Por qué no es fiable el IMC ni existe el peso ideal

Voz 0564 00:35 el programa anterior hablábamos de la máquina mágica así le llamaba yo pero en realidad se llaman máquina de Bio in como es yo diría que es esa que sirva a los profesionales para conocer la composición corporal de una persona de eso precisamente queremos hablar hoy vamos a empezar por el principio que es la composición corporal y sobre todo por qué es tan importante conocer en qué porcentaje está compuesto nuestro cuerpo de huesos de agua de grasa de músculo

Voz 0187 01:02 pues fíjate es súper importante porque es verdad que la evolución del peso corporal es un para nosotros es un elemento que es totalmente indispensable porque de esa manera podemos saber de qué está compuesto el cuerpo de la persona que tenemos delante porque no nos podemos fiar solamente de de lo que es un peso sino que tenemos que ver qué porcentaje tiene de grasa de masa muscular de agua o incluso cuánto pesa su esqueleto y esto se utiliza mucho por ejemplo para para seguir el crecimiento de los niños luego tenemos unos perfiles pediátricos en los que podemos ver según la edad y según la altura por ejemplo según el peso si el niño está dentro de unos perceptibles pediátricos que más o menos para ver si está dentro de la dentro de la media utiliza mucho con los deportistas porque es verdad que como veremos luego los deportistas a veces nos dan error por otros métodos sin embargo por el por el método competencia podemos conocer exactamente la cantidad de grasa que tiene por ejemplo este deportista y no sólo eso sino donde la tiene colocada esa grasa y qué tipo de grasa es de

Voz 0564 01:58 todos los valores que se estudian cuando analizamos la composición corporal pues la grasa el músculo la cantidad de agua el esqueleto como tú decías hay dos que son creo especialmente importantes que son la grasa corporal y el índice de masa corporal y famoso IMC del que todos hablamos pero parece que la diferencia a veces no la tenemos tan claro claro

Voz 0187 02:17 te cuando nosotros queremos saber exactamente la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo lo que utilizamos es la grasa corporal bueno el tanto por ciento de grasa corporal y dentro de la grasa corporal pues se diferencia luego de la más sagrada sea tenemos la masa grasa y la masa libre del Nasa no y al final esto me da pues un porcentaje total sin embargo si nosotros calculamos el índice de masa corporal es otra cosa totalmente diferente ahí lo que estamos haciendo es el peso entre el cuadrado simplemente me está dando un valor que luego yo miro en unas tablas de referencia que pasa que eso me puede llevar a error es decir un índice de masa corporal me puede llevar a un error porque si nosotros pensamos a un deportista por ejemplo que tiene mucho peso porque tiene mucho músculo nos dará un índice de masa corporal alto lo cual si miramos en las tablas e incluso nos puede llegar a dar que tiene obesidad tipo I o sobrepeso no no es real entonces sin embargo el tanto de grasa así que no está el tanto porcentaje grasa así que no se está informando realmente de qué valor de grasa tiene esa persona y eso normalmente suele coincidir con los valores que nosotros encontramos en las analíticas es decir un valor muy alto de grasa corporal ahí ya podemos encontrar en las analíticas por ejemplo que su factor Lippi chico está alterado que el colesterol los Erice heridos el HDL LDL puede estar altera entonces el utilizar índice de masa corporal es una estimación como muy a grosso modo es decir realmente no no es verdad que vale para un porcentaje muy alto de la gente pero no debemos fiarnos de ese valor

Voz 0564 03:45 iba al imagino para comparar a personas que quizás se encuadran dentro del mismo cajón no por edad por sexo por

Voz 0187 03:53 claro si por ejemplo mil al índice de masa corporal se utilizó durante un tiempo a esta noticia me llamó mucho la atención en la en la pasar cuando se llamaba la Pasarela Cibeles para ver si las modelos estaban en un peso adecuado para poder pasar no entonces ahí lo que hacía era si estaban por debajo de ese IMC pues en teoría no no podían pasar modelos no a ver más o menos ahí estábamos evaluando personas que tenían una misma característica pero es lo que te digo si tú estás evaluando una persona de veinticinco años que es deportista y otra que no lo es aunque tengan la misma edad el valor va a ser totalmente diferente porque el deportista posiblemente te salga que tiene un índice de masa corporal mayo aunque su grasa corporal sea muy inferior a la de la otra persona

Voz 0564 04:34 estos cálculos son sencillos para medir esto hoy este y otros parámetros como la densidad ósea pero para hacerlo de manera fiable entre en juego esa máquina mágica de la que hablábamos no que al final es tecnología que nos permite de verdad sacar y sacar datos

Voz 0187 04:50 pues eso de los que nos podamos fiar a la hora de diagnóstico

Voz 0564 04:53 Caro de tratar a un paciente claro seguro

Voz 0187 04:55 que todos habéis visto alguna vez una máquina Adebimpe competencia hay máquinas deben pedanía muy pequeñitas que bueno podemos encontrar en pues en un gimnasio o incluso algunas que ya tenemos en casa tiene envió esas que tienen como unas placas metálicas a la hora de poner los pies suelen tener au dos electrodos a cuatro electrodos cuando también eh cogemos unas asas gracias a esta máquina debían a nosotros podemos saber exactamente cuando alguien está haciendo una dieta para subir o para bajar peso que ha acogido como lo ha acogido de dónde lo ha cogido es decir claro yo puedo saber si alguien ha bajado dos kilos de gran dos kilos de peso yo puedo saber si todo ha sido grasa o si todo ha sido masa muscular con lo cual lo está estamos haciendo mal porque no sabría bajado nuestro metabolismo basal y luego podríamos tener un efecto rebote o si simplemente ha habido una deshidratación porque todo lo que se ha perdido ha sido líquido entonces claro ante solamente teníamos la herramienta del peso entonces podríamos decirle a alguien han muy bien muy bien has perdido dos kilos pero ahora ya podemos hilar mucho más fino incluso a alguien que dice ha perdido dos kilos podemos decir lo hemos hecho mal porque todo el peso ha sido de agua o incluso ha sido de masa muscular

Voz 0564 06:00 imagino que esto también te da una información muy valiosa en la consulta cuando algún paciente intenta hacer la Cuqui decirte que ha hecho lo que no ha hecho

Voz 0187 06:09 no claro porque aquí se ve por ejemplo si realmente hay una deshidratación puede ser que no haya bebido nada de líquido que no haya comido nada de líquido durante todo el día hasta que ha llegado a pensarse por la tarde por ejemplo la máquina lo que hace es que mide la todos nuestros órganos tienen agua entonces la el agua tiene una una capacidad que es la de conducir la corriente eléctrica pues lo que hace es medir como la corriente eléctrica pasa a través de nuestro cuerpo la tanto la grasa como la masa muscular vibran de manera diferente ante esta corriente eléctrica y de esa manera mediante cálculos matemáticos podemos conocer el tanto por ciento de grasa y el tanto por ciento de músculo y luego hay una medida que es muy muy importante que es que además podemos conocer de la grasa total que gracias a dónde no sé de donde es esa grasa y qué porcentaje de grasa es grasa visceral que esa es la que realmente es peligrosa porque es la que se coloca en la zona del abdomen y es la que está relacionada con enfermedades de tipo cardiovascular con síndrome metabólico con diabetes tipo II entonces por ejemplo podemos encontrarnos alguien que sus niveles de grasa en tanto por ciento estén dentro de los valores normales pero que todo el cúmulo de grasa esté colocado en la zona del abdomen entonces si esa grasa visceral está por encima de valores tendremos que hacer algo para bajar esa grasa visceral posiblemente eso analítica ya también nos esté dando pistas de que esa de que esa grasa visceral está almacenada ahí

Voz 0564 07:31 es decir que el peso conocer el número de los kilos que pensamos no nos dice nada es un dato totalmente bueno pues eso es global sin detalle ninguno pero es que casi que conocer el porcentaje de grasa que componen nuestro cuerpo tampoco nos dice apenas mucho en comparación con esto que cuentas de saber de dónde viene esa grasa y qué función tiene sagrado

Voz 0187 07:49 claro esa esto es cómo poder hilar un poco más fino no nos da la la opción de poder hilar un poco más fino el peso al final es una aproximación porque lo que decíamos antes podemos pesar muchísimo se somos unos deportistas eso sí somos alguien que tenemos un muy buen metabolismo basal recordamos que el metabolismo basal era la energía que tú estabas para mantener sus constantes vitales sin hacer absolutamente nada y eso depende directamente de tu masa muscular entonces si tú eres una persona que tienes mucha musculatura o bien porque haces deporte au porque hay gente que es verdad que su naturaleza le permite tener esa buena musculatura tu peso siempre va a ser más alto que el de otra persona que mide lo mismo que su musculatura la es muy bajita entonces eso realmente no sirve para nada sabes es bueno pues si al final estamos todos os vamos un poco con el peso no quiero pesa sesenta quiere sesenta y cinco pero lo que realmente teníamos que ver es qué tanto por ciento de grasa tengo y cómo está distribuida sagradas a mí

Voz 0564 08:42 al final esto como todo es comprobar que la ciencia y la química van contra los mitos y las ideas absurdas que tenemos bueno que hemos arrastrado durante generaciones del peso ideal como lo de las medidas noventa sesenta noventa que afortunadamente ya quién tiene dos dedos de frente entiende que

Voz 0187 08:58 es imposible pues el peso ideal va por el mismo camino

Voz 0564 09:01 no desterrar esa idea de que de que hay un peso perfecto para ti sin saber siquiera que hay dentro de tu cuerpo

Voz 0187 09:06 claro y luego además mira podemos encontrarnos con otro caso podemos encontrarnos con gente que tiene un ligero sobrepeso y sus analíticas están perfectas que quiere decir que se posiblemente haya pasado en la ingesta de kilocalorías que ha consumido a lo largo del día pero ha consumido alimentos de calidad entonces bueno tampoco pasaría nada también podemos encontrarnos el caso contrario alguien que está muy delgado y que todos dijéramos a yo me quiero parecer a él porque están muy delgado pero que luego sus analíticas son desastre porque porque a lo mejor sí que es verdad que no se está excediendo en la cantidad de calorías de kilocalorías que tiene que consumir a lo largo del día pero lo hago está consumiendo en forma de kilo calorías vacías de ultra procesados de azúcar es de grasas malas entonces sus analíticas estarán susto entonces no solamente tenemos que fiarnos del peso porque si ponemos a las dos personas posiblemente todos diríamos que está mucho más sana a la persona que está delgada no es real o sea que tenemos que jugar con lo que nos dice la máquina debía pedagogía y además con lo que nos aportan los análisis clínicos que eso es un valor muy importante también

Voz 0564 10:04 hablando de mitos me encanta el mito del niño de hueso ancho estamos aquí era también puede decirnos qué porcentaje de nuestro peso pertenece al esqueleto a nuestros huesos yo no sé si oscila mucho este dato Si hay algo de cierto en eso que decían los padres y los abuelos y las abuelas de mi niño no está gordo trabajaba tiene sobrepeso sino que es de hueso

Voz 0187 10:23 van a ver es verdad que sí que podemos encontrar gente que tengo una complexión más grande no y que tenga un hueso más grande pero la variación puede ser de dos tres kilos no más en mujeres por ejemplo un esqueleto medios un esqueleto que pesa como unos dos con tres dos con cinco alguien que tiene un hueso más ancho no como decíamos puede llegar a tres y pico pero realmente no es una variación tan grande lo que realmente te hace pesar es el músculo la grasa y el agua que tú tienes el cuerpo que cuánto peso lleva ese agua pues mira si contamos el peso total de agua podemos tener hasta entre un sesenta y un setenta por ciento de nuestro peso corporal claro tú dirás es muchísimo pero es que no estamos contando solamente lo que nosotros entendemos por el agua

Voz 0564 11:03 bebemos claro el agua que bebemos sino que piensa que dentro

Voz 0187 11:06 de todas nuestras de Lula nuestros órganos están llenos de agua es como un tomate que está recién cogida de la guarda y un tomate seco pues al final dentro del tomate hay muchísima agua pues a nuestros pasa lo mismo entre un sesenta y un setenta por ciento de nuestro peso totales agua por eso cuando tú decides bajar peso Yves Thomas por ejemplo un neurótico aunque sea un diurético natural y me he comprado una cosa de alcachofa de Piñata en el fondo lo que estás haciendo es bajar agua corporal eso no te va a aportar ningún beneficio ningún beneficio porque en cuanto que te quites ese de ético ese agua correr pararla eso es además nosotros fíjate nuestro cuerpo es una máquina perfecta nosotros tenemos esa retención de líquidos que nosotros solemos tener al final del día sobre todo en verano lo que está haciendo es que no nos está protegiendo de las temperaturas exteriores tú piensa que tu cuerpo está a treinta y cinco grados y fuera a lo mejor hay cuarenta entonces para que a ti no te dé un golpe de calor es decir para que tu temperatura no sube a cuarenta a cuarenta tu cuerpo lo que hace es que pone una buena capa de agua y empiezas a sudar para que para mantenerte fresquito entonces tiene que estar ahí ese agua y ese agua cumple una función en invierno por ejemplo cuando nuestra temperatura corporal tiene que seguir estando al veinticinco treinta audio y fuera hay cinco grados pues la verdad que no se nos van a echar las piernas tanto por qué porque no necesitamos que haya esa protección entonces el hecho de tomar por ejemplo diuréticos cuando no son necesarios es decir cuando no están prescritos por el médico porque bien hay un problema de riñón o cualquier otra patología pues realmente no sirve para nada e incluso puede llegar ser perdí puede llegar a ser peligroso porque podemos tener una pérdida importante desde electrólitos entonces yo no creo que debo perder peso porque mi tanto por ciento de grasa no es el correcto lo que tendré que hacer es bajar la grasa corporal intentando que no se mueva nunca más para seguir gastando mucha cantidad de energía al final del día

Voz 0564 12:52 alguna anécdota de algún paciente que haya llegado a la consulta lo haya subido a la a la maquinita hay haya alucinado un poco vamos a tener que poner las manos en un manillar o poner el brazo de una manera

Voz 0187 13:04 hombre la verdad que la gente se sorprende mucho cuando luego le hace una especie de monigote en el que le dice expuesto grasa hasta repartía de esta manera o sobretodo cuando viene la siguiente vez y le dices has perdido dos kilos doscientos de Grace ahí te voy a decir de dónde entonces le discrimina de este brazo al bajado tanto de este otras bajado tanto es verdad que se sorprenden y eso les ayuda también a motivarse pero también hay mucha gente que dice y cómo hago para perder solo

Voz 4 13:27 esta zona amigo claro porque mala

Voz 0187 13:30 con jala tuviéramos el truco para perder solamente de dónde se tiene que perder es verdad que al final perdemos más de donde más tenemos pero todavía no sí dado el PIL Dorita la varita mágica que te hacen perder solamente donde tú quieres pero sí que es verdad que sí

Voz 0564 13:46 en un montón y hay mucha diferencia entre un brazo y otro en una pierna y otra puede no

Voz 0187 13:51 no me gasto medio kilo más que es lo más o menos la gente es bastante simétrica bastante simétrica pero una deformidad no pero sí que es verdad que a veces le digo eres diestro porque a lo mejor tiene dos doscientos gramos menos de grasa en una mano en la el brazo derecho que en el brazo izquierdo usarlo mejor es algo más la pierna derecha también y no se suele ver hay gente que es diestra de mano pero es zurda de pie sí que es verdad que se suele ver ese tipo de cosas y sobre todo se suele ver en gente que es muy alta en gente de la gente que es muy alta suele estar menos equilibrada como digo yo porque claro mantener erguido un uno noventa uno noventa y cinco es muy difícil que todo sea totalmente simétrico la gente que bajita las si mete

Voz 4 14:30 esto todo todo como mejor

Voz 0187 14:33 pero bueno es verdad que sí que es verdad que nos hemos encontrado con gente a lo mejor que ha tenido un accidente o que lleva un clavo en una pierna y entonces sí que es verdad que se ve que hay una diferencia clara entre una pierna y otra porque no puede mover la bien porque no ha podido hacer musculatura o por ejemplo hay una cosa que a mí me gusta mucho es que una mamá que de repente se queda embarazada vuelve después del embarazo durante el embarazo no les pedimos en la máquina de Francia cuando vuelve después del embarazo la medimos la subido muchísimo la masa muscular y es cómo cómo puede ser eso claro como base unos kilos de dicho ejercicio todos los días durante nueve meses has llevado ahí un lastre tremendo sí eso hace que tú masa muscular esté muchísimo más alta sino no podrías mover ese peso que has estado llevando entonces se ponen contentas porque dicen bueno es verdad que estoy con cinco con seis kilos de más pero no todo Grace las aquel tanto de músculo exalto claro hacer una ley siete kilos si no te ven en los pies corporal y yo no me podía ni abrochar los cordones de los zapatos el final es es claro vas haciendo ejercicio todo el rato