilo hay ya ha hecho una clasificación que ha marcado no Cecil nuevo Diego goles ha apostado por encima Rumanía en la semifinal un partido muy complicado con la calor pero sabemos cómo ozono alemanes frío que Toño que parecen que no hacen ruido pero ahí está una final de nuevo hoy hay que tiene lo mucho respeto porque al fin y al cabo fueron lo auténtico campeón anteriormente y ahora tenemos remata

Voz 1991 14:26 nosotros también es en esa final del domingo donde buscamos además hacer historia igualar a Italia con cinco títulos en categoría sub veintiuno pero mirando al futuro de Ceballos tenemos una Eurocopa unos Juegos Olímpicos que es precioso lo que hay por delante

Voz 4 14:41 si el año que viene junto a la Junta a la Eurocopa y a continuación el juego olímpico pero bueno yo soy joven y y quiero jugó a los doce puede ha de haber Time dejan pero bueno yo creo que el sueño de cualquier jugador de jugar una Eurocopa como a nivel absoluto pero lo hueco olímpico posiblemente te puede pasar una vez en la vida Hay ya habrá tiempo de descansar cuando tenga veinticinco años

Voz 1991 15:09 es eso derrotar

Voz 4 15:13 bueno sí que es verdad que por edades de personalmente no puedo ir tenía un jugador de de los tres más sub veintitrés que que que tendría que ir pero bueno yo yo lo pide a la selección y creo que también Meco al igual que el resto de los compañero eh que que en ozono de la misma generación pero me haría mucha ilusión y yo lo dejó caer ya pues claro

Voz 1501 15:40 el camino muy largo para perdérselo ahora es que los Juegos Olímpicos de algo realmente hombre claro por cierto después de la cena hablando del éxito de de cómo está siendo la esta generación han tenido una charla con Luis Rubiales que ha venido para quedarse definitivamente después del partido de ayer con José Francisco Molina el director deportivo de la Federación on de Francis Hernández que es el coordinador de las categorías inferiores hasta donde se contar que que os ha dicho porque ahí ese Le vea in orgullosísimo hinchado

Voz 4 16:07 sí sabemos que precio es uno más de nosotros abatió jugador sabe lo que es vivir momentos como esto y sabe que el jugador necesita doce Pacios pero para nosotros joven promesa que tengamos a nuestro presidente aquí con nosotros desde el partido de de cine final y ya no sólo semifinal Le también contra Polonia en el debut estuvo con nosotros creo que merece un respeto y la verdad que estamos orgullosos de estar aquí oí simplemente no ha dicho que que está aquí para apoyando en todo lo que necesitemos que no van a ayudar en dentro de todo lo posible de aporta su granito de arena y la verdad que para nosotros son plumaje estén aquí acompañándole es

Voz 1991 16:48 voy a hacer una pregunta que no te ha hecho nadie dónde vas a jugar el año que viene

Voz 4 16:54 lo pregunta de Lillo siempre lo dicho quiero quiero jugar quiero ser feliz no quiero no quiero estar más aquí yo he ni momento yo creo que es momento de dar un paso hacia adelante de disfrutar del fútbol una Eurocopa que ya el año pasado me perdí un Mundial hago mucha gana de jugar esta Eurocopa pero sobre todo demostrara a todo el mundo que que sirvo para esto oí el año que viene creo que va a hacer mi año

Voz 1991 17:23 vale te cambió la pregunta Si vas a jugar lo mismo que este año te vas a sentir lo mismo o importante de importante lo mismo que este año en el Real Madrid preferiría salir

Voz 4 17:36 bueno es decir enteramente yo quiero jugarlo todo si dice que el Real Madrid muy difícil porque están los mejores hay difícilmente puede hacerle titular indiscutible en un futuro puede decir que tenga nivel bueno lo que con el paso del tiempo dirá si tengo niveles o no para para hacer titular en Madrid pero mi objetivo es jugar el año que viene cuarenta partido a mí ser importante en el equipo esté

Voz 1501 18:04 se hace mucho tiempo hace semanas que contamos Yago que que la intención del Real Madrid es no atarle muy cortito que se marche a jugar evidentemente pero que no se vaya muy lejos para para poder tenerle controlado porque creen que es una estrella en ciernes si no lo quieren perder de vista su intención es la misma no separarse mucho del Real Madrid es cedido si es que normal es que los dos yo también decía el otro día después el partido confiáis mucho el uno en el otro a Madrid en Ceballos y en el Real Madrid

Voz 4 18:32 si el club yo me lo ha dejado bien claro que confía en mí al cien por cien y yo confío cien por cien triunfarán al Real Madrid Cinia idea no fue la Deza hubiera pidió un pazo pero yo creo que mi mi carrera deportiva creo que puede estar en el Real Madrid y mi objetivo es triunfar si no puede EC habrá que buscar otro destino pero mi idea es un fan al Real Madrid si lo tengo bien claro

Voz 1501 18:57 ha preguntado muchas clubes Yago perdona entre ellos y muy muy aplaudido muchas veces Tottenham Lyón veremos qué ocurre finalmente pero han preguntado mucho ponen lo digo yo no quiero que diga nada más

Voz 1991 19:07 como digo yo entiendo Dani que sitúa ahora te sientas cuando acabe este ya seamos campeones de Europa te sientas con el Real Madrid hablar te dice mira Dani queremos que sigas con nosotros quiero decir perteneciendo a la plantilla pero te vamos a buscar una cesión a un equipo de alto nivel que pueda jugar competición europea en el que te sientas importante disfrutes de minutos Asturias que sí

Voz 4 19:29 bueno al fin y al cabo es hablarlo y llegar a un entendimiento tanto el club como actualmente el entrenador como como yo yo creo que tenemos que estar todo la misma sintonía Hay que al fin al cabo creo que lo mejor para el Real Madrid para mí es jugador te ciento importante que juegue cuarenta partió al año y demuestra el buen jugador que es

Voz 1991 19:50 pues nada Dani Ceballos lo primero enhorabuena por este pedazo de torneo que estáis haciendo mucha suerte para la final del domingo a ver si celebramos un nuevo título de de España y que luego eh que te tomes unos días de vacaciones que te van a venir muy bien que la temporada ha sido muy larga y que sea lo que sea lo que decidan que sea lo mejor para ti que seas feliz vale

Voz 4 20:08 muchas gracias esperemos que la temporada siguiente Cea Cea tal como ha dicho demuestra entrevista pero como con en cuarenta partido diciendo la persona más feliz del mundo

Voz 1991 20:19 pues mira te voy a decir una cosa el día que sepamos dónde está tu futuro charlamos en El Larguero te parece

Voz 4 20:25 ah vale vale todo ello fenomenal

Voz 1991 20:28 Dani Ceballos mil gracias y mucha suerte para el domingo un abrazo cuida de

Voz 4 20:32 hacía hasta ahora Mario sin lugar a dudas

Voz 1991 20:35 es uno de los pesos pesados de esta selección un tío con personalidad fuera dentro del terreno de juego y ojalá le vaya le vaya muy bien porque además tiene en las piezas importantes para la selección del futuro

Voz 1501 20:46 pues se lo merece además ha demostrado que el cuerpo técnico actual de la absoluta confía en él con más o menos minutos le ha llevado es verdad que cuando ya no juegas mucho es verdad que están mucho tiempo en en el banquillo evidentemente pasas a un segundo plano pero en cuanto vuelva a jugar sigue confiando en él y él lo sabe por eso quiere decir eso de la Eurocopa no suele su intención de ir a estar ocupados dos mil veinte en un verano loco en el que yo creo también que va a jugar los los Juegos Olímpicos de seguro porque desde el principio es la pieza clave de la selección sin ninguna duda y además yo creo que lo sabían hasta los rivales porque Italia lo sacó a Pablo del partido en treinta minutos de exhibición lo sacó literalmente a palos sí bueno a partir de ahí se ha rehecho ha tirado del carro y es que es un jugador especial hasta en el calentamiento a la pelota son una cosa de locos es una cosa especial así que Nelly en todos estos confiamos para que no salgan campeones pasado mañana

Voz 0231 21:35 sí yo creo que la mano merecemos la revancha contra el Lemona que es una

Voz 1501 21:37 la gran selección de hecho potente pero aquí estamos todos sanos está toda la plantilla a tope yo creo que vamos a ver muy muy poco retoques en el once de Luis de la Fuente ahora hablaremos mañana con el míster pero tiene pinta poco retoques porque esto funcione funciona muy bien

Voz 1786 21:49 vamos a tener que meter a al al seleccionador en nómina

Voz 1991 21:53 a eso sí que es otra otra

Voz 1501 21:55 a gusto e da gusto a la verdad en agenda aquí es que el ambiente que hay en esta selección Yago bueno las vistos es espectacular pero espectacular de verdad es que no hay ningún problema estamos conviviendo los medios de comunicación con ellos no hay nada hay una voz más alta que otra es un grupo muy bueno en parte es bueno por los jugadores que más más veterano lo más capitanes por Luis de la Fuente que es que es un crack

Voz 1991 22:14 de déjame que lo diga porque hay que dar la enhorabuena a la Federación Española de Fútbol cómo ha gestionado este Europeo Sub veintiuno hubo otros momentos en otras épocas en los que el el departamento de prensa no funcionaba igual de hecho ponía muchísimas trabas en eso ha evolucionado y tengo que dar la enhorabuena a la Federación porque esto como tiene que ser la comunicación directa con los jugadores que los aficionados puedan escuchar a los chicos que están allí que han metido en una en una final como digo todo facilidades así que mil gracias

Voz 1501 22:43 absolutamente con Paloma entrando al frente que como jefe Pablito Cuervo que es un crack así que nada de ser puede dar las gracias porque hasta hasta hoy hasta mañana e incluso hasta el domingo esto es una una auténtica maravilla hay una gozada trabajar aquí

Voz 1991 22:54 lo hago extensible a la selección femenina que durante el Mundial nos han tratado igual gracias un abrazo hasta mañana un abrazo hasta mañana de Italia nos vamos a ir a Brasil porque ya sabéis que haya que ha ganado Argentina dos cero a Venezuela en ese partido de cuartos de final de la Copa América eh ha marcado Lautaro ya ha marcado tan

Voz 1 23:16 quien lo Celso eh

Voz 1991 23:18 va a ser precioso el partido que vamos a tener la madrugada del martes al miércoles en España porque vamos a tener un Brasil Argentina quién maravilla para disfrutar del fútbol y vamos a marcan un lujazo en El Larguero porque nos está escuchando Nico Tagle a Fico jugador del Ajax de la selección argentina hola Nico qué tal buenas noches pues estamos teniendo problemas con esa comunicación lo hemos pillado en el en el vestuario así que vamos a ver si podemos retomar y podemos charlar con el jugador de la selección española ha sido un partido en el que Argentina hasta o mejor en el primer tiempo en el segundo ha bajado un poquito el pistón es cierto que también iba ganando uno cero que tenía el partido controlado y al final es eso segundo gol de de lo Celso le ha dado la la clasificación Messi ha estado más discreto no ha sido el más participativo del partido también es cierto que ha estado muy vigilado

Voz 1 24:07 en bueno el

Voz 1991 24:10 lo importante de esto es que Argentina cumple con el objetivo después de las dudas que había generado en la fase de grupos

Voz 1 24:16 Se se mete en esas semifinales ya digo que ese partido es histórico

Voz 1991 24:21 en la madrugada del martes al miércoles vamos a intentar recuperar la la conexión con el jugador del Ajax de la selección argentina mientras tanto Aritz Gabilondo qué tal muy buenas

Voz 7 24:32 hola qué tal muy buenas hablamos de la selección

Voz 1991 24:33 sub veintiuno que yo creo que llegamos en un momento fantástico la exhibición contra Polonia el partido contra Francia es es que yo creo que es el el pico el pico de forma de España en este Europeo eh

Voz 7 24:46 sí yo creo que sería algo muy difícil España que es verse prácticamente la lona noqueado con esa derrota frente a Italia en el partido inaugural Lee y luego ese uno uno que se iba complicando frente a Bélgica pero ese gol que hizo jornal Salvador y sobre todo el partido Brut tal que hizo la selección española frente a Polonia con la clasificación para los Juegos Olímpicos de dieron una tranquilidad que bueno pues luego se llenó todo frente a Francia yo creo el equipo está liberado de presión está jugando su mejor fútbol Si bueno está en esa final y con muchas opciones de ganarlo

Voz 1991 25:18 tú esperas cambios esperas muchos cambios para esa final con respecto al partido de semifinales

Voz 1385 25:22 no no porque esto es un torneo corto muy bueno

Voz 7 25:26 yo creo que ya ha hecho suficientes cambios Luis Fuentes ha hecho cambios muy significativos para jugar cuatro partidos ha cambiado el portero ha cambiado el mediocentro ha cambiado el delantero centro y ha puesto un un falso nueve osea que yo creo que prácticamente ha hecho muchas vacaciones que ha dado con la tecla no oí yo ahora mismo volver a hacer modificaciones me parecería extraño el equipo funciona el equipo está con ganas Si indicó Atom partido que además es el mandato para todos ellos me es que no Strands camiseta

Voz 1991 25:54 estamos hablando Aritz y de una grandísima generación de jugadores españoles estamos destacando igual por encima del resto a Oyarzábal Fabiani Ceballos pero este unos Dani Olmo eh si Vera quiero decir que el nivel de esta selección es altísimo

Voz 7 26:10 sí como pasa casi siempre en estas selecciones campeonas que pelean por el título

Voz 0080 26:15 el nivel global es muy alto

Voz 7 26:17 es en este caso pues estar por encima el caso especialmente de Fabián de Ceballos incluyo también a Mikel Oyarzabal pero el resto es un siete y medio ocho no a los grandes equipos los equipos campeones se hacen con esa base muy sólida de muchos jugadores buenos que rinden colectivamente y permiten que estas estrellas lo estos líderes del equipo pues todavía tengan mayor protagonismo

Voz 1991 26:42 Alemania qué es lo que más tenemos que temer de los germanos

Voz 7 26:46 pues que son los actuales campeones que evidentemente es un plus te tienen portera a mí me parece protege los próximos años que es Nouvel que es el Schalke muy buen zurdo Wall Schmid que lleva cinco goles en el campeonato y que eh bueno es un futbolista diferente que si tiene un buen día puede pues complicar a cualquiera Max Payne el medio centro con mucha llegada un todo terreno motor en el centro del campo muy en la línea de lo que son los centrocampistas alemanes y sobre todo algo muy importante que ha tenido España que últimamente está volviendo a tener que es una idea de juego muy definida un estilo muy claro balón al pie mucho toque lo que ha sido la Alemania que llevan ser campeón del mundo en mil catorce que si en el que a Rajoy que se nota generación tras generación ya pueden cambiar los jugadores ya pueden cambiar los nombres pero el estilo de juego es muy es muy definido y muy parecido

Voz 1991 27:41 al margen de la plantilla de los jugadores creo que también hay que destacar la labor que está haciendo Luis de la Fuente con este grupo en en como lo ha conjuntado como a hace que los jugadores lo comentamos además con ellos y con los jugadores ayer después de meterse en la final que todos se sienten importantes y eso es muy difícil y a la vez es básico

Voz 7 28:00 sólo también te y bueno hay que recordar primero de Luis de la Fuente ya fue campeón de Europa sub diecinueve con esta misma generación del noventa y seis Entonces fíjate por ejemplo a Ceballos estaban El Betis Marco Asensio que no están en este torneo estaba en el Mallorca había jugadores de Osasuna del Racing de Santander es decir fue una ten una convocatoria Tana Pica porque había jugadores de equipos que fue español que llamó mucho la atención que pudiera ser campeón con ese tipo de jugadores pero lo he entendido muy bien lo sé muy bien en suspendidos en sus propios clubes también han ido creciendo a algunos de ellos testimonios son Madrid Río de o de Fabián al Nápoles Ivonne no sean puntero todos ellos siguen sin embargo ahora un grupo magnífico me parece un gran líder Luis de la Fuente es un tipo sensato un tipo de fútbol queda jugado en grandes equipos Athletic Bilbao Sevilla que ha hecho una buena trayectoria jugador y ahora como entrenador pues creo que no tiene dobleces y eso al jugador le gusta no cuando el ex dirigido por un técnico que es afable que dialogó con él me Romario por esto hace que haya un buen humor un buen ambiente en el vestuario pues al final hace que los jugadores lindas mejor

Voz 1991 29:15 acabo Arik qué nivel le das hasta europeo

Voz 7 29:19 a mí me está gustando es verdad que el condicionante del calor como vimos a semifinales ha podido marcar un poco algún partido pero yo he visto un Europeo un nivel muy alto en primera fase con selecciones como Rumanía e dando yo creo que una verdadera sorpresa clasificándose para los Juegos Olímpicos y luego las grandes quizás salvo Inglaterra que yo pensaba que podía estaban entre las que pelean por el título pero Alemania muy bien Francia bien se ha clasificado para los Juegos España muy bien osea que hemos visto muy buen europeo veo con Italia poniendo en la carne sobre el asador y quedándose fuera al final por esa derrota que tú frente a Polonia y en líneas generales los mejores jugadores Europeo sub veintiuno peleando entre sí en busca de ser el mejor equipo

Voz 1104 30:01 Europa gracias ha dicho un abrazo igualmente un saludo final el

Voz 1991 30:05 domingo a las nueve menos cuarto España Alemania doce en punto

Voz 9 30:16 sí

Voz 10 30:19 pero reprochó que acota

Voz 1038 30:22 es que soy la liquidación vale que ofrece la carrera de Eto'o el alta no se ha sido el primer bolo y de

Voz 1991 30:44 Argentina en este partido de cuartos de final contra Venezuela se mete argentina en esas semifinales contra Brasil estamos en el autobús de la selección argentina Nico Tagle afincó qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades bueno muchas gracias acabas de escuchar la narración del del gol en tu país que has pensado que ha sentido

Voz 11 31:07 nada que no no me acordaba había sido de Taco no

Voz 1104 31:10 sí sí sí sí escuche

Voz 11 31:14 increíble increíble porque estábamos Estefanía titular lo primero minutos sino sesudo para abrirnos un poquito después

Voz 1991 31:20 habéis estado mejor creo en la primera parte en el segundo digamos ha bajado a lo mejor un poco el pistón pero siempre controlando muy bien el partido no

Voz 11 31:28 sí sí creo que el segundo tiempo fue más y sin querer quizás un poquito para atrás es el género a Venezuela bueno la pelota y jugar un poco más pero siempre teniendo las precauciones tratando de estar bien defensivamente

Voz 1991 31:47 en Nico tú que has vivido toda esta Copa América desde dentro desde las dificultades que habéis tenido al principio con todos los palos que os han dado con todo lo que os ha caído cuanto se libera la mochila con este partido de hoy entrando en semifinales

Voz 11 32:03 pero creo que eso no va a cambiar nada que yo creo que ni antes éramos peores señora somos mejores lamentablemente otra resultó la banda ir hasta bueno está bueno porque claro bueno si quiere creara algo o armar un proxecto a formar algo no puede depender solamente unos resultados entonces eso es complicado pero bueno obviamente que que está bueno decir pasando soy clasificando no me ha tocado un rival muy duro en la en la próxima pero yo creo que lo hizo de un equipo más más sólido y creo que tenemos que pensar en juego de esta manera quizá haciendo un poquito más eficaces a la hora de tan pelota algo

Voz 1991 32:47 pero Nico creéis dentro de la expedición lo habláis entre los compañeros que a lo mejor sobre todo en vuestro país que son los más críticos con vosotros creéis que a lo mejor son injustos con vosotros

Voz 11 32:59 bueno cada uno puede opinar lo que quiera pero es verdad que nosotros somos muy muy exigentes nosotros mismos somos muy diferentes me tratamos de de bueno siempre lo negativo no lo positivo bueno genera un ambiente se puede trabajar Chota ahora bueno es que si algo más hay que pensar en hay que pensar en lo que viene que bueno te pones a pensar estamos sólo partido algo algo muy lindo ahí tenemos que tener enfocaron eso

Voz 1991 33:37 cómo están Messi porque lo hemos visto muy muy involucrado desde el inicio de este campeonato eh

Voz 11 33:43 sí sí sí sí quizás no está teniendo su máximo nivel Él mismo lo dice acero está muy buen grado y siete bien en el grupo VIII oro estaba bueno para todos a la que bueno puedo aportar lo que portar siempre hice bonos a Ana Rosa se asesina

Voz 1991 34:04 mira esto es lo que ha dicho tu compañero Leo al terminar el partido sobre el estado el terreno de juego

Voz 1293 34:08 has es muy difícil jugar también a veces la cancha son muy mal lamentablemente he dicho me paso la verdad que es una vergüenza que que dentro de la cancha así cuando se está jugando una Copa América pero pero bueno no ayuda tampoco a no poder jugar a poder tener a pero no te rápida por jugar a dos toques siempre sin tiempo pueda porque porque pica mal porque no puede conducir toda la cancha verdad que que es muy mala no te permite Silva con de pues a picando para cualquier lado pero no para para para plantear también

Voz 1991 34:43 en el terreno de juego no estaba del todo óptimo

Voz 11 34:48 no no en todas las canchas lo que bueno por ahí falta de pacto mucha tierra canchas maneja a veces postular Dutt había

Voz 1404 35:02 la verdad es que en ese sentido coincide con Leo porque si no

Voz 11 35:07 había a las canchas rápida así a su hijo mucho más fluido acá como que es un tiempo más de Estado bueno a la hora de bueno

Voz 1404 35:17 y esto te habla de creer

Voz 11 35:20 jugaba haría son unos rápido como lo tiene como así

Voz 1 35:24 quiero que te felicite

Voz 1991 35:26 un tío que ha estado sufriendo que ha estado siguiendo que es un histórico de la selección argentina Gustavo López buenas noches

Voz 0749 35:34 qué tal buenas noches tienes abanico buenas tardes que yo transmito mucha felicidad es el primero hola cómo estás todo bien que bien todo muy bien todo muy bien primero felicitarte no sólo de la televisión no Portu presenten el hacha que me pone muy contento ya que eso Twitter años muy importante inteligente el de mis amores definido que vengo viendo el emplean pionera muy muy contento por momentos así que bueno que por por pueblo Bani

Voz 1385 36:07 muchísimas muchísimas gracias y creo que este año fue algo increíble increíble incluso a unos suponía pensar el ingenio nació en la mucha entiendo esa manera no

Voz 11 36:19 pero bueno la verdad que el yo

Voz 1385 36:23 bueno ojalá que las ovejas repita sabemos que no pasó lo mismo pero bueno hay que hay que si con esa misma con esa misma identidad y con mejor

Voz 1991 36:33 porque no te mueves no del Ajax no te mueves para el año que viene eso fijo

Voz 11 36:38 no era quedarme un año más si sale lo arreglamos concluye volveremos a ver si me conviene a mí si le conviene club pero por ahora verdad

Voz 1104 36:50 yo acabo Nikos detengo preguntar Brasil Yago que pregunta si si tales porque

Voz 0749 36:56 quería quería extraer que está dentro de lo que es el grupo la selección un tema táctico porque hoy he visto a a la selección muy involucrada en lo físico relegando muy bien sobre todo el Kun Agüero con acuña tirado por esa banda no utilizó a que jugar mucho más cómo preparó el calor y el partido y sabiendo que Venezuela le había hecho mucho daño a la contra del Wanda Metropolitano

Voz 7 37:19 ya había sufrió mucho la velocidad preparó

Voz 0749 37:21 algo especial Scaloni durante la semana para este partido con alguna oportunidad

Voz 11 37:28 bueno la idea esa de poder cubrir un poquito malo cortados ADN encontrados los extremos en rápidos como Rondón que intentaba ojalá todas quizás es un poco diferente al partido de en Madrid en principio de un juego una niña de cinco y eso era ir perjudicó más en este en este caso como de de de bueno de bien ella niña dorsales estuvimos y a veces de Acuña Paul tratando de ser más compacto que que su último partido que tuvimos que en el suelo viven después de gente arriba sabíamos que íbamos a

Voz 1991 38:10 y acabo como decía partido de semifinales Copa América Brasil delante el partido los partidos pero que aquí no hace falta ni motivación Casino vamos que motiven

Voz 11 38:20 no no no no porque son partido alguno aquí queremos lo que hay que no lo primo dar y me parece que hacer disfrutarlo pues bueno realmente lo veremos todo quedara

Voz 1991 38:32 Nico Tagle a Fico enhorabuena por el partido de hoy mucha suerte para el martes porque te puedo decir que aquí van Camus Argentina no tenga ninguna duda

Voz 1104 38:40 muy bien muchísimas gracias un abrazo fuerte todos que vaya bien un abrazo no era único

Voz 1991 38:47 Kus con qué te quedas del del partido y mejor el primer tiempo el segundo tiempo igual nos lo acaba de decir además Nico que de forma inconsciente igual Se bajó el pistón pero lo bueno es que no se dejó de de tener controlado el partido no

Voz 0749 39:00 no me quedo con el equipo sin tener al mejor Messi lo icónico también y lo dice el propio Messi si tener al al mejor Leo en Argentina en esta Copa América a medida que van pasando los partidos Argentina o creciendo como equipo los cambio han funcionado con Rodrigo De Paul más cerquita el medio también con acude un cambio que parecía extraño pero salió francamente bien con claro Martín

Voz 1385 39:22 me que está haciendo no la revelación

Voz 0749 39:25 no yo creo que la afirmación de que iba a hacer un buen torneo iba a ser un delantero centro espectacular junto con el Kun Agüero se entiende muy bien libera mucho más a Messi y la línea de cuatro como con por ley y de lateral derecho que ha cumplido muchísimos recordemos en jugada de de centralidad ha cumplido bien está que que sufrió a lo primero pero cumplió la línea de centrales también y muy bien y creo que ha hecho un buen partido está siendo una un partido

Voz 0080 39:51 bueno desde que empezó con dudas en la Copa América pero aquí

Voz 0749 39:53 el partido está respondiendo oí y lo que me quedo es eso que el equipo ha ha superado baches importante y cada vez que va entrando en la competición va superando

Voz 7 40:05 esos obstáculos sin que al mejor Messi

Voz 0749 40:07 puramente esperemos que aparezca en la fase final pero está bien Argentina como equipo y eso me está sorprendiendo gratamente

Voz 1991 40:14 mira ha dicho precisamente Messi esto sobre su estado de forma en esta Copa América

Voz 1293 40:18 sí la verdad que no no te entiendo mejor que Copa América el piso esperaba no pero bueno es un partido que sean de esta manera que como decía Resino no no se puede jugar mucho es siempre más complicado para nosotros lo que queremos te caros era muy diferente a la hora de de conducir vale que se junta mucha gente en el medio también en todos los partidos pero es importante que siga no y que que seguimos

Voz 1991 40:44 Gus es un partido de semifinales es la Copa América Brasil es decir todo el mundo espera a Leo Messi

Voz 0749 40:52 a Leo sí es el que te va a dar ese salto número

Voz 12 40:59 bueno estamos teniendo problemas explicación a ver ahora ahora ahora

Voz 0749 41:05 que decía que cuando tiene que aparecer no es verdad yendo dice está siendo la mejor Copa Dina pero Leo no aparece en estos en estos partidos que jugó sí esperemos que aparezca contra Brasil no va a necesitar Argentina porque Brasil es un equipo que compite muy Venezuela tiene más jerarquía tiene más título la camiseta por treinta está creciendo en el torneo está haciendo realmente bien las cosas en los últimos los partidos que cómo capturar es verdad lo va a ser un equipo como estos dos porque Brasil es mucho más potente pero él ITA Argentina al me quiere ver a la situación sigo pensando que es para mí el candidato número uno pues lo que he visto en esta Copa América veremos si pasea argentino pasea obras El sitio a mi entender

Voz 1991 41:57 Bush explicarle a la gente que supone en Argentina un partido contra ahora sí

Voz 0749 42:02 diferente a todos sin la rivalidad no suelo de un país sino otro día hay federado ante el de selecciones verter rival es ganar la partida al al estudio más Copa del mundo tiene que va has Copa América llene osea es superar todos todos porque hay una rivalidad muy grande dentro con con Brasil desde peligro zona está luego lo fueron campeones con distintos entrenadores es todo esto es no perder arte bueno Cacho enviar te se hizo acá

Voz 11 42:39 mi amigo yo quiero

Voz 0749 42:42 brasileño de ganarle en los Monteros estancia rodean un partido que para Argentina o para habrá sido a sumamente importante

Voz 1991 42:51 lo viviremos seguro vamos a estar ahí a las dos y media de la mañana hora española

Voz 6 42:57 pero esta es dotar de él

Voz 1991 43:00 nominal para ver este partido Gush no es tarde temprano es el momento perfecto siempre porque esto no

Voz 0301 43:05 ahí queda la chica mi esto

Voz 0749 43:07 su Tale que estoy de como sea

Voz 1991 43:10 claro que sí gracias Gus como siempre un abrazo muy fuerte enhorabuena

Voz 0749 43:14 placer como con siempre escucha mucho no

Voz 1 43:17 sí a tope no

Voz 0749 43:22 no sale en la Copa América así que no sé cómo está España todo

Voz 12 43:26 gracias hasta luego

Voz 0749 43:29 yo

Voz 12 43:30 Juan Irigoyen con el país qué tal muy buenas noches como por qué sensaciones ha dejado

Voz 1991 43:36 Tina

Voz 1404 43:38 positivos argentino que fútbol olor peor a partir de ahora pero es muy la otros y Lautaro y el Kun Agüero Diego Rivera el caro y lo se relajó

Voz 1991 44:02 hay preocupación porque todavía no haya aparecido sí

Voz 1404 44:07 no me da la sensación de que todavía se sobre sobretodo porque alrededor de se ha dejado de generar Bergós Argentina compare pero si se lo tomó no un regalo que cualquier otra cosa Hay americana

Voz 11 44:25 sí pero favorita de posibles

Voz 1404 44:28 lo que es todo lo que es el mar y casi todos los campos malísimos dejó de si somos tediosas

Voz 1104 44:39 bueno lo mejor es que por se quejan por si hay

Voz 1404 44:42 entonces yo se quejó pero sí sí sí

Voz 12 44:45 viajado si públicamente saque Javi públicamente justo después del partido

Voz 1404 44:50 pero es que son parte acceso a la carrera todo lo mejor pero no siempre

Voz 1991 45:02 Juan esperas cambios con respecto al partido de hoy para para Brasil

Voz 1404 45:08 fíjate cómo esperar el primero pero pero me parece que quizá no creo que que saca fui fue pero hoy como lateral derecho estoy afiliado al partido que le ha complicado sobre todo porque los hechos ir relativamente bien si mucha seguridad la prensa argentina a ver si he transmitió pues he encontrado exponía estaba porque a veces pradera pero se desconecta cuando se conectan al poder jugar con desapego mejores pero muy difícil es decir Argentina pueda Júzcar eso que por decirlo aquí bueno pero si no me otra patera de querido no sé

Voz 1991 46:03 veremos veremos porque este es el clásico es un Brasil Argentina lo disfrutan pase lo que pase Juan Irigoyen muchas gracias un abrazo

Voz 1104 46:11 una obra un fotógrafo Bruno Alemany qué tal muy buenas buenas noches lo primero

Voz 1991 46:16 que a analizando el partido y que te ha parecido Argentina